Notion ve Jira: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Proje yöneticisiyseniz, her zaman her yerde olmak gibi imkansız bir görevle karşı karşıyasınız. Fiziksel olarak bu imkansızdır. Ancak sanal olarak bu başka bir hikaye ve iyi bir proje yönetimi yazılımı bunu mümkün kılabilir. İşin sırrı, şirketiniz ve yönetim tarzınız için en uygun yazılımın hangisi olduğunu bilmektir.

Komutunuz altında çok sayıda görev ve yapılacak iş olduğundan, önemli işlevler sunan verimlilik araçlarına ihtiyacınız vardır. Ancak, bu görevleri yerine getiren birçok farklı iş arkadaşınız ve çalışanınız olabileceğinden, herkesin kullanabileceği sezgisel bir yazılıma da ihtiyacınız vardır. O kadar çok seçenek var ki, en iyi 10 ücretsiz proje yönetimi yazılımı listemiz bile en iyi 25'e çıktı.

Ancak, bazı devler bu seçkin grubun bile zirvesine yükselir. En popüler proje yönetimi yazılımlarından ikisi Notion ve Jira'dır. Bu kapsamlı Notion ve Jira karşılaştırma kılavuzunda, iki aracı test ederek hangisinin önde olduğunu gördük. Ardından, daha fazla projeyi yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçlarla birlikte, zorlu bir mücadele sunan üçüncü bir proje yönetimi rakibiyle karşılaştırdık.

Notion nedir?

Notion aracılığıyla

Notion, not alma, yinelenen görevleri yönetme ve proje yönetimi gibi çeşitli etkinlikler için kullanabileceğiniz ücretsiz bir form veritabanıdır. Veritabanına girdiğiniz bilgi alanları, diğer alanlara, sayfalara ve veritabanlarına çift yönlü olarak bağlanır.

Bilgileri tablo, pano, liste ve takvim olarak görüntüleyebilir, her bağlantı daha ayrıntılı bir iç içe sayfaya açılır. Notion ayrıca not alma ve fikir oluşturma konusunda yardımcı olabilecek yapay zeka (AI) araçlarını da kullanıma sunmaya başladı.

Görünüşte basit arayüzü, kullanıcıların notlar, yapılacaklar ve içerikler için neredeyse her türlü ekosistemi oluşturmasına olanak tanır. Proje yöneticileri, programlar oluşturabilir, tekrarlanan görevler için iş akışları geliştirebilir, görevleri ekip arkadaşlarına atayabilir ve zaman içinde verimliliği gözden geçirebilir.

Notion özellikleri

Notion, basit bir not alma uygulamasının çok ötesine geçen, zengin özelliklere sahip bir proje yönetimi platformudur. Anahtar özelliklerinden üçünü inceleyelim.

Görev yönetimi

Notion aracılığıyla

Birkaç tıklamayla yeni görevler oluşturun veya satır öğelerini planlanmış görevlere dönüştürün. Kullanıcılar madde işaretli listelere onay kutuları ekleyerek fikirleri bekleyen eylemlere dönüştürebilir ve yöneticiler büyük projeler için Kanban panoları oluşturabilir. Bu merkezi veritabanı, görevlerin verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlar ve değişiklikleri kimin ne zaman yaptığının geçmişini tutar.

Platform içi işbirliği

Notion veritabanları, tüm kullanıcıların devam eden görevlerde ve projelerde değişiklik yapmasına olanak tanır. Buna, panolarda işleri "devam ediyor" durumundan "tamamlandı" durumuna taşıma, belge içi işbirliği için sayfalara yorum ekleme ve video notları yükleme dahildir. Bu özellikler, uzaktan ve karma takımlar için özellikle değerlidir, çünkü işin yapıldığı yerde ve zamanda iletişim kurulmasını sağlar.

Geçmiş projeleri bilgi tabanına dönüştüren arama özellikleri

Notion içinde kuruluşunuzun birden fazla kullanıcısı için bir bilgi kaynağı geliştirin. Geçmiş görevler örnek iş akışları haline gelebilir. Ayrıca, niş kavramlarda eski uzmanları arayabilir ve not depoları oluşturabilirsiniz. Notion'un çok yönlü arama fonksiyonu, proje başlıkları ve eski yorumlar dahil olmak üzere farklı alanlarda terimleri aramanızı bile sağlar.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: 8 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: 15 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion AI: ücretli planlar için kullanıcı başına aylık 8 $ ek ücret

Jira nedir?

