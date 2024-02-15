excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz SIPOC Diyagram Şablonu

Bir işi yürütmek, rollercoaster'a binmek gibidir. Sürekli inişler ve çıkışlar vardır. Çoğu süreç belirsizliği, verimsizlik, yanlış iletişim ve rol karmaşasından kaynaklanan zorluklarla karşılaşmanız kaçınılmazdır.

Neyse ki, süreç haritalama araçları bu verimsizlikleri ortadan kaldırır. Bu araçlardan biri de SIPOC'dur.

SIPOC nedir?

SIPOC, Tedarikçiler, Girdiler, Süreçler, Çıktılar ve Müşteriler kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Six Sigma'da bir sürecin anahtar unsurlarını görselleştirmek ve haritalamak için kullanılan görsel bir araçtır.

SIPOC diyagramı, üretim, işlem, destek, BT vb. süreçler dahil olmak üzere çeşitli projeler için tüm paydaşların kritik ve üst düzey girdilerini, çıktılarını ve süreçlerini özetler.

Oluşturulduktan sonra, SIPOC diyagramı süreç metriklerini, temel değerleri, proje hedeflerini ve riskleri tanımlamak için odak noktası sağlar. Bir iyileştirme projesi için temel ve üst düzey görünümü belirler.

SIPOC diyagramı oluşturmak basittir, ancak zaman, çaba ve tüm iş süreçlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Neyse ki, önceden oluşturulmuş SIPOC şablonları bu işi kolaylaştırır.

SIPOC Şablonları Nedir?

SIPOC şablonları, bir iş sürecinde yer alan girdiler, çıktılar, tedarikçiler, süreçler ve müşterilerle ilgili anahtar bilgileri belgelemeye ve analiz etmeye yardımcı olan standartlaştırılmış görsel araçlardır. Süreç iyileştirmeye sistematik bir yaklaşım sunarlar.

Özel bir SIPOC diyagramı kullanabilir veya önceden oluşturulmuş bir diyagram edinebilirsiniz. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır.

Özel bir SIPOC diyagramı, işinizin ve iş akışlarınızın özel yapısına uyum sağlamanıza olanak tanır. Ancak, bir diyagram oluşturmak zaman alıcıdır, çünkü çaba ve proje hedeflerini uygulamak ve gerçekleştirmek için gerekli tüm süreçleri iyi anlamayı gerektirir.

Çaba ve zaman kazanmak için önceden oluşturulmuş bir SIPOC diyagram şablonu kullanabilirsiniz. Proje ve operasyon yönetimi için birçok SIPOC diyagram şablonu çevrimiçi olarak mevcuttur. Bunları, karmaşık projelerin iş kapsamını anlamak için kullanabilirsiniz.

SIPOC şablonları, yeni ürün veya hizmetleri planlamak ve başlatmak için gereken süreci görselleştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, bunları mevcut bir süreçteki zorlukları ve eksiklikleri belirlemek ve bunları iyileştirmek için de kullanabilirsiniz.

İyi bir SIPOC şablonu nedir?

İyi bir SIPOC şablonu, yeni süreçleri barındırır ve paydaşlar arasında hata, karışıklık ve iletişim hatalarının kapsamını en aza indirmeye yardımcı olan iyileştirmeleri gerçekleştirir. Sonuçta, müşteri memnuniyetine yol açar.

İyi bir SIPOC şablonunun özellikleri şunlardır:

Görsel çekicilik: SIPOC şablonları süreçlerin görsel temsilidir, bu nedenle açık bir yapıya sahip olmalıdır. Ayrıca, anlaşılmayı kolaylaştırmak için tutarlı renkler, yazı tipleri ve biçimlendirme ile birlikte yeterli beyaz alan kullanılmalıdır.

