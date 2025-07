2025'in Mac için en iyi 10 AI aracı [İncelendi]

Yapay zeka (AI) teknolojisinin, yaptığımız hemen her şeyde nasıl bir değişim yarattığını görmek heyecan verici! 🤖

Müşteri davranışlarını tahmin etmekten artırılmış yazmaya kadar, AI'nın devasa veri işleme ve ilerici öğrenme yetenekleri, insan hayatını birçok yönden kolaylaştırdı. AI yazılım çözümleri, kaynak tasarrufu sağlamanın yanı sıra işinizin doğruluğunu ve verimliliğini artırabilir ve daha hızlı sonuç almanıza yardımcı olabilir.

AI'dan yararlanmak isteyen bir Mac kullanıcısıysanız, size yardımcı olabiliriz! Uzmanlarımız tarafından hazırlanan Mac cihazlar için en etkili 10 AI aracı listemize göz atın. Yaratıcılık, verimlilik ve kolaylık alanlarında olanakları genişletecek çok yönlü seçenekler sunuyoruz.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte Mac için en iyi 10 AI aracı: ClickUp (AI destekli verimlilik ve iş akışı yönetimi için en iyisi) TypingMind (Özelleştirilebilir komut istemleri ile AI destekli sohbet asistanı için en iyisi) Elephas (Mac'te AI destekli yazma ve içerik oluşturma için en iyisi) Craft (AI ile geliştirilmiş not alma ve belge düzenleme için en iyisi) Setapp'ın Plus AI'sı (AI destekli slayt ve belge oluşturma için en iyisi) Freshchat (AI destekli müşteri mesajlaşma ve otomasyon için en iyisi) PhotosRevive (AI tabanlı fotoğraf renklendirme ve restorasyon için en iyisi) Taskheat (AI destekli görev görselleştirme ve bağımlılık izleme için en iyisi) Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve AI ile geliştirilmiş diyagram oluşturma için en iyisi) Pipedrive (AI destekli satış süreci ve CRM yönetimi için en iyisi)

Mac cihazlar için AI, sohbet robotları, dijital asistanlar, iş akışı ve proje yönetimi çözümleri gibi çeşitli uygulamalar formunda gelir. Yetenekleri, kullanılan analitik modele göre değişebilir.

Örneğin, birçok AI aracı, bilgisayarların insan dillerini anlamasına, yorumlamasına ve yanıt vermesine yardımcı olmak için doğal dil işleme (NLP) kullanır. Yapay zeka yazılımı ayrıca, verimliliği artırmaya ve içeriği özetleyen metin istemleriyle görevleri daha hızlı tamamlamaya yardımcı olmak için otomasyon özelliklerini kullanır

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

İhtiyaçlarınıza göre belirli özellikleri arayabilirsiniz, ancak Mac için bir AI çözümü seçerken dikkate almanız gereken bazı genel noktalar şunlardır:

Uyumluluk: iPhone, iPad ve Mac ile Apple dünyasına mı daldınız? Öyleyse, tüm Apple cihazlarınızla uyumlu bir AI aracı seçmek isteyeceksiniz 📱 Kullanıcı deneyimi: Gezinmesi kolay, temiz ve sezgisel bir arayüz, : Gezinmesi kolay, temiz ve sezgisel bir arayüz, verimliliği büyük ölçüde artırabilir Performans: Aracın hızını ve verimliliğini inceleyin. Diğer kullanıcılar : Aracın hızını ve verimliliğini inceleyin. Diğer kullanıcılar hata ve aksaklıklar bildiriyor mu? 🐞 Ölçeklenebilirlik: Araç, projeleriniz büyüdükçe ihtiyaçlarınızı karşılayabilmelidir Özelleştirme: Yazılım özelleştirmeleri, basit arayüz ayarlamalarından daha derinlemesine değişikliklere kadar değişebilir Entegrasyon özelliği: En iyi AI araçları genellikle diğer sistemler, uygulamalar veya veritabanlarıyla entegre olarak günlük süreçlerinizi optimize eder

Görev yönetiminden işbirliğine, potansiyel müşteri bulmadan akıllı diyagram oluşturmaya kadar, Mac için çeşitli işlevlere sahip 10 yapay zeka aracını içeren bir liste hazırladık. Aşağıdaki incelemeler, ideal çözümü bulmanıza yardımcı olacak! 🌚

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile belgelerinizle sohbet edin — her kelimeyi okumadan hızlı yanıtlar alın

ClickUp, her sektör veya niş için yerel AI yeteneklerine sahip kapsamlı bir işbirliği ve proje yönetimi aracıdır. Bulut tabanlı bir platformdur, ancak masaüstünüzde daha fazla kullanım esnekliği için özel Mac veya Mac M1 istemcisini indirebilirsiniz.

