Shortcut İncelemesi 2025 (Özellikler, Artılar, Eksiler ve Fiyatlandırma)

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Şirketiniz için Shortcut'u kullanmayı mı düşünüyorsunuz?

Shortcut, modern yazılım takımlarının projeleri tamamlamalarına yardımcı olacak bir işbirliği aracıdır.

Ancak Shortcut yazılımı, takımınızı* desteklemek için doğru özelliklere sahip mi?

Bu soruyu yanıtlamak için, Silicon Valley'deki son derece hırslı (ve acı verici derecede meşgul) uygulama geliştiricilerinden oluşan takımın örneklerini kullanacağız. *

Bu Shortcut incelemesinde, sizin için doğru proje yönetimi yazılımı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olmak için özellikleri, artıları, eksileri ve fiyatlandırması hakkında konuşacağız!

Shortcut nedir?

Shortcut, yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi aracıdır. Basit Kanban tarzı arayüzü ile daha iyi takım işbirliği için düzenli bir deneyim sunar.

Shortcut'un felsefesi de tam olarak budur: yazılım takımlarının birlikte çalışıp ürünler yaratması için bir platform sağlamak. Size şu konularda yardımcı olur:

Proje biriktirme listelerini ve sprintleri planlayın

İş akışlarını otomatikleştirin ve yönetin

Proje ilerlemesini görselleştirin

Yazılım geliştirme platformlarında projeleri kolaylaştırın

Esasen, yazılım geliştirmede "başarılı olmak" için ihtiyacınız olan her şey. En azından bazı insanlar öyle düşünüyor!

Kullanıcı deneyimini kolaylaştıran Shortcut yazılımı, hem temel mühendislik hem de ürün yönetimi takımlarının projeleri kolayca yönetmesine yardımcı olur.

Shortcut'u kimler kullanabilir?

Shortcut, çoğunlukla yazılım geliştiriciler, özellikle Agile, Scrum veya Kanban yazılım geliştirme metodolojilerini kullananlar için tasarlanmıştır.

Yani, bir yazılım geliştirme takımı değilseniz, Shortcut'u yine de kullanabilirsiniz, ama neden sizin için tasarlanmamış bir araç kullanasınız ki?

Ayrıca, uzaktaki yazılım takımları için de uygundur ve şu şekilde sunulur:

Web uygulaması

Windows ve Mac için masaüstü uygulaması

Android ve iOS için mobil uygulama

Yazılımı satın almadan önce Shortcut'un özelliklerinin neler olduğunu merak ettiğinize eminiz.

Öyleyse, Shortcut yazılımının anahtar özelliklerine bir göz atalım.

shortcut'un 4 Anahtar Özelliği

Shortcut, yazılım geliştirme projelerini yavaşlatan Silo Etkisi veya kısıtlı bilgi akışıyla mücadele etmek için oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, şeffaflık ve kullanım kolaylığı ilkeleri üzerine kurulmuştur.

Öyleyse, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım!

A. Projeler

Shortcut platformunda, Projeler bir projenin tüm Hikayelerini kapsayan temel fonksiyon alanlarıdır. ( Hikayeler hakkında daha fazla bilgiyi bir dakika içinde bulabilirsiniz. )*

Bunları, kolay tanıma için renk kodlu olabilen departmanlar, iş kolları veya açık uçlu odak alanları olarak düşünün.

Örneğin, Pied Piper takımının Shortcut'ta projelerini nasıl tanımladığını inceleyelim.

Richard, Dinesh ve Gilfoyle gibi takım üyeleri, uygulamanın temel teknolojisini yönetiyor. Bu teknoloji, aşağıdaki gibi projelere ayrılabilir:

Ön uç

Arka uç

Bu arada, arkadaşları Erlich Bachman ise..

B. Hikayeler

Hikayeler, herkese atanan standart, günlük görevlerdir.