Jira aracılığıyla

Jira, çevik takımlar için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Pazarlama kampanyaları, üç aylık geliştirme hedefleri, ürün lansmanları ve bunların arasındaki her şey için araçlar sunar.

Jira, projeleri organize etmek, izlemek ve görevleri atamak için merkezi bir kaynak olarak işlev görür. Takvimler, listeler, panolar ve diğer görünümler aracılığıyla bireysel ve ortak projeleri görüntüleyebilirsiniz. Yazılım, kılavuzlar, satış destek kaynakları ve sayfa tabanlı kaynakları barındırabilir.

Süreç verimliliğini bulmak da dahil olmak üzere proje yönetiminin kritik yönlerini otomatikleştirebilirsiniz. Görevleri farklı aşamalara ulaştıkça otomatik olarak atayın, ilerlemenin durduğu durumlarda uyarılar alın ve takımınızın performansı hakkında raporlar alın, hepsi tek bir yerden.

Atlassian ekosisteminin bir parçası olan Jira, kuruluşunuzun teknoloji yığınında halihazırda bulunan diğer Atlassian araçlarıyla iyi bir şekilde entegre olur.

Jira özellikleri

Jira, proje mimarları, proje yöneticileri ve çevik takımdaki herkes için tasarlanmış olup, herkesin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak için bir dizi araç sunar.

Projelerin başlangıcını kolaylaştırmak için özelleştirilebilir şablonlar

Jira aracılığıyla

Farklı projelerin başında zaman mı kaybediyorsunuz? Jira, takımınızın çalışma tarzına uyacak şekilde çoğaltabileceğiniz, değiştirebileceğiniz ve üzerine eklemeler yapabileceğiniz düzenlenebilir şablonlar ve iş akışı kurulumları içeren bir kitaplık sunar. Bu sayede her proje yapılandırılmış bir şekilde başlar ve herkes daha hızlı işe koyulabilir.

Güçlü raporlama fonksiyonları

İlerlemeyi ölçmek ve iyileştirme alanları bulmak için otomatik olarak raporlar oluşturun. Kullanıcılar Jira'yı görev atamak, görev durumlarını güncellemek ve iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmak için kullandığından, proje yöneticilerine genel ve ayrıntılı bilgiler sağlayan veri açısından zengin bir ortamdır. Bu raporlarla iş yüklerini kolayca izleyebilir, engelleri bulabilir ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olabilirsiniz.

Her kullanıcı için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri

Harika proje yönetimi araçları sadece proje yöneticilerine uygun değildir; herkesin verimli bir şekilde çalışması için gereken görevleri, şablonları ve kaynakları yönetmek için işbirliği araçlarına da sahiptir.

Takım üyeleriniz, tercih ettikleri görünümleri bir bakışta görebilmek için gösterge panellerini kolayca özelleştirebilir. Jira yazılımındaki gösterge paneli özellikleri arasında, yapılacak görevlerin listesi, takvimler ve hangi görevlere öncelik verileceğine karar vermek için Kanban veya Gantt grafik görünümleri bulunur.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $/kullanıcı/ay

Standart: 8,15 $/kullanıcı/ay

Premium: 16 $/kullanıcı/ay

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion ve Jira: Özelliklerin Karşılaştırması

Notion ve Jira, güçlü proje yönetimi araçlarıdır. Peki hangisi daha iyidir?

Gerçek şu ki, her iki araç da takımınızın odak noktasına ve ihtiyaçlarına göre işleyebilir. Notion, öğrenciler, serbest çalışanlar, ajanslar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil herkes için ücretsiz bir form harikalar diyarı sunar. Jira, Agile ve yazılım geliştirmenin temel kavramlarına dayanır, ancak neredeyse her türlü iş için kullanılabilecek şekilde genişletilebilir. Kazananı belirlemek için, farklı özelliklerine bakarak birinin diğerinden daha iyi olup olmadığını görelim.

