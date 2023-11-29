web Sitelerinizi Yönetmek için En İyi 10 Web Barındırma Hizmeti

Web barındırma hizmetiniz, web sitenizin hızını ve performansını etkiler. Yüksek performanslı siteler, arama motorlarında daha iyi sıralanma eğilimindedir ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak ziyaretçi tutma oranını artırır.
Piyasada birçok barındırma seçeneği vardır ve bu kadar çok seçenek arasından seçim yapmak zor olabilir. Sonuçta, sizin için en iyi web barındırma hizmeti, web sitenizin ihtiyaçlarına, trafik hacmine, bütçenize ve gelecekteki büyüme planlarınıza bağlıdır.
En iyi web barındırma hizmetlerinin bu özeti, bir barındırma sağlayıcısında nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda ipuçları sağlayacak ve en popüler web barındırma hizmetlerinin neler sunduğu hakkında size bir fikir verecektir. Ayrıca, doğru açık kaynaklı proje yönetimi araçlarının harika bir web sitesi oluşturmayı nasıl daha da kolaylaştırdığını da keşfedeceğiz.
Bir web barındırma hizmetinde nelere dikkat etmelisiniz?
Yeni web siteniz için doğru web barındırma hizmetini seçmek önemli bir karardır. Doğru karar, sitenizin dünya çapındaki kullanıcılara hızlı bir şekilde erişilebilir olmasını sağlar. Yanlış web barındırma hizmetleri, ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratabilir ve şirketinizin itibarını zedeleyebilir. Ne tür bir site işletiyor olursanız olun, web barındırma sağlayıcınızın aşağıdakileri sağladığından emin olmak istersiniz:
- Müşteri desteği: Sorunlar ortaya çıkar çıkmaz çözülmesi için 7/24 müşteri desteği arayın
- Barındırma planları: Barındırma planları, temel paylaşımlı barındırmadan özel barındırma planlarına kadar değişebilir
- WordPress barındırma: WordPress sitesi işletiyorsanız, gelişmiş güvenlik için yönetilen WordPress barındırma hizmetlerini inceleyin
- Depolama ve bant genişliği: Barındırma sağlayıcısı, ihtiyaçlarınıza uygun yeterli depolama alanı ve bant genişliği sunmalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Özel sunucular veya sanal özel sunucu (VPS) seçenekleri sunan bir web barındırma hizmeti, büyüdükçe daha iyi ölçeklenebilir
- Çalışma süresi garantisi: Kesinti süresini en aza indirmek için yüksek çalışma süresi garantisi sunan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısı arayın
- Ücretsiz alan adı: Bazı web barındırma şirketleri, web barındırma planı satın aldığınızda ilk yıl için ücretsiz bir alan adı sunar
- SSL sertifikaları: Günümüzde SSL sertifikasına sahip olmak çok önemlidir ve bazı barındırma sağlayıcıları ücretsiz SSL sertifikası sunmaktadır
- Ücretsiz site taşıma: Başka bir barındırıcıdan taşınıyorsanız, ücretsiz site taşıma hizmetleri zaman ve sinir tasarrufu sağlar
- E-ticaret ihtiyaçları için arka uç araçları: İşinizi web siteniz üzerinden yürütüyorsanız, uygulama geliştirme araçları ve ürün biriktirme yönetimi araçları gibi iş açısından kritik özelliklere ihtiyacınız vardır. Bunları doğrudan sunmuyorsa, web barındırma hizmeti, favori platformlarınızla ( müşteri veritabanı yazılımınız dahil) kolay entegrasyon sağlamalıdır
- E-posta barındırma: Profesyonel bir e-posta adresi için, e-posta barındırma hizmetini içeren bir web barındırma hizmeti arayın
- Web sitesi oluşturucu: Teknik becerisi olmayanlar için, bir web sitesi oluşturucu, özellikle ürün yöneticileri ve diğer takımlar için kod gerektirmeyen araçlar sunuyorsa, site oluşturmayı kolaylaştırabilir
En İyi 10 Web Barındırma Hizmeti
Her bir web barındırma hizmetinin artılarını ve eksilerini ve güvenilir üçüncü taraf inceleme web sitelerindeki güncel puanlarını içeren, mevcut en iyi web barındırma hizmetlerinden bazılarının bir listesini derledik.
