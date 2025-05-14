2025'te Mac Kullanıcıları için En İyi 10 Yazma Uygulaması

Ne tür bir yazma veya içerik pazarlaması yapmaya çalışıyor olursanız olun, bunun için bir Mac yazma uygulaması var!

Belki bir taslak oluşturmak için yardıma ihtiyacınız var veya daha iyi bir kelime işlemci arıyorsunuz. Yazma projeniz için bir dilbilgisi denetleyicisi veya daha kapsamlı bir içerik pazarlama yazılımına ihtiyacınız olabilir.

Tek bir sorun var: O kadar çok seçenek var ki, macOS için en iyi yazma uygulamasını seçmek zor olabilir. İşte bu noktada size yardımcı olmak istiyoruz.

Apple ekosistemi birincil çalışma platformunuzsa, şanslısınız. Bunu, 2024'ün en iyi Mac yazma uygulamaları hakkında kapsamlı bir rehber olarak düşünün!

⏰ 60 Saniyelik Özet Mac kullanıcılarının yaratıcılıklarını ve verimliliklerini artırmak için en iyi 10 yazma uygulaması: ClickUp – Proje yönetimi ve ortak yazım için en iyisi. Notability – Not alma, açıklama ekleme ve multimedya içeriği için en iyisi. Journey – Ruh hali izleme ve bulut senkronizasyonu ile günlük tutmak için en iyisi. Bear – Markdown desteği ile minimalist yazım için en iyisi. Ulysses – Dikkatinizi dağıtmadan uzun metinler yazmak için en iyisi. Drafts – Hızlı not alma ve sorunsuz uygulama entegrasyonu için en iyisi. iA Writer – Sözdizimi vurgulaması ile odaklanarak yazmak için en iyisi. Scrivener – Derinlemesine organizasyona ihtiyaç duyan yazarlar ve senaristler için en iyisi. LightPaper – Gerçek zamanlı önizleme ile markdown düzenleme için en iyisi. ProWritingAid – Dilbilgisi, stil ve okunabilirlik düzenlemeleri için en iyisi.

Mac için en iyi yazma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Mac kullanıcıları için en iyi yazma uygulamaları, yazma yazılımını basitleştirmelidir. İçerik oluşturma veya teknik yazma konusunda yardımcı olmak da bu basitleştirmenin bir parçası olabilir. Temel özelliklerin ötesinde, yazarlar için en iyi Mac uygulamaları genellikle aşağıdaki özellikleri paylaşır:

Yazınızı rahat hissettiğiniz bir biçimde yazmanıza ve optimize etmenize olanak tanıyan sezgisel bir arayüz

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, neredeyse hiç öğrenme süreci olmadan hemen kullanmaya başlayabilirsiniz

Düşük maliyet. Sonuçta, en iyi yazma yazılımı günlük iş akışınızda ince iyileştirmeler yapar ve bunun için aşırı ücret ödemeniz gerekmez

Google Dokümanlar veya Microsoft Word gibi diğer yazma uygulamalarınızla entegrasyonlar

Ayrıca bazı gelişmiş özellikler de arayabilirsiniz. Örneğin, yazma asistanı yazılımları, içeriğinizi iyileştirmek ve içerik oluşturma sürecini hızlandırmak için giderek daha fazla yapay zeka (AI) kullanmaktadır.

En iyi yazma araçlarının önemini küçümsemeyin. İki veya daha fazla seçenek arasında karar veremiyorsanız, her birini deneyerek durumunuza ve ihtiyaçlarınıza en uygun yazma uygulamasını bulun.

2024'te Yazma Projelerini Yönetmek için En İyi 10 Yazma Uygulaması

Çok sayıda seçenek mevcut, ancak biz sadece en iyilerini sunuyoruz. Bunu, 2024'ün en iyi yazma uygulamalarının kesin listesi olarak düşünün. Bu uygulamalar, Mac kullanıcılarının içerik oluşturma ve not alma becerilerini geliştirip optimize etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

ClickUp ile Başlayın ClickUp'ın araçlarını kullanarak yazıları düzenleyin, düzeltin ve oluşturun

ClickUp'tan bahsetmeden yazma araçlarından, özellikle de yapay zeka destekli yazma araçlarından bahsetmek imkansızdır. Yazılarınız kuruluşunuzdaki daha büyük projelerle bağlantılıysa, bu verimlilik yazılımındaki yazma araçları rakipsizdir.