ClickUp Brain, çeşitli rollerde teslimatı hızlandırmanıza yardımcı olan, yüksek düzeyde eğitilmiş bir iş asistanıdır. Bu araç, günlük görevlerinizi hızlandırmak için düzinelerce komut ve role özel, tamamen şablonlaştırılmış komut istemleri ayarlayarak tahminleri ortadan kaldırır.

ClickUp Brain Toolbar'ı kullanarak içeriğinizi gerçek zamanlı olarak iyileştirin. ClickUp'ın AI Project Manager, AI Knowledge Manager ve AI Writer for Work ile özetler, proje özetleri, toplantı notları, e-postalar ve eylem öğeleri oluşturarak yönetici işlerinizi hafifletin.

Bu AI aracı, ClickUp Belgeleri'nde oluşturduğunuz tüm öğeleri optimize edebilir. Belirli bir metni vurgulayın ve mevcut yazma ipuçlarını kullanarak metni daha kısa, daha uzun, daha ilgi çekici veya daha basit hale getirin.

Yazım ve dilbilgisi hatalarını anında kontrol ederek iç ve dış iletişiminizin genel kalitesini artırın. ClickUp Brain ayrıca dilleri çevirebilir ve küresel takımlar için daha etkili işbirliğini kolaylaştırır. 🌎

ClickUp Brain'i kullanarak pazarlama, satış, Agile proje yönetimi, tasarım veya mühendislik takımları için tüm iş akışlarında zaman kazanabilirsiniz! Ve en iyisi ne? ClickUp'ın iPad, iPhone ve Apple Watch cihazlar için yerel uygulamaları vardır, böylece hareket halindeyken de projelerinize bağlı kalabilirsiniz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

AI tabanlı görev oluşturma henüz mevcut değildir (ancak yakında eklenecektir)

Tüm AI fonksiyonlarını keşfetmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. TypingMind

ChatGPT'yi bazı ek avantajlarla birlikte kullanmanın kolay bir yolunu arıyorsanız, TypingMind tam size göre. "Stand-up Komedyeni" veya "Akademik Araştırmacı" gibi AI karakterlerinin yanı sıra, sorularınıza farklı bir şekilde yanıt almanıza yardımcı olacak özel bir komut kütüphanesi de sunar.

Ayrıca bir belge yükleyebilir ve içeriği hakkında AI ile etkileşim kurabilirsiniz. Bu, AI asistanı arayan akademik veya profesyonel kullanıcılar için özellikle kullanışlı olabilir. 🎓

TypingMind'ı oturum açmadan doğrudan web tarayıcınızda kullanın veya uygulamayı Mac'inizin dock'una indirin. Ayrıca, API anahtarınız ekstra gizlilik için kendi bilgisayarınızda güvenle saklanır.

TypingMind'ın en iyi özellikleri

Cevapları geliştirmek için sohbet içinde web araması yapın

Devasa komut kütüphanesi

Metin okuma özelliği mevcut

Paylaşılabilir arayüze sahip özelleştirilebilir sohbet robotu

Sınırsız eklenti (en yüksek seviyede)

TypingMind sınırlamaları

Kurulum için OpenAI API anahtarı gerekir

Ücretsiz planda sınırlı AI karakterleri

TypingMind fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Lisans başına 39 $*

Uzatılmış: Lisans başına 59 $

Premium: Lisans başına 79 $

*Her lisans anahtarı beş cihazda kullanılabilir

TypingMind puanları ve yorumları

Henüz puanlama yok

3. Elephas

AI yazma asistanı Elephas, Mac, iPhone ve iPad uygulamalarına doğrudan entegre edilebilir. Böylece, uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya tarayıcı kullanmadan iş akışınıza devam edebilirsiniz.