1. Hostinger
Hostinger, web barındırma pazarında en iyi fiyat-performans oranlarından bazılarına sahip olmasıyla bilinir. Bu düşük fiyatlı, yüksek performanslı teklif, birden fazla web sitesini barındırması gerekenler için mükemmel bir seçimdir. İlk yıl için ücretsiz bir alan adı ve WordPress sitesi için kolay kurulum sunarlar.
Hostinger'ın en iyi özellikleri
- Farklı büyüme aşamalarındaki işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çeşitli barındırma planları sunar
- Teknik becerisi sınırlı olanlar için web yönetimini kolaylaştırmak üzere kullanıcı dostu bir kontrol paneli sağlar
- Ziyaretçilerin sitenize erişebilmesini sağlamak için %99,9 çalışma süresi garantisi ile çalışma süresi güvenilirliği sağlar
- Gelişmiş güvenlik ve ziyaretçi güveni için barındırma planlarına ücretsiz SSL sertifikaları dahildir
- İhtiyaçlarınız arttıkça kolayca yükseltilebilen barındırma planları ile ölçeklenebilirlik sağlar
Hostinger sınırlamaları
- Şirket, özel barındırma hizmeti sunmamaktadır
- Bazı kullanıcılar telefonla müşteri desteği alma seçeneği istedi
- En iyi fiyatları almak için uzun vadeli bir plana commit olmalısınız
Hostinger fiyatlandırması
- Yönetilen WordPress barındırma: Ayda 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Web sitesi oluşturucu: Ayda 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Web sitesi barındırma: Aylık 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- VPS barındırma: Aylık 7,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Bulut barındırma: Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Hostinger puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)
2. HostGator
HostGator, kapsamlı bir web barındırma hizmetleri seti sunar. Barındırma seçenekleri arasında paylaşımlı web barındırma, VPS barındırma ve özel sunucular bulunur.
Şirket, müşterilerin güvenle seçim yapabilmesi için 45 günlük para iade garantisi sunmaktadır.
HostGator'ın en iyi özellikleri
- Tüm planlarda kullanıcılara 7/24 duyarlı müşteri desteği sunar
- Çoğu web barındırma hizmetinden daha uzun olan 45 günlük para iade garantisi sunar
- Paylaşımlı barındırma, VPS barındırma, özel sunucu barındırma ve yönetilen WordPress barındırma dahil olmak üzere çeşitli barındırma planları sunar
- Binlerce şablon içeren ücretsiz bir web sitesi oluşturucu içerir, teknik beceri gerektirmeden kendi web sitenizi kolayca oluşturmanızı sağlar
- İlk yıl için ücretsiz alan adı kaydı, başlangıç maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur
- Web sitelerinin ziyaretçiler tarafından minimum kesinti süresiyle erişilebilir olmasını sağlayan %99,9 çalışma süresi garantisi sunar
HostGator sınırlamaları
- Birçok ücretli eklenti, barındırma maliyetini hızla artırabilir
- Bazı üst düzey rakipler daha iyi çalışma süresi garantisi sunar
- Birkaç kullanıcı, şirket tarafından barındırılan web sitelerinde yavaş yükleme süreleri olduğunu not etmiştir
HostGator fiyatlandırması
- WordPress barındırma: Aylık 5,95 $'dan başlayan fiyatlarla
- VPS barındırma: Aylık 29,95 $'dan başlayan fiyatlarla
- Özel barındırma: Aylık 119 $'dan başlayan fiyatlarla
HostGator puanları ve yorumları
- G2: 3,6/5 (150+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (54 yorum)
3. Wix
Wix, öncelikle yüksek kaliteli görsel web sitesi oluşturucusuyla bilinir, ancak bu paketin bir parçası olarak barındırma hizmetleri de sunar.
