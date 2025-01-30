2025'te Ürün Takımları için En İyi 10 Pendo Alternatifi

Eskiden, kullanıcıların ürününüz, uygulamanız veya hizmetinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak neredeyse imkansızdı. Elbette Google Analytics gibi analiz platformları vardı, ancak bireysel kullanıcı etkinlikleri bir nevi sıkı bir sır olarak saklanıyordu.
Artık bunlar geçmişte kaldı. Pendo gibi dijital benimseme platformları, kullanıcı deneyiminin arkasındaki verileri ortaya çıkarabilir ve bunları sizin elinize teslim edebilir.
Oturum tekrarları ve kullanıcı analitiği gibi özellikler, ürün takımlarına davranış ve etkinlikler hakkında daha fazla içgörü sağlar, böylece daha da iyi müşteri ve çalışan deneyimleri tasarlayabilirsiniz.
Pendo çok tanınmış bir araçtır, ancak bu alanda tek araç değildir. Bu kılavuzda, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için en iyi 10 Pendo alternatifini ve ekibinizin ürünleri yönetme şeklini sonsuza dek değiştirebilecek heyecan verici bir aracı tanıtıyoruz. ?
Pendo nedir?
Pendo, ürün takımlarının gerçek veriler ve içgörülerle desteklenen daha iyi kullanıcı deneyimleri sunmasını sağlayan popüler bir ürün deneyimi ve dijital benimseme platformudur.
Bu ürün deneyimi platformu, kullanıcı analitiği, oturum kaydetme ve tekrar oynatma, ürün yol haritaları, ürün keşfi ve doğrulama, kullanıcı geri bildirimi ve uygulama içi kılavuzlar ve destek gibi özellikler içerir.
Yazılım, hem kullanıcı hem de çalışan deneyimlerine uyarlanabilen hepsi bir arada bir platformdur ve bu da onu hem dış hem de iç odaklı şirketler için iyi bir seçenek haline getirir. ✔️
Bir Pendo alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Piyasada yüzlerce alternatif dijital benimseme platformu bulunmaktadır ve bunları karşılaştırmak kolay bir görev değildir. Neyse ki, doğru analiz çözümünü veya Pendo alternatifini bulmanıza yardımcı olacak basit bir kontrol listesi hazırladık.
Pendo'ya alternatif bir çözümde aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Özellikler: En önemli özellikler hangileri? Geniş bir veri toplama seçenekleri aralığı mı, yoksa yazılımın bu verileri içgörü sağlamak için nasıl kullandığı mı daha önemli?
- Fiyatlandırma yapısı: Bazı araçların fiyatlandırma planları, kullanıcı sayısı, oturum sayısı, etkinlik sayısı veya son kullanıcı sayısına göre değişir. Sizin için en uygun olanı hangisi?
- Kullanım kolaylığı: Yeni uygulamayı kullanmak ne kadar kolay? Tüm takımınız kullanıcı geri bildirimlerini toplamak veya kullanıcıları sisteme dahil etmek için bu uygulamayı başarıyla kullanabilir mi?
- İşbirliği: Verileri ve içgörüleri diğer takımlar veya paydaşlarla kolayca paylaşabilir misiniz?
- Yapay zeka (AI): Araç AI kullanıyor mu? Bu, iş akışlarınızı ve süreçlerinizi tamamlıyor mu?
En iyi Pendo alternatifi, ihtiyaçlarınıza en yakın olanıdır. Yukarıdaki noktaları göz önünde bulundurun, sizin için önem derecesine göre sıralayın ve işiniz için en iyi araca ulaşmak için bu sıralamayı kullanın.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pendo Alternatifi
Pendo, kullanıcı etkileşimini daha iyi anlamak ve böylece deneyimi daha da iyileştirmek isteyen takımlar için kullanışlı bir seçenektir. Ancak benzer özellikler sunan tek araç bu değildir ve Pendo'ya alternatifleri keşfederek hangisinin size daha uygun olduğunu görmek her zaman faydalıdır.
İşte bu yıl dikkate almaya değer olduğunu düşündüğümüz en iyi 10 Pendo alternatifi.
