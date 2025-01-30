2025'te Ürün Takımları için En İyi 10 Pendo Alternatifi

Eskiden, kullanıcıların ürününüz, uygulamanız veya hizmetinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak neredeyse imkansızdı. Elbette Google Analytics gibi analiz platformları vardı, ancak bireysel kullanıcı etkinlikleri bir nevi sıkı bir sır olarak saklanıyordu.

Artık bunlar geçmişte kaldı. Pendo gibi dijital benimseme platformları, kullanıcı deneyiminin arkasındaki verileri ortaya çıkarabilir ve bunları sizin elinize teslim edebilir.

Oturum tekrarları ve kullanıcı analitiği gibi özellikler, ürün takımlarına davranış ve etkinlikler hakkında daha fazla içgörü sağlar, böylece daha da iyi müşteri ve çalışan deneyimleri tasarlayabilirsiniz.

Pendo çok tanınmış bir araçtır, ancak bu alanda tek araç değildir. Bu kılavuzda, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için en iyi 10 Pendo alternatifini ve ekibinizin ürünleri yönetme şeklini sonsuza dek değiştirebilecek heyecan verici bir aracı tanıtıyoruz. ?

Pendo nedir?

Pendo, ürün takımlarının gerçek veriler ve içgörülerle desteklenen daha iyi kullanıcı deneyimleri sunmasını sağlayan popüler bir ürün deneyimi ve dijital benimseme platformudur.

pendo aracılığıyla

Bu ürün deneyimi platformu, kullanıcı analitiği, oturum kaydetme ve tekrar oynatma, ürün yol haritaları, ürün keşfi ve doğrulama, kullanıcı geri bildirimi ve uygulama içi kılavuzlar ve destek gibi özellikler içerir.

Yazılım, hem kullanıcı hem de çalışan deneyimlerine uyarlanabilen hepsi bir arada bir platformdur ve bu da onu hem dış hem de iç odaklı şirketler için iyi bir seçenek haline getirir. ✔️

Bir Pendo alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada yüzlerce alternatif dijital benimseme platformu bulunmaktadır ve bunları karşılaştırmak kolay bir görev değildir. Neyse ki, doğru analiz çözümünü veya Pendo alternatifini bulmanıza yardımcı olacak basit bir kontrol listesi hazırladık.

Pendo'ya alternatif bir çözümde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Özellikler: En önemli özellikler hangileri? Geniş bir veri toplama seçenekleri aralığı mı, yoksa yazılımın bu verileri içgörü sağlamak için nasıl kullandığı mı daha önemli?

Fiyatlandırma yapısı: Bazı araçların fiyatlandırma planları, kullanıcı sayısı, oturum sayısı, etkinlik sayısı veya son kullanıcı sayısına göre değişir. Sizin için en uygun olanı hangisi?

Kullanım kolaylığı: Yeni uygulamayı kullanmak ne kadar kolay? Tüm takımınız kullanıcı geri bildirimlerini toplamak veya kullanıcıları sisteme dahil etmek için bu uygulamayı başarıyla kullanabilir mi?

İşbirliği: Verileri ve içgörüleri diğer takımlar veya paydaşlarla kolayca paylaşabilir misiniz?

Yapay zeka (AI): Araç AI kullanıyor mu? Bu, iş akışlarınızı ve süreçlerinizi tamamlıyor mu?

En iyi Pendo alternatifi, ihtiyaçlarınıza en yakın olanıdır. Yukarıdaki noktaları göz önünde bulundurun, sizin için önem derecesine göre sıralayın ve işiniz için en iyi araca ulaşmak için bu sıralamayı kullanın.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pendo Alternatifi

Pendo, kullanıcı etkileşimini daha iyi anlamak ve böylece deneyimi daha da iyileştirmek isteyen takımlar için kullanışlı bir seçenektir. Ancak benzer özellikler sunan tek araç bu değildir ve Pendo'ya alternatifleri keşfederek hangisinin size daha uygun olduğunu görmek her zaman faydalıdır.

İşte bu yıl dikkate almaya değer olduğunu düşündüğümüz en iyi 10 Pendo alternatifi.

