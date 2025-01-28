2025'in en iyi 10 Mac verimlilik uygulamasını inceledik

Mac'inizin yanındaki yapılacaklar listesine bakıp hepsini nasıl bitireceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Artık daha çok değil, daha akıllı çalışmanın zamanı geldi. Yapılacak işlerin üstesinden gelmekte zorlanıyorsanız, Mac'iniz için en iyi verimlilik uygulamalarını keşfetmek isteyeceksiniz. Mac için bu verimlilik uygulamaları, düzeninizi koruyarak, verilerinizi güvende tutarak ve dijital çalışma alanınızı çok işlevli bir cennete dönüştürerek yapılacak işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olabilir.

2024 yılında, bu yıl daha kısa sürede daha fazlasını yapmak istiyorsanız, Mac için en iyi on verimlilik uygulamasını deneyin.

Mac için verimlilik uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Mac için daha hızlı ve daha fazla iş yapmanıza yardımcı olacağını vaat eden birçok verimlilik uygulaması bulunmaktadır. Ancak bazı tanınmış seçenekler, verimliliği artırmaktan çok dikkatinizi dağıtabilir. Mac için en iyi verimlilik uygulamaları şunlar olmalıdır:

Kullanımı kolay: Mac için en iyi verimlilik uygulamaları, ş Akışınızın doğal bir parçası haline gelecektir. Sezgisel araçlar arayın ve düzenli bir kullanıcı arayüzü sunun

Karşılaştığınız verimlilik sorunlarına bir çözüm: Gününüzün çoğunu zaman takibiyle mi geçiriyorsunuz? Organize proje yönetimi ile mi uğraşıyorsunuz? Tüm şifrelerinizi hatırlayamıyor musunuz? Belirli sorunlara yardımcı olabilecek Mac için verimlilik uygulamaları var

Mac ekosisteminizle uyumlu: Tüm verimlilik uygulamaları Mac'te çalışmaz ve tüm Mac uygulamaları her Apple aygıt için tasarlanmamıştır. Seçtiğiniz verimlilik uygulamalarının uyumlu olduğundan emin olun

Uygun fiyatlı: Ücretsiz sürümü bulunan en iyi verimlilik uygulamalarının bazıları macOS'ta mevcuttur. Diğerleri ise tek seferlik bir ücret veya aylık abonelik gerektirebilir. Bütçenizi göz önünde bulundurun ve uygulamanın maliyetini avantajlarıyla karşılaştırın

Yüksek puan ve yorumlar: En iyi Mac uygulamaları, okuyabileceğiniz çok sayıda puan ve yoruma sahiptir, böylece uygulama hakkında bilgi edinebilir ve uygulamadan neler bekleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz

Piyasada birçok harika Mac uygulaması var, ancak belirli iş akışınız için en iyi verimlilik uygulamalarını bulmak biraz zaman alabilir. Ancak, bunları bulduğunuzda, onsuz yaşamak imkansız hale gelen, oyunun kurallarını değiştiren uygulamalar olabilirler.

Kullanabileceğiniz en iyi 10 macOS verimlilik uygulaması

İş akışlarını kolaylaştırmaya ve yönetici zamanını azaltmaya hazır mısın? En iyi Mac verimlilik uygulamalarını keşfetmeye başlayalım.

1. ClickUp – Proje yönetimi için en iyisi

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp, işleri halletmek için merkezi bir merkez haline gelen hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Mac için aşağıdakileri yapabileceğiniz birkaç verimlilik uygulamasından biridir:

Tüm belgelerinizi oluşturun, yönetin ve saklayın

Zamanınızı takip edin

İş arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Bir sonraki sprintinizi planlayın

İş için bildiğiniz ve sevdiğiniz aynı verimlilik uygulamasını, zaman takibi ve görev yönetimi ile birlikte kişisel verimliliğinizi yönetmek için kullanabilirsiniz. Ücretsiz Kişisel Verimlilik Şablonu, hedefler belirlemek, yapılacaklar listeleri oluşturmak, ilerlemenizi takip etmek ve tüm bunları günlüğe kaydetmek için alan sağlayan, başlamak için harika bir yerdir.

Artık ClickUp, ClickUp AI ile daha da fazlasını yapmanıza yardımcı oluyor. Platformun yeni AI araçları, e-postalarınızı yazmaktan bir sonraki pazarlama kampanyanızı planlamaya kadar her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir.

