2025'in en iyi 10 Mac verimlilik uygulamasını inceledik

Mac'inizin yanındaki yapılacaklar listesine bakıp hepsini nasıl bitireceğinizi mi merak ediyorsunuz?
Artık daha çok değil, daha akıllı çalışmanın zamanı geldi. Yapılacak işlerin üstesinden gelmekte zorlanıyorsanız, Mac'iniz için en iyi verimlilik uygulamalarını keşfetmek isteyeceksiniz. Mac için bu verimlilik uygulamaları, düzeninizi koruyarak, verilerinizi güvende tutarak ve dijital çalışma alanınızı çok işlevli bir cennete dönüştürerek yapılacak işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olabilir.
2024 yılında, bu yıl daha kısa sürede daha fazlasını yapmak istiyorsanız, Mac için en iyi on verimlilik uygulamasını deneyin.
Mac için verimlilik uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Mac için daha hızlı ve daha fazla iş yapmanıza yardımcı olacağını vaat eden birçok verimlilik uygulaması bulunmaktadır. Ancak bazı tanınmış seçenekler, verimliliği artırmaktan çok dikkatinizi dağıtabilir. Mac için en iyi verimlilik uygulamaları şunlar olmalıdır:
- Kullanımı kolay: Mac için en iyi verimlilik uygulamaları, ş Akışınızın doğal bir parçası haline gelecektir. Sezgisel araçlar arayın ve düzenli bir kullanıcı arayüzü sunun
- Karşılaştığınız verimlilik sorunlarına bir çözüm: Gününüzün çoğunu zaman takibiyle mi geçiriyorsunuz? Organize proje yönetimi ile mi uğraşıyorsunuz? Tüm şifrelerinizi hatırlayamıyor musunuz? Belirli sorunlara yardımcı olabilecek Mac için verimlilik uygulamaları var
- Mac ekosisteminizle uyumlu: Tüm verimlilik uygulamaları Mac'te çalışmaz ve tüm Mac uygulamaları her Apple aygıt için tasarlanmamıştır. Seçtiğiniz verimlilik uygulamalarının uyumlu olduğundan emin olun
- Uygun fiyatlı: Ücretsiz sürümü bulunan en iyi verimlilik uygulamalarının bazıları macOS'ta mevcuttur. Diğerleri ise tek seferlik bir ücret veya aylık abonelik gerektirebilir. Bütçenizi göz önünde bulundurun ve uygulamanın maliyetini avantajlarıyla karşılaştırın
- Yüksek puan ve yorumlar: En iyi Mac uygulamaları, okuyabileceğiniz çok sayıda puan ve yoruma sahiptir, böylece uygulama hakkında bilgi edinebilir ve uygulamadan neler bekleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz
Piyasada birçok harika Mac uygulaması var, ancak belirli iş akışınız için en iyi verimlilik uygulamalarını bulmak biraz zaman alabilir. Ancak, bunları bulduğunuzda, onsuz yaşamak imkansız hale gelen, oyunun kurallarını değiştiren uygulamalar olabilirler.
Kullanabileceğiniz en iyi 10 macOS verimlilik uygulaması
İş akışlarını kolaylaştırmaya ve yönetici zamanını azaltmaya hazır mısın? En iyi Mac verimlilik uygulamalarını keşfetmeye başlayalım.
1. ClickUp – Proje yönetimi için en iyisi
ClickUp, işleri halletmek için merkezi bir merkez haline gelen hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Mac için aşağıdakileri yapabileceğiniz birkaç verimlilik uygulamasından biridir:
- Tüm belgelerinizi oluşturun, yönetin ve saklayın
- Zamanınızı takip edin
- İş arkadaşlarınızla işbirliği yapın
- Bir sonraki sprintinizi planlayın
İş için bildiğiniz ve sevdiğiniz aynı verimlilik uygulamasını, zaman takibi ve görev yönetimi ile birlikte kişisel verimliliğinizi yönetmek için kullanabilirsiniz. Ücretsiz Kişisel Verimlilik Şablonu, hedefler belirlemek, yapılacaklar listeleri oluşturmak, ilerlemenizi takip etmek ve tüm bunları günlüğe kaydetmek için alan sağlayan, başlamak için harika bir yerdir.
Artık ClickUp, ClickUp AI ile daha da fazlasını yapmanıza yardımcı oluyor. Platformun yeni AI araçları, e-postalarınızı yazmaktan bir sonraki pazarlama kampanyanızı planlamaya kadar her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir.