Web sitesi oluşturucunun basit sürükle ve bırak özelliği, kolayca kişisel bir site oluşturmak isteyenler için caziptir. Ayrıca, platform bir çevrimiçi mağaza veya başka bir iş sitesinin kurulumunu basitleştirir.
Wix'in en iyi özellikleri
- Web sitelerini kolayca oluşturmak için sürükle ve bırak düzenleyicisine sahip bir web sitesi oluşturucu ile birlikte gelir
- Çeşitli sektörleri kapsayan 900'den fazla ücretsiz, özelleştirilebilir web sitesi şablonu sunar
- Başlangıcı daha da uygun hale getirmek için ücretsiz web barındırma katmanı vardır
- Daha iyi organik arama performansı için kapsamlı bir SEO araçları ve işlevsellik seti sunar
- DDoS koruması ve otomatik SSL sertifikaları dahil kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri ile sitenizi ve ziyaretçi verilerinizi güvende tutun
- Çevrimiçi mağaza oluşturmayı kolaylaştırmak için platforma entegre e-ticaret çözümleri
Wix sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar şablon değiştirmenin ne kadar zor olduğundan şikayetçi
- Ücretsiz plan, sitenize Wix markasını ve reklamlarını yerleştirir
- Bazı kullanıcılar, fiyatların rakiplere kıyasla biraz yüksek olduğunu düşünüyor
Wix fiyatlandırması
- Kombinasyon: 16 $/ay
- Sınırsız: 22 $/ay
- Pro: 27 $/ay
- VIP: 45 $/ay
- İş Temel: 27 $/ay
- İş Sınırsız: Aylık 32 $
- İş VIP: 59 $/ay
Wix puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (9.000+ yorum)
4. Namecheap
Adından da anlaşılacağı gibi, bu web barındırma sağlayıcısı uygun fiyatlarıyla bilinir. Şirket, çoğu işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir dizi barındırma hizmeti sunar. Paylaşımlı barındırma, bayi barındırma veya VPS web barındırma seçin, Namecheap 7/24 müşteri desteği sağlar.
Namecheap'in en iyi özellikleri
- Geniş bir üst düzey alan adı (TLDS) aralığı içeren rekabetçi alan adı kaydı
- Alan adı kaydı, ek ücret ödemeden ücretsiz alan adı gizliliği içerir
- Şirket, %100 çalışma süresi bekleyebileceğinizi söylüyor
- Her barındırma planına ücretsiz web sitesi oluşturucu ve şablon kitaplığı dahildir
- Hızlı ve uygun fiyatlı yönetilen WordPress barındırma
- Ortaya çıkabilecek her türlü sorun veya soru için 7/24 müşteri desteği sağlar
Namecheap sınırlamaları
- SSL sertifikaları yalnızca ilk yıl ücretsizdir, bu da barındırma hizmetinin ömür boyu maliyetine eklenir
- Bazı kullanıcılar daha yavaş yükleme süresi ve ara sıra kesintiler olduğunu bildirmiştir
- Özellikler, bazı kullanıcıların daha özel barındırma gereksinimleri için ihtiyaç duyduğu kadar zengin değildir
Namecheap fiyatlandırması
- Stellar: Aylık 4,48 $'dan başlayan fiyatlarla
- Stellar Business: Aylık 9,48 $'dan başlayan fiyatlarla
- EasyWP Starter: Aylık 6,88 $'dan başlayan fiyatlarla
- Quasar: 15,88 $/ay
- Magnetar: 28,88 $/ay
- Xeon E-2234: 69,88 $/ay
Namecheap puanları ve yorumları
- b 4. 3/5 (90 yorum)
- Capterra: Yorum yok
5. Liquid Web
Liquid Web, yönetilen barındırma konusunda uzmanlaşmıştır. Özel barındırma seçenekleri, VPS barındırma ve bulut barındırma sunar. Sunduğu hizmetlerin her biri tamamen yönetilir, böylece kullanıcılar sistemleri güncel ve güvenli tutma zahmetinden kurtulur. Şirket, yüksek performanslı barındırma hizmetleri sunmaya büyük önem vermektedir.
