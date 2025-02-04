mükemmel Web Siteleri Oluşturmak için En İyi 10 Webflow Alternatifi

Kısa bir süre önce, bir web sitesi oluşturmak istiyordunuz ve kod yazmayı bilmiyordunuz, diyelim ki bir sorununuz vardı! ?

Bir web sitesi oluşturmak eskiden HTML, CSS ve JavaScript hakkında derinlemesine bilgi gerektiren karmaşık bir süreçti. Ancak günümüze geldiğimizde, durum büyük ölçüde değişti. Webflow gibi modern kodsuz web sitesi oluşturucular, web oluşturmayı demokratikleştirerek teknolojiye aşina olmayan dijital vizyonerlerin de erişimini sağladı.

Yine de, güçlü özellikleri ve tasarım yeteneklerine rağmen, Webflow herkes için mükemmel bir seçim değildir. Bu makalede, bugün mevcut olan en işlevsel 10 Webflow alternatifini derinlemesine inceleyerek, yeteneklerini, sınırlarını ve fiyatlarını keşfediyoruz.

Ama hepsi bu kadar değil! Sonuna kadar bizi izlemeye devam edin, çünkü genellikle kaotik olan web sitesi oluşturma sürecine sipariş getirebilecek kullanışlı bir araç tanıtacağız! ?

Webflow nedir?

Webflow, esas olarak bir içerik yönetim sistemi (CMS) olarak yapılandırılmıştır ve bu da onu, birbirinin kopyası sürükle ve bırak web sitesi oluşturma yazılımlarından ayırır.

Bununla birlikte, Webflow'un benzersiz bir orta yol izlediğini belirtmek gerekir. WordPress gibi geleneksel CMS platformlarında yaygın olarak bulunan derin özelleştirme yeteneklerini, modern, kod gerektirmeyen diğer web sitesi oluşturucuların tipik kullanıcı dostu özellikleriyle birleştirir.

Bu karışım, deneyimli kullanıcılar ve geliştiriciler için mükemmel ancak yeni başlayanlar için çok karmaşık olabilecek bir kontrol düzeyi sunar. ?

Webflow, tasarım ve SEO (arama motoru optimizasyonu) alanlarında öne çıkarak dijital pazarlamacılar için cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak e-ticaret söz konusu olduğunda, platform ölçeklenebilir bir çözüm sunmayabilir ve bu, web sitesi oluşturucuların en büyük sınırlamalarından biridir.

En iyi Webflow alternatifini seçme

Bu kılavuz, web sitesi oluşturma gereksinimlerinizi karşılayan ve hatta aşan bir Webflow alternatifi bulmanıza yardımcı olabilir:

Kullanım kolaylığı: Platform, beceri düzeyinizdeki kullanıcılar için sezgisel bir şekilde kullanılabilmelidir Tasarım esnekliği ve özelleştirme: Tasarım ve özelleştirme seçeneklerinde çeşitlilik arayın. İş, portföy ve blog gibi biçimler için şablonlar isteyebilirsiniz Mobil duyarlılık: El cihazı kullanıcılarının sayısının artması nedeniyle, çeşitli ekran boyutlarına uyum sağlayan bir web sitesi oluşturucuya ihtiyacınız var SEO özellikleri: Yerleşik SEO özellikleri, web sitenizin arama motorlarında daha iyi sıralanmasına yardımcı olarak daha fazla organik trafik çekmenizi sağlar E-ticaret özellikleri: Bir çevrimiçi mağaza işletiyorsanız, envanter yönetimi, kullanıcı odaklı sipariş fonksiyonları ve gönderim seçenekleri ayarlarına da bakmak isteyebilirsiniz Yerleşik analitik: Gerçek zamanlı analitik , kullanıcı davranışları hakkında çok değerli bilgiler sağlayarak veriye dayalı web sitesi değişiklikleri yapmanıza yardımcı olur (ör. Google Analytics'e bağlanma) Ölçeklenebilirlik: Büyüyen işletmeler, web sitesi depolama veya bant genişliği artırımı için mevcut desteği keşfetmek isteyebilir

Hayalinizdeki Web Sitesini Oluşturun: En İyi 10 Webflow Alternatifi

Ne tür bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız, sizin için mükemmel bir web sitesi oluşturucu olduğuna emin olabilirsiniz.

