2025'te Hukuk Firmalarını Düzenli Tutacak 10 Hukuk İş Akışı Yazılımı

Hukuk profesyonelleri, veri girişi ve yasal belge hazırlamadan müşteri kabulüne kadar birçok farklı görev üstlenir. İşlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için birinci sınıf bir yasal iş akışı yazılımına sahip değilseniz, bu kolay bir iş değildir.

Hukuk iş akışı yönetimi yazılımı, belge otomasyon araçları ve diğer fonksiyonlarla hukuki süreçleri iyileştirir, böylece takımınız önemli işlere odaklanabilir.

Bu kılavuz, hukuk firmaları ve hukuk departmanları için en iyi 10 hukuk iş akışı yazılımını öne çıkarır. Anahtar özellikleri, fiyatları, sınırlamaları, yorumları ve daha fazlasını karşılaştırarak ihtiyaç ve gereksinimlerinize en uygun hukuk iş akışı aracını bulun.

Hukuk İş Akışı Yazılımı Nedir?

Öncelikle, yasal iş akışı yazılımının hukuk takımınız için neler yapabileceğini vurgulayalım. Yasal iş akışı araçlarına zaten aşina iseniz, doğrudan önemli kısımlara geçebilirsiniz.

Hukuk iş akışı yönetimi yazılımı, aşağıdaki gibi özelliklerle günlerinizi kolaylaştırır:

Fatura, gider kaydı ve zaman takibi otomasyonu

Yasal belge yönetimi ve otomasyon

Görev yönetimi ve otomasyon

Diğer bir deyişle, her şey o tatlı, tatlı otomasyon sürecinde yatıyor.

Hukuk iş akışı yazılımı, güvenli müşteri iletişimi ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırmak gibi başka şeyler de yapabilir. Ancak rutin görevleri otomatik hale getirmek ve insan hatalarını en aza indirmek genellikle en önemli odak noktasıdır.

Hukuk İş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Takımınız için doğru yasal iş akışı çözümlerini seçmek için ne istediğinizi bilmeniz gerekir. Aramanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Otomasyon: Tekrarlayan görevleri ve zaman alan iş süreçlerini otomatikleştiren bir araç bulun

Müşteri yönetimi: Doğrudan ve güvenli iletişim ile Doğrudan ve güvenli iletişim ile müşteri yönetimi , müşteri kabul süreçleri, yeni müşteri kazanımı ve müşteri desteğine yardımcı olacak bir araca ihtiyacınız olacak

İşbirliği: Gerçek zamanlı işbirliği, bildirimler, otomatik görev atama ve proje yönetimi için sizi takımınızla bağlantıya geçiren bir araç seçin

Veritabanı yönetimi: Müşterileriniz, hukuk pratiğiniz, davalarınız ve kişilerinizle ilgili tüm verileri tek bir güvenli yerde saklayan bir yazılım arayın

Entegrasyon : Verilerinizi tek bir gösterge panelinde birleştirmek için diğer araçlarınızla entegre olan bir yazılım tercih edin

Raporlama: Veri analizi, KPI izleme ve verimlilik izleme ile uygulama yönetiminizi ve karlılığınızı artıracak bir araç seçin

Bir şeyi mi kaçırdık? Belki de şirketiniz için çalışan yönetimi yazılımı veya otomatik faturalandırma arıyorsunuz. Her ne olursa olsun, bu da önemli! İyi şeylere dalmadan önce not alın.

En İyi 10 Hukuk İş Akışı Yazılımı

Artık, yasal iş akışı otomasyon yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini resmi olarak biliyorsunuz! Şimdi, sevdiğiniz bir araç bulmaya ve otomatikleştirilmiş iş akışlarının ve iyileştirilmiş yasal süreçlerin özgürlüğünün tadını çıkarmaya hazırsınız.

