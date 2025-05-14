2025'te Mac Kullanıcıları için En İyi 10 Yazma Uygulaması

Ne tür bir yazma veya içerik pazarlaması yapmaya çalışıyor olursanız olun, bunun için bir Mac yazma uygulaması var!
Belki bir taslak oluşturmak için yardıma ihtiyacınız var veya daha iyi bir kelime işlemci arıyorsunuz. Yazma projeniz için bir dilbilgisi denetleyicisi veya daha kapsamlı bir içerik pazarlama yazılımına ihtiyacınız olabilir.
Tek bir sorun var: O kadar çok seçenek var ki, macOS için en iyi yazma uygulamasını seçmek zor olabilir. İşte bu noktada size yardımcı olmak istiyoruz.
Apple ekosistemi birincil çalışma platformunuzsa, şanslısınız. Bunu, 2024'ün en iyi Mac yazma uygulamaları hakkında kapsamlı bir rehber olarak düşünün!
⏰ 60 Saniyelik Özet
Mac kullanıcılarının yaratıcılıklarını ve verimliliklerini artırmak için en iyi 10 yazma uygulaması:
- ClickUp – Proje yönetimi ve ortak yazım için en iyisi.
- Notability – Not alma, açıklama ekleme ve multimedya içeriği için en iyisi.
- Journey – Ruh hali izleme ve bulut senkronizasyonu ile günlük tutmak için en iyisi.
- Bear – Markdown desteği ile minimalist yazım için en iyisi.
- Ulysses – Dikkatinizi dağıtmadan uzun metinler yazmak için en iyisi.
- Drafts – Hızlı not alma ve sorunsuz uygulama entegrasyonu için en iyisi.
- iA Writer – Sözdizimi vurgulaması ile odaklanarak yazmak için en iyisi.
- Scrivener – Derinlemesine organizasyona ihtiyaç duyan yazarlar ve senaristler için en iyisi.
- LightPaper – Gerçek zamanlı önizleme ile markdown düzenleme için en iyisi.
- ProWritingAid – Dilbilgisi, stil ve okunabilirlik düzenlemeleri için en iyisi.
Mac için en iyi yazma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Mac kullanıcıları için en iyi yazma uygulamaları, yazma yazılımını basitleştirmelidir. İçerik oluşturma veya teknik yazma konusunda yardımcı olmak da bu basitleştirmenin bir parçası olabilir. Temel özelliklerin ötesinde, yazarlar için en iyi Mac uygulamaları genellikle aşağıdaki özellikleri paylaşır:
- Yazınızı rahat hissettiğiniz bir biçimde yazmanıza ve optimize etmenize olanak tanıyan sezgisel bir arayüz
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, neredeyse hiç öğrenme süreci olmadan hemen kullanmaya başlayabilirsiniz
- Düşük maliyet. Sonuçta, en iyi yazma yazılımı günlük iş akışınızda ince iyileştirmeler yapar ve bunun için aşırı ücret ödemeniz gerekmez
- Google Dokümanlar veya Microsoft Word gibi diğer yazma uygulamalarınızla entegrasyonlar
Ayrıca bazı gelişmiş özellikler de arayabilirsiniz. Örneğin, yazma asistanı yazılımları, içeriğinizi iyileştirmek ve içerik oluşturma sürecini hızlandırmak için giderek daha fazla yapay zeka (AI) kullanmaktadır.
En iyi yazma araçlarının önemini küçümsemeyin. İki veya daha fazla seçenek arasında karar veremiyorsanız, her birini deneyerek durumunuza ve ihtiyaçlarınıza en uygun yazma uygulamasını bulun.