Shortcut, görevleri 3 tür Hikayeye ayırmanıza olanak tanır:

Özellikler : yazılım işlevselliği ile ilgili görevler

Hatalar : düzeltilmesi gereken sorunlar

Ev işleri: yukarıdakilerin hiçbiri olmayan ancak atanması gereken görevler

"Yukarıdakilerin hiçbiri mi?"

Evet.

Bu, Chores için oldukça geniş bir kategorizasyon.

Ancak bu yazılım proje yönetimi aracında başa çıkmanız gerekenler bunlar.

Bir yazılım takımı değilseniz, kelimenin tam anlamıyla bir sürü işiniz birikecektir.

Ayrıca, bu Hikaye türleri için bir şablon oluşturabilir ve her Hikayeye içinde görevler ekleyebilirsiniz; ancak, her Hikaye bir Proje içinde yer almalıdır.

Kullanıcılar, bir projeyi tamamlamak için özelleştirilmiş, adım adım bir süreç olan Projenin iş akışına göre Hikayeler üzerinde çalışır.

İşte tipik bir ş Akışı örneği:

Planlanmamış -> Planlanmış -> İlerleme -> İnceleme -> Tamamlandı

Ayrıca, projenizin ihtiyaçlarına göre özel olarak da uyarlayabilirsiniz.

Böylelikle, her Hikayenin tasarlanmasından tamamlanmasına kadar olan süreci özelleştirebilir ve ağ mühendisi Gilfoyle'dan nadir takdir kazanabilirsiniz:

Ayrıca, bir ürün yöneticisi projesinin ilerlemesini incelemek isterse, Hikayeler sayfasına gitmesi yeterlidir. Bu sayfa, her görevin bir kart olarak düzenlendiği ve en yüksek önceliğe sahip olanların her sütununun en üstünde göründüğü bir Kanban panosuna benzer.

Burada, her bir kartı sürükleyip bırakarak ilerlemesini güncelleyebilir veya hızlı işbirliği için Hikaye türüne göre sıralayabilirsiniz.

Bu, Scrum ve Agile * ile ilgili her şeyi seven Jared gibi kişiler için harika bir araçtır!

C. Epikler ve Dönüm Noktaları

Takım üyelerinizin yapması gereken yüzlerce Hikaye olabilir.

Peki, tüm bunları nasıl yönetebilirsiniz?

İşte burada Epics devreye giriyor.

Ne yazık ki, kulağa geldiği kadar heyecan verici değil.

Epikler aslında sadece kategorilerdir.

Kolay görev yönetimi için, bir dizi Hikayeyi (hatta birden fazla Projeden) bir Epic içinde bir araya getirebilirsiniz.

Sonuçta, hikayeler bir efsane yaratır! Anladınız mı?

Bu takım ne tür bir "Epic" macerasına atılabilir?

Epics, panolar arası işbirliğine odaklandığından, takım ürünün kullanıma alınmasını bir Epic olarak sınıflandırabilir.

Bu, içerik, kodlama, kullanıcı arayüzü vb. gibi projelerden hikayeler içerecektir.

Ve Shortcut Epic sayfası şöyle görünüyor:

Yeterli sayıda Epic'e sahip olduğunuzda, daha iyi proje planlaması için bunları Dönüm Noktaları olarak gruplandırabilirsiniz.

Epikler, Hikayeler, Dönüm Noktaları... Mühendislik ekibi olsanız bile bunların hepsini kavramak zor olabilir.

Ancak, kafanızda birden fazla kafa karıştırıcı terimi karıştırmayı seviyorsanız, bu ürün tam size göre!

Diğerleri için, bu özelliklerin hiyerarşisinin hızlı bir özetini burada bulabilirsiniz:

Projeler temel fonksiyonlar, departmanlar veya dikey sektörlerdir

Hikayeler , bir Proje ile ilişkili günlük görevlerdir

Epics , farklı projelerden birkaç Hikayenin derlemeleridir

Dönüm noktaları Epics içerir

Not: Bir kullanıcı, bu özelliklerin hiçbirine özel alan ekleyemez.