Kullanım kolaylığı: Takım üyeleri, görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgileri, gerçekleştirmeleri gereken süreçleri, anahtar adımları ve çıktıları sorunsuz bir şekilde bulabilmelidir

Netlik: İyi bir şablon, bilgileri açık ve öz bir şekilde sunmalıdır. Tüm paydaşlar şablonu kolayca anlayabilmelidir

Özelleştirilebilirlik: Farklı iş akışları ve süreçler farklı ihtiyaçlara, karmaşıklıklara ve nüanslara sahiptir. İyi bir SIPOC şablonu, bu tür gereksinimlere göre özelleştirilebilir ve uyarlanabilir olmalıdır

Eksiksizlik: Takım üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm ilgili bilgileri içermelidir. Dikkat edilmesi gereken nokta: Her ayrıntıyı kaydetmeye çalışmayın. Şablonu gereksiz ayrıntılarla doldurmamak için genel bir görünümde kalın

Erişilebilirlik: İyi bir SIPOC diyagramı şablonu, tüm paydaşlar tarafından kullanılabilir ve erişilebilir olmalıdır

Düzenli güncellemeler: Bir SIPOC şablonu, süreçler geliştikçe düzenli güncellemelere uyum sağlamalıdır. Bu, eksiklikleri ve iyileştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olacaktır

Bu yönergeleri izlediğinizde, bir sürecin anahtar unsurlarını açık, mantıklı ve özelleştirilebilir bir diyagramda etkili bir şekilde aktaran bir SIPOC grafiği elde edersiniz.

Profesyonel ipucu: Proje ve süreç yönetimi çabalarınızı optimize etmek için SIPOC şablonlarıyla birlikte bu en iyi iş programı uygulamalarını deneyin.

kullanabileceğiniz 10 SIPOC Şablonu

Süreçleri optimize etmek ve kolaylaştırmak için kullanmanız gereken 10 SIPOC şablonunun özenle hazırlanmış bir listesi.

1. ClickUp SIPOC Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SIPOC Şablonu'nu kullanarak çeşitli süreçler aracılığıyla tedarikçiden hammaddeye kadar fonksiyonları gösterin

ClickUp SIPOC Şablonu, tüm projeleriniz için tedarikçiler, girdiler, süreçler, çıktılar ve müşteriler arasındaki ilişkileri görsel olarak anlamanıza yardımcı olacaktır. Bir projeye başlamadan veya mevcut bir süreci iyileştirmeden önce bu şablona başvurun.

Şablon, E-posta, Adres, Miktar başına fiyat, SIPOC, Kişiler ve daha fazlası gibi önemli özellikleri ekleyip kaydedebileceğiniz sekiz Özel Alana erişim sağlar.

Özel Görünümlerde süreçleri sunarak, şablon karmaşık projeleri bile anlamayı kolaylaştırır ve daha iyi verim için bir süreci iyileştirme fırsatları bulmanızı sağlar.

Kaynak kullanımı hakkında bilgi toplamak ve iş akışının her yönünü iyileştirmeye yardımcı olmak için SIPOC diyagramları oluşturun. Tüm departmanları ve takımları aynı sayfada bir araya getirerek karışıklıkları, hataları ve yanlışlıkları ortadan kaldırır.

Şablonu kullanarak, ilgili ilerlemeleri, etiketleri ve bağımlılıkları izlerken diğer paydaşlarla paylaşılan bir çalışma alanında işbirliği yapın.

2. ClickUp Süreç ve Prosedürler Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp ile yönetilen, çeşitli analiz aşamalarında olan tüm süreçlerin örneği

Kuruluşunuzdaki belirli bir işin nasıl yapıldığını bilmek istediğiniz oldu mu? İK yeni çalışanları nasıl işe alır? Satın alma en iyi anlaşmaları nasıl yapar? Bir ürün lansmanı nasıl gerçekleşir?

Kuruluşunuz ClickUp'ın Süreç ve Prosedür Şablonunu kullanıyorsa, hepsini tek bir yerde bulabilirsiniz!

Bu SIPOC şablonu, süreçleri ve prosedürleri tanımlamanıza ve bunları ilgili paydaşlarla ilişkilendirmenize yardımcı olur. Hızlı erişim için tüm süreçlerinizi tek bir yerde merkezileştirmek ve tüm ilgili görevler için tutarlı bir yaklaşım oluşturmak için kullanın.

Ardından, tek bir gösterge panelinden bir veya daha fazla süreci yönetebilir ve yararlı Kanban panoları aracılığıyla tüm proje verilerini alabilirsiniz.

Proje ayrıntılarına erişim sağlayarak, tekrarlayan görevleri izlemenize ve her adımda performansı ölçmenize olanak tanır. Ayrıca, zamanında çözüm için potansiyel hataları bulmanıza da yardımcı olur.

