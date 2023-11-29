web Sitelerinizi Yönetmek için En İyi 10 Web Barındırma Hizmeti

Web barındırma hizmetiniz, web sitenizin hızını ve performansını etkiler. Yüksek performanslı siteler, arama motorlarında daha iyi sıralanma eğilimindedir ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak ziyaretçi tutma oranını artırır.

Piyasada birçok barındırma seçeneği vardır ve bu kadar çok seçenek arasından seçim yapmak zor olabilir. Sonuçta, sizin için en iyi web barındırma hizmeti, web sitenizin ihtiyaçlarına, trafik hacmine, bütçenize ve gelecekteki büyüme planlarınıza bağlıdır.

En iyi web barındırma hizmetlerinin bu özeti, bir barındırma sağlayıcısında nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda ipuçları sağlayacak ve en popüler web barındırma hizmetlerinin neler sunduğu hakkında size bir fikir verecektir. Ayrıca, doğru açık kaynaklı proje yönetimi araçlarının harika bir web sitesi oluşturmayı nasıl daha da kolaylaştırdığını da keşfedeceğiz.

Bir web barındırma hizmetinde nelere dikkat etmelisiniz?

Yeni web siteniz için doğru web barındırma hizmetini seçmek önemli bir karardır. Doğru karar, sitenizin dünya çapındaki kullanıcılara hızlı bir şekilde erişilebilir olmasını sağlar. Yanlış web barındırma hizmetleri, ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratabilir ve şirketinizin itibarını zedeleyebilir. Ne tür bir site işletiyor olursanız olun, web barındırma sağlayıcınızın aşağıdakileri sağladığından emin olmak istersiniz:

Müşteri desteği: Sorunlar ortaya çıkar çıkmaz çözülmesi için 7/24 müşteri desteği arayın

Barındırma planları: Barındırma planları, temel paylaşımlı barındırmadan özel barındırma planlarına kadar değişebilir

WordPress barındırma: WordPress sitesi işletiyorsanız, gelişmiş güvenlik için yönetilen WordPress barındırma hizmetlerini inceleyin

Depolama ve bant genişliği: Barındırma sağlayıcısı, ihtiyaçlarınıza uygun yeterli depolama alanı ve bant genişliği sunmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Özel sunucular veya sanal özel sunucu (VPS) seçenekleri sunan bir web barındırma hizmeti, büyüdükçe daha iyi ölçeklenebilir

Çalışma süresi garantisi: Kesinti süresini en aza indirmek için yüksek çalışma süresi garantisi sunan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısı arayın

Ücretsiz alan adı: Bazı web barındırma şirketleri, web barındırma planı satın aldığınızda ilk yıl için ücretsiz bir alan adı sunar

SSL sertifikaları: Günümüzde SSL sertifikasına sahip olmak çok önemlidir ve bazı barındırma sağlayıcıları ücretsiz SSL sertifikası sunmaktadır

Ücretsiz site taşıma: Başka bir barındırıcıdan taşınıyorsanız, ücretsiz site taşıma hizmetleri zaman ve sinir tasarrufu sağlar

E-ticaret ihtiyaçları için arka uç araçları: İşinizi web siteniz üzerinden yürütüyorsanız, İşinizi web siteniz üzerinden yürütüyorsanız, uygulama geliştirme araçları ve ürün biriktirme yönetimi araçları gibi iş açısından kritik özelliklere ihtiyacınız vardır. Bunları doğrudan sunmuyorsa, web barındırma hizmeti, favori platformlarınızla ( müşteri veritabanı yazılımınız dahil) kolay entegrasyon sağlamalıdır

E-posta barındırma: Profesyonel bir e-posta adresi için, e-posta barındırma hizmetini içeren bir web barındırma hizmeti arayın

Web sitesi oluşturucu: Teknik becerisi olmayanlar için, bir web sitesi oluşturucu, özellikle Teknik becerisi olmayanlar için, bir web sitesi oluşturucu, özellikle ürün yöneticileri ve diğer takımlar için kod gerektirmeyen araçlar sunuyorsa, site oluşturmayı kolaylaştırabilir

En İyi 10 Web Barındırma Hizmeti

Her bir web barındırma hizmetinin artılarını ve eksilerini ve güvenilir üçüncü taraf inceleme web sitelerindeki güncel puanlarını içeren, mevcut en iyi web barındırma hizmetlerinden bazılarının bir listesini derledik.