Liquid Web'in en iyi özellikleri
- Tamamen yönetilen barındırma hizmeti mevcuttur, bu da web yönetimi bilgisi gereksinimini ortadan kaldırır
- telefon veya sohbet yoluyla müşteri desteği için 59 saniyelik ilk yanıt garantisi
- Belirli altyapı ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen sunucular
- Bulut barındırma çözümleri, zorlu uygulamaları yönetmek için yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
- WordPress sitelerinin daha kolay yönetimi için yönetilen WordPress barındırma hizmetleri
Liquid Web sınırlamaları
- Fiyatlar bazı rakiplere göre daha yüksektir
- Bazı kullanıcılar, arayüzün gezinmenin kafa karıştırıcı olduğundan şikayet etti
- Yönetilen barındırma konusunda uzmanlaştıkları için paylaşımlı barındırma seçenekleri mevcut değildir
Liquid Web fiyatlandırması
- Yönetilen VPS barındırma: Aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla
- Bulut özel sunucular: Aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla
- Yönetilen özel sunucu barındırma: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla
- HIPAA uyumlu barındırma: Aylık 384 $'dan başlayan fiyatlarla
- Gizli bulut: Aylık 510 $'dan başlayan fiyatlarla
Liquid Web puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (99 yorum)
- Capterra: Yorum yok
6. InterServer
InterServer, müşterilerine fiyat sabitleme garantisi veren bir barındırma sağlayıcısıdır. Diğer web barındırıcıları ilk yılın ardından veya işlerinin normal akışı içinde fiyatları artırabilirken, InterServer kayıt olduğunuzda kabul ettiğiniz fiyatları sabitler. Paylaşımlı barındırma ve özel barındırma planlarını kapsayan çok sayıda barındırma planı vardır.
InterServer'ın en iyi özellikleri
- Paylaşımlı barındırma, VPS barındırma ve özel sunucu barındırma gibi çeşitli web barındırma hizmetleri
- Barındırma ile ilgili her türlü sorunda anında yardım için tüm planlar için 7/24 müşteri desteği sağlar
- Ücretsiz site taşıma özelliği sayesinde diğer sağlayıcılardan kolayca geçiş yapabilirsiniz
- Daha fazla güvenlik için indirimli fiyatlarla ücretsiz SSL sertifikaları dahildir
- Tüm barındırma planları için fiyat garantisi, böylece yenileme sırasında ücretlerinizin artmayacağını bilirsiniz
- Standart web barındırma planlarında sınırsız depolama ve bant genişliği sağlar
InterServer sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar kayıt işlemi sırasında sorunlar yaşadı ve hesap oluşturmak zor oldu
- Fiyatlandırma bazı kullanıcıların zevkine göre biraz pahalıydı
- Arayüz, web barındırma hesabı yönetmeye yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir
InterServer fiyatlandırması
- VPS Özel: Aylık 6 $
- Özel: 59 $/ay
- WordPress: 8 $/ay
InterServer puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (29 yorum)
- Capterra: Yorum yok
7. SiteGround
Bu web barındırma sağlayıcısı, WordPress barındırma hizmetleriyle web barındırma sektöründe tanınmaktadır. SiteGround, stok WordPress kurulumunun ötesinde gelişmiş güvenlik ve hız sağlamak için birçok özel araç ve ekstra hizmet içeren yönetilen WordPress barındırma planları sunar.
