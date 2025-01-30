2025'te İK Takımları için En İyi 10 BambooHR Alternatifi

İnsan kaynakları departmanı, iş adaylarının seçimi, çalışanların işe alımı, zaman takibi, performans yönetimi ve daha fazlası gibi temel görevleri yerine getirerek şirketi bir arada tutan somun ve cıvatalardır. Ancak tüm bunları tamamlamak için modern İK takımlarının sofistike İK yazılımlarının yardımına ihtiyacı vardır.

BambooHR, uzun süredir önde gelen İK yazılım paketlerinden biridir. Dünya çapında binlerce şirketteki İK uzmanları tarafından kullanılır ve çalışan bilgilerini depolamak ve yönetmek için merkezi bir veritabanı oluşturma yeteneği ile bilinir.

Ancak bu, her şirket için doğru İK yazılımı değildir. Bazı BambooHR alternatifleri daha iyi fiyatlandırma, daha sağlam entegrasyon yetenekleri ve daha sorunsuz bir deneyim sunabilir. BambooHR'ye alternatif arıyorsanız, bu en iyi on BambooHR rakibini keşfetmek isteyeceksiniz.

BambooHR alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

BambooHR alternatiflerini aramaya başladığınızda, dikkate almanız gereken beş nokta vardır:

Kullanıcı dostu arayüz : İK yazılımı, kullanıcı arayüzü kadar iyidir. Yazılımın kullanımı karmaşıksa veya ihtiyacınız olan bilgileri bulmak zorsa, kimseye pek yardımcı olmaz. Temel bilgilere hızlıca ulaşmak ve daha sonra ayrıntılara dalmak için sezgisel bir arayüze sahip yazılımları tercih edin

Güçlü özellik seti: BambooHR alternatifleri, başvuru izleme sistemi, performans yönetim sistemleri, bordro fonksiyonları, sosyal haklar yönetimi vb. sunabilir. Bazı kuruluşlar bu temel İK fonksiyonlarından sadece bir veya ikisine ihtiyaç duyarken, diğerleri daha sofistike bir özellik setine ihtiyaç duyabilir. Alışverişe başlamadan önce İK yazılımından neye ihtiyacınız olduğunu bilin

Mükemmel entegrasyon yetenekleri: İnsan kaynakları yazılımınız, teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalara ve programlara ne kadar çok bağlanabilirse o kadar iyidir. Entegrasyonlar, çalışanlarla iletişim kurma, çalışanların sosyal haklarını yönetme veya maaş bordrosunu otomatik olarak çalıştırma gibi insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir

Bol eğitim ve müşteri desteği: İK yönetim yazılımı birçok karmaşık ve hassas süreci yönetir, bu nedenle nadiren basittir. Yeni yazılımı temel İK süreçlerinize sorunsuz bir şekilde uygulayabilmek için kapsamlı eğitim kaynakları ve duyarlı müşteri hizmetleri sunan bir yazılım seçin

Bütçe dostu maliyet: Çoğu BambooHR alternatifi, ölçeklenebilir bir fiyat yapısı sunar, yani genellikle çalışan başına ödeme yaparsınız. Ancak, bir yazılım platformuna karar vermeden önce, abonelik ücretleri, uygulama maliyetleri ve olası ek ücretler dahil olmak üzere yazılımın toplam maliyetini anladığınızdan emin olun

Bu listedeki BambooHR alternatiflerinin çoğu ücretsiz deneme dönemi sunmaktadır. Bu teklifleri kullanarak yazılımı deneyin ve İK ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını görün.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 BambooHR Alternatifi

ClickUp'ta özelleştirilebilir bir İK iş akışı ile birçok İK yapılacak öğenizi takip edin

Bu bir verimlilik platformudur. Ücretsiz bir proje yönetimi aracıdır. Ve artık, insan kaynakları yönetimi için vazgeçilmez yazılımınız.

ClickUp, tüm İK ihtiyaçlarınız için verimli ve merkezi bir alan oluşturmak üzere Çalışma Alanınızı sağlam özellikler ve çoklu görünümlerle özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, 1.000'den fazla entegrasyon ile birçok İK sürecini otomatikleştirebilir ve yapılacaklar listenizi güçlendirebilirsiniz. ClickUp'ta otomasyonu kullanarak görevleri tetikleyin, durumları güncelleyin veya takımınızla iletişim kurun.

