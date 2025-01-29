2025'te Geliştiriciler için En İyi Retool Alternatifleri

Retool, uygulama geliştirmeyi birçok kişi için erişilebilir ve kolay hale getirdi. Karmaşık kodlama süreçlerini sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü aracılığıyla akıcı iş akışlarına dönüştüren popüler, düşük kodlu bir platformdur.
Deneyimli geliştiriciler bile deneme yapmak ve uzmanlıklarını sergilemek için kullanıyor.
Ancak, bazı uygulama geliştiricileri ve arayüz tasarımcıları, Retool'un abonelik tabanlı modele geçişiyle ilgili çekinceleri var. Diğerleri ise daha erişilebilir ve duyarlı müşteri desteği sunan platformları tercih ediyor.
Diğer düşük kodlu uygulama geliştirme platformlarını keşfetmek istiyorsanız, aramanız burada sona eriyor. Uygulama geliştirme için Retool'un en iyi 8 alternatifini derledik.
Gereksinimlerinize en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için her platformun özelliklerini ve fiyatlarını inceliyoruz.
Retool alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Retool alternatifleri için en iyi seçimlerimize dalmadan önce, size rehberlik edecek özelliklerin yer aldığı bir listeyi inceleyin:
- Sezgisel kullanıcı deneyimi: Sorunsuz ve erişilebilir bir uygulama geliştirme yolculuğu için kullanıcı dostu bir arayüze sahip alternatifler arayın. Platform, kodlama uzmanlığı düzeyleri ne olursa olsun tüm kullanıcılara kolay gezinme deneyimi sunmalıdır
- Güçlü işlevsellik: Uygulama geliştirme gereksinimlerinizi aşan araçlar arayın. Sürükle ve bırak arayüzleri, çok yönlü entegrasyonlar ve çeşitli veri kaynakları için destek, değerli özelliklerdir
- Özel esneklik: Alternatif, proje ihtiyaçlarınıza göre geliştirme sürecini özelleştirerek size özel bileşenler, ş Akışları ve arayüzler oluşturmanıza olanak sağlamalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Performanstan ödün vermeden uygulamalarınızın artan karmaşıklığına ve ölçeğine uyum sağlayacak bir platform seçin
- İşbirliği yetenekleri: Birden fazla kişinin sürüm kontrolü özelliklerini kullanarak aynı anda çalışmasına olanak tanıyan, sorunsuz ekip çalışmasını kolaylaştıran Retool alternatiflerini tercih edin
- Şeffaf fiyatlandırma: Her alternatifin maliyet etkilerini anlayın. Ücretsiz katmanları veya deneme dönemlerini kullanarak bütçenize uygun platformları arayın
- Güçlendirilmiş güvenlik önlemleri: Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip seçeneklere öncelik verin. Araç, özellikle hassas verilerle çalışırken endüstri standartlarına uygun olmalıdır
- Sorunsuz entegrasyon yetenekleri: Tercih ettiğiniz araç ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir platform seçin. Bu, uyumlu bir ş Akışı ve sorunsuz veri alışverişi sağlayacaktır
- Kullanıcılar tarafından test edilmiş bilgiler: İncelemeleri kontrol edin. Diğer kullanıcıların gerçek deneyimleri, bir platformun güçlü yönleri ve potansiyel dezavantajları hakkında değerli bilgiler sağlar
2024'te Kullanılacak En İyi Retool Alternatifleri
Retool alternatiflerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre, 2024'te en çok beğenilen 8 alternatifi inceleyelim.
1. Ply – Yazılım Geliştirme için En İyisi
Ply, özelleştirilmiş çözümleri doğrudan mevcut uygulamalara entegre eden bir yazılım geliştirme platformudur. Şu anda erken beta aşamasındadır.
Ply, kodlama uzmanlığı gerektirmeden uygulama özelliklerinizi bağlamsal ve kullanımı kolay çözümlerle tamamlamak için AI kodlama araçları kullanmasıyla bilinir.