D. Entegrasyonlar

Bir dizi entegrasyon seçeneği olmadan bir yazılım geliştirme aracı yapamazsınız, değil mi?

İdeal olarak, mükemmel bir araçta entegrasyonlara ihtiyacınız olmamalıdır, ancak bu başka bir konudur.

Shortcut, çeşitli platformlarda iletişim kurmanıza, verileri depolamanıza, etkinlikleri planlamanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak bir dizi entegrasyona sahiptir.

Aşağıdakiler gibi birçok araç ve yazılımla entegre edebilirsiniz:

Bugsnag: bir hata izleme ve raporlama yazılımı

Google Takvim: çevrimiçi bir planlama uygulaması

Slack: uzaktan takım iletişimi aracı

GitHub: bir yazılım geliştirme platformu

Zendesk: müşteri hizmetleri ve yönetim uygulaması

Ayrıca, herhangi bir geliştirici Shortcut API'sini kullanarak özel bir entegrasyon oluşturabilir veya gelişmiş işlevsellik için süreçleri otomatikleştirebilir.

Shortcut'un Avantajları

Tüm bu özelliklerle, Shortcut yazılım geliştirme aracının birkaç kullanışlı özelliğe sahip olduğu açıktır.

İşte bu ürünü kullanmanın bazı avantajlarına hızlı bir bakış:

A. Kullanıcı dostu arayüz

Shortcut takımı, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırmak için Shortcut'u geliştirdi.

Neden?

Çoğu yazılım geliştiricisi, iş akışını yavaşlatan hantal, eski moda yazılımlarla uğraşmak zorunda kalır.

Bu nedenle Shortcut, çoğu mühendis için kullanımı kolay bir yazılım olarak geliştirilmiştir.

Özelliklere kolay erişim için, çoğu özellik Shortcut ana ekranının sol kenar çubuğunda bulunabilir.

Ancak bunun yazılım takımları için geliştirilmiş bir araç olduğunu unutmayın.

Onlar için çok basit.

Eğer alışkın değilseniz, tüm Epik, Dönüm Noktaları ve Hikayeler kendi başınıza kafa karıştırıcı bir maceraya dönüşebilir

B. Kolay arama fonksiyonu

Projeniz başladığında, Hikayeleriniz birikmeye başlayacaktır.

Bu nedenle Shortcut, Hikayeleriniz, Destanlarınız, İş Akışlarınız ve Projeleriniz için kolay filtre aramaları sunar.

Ayrıca, Hikayeler ve Epik için global bir arama çubuğu da bulunmaktadır.

Burada, arama sonuçlarınız iki farklı sekmede (Hikayeler ve Destanlar olarak etiketlenmiş) gösterilecek ve atandıkları Projeye göre renk kodlu olacak.

İdeal olarak, süreçlerinizde gezinmek için bir arama özelliğine güvenmek zorunda kalmamalısınız, ama en azından bir tür çözüm var...

C. Çevik takımlar için tasarlanmıştır

Agile özellikleri olmayan bir yazılım proje yönetimi aracı anlamsızdır, değil mi?

Ancak Shortcut ile Scrum, Kanban ve bunların arasındaki her şeyi yönetebilirsiniz.

Hatta temel özelliklerinin isimleri (Stories ve Epics gibi) bile Agile kavramlarına benziyor!

Ayrıca, daha iyi ürünleri daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok grafik de içerir.

Örneğin, kümülatif akış diyagramları, burndown grafikleri ve tüm şirketin mühendislik hızını hesaplamaya yardımcı grafikler gibi proje ilerlemesini izlemeye yardımcı grafikler elde edersiniz.

6 Shortcut'un Sınırlamaları (Çözümleriyle)

Elbette, Shortcut Gilfoyle'u mutlu edebilecek bir yazılımdır:

Ancak sınırlamaları da yok değil.