Hatta sizin ve ekibiniz için otomatik olarak görevler oluşturabilir. Verimlilik planınızın her adımında size destek olacak kişisel bir asistanınız varmış gibi.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI araçlarına yalnızca ücretli planlarda erişebilirsiniz, bu nedenle bu verimlilik gücünün bedelini ödemeniz gerekecektir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Alfred – İş akışları oluşturmak için en iyisi

Alfred aracılığıyla

Alfred, yapabileceğiniz şeylerin sayısı nedeniyle Mac için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir. Alfred ile, özelleştirilebilir klavye kısayollarını veya sistem komutlarını kullanarak uygulamaları başlatabilir, tüm dosyalarınızı arayabilir veya yinelenen görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanımı kolay, son derece özelleştirilebilir ve Mac kullanıcılarının seveceği anahtar özelliklerle doludur.

Alfred'in en iyi özellikleri

Alfred, Mac'inizi indeksleyebilir, ardından dosyalar, klasörler, uygulamalar ve hatta web'de arama yaparak doğal dil kullanarak tam olarak aradığınızı bulabilir

Özel iş akışları oluşturun ve e-posta gönderme, takviminizi yönetme ve hatta kelime sayınızı kontrol etme gibi en sık yaptığınız görevleri otomatikleştirin

Ücretsiz uygulama harika verimlilik araçları sunar, ancak Mac kullanıcıları yükseltilmiş premium sürümle daha da fazla anahtar özelliğin kilidini açabilir

Alfred sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir, bu nedenle mevcut tüm araçları keşfetmek için biraz zaman ayırmaya hazır olun

Alfred fiyatlandırması

Ücretsiz

Powerpack Tek Lisans: 34 £

Powerpack Meta Supporter: 59 £

Alfred puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 2,9/5 (10+ yorum)

3. Trello – Kanban kullanıcıları için en iyisi

Trello aracılığıyla

Trello, Kanban proje yönetimi stilini takip eden kullanıcılar için harika bir Mac uygulamasıdır. Arayüzü son derece basittir ve Mac kullanıcılarının kartları sürükle ve bırak yöntemiyle listeler ve panolar arasında taşıyabilmelerini sağlar.

Ayrıca Mac için en esnek verimlilik uygulamalarından biridir. Projeleri düzenlemek veya görsel beyin fırtınası uygulaması olarak kullanabilirsiniz. Kişisel dijital planlayıcınız gibi kullanın.

Trello'nun en iyi özellikleri

Harika işbirliği özellikleri, Mac kullanıcılarının görevler atamasına, kartlara yorum yapmasına ve takımlarla veya ev halkıyla kolayca bilgi paylaşmasına olanak tanır

Çapraz platform özelliği, platforma web'in yanı sıra Android ve Mac cihazlardan da erişebileceğiniz anlamına gelir

Cömert ücretsiz plan, bireyler ve küçük takımlar için idealdir. Bunun gibi en iyi verimlilik uygulamalarından isteyebileceğiniz tüm anahtar özellikleri sunar

Trello sınırlamaları

Uygulama içinde sohbet özelliği yoktur, bu da bir takımla çalışmanız gerektiğinde işbirliğini sınırlayabilir

Trello fiyatlandırması

Çalışma alanı başına 10 panoya kadar ücretsiz

Standart: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (23.000'den fazla yorum)

4. 1Password – Şifre yönetimi için en iyisi

1Password aracılığıyla

Hala şifrelerinizi yapışkan notlara mı yazıyorsunuz? Bunun için verimlilik uygulamaları var. 1Password, Mac için güvenli bir şifre yönetim aracıdır.

Tüm cihazlarınızda şifrelerinizi saklamanıza, yönetmenize ve otomatik olarak doldurmanıza yardımcı olur. 1Password ayrıca çevrimiçi hesaplarınız için güçlü, benzersiz şifreler otomatik olarak oluşturur, böylece her şey için aynı şifreyi kullanmak zorunda kalmazsınız.

1Password'ün en iyi özellikleri

Şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklayın, böylece Mac cihazınız kaybolsa veya çalınsa bile şifreleriniz korunur

Parola yöneticisi, birden fazla cihazdaki web sitelerinde ve uygulamalarda parolalarınızı otomatik olarak doldurur

Web tarayıcıları, e-posta müşterileri ve daha fazlasıyla entegre olur, böylece en çok ihtiyaç duyduğunuz anda şifreleri aramakla uğraşmazsınız

1Password sınırlamaları

Tarayıcıya entegrasyon biraz hantal, bu nedenle web siteleri için şifrenizi görüntülemek için birkaç adım atmanız gerekecek

Ücretsiz plan yoktur, bu nedenle şifrelerinizi unutmanın rahatlığı için ödeme yapmanız gerekir

1Password fiyatlandırması

Bireysel: Aylık 2,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Aileler: Aylık 4,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar Başlangıç Paketi: Aylık 19,95 $

İş: Aylık 7,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

1Password puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

5. Evernote – Not almak için en iyisi

Evernote aracılığıyla

Evernote, not almak için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir. Metin, görüntü, ses, el yazısı notlar yakalayabilir, hatta kartvizitleri tarayıp uygulama içinde saklayabilirsiniz. Etiketler ve filtreler, notlarınızda daha sonra ihtiyacınız olanı bulmanıza da yardımcı olur, böylece saatlerce belirli bir parçayı aramak zorunda kalmazsınız.

