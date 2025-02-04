mükemmel Web Siteleri Oluşturmak için En İyi 10 Webflow Alternatifi

Kısa bir süre önce, bir web sitesi oluşturmak istiyordunuz ve kod yazmayı bilmiyordunuz, diyelim ki bir sorununuz vardı! ?
Bir web sitesi oluşturmak eskiden HTML, CSS ve JavaScript hakkında derinlemesine bilgi gerektiren karmaşık bir süreçti. Ancak günümüze geldiğimizde, durum büyük ölçüde değişti. Webflow gibi modern kodsuz web sitesi oluşturucular, web oluşturmayı demokratikleştirerek teknolojiye aşina olmayan dijital vizyonerlerin de erişimini sağladı.
Yine de, güçlü özellikleri ve tasarım yeteneklerine rağmen, Webflow herkes için mükemmel bir seçim değildir. Bu makalede, bugün mevcut olan en işlevsel 10 Webflow alternatifini derinlemesine inceleyerek, yeteneklerini, sınırlarını ve fiyatlarını keşfediyoruz.
Ama hepsi bu kadar değil! Sonuna kadar bizi izlemeye devam edin, çünkü genellikle kaotik olan web sitesi oluşturma sürecine sipariş getirebilecek kullanışlı bir araç tanıtacağız! ?
Webflow nedir?
Webflow, esas olarak bir içerik yönetim sistemi (CMS) olarak yapılandırılmıştır ve bu da onu, birbirinin kopyası sürükle ve bırak web sitesi oluşturma yazılımlarından ayırır.
Bununla birlikte, Webflow'un benzersiz bir orta yol izlediğini belirtmek gerekir. WordPress gibi geleneksel CMS platformlarında yaygın olarak bulunan derin özelleştirme yeteneklerini, modern, kod gerektirmeyen diğer web sitesi oluşturucuların tipik kullanıcı dostu özellikleriyle birleştirir.
Bu karışım, deneyimli kullanıcılar ve geliştiriciler için mükemmel ancak yeni başlayanlar için çok karmaşık olabilecek bir kontrol düzeyi sunar. ?
Webflow, tasarım ve SEO (arama motoru optimizasyonu) alanlarında öne çıkarak dijital pazarlamacılar için cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak e-ticaret söz konusu olduğunda, platform ölçeklenebilir bir çözüm sunmayabilir ve bu, web sitesi oluşturucuların en büyük sınırlamalarından biridir.
En iyi Webflow alternatifini seçme
Bu kılavuz, web sitesi oluşturma gereksinimlerinizi karşılayan ve hatta aşan bir Webflow alternatifi bulmanıza yardımcı olabilir:
- Kullanım kolaylığı: Platform, beceri düzeyinizdeki kullanıcılar için sezgisel bir şekilde kullanılabilmelidir
- Tasarım esnekliği ve özelleştirme: Tasarım ve özelleştirme seçeneklerinde çeşitlilik arayın. İş, portföy ve blog gibi biçimler için şablonlar isteyebilirsiniz
- Mobil duyarlılık: El cihazı kullanıcılarının sayısının artması nedeniyle, çeşitli ekran boyutlarına uyum sağlayan bir web sitesi oluşturucuya ihtiyacınız var
- SEO özellikleri: Yerleşik SEO özellikleri, web sitenizin arama motorlarında daha iyi sıralanmasına yardımcı olarak daha fazla organik trafik çekmenizi sağlar
- E-ticaret özellikleri: Bir çevrimiçi mağaza işletiyorsanız, envanter yönetimi, kullanıcı odaklı sipariş fonksiyonları ve gönderim seçenekleri ayarlarına da bakmak isteyebilirsiniz
- Yerleşik analitik: Gerçek zamanlı analitik, kullanıcı davranışları hakkında çok değerli bilgiler sağlayarak veriye dayalı web sitesi değişiklikleri yapmanıza yardımcı olur (ör. Google Analytics'e bağlanma)
- Ölçeklenebilirlik: Büyüyen işletmeler, web sitesi depolama veya bant genişliği artırımı için mevcut desteği keşfetmek isteyebilir
Hayalinizdeki Web Sitesini Oluşturun: En İyi 10 Webflow Alternatifi
Ne tür bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız, sizin için mükemmel bir web sitesi oluşturucu olduğuna emin olabilirsiniz.