Özelleştirme

Projeler her şekil ve boyutta olabilir. Bazen iş akışları oluşturmak için tamamen açık bir çalışma ortamı gerekir. Diğer zamanlarda ise, işi hızlandırmak için daha katı bir yapıya ihtiyaç duyarsınız. Özelleştirme söz konusu olduğunda, Notion ve Jira benzer ancak farklı yaklaşımlar sergiler.

Notion

Notion aracılığıyla

Notion, iş süreçlerinde esnekliğe odaklanır. Her şey, bir çalışma alanı oluşturup sayfalar ve veritabanları eklediğinizde başlar. Ancak bu basit yapı taşları, Kanban panolarına dönüşerek kartları fikir aşamasından tamamlanma aşamasına taşıyabilir.

İletişim iş akışları için kişiler ve organizasyon şemaları oluşturabilir, takım üyelerini dahil eden yol haritaları oluşturabilir ve sahip olunması gereken kaynakların listesini otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Binlerce şablon vardır ve bunlarda istediğiniz sayıda değişiklik yapabilirsiniz, ancak sıfırdan da başlayabilirsiniz.

Veri alanları bile inanılmaz derecede akıcı olabilir, çünkü herhangi bir alanı notlardan çift yönlü bağlantılara, madde işaretli listelere veya yapılacak görevlere değiştirebilirsiniz. Bu düzeyde özelleştirme, sizi bunaltabilir veya tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Jira

Jira da zengin özelliklere sahiptir, ancak saf oluşturma yerine Agile metodolojisine odaklanır. Şablonlar, görünümler ve gösterge panelleri, yazılım geliştirme projeleri oluşturmak için Agile temellerini kullanmaya yöneliktir. Sosyal medya pazarlama projeleri gibi, köken hikayesinin çok ötesinde proje yetenekleri sunsa da, yine de aynı tada sahiptir.

Bu, daha sıkı bir proje akışına sahip kuruluşlardaki proje yöneticileri için yararlıdır. Birçok özelleştirme seçeneği mevcuttur, böylece kullanıcılar standart şablonları ve raporları değiştirebilir. Jira, özel iş akışı yönetimi açısından çok şey sunar, ancak Notion genel olarak özelleştirme açısından daha fazlasını sağlar.

Özelleştirme söz konusu olduğunda Notion bir adım önde.

Sorun izleme yetenekleri

Yazılım geliştirme ve teknoloji şirketlerinin temel sorumluluklarından biri sorun izlemedir. Özellikle hizmet seviyesi anlaşmasına uyum ve marka itibarı söz konusu olduğunda, bu süreçler için doğru özelliklere ihtiyacınız vardır.

Notion

Notion, farklı proje hedefleri için binlerce resmi şablon oluşturdu ve topluluk da daha fazlasını oluşturup paylaştı. Bu araçlar, sorun izleme gereksinimlerinize ve ideal iş akışınıza uyacak şekilde herhangi bir süreci oluşturmanıza veya değiştirmenize olanak tanır.

Ancak, platform sorun izleme için rehberli bir yaklaşım sunmaz; bu, Notion'un temel kullanım alanı değildir. Sorun izleme ve hata giderme konusunda deneyimli proje yöneticileri, kuruluşlarının ihtiyaçlarını bilir ve bunların ekosistemin bir parçası olmasını sağlayabilir. Ancak yeni proje yöneticileri, ihtiyaç duydukları tüm parçaları dahil etmekte zorlanabilir ve bu da bu boşlukları doldurmak için süreç revizyonlarına yol açabilir.

Jira

Jira aracılığıyla

Jira bu konuda öne çıkıyor. Yazılım, proje yönetimi ve sorun izlemeye odaklanıyor, bu nedenle Notion'da aynı süreçleri yeniden oluşturmanın gürültüsü ve organik deneme yanılma hissi olmadan, tam olarak bunu yapmak için gerekli tüm araçları ve görünümleri içeriyor. Herkesin yapılacak işlerini, daha büyük projeler üzerindeki etkilerini ve genel takım hedeflerini izleyebileceği, takım odaklı bir çerçeve sunuyor.