2024'te Yazma Projelerini Yönetmek için En İyi 10 Yazma Uygulaması
Çok sayıda seçenek mevcut, ancak biz sadece en iyilerini sunuyoruz. Bunu, 2024'ün en iyi yazma uygulamalarının kesin listesi olarak düşünün. Bu uygulamalar, Mac kullanıcılarının içerik oluşturma ve not alma becerilerini geliştirip optimize etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
1. ClickUp
ClickUp'tan bahsetmeden yazma araçlarından, özellikle de yapay zeka destekli yazma araçlarından bahsetmek imkansızdır. Yazılarınız kuruluşunuzdaki daha büyük projelerle bağlantılıysa, bu verimlilik yazılımındaki yazma araçları rakipsizdir.
ClickUp'ın sadece bir proje yönetim sistemi değil, aynı zamanda Notability gibi yerleşik not alma araçları için popüler bir alternatif olmasının bir nedeni var. Bulut tabanlı belge oluşturma ve beyaz tahtalar gibi özellikleriyle bu araç, Mac kullanıcıları için en iyi yazma uygulaması olarak en üst pozisyonda yer alıyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp AI, toplantı notlarını özetleyebilen, e-postalar ve blog gönderileri yazabilen, metinlerinizi düzenleyebilen ve biçimlendirebilen bir dijital asistan
- ClickUp Docs, gerçek zamanlı işbirliği, dosya yönetimi ve wiki oluşturma özellikleri sunan dinamik bir belge aracıdır
- Yerleşik bir sürüm geçmişi vardır, böylece yanlış veya alakasız değişiklikleri her zaman düzeltebilir veya geri alabilirsiniz
- Yazma çabalarınız ile ilgili daha büyük projeler arasında doğrudan bağlantı, toplantı notlarını ve özetleri kolay eylem öğelerine dönüştürme özelliği dahil
ClickUp sınırlamaları
- Bu, saf bir yazma aracı değildir, bu da öğrenme eğrisini artırır ve yalnızca yazma yardımı arayan kullanıcılar için kullanımını zorlaştırır
- Mobil uygulama işlevselliği sınırlıdır ve en iyi yazma özellikleri Mac masaüstü kullanıcıları için ayrılmıştır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı koruyabilirsiniz.
2. Notability
Not almak için basit kelime işleme yazılımları kullanma günleri geride kaldı. Notability, notlar almanıza, ses kayıtları eklemenize, notlara açıklama eklemenize ve işinizi kuruluşunuzdaki diğer kişilere sunmanıza olanak tanıyan bir yazma uygulamasıdır.
Notability'nin en iyi özellikleri
- Not alma ve serbest biçimli çizim özelliklerini birleştirerek, yakalamak istediğiniz içerik ve fikirlerin kapsamlı bir resmini oluşturabilirsiniz
- Basit tasarımı öğrenmesi kolaydır ve Apple ürünleri ve yazılımlarıyla estetik açıdan mükemmel uyum sağlar
- Proje notlarını ve çizimlerini aktarmak için iPhone, iPad ve bilgisayarlar dahil olmak üzere birden fazla ekran arasında doğrudan entegrasyonlara sahiptir
- Yazılı notlar, el yazısı notlar, sesli notlar ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı not türleri arasında sorunsuz entegrasyon vardır
Notability sınırlamaları
- El yazısı metinleri dijital notlara kopyalamak bazen hatalı olabilir
- Sınırlı sürüm, yerel Mac uygulamasının tam zamanlı kullanımını zorlaştırabilecek katı bir düzenleme sınırına sahiptir
Notability fiyatlandırması
- Notability Starter: Ücretsiz
- Notability Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Notability derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
3. Journey
Günlük yazmak, hem profesyonel hem de kişisel olarak terapötik veya zihin açıcı olabilir. Journey ile bir şey daha garanti edersiniz: kolay ve sezgisel olacak, yani tüm faydalarından yararlanabileceksiniz. Sonuçta, bu tüm düşüncelerinizi kaydetmeyi amaçlayan özel bir günlük ve ajanda uygulamasıdır.