En iyi özellikler
- Dahili verileri kullanarak uygulamalarınıza düğmeler, özel özellikler ve arayüzler ekleyin
- Özel, uygulamaya bağlı, tıklama sonrası işlevselliğe sahip bildirimler oluşturun
- Klavye kısayolu ile iş uygulamalarınızla çalışmak için bir komut çubuğu oluşturun
- Geleneksel sohbetleri veriye dayalı, uygulama içi özelliklerle değiştirerek müşteri etkileşimlerini kişiselleştirin
Sınırlamalar
- Beta yazılımı tüm donanım yapılandırmaları veya diğer yazılım uygulamalarıyla uyumlu değildir
Ply fiyatlandırması
- Ücretsiz: Beta aşamasında
Beta kullanıcıları, çeşitli fiyatlandırma kademeleri uygulandıktan sonra indirimden yararlanabilir.
Puanları ve yorumları inceleyin
- G2: Listeye alınmadı
- Capterra: Listeye alınmadı
Ply, test ve geri bildirim amacıyla sınırlı bir kullanıcı grubuna sunulmuştur. Bu nedenle, derecelendirmeler ve yorumlar şu anda kamuya açık değildir.
2. DronaHQ – En İyi Düşük Kod Platformu
DronaHQ, kullanıcıların minimum el kodlama ve programlama çabasıyla iş uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur.
DronaHQ, sezgisel bir görsel arayüz ve önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır.
DronaHQ'nun en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak bileşenlerini kullanarak uygulama arayüzlerini kolayca tasarlayın
- Önceden oluşturulmuş konektörleri kullanarak veri kaynaklarını ve üçüncü taraf hizmetlerini sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Birden fazla platformla uyumlu iş akışlarını tasarlayın ve otomatikleştirin
- Uygulamaları yaşam döngüleri boyunca yönetin, güvenilir ve ölçeklenebilir dağıtım sağlayın
DronaHQ sınırlamaları
- Karmaşık özelleştirmeler için gerekli geleneksel kodlama
- Gerçek zamanlı veri işleme için yetersiz optimizasyon
DronaHQ fiyatlandırması
- Kullanıcı tabanlı planlar: Aylık 10 $/kullanıcıdan başlar
- Kullanıma dayalı planlar: Aylık 100 $'dan başlar
- Yalnızca geliştiricilere yönelik planlar: Özel fiyatlandırma
DronaHQ puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (37+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
3. Superblocks – Dahili Araçlar Oluşturmak İçin En İyisi
Superblocks, kolayca iç araç oluşturucular, iş akışları ve işler oluşturmak isteyen geliştiriciler için düşük kodlu bir platformdur.
Superblocks hız, maliyet etkinliği ve genişletilebilirliğe odaklanır. Superblocks, geliştiricilerin kapsamlı ön uç uzmanlığı olmadan uygulamalar oluşturmasına veya React, HTML veya CSS gibi dilleri öğrenmesine olanak tanır.
Superblocks'un en iyi özellikleri
- Maliyetin çok daha azıyla 10 kat daha hızlı araçlar oluşturun ve yüzlerce geliştirici saatinden tasarruf edin
- REST, GraphQL veya gRPC kullanarak farklı veri kaynaklarına bağlanın, veritabanlarının, üçüncü taraf web uygulamalarının ve dahili API'lerin entegrasyonunu kolaylaştırın
- Çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirin ve işleri planlayın
- Sürükle ve bırak bileşenleri ile görsel olarak çekici arayüzler oluşturun
Superblocks sınırlamaları
- HTML geçişinde karşılaşılan zorluklar
- Kafa karıştırıcı kenar çubuğu navigasyonu ve UI oluşturucu
Superblocks fiyatlandırması
- Ücretsiz: Dahili araç oluşturucu arayan bireysel geliştiriciler ve küçük takımlar için
- Pro Aylık 5 $/hafif kullanıcı Aylık 15 $/standart kullanıcı Aylık 49 $/oluşturucu
- aylık 5 $/hafif kullanıcı
- aylık 15 $/standart kullanıcı
- aylık 49 $/oluşturucu
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- aylık 5 $/hafif kullanıcı
- aylık 15 $/standart kullanıcı
- aylık 49 $/oluşturucu
Superblocks puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (57+ yorum)
- Capterra: Listeye alınmadı
4. OutSystems – En İyi Görsel Geliştirme Ortamı
Düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformu olan OutSystems, kısa bir geliştirme süresinde tüm uygulama yaşam döngüsünü kapsar. Kuruluşların web ve mobil uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır.
Platform, geliştiricilerin minimum el kodlaması ve manuel programlama ile uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme ortamı kullanır.
