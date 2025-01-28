2025'in En İyi 10 Squarespace Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Squarespace, tüm ürün ve hizmetleriniz için çarpıcı görsel açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir web sitesi oluşturucu. Hepsi bir arada çözüm, çevrimiçi mağazanızı oluşturmaya başlamak için kullanmanız gereken araçların sayısını basitleştiren şablonlar ve barındırma hizmetleri sayesinde web sitesi oluşturmayı kolaylaştırır.

Kullanıcılar, Squarespace'in düşük fiyatlı olmasını ve kullanıcı dostu arayüzüyle web sitesi oluşturmayı basitleştirmesini seviyor. Yaratıcı projeler ve basit web siteleri tasarlamak için harika olan bu platform, e-ticaret işlerine hizmet verme konusunda yetersiz kalıyor.

Squarespace, rakiplerine göre çok fazla ödeme işleme seçeneği sunmaz. Çoklu para birimi satışlarını desteklemez ve satış noktası işlemleri o kadar sorunsuz değildir.

Neyse ki, bir e-ticaret web sitesi barındırma ve oluşturma konusunda başka seçenekleriniz de var veya genel olarak Squarespace'e alternatifler arıyorsanız.

Burada, özellikler, sınırlamalar ve fiyatlandırmaya göre Squarespace'in en iyi 10 alternatifini öne çıkaracağız. Ayrıca, kendi web siteniz için bir barındırma platformu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de göstereceğiz. ?

Squarespace alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir web oluşturucuya ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz, ancak hangisini seçeceğinizden emin değilsiniz. Farklı seçeneklere dalmadan önce, ihtiyacınız olan özellikler ve işlevler hakkında biraz düşünün. ?

Squarespace'e alternatifler ararken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç temel özellik şunlardır:

Esneklik: Squarespace sınırlı sayıda şablon sunar, ancak bunların hiçbiri boş değildir. Kalabalığın arasından sıyrılan bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız, tam özelleştirme sunan bir araç arayın

Ödeme işleme: Geniş bir kullanıcı kitlesi için karmaşık ödeme işleme sunan bir çözüme mi ihtiyacınız var? İşleme esnekliği dahil ödeme desteği sunan bir alternatif seçin

Entegrasyonlar: Squarespace çok az sayıda üçüncü taraf uygulama sunar, bu da tasarım olanaklarınızı onların sunduklarıyla sınırlar. Birçok Squarespace alternatifi entegrasyonlar sunarak esnekliği artırır ve daha fazla yaratıcılığın kapılarını açar

Gerçek zamanlı işbirliği: Web sitesi tasarımı genellikle birden fazla kişinin katılımını gerektirir. Tasarım değişiklikleri üzerinde tam kontrol sahibi olacak birden fazla yönetici ekleyebileceğiniz bir araç seçin

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Squarespace Alternatifi

Burada, Squarespace'in en iyi 10 alternatifini içeren bir liste hazırladık. Herhangi bir kod gerektirmeyen temel site oluşturuculardan kendi özel CSS'inizi ekleyebileceğiniz site oluşturuculara kadar, çevrimiçi satış yapmak için çarpıcı bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan aracı bulacaksınız. ?

1. WordPress

wordPress aracılığıyla

Web sitesi oluşturmayı düşündüğünüzde, muhtemelen WordPress akla gelir. En popüler web sitesi oluşturucularından biri olan WordPress'in harika bir Squarespace alternatifi olması ve listemizin en üstünde yer alması şaşırtıcı değildir. Yüzlerce eklenti, eklenti ve özel kodlama özelliği ile kalabalığın arasından sıyrılan tamamen benzersiz bir web sitesi oluşturabilirsiniz.

WordPress'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyici, CSS ve HTML dahil olmak üzere çok sayıda düzenleme aracı, hayalinizdeki siteyi oluşturmak için sonsuz ve kolay seçenekler sunar!

