2025'te Veri Modellerini Görselleştirmek ve Oluşturmak için En İyi 10 Veritabanı Tasarım Aracı

Doğru veritabanı tasarım aracını seçmek, piyasada çok fazla seçenek olması nedeniyle biraz zor olabilir. Kullanımı çok zor, çok pahalı veya belirli veritabanı yönetim sistemlerinize (DBMS) uymayan araçlarla sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ancak endişelenmeyin, diyagram oluşturmayı ve veri analizini daha kolay ve daha eğlenceli hale getiren en iyi 10 veritabanı tasarım aracının bir listesini hazırladık. Veritabanı tasarımında yeniyseniz veya iş akışlarınızı optimize etmek isteyen bir profesyonelseniz, size yardımcı olacağız.

⏰ 60 saniyelik özet En iyi veritabanı tasarım araçlarına genel bir görünüm: ClickUp (Hepsi bir arada veritabanı tasarımı ve proje yönetimi için en iyisi) (Hepsi bir arada veritabanı tasarımı ve proje yönetimi için en iyisi)

QuickDBD (Hızlı ve basit veritabanı diyagramları için en iyisi)

Lucidchart (İşbirliğine dayalı ve dinamik veritabanı diyagramları için en iyisi)

Smartsheet (Hesap tablosu tarzı veritabanı yönetimi için en iyisi)

Airtable (Hesap tablolarını ilişkisel veritabanlarıyla birleştirmek için en iyisi)

ERDPlus (Minimalist ERD oluşturma için en iyisi)

DbSchema (Karmaşık veritabanı projeleri için en iyisi)

SqlDBM (Web tabanlı veritabanı modelleme için en iyisi)

Moqups (Çok yönlü tasarım ve beyin fırtınası için en iyisi)

Datanamic DeZign (Profesyonel veri modelleme için en iyisi)

Veritabanı tasarım yazılım araçları, veritabanı modelleri oluşturma ve yönetme sürecini basitleştiren özel uygulamalardır. Veri modellerinizin bir haritasını çizmek için görsel bir arayüz sağlarlar. Ardından tablolar tasarlayabilir, her tablonun içereceği verileri belirleyebilir ve veritabanı yapınızı oluşturmaya devam etmek için bunlar arasında bağlantılar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile Başlayın ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkezdir

Böylece, doğrudan veritabanı oluşturmaya başlamadan önce, bu veritabanı haritası sayesinde, gerçek veritabanı oluşturulmadan önce olası sorunları kolayca tespit edip çözebilirsiniz. ?️

Bazı tasarım araçları, veritabanlarını oluşturmak için görsel haritalarınızdan otomatik olarak kod üreterek bir adım daha ileri gider. Bu, tasarımdan koda geçiş sürecinin manuel olarak yapıldığında ortaya çıkan hataları azaltır ve zaman tasarrufu sağlar.

Veritabanı Tasarım Aracında Aranması Gereken Özellikler

Doğru veritabanı modelleme araçları, temel özelliklerden gelişmiş özelliklere kadar geniş bir aralıkta özellikler sunar. Size en uygun olanı bulmak için dikkate almanız gereken anahtar alanlar şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Özellikleri arasında hızlıca gezinebileceğiniz ve fikirlerinizi kolayca yakalayabileceğiniz basit bir arayüze sahip bir araç arayın

Desteklenen platform: Web tabanlı bir tasarım aracına mı yoksa işletim sisteminizi destekleyen bir masaüstü uygulamasına mı ihtiyacınız olduğunu düşünün

Uyumluluk: Tasarımın ötesine geçerek geliştirme aşamasını kolaylaştıracak bir araç mı arıyorsunuz? Öyleyse, tercih ettiğiniz DBMS'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin

İşbirliği: Bir takımla çalışıyorsanız, paylaşım, yorumlama ve gerçek zamanlı düzenleme gibi özellikler olmazsa olmazdır

Raporlama: Tasarımlarınıza göre veritabanı belgelerini kolayca oluşturabileceğiniz bir araç seçin

Destek: Aktif bir topluluk, kapsamlı belgeler ve duyarlı müşteri desteği, özellikle sorunlarla karşılaştığınızda çok değerli olabilir

Sizin için öncelikli olan özellikleri not edin. İhtiyaçlarınıza uygun seçeneği bulmak için her bir diyagram aracını incelerken bunları göz önünde bulundurun.

Doğru veritabanı tasarım aracı, iş akışınızı daha sorunsuz ve verimli hale getirir. Veritabanı tasarımları oluşturmak için benzersiz özelliklere sahip en iyi 10 aracı araştırdık ve seçtik.