Çevrimiçi mağaza mı açıyorsunuz? Milyonlarca ziyaretçisi olan bir blog mu? Ya da stil kılavuzu ile markanızı korumak mı istiyorsunuz? Sizin için doğru seçeneği bizde bulabilirsiniz. Kendi web sitenizi hayallerinizdeki gibi gerçekleştirmek için en iyi 10 platformu inceleyin! ?

1. WordPress

Kendi barındırdığınız web sitenizin en küçük ayrıntısına kadar ince ayar yapmak için bir içerik yönetim sistemi arıyorsanız, WordPress'ten başka yere bakmayın. Koduna tam erişim ile tasarım ayarlarını ve SEO eklentilerini belirli hedeflerinize göre özelleştirebilirsiniz. ?️

Platform, uzun form gönderiler ve röportajlar dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini destekler. Ek olarak, mobil kullanıcılar için web sitesi deneyimini iyileştirmek için sesli arama işlevini ekleme seçeneğiniz de vardır.

WordPress'in en iyi yanı, temel sürümünün tamamen ücretsiz olmasıdır! Açık kaynaklı bir platform olarak, herkesi tema ve eklenti katkıda bulunmaya davet eder; bazı oluşturucular bunları ücretsiz sunarken, diğerleri ürünleri için ücret alır. WordPress'in ücretsiz planını seçerseniz, barındırma hizmeti için yine de ödeme yapmanız gerekeceğini unutmayın.

WordPress'in en iyi özellikleri

Popüler web sitesi oluşturucuda açık kaynaklı platform

Web sitesi kodları üzerinde tam kontrol

59.000'den fazla eklenti ve 11.000 tema

Üçüncü taraf hizmetleri entegre etme esnekliği

WordPress sınırlamaları

Güncellemelerle uyumsuzluk sorunları ortaya çıkabilir

Diğer web sitesi oluşturucularla karşılaştırıldığında. Gönüllüler tarafından yönetildiği için özel müşteri desteği yoktur

WordPress fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 4 $/ay

Premium: 8 $/ay

İş: 25 $/ay

Ticaret : 45 $/ay

Enterprise: yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

WordPress puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.500+ yorum)

2. Shopify

Shopify, e-ticaret web siteleri oluşturmak için tek adres olup, yeni başlayanlardan deneyimli girişimcilere kadar geniş bir yelpazede satıcılara hizmet vermektedir. Shopify üzerinden bir alan adı satın alabilir veya mevcut bir alan adını bağlayabilirsiniz. Barındırma hizmeti, servise dahildir.

Sınırsız depolama, bant genişliği ve ürün listeleri ile Shopify, büyüyen işletmeler için son derece ölçeklenebilir bir çözümdür. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü sayesinde ideal bir web tasarım aracıdır. Shopify'ın önceden hazırlanmış temalarını ve AI destekli metin oluşturma özelliğini kullanarak birkaç saat içinde tam işlevsel bir çevrimiçi mağaza kurun! ?

Shopify'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak AI web sitesi oluşturucu

100'den fazla ücretsiz ve premium tema

Yerleşik ödeme işleme

Envanter yönetimi

Sınırsız bant genişliği, bu platformu Webflow alternatifleri listemizde öne çıkaran özelliklerden biridir

Shopify sınırlamaları

Eklenti maliyetleri veya web uygulamaları nedeniyle küçük işletmeler için pahalı olabilir

Çok fazla ürün çeşidi oluşturamadığınız için sınırlı reklam seçenekleri

Shopify fiyatlandırması

Başlangıç : 5 $/ay

Temel : 24 $/ay

Shopify : 69 $/ay

Perakende : 79 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Shopify puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (4.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

3. Wix

Farklı karmaşıklık gereksinimlerini karşılayan üç farklı web sitesi düzenleyicisi ile Wix, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın herkesin bir web sitesi oluşturabileceğini garanti eder. Buna, mobil uyumlu seçenekler içeren 800'den fazla tasarım şablonu koleksiyonunu da ekleyin! ?

Wix, çevrimiçi ödemeler ve envanter yönetimi gibi bazı e-ticaret işlevleri sunsa da, kişisel veya iş web siteleri ve bloglar oluşturmak için daha uygundur.