1. Hostinger

Hostinger aracılığıyla

Hostinger, web barındırma pazarında en iyi fiyat-performans oranlarından bazılarına sahip olmasıyla bilinir. Bu düşük fiyatlı, yüksek performanslı teklif, birden fazla web sitesini barındırması gerekenler için mükemmel bir seçimdir. İlk yıl için ücretsiz bir alan adı ve WordPress sitesi için kolay kurulum sunarlar.

Hostinger'ın en iyi özellikleri

Farklı büyüme aşamalarındaki işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çeşitli barındırma planları sunar

Teknik becerisi sınırlı olanlar için web yönetimini kolaylaştırmak üzere kullanıcı dostu bir kontrol paneli sağlar

Ziyaretçilerin sitenize erişebilmesini sağlamak için %99,9 çalışma süresi garantisi ile çalışma süresi güvenilirliği sağlar

Gelişmiş güvenlik ve ziyaretçi güveni için barındırma planlarına ücretsiz SSL sertifikaları dahildir

İhtiyaçlarınız arttıkça kolayca yükseltilebilen barındırma planları ile ölçeklenebilirlik sağlar

Hostinger sınırlamaları

Şirket, özel barındırma hizmeti sunmamaktadır

Bazı kullanıcılar telefonla müşteri desteği alma seçeneği istedi

En iyi fiyatları almak için uzun vadeli bir plana commit olmalısınız

Hostinger fiyatlandırması

Yönetilen WordPress barındırma: Ayda 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Web sitesi oluşturucu: Ayda 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Web sitesi barındırma: Aylık 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla

VPS barındırma: Aylık 7,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Bulut barındırma: Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Hostinger puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)

2. HostGator

VIa HostGator

HostGator, kapsamlı bir web barındırma hizmetleri seti sunar. Barındırma seçenekleri arasında paylaşımlı web barındırma, VPS barındırma ve özel sunucular bulunur.

Şirket, müşterilerin güvenle seçim yapabilmesi için 45 günlük para iade garantisi sunmaktadır.

HostGator'ın en iyi özellikleri

Tüm planlarda kullanıcılara 7/24 duyarlı müşteri desteği sunar

Çoğu web barındırma hizmetinden daha uzun olan 45 günlük para iade garantisi sunar

Paylaşımlı barındırma, VPS barındırma, özel sunucu barındırma ve yönetilen WordPress barındırma dahil olmak üzere çeşitli barındırma planları sunar

Binlerce şablon içeren ücretsiz bir web sitesi oluşturucu içerir, teknik beceri gerektirmeden kendi web sitenizi kolayca oluşturmanızı sağlar

İlk yıl için ücretsiz alan adı kaydı, başlangıç maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur

Web sitelerinin ziyaretçiler tarafından minimum kesinti süresiyle erişilebilir olmasını sağlayan %99,9 çalışma süresi garantisi sunar

HostGator sınırlamaları

Birçok ücretli eklenti, barındırma maliyetini hızla artırabilir

Bazı üst düzey rakipler daha iyi çalışma süresi garantisi sunar

Birkaç kullanıcı, şirket tarafından barındırılan web sitelerinde yavaş yükleme süreleri olduğunu not etmiştir

HostGator fiyatlandırması

WordPress barındırma: Aylık 5,95 $'dan başlayan fiyatlarla

VPS barındırma: Aylık 29,95 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel barındırma: Aylık 119 $'dan başlayan fiyatlarla

HostGator puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (54 yorum)

3. Wix

Wix aracılığıyla

Wix, öncelikle yüksek kaliteli görsel web sitesi oluşturucusuyla bilinir, ancak bu paketin bir parçası olarak barındırma hizmetleri de sunar.

