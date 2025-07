2025'te Not Alma için En İyi 10 Bear Uygulaması Alternatifi

Bear, düşünceleri kaydetme, notlar alma ve bilgileri kataloglama konusunda kusursuz yaklaşımıyla en zarif markdown yazma uygulamalarından biridir. Etkileyici organizasyon yapısı ve cihazlar arası senkronizasyon yetenekleri, onu Apple kullanıcıları için tercih edilen bir uygulama haline getirmiştir.

Ancak, Bear alternatiflerine olan talep giderek artıyor. Not alma stratejinizi geliştirmek için dijital ortamınızı değiştirmek isterseniz ne yapabilirsiniz?

ClickUp'ın dinamik özelliklerinden SimpleNote'un minimalist cazibesine kadar, dijital not alma alanı, arka planda yazma projeleri olan herkes için canlı ve çeşitlidir.

Not alma için en iyi Bear alternatiflerini keşfederken dalın!

Bir Bear uygulaması alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Not alma uygulamalarının geniş dünyasına daldığınızda birkaç faktör çok önemli hale gelir.

Öncelikle, birden fazla cihazda uyumluluk gerekir. Bu, nerede olursanız olun veya hangi cihazı kullanırsanız kullanın, düşüncelerinize, fikirlerinize ve yazma projelerinize sorunsuz erişim sağlar.

Ardından, notlarınızı yapılandırma ve biçimlendirme konusunda esneklik sağlamak için zengin metin ve ince sözdizimi vurgulamayı destekleyen markdown işlevselliğine sahip destek arayın.

Sezgisel bir arayüze sahip bir uygulama bulmayı unutmayın. Bear'ın gücü sadeliğinde yatıyor, bu nedenle alternatifiniz de yönetilebilir olmalıdır. Fikirlerinizi kaydetmek için daha fazla zaman harcamak, kafa karıştırıcı ekranlarda gezinmek için daha az zaman harcamak istersiniz.

Bonus olarak, gelişmiş arama işlevlerine sahip bir not alma uygulaması, en zor bulunan notları bile saniyeler içinde bulmanızı sağlar. İşbirliği girişimleri için paylaşım yetenekleri vazgeçilmez hale gelir. Gerçek zamanlı düzenleme özellikleri, takım üyelerinin beyin fırtınası yapmasına ve kavramları toplu olarak geliştirmesine olanak tanır.

Günümüzün dijital çağında güvenlik de göz ardı edilmemelidir; şifreleme ve güvenli bulut depolama vazgeçilmez özelliklerdir.

Son olarak, diğer uygulamalarla entegrasyon yetenekleri, verimlilik için en önemli unsurdur. Asıl sihir, not alma uygulamanızı daha geniş bir verimlilik ağına dahil ettiğinizde ortaya çıkar.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Bear Uygulaması Alternatifi

İster Android kullanıcısı olun ister sadece not almak için farklı bir uygulamaya ihtiyacınız olsun, işte en iyi Bear App alternatifleri için seçimlerimiz.

ClickUp Belgeleri'ni deneyin ClickUp Belgeleri'nde takım üyeleriyle işbirliği yaparak yazı tiplerini özelleştirin, Görev ilişkileri ekleyin veya doğrudan belge içinde Görevlere bağlantı verin

Verimlilik ve çok yönlülüğün kesiştiği noktada, geleneksel not alma sınırlarını aşan bir verimlilik platformu olan ClickUp yer alır. ClickUp'ın dehası, görevleri, belgeleri, hatırlatıcıları ve hedefleri tek bir uyumlu ekosistemde birleştiren entegre yaklaşımında yatmaktadır. Diğer uygulamalar yalnızca notları yakalarken, ClickUp eyleme geçirmeyi sağlar ve fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.

Platformun çok yönlülüğü, gömülü görünümleri, özelleştirilebilir ClickUp Belgeleri ve yazma projelerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış birçok diğer özelliği ile ortaya çıkıyor. Bu geniş kapsamlı çerçeve, yapılacaklar listesi uygulamaları ile proje önceliklendirme arasındaki uçurumu sorunsuz bir şekilde kapatarak, dijital yapışkan notlara karalanmış her ilham kıvılcımının beslenmesini ve harekete geçirilmesini sağlar.

