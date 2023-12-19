2025'in En İyi 10 Şifre Yöneticisi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Günümüzde hayatımızın büyük bir kısmı çevrimiçi olduğu için siber güvenlik gerçek bir sorundur. Şifrenizin ele geçirilmesi ve ardından veri ihlali ciddi sonuçlar doğurabilir.

Ancak, tüm kişisel verilerimizi güvende tutmak için çok sayıda şifreye ihtiyacımız vardır ve çevrimiçi güvenlik uzmanları, bu şifrelerin her birinin benzersiz olması gerektiğini söylüyor.

Peki, hepsini nasıl takip edeceğiz?

Cevap, çevrimiçi şifre yöneticileridir.

Şifre yöneticileri, tüm şifrelerinizi tek bir merkezi yerde saklayarak işlev görür. Ardından, her şeye erişim sağlayan bir ana şifre belirleyebilirsiniz. ?

Tüm şifrelerinizi tek bir yerde saklamaktan biraz çekinebilirsiniz. Bu nedenle, verilerinizi güvende tutmak ve size huzur sağlamak için en iyi şifre yöneticilerini (ücretsiz seçenekler dahil) paylaşıyoruz. ?

Ayrıca, günlük hayatınızın diğer tüm yönlerini kolaylaştıracak bir araç da öneriyoruz, çünkü verilerinize erişim sadece başlangıç.

Şifre Yöneticilerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Şifreler, veri güvenliğinin sadece bir yönüdür, ancak çevrimiçi hesaplarınıza erişim kapısı oldukları için son derece önemlidir.

Firefox, Chrome, Opera ve Safari gibi web tarayıcıları, şifrelerinizi saklamanın yollarını sunar ve MacOS, Keychain Access adlı bir şifre yöneticisi sunar. Ancak bunlar, özel olarak tasarlanmış şifre yöneticileri kadar etkili değildir.

Bunu göz önünde bulundurarak, çoğu şifre yöneticisinin paylaştığı bazı özellikler ve işlevler şunlardır:

Şifreleri şifreleme, saklama ve güvence altına alma özelliği

Sizin için hızlı bir şekilde yeni şifreler oluşturan şifre oluşturucular

Güçlü şifreler oluşturmanıza yardımcı olan ve yanlışlıkla bir şifreyi tekrar kullandığınızda sizi uyaran fonksiyon

Şifrenizin ele geçirilmiş olabileceği durumlarda uyarılar

Otomatik şifre doldurma özelliklerinden vazgeçme seçeneği

Tüm cihazlarınızda ve işletim sistemlerinizde şifrelerinizi yönetmenizi sağlayan tarayıcı uzantıları veya uygulamalar

Çok faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik özellikleri

Verilerinize kolayca erişebilmeniz için sezgisel bir kullanıcı arayüzü

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Şifre Yöneticisi

Takımınız için en iyi şifre yöneticisini bulmaya hazır mısınız? Her aracın artılarını ve eksilerini, derecelendirmeleri ve yorumları ile birlikte keşfedin, böylece en bilinçli seçimi yapabilirsiniz.

1. Bitwarden

bitwarden aracılığıyla

Bitwarden, hassas verilerinizi güvenli bir şekilde kaydeden ve oturum açma bilgilerinizi yöneten çapraz platformlu bir şifre yöneticisidir. Ayrıca, istediğiniz kadar cihazda sınırsız şifre ve anahtar oluşturmanıza olanak tanır. Güvenlik özellikleri arasında sıfır bilgi, uçtan uca şifreleme, kapsamlı uyumluluk ve açık kaynaklı yazılımının üçüncü taraf güvenlik denetimleri bulunur.

Ücretsiz sürüm size güvenli bir şifre kasası sunarken, uygun fiyatlı Premium plan acil erişim, kasa sağlık raporları ve Bitwarden kimlik doğrulama uygulamasını içerir. Bu, web sitelerinde veya uygulamalarda iki faktörlü kimlik doğrulamayı tamamlarken kimliğinizi doğrulamanızı sağlar.

