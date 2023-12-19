2025'in En İyi 10 Şifre Yöneticisi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Günümüzde hayatımızın büyük bir kısmı çevrimiçi olduğu için siber güvenlik gerçek bir sorundur. Şifrenizin ele geçirilmesi ve ardından veri ihlali ciddi sonuçlar doğurabilir.
Ancak, tüm kişisel verilerimizi güvende tutmak için çok sayıda şifreye ihtiyacımız vardır ve çevrimiçi güvenlik uzmanları, bu şifrelerin her birinin benzersiz olması gerektiğini söylüyor.
Peki, hepsini nasıl takip edeceğiz?
Cevap, çevrimiçi şifre yöneticileridir.
Şifre yöneticileri, tüm şifrelerinizi tek bir merkezi yerde saklayarak işlev görür. Ardından, her şeye erişim sağlayan bir ana şifre belirleyebilirsiniz. ?
Tüm şifrelerinizi tek bir yerde saklamaktan biraz çekinebilirsiniz. Bu nedenle, verilerinizi güvende tutmak ve size huzur sağlamak için en iyi şifre yöneticilerini (ücretsiz seçenekler dahil) paylaşıyoruz. ?
Ayrıca, günlük hayatınızın diğer tüm yönlerini kolaylaştıracak bir araç da öneriyoruz, çünkü verilerinize erişim sadece başlangıç.
Şifre Yöneticilerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Şifreler, veri güvenliğinin sadece bir yönüdür, ancak çevrimiçi hesaplarınıza erişim kapısı oldukları için son derece önemlidir.
Firefox, Chrome, Opera ve Safari gibi web tarayıcıları, şifrelerinizi saklamanın yollarını sunar ve MacOS, Keychain Access adlı bir şifre yöneticisi sunar. Ancak bunlar, özel olarak tasarlanmış şifre yöneticileri kadar etkili değildir.
Bunu göz önünde bulundurarak, çoğu şifre yöneticisinin paylaştığı bazı özellikler ve işlevler şunlardır:
- Şifreleri şifreleme, saklama ve güvence altına alma özelliği
- Sizin için hızlı bir şekilde yeni şifreler oluşturan şifre oluşturucular
- Güçlü şifreler oluşturmanıza yardımcı olan ve yanlışlıkla bir şifreyi tekrar kullandığınızda sizi uyaran fonksiyon
- Şifrenizin ele geçirilmiş olabileceği durumlarda uyarılar
- Otomatik şifre doldurma özelliklerinden vazgeçme seçeneği
- Tüm cihazlarınızda ve işletim sistemlerinizde şifrelerinizi yönetmenizi sağlayan tarayıcı uzantıları veya uygulamalar
- Çok faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik özellikleri
- Verilerinize kolayca erişebilmeniz için sezgisel bir kullanıcı arayüzü
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Şifre Yöneticisi
Takımınız için en iyi şifre yöneticisini bulmaya hazır mısınız? Her aracın artılarını ve eksilerini, derecelendirmeleri ve yorumları ile birlikte keşfedin, böylece en bilinçli seçimi yapabilirsiniz.
1. Bitwarden
Bitwarden, hassas verilerinizi güvenli bir şekilde kaydeden ve oturum açma bilgilerinizi yöneten çapraz platformlu bir şifre yöneticisidir. Ayrıca, istediğiniz kadar cihazda sınırsız şifre ve anahtar oluşturmanıza olanak tanır. Güvenlik özellikleri arasında sıfır bilgi, uçtan uca şifreleme, kapsamlı uyumluluk ve açık kaynaklı yazılımının üçüncü taraf güvenlik denetimleri bulunur.
Ücretsiz sürüm size güvenli bir şifre kasası sunarken, uygun fiyatlı Premium plan acil erişim, kasa sağlık raporları ve Bitwarden kimlik doğrulama uygulamasını içerir. Bu, web sitelerinde veya uygulamalarda iki faktörlü kimlik doğrulamayı tamamlarken kimliğinizi doğrulamanızı sağlar.