Bir sonraki veritabanı projeniz için mükemmel aracı bulmaya hazır mısınız? Detaylara geçelim.

Sezgisel ClickUp Zihin Haritanıza düğümler, görevler ve bağlantılar ekleyin

ClickUp, tipik bir veritabanı tasarım yazılımı olmayabilir. Ancak, yerleşik diyagram aracı ve son derece görsel özellikleri, çeşitli takımlar ve projeler için kod gerektirmeyen veritabanları tasarlamak, oluşturmak ve yönetmek için idealdir.

Veritabanı diyagramınızdaki tablolar ve ilişkiler hakkındaki fikirlerinizi hızlıca not almak için Zihin Haritası aracıyla başlayın. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak bu kavramları genişletin ve veritabanı nesnelerini, yapışkan notları, bağlayıcıları ve görüntüleri bir araya getirin. Tasarım tamamlandığında, ClickUp'ın Tablo görünümünde onu çalışan bir veritabanı sistemine dönüştürün.

Bu görünüm, metin, sayı, tarih, dosya ve formül gibi veri türlerini depolamak için Özel Alanlar ile birlikte gelir. Ve işte en güzel kısmı: Görevler arasında ve birden çok tablo arasında ilişkiler oluşturarak verileri senkronize edin ve veri akışlarını kolaylaştırın; böylece zaman kazanır ve veritabanı tasarım sürecindeki hataları azaltabilirsiniz. ✔️

ClickUp Gösterge Panelleri ile veritabanlarınızdan elde ettiğiniz bilgileri görüntüleyin, böylece bilgileri daha kolay sindirebilir ve karar verirken kullanabilirsiniz. Blog başlıkları, kategorileri, durumları vb. içeren bir blog veritabanı yönettiğinizi varsayalım. Özel Gösterge Panelinizi, birden fazla kategorideki gönderilerin genel görünümünü, tamamlanma yüzdesini, gecikmiş gönderileri ve daha fazlasını gösterecek şekilde tasarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonlarını kurarak yeni satır girdileri oluşturun ve mevcut girdileri otomatik olarak güncelleyin

ClickUp Docs ile Beyaz Tahtalar, Sohbet, Tablo görünümü ve hatta proje belgelerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Görev yönetimi özelliklerini kullanarak hedefler belirleyin, görevler atayın, son tarihler ayarlayın ve zamanı takip edin ⏰

Rutin veritabanı bakımı veya kontrollerini hatırlatmak için yinelenen görevler oluşturun

ClickUp'a web üzerinden, masaüstü bilgisayarınızdan (Windows, MacOS ve Linux) ve mobil cihazlarınızdan (Android ve iOS) erişin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, özel bir veri modelleme aracı değildir

Büyük projelerde çalışırken bazen yavaşlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosya, mesaj veya ek bağlam aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir şey için boşa harcanması anlamına geliyor! ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, görevler, belgeler, e-postalar ve sohbetler dahil tüm işlerinizi birleştirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olanı tam olarak bulabilirsiniz.

2. QuickDBD

quickDBD aracılığıyla

QuickDBD (Quick Database Diagrams), veritabanı modellerini hızlı bir şekilde oluşturmak ve görselleştirmek için bulut tabanlı bir veritabanı modelleme aracıdır. Hesap oluşturmadan kullanmaya başlayabilirsiniz, ancak işlerinizi çevrimiçi olarak kaydetmek istiyorsanız bir hesap oluşturmanız gerekir. ?‍?

Kullanımı çok kolaydır. Sol bölmeye veritabanı ayrıntılarınızı yazın, QuickDBD sağda düzgün varlık-ilişki diyagramları (ERD'ler) oluşturur. İlk kez oturum açtığınızda, başlamak için değiştirebileceğiniz bir örnek diyagram açılır.

Veritabanı modelinizi hızlı bir şekilde çizmek için klavye odaklı bir araç arıyorsanız, QuickDBD mükemmel bir seçimdir.

QuickDBD'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliği ile diyagramınızdaki veritabanı tablolarını yeniden düzenleyin

Diyagramlarınızı klasörler halinde düzenleyin

Diyagramlarınızı görüntü, PDF ve SQL dosyaları olarak dışa aktarın

Diyagramları bir bağlantı aracılığıyla veya Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına doğrudan paylaşın

QuickDBD sınırlamaları

Ücretsiz plan, diyagram başına 1 diyagram ve 10 tablo ile sınırlıdır

Diyagramları gizli tutmak için Pro planına ihtiyacınız var

QuickDBD fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 95 $/yıl

QuickDBD puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2 yorum)

Capterra: 5/5 (5 yorum)

3. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, akış şemaları ve tel kafeslerden zihin haritalarına ve ERD'lere kadar çeşitli veritabanı diyagramları oluşturmak için kullanılan web tabanlı bir tasarım ve zihin haritalama yazılımıdır.