ClickUp'ın sadece bir proje yönetim sistemi değil, aynı zamanda Notability gibi yerleşik not alma araçları için popüler bir alternatif olmasının bir nedeni var. Bulut tabanlı belge oluşturma ve beyaz tahtalar gibi özellikleriyle bu araç, Mac kullanıcıları için en iyi yazma uygulaması olarak en üst pozisyonda yer alıyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI, toplantı notlarını özetleyebilen, e-postalar ve blog gönderileri yazabilen, metinlerinizi düzenleyebilen ve biçimlendirebilen bir dijital asistan

ClickUp Docs , gerçek zamanlı işbirliği, dosya yönetimi ve wiki oluşturma özellikleri sunan dinamik bir belge aracıdır

Yerleşik bir sürüm geçmişi vardır, böylece yanlış veya alakasız değişiklikleri her zaman düzeltebilir veya geri alabilirsiniz

Yazma çabalarınız ile ilgili daha büyük projeler arasında doğrudan bağlantı, toplantı notlarını ve özetleri kolay eylem öğelerine dönüştürme özelliği dahil

ClickUp sınırlamaları

Bu, saf bir yazma aracı değildir, bu da öğrenme eğrisini artırır ve yalnızca yazma yardımı arayan kullanıcılar için kullanımını zorlaştırır

Mobil uygulama işlevselliği sınırlıdır ve en iyi yazma özellikleri Mac masaüstü kullanıcıları için ayrılmıştır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı koruyabilirsiniz.

2. Notability

Notability aracılığıyla

Not almak için basit kelime işleme yazılımları kullanma günleri geride kaldı. Notability, notlar almanıza, ses kayıtları eklemenize, notlara açıklama eklemenize ve işinizi kuruluşunuzdaki diğer kişilere sunmanıza olanak tanıyan bir yazma uygulamasıdır.

Notability'nin en iyi özellikleri

Not alma ve serbest biçimli çizim özelliklerini birleştirerek, yakalamak istediğiniz içerik ve fikirlerin kapsamlı bir resmini oluşturabilirsiniz

Basit tasarımı öğrenmesi kolaydır ve Apple ürünleri ve yazılımlarıyla estetik açıdan mükemmel uyum sağlar

Proje notlarını ve çizimlerini aktarmak için iPhone, iPad ve bilgisayarlar dahil olmak üzere birden fazla ekran arasında doğrudan entegrasyonlara sahiptir

Yazılı notlar, el yazısı notlar, sesli notlar ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı not türleri arasında sorunsuz entegrasyon vardır

Notability sınırlamaları

El yazısı metinleri dijital notlara kopyalamak bazen hatalı olabilir

Sınırlı sürüm, yerel Mac uygulamasının tam zamanlı kullanımını zorlaştırabilecek katı bir düzenleme sınırına sahiptir

Notability fiyatlandırması

Notability Starter : Ücretsiz

Notability Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notability derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

3. Journey

Via Journey

Günlük yazmak, hem profesyonel hem de kişisel olarak terapötik veya zihin açıcı olabilir. Journey ile bir şey daha garanti edersiniz: kolay ve sezgisel olacak, yani tüm faydalarından yararlanabileceksiniz. Sonuçta, bu tüm düşüncelerinizi kaydetmeyi amaçlayan özel bir günlük ve ajanda uygulamasıdır.