Web sitesi oluşturucunun basit sürükle ve bırak özelliği, kolayca kişisel bir site oluşturmak isteyenler için caziptir. Ayrıca, platform bir çevrimiçi mağaza veya başka bir iş sitesinin kurulumunu basitleştirir.

Wix'in en iyi özellikleri

Web sitelerini kolayca oluşturmak için sürükle ve bırak düzenleyicisine sahip bir web sitesi oluşturucu ile birlikte gelir

Çeşitli sektörleri kapsayan 900'den fazla ücretsiz, özelleştirilebilir web sitesi şablonu sunar

Başlangıcı daha da uygun hale getirmek için ücretsiz web barındırma katmanı vardır

Daha iyi organik arama performansı için kapsamlı bir SEO araçları ve işlevsellik seti sunar

DDoS koruması ve otomatik SSL sertifikaları dahil kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri ile sitenizi ve ziyaretçi verilerinizi güvende tutun

Çevrimiçi mağaza oluşturmayı kolaylaştırmak için platforma entegre e-ticaret çözümleri

Wix sınırlamaları

Bazı kullanıcılar şablon değiştirmenin ne kadar zor olduğundan şikayetçi

Ücretsiz plan, sitenize Wix markasını ve reklamlarını yerleştirir

Bazı kullanıcılar, fiyatların rakiplere kıyasla biraz yüksek olduğunu düşünüyor

Wix fiyatlandırması

Kombinasyon: 16 $/ay

Sınırsız: 22 $/ay

Pro: 27 $/ay

VIP: 45 $/ay

İş Temel: 27 $/ay

İş Sınırsız: Aylık 32 $

İş VIP: 59 $/ay

Wix puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9.000+ yorum)

4. Namecheap

Namecheap aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, bu web barındırma sağlayıcısı uygun fiyatlarıyla bilinir. Şirket, çoğu işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir dizi barındırma hizmeti sunar. Paylaşımlı barındırma, bayi barındırma veya VPS web barındırma seçin, Namecheap 7/24 müşteri desteği sağlar.

Namecheap'in en iyi özellikleri

Geniş bir üst düzey alan adı (TLDS) aralığı içeren rekabetçi alan adı kaydı

Alan adı kaydı, ek ücret ödemeden ücretsiz alan adı gizliliği içerir

Şirket, %100 çalışma süresi bekleyebileceğinizi söylüyor

Her barındırma planına ücretsiz web sitesi oluşturucu ve şablon kitaplığı dahildir

Hızlı ve uygun fiyatlı yönetilen WordPress barındırma

Ortaya çıkabilecek her türlü sorun veya soru için 7/24 müşteri desteği sağlar

Namecheap sınırlamaları

SSL sertifikaları yalnızca ilk yıl ücretsizdir, bu da barındırma hizmetinin ömür boyu maliyetine eklenir

Bazı kullanıcılar daha yavaş yükleme süresi ve ara sıra kesintiler olduğunu bildirmiştir

Özellikler, bazı kullanıcıların daha özel barındırma gereksinimleri için ihtiyaç duyduğu kadar zengin değildir

Namecheap fiyatlandırması

Stellar: Aylık 4,48 $'dan başlayan fiyatlarla

Stellar Business: Aylık 9,48 $'dan başlayan fiyatlarla

EasyWP Starter: Aylık 6,88 $'dan başlayan fiyatlarla

Quasar: 15,88 $/ay

Magnetar: 28,88 $/ay

Xeon E-2234: 69,88 $/ay

Namecheap puanları ve yorumları

b 4. 3/5 (90 yorum)

Capterra: Yorum yok

5. Liquid Web

Liquid Web aracılığıyla

Liquid Web, yönetilen barındırma konusunda uzmanlaşmıştır. Özel barındırma seçenekleri, VPS barındırma ve bulut barındırma sunar. Sunduğu hizmetlerin her biri tamamen yönetilir, böylece kullanıcılar sistemleri güncel ve güvenli tutma zahmetinden kurtulur. Şirket, yüksek performanslı barındırma hizmetleri sunmaya büyük önem vermektedir.