Bu tasarımlarla sıfırdan başlayın veya kapsamlı kitaplığındaki şablonlardan birini kullanın. Lucidchart, diyagramlarınızı oluşturmak için birçok şekil ve bağlayıcı da sunar. Bunları renk, boyut ve kalınlıklarını değiştirerek özelleştirebilirsiniz.

Takımınızla çalışmak çok kolaydır. Herkes aynı anda diyagramları düzenleyebilir ve diğerleri için yorum ve geri bildirim bırakabilir. Karmaşık bir veritabanı modeli sunmak istiyorsanız Lucidchart'a göz atın.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Diyagramları elektronik tablolardan veya veritabanlarından canlı verilere bağlayın

Veri koşullarına göre şekil görünümünü otomatik olarak değiştirin

Diyagramları görüntü, PDF, CSV ve Visio dosyaları olarak dışa aktarın

Lucidchart'ı Microsoft Office, Google Çalışma Alanı ve Slack gibi popüler araçlarla bağlayın

Lucidchart sınırlamaları

Ücretsiz plan, belge başına 3 belge ve 60 şekil ile sınırlıdır

Lucidchart kullanıcısı olmayanlar, paylaşılan bağlantıları görüntülemek için bir hesap oluşturmalıdır

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 7,95 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.710+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.970+ yorum)

4. Smartsheet

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, basit veri modelleri ve projeler oluşturmak ve yönetmek için kullanılan, elektronik tablo benzeri bir araçtır. Verileri girmek için ızgara, görevleri izlemek için kart, proje zaman çizelgelerini görüntülemek için Gantt ve hiçbir son tarihi kaçırmamak için takvim gibi çeşitli görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz. ?️

Sıfırdan başlamak yerine, çeşitli sektörlere ve kullanım durumlarına uygun Smartsheet'in veritabanı şablonları kitaplığından bir şablon seçin. Perakende sektöründe çalışıyor ve müşteri veritabanlarını yönetmeniz veya içerik veritabanları için pazarlama yapmanız gerekiyorsa, size uygun bir şablon mutlaka vardır.

Smartsheet'i Google Formlar, DocuSign ve HubSpot gibi uygulamalara bağlayarak birden fazla kaynaktan veri toplayın ve izleyin. Ayrıca, satır güncellemelerini otomatikleştirmek, satırları farklı sayfalara taşımak ve belirli koşullar karşılandığında uyarılar göndermek için kural tabanlı tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Hücre görünümünü duruma, son tarihlere ve önceliğe göre özelleştirin

İki yönlü senkronizasyon ile birden fazla sayfadaki verileri bir ana sayfada birleştirin

@bahsetmeler, yorumlar ve ek dosyalar kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Smartsheet'e web, Windows, MacOS, Android ve iOS üzerinden erişin

Smartsheet sınırlamaları

Ücretsiz plan 2 sayfa ve 2 düzenleyici ile sınırlıdır

Bir alanda birden fazla sayfayı sekme olarak açamama

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (14.510+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000 yorum)

5. Airtable

airtable aracılığıyla

Smartsheet'e benzer Airtable, elektronik tabloların basitliğini veritabanlarının işlevselliği ile birleştirir. Çalışma alanınızda, her biri birden fazla tablo içeren "tabanlar" (veritabanlarının kısaltması) oluşturabilirsiniz. Bu tablolar, ilişkisel veritabanlarında olduğu gibi ilişkiler aracılığıyla birbirine bağlanabilir.

Bir tablodaki her satır herhangi bir kayıt türünü içerebilir ve her sütun metin, sayı, tarih, arama ve bağlantılı kayıtlar gibi çeşitli veri türlerini depolar. Formlar oluşturun veya harici uygulamalara bağlanarak verileri doğrudan bir tabana aktarın ve taban yönetimini kolaylaştırmak için otomasyonlar kurun.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Takımınızı farklı erişim düzeyleriyle (salt okunur, yorumcu, düzenleyici, oluşturucu) işbirliği yapmaya davet edin

Temel görünümleri ızgara, takvim, Kanban ve galeri arasında değiştirin

Kayıt oluşturma ve güncelleme, e-posta gönderme ve komut dosyası çalıştırma gibi tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Gmail, Slack, Miro ve GitHub dahil 30'dan fazla araçla entegre edin

Airtable sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Ücretli planlar, bütçesi sınırlı takımlar için uygun olmayabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Koltuk başına aylık 24 $

İş: Koltuk başına aylık 54 $

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.870+ yorum)

6. ERDPlus

eRDPlus aracılığıyla

ERDPlus, Chen notasyonu kullanarak ERD'leri tasarlamak için kullanıcı dostu, ücretsiz bir veritabanı yazılımıdır. Varlıklar (tablolar) için dikdörtgenler, öznitelikler için ovaller ve ilişkiler için elmaslar kullanır. İlişkisel ve yıldız şemaları oluşturmak için de mükemmel şekilde iş görür.