Bitwarden en iyi özellikler
- Biyometrik doğrulama, tek kullanımlık kod veya güvenlik anahtarı kullanarak şifresiz kimlik doğrulamaya erişin
- Bu şifre yöneticisini tarayıcınızda, masaüstü bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kullanın
- Gizli verilerinizi tüm cihazlarınızda senkronize edin
- Bitwarden Send'i kullanarak şifreleri ve diğer gizli verileri güvenli bir şekilde paylaşın
Bitwarden sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, şifre paylaşım özelliğinin olabileceği kadar güvenli olmadığını söylüyor
- Kullanıcı arayüzü güncellenebilir
Bitwarden fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Premium: 2 kullanıcı için aylık 1 dolardan az
- Aileler: 6 kullanıcıya kadar aylık 3,33 $
- Takımlar Başlangıç: 10 kullanıcıya kadar aylık 20 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Bitwarden puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (140'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
2. KeePass
KeePass, tüm şifrelerinizi depolamak için açık kaynak kod kullanan ücretsiz bir şifre yöneticisidir, böylece diğerlerine erişmek için tek bir şifre hatırlamanız yeterlidir. Şifrelerinizi düzenli olarak güncellemek için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz ve sistem, şifrelerinizi tekrar kullanmamak için şifre geçmişinizi de saklar.
KeePass en iyi özellikler
- KeePass'ı 45'ten fazla dilde kullanın ?
- Güvenli olduğundan emin olmak için kaynak kodunu kendiniz inceleyebilirsiniz
- Bir dizi eklenti kullanarak şifre yöneticisini kişisel gereksinimlerinize göre özelleştirin
- Microsoft Windows, MacOS veya Linux'ta masaüstü uygulamasını kullanın veya Chrome, Firefox veya Edge'e tarayıcı uzantıları ekleyin
KeePass sınırlamaları
- Kullanım kolaylığı öncelikli değildir, bu nedenle kurulum için bazı teknik uzmanlık gerekir
- Bazı uzmanlar, KeePass'ın bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız olabileceğini düşünüyor
KeePass fiyatlandırma
- Ücretsiz
KeePass puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (570+ yorum)
3. Dashlane
Dashlane şifre yöneticisi, şifrelerinizi, anahtarlarınızı ve ödeme bilgilerinizi kaydetmenize ve bu verileri nerede olursanız olun geri almanıza olanak tanır. Otomatik doldurma özelliği, kişisel bilgilerinizi ve oturum açma kimlik bilgilerinizi kolayca sağlar.
Bu şifre yöneticisi ayrıca, hesaplarınızın herhangi birinin ele geçirilmiş olabileceğine dair işaretleri otomatik olarak tarayan bir VPN ve karanlık web izleme özelliği de içerir. ?
Dashlane en iyi özellikler
- Diğer şifre yöneticilerinden bilgileri kolayca taşıyın
- Bu şifre yöneticisine herhangi bir cihazdan veya platformdan erişin
- Çoğu büyük tarayıcı için eklentileri kullanın
- Şifreleri güvenli bir şekilde paylaşın ve gerektiğinde her yerden erişimi kolayca iptal edin
Dashlane sınırlamaları
- Masaüstü uygulaması yoktur
- Friends & Family ve Starter planları, plan üyeleri için VPN sunmaz
Dashlane fiyatlandırma
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Arkadaşlar ve Aile Planı: 10 kullanıcıya kadar aylık 7,49 $
- Başlangıç (Takımlar için): 10 kullanıcıya kadar aylık 20 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Dashlane puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (240+ yorum) Dashlane İş için
4. LogMeOnce
LogMeOnce platformu, şifresiz şifre yönetimi sunar. Şifre yerine, bir selfie, PIN kodu, parmak izi veya biyometrik yüz ID kullanarak oturum açabilirsiniz; ancak isterseniz şifre de kullanabilirsiniz.
Ücretsiz sürüm, istediğiniz kadar cihazda sınırsız sayıda benzersiz şifre depolamanıza olanak tanır. Ücretli planlar ayrıca kredi kartı bilgilerinizi güvenli bir şekilde kaydeder ve seçtiğiniz plana bağlı olarak belirli miktarda şifreli depolama alanı sağlar. ?
