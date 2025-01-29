2025'te Geliştiriciler için En İyi Retool Alternatifleri

Retool, uygulama geliştirmeyi birçok kişi için erişilebilir ve kolay hale getirdi. Karmaşık kodlama süreçlerini sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü aracılığıyla akıcı iş akışlarına dönüştüren popüler, düşük kodlu bir platformdur.

Deneyimli geliştiriciler bile deneme yapmak ve uzmanlıklarını sergilemek için kullanıyor.

Ancak, bazı uygulama geliştiricileri ve arayüz tasarımcıları, Retool'un abonelik tabanlı modele geçişiyle ilgili çekinceleri var. Diğerleri ise daha erişilebilir ve duyarlı müşteri desteği sunan platformları tercih ediyor.

Diğer düşük kodlu uygulama geliştirme platformlarını keşfetmek istiyorsanız, aramanız burada sona eriyor. Uygulama geliştirme için Retool'un en iyi 8 alternatifini derledik.

Gereksinimlerinize en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için her platformun özelliklerini ve fiyatlarını inceliyoruz.

Retool alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Retool alternatifleri için en iyi seçimlerimize dalmadan önce, size rehberlik edecek özelliklerin yer aldığı bir listeyi inceleyin:

Sezgisel kullanıcı deneyimi: Sorunsuz ve erişilebilir bir uygulama geliştirme yolculuğu için kullanıcı dostu bir arayüze sahip alternatifler arayın. Platform, kodlama uzmanlığı düzeyleri ne olursa olsun tüm kullanıcılara kolay gezinme deneyimi sunmalıdır

Güçlü işlevsellik: Uygulama geliştirme gereksinimlerinizi aşan araçlar arayın. Sürükle ve bırak arayüzleri, çok yönlü entegrasyonlar ve çeşitli veri kaynakları için destek, değerli özelliklerdir

Özel esneklik: Alternatif, proje ihtiyaçlarınıza göre geliştirme sürecini özelleştirerek size özel bileşenler, ş Akışları ve arayüzler oluşturmanıza olanak sağlamalıdır

Ölçeklenebilirlik: Performanstan ödün vermeden uygulamalarınızın artan karmaşıklığına ve ölçeğine uyum sağlayacak bir platform seçin

İşbirliği yetenekleri: Birden fazla kişinin sürüm kontrolü özelliklerini kullanarak aynı anda çalışmasına olanak tanıyan, Birden fazla kişinin sürüm kontrolü özelliklerini kullanarak aynı anda çalışmasına olanak tanıyan, sorunsuz ekip çalışmasını kolaylaştıran Retool alternatiflerini tercih edin

Şeffaf fiyatlandırma: Her alternatifin maliyet etkilerini anlayın. Ücretsiz katmanları veya deneme dönemlerini kullanarak bütçenize uygun platformları arayın

Güçlendirilmiş güvenlik önlemleri: Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip seçeneklere öncelik verin. Araç, özellikle hassas verilerle çalışırken endüstri standartlarına uygun olmalıdır

Sorunsuz entegrasyon yetenekleri: Tercih ettiğiniz araç ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir platform seçin. Bu, uyumlu bir ş Akışı ve sorunsuz veri alışverişi sağlayacaktır

Kullanıcılar tarafından test edilmiş bilgiler: İncelemeleri kontrol edin. Diğer kullanıcıların gerçek deneyimleri, bir platformun güçlü yönleri ve potansiyel dezavantajları hakkında değerli bilgiler sağlar

2024'te Kullanılacak En İyi Retool Alternatifleri

Retool alternatiflerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre, 2024'te en çok beğenilen 8 alternatifi inceleyelim.

1. Ply – Yazılım Geliştirme için En İyisi

via Ply

Ply, özelleştirilmiş çözümleri doğrudan mevcut uygulamalara entegre eden bir yazılım geliştirme platformudur. Şu anda erken beta aşamasındadır.

Ply, kodlama uzmanlığı gerektirmeden uygulama özelliklerinizi bağlamsal ve kullanımı kolay çözümlerle tamamlamak için AI kodlama araçları kullanmasıyla bilinir.

En iyi özellikler

Dahili verileri kullanarak uygulamalarınıza düğmeler, özel özellikler ve arayüzler ekleyin

Özel, uygulamaya bağlı, tıklama sonrası işlevselliğe sahip bildirimler oluşturun

Klavye kısayolu ile iş uygulamalarınızla çalışmak için bir komut çubuğu oluşturun

Geleneksel sohbetleri veriye dayalı, uygulama içi özelliklerle değiştirerek müşteri etkileşimlerini kişiselleştirin

Sınırlamalar

Beta yazılımı tüm donanım yapılandırmaları veya diğer yazılım uygulamalarıyla uyumlu değildir

Ply fiyatlandırması

Ücretsiz: Beta aşamasında

Beta kullanıcıları, çeşitli fiyatlandırma kademeleri uygulandıktan sonra indirimden yararlanabilir.