QuickDBD gibi, veri analistleri ERDPlus'ı hesap oluşturmadan kullanmaya başlayabilir, ancak işlerinizi çevrimiçi olarak kaydetmek için kaydolmanız gerekir. Veritabanı şema tasarımınızı hızlı bir şekilde çizmek için minimalist bir sürükle ve bırak tuval arıyorsanız, ERDPlus sizin için uygun bir araç olabilir.

ERDPlus'ın en iyi özellikleri

Sınırsız diyagram oluşturun ve bunları klasörler halinde düzenleyin ?

Diyagramlarınızı ERDPlus dosyası veya PNG görüntüsü olarak indirin

ERD'leri ilişkisel şemalara dönüştürün

İlişkisel şemalardan SQL komut dosyaları oluşturun

ERDPlus sınırlamaları

Büyük projelerde çalışmak için uygun değildir

Değişiklikleri manuel olarak kaydetmeniz gerekir

ERDPlus fiyatlandırması

Ücretsiz

ERDPlus puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2 yorum)

Capterra: N/A

7. DbSchema

dbSchema aracılığıyla

DbSchema, karmaşık veritabanı projeleri için kullanılan bir veritabanı tasarım, yönetim ve dağıtım aracıdır. MySQL, PostgreSQL ve Microsoft SQL Server gibi tüm ilişkisel veritabanlarının yanı sıra MongoDB ve Cassandra gibi bazı NoSQL veritabanlarıyla da çalışır.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü sayesinde SQL bilgisi olmadan sıfırdan veritabanları oluşturun. Veritabanı yapınızı yorumlarla belgelendirin. ?

DbSchema, Windows, Linux ve MacOS cihazlar için masaüstü uygulaması olarak indirilebilir. Ücretsiz olan topluluk sürümü ve ücretli olan ve daha gelişmiş özelliklere sahip pro sürümü mevcuttur.

DbSchema'nın en iyi özellikleri

CSV, XLS, XLSX ve XML veri dosyalarını veritabanınıza aktarın

Rastgele oluşturulan verilerle veritabanı yapılandırmalarını test edin

Görsel sorgu oluşturucu veya SQL düzenleyiciyi kullanarak SQL sorguları yazın

Vektör görüntüleri ve yorum tabanlı araç ipuçlarıyla HTML5 şema belgeleri oluşturun

DbSchema sınırlamaları

Web tabanlı sürümü yoktur

Kullanıcı arayüzü ve özelliklerine alışmak biraz zaman alıyor

DbSchema fiyatlandırması

Aylık abonelik (Öğrenci): 9,80 $/ay

Aylık abonelik (Kişisel): 19,60 $/ay

Aylık abonelik (Kuruluş): 29,40 $/ay

Sürekli lisans (Öğrenci): 98 $ + 25 $/yıl*

Sürekli lisans (Kişisel): 196 $ + 50 $/yıl*

Sürekli lisans (Kuruluş): 294 $ + 75 $/yıl*

Yıllık bakım ve yükseltme ücreti*

DbSchema puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

8. SqlDBM

sqlDBM aracılığıyla

SqlDBM, karmaşık veritabanı mimarisini tasarlamak ve görselleştirmek için kullanılan çevrimiçi bir veritabanı modelleme aracıdır.

DbSchema gibi, SqlDBM de yeni veritabanları oluşturmak (ileri mühendislik) ve mevcut veritabanlarını analiz etmek (tersine mühendislik) için çeşitli SQL veritabanlarına bağlanır.

DbSchema'ya alternatif bir web tabanlı araç arıyorsanız, SqlDM'yi inceleyebilirsiniz.