LogMeOnce'ın en iyi özellikleri
- Çok faktörlü kimlik doğrulama ile hassas bilgilerinizi koruyun
- Otomatik doldurma özelliği ile zaman ve zahmetten tasarruf edin
- Verilerinizi MacOS, Windows, Linux, Android ve iOS arasında senkronize edin
LogMeOnce sınırlamaları
- Ücretsiz Premium sürüm, acil durum erişimi veya çok faktörlü kimlik doğrulama sunmaz
- İlk başta kafa karıştırıcı gelebilecek çok sayıda özellik vardır
LogMeOnce fiyatlandırması
- Premium: Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2,50 $
- Ultimate (Kişisel): Kullanıcı başına aylık 3,25 $
- Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 4,99 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
LogMeOnce puanları ve yorumları
- G2: 4. 0/5 (17 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (130 yorum)
5. 1Password
Bireyler, aileler ve küresel işgücü için tasarlanan 1Password, anahtarlarınızı, şifrelerinizi ve diğer gizli verilerinizi güvende tutmak için tam şifreleme kullanır. Güvenli otomatik doldurma özelliği, form doldururken zaman kazanmanızı sağlar ve Google veya Apple gibi diğer sağlayıcılara giriş yapmanıza yardımcı olur.
A Secret Key, ekstra bir güvenlik katmanı sunar ve üçüncü taraf denetimleri, olası tehditlerin erken tespit edilmesini ve hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlar. ?
1Password en iyi özellikler
- Şifre oluşturucuya karmaşık şifreler oluşturmasını isteyin
- 1Password'ü çevrimdışı veya çevrimiçi kullanın
- Uluslararası sınırları geçmeden önce cihazlarınızdan kasalarınızı kaldıran ve daha sonra tek bir tıklama ile geri yükleyen Seyahat Modu ile verilerinizi seyahat ederken güvende tutun ✈️
- Microsoft, Google Çalışma Alanı ve GitHub gibi diğer araçlarla entegre edin
1Password sınırlamaları
- Parolalarınızı başka bir araçtan içe aktarmak kolay değildir
- Bazı kullanıcılar, otomatik doldurma özelliğinin her zaman sorunsuz çalışmadığını bildiriyor
1Password fiyatlandırma
- Bireyler: Kullanıcı başına aylık 2,99 $
- Aileler: 5 kullanıcıya kadar aylık 4,99 $
- Takımlar Başlangıç Paketi: 10 kullanıcıya kadar aylık 19,95 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
1Password puanlar ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
6. RoboForm
RoboForm, kendini yeni nesil şifre yöneticisi olarak tanıtıyor. Sizin için güçlü ve benzersiz şifreler oluşturur, bunları kaydeder ve bir sonraki ziyaretinizde hızlı bir şekilde oturum açmanızı sağlar.
Bu şifre yöneticisi ayrıca web'i tarar ve şifrelerinizden herhangi birinin ele geçirildiğinde sizi uyarır. ?
RoboForm en iyi özellikler
- Kaydedilmiş verilerinizi kullanarak formları hızlıca doldurun
- Diğer sitelerde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) için RoboForm kimlik doğrulayıcısını kullanın
- Verilerinizi meraklı gözlerden korurken şifrelerinizi güvenli bir şekilde paylaşın
- RoboForm'u iPhone ve Android cihazlarda ve web tarayıcılarında kullanın
RoboForm sınırlamaları
- Ücretsiz plan ile yalnızca bir cihazdan erişim sağlayabilirsiniz
- Kullanıcı arayüzü olabildiğince sezgisel değildir
RoboForm fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 1,99 $
- Aile: 5 kullanıcıya kadar aylık 3,98 $
- 1 Yıllık İş Aboneliği: Kullanıcı başına yıllık 39,95 $
- 3 Yıllık İş Aboneliği: Kullanıcı başına yıllık 33,95 $
- 5 Yıllık İş Aboneliği: 29,95 $/yıl, kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
RoboForm puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
7. NordPass
NordPass, şifreleri oluşturan, kaydeden ve güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir "dijital yaşam yöneticisi"dir. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi kaydeder ve formları sizin için otomatik olarak doldurur. ?
Bu şifre yöneticisi, çeşitli çok faktörlü kimlik doğrulama türlerini destekler ve acil durumlarda güvenilir bir arkadaşınız veya aile üyenizin hesabınıza erişmesini sağlar.