Çevrimiçi mağaza mı açıyorsunuz? Milyonlarca ziyaretçisi olan bir blog mu? Ya da stil kılavuzu ile markanızı korumak mı istiyorsunuz? Sizin için doğru seçeneği bizde bulabilirsiniz. Kendi web sitenizi hayallerinizdeki gibi gerçekleştirmek için en iyi 10 platformu inceleyin! ?
1. WordPress
Kendi barındırdığınız web sitenizin en küçük ayrıntısına kadar ince ayar yapmak için bir içerik yönetim sistemi arıyorsanız, WordPress'ten başka yere bakmayın. Koduna tam erişim ile tasarım ayarlarını ve SEO eklentilerini belirli hedeflerinize göre özelleştirebilirsiniz. ?️
Platform, uzun form gönderiler ve röportajlar dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini destekler. Ek olarak, mobil kullanıcılar için web sitesi deneyimini iyileştirmek için sesli arama işlevini ekleme seçeneğiniz de vardır.
WordPress'in en iyi yanı, temel sürümünün tamamen ücretsiz olmasıdır! Açık kaynaklı bir platform olarak, herkesi tema ve eklenti katkıda bulunmaya davet eder; bazı oluşturucular bunları ücretsiz sunarken, diğerleri ürünleri için ücret alır. WordPress'in ücretsiz planını seçerseniz, barındırma hizmeti için yine de ödeme yapmanız gerekeceğini unutmayın.
WordPress'in en iyi özellikleri
- Popüler web sitesi oluşturucuda açık kaynaklı platform
- Web sitesi kodları üzerinde tam kontrol
- 59.000'den fazla eklenti ve 11.000 tema
- Üçüncü taraf hizmetleri entegre etme esnekliği
WordPress sınırlamaları
- Güncellemelerle uyumsuzluk sorunları ortaya çıkabilir
- Diğer web sitesi oluşturucularla karşılaştırıldığında. Gönüllüler tarafından yönetildiği için özel müşteri desteği yoktur
WordPress fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 4 $/ay
- Premium: 8 $/ay
- İş: 25 $/ay
- Ticaret: 45 $/ay
- Enterprise: yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
WordPress puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (8.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (14.500+ yorum)
2. Shopify
Shopify, e-ticaret web siteleri oluşturmak için tek adres olup, yeni başlayanlardan deneyimli girişimcilere kadar geniş bir yelpazede satıcılara hizmet vermektedir. Shopify üzerinden bir alan adı satın alabilir veya mevcut bir alan adını bağlayabilirsiniz. Barındırma hizmeti, servise dahildir.
Sınırsız depolama, bant genişliği ve ürün listeleri ile Shopify, büyüyen işletmeler için son derece ölçeklenebilir bir çözümdür. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü sayesinde ideal bir web tasarım aracıdır. Shopify'ın önceden hazırlanmış temalarını ve AI destekli metin oluşturma özelliğini kullanarak birkaç saat içinde tam işlevsel bir çevrimiçi mağaza kurun! ?