1. Whatfix

via Whatfix

Whatfix, kullanıcı verimliliğini, süreç uyumluluğunu ve özellik keşfini iyileştirmek için tasarlanmış bir dijital benimseme platformudur. Whatfix ile ürün ekipleri, kullanıcı davranışlarını gözlemleyebilir, özellik kullanımını izleyebilir, geri bildirim alabilir ve müşterilere gerçek zamanlı destek ve rehberlik sunabilir. ⌚

Whatfix'in en iyi özellikleri

Son kullanıcılara uygulama içi eğitim ve müşteri desteği sağlayın

Adım adım kılavuzlar ve bileşenlerle kullanıcıların uygulamayı benimsemesini artırın

Akıllı segmentasyon ve bağlamsallaştırma ile deneyimi kişiselleştirin

Whatfix sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Whatfix'i diğer SaaS ürün sağlayıcılarıyla birlikte kullanmanın zor olduğunu bildiriyor

Bazı kullanıcılara göre, Whatfix'i öğrenme süreci biraz karmaşık olabilir

Whatfix fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whatfix puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

2. Amplitude

amplitude aracılığıyla

Amplitude, bir ürün analizi ve etkinlik izleme yazılımı uygulamasıdır. Takımlar, bu Pendo alternatifini kullanarak son derece alakalı kullanıcı içgörüleri elde edebilir ve ardından bu verileri ürünleri iyileştirmek için kullanabilir. Platform, analiz, deneme ve optimizasyon ile müşteri verileri için özellikler içerir. ▶️

Amplitude'un en iyi özellikleri

En iyi seçeneği belirlemek için A/B testleri planlayın ve uygulayın

Yerleşik müşteri veri platformuyla müşteri profilleri ve hedef kitle listeleri oluşturun

Veriye dayalı kitle segmentleriyle gelecekteki içerikleri kişiselleştirin

Amplitude sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kurulum sürecinde özelleştirebileceğiniz şablonlar olmasını ister

Yalnızca son 365 güne ait verileri içeren tam bir geçmiş paneli oluşturamazsınız

Amplitude fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Artı: Sınırsız kullanıcı için aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Growth: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Amplitude puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

3. WalkMe

via WalkMe

WalkMe, dijital ürünlerdeki sürtüşmeleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir dijital benimseme platformudur. Yazılım, web uygulamanızın üzerine bindirilerek potansiyel zorlukları belirler, ardından iş akışlarını ve ürün kullanımını iyileştirmeye yönelik pratik öneriler sunar. ?

WalkMe'nin en iyi özellikleri

Kullanıcı akışlarının amaçlandığı gibi işleyip işlemediğini anlayın

Otomasyon sayesinde doğru zamanda kişiselleştirilmiş dijital deneyimler sunun

Sürtüşmeleri ortadan kaldırarak daha yüksek verimlilik ve daha fazla özellik kullanımı sağlayın

WalkMe sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun yavaş yüklendiğini ve bunun web sitesi kullanıcı deneyimini etkileyebileceğini bildirmiştir

Kod gerektirmeyen bir platform olmasına rağmen, kullanıcılar takımınızda HTML ve CSS konusunda teknik olarak yetkin birinin bulunmasının yararlı olduğunu belirtiyor

WalkMe fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

WalkMe puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

4. Heap

via Heap

Heap, ürün takımlarının kullanıcı yolculuklarını anlamasına ve ardından kullanıcı tutma, dönüşüm ve deneyimi iyileştirmek için hızlı değişiklikler yapmasına olanak tanıyan bir dijital içgörü platformudur. Ürün takımları, gerçek müşteri verilerini kullanarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için bu yazılımı kullanabilir. ?

Heap'in en iyi özellikleri

Tek bir tıklamayla bir kullanıcı iş akışının arkasındaki tüm bağlamı elde edin

Yerleşik veri bilimi yetenekleriyle ürününüzü iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Birden fazla cihazda ürün etkileşimini izleyin ve anlayın

Heap sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, rehberli ürün turları ve NPS anketleri gibi Pendo'da bulunan işlevleri özlüyor

Heap yalnızca ön uç etkileşimlerini izler, bu nedenle arka uç etkileşimlerini izlemek için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır

Heap fiyatlandırması

Ücretsiz

Growth: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Premier: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Heap puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

5. Userlane

via Userlane

Userlane, uygulama deneyimlerinin tam bir görünümünü elde etmek isteyen ürün takımları için tasarlanmış bir dijital benimseme platformudur. Bu sayede, kullanıcıların uygulamayı nasıl benimsediğini anlayabilir ve iyileştirmeler yapabilirsiniz. Bu Pendo alternatifi, bağlamla ilgili içerik ve son derece ilgi çekici kullanıcı kılavuzları ile uygulama içinde isteğe bağlı müşteri desteği sunmak için de kullanılabilir. ?