Otomasyonlar, ClickUp'ta bir eylem gerçekleştiğinde sonuçları otomatik olarak tetikler ve her türlü yasal görev için iş akışınızı hızlandırır

ClickUp, farklı sektörlerdeki takımların iş akışlarını mümkün olan en verimli şekilde planlamasına, organize etmesine ve yürütmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. Tüm işlerinizi uygulamalar arasında tek bir güvenli platformda bir araya getirecek kadar güçlü tek araçtır.

Her fiyat planında yüzlerce işbirliği özelliği bulunan ClickUp, müşterileriniz, diğer hukuk profesyonelleri ve daha fazlasıyla bağlantı kurmak için mükemmel bir yerdir.

ClickUp'taki özelleştirilebilir veya önceden oluşturulmuş otomasyonlar da organize yasal iş akışları oluşturmada önemli bir rol oynar. Proje devretmelerinizi, müşteri kabul sürecini kolaylaştırıyor veya görevleri atamak için daha verimli bir yol arıyorsanız, ClickUp'taki iş akışı otomasyonu sizin için doğru cevap. Yasal iş akışı otomasyonu, gününüzü ağırlaştıran gereksiz idari görevleri ortadan kaldırarak, yasal araştırma, rehberlik ve daha fazlasına odaklanmak için daha değerli zaman bırakır.

Ayrıca, ClickUp'ın Hukuk Proje Yönetimi Şablonu dahil olmak üzere 1.000'den fazla kullanıma hazır şablona erişebileceksiniz. İlerlemeyi izleyecek ve araştırma, dava, sözleşmeler ve uğraştığınız diğer her şey için takım işbirliğini geliştirecektir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sözleşme şablonları, müşteri yönetimi şablonları, Hukuki Dava İzleme Şablonu ve ihtiyacınız olabilecek diğer her şeyi içeren 1.000'den fazla şablondan oluşan devasa kütüphane

Kullandığınız tüm araçları tek bir güvenli platformda birbirine bağlamak için 1.000'den fazla entegrasyon

Müşterilerinizle her zaman hızlı ve güvenli bağlantı sağlamak için yüzlerce müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) fonksiyonu

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve 15'ten fazla görünüm, öncelik yönetimi , ilerleme izleme ve görevler için otomasyon gibi özelliklerle proje yönetim sisteminizi geliştirmek için tasarlanmıştır

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın zengin özelliklerine alışmak biraz zaman alabilir

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Smokeball

smokeball aracılığıyla

Smokeball, küçük hukuk firmaları ve bağımsız avukatların davaları, belgeleri, işbirliğini ve müşteri iletişimini yönetmelerine yardımcı olan bir hukuk muayenehane yönetim yazılımıdır. Avukat zaman takibi yazılımı, belge otomasyonu ve e-posta yönetimi gibi özellikleri kullanarak düzenli kalın ve verimliliğinizi artırın.

Smokeball'un en iyi özellikleri

Belge oluşturma, e-posta ve görev planlama gibi görevler için otomasyon özellikleri

Birinci sınıf belge yönetim sistemi, dosyalarınızı her yerden düzenlemenizi ve aramanızı sağlar

Finansal yönetim araçları, giderleri yönetmenize, faturalandırılabilir saatleri izlemenize ve fatura oluşturmayı otomatikleştirmenize olanak tanır

Microsoft Word, Zoom ve QuickBooks Online gibi yazılımlarla 15'in üzerinde entegrasyon

Smokeball sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, hizmetin tamamen bulut tabanlı olmamasıyla ilgili sorunlardan bahsetmektedir

Bazı incelemelere göre, tarayıcı uyumsuzluğu nedeniyle müşteri iletişimi sorunları ortaya çıkabilir

Smokeball fiyatlandırması

Fatura: Kullanıcı başına aylık 39 $

Boost: Kullanıcı başına aylık 89 $

Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 179 $

Prosper+: Kullanıcı başına aylık 219 $

Smokeball puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

3. MyCase

myCase aracılığıyla

MyCase, serbest çalışan hukuk asistanlarından kurumsal hukuk departmanlarına kadar her boyuttaki hukuk büroları için tasarlanmış kapsamlı bir hukuk yönetim yazılımıdır. Süreç iyileştirme araçları, belge otomasyonu, faturalandırma yönetimi ve daha fazlasını sunar.