Liquid Web'in en iyi özellikleri

Tamamen yönetilen barındırma hizmeti mevcuttur, bu da web yönetimi bilgisi gereksinimini ortadan kaldırır

telefon veya sohbet yoluyla müşteri desteği için 59 saniyelik ilk yanıt garantisi

Belirli altyapı ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen sunucular

Bulut barındırma çözümleri, zorlu uygulamaları yönetmek için yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

WordPress sitelerinin daha kolay yönetimi için yönetilen WordPress barındırma hizmetleri

Liquid Web sınırlamaları

Fiyatlar bazı rakiplere göre daha yüksektir

Bazı kullanıcılar, arayüzün gezinmenin kafa karıştırıcı olduğundan şikayet etti

Yönetilen barındırma konusunda uzmanlaştıkları için paylaşımlı barındırma seçenekleri mevcut değildir

Liquid Web fiyatlandırması

Yönetilen VPS barındırma: Aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

Bulut özel sunucular: Aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla

Yönetilen özel sunucu barındırma: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla

HIPAA uyumlu barındırma: Aylık 384 $'dan başlayan fiyatlarla

Gizli bulut: Aylık 510 $'dan başlayan fiyatlarla

Liquid Web puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (99 yorum)

Capterra: Yorum yok

6. InterServer

InterServer aracılığıyla

InterServer, müşterilerine fiyat sabitleme garantisi veren bir barındırma sağlayıcısıdır. Diğer web barındırıcıları ilk yılın ardından veya işlerinin normal akışı içinde fiyatları artırabilirken, InterServer kayıt olduğunuzda kabul ettiğiniz fiyatları sabitler. Paylaşımlı barındırma ve özel barındırma planlarını kapsayan çok sayıda barındırma planı vardır.

InterServer'ın en iyi özellikleri

Paylaşımlı barındırma, VPS barındırma ve özel sunucu barındırma gibi çeşitli web barındırma hizmetleri

Barındırma ile ilgili her türlü sorunda anında yardım için tüm planlar için 7/24 müşteri desteği sağlar

Ücretsiz site taşıma özelliği sayesinde diğer sağlayıcılardan kolayca geçiş yapabilirsiniz

Daha fazla güvenlik için indirimli fiyatlarla ücretsiz SSL sertifikaları dahildir

Tüm barındırma planları için fiyat garantisi, böylece yenileme sırasında ücretlerinizin artmayacağını bilirsiniz

Standart web barındırma planlarında sınırsız depolama ve bant genişliği sağlar

InterServer sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kayıt işlemi sırasında sorunlar yaşadı ve hesap oluşturmak zor oldu

Fiyatlandırma bazı kullanıcıların zevkine göre biraz pahalıydı

Arayüz, web barındırma hesabı yönetmeye yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

InterServer fiyatlandırması

VPS Özel: Aylık 6 $

Özel: 59 $/ay

WordPress: 8 $/ay

InterServer puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (29 yorum)

Capterra: Yorum yok

7. SiteGround

SiteGround aracılığıyla

Bu web barındırma sağlayıcısı, WordPress barındırma hizmetleriyle web barındırma sektöründe tanınmaktadır. SiteGround, stok WordPress kurulumunun ötesinde gelişmiş güvenlik ve hız sağlamak için birçok özel araç ve ekstra hizmet içeren yönetilen WordPress barındırma planları sunar.