1. Whatfix
Whatfix, kullanıcı verimliliğini, süreç uyumluluğunu ve özellik keşfini iyileştirmek için tasarlanmış bir dijital benimseme platformudur. Whatfix ile ürün ekipleri, kullanıcı davranışlarını gözlemleyebilir, özellik kullanımını izleyebilir, geri bildirim alabilir ve müşterilere gerçek zamanlı destek ve rehberlik sunabilir. ⌚
Whatfix'in en iyi özellikleri
- Son kullanıcılara uygulama içi eğitim ve müşteri desteği sağlayın
- Adım adım kılavuzlar ve bileşenlerle kullanıcıların uygulamayı benimsemesini artırın
- Akıllı segmentasyon ve bağlamsallaştırma ile deneyimi kişiselleştirin
Whatfix sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Whatfix'i diğer SaaS ürün sağlayıcılarıyla birlikte kullanmanın zor olduğunu bildiriyor
- Bazı kullanıcılara göre, Whatfix'i öğrenme süreci biraz karmaşık olabilir
Whatfix fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Whatfix puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
2. Amplitude
Amplitude, bir ürün analizi ve etkinlik izleme yazılımı uygulamasıdır. Takımlar, bu Pendo alternatifini kullanarak son derece alakalı kullanıcı içgörüleri elde edebilir ve ardından bu verileri ürünleri iyileştirmek için kullanabilir. Platform, analiz, deneme ve optimizasyon ile müşteri verileri için özellikler içerir. ▶️
Amplitude'un en iyi özellikleri
- En iyi seçeneği belirlemek için A/B testleri planlayın ve uygulayın
- Yerleşik müşteri veri platformuyla müşteri profilleri ve hedef kitle listeleri oluşturun
- Veriye dayalı kitle segmentleriyle gelecekteki içerikleri kişiselleştirin
Amplitude sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kurulum sürecinde özelleştirebileceğiniz şablonlar olmasını ister
- Yalnızca son 365 güne ait verileri içeren tam bir geçmiş paneli oluşturamazsınız
Amplitude fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Artı: Sınırsız kullanıcı için aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Growth: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Amplitude puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
3. WalkMe
WalkMe, dijital ürünlerdeki sürtüşmeleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir dijital benimseme platformudur. Yazılım, web uygulamanızın üzerine bindirilerek potansiyel zorlukları belirler, ardından iş akışlarını ve ürün kullanımını iyileştirmeye yönelik pratik öneriler sunar. ?
WalkMe'nin en iyi özellikleri
- Kullanıcı akışlarının amaçlandığı gibi işleyip işlemediğini anlayın
- Otomasyon sayesinde doğru zamanda kişiselleştirilmiş dijital deneyimler sunun
- Sürtüşmeleri ortadan kaldırarak daha yüksek verimlilik ve daha fazla özellik kullanımı sağlayın
WalkMe sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, platformun yavaş yüklendiğini ve bunun web sitesi kullanıcı deneyimini etkileyebileceğini bildirmiştir
- Kod gerektirmeyen bir platform olmasına rağmen, kullanıcılar takımınızda HTML ve CSS konusunda teknik olarak yetkin birinin bulunmasının yararlı olduğunu belirtiyor
WalkMe fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
WalkMe puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)
4. Heap
Heap, ürün takımlarının kullanıcı yolculuklarını anlamasına ve ardından kullanıcı tutma, dönüşüm ve deneyimi iyileştirmek için hızlı değişiklikler yapmasına olanak tanıyan bir dijital içgörü platformudur. Ürün takımları, gerçek müşteri verilerini kullanarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için bu yazılımı kullanabilir. ?
Heap'in en iyi özellikleri
- Tek bir tıklamayla bir kullanıcı iş akışının arkasındaki tüm bağlamı elde edin
- Yerleşik veri bilimi yetenekleriyle ürününüzü iyileştirme fırsatlarını belirleyin
- Birden fazla cihazda ürün etkileşimini izleyin ve anlayın
Heap sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, rehberli ürün turları ve NPS anketleri gibi Pendo'da bulunan işlevleri özlüyor
- Heap yalnızca ön uç etkileşimlerini izler, bu nedenle arka uç etkileşimlerini izlemek için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır
Heap fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Growth: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Premier: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Heap puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
5. Userlane
Userlane, uygulama deneyimlerinin tam bir görünümünü elde etmek isteyen ürün takımları için tasarlanmış bir dijital benimseme platformudur. Bu sayede, kullanıcıların uygulamayı nasıl benimsediğini anlayabilir ve iyileştirmeler yapabilirsiniz. Bu Pendo alternatifi, bağlamla ilgili içerik ve son derece ilgi çekici kullanıcı kılavuzları ile uygulama içinde isteğe bağlı müşteri desteği sunmak için de kullanılabilir. ?
Userlane'in en iyi özellikleri
- Farklı uygulamalarda kullanıcı davranışlarını gerçek zamanlı olarak anlayın
- Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için müşteri davranış verilerini analiz edin
- Uygulama içi rehberlik ile otomatik ve alakalı içerik oluşturun ve dağıtın
Userlane sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, raporlamayı basitleştirmek için rapor indirme şablonlarının olmasını ister
- Bazı kullanıcılara göre, çok sayıda kılavuzunuz varsa yönetimi zor olabilir
Userlane fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Userlane puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
6. Smartlook
Smartlook, ürün analitiği ve görsel kullanıcı içgörüleri sunan bir dijital platformdur. Platform, nitel ve nicel verileri birleştirerek ürün takımlarına kullanıcıların uygulamalarını nasıl deneyimlediklerine dair tam bir görünüm sunar, böylece ürün geliştirme konusunda karar verme sürecinde daha iyi seçimler yapabilirler. ?