MyCase'in en iyi özellikleri

Araçlar, rutin görevler için özel iş akışları oluşturmanıza olanak tanır, böylece insan hatalarını en aza indirebilirsiniz

Özellikler arasında müşteri kabul formları, e-imza ve hukuk hizmetleriniz için yerleşik müşteri portalları bulunur

Kapsamlı analiz araçları, şirketinizin finansmanı, iş akışları ve dava yönetimi hakkında içgörüler sunar

Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks ve diğer popüler araçlarla entegrasyon

MyCase sınırlamaları

Hukuk firmalarından bazı yorumlar, birden fazla davası olan müşterileri yönetme sorunlarından bahsetmektedir

Kullanıcı yorumlarına göre verilerin indirilmesi kısıtlanabilir

MyCase fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 79 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 99 $

MyCase puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

4. Clio

clio aracılığıyla

Clio, işlerinizi ve dava yönetimini nasıl yaptığınızı kolaylaştıran bir yasal iş akışı yönetim yazılımıdır. Bulut tabanlıdır ve hukuk departmanınızın verimliliğini ve organizasyonunu iyileştirmek için zaman takibi, faturalandırma, belge yönetimi ve iletişim araçları gibi özellikler sunar.

Clio'nun en iyi özellikleri

Bulut tabanlı depolama, dava bilgilerine ve önemli belgelere her zaman, her yerden erişmenizi ve bunları paylaşmanızı sağlar

Müşteri kazanma özellikleri, zamanında iletişim ve iyi izlenimler sağlamak için otomatik takip e-postaları ve yazışma hatırlatıcıları ile yüksek kaliteli bir deneyim sunar

Faturalandırma ve fatura özellikleri, kullanıcıların faturalar oluşturup göndermesine, ödemeleri talep etmesine , bunları izlemesine ve finansal raporları otomatikleştirmesine olanak tanır

Popüler uygulama yönetimi araçlarıyla 200'den fazla entegrasyon

Clio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çek veya ACH ile ödeme yapmayı tercih eden müşterilerden ödeme almakta zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Yanlışlıkla silinen dosyaları geri yükleme özelliği bulunmamaktadır, bu da bazı kullanıcılar için sorun yaratmaktadır

Clio fiyatlandırması

EasyStart: Kullanıcı başına aylık 39 $

Essentials: Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Tam: Kullanıcı başına aylık 129 $

Clio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

5. Filestage

filestage aracılığıyla

Filestage, her boyuttaki takımlar arasında proje işbirliği için güçlü bir platformdur. Hukuk takımları için özel olarak tasarlanmamıştır, ancak iş akışınızı kolaylaştırmak ve projeleri yolunda tutmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Filestage'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı yorumlama, anında geri bildirim sağlar ve takım üyeleriyle işbirliğini geliştirir

Sürüm kontrolü, takımınızın her zaman her dosyanın en güncel sürümleriyle çalıştığından emin olur, bu da daha az hata ve karışıklık anlamına gelir

Güvenli dosya paylaşım özelliği, hassas bilgilere ve dava belgelerine yalnızca yetkili kullanıcıların erişebilmesini sağlar

Ücretli planların fiyatı, her kullanıcı için ek ücret talep etmek yerine sınırsız takım üyesini kapsar

Filestage sınırlamaları

Diğer hukuki konu yönetim yazılımlarında bulunan bazı özel hukuk özellikleri eksiktir

Ücretsiz sürüm, iki aktif proje ve 2 GB depolama ile sınırlıdır

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 59 $/ay

Profesyonel: 299 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Filestage puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. Onit

via Onit

Onit, iş operasyonlarını kolaylaştırmak için yazılım çözümleri oluşturmada uzmanlaşmıştır. Marka, OnitX Enterprise Legal Management (ELM) dahil olmak üzere çeşitli özel ürünler sunmaktadır.