Bear'dan geçiş yapanlar için ClickUp, kullanıcı arayüzünde rahatlatıcı bir tanıdıklık sunarken, özellikle ClickUp Notepad ile zenginleştirilmiş bir özellik seti sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Odak Modu, dikkatinizi dağıtmayan bir yazma deneyimi sunar

Zengin metin, sözdizimi vurgulaması ve markdown desteği, not oluşturmada çok yönlülük sağlar

ClickUp AI aracı, platformumuzu not alma için en iyi AI araçlarından biri haline getirir

Dinamik bir not deneyimi için görünüm seçeneklerini yerleştirin

ClickUp Notepad, hızlı ve spontan not almak için esnek bir yazma uygulamasıdır

Düzenli fikir kataloglama ve etkili belge yönetimi için hiyerarşik yapı

Takım beyin fırtınası ve paylaşım için işbirliği araçları

Sayısız üçüncü taraf uygulama ile entegrasyon, bağlantılı bir ekosistem sağlar

Zahmetsiz not erişimi için filtreleme seçeneklerine sahip güçlü arama fonksiyonları

Yerleşik zaman takibi aracı, bu uygulamayı piyasadaki en iyi hatırlatıcı uygulamalarından biri yapar

Tüm önemli veri alışveriş biçimlerini destekler

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

Geniş özellik seti nedeniyle ilk öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Boost Note

boost Note aracılığıyla

Boost Note, esas olarak geliştiricilere ve teknoloji meraklılarına hitap ederek ve not almaya benzersiz bir bakış açısı sunarak esnek bir yazma uygulaması olarak öne çıkıyor.

Markdown merkezli tasarımı, çekirdeğinde sözdizimi vurgulamayı ve kod bloklarını destekler, bu da onu teknoloji meraklıları için en iyi seçim haline getirir. Ancak bu uygulama sadece kodlayıcılar için değildir; kodlama düzenli bir görev olmasa bile, birçok kişi uygulamanın dizi özelliklerini ve organizasyon araçlarını çekici bulur.

Açık kaynaklı bir araç olan Boost Note, aktif bir katkıcı topluluğu tarafından geliştirilen ve zenginleştirilen, sürekli gelişen bir özellik setine sahiptir.

Bu sürekli büyüme, platformun modern ve alakalı kalmasını sağlar. Çevrimdışı özellikleri, kullanıcıların her zaman, her yerde fikirlerini not alabilme özelliği ile birlikte odaklanmış bir yazma deneyimi yaşayabilmelerini sağlar. Platformun snippet özelliği, kodların kolayca kategorize edilmesini sağlar, bu da geliştiriciler için bir artıdır.

Boost Note'un en iyi özellikleri

Belgeleri markdown ile işaretleme özelliği, ayrıntılı not yapılandırma sağlar

Teknoloji meraklılarına yönelik kod bloğu desteği

Çevrimdışı destek, internet bağlantısı olmadan notlara erişim sağlar

Düzenli not kategorizasyonu için etiketleme sistemi

Estetik çekiciliği özelleştirmek için özelleştirilebilir temalar

Açık kaynak yapısı, topluluk tarafından sürekli iyileştirmelere olanak tanır

Kod parçalarını saklamak için snippet not özelliği

Boost Note sınırlamaları

Teknolojiye aşina olmayan kişiler için biraz zor olabilir

Yerel mobil uygulamaların olmaması

Boost Note fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $

Boost Note puanlarını ve yorumlarını artırın

G2 : 4,5/5 (2 yorum)

Capterra: 3,0/5 (1 yorum)

3. Google Keep

google Keep aracılığıyla

Google Keep, özünde dikkatinizi dağıtmayan, saf basitlik sunan bir yazma uygulamasıdır ve not almayı neredeyse anlık bir görev haline getirir.

Sezgisel arayüzü notları, hatırlatıcıları ve çeşitli liste oluşturmayı destekler. Google ekosisteminin bir mücevheri olan uygulama, tüm cihazlarda kusursuz senkronizasyon vaat ediyor. Renk kodlu yapışkan notlar, sesli notlar ve resim ekleme seçeneği, uygulamaya çok yönlülük katıyor.

Optik karakter tanıma özelliği ile öne çıkan bu uygulama, kullanıcıların metinleri görüntülerden kolayca çıkarmasını sağlar. Sık sık cihazlar arasında geçiş yapanlar için Google Keep'in çapraz platform kullanılabilirliği sorunsuz erişilebilirlik sağlar.

Ayrıca, notların paylaşımı ve üzerinde işbirliği yapılması, kişisel ve takım görevleri için kullanışlılığını artırır.