Journey'in en iyi özellikleri
- Tercihinize ve konuya göre fotoğraf, video, ses veya yazılı günlük girdileri oluşturun
- Takvim tabanlı bir görünüm sunarak, tüm cihazlarınızda geçmiş günlük girdilerini taramanıza olanak tanır
- Atlas fonksiyonu, her girdiye konumunuzu etiketlemenizi sağlar, böylece hayatınızın ve profesyonel yazma yolculuğunuzun fiziksel yerlerini izleyebilirsiniz
- Ruh hali izleme fonksiyonu, her günlük girdisinde duygularınızı kaydeder ve analiz eder
Seyahat sınırlamaları
- Tek bir odak noktası vardır, bu da aynı Mac uygulamasını birden fazla farklı konu veya diğer karmaşık not alma türleri için kullanmayı zorlaştırır
- Günlüğünüzün ilk yapılandırmasını belirlerken ilk günlük girdileri önemli ölçüde zaman alabilir
Journey fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Üyelik: 4,17 $/ay
Yolculuk değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,9/5 (140+ yorum)
- Capterra: Henüz yorum yok
4. Bear
Bear'dan bahsetmeden en iyi yazma araçlarının listesi tamamlanmış sayılmaz. Bu yazma yazılımı o kadar popüler ki, Bear'ın alternatiflerinin çoğu onun özelliklerini taklit etmeyi hedefliyor.
En iyi özellikler
- Kolay not biçimlendirme için kısayol tuşları içeren minimalist bir yazma uygulamasıdır
- Yerel şifreleme, notlarınızı ve içlerindeki tüm bilgileri gizli tutar
- IPhone, iPad ve Apple Watch dahil olmak üzere Mac kullanıcıları için tam çapraz cihaz entegrasyonuna sahiptir
- PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli dosya türleri için kapsamlı not dışa aktarma seçenekleri mevcuttur
Sınırlamalar geçerlidir
- Uygulamaya kopyalayıp yapıştırmak bazen biçimlendirme sorunlarına yol açabilir
- Notlar yalnızca uygulama üzerinden kullanılabilir, web tarayıcı entegrasyonu yoktur
Ayı fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Bear Pro: 2,99 $/ay
Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (5+ yorum)
5. Ulysses
Ulysses, bu listede Apple cihazları için özel olarak (ve yalnızca) geliştirilmiş bir yazma uygulaması olarak benzersizdir. Bir not alma uygulamasından daha fazlası olan platformu, blog gönderileri ve romanlar gibi tüm yazma projelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Ulysses'in en iyi özellikleri
- Son taslağınız için 20 dilde çalışan ve temel gramer ve ileri düzey okunabilirlik önerileri sunan yerleşik bir düzeltme ve düzenleme asistanı vardır
- Kapsamlı dışa aktarma seçenekleri, metninizi düzenlemenize ve PDF'lere, e-kitap biçimlerine, içerik yönetim sistemi blog gönderilerine ve daha fazlasına dönüştürmenize olanak tanır
- Etiketler, gruplar ve tür düzenlemesi, tüm yazma projelerinizin kapsamlı bir kütüphanesini ve arşivini oluşturabilir
- Son teslim tarihleri ve günlük hedefler, yazma sürecinizi ve verimliliğinizi izlemenize yardımcı olur
Ulysses sınırlamaları
- Belgeleri aktarmak bazı kullanıcılar için veri kaybına neden olabilir
- Şu anda içerik oluşturmayı kolaylaştırmak veya hızlandırmak için AI entegrasyonu bulunmamaktadır
Ulysses fiyatlandırması
- Bireysel plan: 5,99 $/ay
- İşletmeler ve kuruluşlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Ulysses puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)
6. Taslaklar
Çoğu yazma uygulaması projelerinizi düzenlemenize yardımcı olmaya çalışırken, Drafts "önce yaz, sonra düzenle" felsefesiyle bu süreci tersine çevirir. Bu süreç şaşırtıcı derecede iyi işler ve birçok entegrasyon sayesinde metni biçimlendirmeyi, düzenlemeyi ve yayınlamayı belirlemeden önce kolayca yakalamanızı sağlar.