Jira'nın yerleşik iş akışı özelleştirme araçları da ağır işlerin çoğunu yapar ve iş akışının en teknik ayrıntılara kadar optimize edilmesini sağlar. Proje yöneticileri, mevcut şablonları ve ön tanımlı ayarları belirli rollere veya projelere göre ayarlayabilir ve belirli içgörüler elde edebilir.

Şirketinizi şimdi ve gelecekte güçlendirebilecek bir sorun izleme aracı istiyorsanız, Jira'nın bu alanda kanıtlanmış varlığı size galibiyeti getirir.

Kullanım kolaylığı

Proje yöneticisiyseniz, önemli olan sadece kendi teknik becerileriniz değildir. Karmaşık bir proje yönetimi çözümünün ayrıntılarına dalmak size kolay gelebilir, ancak takımınız işlerini etkili bir şekilde yapamıyorsa, bu çözüm size uygun değildir. Notion ve Jira'nın kullanıcı dostu olma açısından nasıl karşılaştırıldığını görelim.

Notion

Notion, kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir, böylece bireyler, takımlar ve profesyonel kuruluşlar onu kutudan çıkarır çıkarmaz kullanabilir. Özelliklerin ve olasılıkların sayısı, yeni kullanıcılar için veritabanları ve proje izleme araçları oluştururken zorlayıcı olabilir, ancak yeniden yapılandırılmış alanlarda yeni kullanıcılar başarılı olabilir. Kullanıcılar, daha fazla bilgi edindikçe veritabanlarını kolayca yeni görünüm ve yapılara dönüştürebilir.

Notion, erişilebilir ve kullanımı kolaydır ve yeni kullanıcılar için birçok topluluk tarafından oluşturulmuş ve resmi kaynaklar sunar.

Jira

Jira, sağlam bir teknik platformdur. Bir dizi güçlü araç sunar, ancak kullanıcılar en iyi sonucu almak için bunları nasıl kullanacaklarını bilmelidir. Bu, özellikle proje yönetimi yazılımlarına aşina olmayan teknik olmayan kullanıcılar için potansiyel olarak zor bir öğrenme süreci anlamına gelir.

Jira nispeten uzmanlaşmış bir araç olduğu için bu mantıklıdır, ancak kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir veya bunaltabilir ve ilerlemeyi engelleyebilir.

Reddit'te Notion ve Jira karşılaştırması

Notion ve Jira'nın her ikisinin de güçlü yanları vardır ve her ikisi de birçok araç ve işlevselliği paylaşan popüler programlardır. Ancak proje yönetimi söz konusu olduğunda, Reddit kullanıcıları çok fazla örtüşme görmüyor.

R/jira topluluğundaki kullanıcılar, Notion'un Jira'nın yerine iyi bir alternatif olup olmadığı konusunda düşüncelerini paylaştığında, bir kullanıcı şöyle bir not düşmüştür: "Notion, Jira'dan çok Confluence türü bir araç gibi görünüyor. Jira'dan geçiş yapmayı düşünüyorsanız, o zaman Jira'yı gerçekten kullanmıyorsunuz demektir. "

Diğerleri de aynı fikirdeydi. Bir kullanıcı, "Notion'u wiki perspektifinden kullanıyoruz, ancak bununla sprint yapmayı veya biletlemeyi yapmayı düşünemiyorum" dedi

R/projectmanagement'daki Reddit kullanıcıları da aynı fikirde ve Notion ile Jira'nın proje yönetiminin farklı yönlerini ele aldığını belirterek Notion ile Jira arasındaki tartışmayı "Notion bir wiki, Jira ise proje izleme aracıdır" sözleriyle sonlandırıyor

Kuruluşunuz her iki platformu da kullanarak başarılı olabilir. Jira'yı yazılım geliştirme veya sorun izleme için ayırıp Notion'u bilgi tabanınız ve genel proje yönetimi için kullanmak, her iki dünyanın en iyisini sunar.