Ayrıca harika İK yönetim şablonlarına da erişebileceksiniz. Kuruluşunuz için etkili bir standart operasyon prosedürü listesi oluşturmaya yardımcı olacak ClickUp İK SOP şablonuyla başlayın. Ardından, bordro işleme, performans yönetimi ve daha fazlası için ücretsiz şablonlara göz atın. Bunları kullanarak İK çalışma alanınızı dakikalar içinde kurup çalıştırın.

İşe alımdan yetenek yönetimine ve oryantasyona kadar, ClickUp tüm İK yönetimi ihtiyaçlarınız için bir çözüme sahiptir. İnsan kaynakları ekibinizi İK'nın insan tarafını yönetmek için serbest bırakın ve gerisini ClickUp'a bırakın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp özelleştirilebilir, böylece kuruluşunuzun İK ihtiyaçlarına özel özel iş akışları, görev listeleri ve alanlar oluşturabilirsiniz

Harika işbirliği özellikleri, işe alım sürecinde işe alım yöneticileriyle koordinasyon veya çalışan performans yönetimi konusunda takımlarla ortaklık gibi işlerde takımların birlikte çalışmasını kolaylaştırır

ClickUp, belge yönetimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır, böylece takımlar ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilirken, İK takımları hassas çalışan verilerini güvende tutabilir

Ücretsiz şablonlar, başvuru izleme sistemi oluşturma veya performans değerlendirmeleri oluşturma gibi yeni süreçler oluştururken takımların zaman kazanmasını sağlar

Ölçeklenebilir sistem, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra büyük kuruluşlar için de kolayca uyarlanabilir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, zengin bir özellik ve yetenek listesine sahiptir, bu nedenle yeni kullanıcılar platformda yapabilecekleri her şeyi öğrenmek için biraz zaman gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Connecteam

Connecteam aracılığıyla

Connecteam, masa başı olmayan ve uzaktan çalışanlar için özel olarak tasarlanmış bir çalışan yönetim platformudur. İletişim araçları ve planlama, eğitim ve daha fazlasını yönetme yöntemleri dahil olmak üzere iş gücü yönetimi görevleri için araçlar sağlar.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Sohbet, mesajlaşma ve duyuru özellikleri ile çalışanlarla iletişimi kolaylaştırır

Çalışanlara eğitim materyalleri oluşturmak ve sunmak, işe alım sürecini kolaylaştırmak için araçlar

Çalışan değerlendirmeleri, güvenlik denetimleri, başvuru izleme sistemleri veya diğer İK süreçleri gibi görevler için hızlı bir şekilde yeni formlar ve kontrol listeleri oluşturun

Connecteam sınırlamaları

Platformun en iyi İK araçlarından bazıları yalnızca daha yüksek ücretli katmanlarda mevcuttur, bu nedenle daha küçük bütçeli küçük işletmeler bunu sınırlı bulabilir

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İş Planı: 0 $

Temel: İlk 30 kullanıcı için aylık 35 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 0,60 $

Gelişmiş: İlk 30 kullanıcı için aylık 59 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 1,80 $

Uzman: İlk 30 kullanıcı için aylık 119 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 3,60 $

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (310+ yorum)

3. Zenefits

Zenefits aracılığıyla

Zenefits, kuruluşların insan kaynakları süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan araçlara sahip bulut tabanlı bir insan kaynakları yönetim platformudur. Basit, kullanıcı dostu bir arayüze ve çalışanların hareket halindeyken bilgilerine erişmelerini sağlayan ödüllü bir mobil uygulamaya sahiptir.