Shopify'ın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak AI web sitesi oluşturucu
- 100'den fazla ücretsiz ve premium tema
- Yerleşik ödeme işleme
- Envanter yönetimi
- Sınırsız bant genişliği, bu platformu Webflow alternatifleri listemizde öne çıkaran özelliklerden biridir
Shopify sınırlamaları
- Eklenti maliyetleri veya web uygulamaları nedeniyle küçük işletmeler için pahalı olabilir
- Çok fazla ürün çeşidi oluşturamadığınız için sınırlı reklam seçenekleri
Shopify fiyatlandırması
- Başlangıç: 5 $/ay
- Temel: 24 $/ay
- Shopify: 69 $/ay
- Perakende: 79 $/ay
- Gelişmiş: 299 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Shopify puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)
3. Wix
Farklı karmaşıklık gereksinimlerini karşılayan üç farklı web sitesi düzenleyicisi ile Wix, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın herkesin bir web sitesi oluşturabileceğini garanti eder. Buna, mobil uyumlu seçenekler içeren 800'den fazla tasarım şablonu koleksiyonunu da ekleyin! ?
Wix, çevrimiçi ödemeler ve envanter yönetimi gibi bazı e-ticaret işlevleri sunsa da, kişisel veya iş web siteleri ve bloglar oluşturmak için daha uygundur.
Wix SEO Wiz, meta ve kanonik etiketler ve anında Google indeksleme gibi araçlara sahiptir ve web sitenizi arama motoru dostu hale getirmenize yardımcı olur!
Wix'in en iyi özellikleri
- Üç basit web sitesi oluşturucu düzenleyici
- web sitelerini daha hızlı oluşturmak için 800'den fazla tasarım şablonu
- Gelişmiş SEO araçları
- 500'den fazla uygulama entegrasyonu (analitik, gelişmiş pazarlama araçları vb.)
- Hareket halindeyken web sitenizi yönetmek için mobil uygulama
Wix sınırlamaları
- Gelişmiş geliştiriciler için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Navigasyon daha iyi olabilir
Wix fiyatlandırması
- Hafif: 16 $/ay
- Temel: 27 $/ay
- İş: Aylık 32 $
- Business Elite: 159 $/ay
- Kurumsal: İletişim üzerine mevcuttur
Wix puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (9.000+ yorum)
Bu Wix alternatiflerine göz atın!
4. Squarespace
Görsel olarak çarpıcı bir çevrimiçi portföy oluşturmak, marka varlıklarınızı yönetmenize yardımcı olacak bir stil kılavuzu yayınlamak veya bir perakende web sitesi başlatmak istiyorsanız, Squarespace tam size göre. Squarespace, web siteleri oluştururken merchandising, randevu rezervasyonu ve ödeme gibi kullanım durumları için özelleştirme imkanı sunan sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisi sayesinde en iyi Webflow alternatiflerinden biridir.
Platformun öne çıkan özelliklerinden biri mobil optimizasyonudur. Squarespace şablonları, tüm cihazlarda iyi görünmek ve çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, mobil cihazlarda yükleme süresini hızlandırmak için web sayfalarının hafif sürümlerini üreten bir teknoloji olan Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) için destek alırsınız. ⚡
Squarespace'in en iyi özellikleri
- Mobil cihazlar için optimize edilmiş tasarım şablonları
- Entegre e-ticaret özellikleri
- AMP desteği
- Yerleşik SEO araçları (kod yazmaya veya işaretlemeyi düzenlemeye gerek yok)
Squarespace sınırlamaları
- Geniş web siteleri oluşturmak için pek uygun değil
- Yetersiz üçüncü taraf entegrasyonları
Squarespace fiyatlandırması
- Kişisel: Aylık 16 $
- İş: 23 $/ay
- Ticaret (Temel): 27 $/ay
- Ticaret (Gelişmiş): 49 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Squarespace puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)
5. SITE123
SITE123, web sitesi oluşturma dünyasına ilk kez girenler için ideal bir başlangıç noktasıdır. Basitleştirilmiş arayüzü, İş, Blog ve Sağlık ve Zindelik gibi kullanım durumları için 16 özelleştirilebilir şablon sunar. Üç adımda web sitenizi kurup çalıştırabilirsiniz:
- Web sitesi türünüzü seçin
- Sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak içeriğinizi yükleyin veya düzenleyin
- Yayınla
SITE123, ücretsiz olarak özel bir alt alan adı oluşturmanıza veya ücret karşılığında alan adınızı bağlamanıza olanak tanır.