3. ClickUp SOP Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SOP Şablonu ile SOP'ları oluşturun, düzenleyin ve yönetin

Standart çalışma prosedürleri (SOP'ler), iş için motorun yağı gibidir; sorunsuz ve sarsıntısız çalışmasını sağlar. SOP'ler, rutin fonksiyonları standartlaştırmak için yönergeler oluşturarak takımlar arasında tutarlı görev performansı sağlar.

Bu şablonlar, bir prosedürün amacını, yürütülmesi için gerekli adımları, kapsamını ve sınırlarını tanımlar. Ayrıca, bu prosedürlerde yer alan kişilerin rol ve sorumluluklarını da belirtir. Sonuç olarak, nihai ürün veya hizmetin müşteri gereksinimlerini karşıladığından emin olunur.

ClickUp'ın SOP Şablonunu kullanarak işiniz için SOP'lar oluşturun, düzenleyin, yönetin ve tekrarlayın.

Bu şablon, maliyetleri azaltmak ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmak için kuruluşunuzda standartlaştırılmış süreçler ve prosedürler oluşturmanıza olanak tanır.

SOP'leri SIPOC süreç haritalarıyla birleştirmek, birden fazla projeyi ve programı birlikte yönetmeyi kolaylaştırır.

Şablon ayrıca, bir şirket içinde iyileştirme alanlarını ve işlevler arası işbirliğini belirlemeye yardımcı olur. ClickUp'ta İş Yükü, Takvim ve diğerleri gibi Özel Görünümler kullanarak kendi iş akışlarınızı oluşturabilirsiniz.

Doğruluk, kalite ve tutarlılığı korumak için bu şablonu kullanarak tüm süreç hakkında ortak bir anlayış oluşturun.

4. ClickUp Satıcı Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satıcı Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu'nu kullanarak satıcıları değerlendirin ve metrikleri izleyin

Düzenli olarak birden fazla tedarikçi ile çalışıyorsanız, muhtemelen bir tedarikçi yönetimi çözümüne ihtiyacınız vardır.

Tedarikçi yönetimi, ürün ve hizmetler için maliyet kontrolü, verimlilik ve kalite standartlarını sağlar. Ayrıca kuruluşların finansal, tedarik zinciri ve yasal riskleri yönetmesine yardımcı olur.

Etkili tedarikçi yönetimi için üst düzey adımları kaydetmek ve tedarikçilerinizle güçlü ilişkiler sürdürmek için ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonunu kullanın.

Bu SIPOC şablonu, ürünleriniz veya hizmetleriniz için çeşitli tedarikçileri değerlendirmenize, tedarikçi performansını izlemenize, geri bildirim toplamanıza ve iyileştirme alanlarını belirlemenize olanak tanır.

Şablon, tedarikçilerin gerekli tüm kurallara ve düzenlemelere uymasını sağlamanıza yardımcı olur. Yeni tedarikçilerin işe alım sürecini kolaylaştırmak ve tüm tedarikçi etkileşimlerini izlemek için kullanın.

Bu tedarikçi yönetimi kontrol listesi şablonundaki temel öğeler şunlardır

önemli tedarikçi bilgilerini kaydetmek ve görselleştirmek için 16 özel öznitelik

etiketler, bağımlılık uyarıları, e-postalar ve daha fazlası ile verimli tedarikçi yönetimi izleme

yeni tedarikçi ilişkilerini kolaylaştırmanıza ve tedarikçi performansını değerlendirmenize yardımcı olacak dört özel görünüm

5. ClickUp Satıcı Sözleşmesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Standart bir sözleşme şablonu ile tedarikçi görüşmelerinizi basitleştirin

İş dünyası sözleşmelerle yürür. Her bir tedarikçiyle, hak ve yükümlülükleri ile ihlallerin sonuçları konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için bir tedarikçi sözleşmesi yapmanız gerekir.

İyi belgelenmiş bir anlaşma, hem satıcıları hem de müşterileri potansiyel risklerden korur.

Sözleşme, her bir tarafın sorumluluklarını ayrıntılı olarak belirtir ve görev süresi, fiyatlandırma, teslimat ve diğer koşullarla ilgili beklentileri belirler.

Satıcı sözleşmesi yasal bir belge olduğundan, hazırlanması zorlu bir süreç olabilir.