Bitwarden en iyi özellikler

Biyometrik doğrulama, tek kullanımlık kod veya güvenlik anahtarı kullanarak şifresiz kimlik doğrulamaya erişin

Bu şifre yöneticisini tarayıcınızda, masaüstü bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kullanın

Gizli verilerinizi tüm cihazlarınızda senkronize edin

Bitwarden Send'i kullanarak şifreleri ve diğer gizli verileri güvenli bir şekilde paylaşın

Bitwarden sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, şifre paylaşım özelliğinin olabileceği kadar güvenli olmadığını söylüyor

Kullanıcı arayüzü güncellenebilir

Bitwarden fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: 2 kullanıcı için aylık 1 dolardan az

Aileler: 6 kullanıcıya kadar aylık 3,33 $

Takımlar Başlangıç: 10 kullanıcıya kadar aylık 20 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bitwarden puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

2. KeePass

keePass aracılığıyla

KeePass, tüm şifrelerinizi depolamak için açık kaynak kod kullanan ücretsiz bir şifre yöneticisidir, böylece diğerlerine erişmek için tek bir şifre hatırlamanız yeterlidir. Şifrelerinizi düzenli olarak güncellemek için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz ve sistem, şifrelerinizi tekrar kullanmamak için şifre geçmişinizi de saklar.

KeePass en iyi özellikler

KeePass'ı 45'ten fazla dilde kullanın ?

Güvenli olduğundan emin olmak için kaynak kodunu kendiniz inceleyebilirsiniz

Bir dizi eklenti kullanarak şifre yöneticisini kişisel gereksinimlerinize göre özelleştirin

Microsoft Windows, MacOS veya Linux'ta masaüstü uygulamasını kullanın veya Chrome, Firefox veya Edge'e tarayıcı uzantıları ekleyin

KeePass sınırlamaları

Kullanım kolaylığı öncelikli değildir, bu nedenle kurulum için bazı teknik uzmanlık gerekir

Bazı uzmanlar, KeePass'ın bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız olabileceğini düşünüyor

KeePass fiyatlandırma

Ücretsiz

KeePass puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (570+ yorum)

3. Dashlane

dashlane aracılığıyla

Dashlane şifre yöneticisi, şifrelerinizi, anahtarlarınızı ve ödeme bilgilerinizi kaydetmenize ve bu verileri nerede olursanız olun geri almanıza olanak tanır. Otomatik doldurma özelliği, kişisel bilgilerinizi ve oturum açma kimlik bilgilerinizi kolayca sağlar.

Bu şifre yöneticisi ayrıca, hesaplarınızın herhangi birinin ele geçirilmiş olabileceğine dair işaretleri otomatik olarak tarayan bir VPN ve karanlık web izleme özelliği de içerir. ?

Dashlane en iyi özellikler

Diğer şifre yöneticilerinden bilgileri kolayca taşıyın

Bu şifre yöneticisine herhangi bir cihazdan veya platformdan erişin

Çoğu büyük tarayıcı için eklentileri kullanın

Şifreleri güvenli bir şekilde paylaşın ve gerektiğinde her yerden erişimi kolayca iptal edin

Dashlane sınırlamaları

Masaüstü uygulaması yoktur

Friends & Family ve Starter planları, plan üyeleri için VPN sunmaz

Dashlane fiyatlandırma

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Arkadaşlar ve Aile Planı : 10 kullanıcıya kadar aylık 7,49 $

Başlangıç (Takımlar için): 10 kullanıcıya kadar aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dashlane puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (240+ yorum) Dashlane İş için

4. LogMeOnce

logMeOnce aracılığıyla

LogMeOnce platformu, şifresiz şifre yönetimi sunar. Şifre yerine, bir selfie, PIN kodu, parmak izi veya biyometrik yüz ID kullanarak oturum açabilirsiniz; ancak isterseniz şifre de kullanabilirsiniz.

Ücretsiz sürüm, istediğiniz kadar cihazda sınırsız sayıda benzersiz şifre depolamanıza olanak tanır. Ücretli planlar ayrıca kredi kartı bilgilerinizi güvenli bir şekilde kaydeder ve seçtiğiniz plana bağlı olarak belirli miktarda şifreli depolama alanı sağlar. ?

