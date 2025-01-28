2025'in En İyi 10 Squarespace Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Squarespace, tüm ürün ve hizmetleriniz için çarpıcı görsel açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir web sitesi oluşturucu. Hepsi bir arada çözüm, çevrimiçi mağazanızı oluşturmaya başlamak için kullanmanız gereken araçların sayısını basitleştiren şablonlar ve barındırma hizmetleri sayesinde web sitesi oluşturmayı kolaylaştırır.
Kullanıcılar, Squarespace'in düşük fiyatlı olmasını ve kullanıcı dostu arayüzüyle web sitesi oluşturmayı basitleştirmesini seviyor. Yaratıcı projeler ve basit web siteleri tasarlamak için harika olan bu platform, e-ticaret işlerine hizmet verme konusunda yetersiz kalıyor.
Squarespace, rakiplerine göre çok fazla ödeme işleme seçeneği sunmaz. Çoklu para birimi satışlarını desteklemez ve satış noktası işlemleri o kadar sorunsuz değildir.
Neyse ki, bir e-ticaret web sitesi barındırma ve oluşturma konusunda başka seçenekleriniz de var veya genel olarak Squarespace'e alternatifler arıyorsanız.
Burada, özellikler, sınırlamalar ve fiyatlandırmaya göre Squarespace'in en iyi 10 alternatifini öne çıkaracağız. Ayrıca, kendi web siteniz için bir barındırma platformu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de göstereceğiz. ?
Squarespace alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Bir web oluşturucuya ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz, ancak hangisini seçeceğinizden emin değilsiniz. Farklı seçeneklere dalmadan önce, ihtiyacınız olan özellikler ve işlevler hakkında biraz düşünün. ?
Squarespace'e alternatifler ararken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç temel özellik şunlardır:
- Esneklik: Squarespace sınırlı sayıda şablon sunar, ancak bunların hiçbiri boş değildir. Kalabalığın arasından sıyrılan bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız, tam özelleştirme sunan bir araç arayın
- Ödeme işleme: Geniş bir kullanıcı kitlesi için karmaşık ödeme işleme sunan bir çözüme mi ihtiyacınız var? İşleme esnekliği dahil ödeme desteği sunan bir alternatif seçin
- Entegrasyonlar: Squarespace çok az sayıda üçüncü taraf uygulama sunar, bu da tasarım olanaklarınızı onların sunduklarıyla sınırlar. Birçok Squarespace alternatifi entegrasyonlar sunarak esnekliği artırır ve daha fazla yaratıcılığın kapılarını açar
- Gerçek zamanlı işbirliği: Web sitesi tasarımı genellikle birden fazla kişinin katılımını gerektirir. Tasarım değişiklikleri üzerinde tam kontrol sahibi olacak birden fazla yönetici ekleyebileceğiniz bir araç seçin
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Squarespace Alternatifi
Burada, Squarespace'in en iyi 10 alternatifini içeren bir liste hazırladık. Herhangi bir kod gerektirmeyen temel site oluşturuculardan kendi özel CSS'inizi ekleyebileceğiniz site oluşturuculara kadar, çevrimiçi satış yapmak için çarpıcı bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan aracı bulacaksınız. ?
1. WordPress
Web sitesi oluşturmayı düşündüğünüzde, muhtemelen WordPress akla gelir. En popüler web sitesi oluşturucularından biri olan WordPress'in harika bir Squarespace alternatifi olması ve listemizin en üstünde yer alması şaşırtıcı değildir. Yüzlerce eklenti, eklenti ve özel kodlama özelliği ile kalabalığın arasından sıyrılan tamamen benzersiz bir web sitesi oluşturabilirsiniz.
WordPress'in en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak düzenleyici, CSS ve HTML dahil olmak üzere çok sayıda düzenleme aracı, hayalinizdeki siteyi oluşturmak için sonsuz ve kolay seçenekler sunar!