ClickUp'ın Satıcı Sözleşmesi Şablonu, satıcıları işinize dahil etme sürecini basitleştirir.

ClickUp'ta Özel Alanları kullanarak tedarikçi ayrıntılarını yönetin ve Özel Durumları kullanarak yeni işe alım sürecindeki ilerlemeyi takip edin.

Ek özellikler arasında AI ve otomasyon ile geliştirilmiş sözleşme izleme ve işbirliği yapanlar için özel görünümler bulunur.

6. ClickUp Verimli Süreç Oluşturma Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Verimli Süreç Oluşturma Şablonu ile tutarlı iş akışları oluşturun

Mevcut bir süreci iyileştiriyor veya yeni ve verimli bir süreç oluşturuyorsanız, ClickUp'ın Verimli Süreç Oluşturma Şablonu işinize yarayacaktır. Süreçleri, sorumlulukları ve son tarihleri belirlemenizi ve bunları net bir şekilde görselleştirmenizi sağlar.

Çeşitli departmanlardaki süreçleri standartlaştırmak ve tutarlı iş akışları oluşturmak için en iyi ücretsiz süreç şablonlarından biridir. Aksi takdirde süreçleri manuel olarak oluşturmak için harcayacağınız değerli zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Bu şablonu kullanarak standartlaştırılmış iş akışları oluşturmak nispeten kolaydır:

Mevcut süreci analiz edin ve eksiklikleri keşfedin

Takım arkadaşlarınızı işbirlikçi olarak ekleyebilir ve ClickUp'ın Beyaz Tahtalarını kullanarak iyileştirme fikirleri için beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Ardından, ClickUp Görevleri'ni kullanarak yeni bir süreç tasarlayabilir ve bunu adımlara ayırabilirsiniz

Uygulama ve ilerlemeyi izlerken, ClickUp'taki otomasyonlar yolunda ilerlemenize yardımcı olacaktır

7. ClickUp Satıcı Ana Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satıcı Ana Listesi Şablonu'nu kullanarak mevcut ve potansiyel tüm satıcılarınızı ve tedarikçilerinizi takip edin

Bir şirket genellikle serbest çalışanlar, bağımsız yükleniciler, teknoloji hizmeti sağlayıcıları, lojistik ortakları ve üretim planlamacıları gibi birden fazla satıcı ve tedarikçi ile çalışır. Bunların tümünü yönetmek zor olabilir.

Bunları izlemezseniz, şirketiniz tedarik, tedarik ve teslimat veya finansman konusunda öngörülemeyen zorluklarla karşılaşabilir. Bu da sonuçta müşterileri tehlikeye atar.

ClickUp'ın Satıcı Ana Listesi Şablonu, her işletmenin mevcut ve potansiyel satıcıları takip etmesini sağlar. Bunu, adresler, sözleşmeler, finanslar, programlar ve anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) dahil olmak üzere satıcı bilgilerini içeren merkezi bir satıcı dizini olarak düşünün.

Sektör veya türe göre tedarikçileri bulmanıza, tedarikçi yönetimini kolaylaştırmanıza, gerektiğinde yeni tedarikçileri kısa listeye almanıza ve tüm tarafların imzalanan tedarikçi sözleşmelerine uymasını sağlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, şirketleri aşırı harcamalardan korur ve potansiyel yasal, finansal veya uyumluluk risklerinden korur. Üstelik, bu SIPOC şablonu ile tedarikçi performans verilerini izlemek, doğru kararlar almak için yeterli görünürlük sağlar.

ClickUp'taki Tablo görünümünü kullanarak satıcı ayrıntılarını içeren özelleştirilmiş bir elektronik tablo oluşturabilir, ardından Özel Alanlar yardımıyla her satıcı için anahtar veri noktalarını izleyebilirsiniz. Profesyonel ipucu: Satıcı listenizi düzenli olarak gözden geçirmek ve güncellemek için ClickUp'ta yinelenen bir görev ayarlamayı unutmayın.

8. ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu'nu kullanarak müşteri gereksinimlerini karşılayan verimli bir süreç oluşturun

Olağanüstü müşteri hizmetlerini nasıl önceliklendirirsiniz? Müşteri gereksinimlerini belirleyerek ve karşılayarak. Ve... ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonunu kullanarak.