Wix SEO Wiz, meta ve kanonik etiketler ve anında Google indeksleme gibi araçlara sahiptir ve web sitenizi arama motoru dostu hale getirmenize yardımcı olur!

Wix'in en iyi özellikleri

Üç basit web sitesi oluşturucu düzenleyici

web sitelerini daha hızlı oluşturmak için 800'den fazla tasarım şablonu

Gelişmiş SEO araçları

500'den fazla uygulama entegrasyonu (analitik, gelişmiş pazarlama araçları vb.)

Hareket halindeyken web sitenizi yönetmek için mobil uygulama

Wix sınırlamaları

Gelişmiş geliştiriciler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Navigasyon daha iyi olabilir

Wix fiyatlandırması

Hafif: 16 $/ay

Temel: 27 $/ay

İş: Aylık 32 $

Business Elite: 159 $/ay

Kurumsal: İletişim üzerine mevcuttur

Wix puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9.000+ yorum)

Bu Wix alternatiflerine göz atın!

4. Squarespace

Görsel olarak çarpıcı bir çevrimiçi portföy oluşturmak, marka varlıklarınızı yönetmenize yardımcı olacak bir stil kılavuzu yayınlamak veya bir perakende web sitesi başlatmak istiyorsanız, Squarespace tam size göre. Squarespace, web siteleri oluştururken merchandising, randevu rezervasyonu ve ödeme gibi kullanım durumları için özelleştirme imkanı sunan sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisi sayesinde en iyi Webflow alternatiflerinden biridir.

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri mobil optimizasyonudur. Squarespace şablonları, tüm cihazlarda iyi görünmek ve çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, mobil cihazlarda yükleme süresini hızlandırmak için web sayfalarının hafif sürümlerini üreten bir teknoloji olan Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) için destek alırsınız. ⚡

Squarespace'in en iyi özellikleri

Mobil cihazlar için optimize edilmiş tasarım şablonları

Entegre e-ticaret özellikleri

AMP desteği

Yerleşik SEO araçları (kod yazmaya veya işaretlemeyi düzenlemeye gerek yok)

Squarespace sınırlamaları

Geniş web siteleri oluşturmak için pek uygun değil

Yetersiz üçüncü taraf entegrasyonları

Squarespace fiyatlandırması

Kişisel : Aylık 16 $

İş : 23 $/ay

Ticaret (Temel) : 27 $/ay

Ticaret (Gelişmiş) : 49 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Squarespace puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

5. SITE123

SITE123, web sitesi oluşturma dünyasına ilk kez girenler için ideal bir başlangıç noktasıdır. Basitleştirilmiş arayüzü, İş, Blog ve Sağlık ve Zindelik gibi kullanım durumları için 16 özelleştirilebilir şablon sunar. Üç adımda web sitenizi kurup çalıştırabilirsiniz:

Web sitesi türünüzü seçin Sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak içeriğinizi yükleyin veya düzenleyin Yayınla

SITE123, ücretsiz olarak özel bir alt alan adı oluşturmanıza veya ücret karşılığında alan adınızı bağlamanıza olanak tanır.

SITE123 bir dizi e-ticaret seçeneği sunar, ancak PayPal ve Stripe gibi gelişmiş ödeme çözümlerine yalnızca Premium abonelikle erişilebilir.

SITE123'ün en iyi özellikleri

çeşitli nişler için 16 özelleştirilebilir şablon

Kategori ve ürün özelleştirme ile esnek e-ticaret web sitesi oluşturma

Ücretsiz geçici alt alan adı

Tek sayfalık web sitesi yapılarını destekler

SITE123 sınırlamaları

Kısıtlayıcı özel kod karakter sınırı ve sınırlı sayfa sayısı

Telefon desteği yok

SITE123 fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 12,80 $/ay

SITE123 puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (250+ yorum)

6. Weebly

Weebly (artık Square, Inc. şirketine aittir) kodlama gerektirmeden temel web sitesi oluşturma özellikleri sunar. Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisiyle, bir web sitesi veya çevrimiçi mağaza tasarlayabilir veya sitenizin görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrol için HTML/CSS düzenleyicisine geçebilirsiniz. ?