Hatta sizin ve ekibiniz için otomatik olarak görevler oluşturabilir. Verimlilik planınızın her adımında size destek olacak kişisel bir asistanınız varmış gibi.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bağlam değiştirmeyi ortadan kaldıran hepsi bir arada dijital Çalışma Alanı ile odaklanın ve daha fazla iş yapın
- Mac için AI araçları, e-posta içeriği oluşturmaktan toplantı notlarınızı özetlemeye veya görevler ve yapılacaklar listeleri oluşturmaya kadar her konuda yardımcı olabilir
- Kullanıcı dostu arayüz, sizi daha verimli hale getirecek anahtar özellikleri bulmanızı kolaylaştırır
- Mac için favori yazma uygulamalarınız gibi birçok başka uygulama ve araçla entegrasyonlar sayesinde, daha iyi iş yükü yönetimi için çok sayıda otomasyon seçeneğiyle kolayca özel iş akışları oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI araçlarına yalnızca ücretli planlarda erişebilirsiniz, bu nedenle bu verimlilik gücünün bedelini ödemeniz gerekecektir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Alfred – İş akışları oluşturmak için en iyisi
Alfred, yapabileceğiniz şeylerin sayısı nedeniyle Mac için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir. Alfred ile, özelleştirilebilir klavye kısayollarını veya sistem komutlarını kullanarak uygulamaları başlatabilir, tüm dosyalarınızı arayabilir veya yinelenen görevleri gerçekleştirebilirsiniz.
Kullanımı kolay, son derece özelleştirilebilir ve Mac kullanıcılarının seveceği anahtar özelliklerle doludur.
Alfred'in en iyi özellikleri
- Alfred, Mac'inizi indeksleyebilir, ardından dosyalar, klasörler, uygulamalar ve hatta web'de arama yaparak doğal dil kullanarak tam olarak aradığınızı bulabilir
- Özel iş akışları oluşturun ve e-posta gönderme, takviminizi yönetme ve hatta kelime sayınızı kontrol etme gibi en sık yaptığınız görevleri otomatikleştirin
- Ücretsiz uygulama harika verimlilik araçları sunar, ancak Mac kullanıcıları yükseltilmiş premium sürümle daha da fazla anahtar özelliğin kilidini açabilir
Alfred sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir, bu nedenle mevcut tüm araçları keşfetmek için biraz zaman ayırmaya hazır olun
Alfred fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Powerpack Tek Lisans: 34 £
- Powerpack Meta Supporter: 59 £
Alfred puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 2,9/5 (10+ yorum)
3. Trello – Kanban kullanıcıları için en iyisi
Trello, Kanban proje yönetimi stilini takip eden kullanıcılar için harika bir Mac uygulamasıdır. Arayüzü son derece basittir ve Mac kullanıcılarının kartları sürükle ve bırak yöntemiyle listeler ve panolar arasında taşıyabilmelerini sağlar.
Ayrıca Mac için en esnek verimlilik uygulamalarından biridir. Projeleri düzenlemek veya görsel beyin fırtınası uygulaması olarak kullanabilirsiniz. Kişisel dijital planlayıcınız gibi kullanın.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Harika işbirliği özellikleri, Mac kullanıcılarının görevler atamasına, kartlara yorum yapmasına ve takımlarla veya ev halkıyla kolayca bilgi paylaşmasına olanak tanır
- Çapraz platform özelliği, platforma web'in yanı sıra Android ve Mac cihazlardan da erişebileceğiniz anlamına gelir
- Cömert ücretsiz plan, bireyler ve küçük takımlar için idealdir. Bunun gibi en iyi verimlilik uygulamalarından isteyebileceğiniz tüm anahtar özellikleri sunar
Trello sınırlamaları
- Uygulama içinde sohbet özelliği yoktur, bu da bir takımla çalışmanız gerektiğinde işbirliğini sınırlayabilir
Trello fiyatlandırması
- Çalışma alanı başına 10 panoya kadar ücretsiz
- Standart: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Yıllık faturalandırma durumunda kullanıcı başına aylık 17,50 $
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (23.000'den fazla yorum)
4. 1Password – Şifre yönetimi için en iyisi
Hala şifrelerinizi yapışkan notlara mı yazıyorsunuz? Bunun için verimlilik uygulamaları var. 1Password, Mac için güvenli bir şifre yönetim aracıdır.
Tüm cihazlarınızda şifrelerinizi saklamanıza, yönetmenize ve otomatik olarak doldurmanıza yardımcı olur. 1Password ayrıca çevrimiçi hesaplarınız için güçlü, benzersiz şifreler otomatik olarak oluşturur, böylece her şey için aynı şifreyi kullanmak zorunda kalmazsınız.