Bu güçlü şablonu kullanarak her şeyi yapabilirsiniz: müşterileri özelliklerine göre düzenleyin, geri bildirimlerini toplayın, yorum ve puanlamalarına erişin, yorumları önceliklendirin ve bilet yardımı, sohbetler ve etkileşimleri kolaylaştırın.

Bu, tak ve çalıştır özelliğine sahip, iyi tasarlanmış bir şablondur. Müşterilerinizle etkileşim kurmak ve onlara en iyi müşteri hizmetini sunmak için kullanılan, müşterilerinizle ilgili bilgileri eklemenize yardımcı olur.

Ayrıca, takımlar ve departmanlar arasında biletler ve çözümlerle etkileşim kurmanıza da olanak tanır. Bu şablon elinizde olduğunda, onları sadık ve geri dönen müşterilere dönüştürmek hiç sorun olmayacak!

Şablonu inceleyin, çünkü çok sayıda yapılandırma görünümü, otomasyon, biletleme ve atama özellikleri sunar. Şirketinizin A+ müşteri hizmeti sunmak için ihtiyaç duyacağı her şeye sahiptir ve hepsi tek bir gösterge panelinde bulunur.

9. Systems2Win tarafından hazırlanan Excel SIPOC Şablonu

systems2Win aracılığıyla

Systems2win tarafından Excel için hazırlanan SIPOC şablonu, baştan sona tedarikçileri, girdileri, süreçleri, çıktıları ve müşterileri tanımlayan, anlaşılması ve kullanımı kolay bir şablondur.

Şablon, her bir paydaş arasındaki ilişkileri netleştirerek tüm süreçlerdeki yanlışlıkları, tutarsızlıkları, verimsizlikleri ve israfı ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Şablonu indirebilir ve Excel Şerit > Systems2win > Boş Sayfa Aç seçeneği ile Excel'e aktarabilir veya bu sayfayı Excel çalışma kitabınıza ekleyebilirsiniz.

10. Excel Touch Base Tracker Şablonu

microsoft aracılığıyla

Ağınızda kişilerinizi yönetmek için kolay bir çözüm mü arıyorsunuz? Excel için Touch Base Tracker şablonu, kişilerinizi düzenli tutan ve onlarla iletişime geçme zamanını planlamanıza yardımcı olan bir ağ izleme şablonudur.

Kişilerinizi üç gruba ayırabilirsiniz:

Rutin düzenli kişiler: düzenli olarak iletişimde olmak istediğiniz kişiler

Ara sıra görüştüğünüz tanıdıklar: Yılda birkaç kez iletişim kurmak istediğiniz kişiler

Potansiyel müşteriler: doğru zamanda elinizin altında bulundurmak istediğiniz kişi/şirket bilgileri

Şablonda ayrıca her çeyrek için ağ oluşturma etkinliklerinizi ve erişim stratejinizi planlamak için bölümler de bulunmaktadır. Ağ oluşturma sürecinizi baştan sona optimize etmek için kullanın ve potansiyel arkadaşlık ve iş ilişkilerini asla kaçırmayın.

Süreçleri Haritalamak ve İyileştirmek için Şablonlarınızı Seçin

Sonuç olarak, bir süreç, tasarımı kadar güçlüdür.

SIPOC şablonları gibi görsel araçlar, sorunsuz ve etkili süreçler tasarlamak için ihtiyacınız olan kuşbakışı görünümü sağlar. Her bir hareketli parçayı görsel olarak haritalandırmak, tüm takım üyelerinin anlayışını ve uyumunu artırır.

Müşteri iş akışlarını veya iç operasyonları yönetiyor olun, zaman ve paradan tasarruf etmek için SIPOC diyagramlarını deneyin. En iyi yanı ne mi? ClickUp ile başlamak için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde.

ClickUp'taki birçok SIPOC şablonundan birini seçin, takımınızı toplayın, işbirliğine dayalı bir ClickUp Belgesi başlatın veya ClickUp içindeki beyaz tahtada adımlarınızı baştan sona taslak olarak çizin ve düzeltilmesi gereken verimsizlikleri veya eksiklikleri görün.

Süreç iyileştirmelerini tetiklemek için basit bir sayfalık görselin neler yapabileceğine şaşıracaksınız. Müşterileriniz de bunun faydalarını fark edecek.

ClickUp'a kaydolun ve dünya standartlarında süreç yönetimine merhaba deyin!