Elephas, bilgi tabanınızı merkezileştirmek için Super Brain adlı yeni bir özellik sunuyor. PDF'ler, web sayfaları ve Notion ve Obsidian gibi platformlar gibi çeşitli kaynaklardan veri alır ve ona hayat verir. Elephas veri setinizle tamamen beyin fırtınası yapabilir ve sohbet edebilirsiniz! 🐘

Yüklenen veriler yerel olarak indekslenir ve OpenAI ile birlikte çalışarak e-postalara yanıt verme veya içerik oluşturma gibi yazma görevlerini destekler.

Elephas, gizliliğe odaklanarak kullanıcılara, verilerin açık sunucularda depolanmasını önlemek için kendi OpenAI anahtarlarını kullanma seçeneği sunar.

Elephas'ın en iyi özellikleri

Mac uygulamalarıyla entegre olur

Özel Süper Beyin emrinizde

Sohbet seçenekleriyle merkezi veri seti

Snippets özelliği, kullanıcıların kendi görevlerini tanımlamasına olanak tanır

İçerik yeniden yazma özelliği mevcuttur

Elephas sınırlamaları

UI tasarımı daha sıkı hale getirilebilir

Zor öğrenme süreci

Elephas fiyatlandırma

Standart : 4,99 $/ay

Pro : 8,99 $/ay

Pro+: 14,99 $/ay

Elephas puanları ve yorumları

Product Hunt : 4. 4/5 (4+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)

4. Craft

Craft, Apple'ın App Store Best of 2021 Ödülleri'nde Yılın Mac Uygulaması olarak tanınan, olağanüstü bir not alma, işbirliği ve verimlilik aracıdır.

Güzel kullanıcı arayüzüyle övgü toplayan platform, GPT-3 teknolojisini kullanarak yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı oluyor. AI asistanı, içerik fikirleri üretmek, uzun belgeleri özetlemek ve karmaşık raporları daha basit bir dile çevirmek için ideal.

Craft AI, yazım ve dilbilgisi hatalarını anında düzeltir ve metinleri istediğiniz dile çevirir. Ayrıca, saklanan belgelerden bilgileri soru-cevap biçiminde çıkarmanıza da yardımcı olur. Örneğin, "Tom bu hafta ne iş yapıyor?" diye sorarak kendisine atanan görevlerin bir özetini alabilirsiniz. 🔍

Craft'ın en iyi özellikleri

Görsel olarak çekici tasarım ve düzen

Belgelere hızlı erişim ve akıllı öneriler için arama çubuğu

Nüanslı konular için alt sayfalar oluşturma özelliği ile gelişmiş not düzenleme

Özelleştirilebilir takım wiki'leri

Haftalık Hedefler görevleri atamak ve son tarihleri ayarlamak için görevleri atamak ve son tarihleri ayarlamak için

Craft sınırlamaları

Paylaşım modeli daha iyi olabilir

Daha fazla şablon kullanılabilir

Craft fiyatlandırması*

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Üye başına aylık 5 $

İş : Üye başına aylık 10 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Craft puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (15+ yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

5. Setapp'ın Plus AI

Plus, Setapp aylık aboneliği ile Mac OS'ta özel olarak sunulan bir başka GPT destekli yazma asistanıdır. Her şey Setapp üyeliğinize dahil olduğundan ek ödeme veya ayrı bir API anahtarı gerekmez.

Kısayol tuşuyla etkinleştirildiğinde, Plus herhangi bir uygulamaya sorunsuz bir şekilde entegre olur. Platform, görev bir e-posta yazmak, sunum oluşturmak veya uzun makaleleri özetlemek olsun, yazma sürecini basitleştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Metin oluşturma, yeniden yazma ve çeviri için Plus'ı kullanın. Ayrıca, yazım ve gramer hatalarını önlemek için düzeltme hizmetleri de sunar. Sık yaptığınız görevler için kendi komutlarınızı oluşturun ve özelleştirin. ✍️

Plus AI'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş GPT-4 teknolojisi

Mac uygulamalarına entegre olur

Özellikle Yazma Becerilerini Geliştir özelliği ile resmi iş yazışmalarında mükemmeldir

Özelleştirilebilir komut istemleri

Plus AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı ve hatalı buluyor

Şu anda kendi OpenAI API anahtarınızı kullanamazsınız

Plus AI fiyatlandırması (Setapp aboneliği)

Mac : 9,99 $/ay

Mac + iOS : 12,49 $/ay

Power User: 14,99 $/ay

Plus AI puanları ve yorumları (Setapp için)

G2 : 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

6. Freshchat

Freshworks paketinin bir parçası olan Freshchat, küçük ve büyük işletmelerin satış ve müşteri desteği ihtiyaçlarını karşılar. Platforma web, mobil, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger ve Apple Business Chat dahil olmak üzere birçok kanaldan erişilebilir.