Platform, normal web siteleri için 40'tan fazla tema ve çevrimiçi mağazalar için 15 tema sunar; hepsi mobil uyumludur. Ayrıca, abone listenize e-posta göndermenizi de sağlar.

SEO cephesinde, Weebly, sitenizin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olmak için meta etiketleri, alt etiketleri ve sayfaya özgü açıklamaları diğer öğelerle birlikte kolayca entegre etmenize olanak tanır.

Weebly'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak ve HTML/CSS düzenlemeyi destekler

Mobil uyumlu web sitesi ve çevrimiçi mağaza temaları

Yerleşik e-posta pazarlama ve SEO araçları

Güvenli ödeme işlemleri için Square tarafından desteklenmektedir

Weebly sınırlamaları

Sınırlı kod özelleştirme seçenekleri

Bazı kullanıcılar, Square'in satın alınmasının ardından geliştirme yönlerinin ihmal edildiğini düşünüyor

Weebly fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Aylık 10 $

Profesyonel : Aylık 12 $

Performans: 26 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Weebly puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.500+ yorum)

7. HubSpot CMS Hub

HubSpot'un CMS Hub'ı, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır ve pazarlama odaklı özellikler konusunda en parlak performansı gösterir. Örneğin, tek bir gösterge panelinden sosyal medya hesaplarınızı denetleyebilir ve hedef kitlenize erişimi optimize etmek için gönderileri planlayabilirsiniz.

HubSpot, web trafiği, müşteri etkileşimi ve memnuniyet düzeyleri gibi gerçek zamanlı anahtar performans göstergelerini izlemenize yardımcı olur. A/B test yetenekleri, dönüşüm oranlarını artırmak için web sitenizi ince ayarlamanıza olanak tanır. Diğer bir satış noktası, çoğunlukla OpenAI'nin üretken AI teknolojisine dayanan Hubspot'un ücretsiz AI yazma aracıyla basitleştirilmiş blog oluşturmadır.

HubSpot CMS Hub'ın en iyi özellikleri

A/B testi ve e-posta kampanyaları gibi pazarlama odaklı özellikler

Merkezi bir gösterge panelinden sosyal medya yönetimi

Yerleşik analiz

AI yazma asistanı

Gelişmiş web sitesi güvenliği için entegre SSL

HubSpot CMS Hub sınırlamaları

Sürüm kontrol sistemi kullanmak faydalı olabilir

Raporlama özelliğinin kullanımı zor olabilir

HubSpot CMS Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 23 $/ay

Profesyonel : 360 $/ay

Kurumsal: 1.200 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

HubSpot CMS Hub derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

8. Hostinger

Başlangıçta bir web barındırma hizmeti olan Hostinger, kısa süre önce entegre bir Web Sitesi Oluşturucu ve Web Barındırma planı sunarak hizmet yelpazesini genişletti. Platform, sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyiciyle özelleştirilebilen 140'tan fazla şık şablon sunar.

Yeni başlayanlara yönelik olan platformun AI oluşturucu, sitenizin temelini oluşturarak işinizi kolaylaştırır. Web sitesi oluşturmanın ötesinde, platform hizmetlerini AI içerik oluşturmaya genişleterek logo oluşturma ve içerik yazma gibi özellikler sunar.

E-ticaret konusunda Hostinger, 500 adede kadar ürün satışını destekleyerek küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermektedir.

Hostinger'ın en iyi özellikleri

140'tan fazla önceden tasarlanmış şablon

Web sitesi oluşturma ve içerik üretme için yapay zeka destekli araçlar

E-ticaret desteği

İlk yıl için ücretsiz alan adı

Hostinger sınırlamaları

Sohbet desteğinden gelen yanıtlar yavaş olabilir

Kullanıcının müşterileri için dosya yükleme seçeneği yok

Hostinger fiyatlandırması

Premium : 2,99 $/ay (yenileme durumunda 6,99 $/ay)

İş : 3,99 $/ay (yenileme durumunda 8,99 $/ay)

Bulut Başlangıcı: 8,99 $/ay (yenileme sırasında 19,99 $/ay)

Hostinger puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

9. Softr

Softr, önceden hazırlanmış şablonları kullanarak yazılım uygulamaları oluşturmak ile ilgilidir — kodlama gerekmez. Sürükle ve bırak arayüzü ve Listeler, Grafikler ve Formlar gibi önceden oluşturulmuş blokları kullanarak uygulamanızı sadece birkaç dakika içinde oluşturun. ?