Smartlook'un en iyi özellikleri
- Oturum kayıt araçlarıyla kullanıcıların hangi eylemleri gerçekleştirdiğini görün
- Kullanıcı davranışını izlemek için web sitesi ve mobil uygulama ısı haritalarını kullanın
- Mobil uygulama ve web sitesi analizlerini kullanarak kullanıcı davranışlarını anlayın
Smartlook sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar oturumların tam olarak kaydedilmediğine dair sorunlar bildiriyor
- Bazı kullanıcılara göre, bu araç raporlar için daha fazla özelleştirme seçeneği sunabilir
Smartlook fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 55 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Smartlook puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
7. Appcues
Appcues, kullanıcıların uygulamaya alışma sürecini iyileştirmek isteyen ürün takımları için tasarlanmış bir ürün benimseme platformudur. Platform, takımların deneyim tasarımı, akıllı hedefleme ve kullanıcı davranış izleme ile yeni kullanıcılar için özel uygulama içi deneyimler oluşturmasına olanak tanır.
Appcues'un en iyi özellikleri
- Yeni kullanıcılar için kişiselleştirilmiş onboarding akışları ve kontrol listeleri tasarlayın
- Kaydırmalı mesajlar, araç ipuçları ve sıcak noktalar ile etkileşimi artırın
- Uygulama içi anketlerle kullanıcı geri bildirimlerini toplayın
Appcues sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, potansiyel değişiklikleri test etmeyi ve hızlı bir şekilde geri almayı zorlaştırabileceğinden, otomatik kaydetme özelliğini sinir bozucu buluyor
- Bazı kullanıcılar, Appcues içinde daha ayrıntılı analizlerin olmasını isterdi
Appcues fiyatlandırması
- Essentials: Üç kullanıcı lisansı için aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla
- Growth: 10 kullanıcı lisansı için aylık 879 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Appcues puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
8. Glassbox
Glassbox, takımların uygulama ve dijital ürün kullanıcıları için daha ilgi çekici deneyimler oluşturmasını sağlayan bir dijital müşteri deneyimi analiz platformudur. Bu Pendo alternatifi ile ürün takımları her kullanıcı etkileşimini yakalayabilir, müşteri yolculuklarını analiz edebilir ve performansı izleyebilir. ?
Glassbox'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı verilerini toplayın ve zaman içinde kullanıcı eğilimlerini belirleyin
- Sorunları belirleyin ve kullanıcı akışını iyileştirmek için düzeltmeleri uygulayın
- Diğer takımlarla işbirliği yaparak bilgi paylaşın ve doğru iyileştirmelere öncelik verin
Glassbox sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ilk kullanım deneyiminin ve web sitelerine kod eklemenin zor olduğunu bildirmiştir
- Bazı kullanıcılara göre, birden fazla takım için kullanıcı erişimini yönetme özelliği iyileştirilebilir
Glassbox fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Glassbox puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (40+ yorum)
9. Mixpanel
Mixpanel, ürün takımlarının iyileştirmeler hakkında daha akıllı kararlar almasını sağlayan bir ürün analizi ve veri görselleştirme aracıdır. Platform, herkesin kullanıcı davranış verilerini görüntülemesine, takımlar arasında paylaşmasına ve doğru yolu izlemesine olanak tanır. ?
Mixpanel'in en iyi özellikleri
- Kullanıcıların uygulamanızla nasıl etkileşimde bulunduğuna dair canlı güncellemeler alın
- Kullanıcı yolculuğunu baştan sona analiz edin
- Kullanıcı verilerini son derece görsel grafiklere ve çizelgelere dönüştüren panolar oluşturun
Mixpanel sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, gösterge panelleri için daha iyi özelleştirme seçenekleri olmasını istiyor
- Bazı kullanıcılara göre, diğer uygulamalarda kullanmak üzere ham verileri çıkarmak zor olabilir
Mixpanel fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Growth: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla
Mixpanel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
10. Hotjar
Hotjar, takımlara temel sayıların ötesinde, web sitelerinde neler olup bittiğine dair daha fazla içgörü sağlayan bir web sitesi ısı haritaları ve davranış analizi aracıdır. Hotjar'ın özellikleri arasında ısı haritaları, kayıtlar, anketler, kullanıcı geri bildirimleri ve röportajlar bulunur. ?
