2025'te İK Takımları için En İyi 10 BambooHR Alternatifi

İnsan kaynakları departmanı, iş adaylarının seçimi, çalışanların işe alımı, zaman takibi, performans yönetimi ve daha fazlası gibi temel görevleri yerine getirerek şirketi bir arada tutan somun ve cıvatalardır. Ancak tüm bunları tamamlamak için modern İK takımlarının sofistike İK yazılımlarının yardımına ihtiyacı vardır.
BambooHR, uzun süredir önde gelen İK yazılım paketlerinden biridir. Dünya çapında binlerce şirketteki İK uzmanları tarafından kullanılır ve çalışan bilgilerini depolamak ve yönetmek için merkezi bir veritabanı oluşturma yeteneği ile bilinir.
Ancak bu, her şirket için doğru İK yazılımı değildir. Bazı BambooHR alternatifleri daha iyi fiyatlandırma, daha sağlam entegrasyon yetenekleri ve daha sorunsuz bir deneyim sunabilir. BambooHR'ye alternatif arıyorsanız, bu en iyi on BambooHR rakibini keşfetmek isteyeceksiniz.
BambooHR alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
BambooHR alternatiflerini aramaya başladığınızda, dikkate almanız gereken beş nokta vardır:
- Kullanıcı dostu arayüz: İK yazılımı, kullanıcı arayüzü kadar iyidir. Yazılımın kullanımı karmaşıksa veya ihtiyacınız olan bilgileri bulmak zorsa, kimseye pek yardımcı olmaz. Temel bilgilere hızlıca ulaşmak ve daha sonra ayrıntılara dalmak için sezgisel bir arayüze sahip yazılımları tercih edin
- Güçlü özellik seti: BambooHR alternatifleri, başvuru izleme sistemi, performans yönetim sistemleri, bordro fonksiyonları, sosyal haklar yönetimi vb. sunabilir. Bazı kuruluşlar bu temel İK fonksiyonlarından sadece bir veya ikisine ihtiyaç duyarken, diğerleri daha sofistike bir özellik setine ihtiyaç duyabilir. Alışverişe başlamadan önce İK yazılımından neye ihtiyacınız olduğunu bilin
- Mükemmel entegrasyon yetenekleri: İnsan kaynakları yazılımınız, teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalara ve programlara ne kadar çok bağlanabilirse o kadar iyidir. Entegrasyonlar, çalışanlarla iletişim kurma, çalışanların sosyal haklarını yönetme veya maaş bordrosunu otomatik olarak çalıştırma gibi insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir
- Bol eğitim ve müşteri desteği: İK yönetim yazılımı birçok karmaşık ve hassas süreci yönetir, bu nedenle nadiren basittir. Yeni yazılımı temel İK süreçlerinize sorunsuz bir şekilde uygulayabilmek için kapsamlı eğitim kaynakları ve duyarlı müşteri hizmetleri sunan bir yazılım seçin
- Bütçe dostu maliyet: Çoğu BambooHR alternatifi, ölçeklenebilir bir fiyat yapısı sunar, yani genellikle çalışan başına ödeme yaparsınız. Ancak, bir yazılım platformuna karar vermeden önce, abonelik ücretleri, uygulama maliyetleri ve olası ek ücretler dahil olmak üzere yazılımın toplam maliyetini anladığınızdan emin olun
Bu listedeki BambooHR alternatiflerinin çoğu ücretsiz deneme dönemi sunmaktadır. Bu teklifleri kullanarak yazılımı deneyin ve İK ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını görün.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 BambooHR Alternatifi
1. ClickUp
Bu bir verimlilik platformudur. Ücretsiz bir proje yönetimi aracıdır. Ve artık, insan kaynakları yönetimi için vazgeçilmez yazılımınız.
ClickUp, tüm İK ihtiyaçlarınız için verimli ve merkezi bir alan oluşturmak üzere Çalışma Alanınızı sağlam özellikler ve çoklu görünümlerle özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, 1.000'den fazla entegrasyon ile birçok İK sürecini otomatikleştirebilir ve yapılacaklar listenizi güçlendirebilirsiniz. ClickUp'ta otomasyonu kullanarak görevleri tetikleyin, durumları güncelleyin veya takımınızla iletişim kurun.
