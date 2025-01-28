2025'in Geliştirme Takımları için En İyi 10 Özellik İşaretleme Yazılımı

Özellik bayrağı yazılımı, geliştiricilerin istikrar ve kontrolü korurken kullanıcılara en son işlevleri sunmalarını sağlar. ?‍?

Özellik sürümlerini kademelendirmek, farklı işlevleri denemek ve kullanıcı deneyimini kontrol etmek için vazgeçilmez bir araçtır.

Özellik İşaretleme Yazılımı nedir?

Özellik işaretleme veya özellik bayrakları, geliştiricilerin mevcut kodu değiştirmeden veya yeni kod dağıtmadan kullanıcıları için bir özelliği veya işlevselliği etkinleştirmelerini veya devre dışı bırakmalarını sağlayan bir yazılım geliştirme tekniğidir.

Özellik işaretlemeyi işlevsel hale getirmek için doğru aracı seçerken, özellik işaretleme yazılımlarının çok sayıda özelliği sizi genellikle şaşırtabilir. Bu kılavuz, bugün mevcut olan en iyi 10 özellik işaretleme yazılımı çözümünü öne çıkararak yolculuğunuzu basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Özellik İşaretleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sizi doğru yönde yönlendirmek için, özellik işaretleme araçlarını incelerken değerlendirmeniz gereken bazı anahtar faktörleri listeledik:

Kullanım kolaylığı: Yazılım, geliştiricilerin ve ürün yöneticilerinin özellik bayraklarını kolayca oluşturabilecekleri, yönetebilecekleri ve izleyebilecekleri kullanıcı dostu bir gösterge paneli veya arayüze sahip olmalıdır

Güçlü hedefleme seçenekleri: Kullanıcı özelliklerine, davranışlarına ve cihaz özelliklerine göre çeşitli hedefleme seçenekleri sunan bir yazılım arayın

Bayrak yapılandırması: Özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, belirli kullanıcı segmentlerini hedefleme ve dağıtım yüzdelerini yapılandırma seçenekleri dahil olmak üzere, özellik bayraklarını ayrıntılı bir şekilde kontrol ederek ayarlayabileceğiniz bir araç seçin

A/B testi entegrasyonu: Yerleşik A/B testi özellikleri sunan veya popüler platformlarla entegre olan bir araç arayın

Denetim ve geri alma işlevselliği: Kapsamlı denetim işlevselliği sunan ve gerektiğinde önceki yapılandırmalara kolayca geri dönmenizi sağlayan bir yazılım seçin

Entegrasyonlar ve ekosistem: Yazılımın mevcut geliştirme araçlarınız ve platformlarınızla uyumluluğunu göz önünde bulundurun. Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon, iş akışlarını kolaylaştırır ve verimliliği artırır

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Özellik İşaretleme Yazılımı

İşte 2024'ün en beğenilen özellik işaretleme araçlarının listesi, ayırt edici özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve derecelendirmeleriyle birlikte.

1. Unleash

via Unleash

Bu açık kaynaklı özellik işaretleme platformu, canlı bir topluluğa ve kapsamlı belgelere sahiptir, bu da onu esneklik ve özelleştirme arayan geliştiriciler için ideal hale getirir.

Kendi kendine barındırma seçeneği, mükemmel kontrol ve güvenlik sunar.

En iyi özellikleri keşfedin

Geliştiricilerin özellikleri kolayca açıp kapatabilmelerini sağlayan, ayrıntılı kontrol sunan özellik bayrakları oluşturun

Uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için yerleşik izinler ve dört gözle inceleme ilkeleriyle özellik bayrağı değerlendirmelerini ve değişikliklerini kontrol altında tutun

Yinelemeli geri bildirim döngüleri ve A/B kullanıcı testleri ile hazır olduğunuz anda seçtiğiniz kullanıcılara özellikleri yayınlayın

Tasarımdan gelen gizlilik, veri yerleşimi, gizli örnekler ve esnek barındırma seçenekleriyle kullanıcı verilerinizi güvende tutun

Açık API uyumluluğu ile kolay uç nokta testlerine ve otomatik yönetici-müşteri oluşturmaya erişin

Farklı özellik varyasyonlarının performansını izleyin ve kullanıcı etkileşimini takip edin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Uygulama sırasında karşılaşılan zorluklar

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Gerçek zamanlı özelliklerin eksikliği

Fiyatlandırmayı keşfedin

Açık kaynak: Ücretsiz

Pro: 80 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları serbest bırakın

G2: 4,7/5 (81+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5+ yorum)

2. FeatBit

featbit aracılığıyla

FeatBit, özellik bayraklarını hız, ölçeklenebilirlik ve kolaylıkla yönetmek için hepsi bir arada çözümdür.