Drafts'ın en iyi özellikleri
- Sezgisel dikte özelliği, Siri ile entegrasyon ve eller serbest not alma imkanı sunar
- İş akışlarını kolaylaştırır, böylece gelen kutunuzdaki yeni notları etiketleyebilir ve kitaplığınızda düzenleyebilirsiniz
- Aktif yazar topluluğu, uygulama kullanımını en üst düzeye çıkarmak için sürekli olarak en iyi uygulamaları, ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşır
- Twitter ve Google gibi çeşitli uygulama entegrasyonları, notlarınızı taslaktan nihai ürüne dönüştürmenize yardımcı olur
Taslak sınırlamaları
- Gelişmiş metin düzenleme özellikleri yoktur
- Tüm Mac cihazlarda kullanılabilmesine rağmen, masaüstü olmayan cihazlarda sınırlı işlevsellik sunar
Drafts fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Drafts Pro: 1,99 $/ay
Taslaklar için puanlar ve yorumlar
- G2: Şu ana kadar yorum yok
- Capterra: Henüz yorum yok
7. iA Writer
Metne odaklanmaktan başka çarenizin olmadığı kadar temel özelliklere indirgenmiş bir kelime düzenleyici düşünün. Bu yazma uygulamasının temel prensibi budur. Yazma ve düzenleme sürecinizi iyileştirmeyi amaçlayan Mac tabanlı bir platformdur.
iA Writer'ın en iyi özellikleri
- Odak Modu özelliği, dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırarak cümlenizin aktif kısmını vurgular
- Sözdizimi Vurgulama özelliği, zayıf fiilleri, dolgu kelimeleri ve yazınızı zayıflatabilecek diğer gereksiz unsurları vurgular
- Basit, entegre bir wiki yapısı aracılığıyla notlarınızı ve belgelerinizi birbirine bağlayabilirsiniz
- Şablon kitaplığı, düz metni güzel kitaplara, bölümlere ve makalelere dönüştürmenize yardımcı olur
iA Writer sınırlamaları
- Markdown kodlaması, özellikle geleneksel "ne görürsen onu alırsın" düzenleyicisine alışkın kullanıcılar için ilk başta öğrenmesi zor olabilir
- Farklı dışa aktarma seçenekleri biçimi değiştirebilir. PDF olarak dışa aktarılan bir belge, Microsoft Word olarak dışa aktarılan belgeye göre farklı görünebilir
iA Writer fiyatlandırması
- Mac: 49,99 $ (tek seferlik satın alma)
- iPad ve iPhone: 49,99 $ (tek seferlik satın alma)
- Windows: 29,99 $ (tek seferlik satın alma)
- Android: 0,99 $/ay
iA Writer puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Henüz yorum yok
8. Scrivener
Scrivener, içerik taslağı oluşturma, araştırma ve yazma süreci dahil olmak üzere çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına yardımcı olmaya hazır, bu listedeki en kapsamlı yazma uygulaması olabilir. Mac ve PC için kullanılabilen bu uygulama, en kapsamlı kitap yazma uygulamaları listesinin en üstünde veya üst sıralarında yer almaktadır. Akademisyenler, gazeteciler, öğrenciler ve yazarlar, kapsamlı özelliklerinden yararlanabilir.