OutSystems'ın en iyi özellikleri
- Uygulama tasarımını hızlandırın, manuel kodlama çabalarını en aza indirerek verimliliği artırın
- Web, mobil ve masaüstü platformlarında uygulamaları zahmetsizce sunun ve birleşik bir geliştirme süreci sağlayın
- Proje boyutundaki değişikliklere uyum sağlayarak, hem küçük ölçekli projeler hem de büyük kurumsal uygulamalar için uygunluğu garanti edin
OutSystems sınırlamaları
- Mobil uygulama geliştirmede sorunlar
- Yüksek lisans maliyetleri
OutSystems fiyatlandırması
- Tek uygulama: Ücretsiz
- Birden fazla uygulama: Aylık 1.513 $'dan başlayan fiyatlarla
- Geniş uygulama portföyü: Özel fiyatlandırma
OutSystems puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (991+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (376+ yorum)
5. Appsmith – En İyi Açık Kaynak Alternatifi
Retool'un açık kaynaklı bir alternatifi olan Appsmith, hızlı bir şekilde dahili araçlar, gösterge panelleri ve iş uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir web geliştirme çerçevesidir.
Kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yardımcı olan sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile öne çıkar ve verileri almak ve işlemek için çeşitli veritabanlarına ve API'lere bağlanır.
Appsmith'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı kodlama veya kodlama gerektirmeden hem çekici hem de işlevsel arayüzler oluşturun
- Yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş şablonlarla uygulama geliştirmeyi kolaylaştırın
- Özel mantık eklemek veya belirli işlevleri yönetmek için özel JavaScript kodu yazın
Appsmith sınırlamaları
- Sınırlı UI öğeleri
- Arka uçta fonksiyon çağrıları arasında zorlu gezinme
Appsmith fiyatlandırması
- Ücretsiz: Bireysel geliştiriciler ve küçük takımlar için
- İş: Aylık 20 $/kullanıcı
- Enterprise: Çeşitli ölçek ve destek ihtiyaçları olan büyük takımlar için özel fiyatlandırma
Appsmith puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (25+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Appian – Düşük Kod Otomasyonu için En İyisi
Düşük kodlu bir otomasyon platformu olan Appian, benzersiz uygulamaları hızla geliştirmenize yardımcı olmasıyla bilinir.
Appian, görsel bir arayüz aracılığıyla uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır ve kapsamlı kodlama ihtiyacını azaltır.
Appian, geliştirme sürecini kolaylaştırarak, farklı teknik bilgi düzeylerine sahip kullanıcılar için daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir.
Appian'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı deneyimini geliştirmek için mobil uyumlu uygulamalar tasarlayın
- Uygulamaları diğer sistemler ve veri kaynaklarıyla entegre ederek mevcut BT altyapınızla sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilirlik sağlayın
- Veriye dayalı karar alma ve sürekli iyileştirme için uygulama performansını izlemek ve analiz etmek üzere analiz ve raporlama araçlarını kullanın
Appian sınırlamaları
- Sınırlı UI özelleştirme
- Kod dallanma ve birleştirme için yetersiz destek
- API üzerinden yapılandırmaları yönetmede zorluk
Appian fiyatlandırması
- Ücretsiz: Appian Community Edition
- Uygulama: Birden fazla kullanıcı türü için özel fiyatlandırma
- Platform: Birçok uygulama dağıtmak için özel fiyatlandırma
- Sınırsız: Sınırsız uygulama için özel fiyatlandırma
Appian puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (348+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (72+ yorum)
7. UI Bakery – UI için en iyisi
UI Bakery, uygulama geliştirmenin kullanıcı arayüzü (UI) yönüne yoğun bir şekilde odaklanmıştır.
Platform, işlevsel ve görsel olarak çekici web uygulamaları oluşturmak isteyen, sınırlı programlama becerilerine sahip bireyler veya takımlar için kullanışlıdır.