SITE123 bir dizi e-ticaret seçeneği sunar, ancak PayPal ve Stripe gibi gelişmiş ödeme çözümlerine yalnızca Premium abonelikle erişilebilir.
SITE123'ün en iyi özellikleri
- çeşitli nişler için 16 özelleştirilebilir şablon
- Kategori ve ürün özelleştirme ile esnek e-ticaret web sitesi oluşturma
- Ücretsiz geçici alt alan adı
- Tek sayfalık web sitesi yapılarını destekler
SITE123 sınırlamaları
- Kısıtlayıcı özel kod karakter sınırı ve sınırlı sayfa sayısı
- Telefon desteği yok
SITE123 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 12,80 $/ay
SITE123 puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (250+ yorum)
6. Weebly
Weebly (artık Square, Inc. şirketine aittir) kodlama gerektirmeden temel web sitesi oluşturma özellikleri sunar. Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisiyle, bir web sitesi veya çevrimiçi mağaza tasarlayabilir veya sitenizin görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrol için HTML/CSS düzenleyicisine geçebilirsiniz. ?
Platform, normal web siteleri için 40'tan fazla tema ve çevrimiçi mağazalar için 15 tema sunar; hepsi mobil uyumludur. Ayrıca, abone listenize e-posta göndermenizi de sağlar.
SEO cephesinde, Weebly, sitenizin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olmak için meta etiketleri, alt etiketleri ve sayfaya özgü açıklamaları diğer öğelerle birlikte kolayca entegre etmenize olanak tanır.
Weebly'nin en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak ve HTML/CSS düzenlemeyi destekler
- Mobil uyumlu web sitesi ve çevrimiçi mağaza temaları
- Yerleşik e-posta pazarlama ve SEO araçları
- Güvenli ödeme işlemleri için Square tarafından desteklenmektedir
Weebly sınırlamaları
- Sınırlı kod özelleştirme seçenekleri
- Bazı kullanıcılar, Square'in satın alınmasının ardından geliştirme yönlerinin ihmal edildiğini düşünüyor
Weebly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 10 $
- Profesyonel: Aylık 12 $
- Performans: 26 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Weebly puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.500+ yorum)
7. HubSpot CMS Hub
HubSpot'un CMS Hub'ı, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır ve pazarlama odaklı özellikler konusunda en parlak performansı gösterir. Örneğin, tek bir gösterge panelinden sosyal medya hesaplarınızı denetleyebilir ve hedef kitlenize erişimi optimize etmek için gönderileri planlayabilirsiniz.
HubSpot, web trafiği, müşteri etkileşimi ve memnuniyet düzeyleri gibi gerçek zamanlı anahtar performans göstergelerini izlemenize yardımcı olur. A/B test yetenekleri, dönüşüm oranlarını artırmak için web sitenizi ince ayarlamanıza olanak tanır. Diğer bir satış noktası, çoğunlukla OpenAI'nin üretken AI teknolojisine dayanan Hubspot'un ücretsiz AI yazma aracıyla basitleştirilmiş blog oluşturmadır.
HubSpot CMS Hub'ın en iyi özellikleri
- A/B testi ve e-posta kampanyaları gibi pazarlama odaklı özellikler
- Merkezi bir gösterge panelinden sosyal medya yönetimi
- Yerleşik analiz
- AI yazma asistanı
- Gelişmiş web sitesi güvenliği için entegre SSL
HubSpot CMS Hub sınırlamaları
- Sürüm kontrol sistemi kullanmak faydalı olabilir
- Raporlama özelliğinin kullanımı zor olabilir
HubSpot CMS Hub fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 23 $/ay
- Profesyonel: 360 $/ay
- Kurumsal: 1.200 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
HubSpot CMS Hub derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
8. Hostinger
Başlangıçta bir web barındırma hizmeti olan Hostinger, kısa süre önce entegre bir Web Sitesi Oluşturucu ve Web Barındırma planı sunarak hizmet yelpazesini genişletti. Platform, sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyiciyle özelleştirilebilen 140'tan fazla şık şablon sunar.