Bunu kullanarak, müşteri sorgularının altında yatan niyeti tarayan ve daha alakalı ve bağlam farkında çözümler sunan çok yönlü AI özellikli chatbotlar oluşturun.

Bir konuşma botun işleyemeyeceği kadar karmaşık hale gelirse, sorguyu tek bir tıklama ile canlı bir müşteri temsilcisine aktarır. Botlar müşteri verilerini otomatik olarak günceller, bu da müşteri temsilcileri botun kaldığı yerden devam ederken özellikle yararlı olabilir ve sürekliliği ve kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sağlar. 🗨️

Freshchat'in en iyi özellikleri

Çok kanallı destek

Ayrıntılı AI sohbet robotu özelliği ile müşteri desteği için tasarlanmıştır

Ek dosya ve emoji ekleme seçeneği ile özelleştirilebilir sohbet bileşenleri

Çeşitli müşteri etkileşim senaryoları için özel bot oluşturma

Freshchat sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve analiz yetenekleri

Temsilciler gelen sohbetlerin bildirimlerini her zaman almıyor

Freshchat fiyatlandırması*

Ücretsiz

Büyüme : Ajan başına aylık 15 ABD doları

Growth Omnichannel : Ajan başına aylık 29 $

Pro : Ajan başına aylık 39 $

Pro Omnichannel : Ajan başına aylık 59 $

Enterprise : Ajan başına aylık 69 $

Enterprise Omnichannel: Ajan başına aylık 99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freshchat puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

7. PhotosRevive

PhotosRevive, siyah beyaz fotoğrafları renklendirmek için kullanılır. MacOS ve iOS platformlarında kullanılabilen bu uygulama, eski veya tek renkli görüntülere renk eklemek için otomatik ve manuel seçenekler sunar. 📷

Fotoğrafları, Fotoğraflar uygulaması veya Finder aracılığıyla cihazınızdan içe aktarın veya doğrudan uygulamaya tarayın. Yazılım, kusurlu görüntüleri kabul eder ve parlaklık ve kontrast ayarlamalarına da izin verir.

Yeni başlayanlar veya ilham arayanlar için uygulama, araçla gerçekleştirilebilecek dönüşümler için fikirler içeren bir örnek kitaplığı sunar.

PhotosRevive'ın en iyi özellikleri

AI destekli fotoğraf renklendirme

Süreç üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyenler için manuel mod ve özelleştirilebilir renk işaretleyiciler

Kullanıcı tarafından oluşturulan ön ayarlarla toplu üretim

Fotoğraf eklemek için sezgisel sürükle ve bırak arayüzü

PhotosRevive sınırlamaları

AI bazen eller gibi belirli kısımların renklendirilmesini atlar, bu da manuel ayarlamalar gerektirir

Renklerin istenmeyen alanlara ara sıra taşması

PhotosRevive fiyatlandırması

PhotosRevive Sınırsız: 3 Mac için ömür boyu lisans 18,99 $

PhotosRevive puanları ve yorumları

Mac App Store: 4,2/5 (100+ yorum)

8. Taskheat

MacOS ve iOS'ta kullanılabilen Taskheat, yapılacaklar listenizi düzenlemek ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir görev yönetimi uygulamasıdır. AI kullanarak girdilerinize göre özel görevler oluşturur ve bunları görsel bir akış şemasında öncelik sırasına göre sıralar.

Mevcut bağlantıları oluşturarak, değiştirerek ve silerek karmaşık görev ilişkilerini yönetin. Belirli uzmanlığa sahip üçüncü taraflara görevler atarsanız, uygulama akış şemasını buna göre ayarlar.