Ayrıca harika İK yönetim şablonlarına da erişebileceksiniz. Kuruluşunuz için etkili bir standart operasyon prosedürü listesi oluşturmaya yardımcı olacak ClickUp İK SOP şablonuyla başlayın. Ardından, bordro işleme, performans yönetimi ve daha fazlası için ücretsiz şablonlara göz atın. Bunları kullanarak İK çalışma alanınızı dakikalar içinde kurup çalıştırın.
İşe alımdan yetenek yönetimine ve oryantasyona kadar, ClickUp tüm İK yönetimi ihtiyaçlarınız için bir çözüme sahiptir. İnsan kaynakları ekibinizi İK'nın insan tarafını yönetmek için serbest bırakın ve gerisini ClickUp'a bırakın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp özelleştirilebilir, böylece kuruluşunuzun İK ihtiyaçlarına özel özel iş akışları, görev listeleri ve alanlar oluşturabilirsiniz
- Harika işbirliği özellikleri, işe alım sürecinde işe alım yöneticileriyle koordinasyon veya çalışan performans yönetimi konusunda takımlarla ortaklık gibi işlerde takımların birlikte çalışmasını kolaylaştırır
- ClickUp, belge yönetimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır, böylece takımlar ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilirken, İK takımları hassas çalışan verilerini güvende tutabilir
- Ücretsiz şablonlar, başvuru izleme sistemi oluşturma veya performans değerlendirmeleri oluşturma gibi yeni süreçler oluştururken takımların zaman kazanmasını sağlar
- Ölçeklenebilir sistem, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra büyük kuruluşlar için de kolayca uyarlanabilir
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, zengin bir özellik ve yetenek listesine sahiptir, bu nedenle yeni kullanıcılar platformda yapabilecekleri her şeyi öğrenmek için biraz zaman gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Connecteam
Connecteam, masa başı olmayan ve uzaktan çalışanlar için özel olarak tasarlanmış bir çalışan yönetim platformudur. İletişim araçları ve planlama, eğitim ve daha fazlasını yönetme yöntemleri dahil olmak üzere iş gücü yönetimi görevleri için araçlar sağlar.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Sohbet, mesajlaşma ve duyuru özellikleri ile çalışanlarla iletişimi kolaylaştırır
- Çalışanlara eğitim materyalleri oluşturmak ve sunmak, işe alım sürecini kolaylaştırmak için araçlar
- Çalışan değerlendirmeleri, güvenlik denetimleri, başvuru izleme sistemleri veya diğer İK süreçleri gibi görevler için hızlı bir şekilde yeni formlar ve kontrol listeleri oluşturun
Connecteam sınırlamaları
- Platformun en iyi İK araçlarından bazıları yalnızca daha yüksek ücretli katmanlarda mevcuttur, bu nedenle daha küçük bütçeli küçük işletmeler bunu sınırlı bulabilir
Connecteam fiyatlandırması
- Küçük İş Planı: 0 $
- Temel: İlk 30 kullanıcı için aylık 35 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 0,60 $
- Gelişmiş: İlk 30 kullanıcı için aylık 59 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 1,80 $
- Uzman: İlk 30 kullanıcı için aylık 119 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 3,60 $
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (310+ yorum)
3. Zenefits
Zenefits, kuruluşların insan kaynakları süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan araçlara sahip bulut tabanlı bir insan kaynakları yönetim platformudur. Basit, kullanıcı dostu bir arayüze ve çalışanların hareket halindeyken bilgilerine erişmelerini sağlayan ödüllü bir mobil uygulamaya sahiptir.