NET ile oluşturulmuş ve kendi kendine barındırılan ortamlar için tasarlanmış bu yazılım, özellikleri yayınlamanıza, denemeler yapmanıza ve optimize etmenize, sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmenize ve iş büyümenizi artırmanıza olanak tanır.

FeatBit'in en iyi özellikleri

Özellik kullanımını izleyin, isteğe bağlı deneme raporları oluşturun ve çeşitli iş ihtiyaçları için DataDog ve Amplitude gibi araçlara veri aktarın

Titizlikle tasarlanmış bir mimari kullanarak yatay ve dikey olarak ölçeklendirin

FeatBit sınırlamaları

FeatBit'in topluluğu, yerleşik özellik bayrağı platformlarına kıyasla hala nispeten küçük ve gelişme aşamasındadır. Bu, özellikle karmaşık kullanım durumları için daha az hazır kaynak ve sorun giderme desteği anlamına gelebilir

FeatBit fiyatlandırması

Topluluk: Ücretsiz

Kurumsal Standart: 399 $/ay

Enterprise Premium: Özel fiyatlandırma

FeatBit puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

3. Flagsmith

flagsmith aracılığıyla

Flagsmith, geliştirme ekiplerinin özellikleri daha güvenli ve verimli bir şekilde yayınlamasına olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir açık kaynaklı özellik işaretleme ve uzaktan yapılandırma hizmetidir.

Özellik bayraklarını yönetmek için merkezi bir platform sunmasıyla dikkat çeken bu yazılım, geliştiricilerin kodu yeniden dağıtmaya gerek kalmadan belirli kullanıcılar veya segmentler için özellikleri açıp kapatabilmelerini sağlar.

Flagsmith'in en iyi özellikleri

Web, mobil ve sunucu tarafı uygulamalarında özellik anahtarlarını kolayca oluşturun ve yönetin

Geliştirme ortamına göre özellik bayraklarını yönetin

Mevcut yığınınızla entegre edin ve bayrak verilerini analiz platformunuza gönderin

Özellik anahtarlarının değerini uzaktan yapılandırma esnekliğiyle birleştirerek yeni özellikleri güvenle test edin ve dağıtın

Hizmet olarak dağıtın veya gizli bulutta ya da şirket içinde barındırın

Flagsmith sınırlamaları

Yeni takım üyeleri için zorlu bir öğrenme süreci

Kompakt bir kullanıcı arayüzü yoktur

Özellik bayraklarının ne zaman değiştirildiğine dair daha fazla görünürlük elde etmek için Slack entegrasyonu gerekir

Flagsmith fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 45 $/ay

Ölçeklendirme: 200 $/ay

Flagsmith puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (22+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3+ yorum)

4. DevCycle

devCycle aracılığıyla

DevCycle, popüler geliştirme araçlarını ve çerçevelerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek geliştiricilerin verimliliğini artırır.

Yerleşik kod snippet'leri ve otomatik tamamlama özellikleri, özellik bayraklarının uygulanmasını kolaylaştırır.

DevCycle'ın en iyi özellikleri

Farklı ortamlarda yeni koda erişimi kontrol etmek için özellik bayraklarını verimli bir şekilde oluşturun, güncelleyin ve yönetin

Kodunuz üretime geçtikten sonra dağıtım hızını artırmak ve özelliklerin piyasaya sürülmesinin performansını ölçmek için özellik bayraklarından yararlanın

Geliştirme sürecinizin her aşamasında Global Görünüm ile bayraklarınızı izleyin

Tam SDK kapsamı ile programlama dillerinde özellik bayrak güncellemelerini otomatikleştirin