NordPass en iyi özellikler
- Şifresiz geçiş anahtarlarının rahatlığını yaşayın
- Veri İhlal Tarayıcısı ile verilerinizin güvenliği ihlal edilip edilmediğini öğrenin
- Wi-Fi şifreleri veya Sosyal Güvenlik numaranız gibi diğer bilgileri güvenli bir şekilde saklayın
- NordPass'ı masaüstü bilgisayarınızda, mobil cihazınızda veya tarayıcı uzantısı aracılığıyla web tarayıcınızda kullanın
NordPass sınırlamaları
- Ücretsiz seçenek oldukça sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar, şifre otomatik doldurma özelliğinin her zaman işe yaramadığını bildiriyor
NordPass fiyatlandırma
- Ücretsiz
- 1 Yıllık Premium: Kullanıcı başına aylık 1,69 $
- 2 Yıllık Premium: Kullanıcı başına aylık 1,29 $
- 1 Yıllık Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 2,99 $
- 2 Yıllık Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 2,49 $
- 1 Yıllık Takımlar: Kullanıcı başına aylık 1,99 $
- 2 Yıllık Takımlar: Kullanıcı başına aylık 1,79 $
- 1 Yıllık İş: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- 2 Yıllık İş: Kullanıcı başına aylık 3,59 $
- 1 Yıllık Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4,50 $
- 2 Yıllık Enterprise: 4,10 $/ay/kullanıcı
NordPass puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
8. Enpass
Enpass, şifrelerinizi OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud veya kendi cihazınızda çevrimdışı olarak istediğiniz yere kaydetmenize olanak tanır. Kişisel bilgileriniz, iş verileriniz ve aile bilgileriniz için ayrı kasalar oluşturabilirsiniz. ?
Senkronizasyon üçüncü taraf hizmetler tarafından yapılır ve verileriniz Enpass sunucularında depolanmadığından, hacklenme konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
Enpass'ın en iyi özellikleri
- Parola denetimi özelliğini kullanarak eski ve süresi dolmuş parolaları düzenli olarak kontrol edin
- Kredi kartı bilgileri, sigorta belgeleri veya pasaport gibi farklı türdeki bilgileri depolamak için şablonlardan birini kullanın
- Aylık ödeme yapın veya ömür boyu erişim için tek seferlik ödeme yapın
- Enpass'ı Windows, macOS, Linux veya mobil cihazınızda kullanın
Enpass sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü güncellenebilir
- Parola gücü değerlendirmesi, her zaman en yüksek gücün gerekli olduğu varsayıldığında biraz abartılı olabilir
Enpass fiyatlandırması
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 1,19 $
- Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 2,39 $
- Tek seferlik: 99,99 $/ay kullanıcı başına
- İşletmeler için Başlangıç Paketi: 10 kullanıcıya kadar aylık 8,49 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 2,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
Enpass puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (25 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (3 yorum)
9. Keeper
Keeper, gizli dosyalar veya şirketinizin kritik altyapısı gibi diğer bilgileri de depolayan bir şifre yöneticisidir. Kişisel kullanım, aileler veya kurumsal kullanım için idealdir.
Sıfır güven ve sıfır bilgi mimarisi, bilgilerinizin her zaman güvende olmasını sağlarken, çevrimdışı olsanız bile ihtiyaç duyduğunuzda kolayca geri alınabilmesini sağlar.
Keeper'ın en iyi özellikleri
- Şifre değiştirmeyi otomatikleştirerek riskinizi daha da azaltın
- Şifrenizin ele geçirilip geçirilmediğini öğrenmek için karanlık web taraması yapın
- Keeper'ın nasıl kullanıldığına dair eğitimler de içeren kaynak kitaplığından yararlanın
- Uygunsanız, öğrenciler için %50 indirimden ve askeri personel, ilk müdahale ekipleri, hemşireler, doktorlar ve hastane çalışanları için %30 indirimden yararlanın
Keeper sınırlamaları
- Otomatik doldurma özelliği her zaman mükemmel şekilde çalışmaz
- Kullanıcı arayüzü, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için çok sezgisel değildir
Keeper fiyatlandırması
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 2,92 $
- Aile: 5 kullanıcıya kadar aylık 6,25 $
- İş Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 3,75 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Keeper puanları ve yorumları
- G2: 5. 0/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (470+ yorum)
10. LastPass
Bu şifre yöneticisi sınırsız şifreyi kaydeder ve şifre oluşturabilir. Ayrıca formları otomatik olarak doldurur ve şifrelerinizi başkalarıyla güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır. ?