Zenefits'in en iyi özellikleri
- Sağlık sigortası, emeklilik planları ve diğer çalışan avantajları gibi avantajları kolayca yönetebilmeniz için avantaj yönetimi için harika araçlar
- Kullanımı kolay zaman takibi özellikleri, bordro hizmetlerinize bağlanırken çalışanların programlarını, çalışma saatlerini, molalarını ve fazla mesailerini takip etmenize yardımcı olur
- Zenefits, uyumluluk yönetimi için en iyi BambooHR alternatiflerinden biridir ve küçük işletmelerin ve büyük kuruluşların çeşitli İK ve işgücü düzenlemelerine uyumlu kalmasına yardımcı olur
Zenefits sınırlamaları
- Platformun müşteri hizmetleri takımına ulaşmak biraz zaman (ve çaba) alabilir, bu nedenle karşılaştığınız sorunlara geçici çözümler bulmanız gerekebilir
Zenefits fiyatlandırması
- Temel özellikler: Çalışan başına aylık 10 ABD doları
- Büyüme: Çalışan başına aylık 20 ABD doları
- Zen: Çalışan başına aylık 33 dolar
Zenefits puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (810+ yorum)
Zenefits alternatiflerini inceleyin!
4. Rippling
Rippling, kapsamlı bir İK ve çalışan yönetimi araçları paketi sunan bulut tabanlı bir platformdur. Rippling, İK süreçlerini kolaylaştırmak istiyorsanız BambooHR'ye mükemmel bir alternatiftir. Bordro, sosyal haklar yönetimi, sağlık tasarruf hesapları, işe alım, performans yönetimi ve daha fazlası için merkezi bir yere sahip olacaksınız.
En iyi özellikler
- Otomatik bordro işleme, vergi hesaplamaları, doğrudan mevduat kurulumu ve bordro düzenlemelerine uyum gibi karmaşık görevleri yerine getirir
- Belge gönderimi ve görev yönetimi gibi idari görevlerde size yardımcı olacak, çalışanların işe alımını kolaylaştıran araçlar
- BT ve güvenlik yönetimi özelliklerini entegre ederek işlevselliği genişletme yeteneği, bu sayede kuruluşunuz genelinde güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz
Dalgalı sınırlamalar
- İnsan kaynakları platformunun tüm özellikleri mobil cihazlarda mevcut değildir, bu nedenle yöneticiler ve çalışanlar platformdan en iyi şekilde yararlanmak için bir masaüstü bilgisayara ihtiyaç duyabilirler
Dalgalı fiyatlandırma
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Dalgalı puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (2.100+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (2.900+ yorum)
5. Paypro
Paypro, işgücünüzü işe almaktan emekliye ayırmaya kadar ihtiyacınız olan tek İK yönetim platformu olmayı vaat ediyor.
Bulut tabanlı platform, bordro, performans yönetimi, İK hedef belirleme, sosyal haklar yönetimi ve zaman takibi araçları sunar. Ayrıca, uzman uygulama ekibi, kuruluşunuzun İK departmanını platformda hızlı bir şekilde çalışır hale getirebilir.
Paypro'nun en iyi özellikleri
- Uzman bir uygulama takımı, İK ekibinizin sistemi kullanmaya başlaması için gerekli tüm zorlu işleri yapacaktır
- Kapsamlı işgücü yönetimi, işgücü maliyetlerini kontrol etmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olan gelişmiş özellikler dahil olmak üzere, takımınızı yönetmenin her yönünü ele alabilir
- Zaman takibi, ücret yönetimi, sosyal haklar yönetimi ve daha fazlasını içeren tüm çalışan verileri için tek bir veritabanı ile gereksiz iş akışlarını ortadan kaldırır
Paypro sınırlamaları
- Raporlar hantal ve aşırı karmaşık olabilir. Bu nedenle, ihtiyacınız olan bilgileri elde etmek için deneme yanılma yöntemine başvurmanız gerekebilir
Paypro fiyatlandırması
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Paypro puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)
6. Namely
Namely, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bir bordro ve İK platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile tanınan Namely, İK, yan haklar ve ücret yönetimi ile aday izleme için kapsamlı bir çözüm sunar.
Ayrıca, çalışanların kendi kendilerine hizmet almasını kolaylaştıran, kullanımı kolay bir platform sunar.