UI Bakery'nin en iyi özellikleri
- Bileşenleri gösterge panellerine sürükleyip bırakın
- CSS kullanmadan gösterge panellerinin görünümünü ve hissini ayarlayın
- Platformdan ayrılmadan web uygulamanızı herhangi bir veri kaynağı veya üçüncü taraf API ile entegre edin
- Bir veya birden fazla veri kaynağının üzerine düşük kod platformu kullanarak sunucu tarafında iş akışı otomasyonu ile web uygulamaları oluşturun
UI Bakery sınırlamaları
- Önceden oluşturulmuş bileşenlerde sınırlı özelleştirme
- Tekrarlayan UI hataları
- Revizyon geçmişinin olmaması (anlık görüntüler)
UI Bakery fiyatlandırması
- Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar
- Standart: Aylık 5 $/kullanıcı; aylık 10 $/geliştirici
- İş: Aylık 10 $/kullanıcı; aylık 40 $/geliştirici
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
UI Bakery puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Microsoft Power Apps – Standart Veriler için En İyisi
Microsoft Power Apps, işiniz için özel iç uygulamalar oluşturmak üzere hızlı bir uygulama geliştirme ortamı sağlayan bir uygulama, konektör ve veri platformu paketidir.
Bilgileri depolamak ve yönetmek için merkezi ve standart bir veri modeli sunması açısından faydalıdır.
MS Power Apps'ın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak işlevselliği ile uygulama geliştirmeyi kolaylaştırın, kapsamlı kodlama becerilerine olan ihtiyacı azaltın
- Power Apps ve harici sistemler arasında sorunsuz iletişim için önceden oluşturulmuş konektörlerle sorunsuz bağlantı kurun
- Ortak Veri Hizmeti'ni kullanarak uygulamalar arasında veri bütünlüğünü ve tutarlılığını koruyun
MS Power Apps sınırlamaları
- Gelişmiş uygulamalar için gerekli olan geleneksel geliştirme
- Büyük hacimli verileri işlerken uygulama yanıt süresi zayıf
- Sınırlı çevrimdışı özellikler
- Sınırlı özel kodlama
MS Power Apps fiyatlandırması
- Geliştirici planı: Ücretsiz
- Power Apps Premium: Aylık 20 $/kullanıcı
MS Power Apps derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23+ yorum)
Diğer Yazılım Geliştirme Araçları
Retool ve benzeri platformlar kodlama süreçlerini basitleştirirken, ClickUp gibi kapsamlı platformlar yaratıcı iş akışınızı kolaylaştırır, işbirliğini geliştirir ve verimliliği artırır.
ClickUp
ClickUp, yazılım geliştirme dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılan çok yönlü bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur.
ClickUp, geliştirme takımları arasındaki boşluğu etkili bir şekilde doldurarak, projeleri verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları tüm temel özellikleri sunar.
Güçlü görev yönetimi, Agile panoları ve Gantt grafikleri ile ClickUp, geliştiricilerin işlerini yüksek hassasiyetle planlamasına, izlemesine ve yürütmesine olanak tanır. Popüler geliştirme araçlarıyla entegrasyonu, sürüm kontrol sistemlerini birbirine bağlayarak sorunsuz bir iş akışı sağlar.
Ayrıca, ClickUp'ın özelleştirme seçenekleri, takımların platformu kendi benzersiz geliştirme süreçlerine uyacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanır.
Ancak platform sadece teknik takımlar için değildir. Aynı ortamda teknik olmayan takımlarla işbirliğini teşvik eder, bu da onu yazılım geliştirme, kolaylaştırılmış iletişim, verimli proje yürütme ve genel başarı için ideal hale getirir.
ClickUp AI, görevlerin ve konuların özetlerini oluşturmaya ve görevlerin bağlamına göre eylem öğeleri oluşturmaya yardımcı olur. Metin düzenleme ve beyin fırtınası için de kullanışlıdır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yazılım geliştirme projenizin farklı yönleri için görevler oluşturun ve yönetin
- Çalışma alanları ve projeler kullanarak işlerinizi düzenleyin, yazılım geliştirme sürecinizin tüm aşamalarını yönetmek için hiyerarşik bir yapı oluşturun
- İş yönetimi için ClickUp ClickApps'ı kullanarak görevler ve projeler için panolar oluşturun. Bu, Scrum veya Kanban metodolojilerini izleyen takımlar için özellikle yararlıdır
- Kaynakları etkin bir şekilde yönetmek için her görev ve projeye harcanan zamanı izleyin
- ClickUp'ın yazılım takımları için araçlarını kullanarak özel alanlar, durumlar ve iş akışları oluşturun ve bunları özel yazılım geliştirme sürecinize uyarlayın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin daha dik olduğunu not ediyor
- Belirli özellikler için sınırlı özelleştirme seçenekleri
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Küçük takımlar veya ClickUp'ın yeteneklerini keşfetmek isteyenler için ideal
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.201+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.948+ yorum)
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