Softr, otomatik veri senkronizasyonu için uygulamanızı Airtables veya Google E-Tablolar gibi mevcut veritabanlarına ve veri kaynaklarına bağlamanıza olanak tanır. Takım üyeleriniz uygulamayı görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya etkileşimde bulunabilir, bu da onu özel bir takım intraneti, kendi CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) sisteminiz veya özel bir müşteri portalı oluşturmak için ideal bir çözüm haline getirir.

Softr'ın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş bloklarla sürükle ve bırak arayüzü

Sorunsuz veritabanı ve veri kaynağı entegrasyonu

Zapier veya Make ile iş akışı otomasyonu

Özelleştirilebilir kullanıcı izinleri ve erişim düzeyleri

Softr sınırlamaları

Sınırlı gösterge paneli şablonları

Mobil uyumluluk iyileştirilebilir

Softr fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 49 $/ay

Profesyonel : 139 $/ay

İş : 269 $/ay

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Softr puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

10. Big Cartel

Kullanıcı dostu olması ve sadeliğe odaklanmasıyla tanınan Big Cartel, yaratıcı topluluklar için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret çözümüdür. 16 ücretsiz mobil uyumlu tema arasından seçim yapabilir ve ardından özel sayfaları işinize özel verilerle doldurabilirsiniz. ?️

Big Cartel, gelişmiş özelliklerle donatılmış olmasa da, aşağıdaki gibi seçeneklerle kolayca başlayabilirsiniz:

Ödeme işlemleri için Stripe veya PayPal Temel gönderim fonksiyonları Site performansını analiz etmek için araçlar

Pazarlama ve tanıtım için Mailchimp ve Instagram gibi anahtar entegrasyonlar sağlar. Ayrıca, Zapier aracılığıyla mağazanızı bir dizi başka uygulamaya da bağlayabilirsiniz.

Big Cartel'in en iyi özellikleri

Sezgisel kullanıcı gösterge paneli

16 ücretsiz mobil uyumlu tema

Ödeme, gönderim ve performans analizi için entegre çözümler

Mailchimp ve Instagram ile yerel entegrasyonlar

Ek işlem ücreti alınmaz

Big Cartel sınırlamaları

Rakiplerin sunduğundan daha az özellik

Instagram entegrasyonu daha iyi olabilir

Big Cartel fiyatlandırması

Altın : Ücretsiz

Platinum : 9,99 $/ay

Elmas: 19,99 $/ay

Big Cartel puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

Bir web sitesi oluşturucu, etkili bir çevrimiçi varlık oluşturmak için gerekli olan yapbozun sadece bir parçasıdır. Başarınızın büyük bir kısmı, ürettiğiniz içeriğin kalitesi ve web sitenizi ne kadar iyi yönettiğiniz gibi kritik unsurlara bağlıdır. Bu nedenle uzmanlar, bir web sitesi oluşturucu ile birlikte ClickUp gibi özel proje yönetimi araçlarını kullanmanızı önerir! ?

Şık ve görsel olarak çarpıcı bir web sitesi ziyaretçilerin ilgisini çeker, ancak onları sitede tutan şey sadece ilgi çekici, bilgilendirici ve iyi hazırlanmış içeriktir. İyi haber: ClickUp AI, bu tür içerikleri her zamankinden daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olabilir!

ClickUp Brain ile daha iyi beyin fırtınası yapın ClickUp AI'yı kullanarak hedef kitleye özel içerik oluşturma

ClickUp AI, yazınızı güzelleştiren, hedef kitlenize göre net ve ilgi çekici hale getiren kişisel kopya düzenleyicinizdir. Anında özetleme, gramer kontrol fonksiyonları ve role özel komut istemleri ile içerik yazmaktan önceden biçimlendirilmiş başlıklar ve tablolarla yapılandırmaya kadar her şeyi halledebilirsiniz.