SiteGround'un en iyi özellikleri

Web barındırma hizmetleri, Google Cloud Premium kullanarak yüksek performans ve güvenilirliğe odaklanır

Artırılmış web sitesi performansı için özel PHP ve MySQL uygulamalarıyla ultra hızlı sunucu kurulumları sağlar

WordPress barındırma, statik ve dinamik önbellekleme ve önceden yüklenmiş Speed Optimizer eklentisi ile optimize edilmiştir

PHP'nin en son sürümleri veya Brotli ve HTTP/2 gibi yenilikçi protokoller gibi yeni teknolojileri hızla benimser

Müşteri desteği 7/24 mevcuttur ve %98 müşteri memnuniyeti oranına sahiptir

24 saat yönetim sistemi, dağıtılmış yedeklemeler ve ek güvenlik özellikleriyle web sitesi güvenliğine öncelik verir

SiteGround sınırlamaları

Bazı kullanıcılar depolama ve bant genişliği sınırlarının çok kısıtlayıcı olduğunu düşünmektedir

Giriş seviyesi ve gelişmiş barındırma seçenekleri bulunmakla birlikte, orta seviye seçenekler yoktur

Kullanıcıların fiyata dahil edilmesi gerektiğini düşündüğü bazı özellikler ek ücretli eklentilerdir

SiteGround fiyatlandırması

StartUp: 3,99 $/ay

GoGeek: 7,99 $/ay

GrowBig: 4,99 $/ay

SiteGround puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (66 yorum)

8. IONOS

IONOS aracılığıyla

IONOS, özel barındırma, VPS barındırma ve bulut barındırma dahil olmak üzere çeşitli web barındırma hizmetleri sunar. Şirket, her büyüme aşamasında tüm boyutlardaki işletmelere kolayca uyum sağlayabilen ölçeklenebilir barındırma planları sunmasıyla tanınır. Birçok web barındırma hizmeti gibi, barındırma hizmetinin ilk yılında ücretsiz alan adı kaydı sunar.

IONOS'un en iyi özellikleri

Paylaşımlı barındırma, VPS barındırma, özel barındırma ve bulut barındırma mevcuttur

Geniş ürün yelpazesi, web sitesi barındırma için ölçeklenebilir bir çözüm sunar

WordPress web siteleri oluşturmak isteyen kullanıcılar için yönetilen WordPress barındırma seçeneği

Çoğu barındırma planında ilk yıl için ücretsiz alan adı mevcuttur

Çoğu paket, kullanıcıların kendi web sitelerini kolayca oluşturabilmelerini sağlayan bir web sitesi oluşturucu içerir

Güvenliğe büyük önem verir, ücretsiz SSL sertifikaları ve özel veri merkezleri sunar

IONOS sınırlamaları

Sunucu yanıt hızları sektör ortalamasından daha yavaştır

Telefon desteği seçeneği 14 ülke ile sınırlıdır

Hesap kaydı belirli ülkelerle sınırlıdır

IONOS fiyatlandırması

Temel: 5 $/ay

Başlangıç: 7 $/ay

Ayrıca: Ayda 6,50 $

Ultimate: 13 $/ay

IONOS puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (100+ yorum)

Capterra: 3,5/5 (52+ yorum)

9. GoDaddy

GoDaddy aracılığıyla

GoDaddy, web barındırma ve alan adı kayıt hizmetleri alanında en tanınmış isimlerden biridir. Şirket, temel paylaşımlı barındırmadan zorlu iş ihtiyaçları için özel barındırma planlarına kadar kapsamlı hizmetler sunar. Ayrıca, web sitesi oluşturucular, e-posta barındırma ve işletmelerin web'de varlık göstermek için ihtiyaç duyduğu diğer özellikleri de bulabilirsiniz.