Yeni başlayanlara yönelik olan platformun AI oluşturucu, sitenizin temelini oluşturarak işinizi kolaylaştırır. Web sitesi oluşturmanın ötesinde, platform hizmetlerini AI içerik oluşturmaya genişleterek logo oluşturma ve içerik yazma gibi özellikler sunar.
E-ticaret konusunda Hostinger, 500 adede kadar ürün satışını destekleyerek küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermektedir.
Hostinger'ın en iyi özellikleri
- 140'tan fazla önceden tasarlanmış şablon
- Web sitesi oluşturma ve içerik üretme için yapay zeka destekli araçlar
- E-ticaret desteği
- İlk yıl için ücretsiz alan adı
Hostinger sınırlamaları
- Sohbet desteğinden gelen yanıtlar yavaş olabilir
- Kullanıcının müşterileri için dosya yükleme seçeneği yok
Hostinger fiyatlandırması
- Premium: 2,99 $/ay (yenileme durumunda 6,99 $/ay)
- İş: 3,99 $/ay (yenileme durumunda 8,99 $/ay)
- Bulut Başlangıcı: 8,99 $/ay (yenileme sırasında 19,99 $/ay)
Hostinger puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
9. Softr
Softr, önceden hazırlanmış şablonları kullanarak yazılım uygulamaları oluşturmak ile ilgilidir — kodlama gerekmez. Sürükle ve bırak arayüzü ve Listeler, Grafikler ve Formlar gibi önceden oluşturulmuş blokları kullanarak uygulamanızı sadece birkaç dakika içinde oluşturun. ?
Softr, otomatik veri senkronizasyonu için uygulamanızı Airtables veya Google E-Tablolar gibi mevcut veritabanlarına ve veri kaynaklarına bağlamanıza olanak tanır. Takım üyeleriniz uygulamayı görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya etkileşimde bulunabilir, bu da onu özel bir takım intraneti, kendi CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) sisteminiz veya özel bir müşteri portalı oluşturmak için ideal bir çözüm haline getirir.
Softr'ın en iyi özellikleri
- Önceden oluşturulmuş bloklarla sürükle ve bırak arayüzü
- Sorunsuz veritabanı ve veri kaynağı entegrasyonu
- Zapier veya Make ile iş akışı otomasyonu
- Özelleştirilebilir kullanıcı izinleri ve erişim düzeyleri
Softr sınırlamaları
- Sınırlı gösterge paneli şablonları
- Mobil uyumluluk iyileştirilebilir
Softr fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 49 $/ay
- Profesyonel: 139 $/ay
- İş: 269 $/ay
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Softr puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
10. Big Cartel
Kullanıcı dostu olması ve sadeliğe odaklanmasıyla tanınan Big Cartel, yaratıcı topluluklar için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret çözümüdür. 16 ücretsiz mobil uyumlu tema arasından seçim yapabilir ve ardından özel sayfaları işinize özel verilerle doldurabilirsiniz. ?️
Big Cartel, gelişmiş özelliklerle donatılmış olmasa da, aşağıdaki gibi seçeneklerle kolayca başlayabilirsiniz:
- Ödeme işlemleri için Stripe veya PayPal
- Temel gönderim fonksiyonları
- Site performansını analiz etmek için araçlar
Pazarlama ve tanıtım için Mailchimp ve Instagram gibi anahtar entegrasyonlar sağlar. Ayrıca, Zapier aracılığıyla mağazanızı bir dizi başka uygulamaya da bağlayabilirsiniz.