- Sezgisel arayüzü, yeni başlayan blog yazarları ve küçük işletme sahipleri için bile gezinmesi kolaydır
- Yerleşik medya kitaplığı, tüm resimlerinizi ve videolarınızı tek bir alanda saklar ve her şeyi düzenli tutmak için eklentileri kullanabilirsiniz
- Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, tasarım araçları ve SEO araçları, web sitenizin görünümü ve işleyişi üzerinde tam kontrol sağlar
- 70'ten fazla dil seçeneği sunan bu platform, dünya çapındaki küresel işletmeler ve şirketler için en iyi seçeneklerden biridir
- Birden fazla WordPress barındırma seçeneği (wordpress.org'da kendi barındırma veya wordpress.com'da özel alan adı barındırma) her tercihe ve fiyat aralığına uygun alternatifler sunar
WordPress sınırlamaları
- WordPress açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir plan sunsa da, tüm özelliklere erişmek için premium plana geçmeniz gerekir
- WordPress, bir gönderide aynı anda yalnızca bir kullanıcıyı destekler, bu da işbirliğinin sınırlı olduğu anlamına gelir
WordPress fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Kişisel: 9 $/ay
- Premium: 18 $/ay
- İş: 40 $/ay
- Ticaret: 70 $/ay
- Enterprise: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla
WordPress puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (8.600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (14.700+ yorum)
2. BigCommerce
BigCommerce, web sitesi oluşturmadan e-ticarete ve dijital mağaza yönetimi kadar her şeyi basitleştiren bir SaaS platformudur. Omnichannel satışları yönetmek, birden fazla mağazaya sahip bir site oluşturmak ve ödemeleri sorunsuz bir şekilde işlemek için kullanın. E-ticaretin yeni bir çağını başlatıyorsanız, kripto desteği bile sunar. ?
BigCommerce'in en iyi özellikleri
- Sınırsız depolama, kataloglar ve bant genişliği, istediğiniz kadar ürün ve hizmet sunabileceğiniz anlamına gelir
- E-ticaret platformu, mağazaları segmentlere ayırarak platformlar arası satışları tek bir kullanışlı alanda yönetmenizi sağlar
- Açık Veri Çözümleri aracını kullanarak kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri oluşturun ve kullanıcıların web sitenizde nasıl gezindiği ve ürünleri nasıl satın aldığına dair içgörüler elde edin
- B2B özellikleri arasında kurumsal hesap yönetimi, öncelikli destek ve web sitenize entegre fatura portalları bulunur
BigCommerce sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ücretsiz temaların genellikle aynı göründüğünü fark etti
- Depolama sınırı olmasa da, daha yüksek bir plan satın almanız gereken yıllık satış sınırları vardır
BigCommerce fiyatlandırma
- Standart: 39 $/ay
- Artı: 105 $/ay
- Pro: 399 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
BigCommerce puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
3. Shopify
Shopify, e-ticaret işlevselliği ile bilinen bir içerik yönetim sistemidir. Markalı ödeme, SSL sertifikaları ve kullanıcı dostu arayüz gibi özellikleri sayesinde dünya çapında e-ticaret siteleri tarafından sevilmektedir. Uygulama entegrasyonları, satış noktası araçları ve ayrıntılı veri raporlama özellikleriyle çarpıcı bir e-ticaret mağazası oluşturun.