Journey'in en iyi özellikleri

Tercihinize ve konuya göre fotoğraf, video, ses veya yazılı günlük girdileri oluşturun

Takvim tabanlı bir görünüm sunarak, tüm cihazlarınızda geçmiş günlük girdilerini taramanıza olanak tanır

Atlas fonksiyonu, her girdiye konumunuzu etiketlemenizi sağlar, böylece hayatınızın ve profesyonel yazma yolculuğunuzun fiziksel yerlerini izleyebilirsiniz

Ruh hali izleme fonksiyonu, her günlük girdisinde duygularınızı kaydeder ve analiz eder

Seyahat sınırlamaları

Tek bir odak noktası vardır, bu da aynı Mac uygulamasını birden fazla farklı konu veya diğer karmaşık not alma türleri için kullanmayı zorlaştırır

Günlüğünüzün ilk yapılandırmasını belirlerken ilk günlük girdileri önemli ölçüde zaman alabilir

Journey fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Üyelik: 4,17 $/ay

Yolculuk değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,9/5 (140+ yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

4. Bear

Bear aracılığıyla

Bear'dan bahsetmeden en iyi yazma araçlarının listesi tamamlanmış sayılmaz. Bu yazma yazılımı o kadar popüler ki, Bear'ın alternatiflerinin çoğu onun özelliklerini taklit etmeyi hedefliyor.

En iyi özellikler

Kolay not biçimlendirme için kısayol tuşları içeren minimalist bir yazma uygulamasıdır

Yerel şifreleme, notlarınızı ve içlerindeki tüm bilgileri gizli tutar

IPhone, iPad ve Apple Watch dahil olmak üzere Mac kullanıcıları için tam çapraz cihaz entegrasyonuna sahiptir

PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli dosya türleri için kapsamlı not dışa aktarma seçenekleri mevcuttur

Sınırlamalar geçerlidir

Uygulamaya kopyalayıp yapıştırmak bazen biçimlendirme sorunlarına yol açabilir

Notlar yalnızca uygulama üzerinden kullanılabilir, web tarayıcı entegrasyonu yoktur

Ayı fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bear Pro: 2,99 $/ay

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5+ yorum)

5. Ulysses

Ulysses aracılığıyla

Ulysses, bu listede Apple cihazları için özel olarak (ve yalnızca) geliştirilmiş bir yazma uygulaması olarak benzersizdir. Bir not alma uygulamasından daha fazlası olan platformu, blog gönderileri ve romanlar gibi tüm yazma projelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ulysses'in en iyi özellikleri

Son taslağınız için 20 dilde çalışan ve temel gramer ve ileri düzey okunabilirlik önerileri sunan yerleşik bir düzeltme ve düzenleme asistanı vardır

Kapsamlı dışa aktarma seçenekleri, metninizi düzenlemenize ve PDF'lere, e-kitap biçimlerine, içerik yönetim sistemi blog gönderilerine ve daha fazlasına dönüştürmenize olanak tanır

Etiketler, gruplar ve tür düzenlemesi, tüm yazma projelerinizin kapsamlı bir kütüphanesini ve arşivini oluşturabilir

Son teslim tarihleri ve günlük hedefler, yazma sürecinizi ve verimliliğinizi izlemenize yardımcı olur

Ulysses sınırlamaları

Belgeleri aktarmak bazı kullanıcılar için veri kaybına neden olabilir

Şu anda içerik oluşturmayı kolaylaştırmak veya hızlandırmak için AI entegrasyonu bulunmamaktadır

Ulysses fiyatlandırması

Bireysel plan : 5,99 $/ay

İşletmeler ve kuruluşlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ulysses puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

6. Taslaklar

Drafts aracılığıyla

Çoğu yazma uygulaması projelerinizi düzenlemenize yardımcı olmaya çalışırken, Drafts "önce yaz, sonra düzenle" felsefesiyle bu süreci tersine çevirir. Bu süreç şaşırtıcı derecede iyi işler ve birçok entegrasyon sayesinde metni biçimlendirmeyi, düzenlemeyi ve yayınlamayı belirlemeden önce kolayca yakalamanızı sağlar.