Sezgisel arayüzü, yeni başlayan blog yazarları ve küçük işletme sahipleri için bile gezinmesi kolaydır

Yerleşik medya kitaplığı, tüm resimlerinizi ve videolarınızı tek bir alanda saklar ve her şeyi düzenli tutmak için eklentileri kullanabilirsiniz

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, tasarım araçları ve SEO araçları, web sitenizin görünümü ve işleyişi üzerinde tam kontrol sağlar

70'ten fazla dil seçeneği sunan bu platform, dünya çapındaki küresel işletmeler ve şirketler için en iyi seçeneklerden biridir

Birden fazla WordPress barındırma seçeneği (wordpress.org'da kendi barındırma veya wordpress.com'da özel alan adı barındırma) her tercihe ve fiyat aralığına uygun alternatifler sunar

WordPress sınırlamaları

WordPress açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir plan sunsa da, tüm özelliklere erişmek için premium plana geçmeniz gerekir

WordPress, bir gönderide aynı anda yalnızca bir kullanıcıyı destekler, bu da işbirliğinin sınırlı olduğu anlamına gelir

WordPress fiyatlandırma

Ücretsiz

Kişisel : 9 $/ay

Premium : 18 $/ay

İş : 40 $/ay

Ticaret : 70 $/ay

Enterprise: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla

WordPress puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (8.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.700+ yorum)

2. BigCommerce

via BigCommerce

BigCommerce, web sitesi oluşturmadan e-ticarete ve dijital mağaza yönetimi kadar her şeyi basitleştiren bir SaaS platformudur. Omnichannel satışları yönetmek, birden fazla mağazaya sahip bir site oluşturmak ve ödemeleri sorunsuz bir şekilde işlemek için kullanın. E-ticaretin yeni bir çağını başlatıyorsanız, kripto desteği bile sunar. ?

BigCommerce'in en iyi özellikleri

Sınırsız depolama, kataloglar ve bant genişliği, istediğiniz kadar ürün ve hizmet sunabileceğiniz anlamına gelir

E-ticaret platformu, mağazaları segmentlere ayırarak platformlar arası satışları tek bir kullanışlı alanda yönetmenizi sağlar

Açık Veri Çözümleri aracını kullanarak kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri oluşturun ve kullanıcıların web sitenizde nasıl gezindiği ve ürünleri nasıl satın aldığına dair içgörüler elde edin

B2B özellikleri arasında kurumsal hesap yönetimi, öncelikli destek ve web sitenize entegre fatura portalları bulunur

BigCommerce sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ücretsiz temaların genellikle aynı göründüğünü fark etti

Depolama sınırı olmasa da, daha yüksek bir plan satın almanız gereken yıllık satış sınırları vardır

BigCommerce fiyatlandırma

Standart : 39 $/ay

Artı : 105 $/ay

Pro : 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

BigCommerce puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

3. Shopify

shopify aracılığıyla

Shopify, e-ticaret işlevselliği ile bilinen bir içerik yönetim sistemidir. Markalı ödeme, SSL sertifikaları ve kullanıcı dostu arayüz gibi özellikleri sayesinde dünya çapında e-ticaret siteleri tarafından sevilmektedir. Uygulama entegrasyonları, satış noktası araçları ve ayrıntılı veri raporlama özellikleriyle çarpıcı bir e-ticaret mağazası oluşturun.

Shopify en iyi özellikler

Binlerce tasarım teması ve zengin web sitesi düzenleyicisi, basit bir portföy web sitesinden ayrıntılı mağaza vitrinlerine kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanır

E-ticaret araçları, işlem ücretleri, vergiler ve indirimler dahil olmak üzere ödemeleri doğrudan sitenizden gerçekleştirir

Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar, mesajlaşma uygulamalarını, pazarlama araçlarını ve web sitesi proje yönetimi yazılımlarını sorunsuz iş akışları için bağlamanıza olanak tanır

Site markalamayı optimize etmek için özel alan adı dahil olmak üzere çeşitli web barındırma seçenekleri arasından seçim yapın

Shopify sınırlamaları

Başlamak için bir öğrenme süreci vardır

Fiyatlandırma pahalıdır, bu da bireyler ve küçük takımlar için sınırlayıcı olabilir

Shopify fiyatlandırma

Temel : 39 $/ay

Shopify : 105 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Shopify puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.200+ yorum)

4. GoDaddy

goDaddy aracılığıyla

GoDaddy, yüksek düzeyde özelleştirme ve kullanım kolaylığı sayesinde en iyi web sitesi oluşturucularından biridir. GoDaddy web sitesi oluşturucu, sıfırdan web siteleri oluşturmak için AI araçlarının yanı sıra şablonlar da içerir, böylece tasarıma kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Ayrıca, e-posta ve pazarlama araçlarından yararlanarak çevrimiçi varlığınızı büyütün ve sadık bir takipçi kitlesi oluşturun. ?️

GoDaddy'nin en iyi özellikleri

E-ticaret için yerleşik AI araçlarıyla , siteniz ve ürünleriniz hakkında birkaç soruyu yanıtlayarak, zorlu işleri yapmaya gerek kalmadan dakikalar içinde muhteşem bir site oluşturabilirsiniz