İş akışlarını özelleştirin ve anında bayrak değişiklikleri yapın

Özellik anahtarını kullanarak kod değişikliklerini anında teslim edin ve yeni özellik sürümlerini son kullanıcıların bir alt kümesine kademeli olarak sunma esnekliğine sahip olun

DevCycle sınırlamaları

Daha fazla entegrasyon gerekli

Paylaşılabilir URL'lerdeki hatalar

DevCycle fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 400 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DevCycle puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6+ yorum)

Product Hunt: 5/5 (9+ yorum)

5. LaunchDarkly

launchDarkly aracılığıyla

LaunchDarkly, özellik işaretleme, A/B testi ve analiz yetenekleri sunar.

Sezgisel arayüzü ve güçlü hedefleme özellikleri, onu büyük ve karmaşık dağıtımlar için popüler bir seçim haline getirir.

LaunchDarkly'nin en iyi özellikleri

Otomasyon ve özellik yönetimini kullanarak her yazılım özelliğinin değerini en üst düzeye çıkarın

Müşteriler için yazılım sürümlerinin hızını ve kararlılığını artırın

Ağır, manuel geliştirme çabası olmadan hedefli ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunun

Deneyler gerçekleştirin ve ürün özelliklerini optimize ederek, işi ölçülebilir şekilde iyileştiren müşteri etkileşimini artırın

Uygulama mağazası onay süreçlerinin karmaşıklığını azaltırken, uygulama içi mobil deneyimleri yönetin, kontrol edin ve optimize edin

LaunchDarkly sınırlamaları

Kafa karıştırıcı bayrak durumları

Entegrasyon zorlukları

Hata düzeltmeleri gerektirir

LaunchDarkly fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 8,33 $/koltuk

Pro: Aylık 16,67 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LaunchDarkly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (134+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

6. Bölme

via Split

Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü hedefleme seçenekleriyle tanınan Split, özellik bayraklarını yönetmek ve A/B testleri gerçekleştirmek için basit bir çözüm arayan takımlar için idealdir.

En iyi özellikleri bölün

Özellik bayrağı bağımlılığını hedefleyerek çok bileşenli sürümleri başlatın

Yüzde dağıtımını kullanarak risk toleransınıza uygun çok adımlı bir sürüm tasarlayın

Hatalı özellikleri anında belirleyin ve devre dışı bırakın, geri alma ve düzeltme gereksinimini ortadan kaldırın

14'ten fazla açık kaynaklı SDK kullanarak ön uç, arka uç ve mobil uygulamalarınızda özellik bayraklarını yönetin

Bölünme sınırlamaları

Yapılandırma süreci başlangıçta biraz karmaşıktır

Yetersiz raporlama metrikleri

Bölünmüş fiyatlandırma

Geliştirici: Ücretsiz

Takım: Aylık 33 $/koltuk

İş: Aylık 60 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları bölün

G2: 4,7/5 (122+ yorum)

7. Taplytics

taplytics aracılığıyla

Taplytics, kullanıcılarınıza sunulan yeni özelliklerin yayınlanmasını yönetmenize ve kontrol etmenize yardımcı olur. Belirli kullanıcı segmentlerini hedeflemek ve özelliklerinizin performansını izlemek için kolayca özellik bayrakları oluşturmanızı sağlar.

Tüm kullanıcı tabanınızı etkilemeden yeni özellikleri denemek ve özelliklerin kararlı ve iyi karşılandığından emin olmak için özellikleri kademeli olarak kullanıma sunmak için kullanışlıdır.

Taplytics'in en iyi özellikleri

Ürünleri piyasaya sürün ve web, mobil, OTT ve sunucu tarafı uygulamalarında özellikleri yönetin

Kodu dağıtın ve özelliği kimin alacağını, kendiniz mi, iç kullanıcılar mı yoksa açıkça tanımlanmış bir üretim kitlesi mi, ince ayar yapın

Tek bir tıklamayla, uygulama mağazası güncellemeleri olmadan mobil, web ve TV'de özellikleri tanıtın veya gizleyin

Özellikleri hemen başlatın veya zaman içinde üretim kitlenizin belirli segmentlerine yavaşça yayınlayın

Özellikleri istediğiniz zaman güvenle şirket içinde veya üretim ortamında dağıtın

Taplytics sınırlamaları

Daha fazla entegrasyon gerekli

Bazen, özellik bayraklarının kullanıcılara yayılması biraz zaman alabilir

Taplytics fiyatlandırması

Pro Plan: Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Özel Plan: Özel fiyatlandırma

Taplytics puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15+ yorum)

Product Hunt: 4,9/5 (100+ yorum)

8. Optimizely

via Optimizely

Bu zengin özelliklere sahip platform, özellik işaretleme, kişiselleştirme ve optimizasyon için kapsamlı bir araç seti sunar.