Google Keep ücretsiz bir araç olduğundan, bir not alma uygulamasında aradığınız güçlü özelliklerin sadece bir kısmını sunabilir. Bu durumda, size önerebileceğimiz birçok Google Keep alternatifi var.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Google'ın ekosistemine entegre edilmiş, not almak için mükemmel bir uygulama

Basit ve sezgisel tasarım, anında not almayı sağlar

Etkili belge yönetimi için Google hesabıyla sorunsuz senkronizasyon

Görsel düzenleme için renk kodlu notlar

Sesli notlar oluşturun

Metin tanıma özelliğine sahip resim ekleri

Meslektaşlarınızla iş yapmak için işbirliğine dayalı paylaşım seçenekleri

Google Takvim senkronizasyonu ile entegre hatırlatıcılar

Google Keep sınırlamaları

Daha zengin özelliklere sahip alternatiflere kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Kendi markdown düzenleyicisi yoktur

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: N/A

Google Keep ile OneNote'u karşılaştırın!

4. Evernote

evernote aracılığıyla

Not alma alanında deneyimli bir oyuncu olan Evernote, geniş özellikleri ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı yazma ortamı ile beğeni topluyor. Bu uygulama sadece düşünceleri not almakla kalmaz; kullanıcılar blog gönderilerini ekleyebilir, tüm belgelerini saklayabilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Gerçek gücü, aceleyle çizilen eskizlerden karmaşık web sayfalarına kadar çok biçimli notları desteklemesidir.

Evernote, her şeyin tek bir platformda barındırılmasını sağlar. Gelişmiş arama özellikleri, el yazısı notlardan bile bilgi almayı çocuk oyuncağı haline getirir.

Diğer uygulamalarla entegre olabilen tüm araçları ve esnekliği ile Evernote, bütünsel bir not alma deneyimi sunar. Özelliklerini daha derinlemesine inceleyenler, genellikle not alma alışkanlıklarını dönüştüren işlevsellik katmanlarını keşfederler. Ancak bu uygulama herkes için mükemmel bir seçim değildir. Diğer Evernote alternatiflerini keşfetmek de ilginizi çekebilir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Tüm web sayfalarını kaydetmek için web kesici

Kamera ile belge tarama

Çeşitli kullanım durumları için şablonlar

Düzenli arşivleme için not defterleri ve etiketler

Paylaşılan not defterleri ve notlarla işbirliği

PDF'ler ve görüntüler için açıklama araçları

Çok sayıda üçüncü taraf uygulama ile entegrasyon

Evernote sınırlamaları

Pahalı premium seçenekler

UI, yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 10,83 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 14,17 $/ay kullanıcı başına

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.950+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

5. Microsoft OneNote

microsoft OneNote aracılığıyla

Microsoft OneNote, kağıdın dokunsal hissini taklit eden dijital bir tuval olarak çalışır, ancak onu Bear'ın en iyi alternatiflerinden biri haline getiren dijital yeteneklerle donatılmıştır.

Microsoft Office paketinin bir parçası olan bu uygulama, diğer Microsoft uygulamalarıyla benzersiz entegrasyon yeteneklerine sahiptir.

Kullanıcılar, market listelerinden blog yazısı fikirlerine kadar her tür ve boyuttaki notu barındıran platformun sınırsız not boyutunun keyfini çıkarır.

Çizim ve eskiz araçları, çok yönlülüğünü artırarak hem metinsel hem de görsel düşünenler için çekici hale getirir. Defterleri, bölümleri ve sayfa hiyerarşisi, titiz bir kategorizasyona olanak tanır.

Bulut senkronizasyonu, notlarınızı tüm cihazlarda kullanılabilir hale getirerek iş ve düşünce süreçlerinde sürekliliği sağlar. Microsoft ekosistemindeki tüm araçlarla entegrasyonun sağladığı ek avantaj, onu bütünsel verimlilik için sağlam bir çözüm haline getirir.

Henüz Microsoft ekosistemine dahil değilseniz, birçok OneNote alternatifi mevcuttur.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Serbest biçimli not almak için dijital tuval

Office 365 paketi ile entegrasyon

Görüntü metinleri için optik karakter tanıma

Çalma özellikli sesli notlar

Ayrıntılı not düzenleme için bölümler ve sayfalar

Kişiselleştirilmiş notlar için çıkartmalar ve mürekkep efektleri

Paylaşılan not defterleri aracılığıyla işbirliği

Microsoft OneNote sınırlamaları

Basit not alma görevleri için hantal gelebilir

Senkronizasyon sorunları zaman zaman bildirilmektedir

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Microsoft hesabı ile ücretsiz

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: N/A

6. Day One

day One aracılığıyla

Day One, sıradan bir not alma uygulaması değildir; hayatın sayısız anlarını saklayan bir hazinedir.

Bear'ın harika alternatiflerinden biri olan bu uygulama, düşünmeye ve fikir üretmeye elverişli, sakin ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir yazma ortamı sunar. Güzel tasarımıyla zenginleştirilen Day One, yazarken dinlenebileceğiniz ve kendinizi rahatlatabileceğiniz bir sığınak gibi hissettirir.