Zenefits'in en iyi özellikleri

Sağlık sigortası, emeklilik planları ve diğer çalışan avantajları gibi avantajları kolayca yönetebilmeniz için avantaj yönetimi için harika araçlar

Kullanımı kolay zaman takibi özellikleri, bordro hizmetlerinize bağlanırken çalışanların programlarını, çalışma saatlerini, molalarını ve fazla mesailerini takip etmenize yardımcı olur

Zenefits, uyumluluk yönetimi için en iyi BambooHR alternatiflerinden biridir ve küçük işletmelerin ve büyük kuruluşların çeşitli İK ve işgücü düzenlemelerine uyumlu kalmasına yardımcı olur

Zenefits sınırlamaları

Platformun müşteri hizmetleri takımına ulaşmak biraz zaman (ve çaba) alabilir, bu nedenle karşılaştığınız sorunlara geçici çözümler bulmanız gerekebilir

Zenefits fiyatlandırması

Temel özellikler: Çalışan başına aylık 10 ABD doları

Büyüme: Çalışan başına aylık 20 ABD doları

Zen: Çalışan başına aylık 33 dolar

Zenefits puanları ve yorumları

G2: 4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (810+ yorum)

Zenefits alternatiflerini inceleyin!

4. Rippling

Rippling aracılığıyla

Rippling, kapsamlı bir İK ve çalışan yönetimi araçları paketi sunan bulut tabanlı bir platformdur. Rippling, İK süreçlerini kolaylaştırmak istiyorsanız BambooHR'ye mükemmel bir alternatiftir. Bordro, sosyal haklar yönetimi, sağlık tasarruf hesapları, işe alım, performans yönetimi ve daha fazlası için merkezi bir yere sahip olacaksınız.

En iyi özellikler

Otomatik bordro işleme, vergi hesaplamaları, doğrudan mevduat kurulumu ve bordro düzenlemelerine uyum gibi karmaşık görevleri yerine getirir

Belge gönderimi ve görev yönetimi gibi idari görevlerde size yardımcı olacak, çalışanların işe alımını kolaylaştıran araçlar

BT ve güvenlik yönetimi özelliklerini entegre ederek işlevselliği genişletme yeteneği, bu sayede kuruluşunuz genelinde güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz

Dalgalı sınırlamalar

İnsan kaynakları platformunun tüm özellikleri mobil cihazlarda mevcut değildir, bu nedenle yöneticiler ve çalışanlar platformdan en iyi şekilde yararlanmak için bir masaüstü bilgisayara ihtiyaç duyabilirler

Dalgalı fiyatlandırma

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.900+ yorum)

5. Paypro

Paypro aracılığıyla

Paypro, işgücünüzü işe almaktan emekliye ayırmaya kadar ihtiyacınız olan tek İK yönetim platformu olmayı vaat ediyor.

Bulut tabanlı platform, bordro, performans yönetimi, İK hedef belirleme, sosyal haklar yönetimi ve zaman takibi araçları sunar. Ayrıca, uzman uygulama ekibi, kuruluşunuzun İK departmanını platformda hızlı bir şekilde çalışır hale getirebilir.

Paypro'nun en iyi özellikleri

Uzman bir uygulama takımı, İK ekibinizin sistemi kullanmaya başlaması için gerekli tüm zorlu işleri yapacaktır

Kapsamlı işgücü yönetimi, işgücü maliyetlerini kontrol etmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olan gelişmiş özellikler dahil olmak üzere, takımınızı yönetmenin her yönünü ele alabilir

Zaman takibi, ücret yönetimi, sosyal haklar yönetimi ve daha fazlasını içeren tüm çalışan verileri için tek bir veritabanı ile gereksiz iş akışlarını ortadan kaldırır

Paypro sınırlamaları

Raporlar hantal ve aşırı karmaşık olabilir. Bu nedenle, ihtiyacınız olan bilgileri elde etmek için deneme yanılma yöntemine başvurmanız gerekebilir

Paypro fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Paypro puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

6. Namely

Namely aracılığıyla

Namely, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bir bordro ve İK platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile tanınan Namely, İK, yan haklar ve ücret yönetimi ile aday izleme için kapsamlı bir çözüm sunar.

Ayrıca, çalışanların kendi kendilerine hizmet almasını kolaylaştıran, kullanımı kolay bir platform sunar.