Puanları ve yorumları inceleyin

G2: Listeye alınmadı

Capterra: Listeye alınmadı

Ply, test ve geri bildirim amacıyla sınırlı bir kullanıcı grubuna sunulmuştur. Bu nedenle, derecelendirmeler ve yorumlar şu anda kamuya açık değildir.

2. DronaHQ – En İyi Düşük Kod Platformu

dronaHQ aracılığıyla

DronaHQ, kullanıcıların minimum el kodlama ve programlama çabasıyla iş uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur.

DronaHQ, sezgisel bir görsel arayüz ve önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır.

DronaHQ'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak bileşenlerini kullanarak uygulama arayüzlerini kolayca tasarlayın

Önceden oluşturulmuş konektörleri kullanarak veri kaynaklarını ve üçüncü taraf hizmetlerini sorunsuz bir şekilde entegre edin

Birden fazla platformla uyumlu iş akışlarını tasarlayın ve otomatikleştirin

Uygulamaları yaşam döngüleri boyunca yönetin, güvenilir ve ölçeklenebilir dağıtım sağlayın

DronaHQ sınırlamaları

Karmaşık özelleştirmeler için gerekli geleneksel kodlama

Gerçek zamanlı veri işleme için yetersiz optimizasyon

DronaHQ fiyatlandırması

Kullanıcı tabanlı planlar: Aylık 10 $/kullanıcıdan başlar

Kullanıma dayalı planlar: Aylık 100 $'dan başlar

Yalnızca geliştiricilere yönelik planlar: Özel fiyatlandırma

DronaHQ puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (37+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

superblocks aracılığıyla

Superblocks, kolayca iç araç oluşturucular, iş akışları ve işler oluşturmak isteyen geliştiriciler için düşük kodlu bir platformdur.

Superblocks hız, maliyet etkinliği ve genişletilebilirliğe odaklanır. Superblocks, geliştiricilerin kapsamlı ön uç uzmanlığı olmadan uygulamalar oluşturmasına veya React, HTML veya CSS gibi dilleri öğrenmesine olanak tanır.

Superblocks'un en iyi özellikleri

Maliyetin çok daha azıyla 10 kat daha hızlı araçlar oluşturun ve yüzlerce geliştirici saatinden tasarruf edin

REST, GraphQL veya gRPC kullanarak farklı veri kaynaklarına bağlanın, veritabanlarının, üçüncü taraf web uygulamalarının ve dahili API'lerin entegrasyonunu kolaylaştırın

Çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirin ve işleri planlayın

Sürükle ve bırak bileşenleri ile görsel olarak çekici arayüzler oluşturun

Superblocks sınırlamaları

HTML geçişinde karşılaşılan zorluklar

Kafa karıştırıcı kenar çubuğu navigasyonu ve UI oluşturucu

Superblocks fiyatlandırması

Ücretsiz: Dahili araç oluşturucu arayan bireysel geliştiriciler ve küçük takımlar için

Pro Aylık 5 $/hafif kullanıcı Aylık 15 $/standart kullanıcı Aylık 49 $/oluşturucu

aylık 5 $/hafif kullanıcı

aylık 15 $/standart kullanıcı

aylık 49 $/oluşturucu

Enterprise: Özel fiyatlandırma

aylık 5 $/hafif kullanıcı

aylık 15 $/standart kullanıcı

aylık 49 $/oluşturucu

Superblocks puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (57+ yorum)

Capterra: Listeye alınmadı

4. OutSystems – En İyi Görsel Geliştirme Ortamı

outSystems aracılığıyla

Düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformu olan OutSystems, kısa bir geliştirme süresinde tüm uygulama yaşam döngüsünü kapsar. Kuruluşların web ve mobil uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır.

Platform, geliştiricilerin minimum el kodlaması ve manuel programlama ile uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme ortamı kullanır.

OutSystems'ın en iyi özellikleri

Uygulama tasarımını hızlandırın, manuel kodlama çabalarını en aza indirerek verimliliği artırın

Web, mobil ve masaüstü platformlarında uygulamaları zahmetsizce sunun ve birleşik bir geliştirme süreci sağlayın

Proje boyutundaki değişikliklere uyum sağlayarak, hem küçük ölçekli projeler hem de büyük kurumsal uygulamalar için uygunluğu garanti edin

OutSystems sınırlamaları

Mobil uygulama geliştirmede sorunlar

Yüksek lisans maliyetleri

OutSystems fiyatlandırması

Tek uygulama: Ücretsiz

Birden fazla uygulama: Aylık 1.513 $'dan başlayan fiyatlarla

Geniş uygulama portföyü: Özel fiyatlandırma

OutSystems puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (991+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (376+ yorum)

5. Appsmith – En İyi Açık Kaynak Alternatifi

appsmith aracılığıyla

Retool'un açık kaynaklı bir alternatifi olan Appsmith, hızlı bir şekilde dahili araçlar, gösterge panelleri ve iş uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir web geliştirme çerçevesidir.

Kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yardımcı olan sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile öne çıkar ve verileri almak ve işlemek için çeşitli veritabanlarına ve API'lere bağlanır.

Appsmith'in en iyi özellikleri

Kapsamlı kodlama veya kodlama gerektirmeden hem çekici hem de işlevsel arayüzler oluşturun

Yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş şablonlarla uygulama geliştirmeyi kolaylaştırın

Özel mantık eklemek veya belirli işlevleri yönetmek için özel JavaScript kodu yazın

Appsmith sınırlamaları

Sınırlı UI öğeleri

Arka uçta fonksiyon çağrıları arasında zorlu gezinme

Appsmith fiyatlandırması

Ücretsiz: Bireysel geliştiriciler ve küçük takımlar için

İş: Aylık 20 $/kullanıcı

Enterprise: Çeşitli ölçek ve destek ihtiyaçları olan büyük takımlar için özel fiyatlandırma

Appsmith puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Appian – Düşük Kod Otomasyonu için En İyisi

appian aracılığıyla

Düşük kodlu bir otomasyon platformu olan Appian, benzersiz uygulamaları hızla geliştirmenize yardımcı olmasıyla bilinir.

Appian, görsel bir arayüz aracılığıyla uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır ve kapsamlı kodlama ihtiyacını azaltır.

Appian, geliştirme sürecini kolaylaştırarak, farklı teknik bilgi düzeylerine sahip kullanıcılar için daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir.

Appian'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için mobil uyumlu uygulamalar tasarlayın

Uygulamaları diğer sistemler ve veri kaynaklarıyla entegre ederek mevcut BT altyapınızla sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilirlik sağlayın

Veriye dayalı karar alma ve sürekli iyileştirme için uygulama performansını izlemek ve analiz etmek üzere analiz ve raporlama araçlarını kullanın

Appian sınırlamaları

Sınırlı UI özelleştirme

Kod dallanma ve birleştirme için yetersiz destek

API üzerinden yapılandırmaları yönetmede zorluk

Appian fiyatlandırması

Ücretsiz: Appian Community Edition

Uygulama: Birden fazla kullanıcı türü için özel fiyatlandırma

Platform: Birçok uygulama dağıtmak için özel fiyatlandırma

Sınırsız: Sınırsız uygulama için özel fiyatlandırma

Appian puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (348+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (72+ yorum)

7. UI Bakery – UI için en iyisi

uI Bakery aracılığıyla

UI Bakery, uygulama geliştirmenin kullanıcı arayüzü (UI) yönüne yoğun bir şekilde odaklanmıştır.

Platform, işlevsel ve görsel olarak çekici web uygulamaları oluşturmak isteyen, sınırlı programlama becerilerine sahip bireyler veya takımlar için kullanışlıdır.

UI Bakery'nin en iyi özellikleri

Bileşenleri gösterge panellerine sürükleyip bırakın

CSS kullanmadan gösterge panellerinin görünümünü ve hissini ayarlayın

Platformdan ayrılmadan web uygulamanızı herhangi bir veri kaynağı veya üçüncü taraf API ile entegre edin

Bir veya birden fazla veri kaynağının üzerine düşük kod platformu kullanarak sunucu tarafında iş akışı otomasyonu ile web uygulamaları oluşturun

UI Bakery sınırlamaları

Önceden oluşturulmuş bileşenlerde sınırlı özelleştirme

Tekrarlayan UI hataları

Revizyon geçmişinin olmaması (anlık görüntüler)

UI Bakery fiyatlandırması

Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar

Standart: Aylık 5 $/kullanıcı; aylık 10 $/geliştirici

İş: Aylık 10 $/kullanıcı; aylık 40 $/geliştirici

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UI Bakery puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Microsoft Power Apps – Standart Veriler için En İyisi

microsoft Power Apps aracılığıyla

Microsoft Power Apps, işiniz için özel iç uygulamalar oluşturmak üzere hızlı bir uygulama geliştirme ortamı sağlayan bir uygulama, konektör ve veri platformu paketidir.

Bilgileri depolamak ve yönetmek için merkezi ve standart bir veri modeli sunması açısından faydalıdır.