Zengin medya desteği, girdilerin metinle sınırlı olmadığı anlamına gelir; fotoğraflar, videolar ve sesler zahmetsizce eklenebilir.

Uygulamanın uçtan uca şifreleme özelliği, kişisel düşüncelerin gizli kalmasını garanti eder. "Bu Gün" özelliği ile anıları yeniden yaşama seçeneği, kullanıcılar için değerli bir zaman kapsülü haline gelir.

Günlük tutmanın terapötik ve organizasyonel faydalarını bilenler için Day One ideal bir seçimdir.

Day One'ın en iyi özellikleri

Güzel ve sezgisel günlük arayüzü

Fotoğraf, video ve ses girdileri

Hava durumu ve konum etiketleme

Uçtan uca şifreleme gizliliği sağlar

anılar için "Bu Gün" özelliği

Yapılandırılmış günlük tutma için şablonlar

Ruh hali izleme ve içgörüler

Day One sınırlamaları

Abonelik modeli pahalı olabilir

Day One fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,92 $

Day One puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (1 yorum)

Capterra: N/A

7. Obsidian

obsidian aracılığıyla

Obsidian, birbiriyle bağlantılı fikirlerin oluşturduğu bir labirentin oluşturulmasına vurgu yaparak not alma yönteminde bir paradigma değişikliği getiriyor.

Bu sadece düşünceleri kaydetmekle ilgili değil, bunların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak ve görselleştirmekle de ilgilidir.

Tasarımının merkezinde, kalıcı markdown notları oluşturmak ve kullanıcılara topladıkları bilgileri panoramik bir görünümde sunmak yer alır.

Notların birbiriyle nasıl iç içe geçtiğini görsel olarak gösteren grafik görünümü, Bear'a alternatif arayan görsel düşünenler için özellikle ilgi çekicidir. Kullanıcılar not depolarını büyüttükçe Obsidian da onlarla birlikte gelişir ve her yazma projesinde daha karmaşık ve paha biçilmez hale gelir.

Obsidian, derinlemesine araştırmayı ve bilgi tabanındaki noktaları birleştirmeyi sevenler için bir hazinedir. Ayrıca, yerel veri depolama özelliği, notlarınızın yalnızca sizin kontrolünüzde kalmasını sağlar. Bu size uygun değilse, bunun yerine inceleyebileceğiniz bir dizi Obsidian alternatifi var.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Çift yönlü bağlantılara sahip bilgi tabanı

Yerel depolama, veri gizliliğini garanti eder

Eklentiler ve temalarla özelleştirilebilir

Not bağlantılarını görselleştirmek için grafik görünümü

Gerçek zamanlı önizlemeli Markdown düzenleyici

Klasörler ve etiketlerle esnek organizasyon

Daha iyi bağlam için harici bağlantı kartları

Obsidian sınırlamaları

Öğrenme eğrisi biraz daha dik olabilir

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Ticari lisans: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (14 yorum)

8. Inkdrop

inkdrop aracılığıyla

Inkdrop, estetik zarafeti ve olağanüstü not alma işlevlerini bir araya getirerek, yerleşik kod parçacığı desteği sayesinde özellikle geliştiricilere hitap ediyor.

Markdown düzenleyicisi, notları akıcı ve sezgisel bir şekilde yazmanızı ve biçimlendirmenizi sağlar. Uygulama, veri güvenliğine önem veren uçtan uca şifreleme özelliği ile öne çıkıyor.

Dört bölmeli tasarım, kullanıcılara belge oluşturmak için kolaylaştırılmış bir ş Akışı sağlar. Not listelerini barındırır ve bir markdown düzenleyici, bir önizleme bölmesi ve bir kitap bölmesi içerir. Senkronize düzenleme ve önizlemeyi destekleyerek not oluşturmayı sorunsuz bir süreç haline getirir.

Kodlama ve not alma arasında sık sık geçiş yapanlar için Inkdrop'un bu iki dünyayı sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesi bir nimettir. Platformun eklenti desteği, yeteneklerini daha da geliştirerek çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlamasını sağlar.

Inkdrop'un en iyi özellikleri

Geliştiriciler için tasarlanmış Markdown düzenleyici

İç içe alt not defterleri içeren not defterleri

Kişiselleştirme için temalar ve eklentiler

Daha iyi kategorizasyon için notları etiketleyin

Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon

Birden çok dil için kod sözdizimi vurgulaması

Hızlı erişim için tam metin arama

Inkdrop sınırlamaları

Teknoloji meraklısı kullanıcılar için daha uygun

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Inkdrop fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Inkdrop puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Amplenote

via Amplenote

Amplenote, not alma ile görev yönetimi ve takvimlemeyi bir araya getirerek kapsamlı bir verimlilik ekosistemi sunar.