Shopify en iyi özellikler
- Binlerce tasarım teması ve zengin web sitesi düzenleyicisi, basit bir portföy web sitesinden ayrıntılı mağaza vitrinlerine kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanır
- E-ticaret araçları, işlem ücretleri, vergiler ve indirimler dahil olmak üzere ödemeleri doğrudan sitenizden gerçekleştirir
- Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar, mesajlaşma uygulamalarını, pazarlama araçlarını ve web sitesi proje yönetimi yazılımlarını sorunsuz iş akışları için bağlamanıza olanak tanır
- Site markalamayı optimize etmek için özel alan adı dahil olmak üzere çeşitli web barındırma seçenekleri arasından seçim yapın
Shopify sınırlamaları
- Başlamak için bir öğrenme süreci vardır
- Fiyatlandırma pahalıdır, bu da bireyler ve küçük takımlar için sınırlayıcı olabilir
Shopify fiyatlandırma
- Temel: 39 $/ay
- Shopify: 105 $/ay
- Gelişmiş: 399 $/ay
Shopify puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4.400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (6.200+ yorum)
4. GoDaddy
GoDaddy, yüksek düzeyde özelleştirme ve kullanım kolaylığı sayesinde en iyi web sitesi oluşturucularından biridir. GoDaddy web sitesi oluşturucu, sıfırdan web siteleri oluşturmak için AI araçlarının yanı sıra şablonlar da içerir, böylece tasarıma kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Ayrıca, e-posta ve pazarlama araçlarından yararlanarak çevrimiçi varlığınızı büyütün ve sadık bir takipçi kitlesi oluşturun. ?️
GoDaddy'nin en iyi özellikleri
- E-ticaret için yerleşik AI araçlarıyla, siteniz ve ürünleriniz hakkında birkaç soruyu yanıtlayarak, zorlu işleri yapmaya gerek kalmadan dakikalar içinde muhteşem bir site oluşturabilirsiniz
- GoDaddy Payments, ayrı bir araç bağlamanıza gerek kalmadan tüm satışlarınızı sizin için yönetir
- 7/24 müşteri desteği, sitenizi tasarlarken veya yönetirken takıldığınızda hızlı cevaplar sağlar
- GoDaddy Studio, sitenize uygun özel yazı tipleri, resimler ve tasarımlarla markalı içerik oluşturmayı basitleştirir
GoDaddy sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle büyük sitelerde düzenlerin gezinmesinin zor olduğunu düşündü
- Özellikle proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyonlar her zaman sorunsuz değildir ve hatalar içerebilir
GoDaddy fiyatlandırma
- Temel: 9,99 $/ay
- Premium: 14,99 $/ay
- Ticaret: 20,99 $/ay
GoDaddy puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1.200+ yorum)
5. Strikingly
Strikingly, herhangi bir kodlama uzmanlığı gerektirmeyen bir web sitesi oluşturucu isteyen girişimciler ve büyük işletmeler tarafından kullanılan bir web tasarım aracıdır. Basit bir kullanıcı arayüzü ile şablonlar ve kolayca düzenlenebilir segmentler sayesinde 30 dakikadan daha kısa sürede bir site oluşturun.
En çarpıcı özellikler
- Basit Mağaza özelliğini kullanarak bir çevrimiçi pazar yeri oluşturun ve ödemeleri yönetmek için PayPal veya Stripe'ı bağlayın
- Entegre canlı sohbet, kayıt formları ve üyelik hesapları sayesinde müşterilerinizle bağlantı kurun
- Analitik, web sitenizin performansını, kullanıcıların en çok hangi ürünleri beğendiğini ve hedeflerinize doğru ilerleyip ilerlemediğinizi görmek için basit grafikler sunar
- Sosyal medya akışlarınızı hızlı bir şekilde bağlayarak müşterilerinizle etkileşimi artırın ve Sade Blog aracını kullanarak sık sorulan soruları yanıtlayın ve ürün güncellemelerini paylaşın
Strikingly sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yoktur
- Basit olmakla birlikte, özellikleri sınırlıdır, bu da daha karmaşık markalar için daha az kullanışlı olmasını sağlar
Strikingly fiyatlandırma
- Sınırlı: 12 $/ay
- Pro: Aylık 20 $
- VIP: 59 $/ay
Strikingly puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)
6. Webflow
Webflow, CSS, HTML ve JavaScript'i alır ve bunları, kod yazmayı bilmenize gerek kalmadan kodun gücünden yararlanabileceğiniz görsel bir düzenleyiciye dönüştürür. Sürükle ve bırak düzenleyici, bölümleri kolayca taşıyabilmenizi ve metin kutuları, resimler ve gezinme çubukları gibi öğeler ekleyebilmenizi sağlar. ?️