Shortcut "kötü bir araç" olmasa da, 6 ciddi dezavantajı vardır:

(belirli bir dezavantaja gitmek için bağlantılara tıklayın)

Not: Bu Shortcut incelemesi, ClickUp gibi güçlü bir Shortcut alternatifinin Shortcut ile karşılaşabileceğiniz tüm sorunları nasıl çözebileceğini vurgulamaktadır.

Peki ClickUp nedir?

ClickUp, yeni kurulan şirketlerden dev şirketlere kadar geniş bir yelpazedeki takımlar tarafından kullanılan, dünyanın önde gelen uzaktan proje yönetimi aracıdır. Çok çeşitli Agile proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle, her sektördeki tüm şirket içi veya sanal takımların ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar!

Shortcut'un bazı önemli sınırlamaları ve ClickUp'ın bunları nasıl çözebileceği hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin:

Shortcut Eksileri #1: Gösterge paneli özelleştirilemez

Elbette, Shortcut Gösterge Paneli sol sütunda kolayca görülebilir.

Size atanan Hikayeler veya görevler hakkında bilgiler gösterir.

Ama hepsi bu kadar!

Bunun dışında, gösterge paneli oldukça sınırlıdır.

Örneğin, özelleştirilemez ve bu büyük bir sorun olabilir.

Bir düşünün.

Her sabah işe giriş yaptığınızda, ilk kontrol edeceğiniz şey gösterge panelinizdir.

Ancak zengin ve özelleştirilebilir bir gösterge paneli olmadan, istediğinizi bulmak için birçok sekme ve veriyi taramanız gerekecek!

Bu, ilerlemenizi geciktirmekle kalmayacak, aynı zamanda sizi çok sinirlendirecektir.

ClickUp'ın çözümü: Çeşitli proje stillerine uyum sağlamak için birden fazla görünüm

ClickUp'ın Çoklu Görünüm özelliği, sanal takımların proje ihtiyaçlarını doğru bir şekilde yansıtan Çalışma Alanı görünümlerini kullanmasına yardımcı olur.

En iyi yanı ne mi?

Maksimum esneklik için, aynı proje içinde bu görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz!

Bu proje yönetimi platformunun size sunduğu özellikler şunlardır:

Shortcut Eksileri #2: Güçlü belge oluşturma özellikleri eksik

Kaliteli yazılım geliştirme sadece kodlama ile ilgili değildir.

Eski usul yazım tarzı da var!

Projelerinizi belgelemeniz, yeni projeler için teklifler hazırlamanız veya sadece konseptler üzerinde beyin fırtınası yapmanız gerekebilir.

Shortcut, Yazma özelliği ile bu konuda size yardımcı olmaya çalışır.

Aşağıdaki gibi olağan temel yazma özelliklerini sunar:

Otomatik madde işaretli listeler

Başlık ve metin biçimlendirme

Paylaşım ve yorumlama gibi işbirliği özellikleri

Ama hepsi bu kadar.

Diğer yazma uygulamalarından ayıran hiçbir özelliği olmayan Write'ın tek avantajı, bir şey yazmak için Shortcut penceresinden çıkmanıza gerek olmamasıdır.

Ve bu, deneyiminizi geliştirmek için yapılacak çok şey değil.

Alışkın olduğunuz tüm özelliklere sahip bir yazma deneyimi için yeni bir Word veya Google belgesi açabilirsiniz!

Proje yönetimi aracınızda gerçekten kolaylıkla belge taslağı hazırlamak istiyorsanız, ClickUp Docs'u deneyin.

ClickUp'ın çözümü: ClickUp Belgeleri ile her şeyi belgelendirin

ClickUp Belgeler ile, tüm bu yararlı bilgileri daha sonra kullanmak üzere kaydedebilir.