Big Cartel'in en iyi özellikleri
- Sezgisel kullanıcı gösterge paneli
- 16 ücretsiz mobil uyumlu tema
- Ödeme, gönderim ve performans analizi için entegre çözümler
- Mailchimp ve Instagram ile yerel entegrasyonlar
- Ek işlem ücreti alınmaz
Big Cartel sınırlamaları
- Rakiplerin sunduğundan daha az özellik
- Instagram entegrasyonu daha iyi olabilir
Big Cartel fiyatlandırması
- Altın: Ücretsiz
- Platinum: 9,99 $/ay
- Elmas: 19,99 $/ay
Big Cartel puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
Diğer Araçlar
Bir web sitesi oluşturucu, etkili bir çevrimiçi varlık oluşturmak için gerekli olan yapbozun sadece bir parçasıdır. Başarınızın büyük bir kısmı, ürettiğiniz içeriğin kalitesi ve web sitenizi ne kadar iyi yönettiğiniz gibi kritik unsurlara bağlıdır. Bu nedenle uzmanlar, bir web sitesi oluşturucu ile birlikte ClickUp gibi özel proje yönetimi araçlarını kullanmanızı önerir! ?
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ClickUp proje yönetimi paketi, bir web sitesini güvenle yönetmenize yardımcı olmak için idealdir. İster tek başınıza ister büyük bir takım içinde çalışın, site geliştirme ve bakımı için özel görev listeleri oluşturabilirsiniz.
ClickUp Gösterge Panelleri'nde ilerlemeyi ve iş yüklerini izleyin. Takım ilerlemesi, görev durumları ve zaman takibi gibi kritik göstergeleri birleştirerek web sitesi projenizin bütünsel bir anlık görüntüsünü elde edin. Aşağıdaki özellikler sayesinde gerçek zamanlı işbirliği de çok kolaydır:
- Tasarım ve geliştirme takımlarınız için ClickUp Beyaz Tahtalar
- Yorum atama
- Emoji desteği ile anında sohbet
- Eyleme geçirilebilir bildirimler
ClickUp, iş akışlarını kolay ve sezgisel bir şekilde görselleştirmenizi sağlayan 15'in üzerinde özelleştirilebilir görünüm (Liste, Gantt, Pano ve daha fazlası) sunar.
ClickUp Hedefleri ile belirli dönüm noktalarını belirleyebilir ve bunları ölçülebilir hedeflere bağlayarak web sitesi oluşturma için daha tanımlı bir yol haritası oluşturabilirsiniz. Meşgul takım liderleri için, görev yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren platformun yapılacaklar listelerini ve kontrol listelerini kullanmanızı öneririz.
Hızlı bir başlangıç mı ihtiyacınız var? Projenize yapı kazandırmak için ClickUp'taki 1.000'den fazla şablondan birini kullanın. En iyi seçeneklerden bazıları şunlardır:
ClickUp, ayrıntılı hata izleme ile yazılım geliştirme döngülerini destekleme konusunda da mükemmeldir. Görsel yol haritalarını deneyerek ilerlemeyi, bağımlılıkları ve engelleri gözlemleyin, ilgili herkes için öncelikleri netleştirin.
Git araçlarına güvenenler için ClickUp, özelleştirilebilir sürüm trenleri ve canlıya alma kontrol listeleri ile eksiksiz bir tam entegre Git boru hattı sunar. Bunlar, sürüm yönetimini basitleştirmek için ClickUp içinde otomatik olarak senkronize edilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İçerik oluşturma ve yönetme için AI desteğine sahip ClickUp Belgeleri
- web sitesi geliştirme planlaması için 15'ten fazla özelleştirilebilir proje görünümü
- Gerçek zamanlı takım işbirliği
- Web sitesi geliştirmenin anahtar aşamalarını işaretlemek için proje dönüm noktaları
- Teslimat zaman çizelgelerini izlemek için zaman takibi özellikleri
- Çevik iş akışı desteği
- Tasarım, içerik ve geliştirme takımlarını uyumlu hale getirmek için görsel yol haritaları
- Basitleştirilmiş sürüm yönetimi için entegre Git araçları
- Özel Alanlar ve Durumlar ile kolaylaştırılmış hata ve sorun izleme
ClickUp sınırlamaları
- AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
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