En iyi özellikler

Mükemmel self servis özellikleri, çalışanların yönetici görevleriyle uğraşmadan İK bilgilerine erişmelerine ve bunları yönetmelerine olanak tanır

Yetenek yönetimi araçları, çalışanların performans değerlendirmeleri ve çalışanların gelişimi gibi konuları kolayca yöneterek organizasyon içinde yeteneklerin gelişimini destekler

Kolay avantaj yönetimi sayesinde, kuruluşunuz sağlık sigortasından emeklilik planlarına kadar her şeyi verimli bir şekilde yönetebilir

Yani sınırlamalar

Müşteri desteğine ulaşmak zor olabilir, bu da kullanıcıların sorunları kendi başlarına çözmek zorunda kalmasına neden olabilir

Namely fiyatlandırma

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Namely puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (420+ yorum)

7. Justworks

Justworks aracılığıyla

Justworks, küçük ve orta ölçekli kuruluşlara yönelik hepsi bir arada bir İK yönetim yazılımıdır. Arayüzü sezgiseldir ve hem işverenler hem de çalışanlar için İK süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak bir dizi araç sunar.

Derinlemesine İK bilgisi olmayanlar için mükemmeldir, çünkü her türlü sorunda size rehberlik edecek 7/24 destek mevcuttur.

Justworks'ün en iyi özellikleri

Justworks'te işinizi kurmakla ilgili her türlü sorunuzu gerçek insanlar yanıtlayarak 7/24 mükemmel müşteri desteği sunulmaktadır

Çalışanlar, kullanımı kolay bir gösterge paneli aracılığıyla İK bilgilerine erişebilir ve bunları yönetebilir, böylece verileri bulmak veya formları göndermek çok kolay hale gelir

Oryantasyon araçları, yeni çalışanları işe almayı çocuk oyuncağı haline getirir, doğrudan para yatırma bilgilerini gönderme, şirket politikalarını inceleme ve daha fazlasını yapma süreçlerinde onlara rehberlik eder

Justworks sınırlamaları

Mobil uygulama bulunmamaktadır, bu da yönetici ve çalışanların hareket halindeyken erişimini sınırlamaktadır

Justworks fiyatlandırması

Temel: Çalışan başına aylık 59 ABD doları

Ayrıca: Çalışan başına aylık 99 $

Justworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

8. Gusto

Via Gusto

Gusto, işletmeler için insan sermayesi yönetimi ve bordro işlemlerinin tüm yönlerini basitleştiren bir çevrimiçi platformdur. Çalışan yönetimi ile ilgili iş akışlarını kolaylaştırmak için birçok entegrasyon özelliği sunan kullanıcı dostu bir platformdur. Fiyatına göre iyi bir İK araçları seçimine sahip olan bu platform, küçük işletmeler için iyi bir seçenektir.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Basitleştirilmiş, otomatikleştirilmiş bir bordro süreci, hesaplamalardaki tahminleri ortadan kaldırır ve yöneticilerin yükünü büyük ölçüde azaltır

Mükemmel uyumluluk araçları, kuruluşların sürekli değişen düzenlemelerden haberdar olmalarına yardımcı olur, böylece yasal gereklilikleri yerine getirirken çalışan verilerini zahmetsizce yönetebilirsiniz

Gusto, çalışanlara sağlanan sosyal haklar konusunda aracılık yaparak, kuruluşların çalışanları için uygun fiyatlı sağlık sigortası planlarına ulaşmasına yardımcı olur

Gusto sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü yoktur, bu nedenle özellikleri test etmeden önce ödeme yapmanız gerekir

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 40 $ artı kişi başına aylık 6

Ayrıca: Aylık 80 $ artı kişi başına aylık 12 $

Premium: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

9. PerformYard

PerformYard aracılığıyla

PerformYard, performans yönetimine odaklanır ve kuruluşunuzda yüksek performans kültürü oluşturmak için merkezi bir hub oluşturur. Basit bir arayüz aracılığıyla, İK takımları PerformYard'ı kullanarak İK KPI'larını, çalışan geri bildirim araçlarını veya performans değerlendirmelerini ayarlayarak takımın büyümesini ve gelişimini destekleyebilir.