OnitX ELM, iş akışınızı basitleştirmenize, önemli metrikleri izlemenize, işbirliğini geliştirmenize ve iç ve dış tasarrufları en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır. Kurumsal hukuk departmanları ve büyük hukuk firmaları için mükemmel olan, düşük kodlu bir motora sahip özelleştirilebilir bir yasal iş akışı yazılımıdır.

Onit'in en iyi özellikleri

Hukuk işlemlerinizi daha verimli hale getirmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve kullanıcı dostu arayüzler

Kapsamlı raporlama ve analiz araçları, karlılık, vaka yönetimi ve uygulama alanları hakkında içgörüler sağlar

Hukuki iş akışı otomasyon araçları, veri girişi, belge oluşturma, faturalandırma ve daha fazlasını gerçekleştirir

Ücretli planlar, her kullanıcı için ücret talep etmek yerine sınırsız sayıda üyeyi kapsar

Onit sınırlamaları

Popüler inceleme platformlarında kullanıcı geri bildiriminin olmaması, standart ürün deneyimini değerlendirmek zorlaştırıyor

Bazı hukuk operasyonları raporlarında, aylık fiyatın bütçeleri için çok yüksek olduğu belirtilmektedir

Onit fiyatlandırması

Standart: 700 $/ay

Profesyonel: 900 $/ay

Premium: 2.000 $/ay

Onit puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (2+ yorum)

Capterra: Yok

7. Onay kutusu

checkbox aracılığıyla

Checkbox, hukuk firmaları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işletmeler için tasarlanmış bir AI iş akışı otomasyon platformudur. Hizmetlerinizin değerini ve hızını artırabilecek, müşterileriniz üzerinde daha iyi bir izlenim bırakacak, kod gerektirmeyen bir şirket içi hukuk yazılımı sunar.

En iyi özellikleri işaretleyin

Kapasite veya uzmanlığa göre şirket içi hukuk takımınız arasında işleri dağıtın

Herkesin kullanabileceği görsel sürükle ve bırak tuvaliyle kod gerektirmeyen iş akışı çözümleri oluşturun ve güncelleyin

Slack, Microsoft Teams, Google Drive ve DocuSign gibi araçlarla entegrasyonlar, takımların birden fazla kaynaktan gelen iletişim ve talepleri işleme almasını sağlar

Analitik, görev durumu, iş hacmi, proje türü ve talepleri tamamlamak için gereken ortalama süre hakkında bilgi sağlar

Onay kutusu sınırlamaları

Popüler inceleme platformlarında geri bildirim eksikliği, tipik kullanıcı deneyimini ölçmeyi zorlaştırıyor

Checkbox, ilgilenen müşterilere kendi web sitelerinde veya popüler inceleme sitelerinde fiyat bilgilerine erişim sağlamamaktadır

Onay kutusu fiyatlandırması

Kullanıcılar, fiyat bilgisi almak için Checkbox ile iletişime geçmelidir.

Onay kutusu derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: N/A

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

8. Kissflow

kissflow aracılığıyla

Kissflow, kod gerektirmeyen bir motorla iş akışı süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir platformdur. Hukuk takımları, teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan özel çözümler oluşturabilir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve sadece birkaç tıklamayla verimliliği optimize edebilir.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü, kodlama bilgisi olmadan formlar, yasal belgeler ve iş akışları oluşturmanıza olanak tanır

Süreç haritalama araçları , karmaşık süreçleri kolayca görselleştirmenize ve bunları akış şemaları ve süreç manzaraları halinde haritalamanıza olanak tanır

Analitik ve raporlama araçları , bilinçli kararlar almanıza, özel raporlar oluşturmanıza ve iş performansını izlemenize olanak tanır

İş süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için Google Drive ve Slack gibi uygulamalarla entegrasyonlar