GoDaddy Payments, ayrı bir araç bağlamanıza gerek kalmadan tüm satışlarınızı sizin için yönetir

7/24 müşteri desteği, sitenizi tasarlarken veya yönetirken takıldığınızda hızlı cevaplar sağlar

GoDaddy Studio, sitenize uygun özel yazı tipleri, resimler ve tasarımlarla markalı içerik oluşturmayı basitleştirir

GoDaddy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle büyük sitelerde düzenlerin gezinmesinin zor olduğunu düşündü

Özellikle proje yönetimi yazılım larıyla entegrasyonlar her zaman sorunsuz değildir ve hatalar içerebilir

GoDaddy fiyatlandırma

Temel : 9,99 $/ay

Premium : 14,99 $/ay

Ticaret: 20,99 $/ay

GoDaddy puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.200+ yorum)

5. Strikingly

strikingly aracılığıyla

Strikingly, herhangi bir kodlama uzmanlığı gerektirmeyen bir web sitesi oluşturucu isteyen girişimciler ve büyük işletmeler tarafından kullanılan bir web tasarım aracıdır. Basit bir kullanıcı arayüzü ile şablonlar ve kolayca düzenlenebilir segmentler sayesinde 30 dakikadan daha kısa sürede bir site oluşturun.

En çarpıcı özellikler

Basit Mağaza özelliğini kullanarak bir çevrimiçi pazar yeri oluşturun ve ödemeleri yönetmek için PayPal veya Stripe'ı bağlayın

Entegre canlı sohbet, kayıt formları ve üyelik hesapları sayesinde müşterilerinizle bağlantı kurun

Analitik, web sitenizin performansını, kullanıcıların en çok hangi ürünleri beğendiğini ve hedeflerinize doğru ilerleyip ilerlemediğinizi görmek için basit grafikler sunar

Sosyal medya akışlarınızı hızlı bir şekilde bağlayarak müşterilerinizle etkileşimi artırın ve Sade Blog aracını kullanarak sık sorulan soruları yanıtlayın ve ürün güncellemelerini paylaşın

Strikingly sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yoktur

Basit olmakla birlikte, özellikleri sınırlıdır, bu da daha karmaşık markalar için daha az kullanışlı olmasını sağlar

Strikingly fiyatlandırma

Sınırlı : 12 $/ay

Pro : Aylık 20 $

VIP: 59 $/ay

Strikingly puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)

6. Webflow

webflow aracılığıyla

Webflow, CSS, HTML ve JavaScript'i alır ve bunları, kod yazmayı bilmenize gerek kalmadan kodun gücünden yararlanabileceğiniz görsel bir düzenleyiciye dönüştürür. Sürükle ve bırak düzenleyici, bölümleri kolayca taşıyabilmenizi ve metin kutuları, resimler ve gezinme çubukları gibi öğeler ekleyebilmenizi sağlar. ?️

Webflow en iyi özellikleri

Sayfa yapısı tamamen özelleştirilebilir, böylece metin ve resimler dışında altbilgileri, başlıkları ve bileşenleri de değiştirebilirsiniz

Arka planda çalışan CSS ve basit bir tıklama arayüzü sayesinde, site genelinde yazı tipi ve renk değişikliklerini hızla uygulayın

Doğrudan web'de yayınlayın veya dışa aktarma özelliğini kullanarak özelleştirilmiş üretim için kodunuzu içeren bir zip dosyası oluşturun

Zengin animasyonlar ve arama özellikleri, sitenin herhangi bir yerinden içerik çekerek ana sayfalarda, ürün sayfalarında ve daha fazlasında öne çıkarmanızı sağlar

Webflow sınırlamaları

Temel kodların bir kısmını değiştirebilirsiniz, ancak tüm kodlamayı değiştiremezsiniz, bu nedenle tam kontrol isteyen geliştiriciler için en iyi seçim değildir

Mobil uygulama olmadığı için değişiklikleri masaüstünüzden yapmanız ve web sitelerini masaüstünüzden oluşturmanız gerekir

Webflow fiyatlandırma

Başlangıç : Ücretsiz

Temel : 18 $/ay

CMS : 29 $/ay

İş : 49 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Webflow puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

7. Duda

via Duda

SaaS markaları ve ajansları için tasarlanan Duda, SSL sertifikaları ve AWS barındırma sayesinde güvenli bir web sitesi oluşturucu olup, aynı zamanda site kararlılığını da artırır. 7/24 müşteri desteği ile bir web sitesi oluşturmak ve takıldığınızda anında yardım almak çok kolaydır.