Webflow en iyi özellikleri
- Sayfa yapısı tamamen özelleştirilebilir, böylece metin ve resimler dışında altbilgileri, başlıkları ve bileşenleri de değiştirebilirsiniz
- Arka planda çalışan CSS ve basit bir tıklama arayüzü sayesinde, site genelinde yazı tipi ve renk değişikliklerini hızla uygulayın
- Doğrudan web'de yayınlayın veya dışa aktarma özelliğini kullanarak özelleştirilmiş üretim için kodunuzu içeren bir zip dosyası oluşturun
- Zengin animasyonlar ve arama özellikleri, sitenin herhangi bir yerinden içerik çekerek ana sayfalarda, ürün sayfalarında ve daha fazlasında öne çıkarmanızı sağlar
Webflow sınırlamaları
- Temel kodların bir kısmını değiştirebilirsiniz, ancak tüm kodlamayı değiştiremezsiniz, bu nedenle tam kontrol isteyen geliştiriciler için en iyi seçim değildir
- Mobil uygulama olmadığı için değişiklikleri masaüstünüzden yapmanız ve web sitelerini masaüstünüzden oluşturmanız gerekir
Webflow fiyatlandırma
- Başlangıç: Ücretsiz
- Temel: 18 $/ay
- CMS: 29 $/ay
- İş: 49 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Webflow puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
7. Duda
SaaS markaları ve ajansları için tasarlanan Duda, SSL sertifikaları ve AWS barındırma sayesinde güvenli bir web sitesi oluşturucu olup, aynı zamanda site kararlılığını da artırır. 7/24 müşteri desteği ile bir web sitesi oluşturmak ve takıldığınızda anında yardım almak çok kolaydır.
Duda en iyi özellikler
- SEO özellikleri, sitenizin optimize edilmesini sağlayarak müşterilerin sizi arama motorlarında bulabilmesini sağlar
- Sürükle ve bırak aracı herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmez, zamandan tasarruf sağlar ve geliştiriciye olan ihtiyacı ortadan kaldırır
- Özelleştirilebilir kodlama seçenekleri, HTML veya CSS'ye girip kişisel bir dokunuş eklemek istediğinizde değişiklikler yapabileceğiniz anlamına gelir
- Önceden tasarlanmış şablonlar ve bölümler, siteleri hızlı ve daha az çabayla oluşturmanıza olanak tanır
Duda sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü olsa da, kullanmaya devam etmek istiyorsanız ödeme yapmanız gerekir
- Şablonları kolayca değiştiremediğiniz ve eklentiler sınırlı olduğu için özelleştirme kısıtlıdır
Duda fiyatlandırma
- Temel: 25 $/ay
- Takım: 39 $/ay
- Ajans: 69 $/ay
- Beyaz Etiket: 199 $/ay
Duda puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
8. Weebly
Weebly, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen, yeni başlayanlar için uygun bir site oluşturucu olduğu için Squarespace'in en iyi alternatiflerinden biridir. Ücretsiz bir web sitesi oluşturun veya özelleştirmeyi artırmak ve ek özelliklere erişmek için ücretli bir plana geçin. ???
Weebly en iyi özellikler
- Tasarımcılar tarafından hazırlanan temalar ve özelleştirilebilir şablonlar, sitenizin profesyonelce hazırlanmış gibi görünmesini sağlar
- İşinizin nasıl görünmesini istediğinizi yansıtan özel yazı tipleri ve renk paletleriyle markanızı oluşturun
- Sürükle ve bırak oluşturucu, sayfa düzenlemede tahmin yürütmeyi ortadan kaldırır
- Video ve görüntü düzenleyiciler, harici araçlar kullanmak yerine doğrudan web sitesi oluşturucuda değişiklik yapmanızı sağlar
Weebly sınırlamaları
- Site basit olmayı amaçladığından, sınırlı sayıda gelişmiş özellik ve entegrasyon bulunmaktadır
- Özellikle kodlama üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyenler için ön uç ve arka uçta daha az işlevsellik
Weebly fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Kişisel: 10 $/ay
- Profesyonel: 12 $/ay
- Performans: 26 $/ay
Weebly puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.700+ yorum)
9. Square
Square, çevrimiçi mağazaya ihtiyaç duyan markalar için basitleştirilmiş web sitesi oluşturma hizmeti sunan güçlü bir e-ticaret platformudur. Square web sitesi ile çevrimiçi ve mağaza içi satışları tek bir gösterge panelinden yönetebilirsiniz. Ayrıca, satışlarınızı ve sitenizi mobil uygulama veya sosyal medya kanallarından kolaylıkla yönetebilirsiniz.