Evernote'un en iyi özellikleri

Evde, işte ve hareket halindeyken birden fazla cihazda notlar alın ve her şey sorunsuz bir şekilde senkronize olsun

Görevler ve yapılacaklar listeleri oluşturmak için kullanın. Hatta son teslim tarihleri, hatırlatıcılar ve notlar ekleyerek işlerinizi takip edebilirsiniz

Güçlü arama çubuğu, anahtar kelime, etiket, tarih ve daha fazlasına göre arama yapmanızı sağlar, böylece tam olarak ihtiyacınız olanı bulabilirsiniz

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz plan, iki cihazda aylık 60 MB yükleme ve 25 MB maksimum not boyutu ile sınırlıdır

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.100+ yorum)

6. Fantastical – Takvim yönetimi için en iyisi

Fantastical aracılığıyla

Fantastical, Mac için bir takvim ve görev yönetimi uygulamasıdır. Güzel tasarımı ve güçlü özellikleriyle tanınan bu uygulama, takviminizi daha düzenli tutmak istiyorsanız Mac için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Doğal dil girişini destekler, böylece konuşarak veya doğal bir şekilde yazarak etkinlikler oluşturabilirsiniz

Etkinlikler ve görevler için otomatik olarak hatırlatıcılar oluşturun, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın

E-posta istemciniz veya proje yönetimi platformunuz gibi diğer uygulamalarla entegre olur, böylece etkinlikleri ve görevleri otomatik olarak güncelleyebilirsiniz

Fantastical sınırlamaları

Uygulamadan en iyi şekilde yararlanmak için premium plana geçmeniz gerekir, ancak premium özelliklerin çoğu diğer uygulamalarda ücretsiz olarak bulunur

Fantastik fiyatlandırma

Bireysel kullanıcılar için: Aylık 4,75 $, yıllık olarak faturalandırılır

5 kişiye kadar aileler için: Aylık 7,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar için: Kullanıcı başına aylık 4,75 $, yıllık faturalandırılır

Fantastik derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,4/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)

7. Google Çalışma Alanı – Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, Gmail, Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Takvim, Meet ve Drive dahil olmak üzere Mac için eksiksiz bir verimlilik uygulamaları paketidir. Bulut tabanlı uygulamalar, bilgilerinizi Google sunucularında depolar, böylece internet bağlantınız olan her yerden bilgilerinize erişebilirsiniz.

Düzenli kalmanıza, başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve daha fazlasını başarmanıza yardımcı olan bir verimlilik uygulamasıdır. Google ekosisteminde çalışmaya alışkınsanız, bu en iyi verimlilik uygulamalarından biridir.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

İşbirliği için tasarlanan Google Çalışma Alanı, belgeler, e-tablolar ve sunumlar üzerinde başkalarıyla birlikte çalışmayı mümkün kılar

Güvenli ve güvenilir Google Çalışma Alanı, veri şifreleme ve sağlam güvenlik özellikleri sunar

Drive ve Fotoğraflar dahil diğer Google ürünleriyle entegre olarak Google ürünlerinde verilere kolayca erişmenizi ve bunları düzenlemenizi sağlar

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Hepsi bir arada bir uygulama yoktur, bu nedenle her bir Google müşterisini (Gmail, Takvim vb.) cihazlarınıza ayrı ayrı indirmeniz gerekir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Ücretsiz

Business Starter: Bir yıllık taahhütle kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Bir yıllık taahhütle kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Bir yıllık taahhütle kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyat bilgileri için iletişime geçin

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.200+ yorum)

8. MindNode – Beyin fırtınası için en iyisi

MindNode aracılığıyla

MindNode, görsel beyin fırtınası ve not alma uygulamasıdır ve doğrusal olmayan düşünürler için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir. Uygulamayı fikir üretmek, projeler planlamak veya açık, esnek ve yaratıcı bir şekilde not almak için kullanabilirsiniz.