Takımların veriye dayalı kararlar almasını sağlayan görsel deneme oluşturucu ve analiz gösterge panelleriyle tanınır.

Optimizely'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş özellik yönetimi araçlarıyla mühendislerin üzerindeki baskıyı azaltın

Hedefli, hızlı ve doğru testlerle kişiselleştirme çabalarınızı geliştirin

Daha yüksek kaliteli sürümler, daha güvenli testler ve daha hızlı özellik doğrulamalarıyla tüm ürün yaşam döngünüzü yenileyin

Yerel planlama araçlarıyla deneme hızını artırın veya seçtiğiniz ş Akışı araçlarını entegre edin

Optimizely sınırlamaları

Dik öğrenme eğrisi

Zahmetli test varyasyon süreci

Karmaşık uygulama

Optimizely fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Optimizely puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (75+ yorum)

Gartner Peer Insights: 4,3/5 (111+ yorum)

9. Flipt

via Flipt

Flipt, hız, ölçeklenebilirlik ve kendi kendine barındırmayı ön plana çıkaran açık kaynaklı bir özellik yönetim platformudur.

Geliştiricilere, özelliklerin piyasaya sürülmesini yönetme, A/B testleri gerçekleştirme ve esneklik ve kontrol ile kullanıcı deneyimlerini optimize etme olanağı sağlar.

Flipt'in en iyi özellikleri

Birden fazla takım ve ortamda özellikleri, denemeleri ve dağıtımları yönetin

Özellik bayraklarınızı Git'te depolayın ve mevcut CI/CD ardışık düzeninizi kullanarak değişiklikleri dağıtın

Özel özelliklere göre belirli varlıkları hedeflemek için gelişmiş dağıtım kuralları oluşturun

Flipt sınırlamaları

Büyük bayrak setleri için karmaşık arayüz

Bayrak meta verilerine, kullanıcı segmentlerine veya diğer ilgili kriterlere dayalı gelişmiş filtreleme seçeneklerinin olmaması

Flipt fiyatlandırma

Ücretsiz

Flipt puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

10. Flipper Cloud

flipperCloud aracılığıyla

Flipper Cloud'un özellik bayrağı yönetim aracı, özelliklerin kullanıma sunulmasını yönetmek, A/B testleri gerçekleştirmek ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için kapsamlı bir araç seti sunar.

Kullanıcılarınızın, köklü bir arayüz yeniden tasarımına ne zaman alışmak istediklerini kendilerinin belirlemelerine olanak tanıyarak kesintileri en aza indirmesiyle dikkat çekiyor.

Flipper Cloud'un en iyi özellikleri

Özellikleri herkes, belirli aktörler (ör. kullanıcılar), kullanıcı grupları, aktörlerin belirli bir yüzdesi veya zamanın belirli bir yüzdesi için etkinleştirin

Üretim ayarlarını basitçe yansıtmak için özellikleri üretim dışı bir ortamda ayarlayın

Özellik bayrağı arkasında yeni özellikleri üretime sunarak daha hızlı ve dürüst geri bildirim alın

Kullanıcıların belirli bir yüzdesine deneme özelliğini etkinleştirerek bir değişikliğin üretimdeki gerçek kullanıcıları nasıl etkilediğini önizleyin ve sonuçları ölçün

Flipper Cloud sınırlamaları

Karmaşık takımları ve ayrıntılı özellik erişimini yönetmek için yetersiz işlevsellik

Flipper Cloud fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 20 $/koltuk

Flipper Cloud puanları ve yorumları

İnceleme platformlarında listelenmemiştir

Yukarıda listelenen tüm özellik işaretleme araçları harika olsa da, hepsi bir yapbozun parçaları değildir.