1Password'ün en iyi özellikleri
- Şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklayın, böylece Mac cihazınız kaybolsa veya çalınsa bile şifreleriniz korunur
- Parola yöneticisi, birden fazla cihazdaki web sitelerinde ve uygulamalarda parolalarınızı otomatik olarak doldurur
- Web tarayıcıları, e-posta müşterileri ve daha fazlasıyla entegre olur, böylece en çok ihtiyaç duyduğunuz anda şifreleri aramakla uğraşmazsınız
1Password sınırlamaları
- Tarayıcıya entegrasyon biraz hantal, bu nedenle web siteleri için şifrenizi görüntülemek için birkaç adım atmanız gerekecek
- Ücretsiz plan yoktur, bu nedenle şifrelerinizi unutmanın rahatlığı için ödeme yapmanız gerekir
1Password fiyatlandırması
- Bireysel: Aylık 2,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Aileler: Aylık 4,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Takımlar Başlangıç Paketi: Aylık 19,95 $
- İş: Aylık 7,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
1Password puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
5. Evernote – Not almak için en iyisi
Evernote, not almak için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir. Metin, görüntü, ses, el yazısı notlar yakalayabilir, hatta kartvizitleri tarayıp uygulama içinde saklayabilirsiniz. Etiketler ve filtreler, notlarınızda daha sonra ihtiyacınız olanı bulmanıza da yardımcı olur, böylece saatlerce belirli bir parçayı aramak zorunda kalmazsınız.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Evde, işte ve hareket halindeyken birden fazla cihazda notlar alın ve her şey sorunsuz bir şekilde senkronize olsun
- Görevler ve yapılacaklar listeleri oluşturmak için kullanın. Hatta son teslim tarihleri, hatırlatıcılar ve notlar ekleyerek işlerinizi takip edebilirsiniz
- Güçlü arama çubuğu, anahtar kelime, etiket, tarih ve daha fazlasına göre arama yapmanızı sağlar, böylece tam olarak ihtiyacınız olanı bulabilirsiniz
Evernote sınırlamaları
- Ücretsiz plan, iki cihazda aylık 60 MB yükleme ve 25 MB maksimum not boyutu ile sınırlıdır
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 14,99 $/ay
- Profesyonel: 17,99 $/ay
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.100+ yorum)
6. Fantastical – Takvim yönetimi için en iyisi
Fantastical, Mac için bir takvim ve görev yönetimi uygulamasıdır. Güzel tasarımı ve güçlü özellikleriyle tanınan bu uygulama, takviminizi daha düzenli tutmak istiyorsanız Mac için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir.
Fantastical'ın en iyi özellikleri
- Doğal dil girişini destekler, böylece konuşarak veya doğal bir şekilde yazarak etkinlikler oluşturabilirsiniz
- Etkinlikler ve görevler için otomatik olarak hatırlatıcılar oluşturun, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın
- E-posta istemciniz veya proje yönetimi platformunuz gibi diğer uygulamalarla entegre olur, böylece etkinlikleri ve görevleri otomatik olarak güncelleyebilirsiniz
Fantastical sınırlamaları
- Uygulamadan en iyi şekilde yararlanmak için premium plana geçmeniz gerekir, ancak premium özelliklerin çoğu diğer uygulamalarda ücretsiz olarak bulunur
Fantastik fiyatlandırma
- Bireysel kullanıcılar için: Aylık 4,75 $, yıllık olarak faturalandırılır
- 5 kişiye kadar aileler için: Aylık 7,50 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Takımlar için: Kullanıcı başına aylık 4,75 $, yıllık faturalandırılır
Fantastik derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,4/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)
7. Google Çalışma Alanı – Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi
Google Çalışma Alanı, Gmail, Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Takvim, Meet ve Drive dahil olmak üzere Mac için eksiksiz bir verimlilik uygulamaları paketidir. Bulut tabanlı uygulamalar, bilgilerinizi Google sunucularında depolar, böylece internet bağlantınız olan her yerden bilgilerinize erişebilirsiniz.
Düzenli kalmanıza, başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve daha fazlasını başarmanıza yardımcı olan bir verimlilik uygulamasıdır. Google ekosisteminde çalışmaya alışkınsanız, bu en iyi verimlilik uygulamalarından biridir.
Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri
- İşbirliği için tasarlanan Google Çalışma Alanı, belgeler, e-tablolar ve sunumlar üzerinde başkalarıyla birlikte çalışmayı mümkün kılar
- Güvenli ve güvenilir Google Çalışma Alanı, veri şifreleme ve sağlam güvenlik özellikleri sunar
- Drive ve Fotoğraflar dahil diğer Google ürünleriyle entegre olarak Google ürünlerinde verilere kolayca erişmenizi ve bunları düzenlemenizi sağlar
Google Çalışma Alanı sınırlamaları
- Hepsi bir arada bir uygulama yoktur, bu nedenle her bir Google müşterisini (Gmail, Takvim vb.) cihazlarınıza ayrı ayrı indirmeniz gerekir
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Business Starter: Bir yıllık taahhütle kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş Standardı: Bir yıllık taahhütle kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Bir yıllık taahhütle kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyat bilgileri için iletişime geçin
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15.200+ yorum)
8. MindNode – Beyin fırtınası için en iyisi
MindNode, görsel beyin fırtınası ve not alma uygulamasıdır ve doğrusal olmayan düşünürler için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir. Uygulamayı fikir üretmek, projeler planlamak veya açık, esnek ve yaratıcı bir şekilde not almak için kullanabilirsiniz.