Duda en iyi özellikler

SEO özellikleri, sitenizin optimize edilmesini sağlayarak müşterilerin sizi arama motorlarında bulabilmesini sağlar

Sürükle ve bırak aracı herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmez, zamandan tasarruf sağlar ve geliştiriciye olan ihtiyacı ortadan kaldırır

Özelleştirilebilir kodlama seçenekleri, HTML veya CSS'ye girip kişisel bir dokunuş eklemek istediğinizde değişiklikler yapabileceğiniz anlamına gelir

Önceden tasarlanmış şablonlar ve bölümler, siteleri hızlı ve daha az çabayla oluşturmanıza olanak tanır

Duda sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü olsa da, kullanmaya devam etmek istiyorsanız ödeme yapmanız gerekir

Şablonları kolayca değiştiremediğiniz ve eklentiler sınırlı olduğu için özelleştirme kısıtlıdır

Duda fiyatlandırma

Temel : 25 $/ay

Takım : 39 $/ay

Ajans : 69 $/ay

Beyaz Etiket: 199 $/ay

Duda puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

8. Weebly

via Weebly

Weebly, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen, yeni başlayanlar için uygun bir site oluşturucu olduğu için Squarespace'in en iyi alternatiflerinden biridir. Ücretsiz bir web sitesi oluşturun veya özelleştirmeyi artırmak ve ek özelliklere erişmek için ücretli bir plana geçin. ??‍?

Weebly en iyi özellikler

Tasarımcılar tarafından hazırlanan temalar ve özelleştirilebilir şablonlar, sitenizin profesyonelce hazırlanmış gibi görünmesini sağlar

İşinizin nasıl görünmesini istediğinizi yansıtan özel yazı tipleri ve renk paletleriyle markanızı oluşturun

Sürükle ve bırak oluşturucu, sayfa düzenlemede tahmin yürütmeyi ortadan kaldırır

Video ve görüntü düzenleyiciler, harici araçlar kullanmak yerine doğrudan web sitesi oluşturucuda değişiklik yapmanızı sağlar

Weebly sınırlamaları

Site basit olmayı amaçladığından, sınırlı sayıda gelişmiş özellik ve entegrasyon bulunmaktadır

Özellikle kodlama üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyenler için ön uç ve arka uçta daha az işlevsellik

Weebly fiyatlandırma

Ücretsiz

Kişisel : 10 $/ay

Profesyonel : 12 $/ay

Performans: 26 $/ay

Weebly puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.700+ yorum)

9. Square

square aracılığıyla

Square, çevrimiçi mağazaya ihtiyaç duyan markalar için basitleştirilmiş web sitesi oluşturma hizmeti sunan güçlü bir e-ticaret platformudur. Square web sitesi ile çevrimiçi ve mağaza içi satışları tek bir gösterge panelinden yönetebilirsiniz. Ayrıca, satışlarınızı ve sitenizi mobil uygulama veya sosyal medya kanallarından kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Square en iyi özellikleri

Sektör veya stile göre düzinelerce web sitesi teması arasından seçim yapın

Square web siteniz ve Square POS arasındaki sorunsuz entegrasyon, kanallar arasında ödemeleri birleştirir

Özellikleri ve ürünleri öne çıkaran özel öğeler ekleyin veya indirim kodlarını paylaşarak dönüşümleri artırın

Mobil uyumluluk odaklı olması, sitenizin müşterilerinizin masaüstü bilgisayarlarından veya telefonlarından ziyaret etmelerine göre optimize edildiği anlamına gelir

Square sınırlamaları

Şablonlar sınırlıdır ve birbirine benzer

Özellikle ürün ekleme konusunda bir öğrenme eğrisi vardır

Square fiyatlandırma

Ücretsiz

Artı : 29 $/ay

Premium: 79 $/ay

Square puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

10. Web. com

Bir web sitesi oluşturmanın en hızlı ve en basit yolunu mu arıyorsunuz? Web.com, AI web sitesi oluşturucu ile işi sizin yerinize halleder. AI aracına siteniz hakkında biraz bilgi verin, birkaç dakika içinde görsel olarak hoş bir tasarım oluştursun. ✍️

Web. com en iyi özellikler

AI destekli sürükle ve bırak oluşturucu, site oluşturma süresini kısaltır

Mobil cihazlar için optimize edilmiş bu siteler, müşterilerin telefonlarından veya tabletlerinden bile kolayca alışveriş yapmalarını sağlar