Konular, alt konular ve dallanma fikirleri ekleyin. Ardından, gezinmesi kolay kullanıcı arayüzünde nesneleri sürükleyip bırakarak yeniden düzenleyin.

MindNode'un en iyi özellikleri

Mac aracını tek başına kullanın veya başkalarıyla işbirliği yapın, not alma uygulamasını iş arkadaşlarınız, müşterileriniz veya arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapmak için harika bir uygulamaya dönüştürün

Evernote ve Dropbox dahil olmak üzere diğer Mac verimlilik uygulamalarıyla entegre olur, böylece zihin haritalarınıza erişebilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz

Zihin haritalarınızı arayın ve filtreleyin, ihtiyacınız olan bilgileri hızla bulun

MindNode sınırlamaları

İşbirliği yapmanın pek çok yolu yok, bu yüzden bunu kendi başınıza kullanmaya hazır olun

MindNode fiyatlandırması

Ücretsiz

MindNode Plus: Aylık 2,99 $ veya yıllık 19,99 $

MindNode puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)

9. Magnet – Pencere görüntüleme yönetimi için en iyisi

Magnet aracılığıyla

Magnet, ekranınızda açık pencereleri düzenlemenizi ve yeniden yapılandırmanızı sağlayan güçlü bir Mac pencere yönetim aracıdır.

Birden fazla pencereyi ekranınızın farklı alanlarına hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirin, düzenleyin veya diğer görevlerden uzak tutun. Odaklanmanızı artırmak veya ş Akışınızı kolaylaştırmak için mükemmeldir.

Magnet'in en iyi özellikleri

Belirli görevler veya projeler için özelleştirilebilir düzenler oluşturun

Klavye kısayollarını kullanarak ekranda açık pencereleri hızlıca yakalayın ve yeniden düzenleyin

Trackpad hareketlerini kullanarak pencereler arasında geçiş yapın, pencereleri farklı alanlara yerleştirin veya düzeninizi değiştirin

Magnet sınırlamaları

Tüm uygulamalarla çalışmaz

Bazı kullanıcılar, daha küçük ekranlarda boyutlandırmanın yeterince küçük olmadığını düşünebilir

Magnet fiyatlandırması

4,99

Magnet puanları ve yorumları

Yorum yok

10. Backblaze – Veri yedekleme için en iyisi

Backblaze aracılığıyla

Backblaze, dosyalarınızı otomatik olarak buluta yedekleyen bir bulut yedekleme hizmetidir. Dosyalarınızı donanım arızalarından, kötü amaçlı yazılım saldırılarından ve yanlışlıkla silinmelerden koruduğu için Mac için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir. Bir daha asla kaybolan dosyalar nedeniyle zaman kaybetmeyeceksiniz.

Backblaze'ın en iyi özellikleri

Güçlü şifreleme ve veri yedekliliği, dosyalarınızı korur ve verilerinizi dünya çapındaki birden fazla veri merkezinde depolar, böylece ihtiyaç duyduğunuzda her zaman erişebilirsiniz

Mac'inizi sürekli izler ve yeni dosyaları otomatik olarak yedekler

Sezgisel ve basit arayüz, yedeklemelerinizi ayarlama, yönetme ve izleme gibi anahtar özelliklere kolay erişim sağlar

Backblaze sınırlamaları

Silinen dosyalar yalnızca 30 gün boyunca saklanır, bu nedenle bu süreden daha eski dosyaları geri yükleyemezsiniz

Bildirimler yok veya kolayca gözden kaçabilir, bu nedenle güncel durum mesajlarını almak için uygulamayı kontrol etmeniz gerekir

Backblaze fiyatlandırması

aylık bilgisayar başına 9 $

yılda bilgisayar başına 99 $

her iki yılda bir bilgisayar başına 189 $

Backblaze puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

ClickUp ile Verimliliğinizi Artırın

Mac için en iyi verimlilik uygulamaları, ister iş ister kişisel yaşamınızda daha fazlasını başarmak için olsun, iş akışınızı geliştirecektir. Verimlilik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir görev yöneticisi, proje yönetimi aracı, güvenli şifre yöneticisi ve daha fazlasını bulun. Bu en iyi verimlilik uygulamalarıyla zamandan tasarruf edecek ve daha fazlasını başaracaksınız.

ClickUp size yardımcı olmaya hazır. Bu hepsi bir arada verimlilik platformuna kaydolun ve birleşik bir Çalışma Alanında çalışmanın gücünü deneyimleyin.

Birden fazla araç arasında geçiş yapmaya son verin ve sorunsuz, verimli bir iş akışına merhaba deyin. Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanını bugün başlatın!