En iyi özellikler
- Mükemmel self servis özellikleri, çalışanların yönetici görevleriyle uğraşmadan İK bilgilerine erişmelerine ve bunları yönetmelerine olanak tanır
- Yetenek yönetimi araçları, çalışanların performans değerlendirmeleri ve çalışanların gelişimi gibi konuları kolayca yöneterek organizasyon içinde yeteneklerin gelişimini destekler
- Kolay avantaj yönetimi sayesinde, kuruluşunuz sağlık sigortasından emeklilik planlarına kadar her şeyi verimli bir şekilde yönetebilir
Yani sınırlamalar
- Müşteri desteğine ulaşmak zor olabilir, bu da kullanıcıların sorunları kendi başlarına çözmek zorunda kalmasına neden olabilir
Namely fiyatlandırma
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Namely puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (420+ yorum)
7. Justworks
Justworks, küçük ve orta ölçekli kuruluşlara yönelik hepsi bir arada bir İK yönetim yazılımıdır. Arayüzü sezgiseldir ve hem işverenler hem de çalışanlar için İK süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak bir dizi araç sunar.
Derinlemesine İK bilgisi olmayanlar için mükemmeldir, çünkü her türlü sorunda size rehberlik edecek 7/24 destek mevcuttur.
Justworks'ün en iyi özellikleri
- Justworks'te işinizi kurmakla ilgili her türlü sorunuzu gerçek insanlar yanıtlayarak 7/24 mükemmel müşteri desteği sunulmaktadır
- Çalışanlar, kullanımı kolay bir gösterge paneli aracılığıyla İK bilgilerine erişebilir ve bunları yönetebilir, böylece verileri bulmak veya formları göndermek çok kolay hale gelir
- Oryantasyon araçları, yeni çalışanları işe almayı çocuk oyuncağı haline getirir, doğrudan para yatırma bilgilerini gönderme, şirket politikalarını inceleme ve daha fazlasını yapma süreçlerinde onlara rehberlik eder
Justworks sınırlamaları
- Mobil uygulama bulunmamaktadır, bu da yönetici ve çalışanların hareket halindeyken erişimini sınırlamaktadır
Justworks fiyatlandırması
- Temel: Çalışan başına aylık 59 ABD doları
- Ayrıca: Çalışan başına aylık 99 $
Justworks puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)
8. Gusto
Gusto, işletmeler için insan sermayesi yönetimi ve bordro işlemlerinin tüm yönlerini basitleştiren bir çevrimiçi platformdur. Çalışan yönetimi ile ilgili iş akışlarını kolaylaştırmak için birçok entegrasyon özelliği sunan kullanıcı dostu bir platformdur. Fiyatına göre iyi bir İK araçları seçimine sahip olan bu platform, küçük işletmeler için iyi bir seçenektir.
Gusto'nun en iyi özellikleri
- Basitleştirilmiş, otomatikleştirilmiş bir bordro süreci, hesaplamalardaki tahminleri ortadan kaldırır ve yöneticilerin yükünü büyük ölçüde azaltır
- Mükemmel uyumluluk araçları, kuruluşların sürekli değişen düzenlemelerden haberdar olmalarına yardımcı olur, böylece yasal gereklilikleri yerine getirirken çalışan verilerini zahmetsizce yönetebilirsiniz
- Gusto, çalışanlara sağlanan sosyal haklar konusunda aracılık yaparak, kuruluşların çalışanları için uygun fiyatlı sağlık sigortası planlarına ulaşmasına yardımcı olur
Gusto sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü yoktur, bu nedenle özellikleri test etmeden önce ödeme yapmanız gerekir
Gusto fiyatlandırması
- Basit: Aylık 40 $ artı kişi başına aylık 6
- Ayrıca: Aylık 80 $ artı kişi başına aylık 12 $
- Premium: Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
9. PerformYard
PerformYard, performans yönetimine odaklanır ve kuruluşunuzda yüksek performans kültürü oluşturmak için merkezi bir hub oluşturur. Basit bir arayüz aracılığıyla, İK takımları PerformYard'ı kullanarak İK KPI'larını, çalışan geri bildirim araçlarını veya performans değerlendirmelerini ayarlayarak takımın büyümesini ve gelişimini destekleyebilir.