Userlane'in en iyi özellikleri

Farklı uygulamalarda kullanıcı davranışlarını gerçek zamanlı olarak anlayın

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için müşteri davranış verilerini analiz edin

Uygulama içi rehberlik ile otomatik ve alakalı içerik oluşturun ve dağıtın

Userlane sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, raporlamayı basitleştirmek için rapor indirme şablonlarının olmasını ister

Bazı kullanıcılara göre, çok sayıda kılavuzunuz varsa yönetimi zor olabilir

Userlane fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Userlane puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

6. Smartlook

smartlook aracılığıyla

Smartlook, ürün analitiği ve görsel kullanıcı içgörüleri sunan bir dijital platformdur. Platform, nitel ve nicel verileri birleştirerek ürün takımlarına kullanıcıların uygulamalarını nasıl deneyimlediklerine dair tam bir görünüm sunar, böylece ürün geliştirme konusunda karar verme sürecinde daha iyi seçimler yapabilirler. ?

Smartlook'un en iyi özellikleri

Oturum kayıt araçlarıyla kullanıcıların hangi eylemleri gerçekleştirdiğini görün

Kullanıcı davranışını izlemek için web sitesi ve mobil uygulama ısı haritalarını kullanın

Mobil uygulama ve web sitesi analizlerini kullanarak kullanıcı davranışlarını anlayın

Smartlook sınırlamaları

Bazı kullanıcılar oturumların tam olarak kaydedilmediğine dair sorunlar bildiriyor

Bazı kullanıcılara göre, bu araç raporlar için daha fazla özelleştirme seçeneği sunabilir

Smartlook fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 55 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartlook puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

7. Appcues

appcues aracılığıyla

Appcues, kullanıcıların uygulamaya alışma sürecini iyileştirmek isteyen ürün takımları için tasarlanmış bir ürün benimseme platformudur. Platform, takımların deneyim tasarımı, akıllı hedefleme ve kullanıcı davranış izleme ile yeni kullanıcılar için özel uygulama içi deneyimler oluşturmasına olanak tanır.

Appcues'un en iyi özellikleri

Yeni kullanıcılar için kişiselleştirilmiş onboarding akışları ve kontrol listeleri tasarlayın

Kaydırmalı mesajlar, araç ipuçları ve sıcak noktalar ile etkileşimi artırın

Uygulama içi anketlerle kullanıcı geri bildirimlerini toplayın

Appcues sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, potansiyel değişiklikleri test etmeyi ve hızlı bir şekilde geri almayı zorlaştırabileceğinden, otomatik kaydetme özelliğini sinir bozucu buluyor

Bazı kullanıcılar, Appcues içinde daha ayrıntılı analizlerin olmasını isterdi

Appcues fiyatlandırması

Essentials: Üç kullanıcı lisansı için aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla

Growth: 10 kullanıcı lisansı için aylık 879 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Appcues puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

8. Glassbox

glassbox aracılığıyla

Glassbox, takımların uygulama ve dijital ürün kullanıcıları için daha ilgi çekici deneyimler oluşturmasını sağlayan bir dijital müşteri deneyimi analiz platformudur. Bu Pendo alternatifi ile ürün takımları her kullanıcı etkileşimini yakalayabilir, müşteri yolculuklarını analiz edebilir ve performansı izleyebilir. ?

Glassbox'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı verilerini toplayın ve zaman içinde kullanıcı eğilimlerini belirleyin

Sorunları belirleyin ve kullanıcı akışını iyileştirmek için düzeltmeleri uygulayın

Diğer takımlarla işbirliği yaparak bilgi paylaşın ve doğru iyileştirmelere öncelik verin

Glassbox sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ilk kullanım deneyiminin ve web sitelerine kod eklemenin zor olduğunu bildirmiştir

Bazı kullanıcılara göre, birden fazla takım için kullanıcı erişimini yönetme özelliği iyileştirilebilir

Glassbox fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Glassbox puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (40+ yorum)

9. Mixpanel

mixpanel aracılığıyla

Mixpanel, ürün takımlarının iyileştirmeler hakkında daha akıllı kararlar almasını sağlayan bir ürün analizi ve veri görselleştirme aracıdır. Platform, herkesin kullanıcı davranış verilerini görüntülemesine, takımlar arasında paylaşmasına ve doğru yolu izlemesine olanak tanır. ?

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Kullanıcıların uygulamanızla nasıl etkileşimde bulunduğuna dair canlı güncellemeler alın

Kullanıcı yolculuğunu baştan sona analiz edin

Kullanıcı verilerini son derece görsel grafiklere ve çizelgelere dönüştüren panolar oluşturun

Mixpanel sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gösterge panelleri için daha iyi özelleştirme seçenekleri olmasını istiyor

Bazı kullanıcılara göre, diğer uygulamalarda kullanmak üzere ham verileri çıkarmak zor olabilir

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Growth: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

Mixpanel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

10. Hotjar

hotjar aracılığıyla

Hotjar, takımlara temel sayıların ötesinde, web sitelerinde neler olup bittiğine dair daha fazla içgörü sağlayan bir web sitesi ısı haritaları ve davranış analizi aracıdır. Hotjar'ın özellikleri arasında ısı haritaları, kayıtlar, anketler, kullanıcı geri bildirimleri ve röportajlar bulunur. ?