Square en iyi özellikleri
- Sektör veya stile göre düzinelerce web sitesi teması arasından seçim yapın
- Square web siteniz ve Square POS arasındaki sorunsuz entegrasyon, kanallar arasında ödemeleri birleştirir
- Özellikleri ve ürünleri öne çıkaran özel öğeler ekleyin veya indirim kodlarını paylaşarak dönüşümleri artırın
- Mobil uyumluluk odaklı olması, sitenizin müşterilerinizin masaüstü bilgisayarlarından veya telefonlarından ziyaret etmelerine göre optimize edildiği anlamına gelir
Square sınırlamaları
- Şablonlar sınırlıdır ve birbirine benzer
- Özellikle ürün ekleme konusunda bir öğrenme eğrisi vardır
Square fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Artı: 29 $/ay
- Premium: 79 $/ay
Square puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)
10. Web. com
Bir web sitesi oluşturmanın en hızlı ve en basit yolunu mu arıyorsunuz? Web.com, AI web sitesi oluşturucu ile işi sizin yerinize halleder. AI aracına siteniz hakkında biraz bilgi verin, birkaç dakika içinde görsel olarak hoş bir tasarım oluştursun. ✍️
Web. com en iyi özellikler
- AI destekli sürükle ve bırak oluşturucu, site oluşturma süresini kısaltır
- Mobil cihazlar için optimize edilmiş bu siteler, müşterilerin telefonlarından veya tabletlerinden bile kolayca alışveriş yapmalarını sağlar
- Şirket içi hizmetler arasında tasarım, çevrimiçi mağaza desteği ve profesyonellerden SEO danışmanlığı yer alır
- AI aracını atlayın ve önceden tasarlanmış şablonlarla kendi sitenizi hızlıca oluşturun
Web. com sınırlamaları
- Anlamsız ve basit web sitesi oluşturmak için ideal olan özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
- Ücretsiz SSL sertifikası yoktur ve günlük yedekleme seçeneği bulunmadığından güvenlik işlevselliği sınırlıdır
Web. com fiyatlandırma
- Web sitesi: 19,99 $
- Web sitesi + Pazarlama: 24,99 $
- Çevrimiçi Mağaza: 34,99 $
- Çevrimiçi Pazar Yerleri: 49,99 $
Web. com puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 3,7/5 (100'den fazla yorum)
Diğer Pazarlama Araçları
Squarespace ve bu Squarespace alternatifleri web sitesi oluşturma, barındırma ve e-ticaret özellikleri sunsa da, diğer pazarlama görevlerinde yardımcı olmazlar. ClickUp gibi platformlar, bloglar, açılış sayfaları ve diğer pazarlama materyalleri için içerik oluşturmaya yarayan AI araçları da dahil olmak üzere pazarlama takımları için daha kapsamlı özellikler sunar.