Şık ve ikna edici web sitesi içeriğiyle müşterileri çekin veya özel e-postalarla onları elde tutun — ClickUp AI sizin arkanızda. Zahmetsizce plan yapmanıza ve fikir üretmenize yardımcı olarak yaratıcılığı bir üst seviyeye taşır — yeni içerik özetleri oluşturun, içgörülü anketler ekleyin veya hedef kitlenizin ilgisini çeken akılda kalıcı bir pazarlama sloganı ortaya çıkarın. ?

Vizyondan uygulamaya: ClickUp ile takımınızın yolculuğunu kolaylaştırın

ClickUp proje yönetimi paketi, bir web sitesini güvenle yönetmenize yardımcı olmak için idealdir. İster tek başınıza ister büyük bir takım içinde çalışın, site geliştirme ve bakımı için özel görev listeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'nde ilerlemeyi ve iş yüklerini izleyin. Takım ilerlemesi, görev durumları ve zaman takibi gibi kritik göstergeleri birleştirerek web sitesi projenizin bütünsel bir anlık görüntüsünü elde edin. Aşağıdaki özellikler sayesinde gerçek zamanlı işbirliği de çok kolaydır:

Tasarım ve geliştirme takımlarınız için ClickUp Beyaz Tahtalar

Yorum atama

Emoji desteği ile anında sohbet

Eyleme geçirilebilir bildirimler

ClickUp, iş akışlarını kolay ve sezgisel bir şekilde görselleştirmenizi sağlayan 15'in üzerinde özelleştirilebilir görünüm (Liste, Gantt, Pano ve daha fazlası) sunar.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp Hedefleri ile belirli dönüm noktalarını belirleyebilir ve bunları ölçülebilir hedeflere bağlayarak web sitesi oluşturma için daha tanımlı bir yol haritası oluşturabilirsiniz. Meşgul takım liderleri için, görev yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren platformun yapılacaklar listelerini ve kontrol listelerini kullanmanızı öneririz.

Hızlı bir başlangıç mı ihtiyacınız var? Projenize yapı kazandırmak için ClickUp'taki 1.000'den fazla şablondan birini kullanın. En iyi seçeneklerden bazıları şunlardır:

Web tasarım sürecinizle ilgili her şeyi planlayın, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayın

ClickUp, ayrıntılı hata izleme ile yazılım geliştirme döngülerini destekleme konusunda da mükemmeldir. Görsel yol haritalarını deneyerek ilerlemeyi, bağımlılıkları ve engelleri gözlemleyin, ilgili herkes için öncelikleri netleştirin.

Git araçlarına güvenenler için ClickUp, özelleştirilebilir sürüm trenleri ve canlıya alma kontrol listeleri ile eksiksiz bir tam entegre Git boru hattı sunar. Bunlar, sürüm yönetimini basitleştirmek için ClickUp içinde otomatik olarak senkronize edilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İçerik oluşturma ve yönetme için AI desteğine sahip ClickUp Belgeleri

web sitesi geliştirme planlaması için 15'ten fazla özelleştirilebilir proje görünümü

Gerçek zamanlı takım işbirliği

Web sitesi geliştirmenin anahtar aşamalarını işaretlemek için proje dönüm noktaları

Teslimat zaman çizelgelerini izlemek için zaman takibi özellikleri

Çevik iş akışı desteği

Tasarım, içerik ve geliştirme takımlarını uyumlu hale getirmek için görsel yol haritaları

Basitleştirilmiş sürüm yönetimi için entegre Git araçları

Özel Alanlar ve Durumlar ile kolaylaştırılmış hata ve sorun izleme

ClickUp sınırlamaları

AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

Webflow alternatifinizi seçin ve ClickUp ile oluşturmaya başlayın!

Bir web sitesi oluşturmak bir şeydir, ancak harika bir web sitesi oluşturmak bambaşka bir şeydir. İşte ClickUp'ın parladığı nokta da budur. ?

Platformun benzersiz AI yardımı ve web sitesi proje yönetimi özellikleriyle, birinci sınıf bir web sitesi oluşturmanın karmaşıklıklarını aşmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olacaksınız. Öyleyse, olağanüstü olanı hedefleyin ve bugün ücretsiz bir hesapla ClickUp yolculuğunuza başlayın!