Her proje alanı içinde ayrıntılı belgeler oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, aşağıdakiler gibi birçok benzersiz özellik de sunar:

Ayrıntılı belgeler oluşturmak için zengin metin biçimlendirme

Daha fazla kategorizasyon için belgeler içinde sayfalar iç içe yerleştirme

Özelleştirilebilir erişim hakları

İleride kullanmak üzere belge şablonu oluşturma

Belgelerde üyeleri etiketleme

Farklı kişilere atama

Belgeleri HTML, PDF ve Markdown dosyaları olarak dışa aktarın

Google'ın bu belgeleri indeksleyerek arama sonuçlarında göstermesine izin verin!

ClickUp Belgeleri ile kendi şirket içi Wiki'nizi oluşturmak için süper güçlere sahip olacaksınız!

Shortcut Eksileri #3: Yetersiz (uzaktan) takım yönetimi özellikleri

Elbette, Shortcut bazı iyi yazılım geliştirme ve proje yönetimi özelliklerine sahiptir.

Ancak takım yönetimi konusunda pek iyi değildir.

Shortcut'un işe yaraması için, aşağıdakileri manuel olarak yapacak, motivasyonu yüksek ve görev odaklı çalışanlara ihtiyacınız vardır:

Hikayeleri düzenli olarak güncelleyin

Gecikmeler hakkında liderlerini özenle bilgilendirin

Görev birikimlerini temizleyin

Esasen, yazılım tasarımcısı Dinesh gibi bağlılık düzeyine sahip personel arıyorsunuz:

Ne yazık ki, çok azımız bu şekilde çalışıyoruz.

İyi günlerde bile, bazı şeyler gözden kaçabilir.

Ayrıca, günümüzde birçok kişi uzaktan çalıştığı için, uzaktan yazılım takım yönetimi özelliklerine olan talep artmaktadır.

Yani, bu özellikler olmadan şunları bilemezsiniz:

Şu anda kim hangi görevde çalışıyor?

Çalışanlarınız aşırı çalışıyor veya

Bir takım üyesinin bir sonraki görevi ne olacak?

A. Box görünümü ile yazılım takımınız hakkında genel bir bakış elde edin

Hangi çalışanlarınızın görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ve hangilerinin ekstra desteğe ihtiyacı olduğunu merak mı ediyorsunuz?

ClickUp'ın Box Görünümü'ne gidin, "zaman tahmini" veya "görev sayısı" gibi filtreleri uygulayın ve cevabı öğrenin.

Büyük veya küçük bir takım yönetiyor olmanız fark etmez, Box görünümü her atanan kişinin görevindeki ilerlemeyi izlemenize ve hatta görevleri yeniden atamanız gerekip gerekmediğini anlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, görev tamamlama yüzdesine, toplam harcanan zaman tahminlerine, Agile ve Scrum puanlarına ve çok daha fazlasına bakarak verimlilikleri hakkında bir fikir edinebilirsiniz!

B. Profiles ve Pulse ile her takım üyesinin görevlerini analiz edin

Proje yöneticileri ve Scrum ustaları için tasarlanan ClickUp'ın Profiller özelliği, takımınızın görevlerine ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunar.

Şunları gösterir:

Üzerinde çalıştıkları işler

Şu anda üzerinde çalıştıkları şeyler

Üzerinde çalışmak üzere planlananlar

Bir kişinin profiline, platformun herhangi bir yerinden ismine tıklayarak erişebilirsiniz. Buraya geldiğinizde, hatırlatıcılar ekleyebilir ve görevleri bu kişiye devredebilirsiniz.

Büyük veya küçük takımları yönetiyor olmanız fark etmez, bu özellik tüm proje yöneticilerinin takımlarının görevlerini takip etmelerine yardımcı olur.

Ama hepsi bu kadar değil!

Bu proje yönetimi platformu, makine öğrenimi kullanarak otomatik olarak etkinlik raporları oluşturan Pulse özelliğine de sahiptir. Bu özellik, yazılım takımınızın şu anda en çok odaklandığı konuları öne çıkarır.