PerformYard'ın en iyi özellikleri
- Performans değerlendirmelerini özelleştirerek, kuruluşunuzun hedefleri ve değerleriyle uyumlu değerlendirmeler oluşturun
- Sürekli geri bildirim araçları, sürekli geri bildirim döngüleri oluşturarak çalışanlar ve yönetim arasında performans ve hedefler hakkında düzenli iletişim sağlanır
- Mükemmel analiz ve raporlama özellikleri, performans eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlar ve kuruluşunuzdaki güçlü ve zayıf yönleri belirlemenize yardımcı olur
PerformYard sınırlamaları
- Raporlama sezgisel değildir, bu nedenle yöneticiler ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için ek desteğe ihtiyaç duyabilirler
- Maaş bordrosu araçları veya sosyal haklar yönetimi gibi diğer İK platformlarında bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir
PerformYard fiyatlandırması
- Performans Yönetimi: Kişi başına aylık 5-10 dolar, yıllık faturalandırılır
- Çalışan Bağlılığı: Kişi başına aylık 1-3 dolar ek ücret
PerformYard puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
10. Zoho People
Büyük bir kuruluş için gelişmiş İK araçlarına ihtiyacınız varsa, Zoho People'ı inceleyin. Bu bulut tabanlı insan kaynakları yönetim yazılımı, çok çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Zoho People, devamlılık izleme özelliklerinden performans yönetimine kadar çalışan bilgilerinin tüm yönlerini yönetmek için merkezi bir platform oluşturur.
Zoho People'ın en iyi özellikleri
- İç İK sürecinize özel formlar ve iş akışları oluşturabilmeniz ve uyarlayabilmeniz için son derece özelleştirilebilir, işe alım sürecinden günlük yönetici görevlerine kadar
- Sezgisel self servis portalı, çalışanların kişisel bilgilerine erişip bunları güncelleyebilmelerini, maaş bordrolarını görüntüleyebilmelerini ve izin talep edebilmelerini sağlar. Çalışan bağlılığı daha yüksektir ve yönetim ile insan kaynakları ekibi için daha az yönetici görevi vardır
- Mükemmel raporlama özellikleri, yönetim takımlarına işgücü eğilimleri, performans ölçütleri ve diğer kritik İK verileri hakkında içgörü sağlayarak, kuruluş için daha iyi veriye dayalı kararlar almalarını sağlar
Zoho People sınırlamaları
- Arayüz her zaman sezgisel değildir, bu da kullanıcıların başlangıçta müşteri desteğine ve eğitim kaynaklarına büyük ölçüde güvenmesine neden olur
Zoho People fiyatlandırması
- Beş kullanıcı için ücretsiz
- Essential HR: Aylık 1 $/çalışan
- Profesyonel: Aylık 2 $/çalışan
- Premium: Aylık 3 $/çalışan
- Enterprise: Aylık 5 $/çalışan
- People Plus: Aylık 8 $/çalışan
Zoho People puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (230+ yorum)
ClickUp'ta kuruluşunuz için en iyi BambooHR alternatifini bulun
Verimli İK operasyonları, tüm organizasyon üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çalışan memnuniyetinin artmasına, sosyal hak hizmetlerinin sorunsuz işleyişine ve daha mutlu bir iş ortamına yol açar. Bu, çalışanların elde tutulmasına fayda sağlar ve organizasyonun kârlılığını artırmaya yardımcı olur.
Doğru İK araçları bunu gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. En iyi BambooHR alternatifleri, yönetici iş yükünü azaltmanıza, insan yönetimini kolaylaştırmanıza ve daha iyi bir çalışan deneyimi yaratmanıza yardımcı olacak anahtar özellikler sunar.
BambooHR'ye alternatifler arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. ClickUp, küçük işletmelerin, orta ölçekli şirketlerin ve daha büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok yönlü bir seçenektir.
Öncelikle bir proje yönetimi aracı olarak bilinen ClickUp, aynı zamanda kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi özellikleri paketi sunar. ClickUp'ı kullanarak, İK süreçlerinizi basitleştirebilir ve çalışanlarınızla iletişimi iyileştirebilirsiniz.
ClickUp, özelleştirilebilir çalışma alanları, 1.000'den fazla entegrasyon ve birçok otomasyon özelliği sunar. İnsan kaynakları yönetiminin her yönü için çözümler ve şablonlarla, işe alımdan koçluğa ve daha fazlasına kadar insan kaynakları ihtiyaçlarınızı merkezileştirebilirsiniz.
HR takımınızı daha verimli ve etkili bir yönetim sistemi ile güçlendirmek için bugün ClickUp'a kaydolun.