Drafts'ın en iyi özellikleri

Sezgisel dikte özelliği, Siri ile entegrasyon ve eller serbest not alma imkanı sunar

İş akışlarını kolaylaştırır, böylece gelen kutunuzdaki yeni notları etiketleyebilir ve kitaplığınızda düzenleyebilirsiniz

Aktif yazar topluluğu, uygulama kullanımını en üst düzeye çıkarmak için sürekli olarak en iyi uygulamaları, ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşır

Twitter ve Google gibi çeşitli uygulama entegrasyonları, notlarınızı taslaktan nihai ürüne dönüştürmenize yardımcı olur

Taslak sınırlamaları

Gelişmiş metin düzenleme özellikleri yoktur

Tüm Mac cihazlarda kullanılabilmesine rağmen, masaüstü olmayan cihazlarda sınırlı işlevsellik sunar

Drafts fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Drafts Pro: 1,99 $/ay

Taslaklar için puanlar ve yorumlar

G2 : Şu ana kadar yorum yok

Capterra: Henüz yorum yok

7. iA Writer

IA Writer aracılığıyla

Metne odaklanmaktan başka çarenizin olmadığı kadar temel özelliklere indirgenmiş bir kelime düzenleyici düşünün. Bu yazma uygulamasının temel prensibi budur. Yazma ve düzenleme sürecinizi iyileştirmeyi amaçlayan Mac tabanlı bir platformdur.

iA Writer'ın en iyi özellikleri

Odak Modu özelliği, dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırarak cümlenizin aktif kısmını vurgular

Sözdizimi Vurgulama özelliği, zayıf fiilleri, dolgu kelimeleri ve yazınızı zayıflatabilecek diğer gereksiz unsurları vurgular

Basit, entegre bir wiki yapısı aracılığıyla notlarınızı ve belgelerinizi birbirine bağlayabilirsiniz

Şablon kitaplığı, düz metni güzel kitaplara, bölümlere ve makalelere dönüştürmenize yardımcı olur

iA Writer sınırlamaları

Markdown kodlaması, özellikle geleneksel "ne görürsen onu alırsın" düzenleyicisine alışkın kullanıcılar için ilk başta öğrenmesi zor olabilir

Farklı dışa aktarma seçenekleri biçimi değiştirebilir. PDF olarak dışa aktarılan bir belge, Microsoft Word olarak dışa aktarılan belgeye göre farklı görünebilir

iA Writer fiyatlandırması

Mac : 49,99 $ (tek seferlik satın alma)

iPad ve iPhone : 49,99 $ (tek seferlik satın alma)

Windows : 29,99 $ (tek seferlik satın alma)

Android: 0,99 $/ay

iA Writer puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

8. Scrivener

Scrivener aracılığıyla

Scrivener, içerik taslağı oluşturma, araştırma ve yazma süreci dahil olmak üzere çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına yardımcı olmaya hazır, bu listedeki en kapsamlı yazma uygulaması olabilir. Mac ve PC için kullanılabilen bu uygulama, en kapsamlı kitap yazma uygulamaları listesinin en üstünde veya üst sıralarında yer almaktadır. Akademisyenler, gazeteciler, öğrenciler ve yazarlar, kapsamlı özelliklerinden yararlanabilir.

Scrivener'ın en iyi özellikleri

Doğrusal olmayan yapısı, daha büyük yapıyı gözden kaçırmadan paragrafları gözden geçirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur

Yorum ve açıklama özellikleri, yazılı metni değiştirmeden sizin ve diğerlerinin işinizi gözden geçirmenizi sağlar

Entegre araştırma araçları, uygulamadan çıkmadan destekleyici belgeleri sezgisel olarak bulmanıza yardımcı olur

Sanal Post-it düzeniyle yazma projelerinizi planlamanıza ve konseptini oluşturmanıza yardımcı olacak bir mantar pano görünümü sunar

Scrivener sınırlamaları

Çok sayıda yazma, ana hat oluşturma, planlama ve yayınlama özelliği sayesinde potansiyel olarak önemli bir öğrenme eğrisi vardır

Biçimlendirme seçenekleri, bu listedeki diğer yazma uygulamalarına göre daha değişken olabilir