Şunları kontrol etmek için kullanabilirsiniz:

Takımınızın gün boyunca faaliyet düzeyleri

Kimler çevrimiçi ve çevrimdışı

Gerçek zamanlı işbirliği için aktif olarak çalışanlar

Her kişinin en son aktif olduğu görevler

Shortcut Eksileri #4: Yerel zaman takibi yok

Bu, Shortcut'un düzenli bir platform sunma felsefesinin bir başka yan etkisidir.

Yazılım, bir zaman yönetimi uygulaması olan Clockify ile entegrasyona sahiptir.

Ama bu tek seçenek!

Zaman yönetimi Agile süreçleri için son derece önemli olduğundan, size yalnızca bir zaman takibi entegrasyonu sunması kafa karıştırıcıdır.

Unutmayın, Agile veya Scrum yazılım faaliyetleri her zaman zamana bağlı ve birbirine bağlıdır. Sprintlerden günlük toplantılara kadar her şey zaman kutusuna yerleştirilir!

Ancak Clockify kullanmıyorsanız, Shortcut'ta proje zamanını izlemek için uygulamayı indirmeniz (ve muhtemelen başka bir abonelik satın almanız) gerekecektir.

ClickUp'ın çözümü: Chrome uzantısı ve entegrasyonlarla zaman kullanımını izleyin

ClickUp'ın kullanışlı Chrome uzantısı, ek bir uygulama indirmenize gerek kalmadan görev başına zaman kullanımını doğru bir şekilde kaydetmenizi sağlar.

Ancak, zamanı takip etmek için halihazırda üçüncü taraf bir yazılım kullanıyorsanız, bunu ClickUp ile entegre edebilirsiniz. Everhour, Time Doctor, Toggl ve daha fazlası gibi popüler zaman takipçileriyle güçlü entegrasyonlara sahiptir!

Bu, takım üyelerinizin "iş zamanı" ve "kendine zaman ayırma" arasında mükemmel dengeyi kurmalarını sağlayacaktır.

Shortcut Eksileri #5: Gantt grafikleri veya proje zaman çizelgesi görünümü yok

Shortcut, sonuç odaklı yazılım takımlarına yardımcı olabilir.

Ancak, teknoloji uzmanları için basit hale getirme çabası içinde, platform tüm kuruluşa hizmet etme fırsatını kaçırıyor.

Sonuçta, iş geliştirme, satış veya pazarlama gibi takımların Scrum puanlarına pek ihtiyacı yoktur, değil mi?

Bunun yerine, bu takımlar uzun vadeli proje yönetiminde kendilerine yardımcı olacak sezgisel bir Gantt grafiği kullanabilirler.

Maalesef, Shortcut'ta böyle bir özellik yoktur.

ClickUp'ın çözümü: Gantt Grafikleri ile ilerlemeyi izleyin

Proje yöneticisiyseniz, projenizin nasıl ilerlediğini öğrenmek ve ilerlemeyi izlemek için ClickUp'ın Gantt Grafiği'ne hızlıca bakmanız yeterlidir.

Dahası, ClickUp'ın Gantt grafiği çeşitli proje süreçlerini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirebilir.

Yapabilecekleri şunlardır:

Herhangi bir görevi yeniden planladıktan sonra Görev Bağımlılıklarını otomatik olarak yeniden ayarlayın

Tamamlanan görevler ve toplam görevlere göre projenizin tamamlanma yüzdesini anında hesaplayın

Planlanan proje programınızda mevcut ve beklenen ilerlemeyi karşılaştırın

Projenizin Kritik Yolunu anında hesaplayarak, son teslim tarihine zamanında yetişmek için tamamlamanız gereken görevleri öğrenin

Ama bekleyin... Gantt grafikleri, bu proje yönetimi platformunda elde edeceğiniz tek grafikler değildir.