MS Power Apps'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevselliği ile uygulama geliştirmeyi kolaylaştırın, kapsamlı kodlama becerilerine olan ihtiyacı azaltın

Power Apps ve harici sistemler arasında sorunsuz iletişim için önceden oluşturulmuş konektörlerle sorunsuz bağlantı kurun

Ortak Veri Hizmeti'ni kullanarak uygulamalar arasında veri bütünlüğünü ve tutarlılığını koruyun

MS Power Apps sınırlamaları

Gelişmiş uygulamalar için gerekli olan geleneksel geliştirme

Büyük hacimli verileri işlerken uygulama yanıt süresi zayıf

Sınırlı çevrimdışı özellikler

Sınırlı özel kodlama

MS Power Apps fiyatlandırması

Geliştirici planı: Ücretsiz

Power Apps Premium: Aylık 20 $/kullanıcı

MS Power Apps derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23+ yorum)

Retool ve benzeri platformlar kodlama süreçlerini basitleştirirken, ClickUp gibi kapsamlı platformlar yaratıcı iş akışınızı kolaylaştırır, işbirliğini geliştirir ve verimliliği artırır.

ClickUp

ClickUp, yazılım geliştirme dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılan çok yönlü bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur.

ClickUp, takımlarınızı bir araya getirerek tüm projeleri tek bir yerden planlamanızı, izlemenizi ve üzerinde işbirliği yapmanızı sağlar.

ClickUp, geliştirme takımları arasındaki boşluğu etkili bir şekilde doldurarak, projeleri verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları tüm temel özellikleri sunar.

AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yazılım projelerinizi yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

Güçlü görev yönetimi, Agile panoları ve Gantt grafikleri ile ClickUp, geliştiricilerin işlerini yüksek hassasiyetle planlamasına, izlemesine ve yürütmesine olanak tanır. Popüler geliştirme araçlarıyla entegrasyonu, sürüm kontrol sistemlerini birbirine bağlayarak sorunsuz bir iş akışı sağlar.

ClickUp 3. 0, ClickUp AI ile görevleri doğrudan düzenlerken farklı görünümler arasında geçiş yapma ve dönüştürme olanağı sunar

Ayrıca, ClickUp'ın özelleştirme seçenekleri, takımların platformu kendi benzersiz geliştirme süreçlerine uyacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanır.

Ancak platform sadece teknik takımlar için değildir. Aynı ortamda teknik olmayan takımlarla işbirliğini teşvik eder, bu da onu yazılım geliştirme, kolaylaştırılmış iletişim, verimli proje yürütme ve genel başarı için ideal hale getirir.

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

ClickUp AI, görevlerin ve konuların özetlerini oluşturmaya ve görevlerin bağlamına göre eylem öğeleri oluşturmaya yardımcı olur. Metin düzenleme ve beyin fırtınası için de kullanışlıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yazılım geliştirme projenizin farklı yönleri için görevler oluşturun ve yönetin

Çalışma alanları ve projeler kullanarak işlerinizi düzenleyin, yazılım geliştirme sürecinizin tüm aşamalarını yönetmek için hiyerarşik bir yapı oluşturun

İş yönetimi için ClickUp ClickApps'ı kullanarak görevler ve projeler için panolar oluşturun. Bu, Scrum veya Kanban metodolojilerini izleyen takımlar için özellikle yararlıdır

Kaynakları etkin bir şekilde yönetmek için her görev ve projeye harcanan zamanı izleyin

ClickUp'ın yazılım takımları için araçlarını kullanarak özel alanlar, durumlar ve iş akışları oluşturun ve bunları özel yazılım geliştirme sürecinize uyarlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin daha dik olduğunu not ediyor

Belirli özellikler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Küçük takımlar veya ClickUp'ın yeteneklerini keşfetmek isteyenler için ideal

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.201+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.948+ yorum)

Kolaylaştırılmış Uygulama ve Web Geliştirme için Retool Alternatiflerini Keşfedin

Retool alternatiflerini keşfetmek, bir aracı başka bir araçla değiştirmekten daha fazlasıdır. Çok yönlü değer sunan bir çözüm keşfetmeyi içerir.

Seçimlerinizi düşünürken, daha yüksek verimlilik sağlayacak optimum bir iş akışı oluşturmak için sadece uygulama geliştirmenin ötesine geçmeyi düşünün.

ClickUp ve çeşitli özellikleri tam da bunu başarmanıza yardımcı olacaktır. Yazılım geliştirme, proje yönetimi ve yapay zeka araçları, uygulama geliştirme sürecinizi daha da ileriye taşıyacaktır. ClickUp'ı bugün deneyin!

Unutmayın, en iyi araçlar mevcut zorlukları çözer ve öngörülemeyen olanakları ortaya çıkarır! ?