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Isı haritaları ile web sitenizin ziyaretçilerinin hangi alanlarını gerçekten kullandığını görün
- Kullanıcı akışındaki sürtüşmeleri belirlemek için kullanıcı oturumlarını görüntüleyin
- Geri bildirim isteyin veya gerçek web sitesi kullanıcılarıyla bire bir görüşmeler ayarlayın
Hotjar sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, gezinme ve gösterge paneli deneyiminin daha akıcı olmasını istiyor
- Bazı kullanıcılar, Hotjar'ı web sitelerine eklemenin sayfa yükleme hızlarını ve performansını olumsuz etkilediğini fark etti
Hotjar fiyatlandırması
- HotJar Observe Basic: Ücretsiz
- HotJar Observe Plus: Aylık 39 $
- HotJar Observe Business: Aylık 99 $+
- HotJar Observe Scale: Aylık 213 $+
- HotJar Ask Basic: Ücretsiz
- HotJar Ask Plus: Aylık 59 $
- HotJar Ask Business: Aylık 79 $+
- HotJar Ask Scale: Aylık 159 $+
- HotJar Engage Basic: Ücretsiz
- HotJar Engage Plus: 350 $/ay
- HotJar Engage Business: 550 $/ay
- HotJar Engage Scale: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hotjar puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
Diğer İş Araçları
Pendo'nun bu alternatifleri, kullanıcı davranışları ve ürün analitiği için farklı bir araç arıyorsanız harika bir seçimdir. Pendo'ya devam etseniz de rakiplerinden birini seçseniz de, teknoloji yığınınızı tamamlamanıza yardımcı olacak başka ürün yönetimi araçlarına ihtiyacınız olacaktır.
ClickUp
ClickUp, deneyimi basitleştirmek ve güncellemeleri daha hızlı sunmak isteyen ürün takımları için en iyi dijital platformdur. Hepsi bir arada ürün yönetim platformumuz sayesinde ürününüzün pozisyonunu ve vizyonunu haritalayabilir, takımınızı hedefinizin arkasına toplayabilir ve daha hızlı yinelemeler yapabilirsiniz.
ClickUp'ı kullanarak akıllı ürün yol haritaları oluşturun ve geri bildirimleri, epik hikayeleri ve sprintleri tek bir paylaşımlı yerde düzenleyin. Takım düzeyinde görünümler, iş akışları ve otomasyonlarla tüm ürün yaşam döngüsünü manuel aktarımlara gerek kalmadan görüntüleyin.
ClickUp AI sayesinde, tüm ürün yönetimi sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Ürün belgeleri oluşturun, kullanıcı geri bildirimlerini düzenleyin ve ürün güncellemelerinde, stratejik planlama şablonlarında ve karar verme şablonlarında kullanabileceğiniz bir özet isteyin.
ClickUp, işbirliği için tasarlanmıştır, böylece ürün takımınız diğer şirket içi departmanlar ve paydaşlarla birlikte beyin fırtınası yapabilir ve bir ürün stratejisi şablonu içinde verileri paylaşabilir. Pendo alternatiflerinden topladığınız veriler artık herkesin erişebileceği ve kullanabileceği tek bir merkezi yerde saklanabilir. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tüm kullanıcı davranış verilerinizi tek bir görsel proje yönetimi yazılımında bir araya getirin
- Düzenli ürün yol haritaları oluşturun
- Takım üyelerinin hedeflerine ulaşmaları için onları motive etmek amacıyla ClickUp'ı hedef izleme uygulaması olarak kullanın
- ClickUp Belgeleri ile ürün bilgilerini planlayın, yazın ve paylaşın
- ClickUp Gösterge Panelleri ile ürün yol haritalarınızı ve yaşam döngülerinizi net bir şekilde görün
- Ürün güncellemeleri ve lansmanları konusunda pazarlama ve satış takımlarınızla işbirliği yapın
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özellik ve özel özelleştirme seçeneği sunan ClickUp, bazı kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir
- Proje ve standup özetleri gibi bazı çok beklenen ClickUp AI özellikleri henüz uygulama içinde mevcut değildir, ancak yakında eklenecektir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
Kullanıcı Davranış Verilerinin Gücünden Yararlanın
Mevcut tüm dijital benimseme araçlarını göz önünde bulundurduğunuzda, ürün takımınızın kullanıcı deneyimi geliştirmeye yaklaşımını iyileştirebilecek zengin bir uygulama ve platform yelpazesi vardır. Hedefiniz daha ayrıntılı kullanıcı verileri elde etmek veya sahip olduklarınızı takımınızla paylaşmanın daha iyi bir yolunu bulmak olsun, ihtiyaçlarınıza en uygun Pendo alternatifini bulmak için bu kılavuzu kullanın.
Pendo'nun alternatiflerinin dünyasına daha derin daldıkça, mümkün olan en iyi ürünleri oluşturma yolculuğunuzda size destek olabilecek diğer araçları da değerlendirin. ClickUp ile ürün yönetimine yaklaşımınızı dönüştürün. Şimdi ücretsiz kaydolun. ✨