Önemli olan fikirleri yakalamak ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmektir. Zengin dipnotlar, çift yönlü bağlantılar ve görevlendirme özellikleri, bu uygulamayı geleneksel not uygulamalarının ötesine taşır.

Amplenote, notların statik olmaması gerektiği, gelişmesi ve eyleme geçmesi gerektiği inancını savunur.

Görevleri aciliyet ve önem gibi kriterlere göre önceliklendiren görev puanı özelliği, verimliliği artırma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır. Notlarınızı takviminize entegre etmek, fikirlerin gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürülmesini sağlar.

Amplenote ile, düşüncenin doğuşundan gerçekleştirilmesine kadar olan yolculuk sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerler.

Amplenote'un en iyi özellikleri

Bağlantılı notlar için çift yönlü bağlantı

Notlar içinden görev yönetimi

Ayrıntılı bilgiler için zengin dipnotlar

Planlanmış görevler için takvim entegrasyonu

Üç mod: Yaz, Planla ve Not Al

Verimlilik için klavye kısayolları

Aynı belge üzerinde gerçek zamanlı ortak düzenleme

Amplenote sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir

Mobil uygulamalar geliştirilebilir

Amplenote fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 5,84 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Kurucu: Kullanıcı başına aylık 20 $

Amplenote puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Simplenote

simplenote aracılığıyla

Simplenote, fikir üretmek için düzenli ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam sunar. Basit bir araç arayan kullanıcılar için mükemmel olan bu uygulama, işlevselliğin geri planda kalmamasını sağlar. Sade tasarımı, hızlı not almayı kolaylaştırarak fikirlerin ortaya çıktığı anda yazıya dökülmesini sağlar.

Platformun sürüm geçmişi özelliği kullanışlıdır ve kullanıcıların notlarının önceki sürümlerini yeniden görüntülemelerine olanak tanır. İşbirliğine dayalı düzenleme, takım çalışmaları için kullanışlılığını artırır ve sorunsuz bir kolektif fikir üretme süreci sağlar.

Basitliği ve sağlam özellikleriyle Simplenote, birçok kullanıcıya hitap eden bir denge kurar.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Basit, sezgisel arayüz

Tüm cihazlarda senkronizasyon

Biçimlendirme için Markdown desteği

İşbirliğine dayalı not paylaşımı

Anında arama ve etiketler

Notlar için sürüm geçmişi

Kullanıcı tercihlerine göre açık ve koyu temalar

Simplenote sınırlamaları

Diğer araçların gelişmiş özelliklerinden yoksundur

Metin biçimlendirme yok (markdown hariç)

Simplenote fiyatlandırması

Ücretsiz

Simplenote puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (38 yorum)

Capterra: 4,3/5 (13 yorum)

En Üst Düzey Not Alma Çözümü: ClickUp Neden Öne Çıkıyor?

Doğru not alma uygulamasını seçmek, günlük verimliliğinizi önemli ölçüde etkileyebilir. ClickUp'ı benzersiz bir düzeye taşıyan şey, her şeyi kapsayan yapısıdır. Notlar oluşturduktan sonra, bunları zahmetsizce görevlere, projelere ve hatta zamanlanmış etkinliklere dönüştürebileceğiniz bir platform hayal edin. ClickUp ile fikirlerinizi sadece not almakla kalmaz, aynı zamanda bunları hayata geçirirsiniz.

Zaman yönetimi, görev ve proje yönetiminin diğer verimlilik geliştirmeleriyle sorunsuz entegrasyonu, her karışı veya düşünceyi eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürebilmenizi sağlar.

İster tek başınıza çalışıyor ister küçük bir takımı yönetiyor olun, ClickUp'ın tüm notlarınızı, belgelerinizi ve görevlerinizi düzene sokma yaklaşımı, tüm işlerinizi tamamen özelleştirmenizi sağlar. ClickUp'ın sunduğu özellikleri derinlemesine inceleyin ve bunun sadece Bear App'e bir alternatif olmadığını, çabalarında benzersiz verimlilik ve etkinlik peşinde olanlar için nihai araç olduğunu göreceksiniz.

ClickUp ile tüm verimlilik ekosistemine sahip olabilecekken neden bir not alma uygulamasıyla yetinmelisiniz? Bugün ücretsiz Çalışma Alanı oluşturun ve ClickUp platformunu deneyimleyin!