Sağlam iş akışları ve sorunsuz işbirliği için Clickup gibi bir proje yönetimi aracını cephaneliğinize eklemeyi düşünün. Programlama ve ürün takımlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.

ClickUp

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizi her adımda yönetin

ClickUp, her boyuttaki takımın işlerini organize etmesine, etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Çevik takımlar için ClickUp, ürün yol haritaları, birikmiş işler ve sprintler gibi başarılı olmak için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir platformda geliştiricilerinize sunar.

Yazılım takımları için ClickUp, işbirliği, izleme, yönetim ve otomasyon ile tüm fonksiyonları tek bir yerde birleştirerek geliştirme döngüsünü basitleştirir. ClickUp'ın AI aracı, içerik oluşturma ve fikir üretme sırasında da kullanışlıdır.

ClickUp, teknik bilgiye sahip olmayan takımların bile aynı platformda bağlantı kurup iş yapmasına olanak tanır. Sonuç olarak, siloları yıkmak ve geliştiriciler ile çeşitli iş akışları arasındaki uçurumu kapatmak daha kolay hale gelir.

ClickUp 3.0'daki gösterge panelleri, çevik proje yöneticilerine takımın haftalık kalan görevleri ve öncelikleri ile ayrıntılı burnup ve burndown grafiklerini hızlı bir şekilde görüntüleme olanağı sunar

Bu yazılımlar, aşağıdakiler gibi birçok avantaj sunar:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışma alanınızdaki her proje için güvenilir özel durum iş akışları oluşturun

Özel alanları kullanarak benzersiz bir görev kimliği ekleyin ve scrum puanlarını takip edin

Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak, harici entegrasyonlar ve uygulama içi veya Chrome uzantısı aracılığıyla yerel zaman takibi dahil olmak üzere bir dizi zaman takibi seçeneği arasından seçim yapın

Platformlar arasında geçiş yapmaktan kaçının ve Github entegrasyonunu kullanarak bir görev içinde bir dal veya yeni bir çekme talebi oluşturun

Github, Gitlab ve Bitbucket ile sorunsuz entegrasyon

Daha iyi organizasyon ve raporlama için birikmiş işlerinizi takip edin ve belirli Sprint'lere görevler ekleyin

İşbirliğini kolaylaştırmak için takımlar arasında özellik bayraklarıyla ilgili bilgileri zahmetsizce paylaşın

Özelliklerin kullanıcılara nasıl sunulacağını kontrol edin

Özellikleri herkese sunmadan önce küçük bir kullanıcı grubuyla test edin

Yeni sürüm veya hata düzeltmesi gibi belirli etkinliklere göre özellik bayraklarınızın durum değişikliklerini otomatikleştirin. Ayrıca, otomasyonu kullanarak takım üyelerine özellik bayraklarındaki değişiklikleri bildirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor

ClickUp, özellik işaretlemeye özel değildir, ancak bunu tamamlar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Kurumsal ihtiyaçlarınıza uygun özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.201+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.948+ yorum)

Kapsamlı bir platformla özellik bayrağını ustaca kullanın

Çok sayıda özellik işaretleme çözümü mevcut olsa da, çoğu yalnızca özellik bayraklarının mekanizmasına odaklanmakla kalmamalıdır. Geliştiricilerin yükünü hafifletmek için mevcut iş akışları ve proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon gereklidir.

ClickUp, görevleri izlemekten daha fazlasını yapan bütünsel bir proje yönetimi aracıdır. Organizasyonu iyileştirir, verimliliği artırır ve yeni özelliklerin kullanıma sunulmasını kontrol eder.

ClickUp'ın sezgisel arayüzü ve güçlü özelleştirme seçenekleri, tüm proje boyutlarına ve karmaşıklıklarına mükemmel uyum sağlar. ?

Dahası, görev yönetimi, iletişim araçları ve raporlama gösterge panelleri gibi diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz entegrasyonu, geliştiricilerin olağanüstü yazılımları daha hızlı ve daha etkili bir şekilde sunmalarını sağlayan birleşik bir iş akışı oluşturur.

ClickUp'ı bugün deneyin ve avantajlarından yararlanın!