PerformYard'ın en iyi özellikleri

Performans değerlendirmelerini özelleştirerek, kuruluşunuzun hedefleri ve değerleriyle uyumlu değerlendirmeler oluşturun

Sürekli geri bildirim araçları, sürekli geri bildirim döngüleri oluşturarak çalışanlar ve yönetim arasında performans ve hedefler hakkında düzenli iletişim sağlanır

Mükemmel analiz ve raporlama özellikleri, performans eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlar ve kuruluşunuzdaki güçlü ve zayıf yönleri belirlemenize yardımcı olur

PerformYard sınırlamaları

Raporlama sezgisel değildir, bu nedenle yöneticiler ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için ek desteğe ihtiyaç duyabilirler

Maaş bordrosu araçları veya sosyal haklar yönetimi gibi diğer İK platformlarında bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir

PerformYard fiyatlandırması

Performans Yönetimi: Kişi başına aylık 5-10 dolar, yıllık faturalandırılır

Çalışan Bağlılığı: Kişi başına aylık 1-3 dolar ek ücret

PerformYard puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

10. Zoho People

Zoho People aracılığıyla

Büyük bir kuruluş için gelişmiş İK araçlarına ihtiyacınız varsa, Zoho People'ı inceleyin. Bu bulut tabanlı insan kaynakları yönetim yazılımı, çok çeşitli araçlar ve özellikler sunar.

Zoho People, devamlılık izleme özelliklerinden performans yönetimine kadar çalışan bilgilerinin tüm yönlerini yönetmek için merkezi bir platform oluşturur.

Zoho People'ın en iyi özellikleri

İç İK sürecinize özel formlar ve iş akışları oluşturabilmeniz ve uyarlayabilmeniz için son derece özelleştirilebilir, işe alım sürecinden günlük yönetici görevlerine kadar

Sezgisel self servis portalı, çalışanların kişisel bilgilerine erişip bunları güncelleyebilmelerini, maaş bordrolarını görüntüleyebilmelerini ve izin talep edebilmelerini sağlar. Çalışan bağlılığı daha yüksektir ve yönetim ile insan kaynakları ekibi için daha az yönetici görevi vardır

Mükemmel raporlama özellikleri, yönetim takımlarına işgücü eğilimleri, performans ölçütleri ve diğer kritik İK verileri hakkında içgörü sağlayarak, kuruluş için daha iyi veriye dayalı kararlar almalarını sağlar

Zoho People sınırlamaları

Arayüz her zaman sezgisel değildir, bu da kullanıcıların başlangıçta müşteri desteğine ve eğitim kaynaklarına büyük ölçüde güvenmesine neden olur

Zoho People fiyatlandırması

Beş kullanıcı için ücretsiz

Essential HR: Aylık 1 $/çalışan

Profesyonel: Aylık 2 $/çalışan

Premium: Aylık 3 $/çalışan

Enterprise: Aylık 5 $/çalışan

People Plus: Aylık 8 $/çalışan

Zoho People puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (230+ yorum)

ClickUp'ta kuruluşunuz için en iyi BambooHR alternatifini bulun

Verimli İK operasyonları, tüm organizasyon üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çalışan memnuniyetinin artmasına, sosyal hak hizmetlerinin sorunsuz işleyişine ve daha mutlu bir iş ortamına yol açar. Bu, çalışanların elde tutulmasına fayda sağlar ve organizasyonun kârlılığını artırmaya yardımcı olur.

Doğru İK araçları bunu gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. En iyi BambooHR alternatifleri, yönetici iş yükünü azaltmanıza, insan yönetimini kolaylaştırmanıza ve daha iyi bir çalışan deneyimi yaratmanıza yardımcı olacak anahtar özellikler sunar.

BambooHR'ye alternatifler arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. ClickUp, küçük işletmelerin, orta ölçekli şirketlerin ve daha büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok yönlü bir seçenektir.

Öncelikle bir proje yönetimi aracı olarak bilinen ClickUp, aynı zamanda kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi özellikleri paketi sunar. ClickUp'ı kullanarak, İK süreçlerinizi basitleştirebilir ve çalışanlarınızla iletişimi iyileştirebilirsiniz.

ClickUp, özelleştirilebilir çalışma alanları, 1.000'den fazla entegrasyon ve birçok otomasyon özelliği sunar. İnsan kaynakları yönetiminin her yönü için çözümler ve şablonlarla, işe alımdan koçluğa ve daha fazlasına kadar insan kaynakları ihtiyaçlarınızı merkezileştirebilirsiniz.

HR takımınızı daha verimli ve etkili bir yönetim sistemi ile güçlendirmek için bugün ClickUp'a kaydolun.