SiteGround'un en iyi özellikleri
- Web barındırma hizmetleri, Google Cloud Premium kullanarak yüksek performans ve güvenilirliğe odaklanır
- Artırılmış web sitesi performansı için özel PHP ve MySQL uygulamalarıyla ultra hızlı sunucu kurulumları sağlar
- WordPress barındırma, statik ve dinamik önbellekleme ve önceden yüklenmiş Speed Optimizer eklentisi ile optimize edilmiştir
- PHP'nin en son sürümleri veya Brotli ve HTTP/2 gibi yenilikçi protokoller gibi yeni teknolojileri hızla benimser
- Müşteri desteği 7/24 mevcuttur ve %98 müşteri memnuniyeti oranına sahiptir
- 24 saat yönetim sistemi, dağıtılmış yedeklemeler ve ek güvenlik özellikleriyle web sitesi güvenliğine öncelik verir
SiteGround sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar depolama ve bant genişliği sınırlarının çok kısıtlayıcı olduğunu düşünmektedir
- Giriş seviyesi ve gelişmiş barındırma seçenekleri bulunmakla birlikte, orta seviye seçenekler yoktur
- Kullanıcıların fiyata dahil edilmesi gerektiğini düşündüğü bazı özellikler ek ücretli eklentilerdir
SiteGround fiyatlandırması
- StartUp: 3,99 $/ay
- GoGeek: 7,99 $/ay
- GrowBig: 4,99 $/ay
SiteGround puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (66 yorum)
8. IONOS
IONOS, özel barındırma, VPS barındırma ve bulut barındırma dahil olmak üzere çeşitli web barındırma hizmetleri sunar. Şirket, her büyüme aşamasında tüm boyutlardaki işletmelere kolayca uyum sağlayabilen ölçeklenebilir barındırma planları sunmasıyla tanınır. Birçok web barındırma hizmeti gibi, barındırma hizmetinin ilk yılında ücretsiz alan adı kaydı sunar.
IONOS'un en iyi özellikleri
- Paylaşımlı barındırma, VPS barındırma, özel barındırma ve bulut barındırma mevcuttur
- Geniş ürün yelpazesi, web sitesi barındırma için ölçeklenebilir bir çözüm sunar
- WordPress web siteleri oluşturmak isteyen kullanıcılar için yönetilen WordPress barındırma seçeneği
- Çoğu barındırma planında ilk yıl için ücretsiz alan adı mevcuttur
- Çoğu paket, kullanıcıların kendi web sitelerini kolayca oluşturabilmelerini sağlayan bir web sitesi oluşturucu içerir
- Güvenliğe büyük önem verir, ücretsiz SSL sertifikaları ve özel veri merkezleri sunar
IONOS sınırlamaları
- Sunucu yanıt hızları sektör ortalamasından daha yavaştır
- Telefon desteği seçeneği 14 ülke ile sınırlıdır
- Hesap kaydı belirli ülkelerle sınırlıdır
IONOS fiyatlandırması
- Temel: 5 $/ay
- Başlangıç: 7 $/ay
- Ayrıca: Ayda 6,50 $
- Ultimate: 13 $/ay
IONOS puanları ve yorumları
- G2: 3,6/5 (100+ yorum)
- Capterra: 3,5/5 (52+ yorum)
9. GoDaddy
GoDaddy, web barındırma ve alan adı kayıt hizmetleri alanında en tanınmış isimlerden biridir. Şirket, temel paylaşımlı barındırmadan zorlu iş ihtiyaçları için özel barındırma planlarına kadar kapsamlı hizmetler sunar. Ayrıca, web sitesi oluşturucular, e-posta barındırma ve işletmelerin web'de varlık göstermek için ihtiyaç duyduğu diğer özellikleri de bulabilirsiniz.