Scrivener'ın en iyi özellikleri
- Doğrusal olmayan yapısı, daha büyük yapıyı gözden kaçırmadan paragrafları gözden geçirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur
- Yorum ve açıklama özellikleri, yazılı metni değiştirmeden sizin ve diğerlerinin işinizi gözden geçirmenizi sağlar
- Entegre araştırma araçları, uygulamadan çıkmadan destekleyici belgeleri sezgisel olarak bulmanıza yardımcı olur
- Sanal Post-it düzeniyle yazma projelerinizi planlamanıza ve konseptini oluşturmanıza yardımcı olacak bir mantar pano görünümü sunar
Scrivener sınırlamaları
- Çok sayıda yazma, ana hat oluşturma, planlama ve yayınlama özelliği sayesinde potansiyel olarak önemli bir öğrenme eğrisi vardır
- Biçimlendirme seçenekleri, bu listedeki diğer yazma uygulamalarına göre daha değişken olabilir
Scrivener fiyatlandırması
- Mac: 49 $ (tek seferlik satın alma)
- iOS: 19,99 $ (tek seferlik satın alma)
- Windows: 29,99 $ (tek seferlik satın alma)
- Mac/Windows Paketi: 80 $ (tek seferlik satın alma)
Scrivener puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)
9. LightPaper
LightPaper, Mac'inizde notlar tutmayı ve metinler yazmayı kolaylaştırır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yazma uygulaması kasıtlı olarak hafiftir ve notlarınızı olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde kaydetmenize, bulmanıza ve bunlara göre işlem yapmanıza yardımcı olmak için işleri basit tutan doğrusal bir klasör yapısına sahiptir.
LightPaper'ın en iyi özellikleri
- Sekme tabanlı gezinme, birden fazla not ve yazma projesi arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar
- Düzenleyici taslak görünümü, tüm metni okumadan daha büyük belgelerin bölümleri arasında geçiş yapmanıza yardımcı olur
- Düzenleme türüne aşinalığınızı ayarlayabileceğiniz özelleştirilebilir markdown seçenekleri vardır
- Hızlı Açma özelliği, adlarını hatırlayamadığınız eski belgeleri bulur ve yeniden açar
LightPaper sınırlamaları
- Blog gönderileri ve web siteleri için sınırlı dışa aktarma yeteneklerine sahiptir ve genellikle web tabanlı seçeneklerle sınırlıdır
- Daha karmaşık belgeler için görüntüleme desteği bazen kesintiye uğrayabilir
LightPaper fiyatlandırması
- 14,99 $ (tek seferlik satın alma)
LightPaper puanları ve yorumları
- G2: Şu ana kadar yorum yok
- Capterra: Henüz yorum yok
10. ProWritingAid
ProWritingAid, ilk taslaktan son kopyaya kadar tüm yazma süreci için gerçek zamanlı bir düzenleme aracıdır. E-posta veya web sayfası yazıyor olun, bu yazma yazılımı içeriğinizi daha aktif, ilgi çekici ve akıcı hale getirmek için sürekli öneriler sunar.
ProWritingAid'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş, yapay zeka destekli gramer denetimi, gerçek zamanlı olarak kapsamlı yazma iyileştirmeleri önerir
- Zaman içinde yazınızı geliştirmek için gerçek zamanlı okunabilirlik puanı verir
- Tarayıcılar, Microsoft Word, Google Dokümanlar, e-posta istemcileri, sosyal medya, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere çoğu içerik yazma konumuyla doğrudan entegre olur
- Zaman içinde yazma becerilerinizi geliştirmek için ipuçları ve ustalık dersleri dahil olmak üzere entegre insan geri bildirimi sağlar
ProWritingAid sınırlamaları
- Otomatik öneriler bazen yanlış veya yanıltıcı olabilir, bu da işinizi gözden geçirmek için yine bir insana ihtiyaç duyacağınız anlamına gelir
- Ücretsiz sürümde 500 kelimelik bir deneme sınırı vardır, bu da yazınızı sürekli olarak düzenlemek için yeterli olmayacaktır
ProWritingAid fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: 10 $/ay
ProWritingAid puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
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Yazmayı seviyor olsanız bile, yayınladığınız her içerik, e-posta veya teknik talimatı mükemmel hale getirmek için yeterli zamanınız veya alanınız olmayabilir. Yazmayı sevmiyorsanız, her şeyi doğru yapmak daha da zor olabilir.
Neyse ki, bu konuda yalnız değilsiniz. İster zamanınızın kısıtlı olması ister yazma süreciyle ilgili sorunlar yaşıyor olun, doğru uygulama büyük fark yaratabilir.
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