Kissflow sınırlamaları

Hukuk sektörü için özel olarak tasarlanmamıştır ve özel hukuk iş akışı yazılımlarında bulunan özelliklerden yoksun olabilir

Temel plan, harici kullanıcılar ve gizli küme oluşturma gibi gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 1.500 $+/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (30'dan fazla yorum)

9. Osprey Yaklaşımı

osprey Approach aracılığıyla

Osprey Approach, iş programı ve iş akışı yönetiminden finansal raporlamaya kadar her şey için araçlar sağlayan kapsamlı bir hukuk hizmetidir. Zaman takibi, otomatik faturalandırma, bulut tabanlı belge yönetimi, sorunsuz müşteri kaydı ve güvenli iletişim gibi özellikleri içerir.

Osprey Approach'un en iyi özellikleri

Otomatik yasal form oluşturma ve belge yönetimi, zamandan tasarruf etmenizi, insan hatalarını azaltmanızı ve dosyaları erişilebilir bir kitaplıkta düzenli tutmanızı sağlar

Uygulama, dava ve müşteri yönetimi özellikleri, hukuk uygulamanızın tüm alanlarını birbirine bağlayarak verimliliği ve başarıyı artırmanıza yardımcı olur

Finansal araçlar, ay sonu süreçlerini optimize eder ve daha iyi görünürlük için finansal işlemleri tek bir platformda merkezileştirir

Müşteri yönetimi araçları, yeni müşteri kazanma sürecini modernleştirir ve vaka yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir

Osprey Yaklaşımı sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, arayüzde gezinme ve eklentileri kullanma ile ilgili sorunlar bildirmiştir

Osprey Approach, potansiyel müşterilere web sitelerinde veya popüler inceleme sitelerinde fiyat bilgilerine erişim sağlamaz

Osprey Approach fiyatlandırması

Kullanıcılar, fiyat bilgilerini almak için Osprey Approach takımıyla bir danışma randevusu almalıdır.

Osprey Approach puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800'den fazla yorum)

10. TeamConnect

mitratech aracılığıyla

TeamConnect, Mitratech tarafından tüm boyutlardaki hukuki işlemler için tasarlanmış bir ELM platformudur. Faturalandırma, finansal yönetim, belge yönetimi, hukuki iş akışı otomasyonu ve diğer birçok konu yönetimi alanı için araçlar sağlar.

TeamConnect'in en iyi özellikleri

Merkezi veri yönetimi platformu, tüm belgelerinizi her zaman, her yerden erişebileceğiniz tek bir konumda saklar

Hukuk iş akışı otomasyonu, süreçleri kolaylaştırmanıza ve hata olasılığını azaltmanıza olanak tanır

Özel raporlama, takımlarınızın ihtiyaç duyduğunuzda ihtiyaç duyduğunuz içgörüler için belirli kriterlere göre raporlar oluşturmasını sağlar

İşbirliği araçları ve gerçek zamanlı iletişim, takım üyelerinin daha verimli bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar

TeamConnect sınırlamaları

Bazı incelemeler, daha hızlı ve daha sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ihtiyaç olduğunu belirtiyor

TeamConnect, web sitesinde veya popüler inceleme sitelerinde fiyat bilgilerine erişim sağlamamaktadır

TeamConnect fiyatlandırması

Potansiyel müşteriler, fiyat bilgilerine erişmek için TeamConnect demosunu talep etmelidir.

TeamConnect puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10+ yorum)

Capterra: 5/5 (1+ yorum)

Hukuk Firmanızın İş Akışını Yükseltin

Rakipleriniz otomatik görev yönetimi, son tarih izleme ve belge yönetimine erişebiliyorsa, siz de erişebilmelisiniz, değil mi?

Hukuk iş akışı yazılımı, zamanınızı ve kaynaklarınızı serbest bırakarak en iyi yaptığınız işe, yani müşterilerinize hizmet vermeye odaklanmanızı sağlar.

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