GoDaddy'nin en iyi özellikleri
- Kapsamlı alan adı kaydı ve web barındırma seçenekleriyle tanınır
- Yönetilen WordPress barındırma seçeneği dahil olmak üzere çeşitli barındırma planları sunar
- Barındırma hizmetiyle ilgili sorunlar için 7/24 müşteri desteği sağlar
- Kullanıcıların kendi web sitelerini oluşturabilmeleri için kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturma özelliği içerir
- Birçok barındırma planı, ilk yıl için ücretsiz alan adı kaydı içerir
GoDaddy sınırlamaları
- En ucuz paylaşımlı barındırma planları ücretsiz SSL sertifikası sağlamaz
- Birçok müşteri, siparişlerini tamamlamadan önce çok fazla ek satış yapıldığını hissetti
- Müşteri desteği için canlı sohbet seçeneği yoktur
GoDaddy fiyatlandırması
- Temel: 6,99 $/ay
- Deluxe: 9,99 $/ay
- Ultimate: 12,99 $/ay
- E-ticaret: 15,99 $/ay
GoDaddy puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1200+ yorum)
10. Hostwinds
Hostwinds ayrıca çeşitli web barındırma seçenekleri sunar. Ürünleri arasında paylaşımlı barındırma, bulut barındırma ve özel sunucu çözümleri bulabilirsiniz. Şirket, rekabetçi fiyatlarla güçlü barındırma hizmetleri sunması ve müşteri desteğine verdiği önemle tanınır.
Hostwinds'in en iyi özellikleri
- Paylaşımlı barındırmadan özel sunuculara kadar eksiksiz bir web barındırma hizmetleri aralığı sunar
- Kurumsal düzeyde çözümleriyle kişisel düzeyde desteği vurgular
- VPS barındırma, daha iyi sanal özel sunucu performansı için bir dizi özel kaynak sağlar
- Bulut sunucular, 1 tıklamayla kurulum seçenekleri ile kolayca özelleştirilebilir
- Şirket, rekabetçi fiyatlandırma imkanı sağlayan tüm altyapısına sahiptir
- Yüksek yedekli ağları sayesinde %99,9999 çalışma süresi garantisi sunarlar
Hostwinds sınırlamaları
- Dahil edilen web sitesi oluşturucu, bazı kullanıcıların istediğinden daha basittir
- Bilgi tabanında bozuk bağlantılar ve eksik kaynaklar ile ilgili bazı şikayetler bulunmaktadır
- Hesap kurulum süreci bazı kullanıcılar için sinir bozucu oldu
Hostwinds fiyatlandırma
- Windows VPS: Aylık 12,74 $'dan başlayan fiyatlarla
- Linux VPS: Ayda 8,24 $'dan başlayan fiyatlarla
- Paylaşımlı barındırma: Aylık 5,24 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş barındırma: Aylık 8,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Hostwinds puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (3 yorum)
Diğer Web Sitesi Yönetim Araçları
Bir web sitesini yönetmek, projeyi oluşturan birçok görevle birlikte çok iş gerektirir. ClickUp proje yönetimi araçları bu süreci basitleştirebilir. Web sitesi yönetimi için özel olarak tasarlanmış iş akışlarının yanı sıra, işinizin neredeyse her yönü için proje yönetimi şablonları ve program yönetimi şablonları da mevcuttur.
ClickUp, sitenizi yönetmenin ötesinde, proje yönetimi ve takım işbirliği görevlerini basitleştiren ve otomatikleştiren özelliklere sahip hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Ücretsiz proje yönetimi yazılımının son derece özelleştirilebilir yapısı, belirli iş akışı ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayarak şirketinizdeki her departman için mükemmel bir seçimdir.
Bu, ClickUp'ın tüm kuruluşunuz için tek bir bilgi kaynağı haline gelmesini sağlayarak, hedeflerinize ulaşmak için farklı yazılım ürünlerine olan ihtiyacı en aza indirir.
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