Renk kodlu etiketler gibi özellikler gezinmeyi kolaylaştırır ve son teslim tarihleri yaklaşan işler için uyarılar gönderir. Taskheat ayrıca konum tabanlı hatırlatıcılar ve akış şemanızı paylaşma veya yazdırma olanağı da sunar. 🖨️

Taskheat'in en iyi özellikleri

Görev bağımlılıklarına göre projeleri düzenleme

Görevleri görsel olarak alt görevlere ayırma

Akış şeması ve liste görünümleri, karmaşık iş akışlarını görselleştirmeye yardımcı olur

Basit, kullanımı kolay arayüz

Taskheat sınırlamaları

Uygulama bazen çökebilir veya gecikme yaşayabilir

Kullanıcılar arasında sınırlı paylaşım araçları

Taskheat fiyatlandırması

Taskheat Tam Sürüm: Mac, iPad ve iPhone için ömür boyu lisans başına 14,99 $

Taskheat puanları ve yorumları

Mac App Store: 4,2/5 (230+ yorum)

9. Miro

Bir fikri taslak haline getirmek veya bir slayt gösterisi hazırlamak mı istiyorsunuz? Miro, sanal beyaz tahta olarak ihtiyacınızı karşılar. iOS, Android, Windows ve Mac gibi birden fazla cihazda gerçek zamanlı işbirliği olanakları sunar.

Miro panonuzla birlikte çalışan Miro AI, yapışkan notlara dayalı görüntüler oluşturmaktan içeriği özetlemeye veya kod blokları oluşturmaya kadar uzanan özellikler sunar. Örneğin, yapışkan notları anahtar kelimelere göre gruplandırabilir, görüntülerden arka planları kaldırabilir, zihin haritalarını sorular veya fikirlerle genişletebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. 📌

Halen beta aşamasında ve sürekli gelişmekte olsa da, Miro AI tüm Miro abonelerine, ücretsiz plan dahil, sunulmaktadır.

Miro'nun en iyi özellikleri

AI destekli görüntü oluşturma

Yaratıcı ve proje planlama ihtiyaçlarınız için sınırsız alan

Yapışkan notlar, serbest biçimli kalem, şekiller, oklar ve akıllı çizim gibi araçlar

Çoklu iletişim seçenekleri (geri bildirim, incelemeler ve onaylar)

Özelleştirilebilir şablonlar

Masaüstü, mobil ve tablet uygulamaları mevcuttur

Miro sınırlamaları

Benzer uygulamalara kıyasla nispeten daha uzun yükleme süresi

Bazı kullanıcılar gezinme ve yakınlaştırma özelliklerini hantal buluyor

Miro fiyatlandırması*

Ücretsiz

Başlangıç : Üye başına aylık 8 $

İş : Üye başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

10. Pipedrive

Diğer CRM platformları gibi Pipedrive de satış takımlarının daha az iş ile daha fazla anlaşma kapatmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak onu gerçekten öne çıkaran şey, akıllı AI özellikleridir.

Örneğin, AI destekli Prospector aracı, B2B veritabanına erişim sağlayarak hem halka açık hem de gizli verilerden en güncel potansiyel müşterileri bulmanızı sağlar.

Satış Asistanı, davranışa dayalı performans ipuçları, uygulama entegrasyonları ve bildirimler sunarak herkesin senkronize olmasını sağlar. Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Pipedrive'ın Otomasyonları, veri girişinden e-posta takiplerine kadar her şeyi kolaylaştırarak size yardımcı olur. 📧

Platform, insan hatalarını azaltmayı, idari görevleri otomatikleştirmeyi ve anlaşmaları kazanmanıza ve satış sürecinizi geliştirmenize yardımcı olacak kişiselleştirilmiş içgörüler sunmayı amaçlamaktadır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü ile özelleştirilebilir görsel satış süreci

Potansiyel müşteri avcılığı için tahmine dayalı AI araçları

Potansiyel müşterileri filtrelemek, kategorize etmek ve sıralamak için kullanışlı araçlar

çevrimdışı erişime sahip iPad ve iOS uygulamaları

Pipedrive sınırlamaları

Sınırlı raporlama yetenekleri

Otomasyon seçenekleri daha iyi olabilir

Pipedrive fiyatlandırması*

Essential : Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 19,90 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 39,90 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500+ yorum)

Gelecek Şimdi: Mac'inizde AI Dalgasını Kaçırmayın

Mac kullanıcıları için tasarlanmış AI araçlarının yelpazesi çok çeşitli ve sürekli büyüyor. Bahsettiğimiz tüm araçlar tablolara benzersiz güçler katıyor, bu yüzden istediğiniz kadarını deneyin!

ClickUp, sezgisel AI destekli iş akışı özellikleri ve Apple ekosistemiyle sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkıyor. Kaydolun ve platformu ücretsiz keşfedin!