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Isı haritaları ile web sitenizin ziyaretçilerinin hangi alanlarını gerçekten kullandığını görün

Kullanıcı akışındaki sürtüşmeleri belirlemek için kullanıcı oturumlarını görüntüleyin

Geri bildirim isteyin veya gerçek web sitesi kullanıcılarıyla bire bir görüşmeler ayarlayın

Hotjar sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gezinme ve gösterge paneli deneyiminin daha akıcı olmasını istiyor

Bazı kullanıcılar, Hotjar'ı web sitelerine eklemenin sayfa yükleme hızlarını ve performansını olumsuz etkilediğini fark etti

Hotjar fiyatlandırması

HotJar Observe Basic: Ücretsiz

HotJar Observe Plus: Aylık 39 $

HotJar Observe Business: Aylık 99 $+

HotJar Observe Scale: Aylık 213 $+

HotJar Ask Basic: Ücretsiz

HotJar Ask Plus: Aylık 59 $

HotJar Ask Business: Aylık 79 $+

HotJar Ask Scale: Aylık 159 $+

HotJar Engage Basic: Ücretsiz

HotJar Engage Plus: 350 $/ay

HotJar Engage Business: 550 $/ay

HotJar Engage Scale: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Pendo'nun bu alternatifleri, kullanıcı davranışları ve ürün analitiği için farklı bir araç arıyorsanız harika bir seçimdir. Pendo'ya devam etseniz de rakiplerinden birini seçseniz de, teknoloji yığınınızı tamamlamanıza yardımcı olacak başka ürün yönetimi araçlarına ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp AI ile komut istemlerini kullanarak ürün gereksinim belgelerini (PDR'ler) anında oluşturun

ClickUp, deneyimi basitleştirmek ve güncellemeleri daha hızlı sunmak isteyen ürün takımları için en iyi dijital platformdur. Hepsi bir arada ürün yönetim platformumuz sayesinde ürününüzün pozisyonunu ve vizyonunu haritalayabilir, takımınızı hedefinizin arkasına toplayabilir ve daha hızlı yinelemeler yapabilirsiniz.

ClickUp'ı kullanarak akıllı ürün yol haritaları oluşturun ve geri bildirimleri, epik hikayeleri ve sprintleri tek bir paylaşımlı yerde düzenleyin. Takım düzeyinde görünümler, iş akışları ve otomasyonlarla tüm ürün yaşam döngüsünü manuel aktarımlara gerek kalmadan görüntüleyin.

ClickUp AI sayesinde, tüm ürün yönetimi sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Ürün belgeleri oluşturun, kullanıcı geri bildirimlerini düzenleyin ve ürün güncellemelerinde, stratejik planlama şablonlarında ve karar verme şablonlarında kullanabileceğiniz bir özet isteyin.

ClickUp, işbirliği için tasarlanmıştır, böylece ürün takımınız diğer şirket içi departmanlar ve paydaşlarla birlikte beyin fırtınası yapabilir ve bir ürün stratejisi şablonu içinde verileri paylaşabilir. Pendo alternatiflerinden topladığınız veriler artık herkesin erişebileceği ve kullanabileceği tek bir merkezi yerde saklanabilir. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özel özelleştirme seçeneği sunan ClickUp, bazı kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

Proje ve standup özetleri gibi bazı çok beklenen ClickUp AI özellikleri henüz uygulama içinde mevcut değildir, ancak yakında eklenecektir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

Kullanıcı Davranış Verilerinin Gücünden Yararlanın

Mevcut tüm dijital benimseme araçlarını göz önünde bulundurduğunuzda, ürün takımınızın kullanıcı deneyimi geliştirmeye yaklaşımını iyileştirebilecek zengin bir uygulama ve platform yelpazesi vardır. Hedefiniz daha ayrıntılı kullanıcı verileri elde etmek veya sahip olduklarınızı takımınızla paylaşmanın daha iyi bir yolunu bulmak olsun, ihtiyaçlarınıza en uygun Pendo alternatifini bulmak için bu kılavuzu kullanın.

Pendo'nun alternatiflerinin dünyasına daha derin daldıkça, mümkün olan en iyi ürünleri oluşturma yolculuğunuzda size destek olabilecek diğer araçları da değerlendirin. ClickUp ile ürün yönetimine yaklaşımınızı dönüştürün. Şimdi ücretsiz kaydolun. ✨