Scrivener fiyatlandırması

Mac : 49 $ (tek seferlik satın alma)

iOS : 19,99 $ (tek seferlik satın alma)

Windows : 29,99 $ (tek seferlik satın alma)

Mac/Windows Paketi: 80 $ (tek seferlik satın alma)

Scrivener puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

9. LightPaper

LightPaper aracılığıyla

LightPaper, Mac'inizde notlar tutmayı ve metinler yazmayı kolaylaştırır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yazma uygulaması kasıtlı olarak hafiftir ve notlarınızı olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde kaydetmenize, bulmanıza ve bunlara göre işlem yapmanıza yardımcı olmak için işleri basit tutan doğrusal bir klasör yapısına sahiptir.

LightPaper'ın en iyi özellikleri

Sekme tabanlı gezinme, birden fazla not ve yazma projesi arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar

Düzenleyici taslak görünümü, tüm metni okumadan daha büyük belgelerin bölümleri arasında geçiş yapmanıza yardımcı olur

Düzenleme türüne aşinalığınızı ayarlayabileceğiniz özelleştirilebilir markdown seçenekleri vardır

Hızlı Açma özelliği, adlarını hatırlayamadığınız eski belgeleri bulur ve yeniden açar

LightPaper sınırlamaları

Blog gönderileri ve web siteleri için sınırlı dışa aktarma yeteneklerine sahiptir ve genellikle web tabanlı seçeneklerle sınırlıdır

Daha karmaşık belgeler için görüntüleme desteği bazen kesintiye uğrayabilir

LightPaper fiyatlandırması

14,99 $ (tek seferlik satın alma)

LightPaper puanları ve yorumları

G2 : Şu ana kadar yorum yok

Capterra: Henüz yorum yok

10. ProWritingAid

ProWritingAid aracılığıyla

ProWritingAid, ilk taslaktan son kopyaya kadar tüm yazma süreci için gerçek zamanlı bir düzenleme aracıdır. E-posta veya web sayfası yazıyor olun, bu yazma yazılımı içeriğinizi daha aktif, ilgi çekici ve akıcı hale getirmek için sürekli öneriler sunar.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

Gelişmiş, yapay zeka destekli gramer denetimi, gerçek zamanlı olarak kapsamlı yazma iyileştirmeleri önerir

Zaman içinde yazınızı geliştirmek için gerçek zamanlı okunabilirlik puanı verir

Tarayıcılar, Microsoft Word, Google Dokümanlar, e-posta istemcileri, sosyal medya, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere çoğu içerik yazma konumuyla doğrudan entegre olur

Zaman içinde yazma becerilerinizi geliştirmek için ipuçları ve ustalık dersleri dahil olmak üzere entegre insan geri bildirimi sağlar

ProWritingAid sınırlamaları

Otomatik öneriler bazen yanlış veya yanıltıcı olabilir, bu da işinizi gözden geçirmek için yine bir insana ihtiyaç duyacağınız anlamına gelir

Ücretsiz sürümde 500 kelimelik bir deneme sınırı vardır, bu da yazınızı sürekli olarak düzenlemek için yeterli olmayacaktır

ProWritingAid fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 10 $/ay

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

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Yazmayı seviyor olsanız bile, yayınladığınız her içerik, e-posta veya teknik talimatı mükemmel hale getirmek için yeterli zamanınız veya alanınız olmayabilir. Yazmayı sevmiyorsanız, her şeyi doğru yapmak daha da zor olabilir.

Neyse ki, bu konuda yalnız değilsiniz. İster zamanınızın kısıtlı olması ister yazma süreciyle ilgili sorunlar yaşıyor olun, doğru uygulama büyük fark yaratabilir.

Gelişmiş AI yazma yetenekleri ve sezgisel, işbirliğine dayalı belge oluşturma ve düzenleme özellikleri sayesinde en iyi yazma uygulaması ClickUp'tır. Ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun ve bir sonraki yazma projeniz için Belgeler ve Not Defteri özelliklerini kullanın!