ClickUp ile tanışın — Notion ve Jira'ya en iyi alternatif

ClickUp'ın işbirliği araçları, çoklu görünüm seçenekleri ve proje yönetimi özellikleriyle tüm projelerinizi düzenleyin ve yönetin

Birden fazla projeyi yönetmek için iki farklı özel yazılım platformu kullanmanın sorunu, programların birbirleriyle tam entegre bir proje yönetimi ortamı kullandığınızda olduğu kadar iyi iletişim kuramamasıdır. Farklı kullanıcılar zamanlarının çoğunu farklı alanlarda geçirir ve iletişim ve işbirliği bozulmaya başlayabilir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Proje yönetimi, notlar ve işinizi yapmak için ihtiyacınız olan her şeye adanmış tek bir alan.

ClickUp'ı iş verimliliği pazarında sınıflandırmak zorunda olsaydınız, muhtemelen bir proje yönetimi uygulaması olarak adlandırırdınız. Ancak bu, proje yönetimi özelliklerine sahip hepsi bir arada bir çalışma alanıdır.

Karmaşık projeleri düzenleyebilir, farklı kullanıcılara görevler atayabilir ve sprintler sırasında ve sonrasında ilerlemeyi ölçebilirsiniz. Proje yöneticileri ihtiyaç duydukları her şeye sahip olur ve Gantt grafikleri, takvimler, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve kullanıma hazır şablonlar dahil 15'ten fazla görünümümüzle, takımınızdaki herkes gerekli araçlara sahip olur.

ClickUp'ın rakip özelliği #1: ClickUp Kanban Panosu

ClickUp Kanban Panosu görünümünde projenizin her bölümünü takip edin

Kanban Panosu görünümünde proje yönetmeyi seviyorsanız, ClickUp'ı seveceksiniz. ClickUp Kanban Panosu görünümü, görevlerin ne kadar hızlı tamamlanmak üzere olduğunu izlemek için kullanabileceğiniz birçok görünümden biridir.

Kanban metodolojisini uygulayın ve farklı organizasyonel tercihlere sahip takım üyeleriyle aynı çalışma alanında Agile kavramlarını benimseyin. Herkes, işbirliği yapmaya devam ederken kendi tercih ettiği görünümleri ve çalışma stillerini bağımsız olarak kullanabilir.

Proje panoları, ilerledikçe güncelleyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz şablonlarla başlayabilir veya sıfırdan başlayabilirsiniz. Jira'nın karmaşıklığını sunarken Notion'un özgürlüğünü de sağlar.

ClickUp'ın rakip özelliği #2: ClickUp Belgeleri

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Görevlere ve iş akışlarına bağlanan sayfalar, bilgi kaynakları ve kullanım kılavuzları oluşturmak için platform içi çözümümüz ClickUp Docs ile belgeler ve wiki'ler oluşturun. Sağlam belgeler oluşturabilir ve bunları otomatik olarak ilgili her göreve ekleyebilirsiniz. Ardından, müşterilerle iletişim, içerik üretimi ve proje çıktıları için şablonlarımızı kullanın.

ClickUp'ın rakip özelliği #3: ClickUp AI

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

AI burada ve organizasyonel süreçlerinizi daha verimli hale getirmeye hazır. ClickUp AI, takımların işleri kolaylaştırması ve tekrarlayan, sıkıcı görevleri ortadan kaldırması için yüzlerce niş AI aracı sunar.

Proje yöneticileri, son teslim tarihlerini içeren zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturabilir, düşünceleri iyi biçimlendirilmiş proje özetlerine dönüştürebilir ve bütçelerini izleyebilir. Ayrıca pazarlar, ürün ekipleri, muhasebeciler ve diğer herkes için araçlar da mevcuttur. ClickUp'ın herkes için doğru yazılım olduğunu bahsetmiş miydik?

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Mevcut proje yönetimi aracınızı her açtığınızda iç çekiyorsanız, yeni bir platforma geçme zamanı gelmiştir.

ClickUp'ta, görevlerinizde ilerleme kaydetmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklere ve gerçek güce sahip, çevik takımlar için sürekli yeni araçlar, şablonlar ve fonksiyonlar yaratıyoruz. Daha da iyisi, Sonsuza Kadar Ücretsiz bir hesap açarak hemen süreçlerinizi keşfetmeye veya oluşturmaya başlayabilirsiniz. Proje yönetiminin ne kadar keyifli olabileceğini görmek için bugün hesabınızı oluşturun.