Konular, alt konular ve dallanma fikirleri ekleyin. Ardından, gezinmesi kolay kullanıcı arayüzünde nesneleri sürükleyip bırakarak yeniden düzenleyin.
MindNode'un en iyi özellikleri
- Mac aracını tek başına kullanın veya başkalarıyla işbirliği yapın, not alma uygulamasını iş arkadaşlarınız, müşterileriniz veya arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapmak için harika bir uygulamaya dönüştürün
- Evernote ve Dropbox dahil olmak üzere diğer Mac verimlilik uygulamalarıyla entegre olur, böylece zihin haritalarınıza erişebilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz
- Zihin haritalarınızı arayın ve filtreleyin, ihtiyacınız olan bilgileri hızla bulun
MindNode sınırlamaları
- İşbirliği yapmanın pek çok yolu yok, bu yüzden bunu kendi başınıza kullanmaya hazır olun
MindNode fiyatlandırması
- Ücretsiz
- MindNode Plus: Aylık 2,99 $ veya yıllık 19,99 $
MindNode puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)
9. Magnet – Pencere görüntüleme yönetimi için en iyisi
Magnet, ekranınızda açık pencereleri düzenlemenizi ve yeniden yapılandırmanızı sağlayan güçlü bir Mac pencere yönetim aracıdır.
Birden fazla pencereyi ekranınızın farklı alanlarına hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirin, düzenleyin veya diğer görevlerden uzak tutun. Odaklanmanızı artırmak veya ş Akışınızı kolaylaştırmak için mükemmeldir.
Magnet'in en iyi özellikleri
- Belirli görevler veya projeler için özelleştirilebilir düzenler oluşturun
- Klavye kısayollarını kullanarak ekranda açık pencereleri hızlıca yakalayın ve yeniden düzenleyin
- Trackpad hareketlerini kullanarak pencereler arasında geçiş yapın, pencereleri farklı alanlara yerleştirin veya düzeninizi değiştirin
Magnet sınırlamaları
- Tüm uygulamalarla çalışmaz
- Bazı kullanıcılar, daha küçük ekranlarda boyutlandırmanın yeterince küçük olmadığını düşünebilir
Magnet fiyatlandırması
- 4,99
Magnet puanları ve yorumları
- Yorum yok
10. Backblaze – Veri yedekleme için en iyisi
Backblaze, dosyalarınızı otomatik olarak buluta yedekleyen bir bulut yedekleme hizmetidir. Dosyalarınızı donanım arızalarından, kötü amaçlı yazılım saldırılarından ve yanlışlıkla silinmelerden koruduğu için Mac için en iyi verimlilik uygulamalarından biridir. Bir daha asla kaybolan dosyalar nedeniyle zaman kaybetmeyeceksiniz.
Backblaze'ın en iyi özellikleri
- Güçlü şifreleme ve veri yedekliliği, dosyalarınızı korur ve verilerinizi dünya çapındaki birden fazla veri merkezinde depolar, böylece ihtiyaç duyduğunuzda her zaman erişebilirsiniz
- Mac'inizi sürekli izler ve yeni dosyaları otomatik olarak yedekler
- Sezgisel ve basit arayüz, yedeklemelerinizi ayarlama, yönetme ve izleme gibi anahtar özelliklere kolay erişim sağlar
Backblaze sınırlamaları
- Silinen dosyalar yalnızca 30 gün boyunca saklanır, bu nedenle bu süreden daha eski dosyaları geri yükleyemezsiniz
- Bildirimler yok veya kolayca gözden kaçabilir, bu nedenle güncel durum mesajlarını almak için uygulamayı kontrol etmeniz gerekir
Backblaze fiyatlandırması
- aylık bilgisayar başına 9 $
- yılda bilgisayar başına 99 $
- her iki yılda bir bilgisayar başına 189 $
Backblaze puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (110+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)
ClickUp ile Verimliliğinizi Artırın
Mac için en iyi verimlilik uygulamaları, ister iş ister kişisel yaşamınızda daha fazlasını başarmak için olsun, iş akışınızı geliştirecektir. Verimlilik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir görev yöneticisi, proje yönetimi aracı, güvenli şifre yöneticisi ve daha fazlasını bulun. Bu en iyi verimlilik uygulamalarıyla zamandan tasarruf edecek ve daha fazlasını başaracaksınız.
ClickUp size yardımcı olmaya hazır. Bu hepsi bir arada verimlilik platformuna kaydolun ve birleşik bir Çalışma Alanında çalışmanın gücünü deneyimleyin.
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