GoDaddy'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı alan adı kaydı ve web barındırma seçenekleriyle tanınır

Yönetilen WordPress barındırma seçeneği dahil olmak üzere çeşitli barındırma planları sunar

Barındırma hizmetiyle ilgili sorunlar için 7/24 müşteri desteği sağlar

Kullanıcıların kendi web sitelerini oluşturabilmeleri için kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturma özelliği içerir

Birçok barındırma planı, ilk yıl için ücretsiz alan adı kaydı içerir

GoDaddy sınırlamaları

En ucuz paylaşımlı barındırma planları ücretsiz SSL sertifikası sağlamaz

Birçok müşteri, siparişlerini tamamlamadan önce çok fazla ek satış yapıldığını hissetti

Müşteri desteği için canlı sohbet seçeneği yoktur

GoDaddy fiyatlandırması

Temel: 6,99 $/ay

Deluxe: 9,99 $/ay

Ultimate: 12,99 $/ay

E-ticaret: 15,99 $/ay

GoDaddy puanları ve yorumları

G2: 4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1200+ yorum)

10. Hostwinds

Hostwinds aracılığıyla

Hostwinds ayrıca çeşitli web barındırma seçenekleri sunar. Ürünleri arasında paylaşımlı barındırma, bulut barındırma ve özel sunucu çözümleri bulabilirsiniz. Şirket, rekabetçi fiyatlarla güçlü barındırma hizmetleri sunması ve müşteri desteğine verdiği önemle tanınır.

Hostwinds'in en iyi özellikleri

Paylaşımlı barındırmadan özel sunuculara kadar eksiksiz bir web barındırma hizmetleri aralığı sunar

Kurumsal düzeyde çözümleriyle kişisel düzeyde desteği vurgular

VPS barındırma, daha iyi sanal özel sunucu performansı için bir dizi özel kaynak sağlar

Bulut sunucular, 1 tıklamayla kurulum seçenekleri ile kolayca özelleştirilebilir

Şirket, rekabetçi fiyatlandırma imkanı sağlayan tüm altyapısına sahiptir

Yüksek yedekli ağları sayesinde %99,9999 çalışma süresi garantisi sunarlar

Hostwinds sınırlamaları

Dahil edilen web sitesi oluşturucu, bazı kullanıcıların istediğinden daha basittir

Bilgi tabanında bozuk bağlantılar ve eksik kaynaklar ile ilgili bazı şikayetler bulunmaktadır

Hesap kurulum süreci bazı kullanıcılar için sinir bozucu oldu

Hostwinds fiyatlandırma

Windows VPS: Aylık 12,74 $'dan başlayan fiyatlarla

Linux VPS: Ayda 8,24 $'dan başlayan fiyatlarla

Paylaşımlı barındırma: Aylık 5,24 $'dan başlayan fiyatlarla

İş barındırma: Aylık 8,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Hostwinds puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (3 yorum)

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Bir web sitesini yönetmek, projeyi oluşturan birçok görevle birlikte çok iş gerektirir. ClickUp proje yönetimi araçları bu süreci basitleştirebilir. Web sitesi yönetimi için özel olarak tasarlanmış iş akışlarının yanı sıra, işinizin neredeyse her yönü için proje yönetimi şablonları ve program yönetimi şablonları da mevcuttur.

ClickUp, sitenizi yönetmenin ötesinde, proje yönetimi ve takım işbirliği görevlerini basitleştiren ve otomatikleştiren özelliklere sahip hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Ücretsiz proje yönetimi yazılımının son derece özelleştirilebilir yapısı, belirli iş akışı ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayarak şirketinizdeki her departman için mükemmel bir seçimdir.

Bu, ClickUp'ın tüm kuruluşunuz için tek bir bilgi kaynağı haline gelmesini sağlayarak, hedeflerinize ulaşmak için farklı yazılım ürünlerine olan ihtiyacı en aza indirir.

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Yüksek kaliteli web barındırma hizmetleri, web sitenizin tüm teknik yönlerini kolayca yönetmenizi ve faizli müşterilerin sizi kolayca bulmasını sağlar.

Doğru görev yönetimi ve dijital pazarlama yönetim platformu da aynı derecede önemlidir.

ClickUp'ın çok yönlü proje yönetimi platformuyla, tüm takımlarınız iletişim kurabilir, web sitesi ile ilgili projeleri tamamlayabilir ve web barındırma ile ilgili yapılacakları takip edebilir. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve yeni web barındırma hizmetinizi seçmeyi ilk göreviniz yapın! 🤩