SqlDBM'nin en iyi özellikleri

Görünümü yalnızca tablolar, sütunlar, anahtarlar ve açıklamaları gösterecek şekilde özelleştirin

Belirli nesneleri etiketleyip yorumlayarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

SqlDBM'yi Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket ve Jira gibi araçlarla bağlayın

Arayüzünüzü açık ve koyu mod arasında değiştirin

SqlDBM sınırlamaları

Veritabanı belgeleri için HTML dışa aktarma yok

Yeni başlayanlar tüm özellikleri bulmak için zaman harcamalıdır

SqlDBM fiyatlandırması

Başlangıç: 2.000 $/koltuk (en az 2 koltuk)

Küçük kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Standart kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SqlDBM puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: 4,8/5 (5 yorum)

9. Moqups

moqups aracılığıyla

Moqups, tel kafesler, maketler ve akış şemaları için çok yönlü bir tasarım aracıdır. Bu tasarımları sürükle ve bırak tuvalinde sıfırdan oluşturun veya hazır şablonlarla başlayın.

Tasarımlarınız için kapsamlı bir şablon (diğer adıyla şekil) ve simge kitaplığına erişin ve her öğenin rengini, boyutunu, opaklığını, hizalamasını ve daha fazlasını özelleştirin. Diyagramlarınızı özel şablon olarak kaydedin ve ileride yeniden kullanın.

Moqups'un en iyi özellikleri

Sayfaları takımınızla paylaşın ve görüntüleme, yorum yapma veya düzenleme izinlerini belirleyin

Beyin fırtınası yapmak ve geri bildirim vermek için yapışkan notlar, açıklama notları ve konuşma balonları gibi açıklama araçlarını kullanın

Belirli bir sayfadaki veya tüm sayfalardaki yorumları görün ve çözülmemiş, çözülmüş ve okunmamış olarak filtreleyin

Diyagramlarınızı PNG, PDF veya HTML formatında dışa aktarın

Moqups sınırlamaları

Ücretsiz plan 2 proje ve 400 nesne ile sınırlıdır

Masaüstü veya mobil uygulaması yoktur

Moqups fiyatlandırması

Ücretsiz

Tekli: Aylık 13 $ (1 koltuk)

Takım: 23 $/ay (5 koltuk)

Sınırsız: 67 $/ay (sınırsız koltuk)

Moqups puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (91 yorum)

Capterra: 4,6/5 (29 yorum)

10. Datanamic DeZign

deZign aracılığıyla

Datanamic DeZign, crowsfoot ve IDEF1X notasyonlarıyla veritabanları tasarlamak için kullanılan bir veri modelleme aracıdır. Diyagramlarınızdan veritabanları oluşturun veya bunları mevcut veritabanlarına bağlayarak analiz ve güncellemeler için ERD'lere dönüştürün.

DeZign, modeller ve veritabanları arasında çift yönlü karşılaştırma ve senkronizasyon sağlar. Diyagramlarınız için HTML, MS Word ve PDF gibi biçimlerde belgeler de oluşturabilirsiniz.

Datanamic DeZign'in en iyi özellikleri

Daha net görselleştirme için özel düzenlerle diyagram öğelerini yeniden düzenleyin

Dinamik vurgulayıcıyı kullanarak ilgili varlıkları vurgulayın ve analiz edin

Diyagramları görüntü dosyaları olarak ve veri sözlüklerini CSV dosyaları olarak dışa aktarın

Microsoft Access, MySQL, Oracle ve SQLite dahil 15'ten fazla veritabanına bağlanın

Datanamic DeZign sınırlamaları

Yalnızca masaüstü uygulaması olarak mevcuttur

En yüksek planda tüm özellikler açılmıştır

Datanamic DeZign fiyatlandırması

Aylık abonelik (Standart): 28 $/ay

Aylık abonelik (Profesyonel): 58 $/ay

Aylık abonelik (Uzman): 88 $/ay

Sürekli lisans (Standart): 329 $

Sürekli lisans (Profesyonel): 882 $

Sürekli lisans (Uzman): 1.249 $

Datanamic DeZign puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

Stresi ortadan kaldırın ve daha iyi veritabanları oluşturun

Temel veya karmaşık bir veritabanı modelleme projesi üzerinde çalışıyor olsanız da, doğru aracı kullanmak tasarım sürecini basitleştirir ve verimli veritabanı modelleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Ancak, veritabanı tasarımı proje yaşam döngüsünün sadece bir parçasıdır. Bu projeleri baştan sona sorunsuz bir şekilde yönetmek ve yürütmek için, seçtiğiniz aracı ClickUp ile entegre etmeyi düşünün. ✨

ClickUp, basit veritabanları tasarlamak ve yönetmek için kullanılmasının yanı sıra, büyük projeleri ve proje belgelerini yönetmek için bir proje yönetimi aracı olarak da işlev görür. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planına kaydolun ve bu özellikleri kendiniz deneyimleyin.