LogMeOnce'ın en iyi özellikleri

Çok faktörlü kimlik doğrulama ile hassas bilgilerinizi koruyun

Otomatik doldurma özelliği ile zaman ve zahmetten tasarruf edin

Verilerinizi MacOS, Windows, Linux, Android ve iOS arasında senkronize edin

LogMeOnce sınırlamaları

Ücretsiz Premium sürüm, acil durum erişimi veya çok faktörlü kimlik doğrulama sunmaz

İlk başta kafa karıştırıcı gelebilecek çok sayıda özellik vardır

LogMeOnce fiyatlandırması

Premium: Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Ultimate (Kişisel): Kullanıcı başına aylık 3,25 $

Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 4,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 7 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

LogMeOnce puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (17 yorum)

Capterra: 4,8/5 (130 yorum)

5. 1Password

1Password aracılığıyla

Bireyler, aileler ve küresel işgücü için tasarlanan 1Password, anahtarlarınızı, şifrelerinizi ve diğer gizli verilerinizi güvende tutmak için tam şifreleme kullanır. Güvenli otomatik doldurma özelliği, form doldururken zaman kazanmanızı sağlar ve Google veya Apple gibi diğer sağlayıcılara giriş yapmanıza yardımcı olur.

A Secret Key, ekstra bir güvenlik katmanı sunar ve üçüncü taraf denetimleri, olası tehditlerin erken tespit edilmesini ve hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlar. ?

1Password en iyi özellikler

Şifre oluşturucuya karmaşık şifreler oluşturmasını isteyin

1Password'ü çevrimdışı veya çevrimiçi kullanın

Uluslararası sınırları geçmeden önce cihazlarınızdan kasalarınızı kaldıran ve daha sonra tek bir tıklama ile geri yükleyen Seyahat Modu ile verilerinizi seyahat ederken güvende tutun ✈️

Microsoft, Google Çalışma Alanı ve GitHub gibi diğer araçlarla entegre edin

1Password sınırlamaları

Parolalarınızı başka bir araçtan içe aktarmak kolay değildir

Bazı kullanıcılar, otomatik doldurma özelliğinin her zaman sorunsuz çalışmadığını bildiriyor

1Password fiyatlandırma

Bireyler: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Aileler: 5 kullanıcıya kadar aylık 4,99 $

Takımlar Başlangıç Paketi: 10 kullanıcıya kadar aylık 19,95 $

İş: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

1Password puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

6. RoboForm

roboForm aracılığıyla

RoboForm, kendini yeni nesil şifre yöneticisi olarak tanıtıyor. Sizin için güçlü ve benzersiz şifreler oluşturur, bunları kaydeder ve bir sonraki ziyaretinizde hızlı bir şekilde oturum açmanızı sağlar.

Bu şifre yöneticisi ayrıca web'i tarar ve şifrelerinizden herhangi birinin ele geçirildiğinde sizi uyarır. ?

RoboForm en iyi özellikler

Kaydedilmiş verilerinizi kullanarak formları hızlıca doldurun

Diğer sitelerde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) için RoboForm kimlik doğrulayıcısını kullanın

Verilerinizi meraklı gözlerden korurken şifrelerinizi güvenli bir şekilde paylaşın

RoboForm'u iPhone ve Android cihazlarda ve web tarayıcılarında kullanın

RoboForm sınırlamaları

Ücretsiz plan ile yalnızca bir cihazdan erişim sağlayabilirsiniz

Kullanıcı arayüzü olabildiğince sezgisel değildir

RoboForm fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 1,99 $

Aile: 5 kullanıcıya kadar aylık 3,98 $

1 Yıllık İş Aboneliği: Kullanıcı başına yıllık 39,95 $

3 Yıllık İş Aboneliği: Kullanıcı başına yıllık 33,95 $

5 Yıllık İş Aboneliği: 29,95 $/yıl, kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

RoboForm puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

7. NordPass

nordPass aracılığıyla

NordPass, şifreleri oluşturan, kaydeden ve güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir "dijital yaşam yöneticisi"dir. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi kaydeder ve formları sizin için otomatik olarak doldurur. ?