Kullanımı kolay yönetici gösterge paneli, ailenizin veya işinizin şifre güvenliğini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.
LastPass en iyi özellikler
- Çevrimiçi veya çevrimdışı olsanız da şifrelerinize erişin
- Yazılım lisansları ve Wi-Fi bilgileri gibi her türlü dijital kaydı saklayın
- Premium ve İş paketlerinde çok faktörlü kimlik doğrulama ile verilerinizi güvende tutun
- İşiniz büyüdükçe kolayca bir sonraki hesap düzeyine geçin
LastPass sınırlamaları
- Ücretsiz plan yalnızca bir cihazdan erişim izni verir
- 2022'de yaşanan bir güvenlik ihlali şirketin güvenilirliğine zarar verdi, ancak o zamandan beri güvenliği artırdılar
LastPass fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- Aileler: 6 kullanıcıya kadar aylık 4 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
LastPass puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.700+ yorum)
LastPass alternatiflerini inceleyin!
Diğer Şifre Yönetimi Araçları
Kaydedilen şifrelere erişimin sağlanması çok önemlidir, ancak bu, hassas bilgilerinizi yönetmenin sadece bir yönüdür. Günlük görevler için genel bir görünüm ve sorunsuz bir iş akışı sunan kapsamlı bir proje yönetimi platformuna ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp devreye giriyor.
ClickUp
ClickUp, verimliliği artıran ve her düzeyde takım işbirliğini geliştiren hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur.
ClickUp Beyaz Tahtaları ve ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak beyin fırtınası yapın ve sürecinizi haritalandırın. Ardından bu notları kullanarak kapsam ve teslim edilecekler, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri ile anahtar kaynaklar ve potansiyel riskleri içeren nihai bir proje yönetimi yol haritası hazırlayın. Proje işbirliği yazılımı, bu süreç boyunca diğer kişilerle çalışmayı kolaylaştırır. ?️
Proje başladıktan sonra, tüm görevlerinizi yönetin ve yerleşik görev yönetimi yazılımıyla takımınızın ilerlemesini net bir şekilde takip edin.
Takımınızla belgeler üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapın. Ardından, platformda oluşturduğunuz ClickUp Belgelerini kaydedin, böylece ihtiyacınız olanı her zaman bulabilirsiniz.
Projenizin her yönünü istediğiniz biçimde görüntüleyin; örneğin Liste, Gantt Grafiği, Pano veya Tablo görünümünde.
Profesyonel ipucu: Şifrelerinizi kaydetmek için Tablo görünümünü kullanabilir ve güvenli, benzersiz şifreler oluşturmak için AI şifre oluşturucuyu kullanabilirsiniz. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımı, çok çeşitli işlevleri ücretsiz olarak sunar
- 1.000'den fazla şablon ve ClickUp AI'nın yazma asistanı arasından seçim yapın ve bir iş planı veya eylem planı hazırlayın, CRM'nizi yönetin, takım performansını artırın ve çok daha fazlasını yapın
- Kullanıcı rolüne göre özel izinlerle kimin neye erişebileceğini kontrol edin
- ClickUp'ın birinci sınıf güvenlik özellikleri sayesinde içiniz rahat olsun
- ClickUp'ı Slack, HubSpot, Microsoft Teams, Google Drive ve Zendesk gibi teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla entegre ederek iş akışınızı daha da kolaylaştırın
- ClickUp'ı Windows, Mac veya Linux masaüstü sistemlerinde veya iOS veya Android uygulamalarında kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Clickup AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Mobil uygulama henüz masaüstü sürümü kadar tam özellikli değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
Hassas Verilerinizi Koruyun ve İçiniz Rahat Olsun
Verilerinizi bilgisayar korsanlarından korumak, günümüzün çevrimiçi dünyasında bir zorunluluktur. Şifrelerinizi bir elektronik tabloya kaydedebilir veya tarayıcınızın yönetmesine izin verebilirsiniz. Ancak özel şifre yöneticileri çok daha güvenlidir. ?
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