ClickUp'ın güçlü Gösterge Panelleri , proje verilerinizi aşağıdaki gibi çeşitli grafiklerle görselleştirmenize yardımcı olur:

Ayrıca, tüm bu grafikler renkli ve ilerlemeyi izlemek için kullanımı çok eğlencelidir.

Shortcut Eksisi #6: Pahalı fiyatlandırma

Ne düşündüğünüzü biliyoruz: Shortcut yazılımının fiyatı ne kadar?

İşte Shortcut deneyimi için ödemeniz gerekenlerin hızlı bir özeti:

Shortcut fiyatlandırma modeli

Shortcut proje yönetimi yazılımı üç standart plan sunar:

A. Ücretsiz Plan

1-10 kullanıcı için sınırsız temel özellikler (Hikayeler, Projeler ve Destanlar gibi) sunar, küçük takımlar için idealdir. Ancak Shortcut desteğine sadece kullanıcı topluluğu aracılığıyla erişebilirsiniz.

B. Standart Plan (aylık 8,5 $/kullanıcı)

11'den fazla kullanıcıyı destekler ve bir misafir kullanıcının çalışma alanınızı gözlemlemesine ancak projeye katkıda bulunmasına veya katılmamasına olanak tanıyan bir "gözlemci" özelliği içerir. Ayrıca öncelikli müşteri hizmetleri de alırsınız.

C. Enterprise Planı

Ek güvenlik özellikleri (SAML Tek Oturum Açma gibi) ve özel müşteri hizmetleri yöneticisi ile özel fiyatlandırma.

ClickUp Çözümü: Uygun fiyatlandırma

Shortcut'un fiyat planları çok sınırlı olmakla kalmaz, Standart planında fiyat da biraz fazla yükselir. Hızlı büyüyen, yüksek fonksiyonlu bir mühendislik takımında bu bir sorun olabilir.

Fiyat ve kaliteye önem veren bir şirket iseniz, ClickUp gibi piyasadaki diğer daha iyi yazılımları da değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Ücretsiz sürümde sınırsız kullanıcı, görev ve 7/24 müşteri desteğisunuyor!

Ek olarak, ücretli planlar, bir start-up şirketinden büyük bir kuruma kadar her boyuttaki kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda ek özellik ile birlikte gelir.

En iyi yanı ne mi?

Shortcut yazılımıyla karşılaştırıldığında, ClickUp her seviyede kullanıcı başına yarı fiyatından daha az ücret alır!

İşte ClickUp'ın fiyatlandırma planları:

Ücretsiz Plan: 24/7 müşteri desteği ile sınırsız görev ve sınırsız kullanıcı, sonsuza kadar

Sınırsız (kullanıcı başına aylık 5 $) : Ücretsiz Plan özellikleri + sınırsız depolama alanı, birden fazla araçla entegrasyonlar, gösterge panelleri

İş (kullanıcı başına aylık 9 $): Sınırsız Plan özellikleri + 2 faktörlü kimlik doğrulama + Hedef Klasörler + Ekstra Misafirler ve daha fazlasını sunar

Sonuç

İyi bir proje yönetimi yazılımı, ürün takımlarınız için işbirliğine dayalı bir ortam sunarken, şirketinizin verimliliğini genel olarak artırır.

Shortcut'un bazı iyi özellikleri olsa da, çok fazla dezavantajı vardır.

Pied Piper gibi hızlı büyüyen bir takımın parçasıysanız, birçok dezavantajı göze alamazsınız.

İhtiyacınız olan şey, ClickUp gibi güçlü bir proje yönetimi aracıdır.

Bu harika yazılım, her türlü modern yazılım takımı için doğru özelliklere sahiptir ve uzaktaki takımların işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirir.

O halde bugün ClickUp'a kaydolun ve tüm takımınızla birlikte proje başarılarınızı kutlayın — tıpkı Silikon Vadisi'nin Pied Pipers'ı gibi!