Bu şifre yöneticisi, çeşitli çok faktörlü kimlik doğrulama türlerini destekler ve acil durumlarda güvenilir bir arkadaşınız veya aile üyenizin hesabınıza erişmesini sağlar.

NordPass en iyi özellikler

Şifresiz geçiş anahtarlarının rahatlığını yaşayın

Veri İhlal Tarayıcısı ile verilerinizin güvenliği ihlal edilip edilmediğini öğrenin

Wi-Fi şifreleri veya Sosyal Güvenlik numaranız gibi diğer bilgileri güvenli bir şekilde saklayın

NordPass'ı masaüstü bilgisayarınızda, mobil cihazınızda veya tarayıcı uzantısı aracılığıyla web tarayıcınızda kullanın

NordPass sınırlamaları

Ücretsiz seçenek oldukça sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, şifre otomatik doldurma özelliğinin her zaman işe yaramadığını bildiriyor

NordPass fiyatlandırma

Ücretsiz

1 Yıllık Premium: Kullanıcı başına aylık 1,69 $

2 Yıllık Premium: Kullanıcı başına aylık 1,29 $

1 Yıllık Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 2,99 $

2 Yıllık Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 2,49 $

1 Yıllık Takımlar: Kullanıcı başına aylık 1,99 $

2 Yıllık Takımlar: Kullanıcı başına aylık 1,79 $

1 Yıllık İş: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

2 Yıllık İş: Kullanıcı başına aylık 3,59 $

1 Yıllık Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

2 Yıllık Enterprise: 4,10 $/ay/kullanıcı

NordPass puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

8. Enpass

enpass aracılığıyla

Enpass, şifrelerinizi OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud veya kendi cihazınızda çevrimdışı olarak istediğiniz yere kaydetmenize olanak tanır. Kişisel bilgileriniz, iş verileriniz ve aile bilgileriniz için ayrı kasalar oluşturabilirsiniz. ?

Senkronizasyon üçüncü taraf hizmetler tarafından yapılır ve verileriniz Enpass sunucularında depolanmadığından, hacklenme konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Enpass'ın en iyi özellikleri

Parola denetimi özelliğini kullanarak eski ve süresi dolmuş parolaları düzenli olarak kontrol edin

Kredi kartı bilgileri, sigorta belgeleri veya pasaport gibi farklı türdeki bilgileri depolamak için şablonlardan birini kullanın

Aylık ödeme yapın veya ömür boyu erişim için tek seferlik ödeme yapın

Enpass'ı Windows, macOS, Linux veya mobil cihazınızda kullanın

Enpass sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü güncellenebilir

Parola gücü değerlendirmesi, her zaman en yüksek gücün gerekli olduğu varsayıldığında biraz abartılı olabilir

Enpass fiyatlandırması

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 1,19 $

Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 2,39 $

Tek seferlik: 99,99 $/ay kullanıcı başına

İşletmeler için Başlangıç Paketi: 10 kullanıcıya kadar aylık 8,49 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Enpass puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (25 yorum)

Capterra: 4,3/5 (3 yorum)

9. Keeper

keeper aracılığıyla

Keeper, gizli dosyalar veya şirketinizin kritik altyapısı gibi diğer bilgileri de depolayan bir şifre yöneticisidir. Kişisel kullanım, aileler veya kurumsal kullanım için idealdir.

Sıfır güven ve sıfır bilgi mimarisi, bilgilerinizin her zaman güvende olmasını sağlarken, çevrimdışı olsanız bile ihtiyaç duyduğunuzda kolayca geri alınabilmesini sağlar.