ClickUp
Web sitenizi kurup barındırmaya başladıktan sonra, hedef kitlenizin dikkatini çekmek için pazarlama kampanyaları oluşturmaya başlayabilirsiniz. ClickUp'ı kullanarak tüm içerik kampanyalarınızı yönetin ve işinizin yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olacak pazarlama girişimleri oluşturun. ✨
Pazarlama Takımları için ClickUp, beyin fırtınasından fikir üretmeye, uygulamaya ve raporlamaya kadar her şeyi halleder. Gösterge Panelleri ve Takvim görünümüyle pazarlama yol haritaları oluşturun ve ulaşılabilir Hedefler belirleyerek ilerlemeyi takip edin. Gerçek zamanlı işbirliği, sosyal medya gönderileri için fikir üretmek üzere Zihin Haritaları kullanıyor veya SEO blog gönderilerini gözden geçiriyor olsanız da, takımla sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.
Çeşitli görsel gösterge panellerini kullanarak çok çeşitli girişimlerdeki ilerlemeyi izleyin. Bir editoryal içerik takvimi oluşturun ve her gönderinin ne zaman yayınlanacağını girin. İçeriğe dahil edilmesi gereken önemli bilgileri özetlemek için özel alanlar ekleyin. En önemli gönderileri vurgulamak için öncelik işaretleri kullanın.
ClickUp AI, ürün açıklamaları, açılış sayfaları, bloglar ve sosyal kanallar için içerik oluşturmanızı her zamankinden daha hızlı hale getirir. Öneriler okunabilirliği artırırken, yazım ve dilbilgisi denetleyicisi netlik için düzenlemeler yapar. Uzun paragrafları karakter sınırlarına uyan kısa bölümlere dönüştürmek için özetleme özelliğini kullanın.
AI yazma aracı ayrıca biçimlendirmeyi iyileştirir ve uzun gönderileri anında kolayca okunabilir bölümlere ayırır. Blog makalelerini, e-posta bültenlerini ve temel makaleleri yapılandırmak için kullanarak okunabilirliği ve kullanıcı deneyimini iyileştirin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Pazarlama verilerini ve proje gösterge panellerini zaman çizelgeleri, yapılacaklar listeleri ve Gantt grafikleri dahil olmak üzere çeşitli görünümlerde görselleştirin
- Yinelenen görevleri ve yoğun işleri otomasyonlarla basitleştirerek pazarlama iş akışlarını kolaylaştırın, böylece takımınız daha önemli projelere odaklanabilir
- Ürün stratejisi ve markalaşma şablonları dahil 1.000'den fazla şablon, planlama süreçlerini kolaylaştırır ve pazarlama girişimlerini başlatırken zaman kazandırır
- ClickUp AI, öneriler sunarak, taslakları temizleyerek ve makaleleri özetleyerek içerik oluşturmayı daha hızlı ve kolay hale getirir
- Özelleştirilebilir görevler, engelleri önleyen ve projeleri pazarlama sürecinde ilerleten iş akışları oluşturmak için Özel Alanlar, Öncelikler ve Bağımlılıklar eklemenizi sağlar
- Raporlama özelliklerini kullanarak satış boru hattı metriklerini görsel raporlara dönüştürün ve gelecekteki pazarlama kampanyaları için anahtar paydaşların desteğini alın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, ancak çoğu birey ve takım için uygun fiyatlıdır
- Çok fazla özellik olduğu için, aracı kullanmayı öğrenmek için zaman harcamanız gerekecektir
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
ClickUp gibi bir araçla sitenizi yönetin
Squarespace'e alternatif olan bu seçeneklerle, ister bir e-ticaret mağazası ister profesyonel hizmetler sunan bir birey olun, bir siteyi hayata geçirebilirsiniz. İşi hızlı bir şekilde halleden basit web sitesi oluşturuculardan, ödüllü siteler oluşturmanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir kodlama sitelerine kadar, her çevrimiçi mağazanın ihtiyacına uygun bir seçenek vardır.
Sitenizi oluşturup kullanıma hazır hale getirdiğinizde, ClickUp'a kaydolun ve satış, pazarlama ve web sitesi yönetimi iş akışlarınızı yönetmeye başlayın. Takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışarak hedefler belirleyin, izleme gösterge panelleri oluşturun ve ürün geliştirmeden pazarlamaya ve tanıtıma kadar her şey için görevler atayın. ?