Şirket içi hizmetler arasında tasarım, çevrimiçi mağaza desteği ve profesyonellerden SEO danışmanlığı yer alır

AI aracını atlayın ve önceden tasarlanmış şablonlarla kendi sitenizi hızlıca oluşturun

Web. com sınırlamaları

Anlamsız ve basit web sitesi oluşturmak için ideal olan özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Ücretsiz SSL sertifikası yoktur ve günlük yedekleme seçeneği bulunmadığından güvenlik işlevselliği sınırlıdır

Web. com fiyatlandırma

Web sitesi : 19,99 $

Web sitesi + Pazarlama : 24,99 $

Çevrimiçi Mağaza : 34,99 $

Çevrimiçi Pazar Yerleri: 49,99 $

Web. com puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 3,7/5 (100'den fazla yorum)

Squarespace ve bu Squarespace alternatifleri web sitesi oluşturma, barındırma ve e-ticaret özellikleri sunsa da, diğer pazarlama görevlerinde yardımcı olmazlar. ClickUp gibi platformlar, bloglar, açılış sayfaları ve diğer pazarlama materyalleri için içerik oluşturmaya yarayan AI araçları da dahil olmak üzere pazarlama takımları için daha kapsamlı özellikler sunar.

ClickUp

ClickUp AI'yı kullanarak basit bir komut ve birkaç anahtar ayrıntı ile ClickUp Belgeleri'nde bir blog yazısı oluşturun

Web sitenizi kurup barındırmaya başladıktan sonra, hedef kitlenizin dikkatini çekmek için pazarlama kampanyaları oluşturmaya başlayabilirsiniz. ClickUp'ı kullanarak tüm içerik kampanyalarınızı yönetin ve işinizin yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olacak pazarlama girişimleri oluşturun. ✨

Pazarlama Takımları için ClickUp, beyin fırtınasından fikir üretmeye, uygulamaya ve raporlamaya kadar her şeyi halleder. Gösterge Panelleri ve Takvim görünümüyle pazarlama yol haritaları oluşturun ve ulaşılabilir Hedefler belirleyerek ilerlemeyi takip edin. Gerçek zamanlı işbirliği, sosyal medya gönderileri için fikir üretmek üzere Zihin Haritaları kullanıyor veya SEO blog gönderilerini gözden geçiriyor olsanız da, takımla sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.

Çeşitli görsel gösterge panellerini kullanarak çok çeşitli girişimlerdeki ilerlemeyi izleyin. Bir editoryal içerik takvimi oluşturun ve her gönderinin ne zaman yayınlanacağını girin. İçeriğe dahil edilmesi gereken önemli bilgileri özetlemek için özel alanlar ekleyin. En önemli gönderileri vurgulamak için öncelik işaretleri kullanın.

ClickUp AI, ürün açıklamaları, açılış sayfaları, bloglar ve sosyal kanallar için içerik oluşturmanızı her zamankinden daha hızlı hale getirir. Öneriler okunabilirliği artırırken, yazım ve dilbilgisi denetleyicisi netlik için düzenlemeler yapar. Uzun paragrafları karakter sınırlarına uyan kısa bölümlere dönüştürmek için özetleme özelliğini kullanın.

AI yazma aracı ayrıca biçimlendirmeyi iyileştirir ve uzun gönderileri anında kolayca okunabilir bölümlere ayırır. Blog makalelerini, e-posta bültenlerini ve temel makaleleri yapılandırmak için kullanarak okunabilirliği ve kullanıcı deneyimini iyileştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, ancak çoğu birey ve takım için uygun fiyatlıdır

Çok fazla özellik olduğu için, aracı kullanmayı öğrenmek için zaman harcamanız gerekecektir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

ClickUp gibi bir araçla sitenizi yönetin

Squarespace'e alternatif olan bu seçeneklerle, ister bir e-ticaret mağazası ister profesyonel hizmetler sunan bir birey olun, bir siteyi hayata geçirebilirsiniz. İşi hızlı bir şekilde halleden basit web sitesi oluşturuculardan, ödüllü siteler oluşturmanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir kodlama sitelerine kadar, her çevrimiçi mağazanın ihtiyacına uygun bir seçenek vardır.

Sitenizi oluşturup kullanıma hazır hale getirdiğinizde, ClickUp'a kaydolun ve satış, pazarlama ve web sitesi yönetimi iş akışlarınızı yönetmeye başlayın. Takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışarak hedefler belirleyin, izleme gösterge panelleri oluşturun ve ürün geliştirmeden pazarlamaya ve tanıtıma kadar her şey için görevler atayın. ?