Keeper'ın en iyi özellikleri

Şifre değiştirmeyi otomatikleştirerek riskinizi daha da azaltın

Şifrenizin ele geçirilip geçirilmediğini öğrenmek için karanlık web taraması yapın

Keeper'ın nasıl kullanıldığına dair eğitimler de içeren kaynak kitaplığından yararlanın

Uygunsanız, öğrenciler için %50 indirimden ve askeri personel, ilk müdahale ekipleri, hemşireler, doktorlar ve hastane çalışanları için %30 indirimden yararlanın

Keeper sınırlamaları

Otomatik doldurma özelliği her zaman mükemmel şekilde çalışmaz

Kullanıcı arayüzü, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için çok sezgisel değildir

Keeper fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 2,92 $

Aile: 5 kullanıcıya kadar aylık 6,25 $

İş Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 3,75 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Keeper puanları ve yorumları

G2: 5. 0/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (470+ yorum)

10. LastPass

lastPass aracılığıyla

Bu şifre yöneticisi sınırsız şifreyi kaydeder ve şifre oluşturabilir. Ayrıca formları otomatik olarak doldurur ve şifrelerinizi başkalarıyla güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır. ?

Kullanımı kolay yönetici gösterge paneli, ailenizin veya işinizin şifre güvenliğini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

LastPass en iyi özellikler

Çevrimiçi veya çevrimdışı olsanız da şifrelerinize erişin

Yazılım lisansları ve Wi-Fi bilgileri gibi her türlü dijital kaydı saklayın

Premium ve İş paketlerinde çok faktörlü kimlik doğrulama ile verilerinizi güvende tutun

İşiniz büyüdükçe kolayca bir sonraki hesap düzeyine geçin

LastPass sınırlamaları

Ücretsiz plan yalnızca bir cihazdan erişim izni verir

2022'de yaşanan bir güvenlik ihlali şirketin güvenilirliğine zarar verdi, ancak o zamandan beri güvenliği artırdılar

LastPass fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Aileler: 6 kullanıcıya kadar aylık 4 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

LastPass puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.700+ yorum)

LastPass alternatiflerini inceleyin!

Kaydedilen şifrelere erişimin sağlanması çok önemlidir, ancak bu, hassas bilgilerinizi yönetmenin sadece bir yönüdür. Günlük görevler için genel bir görünüm ve sorunsuz bir iş akışı sunan kapsamlı bir proje yönetimi platformuna ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp devreye giriyor.

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ClickUp, verimliliği artıran ve her düzeyde takım işbirliğini geliştiren hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur.

ClickUp Beyaz Tahtaları ve ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak beyin fırtınası yapın ve sürecinizi haritalandırın. Ardından bu notları kullanarak kapsam ve teslim edilecekler, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri ile anahtar kaynaklar ve potansiyel riskleri içeren nihai bir proje yönetimi yol haritası hazırlayın. Proje işbirliği yazılımı, bu süreç boyunca diğer kişilerle çalışmayı kolaylaştırır. ?️

Proje başladıktan sonra, tüm görevlerinizi yönetin ve yerleşik görev yönetimi yazılımıyla takımınızın ilerlemesini net bir şekilde takip edin.

Takımınızla belgeler üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapın. Ardından, platformda oluşturduğunuz ClickUp Belgelerini kaydedin, böylece ihtiyacınız olanı her zaman bulabilirsiniz.

Projenizin her yönünü istediğiniz biçimde görüntüleyin; örneğin Liste, Gantt Grafiği, Pano veya Tablo görünümünde.

Profesyonel ipucu: Şifrelerinizi kaydetmek için Tablo görünümünü kullanabilir ve güvenli, benzersiz şifreler oluşturmak için AI şifre oluşturucuyu kullanabilirsiniz. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Clickup AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Mobil uygulama henüz masaüstü sürümü kadar tam özellikli değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

Hassas Verilerinizi Koruyun ve İçiniz Rahat Olsun

Verilerinizi bilgisayar korsanlarından korumak, günümüzün çevrimiçi dünyasında bir zorunluluktur. Şifrelerinizi bir elektronik tabloya kaydedebilir veya tarayıcınızın yönetmesine izin verebilirsiniz. Ancak özel şifre yöneticileri çok daha güvenlidir. ?

Size en uygun şifre yöneticisini seçtikten sonra, ClickUp ile iş akışınızın geri kalanını optimize edin. İşinizin her yönünü destekleyecek verimlilik ve proje yönetimi araçlarına sahip olacaksınız.

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