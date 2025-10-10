วิธีเลือกผู้ช่วยเขียน AI สำหรับการสร้างเนื้อหา

ทีมคอนเทนต์ส่วนใหญ่ใช้เงินงบประมาณสำหรับเครื่องมือ AI ไปกับเครื่องมือที่พวกเขาทิ้งไปภายในสามเดือน
ถามเรา แล้วเราจะบอกว่าปัญหาอยู่ที่รายละเอียด
ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพไม่จำเป็นต้องมีระบบเขียนด้วย AI แบบเดียวกับทีมการตลาดที่มีพนักงาน 50 คน นักเขียนอิสระมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างจากเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้า 12 ราย แต่คนส่วนใหญ่เลือกเครื่องมือ AI เหมือนกับเลือกซีรีส์ใน Netflix—โดยอิงจากสิ่งที่คนอื่นพูดถึง
คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการเลือกผู้ช่วยเขียน AI ตามปริมาณงาน ขนาดทีม และเป้าหมายของเนื้อหาของคุณ เราจะพาคุณผ่านรูปแบบการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และเน้นตัวเลือกที่ดีที่สุด (เช่นClickUp!) 🤩
ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
ผู้ช่วยเขียนด้วย AI เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น. พวกเขาสามารถตรวจสอบไวยากรณ์ของคุณ, แนะนำคำเลือก, ช่วยคุณคิดค้นไอเดีย, และเขียนประโยคหรือย่อหน้าเต็มตามสิ่งที่คุณบอกพวกเขาได้.
เครื่องมือเหล่านี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อสารและเสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณ พวกมันทำงานกับเนื้อหาทุกประเภทไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมลสำหรับงาน, บทความบล็อก, หรือการอัปเดตบนโซเชียลมีเดีย
ผู้ช่วยเขียน AI ส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากสไตล์การเขียนของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้สามารถแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นเมื่อคุณใช้งานบ่อยขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? การทดลองกับพนักงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้ากว่า 5,000 คนแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนสามารถเข้าถึงผู้ช่วยเขียน AIประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 14% ที่น่าสนใจคือ การเพิ่มขึ้นที่สำคัญที่สุดมาจากพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยที่สุด เนื่องจาก AI ช่วยให้พวกเขาดูมีความเป็นมืออาชีพและมั่นใจมากขึ้น
ทำไมการเลือกผู้ช่วยเขียน AI ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
การเลือกเครื่องมือเขียน AI ของคุณมีผลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างเนื้อหาและผลลัพธ์การเขียนของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องพิจารณา:
- เครื่องมือต่าง ๆ มีความถนัดที่แตกต่างกัน: บางเครื่องมือเหมาะสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์ ในขณะที่บางเครื่องมือโดดเด่นในการสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น
- ราคาแตกต่างกันมาก: คุณไม่ต้องการจ่ายเงินเกินสำหรับฟีเจอร์ที่คุณไม่ได้ใช้ หรือติดอยู่กับเครื่องมือที่ประหยัดงบประมาณแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
- การผสานรวมมีความสำคัญ:ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกับแอปและแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น
- ระดับความแม่นยำแตกต่างกัน: เครื่องมือ AI บางตัวให้คำแนะนำที่ดีกว่าและทำผิดพลาดน้อยกว่าตัวอื่นๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่องเครื่องจักรที่ช่วยในการประมวลผลข้อความมีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950หนึ่งในความก้าวหน้าครั้งสำคัญครั้งแรกคือการทดลองระหว่างมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์และ IBM ในปี 1954 ซึ่งคอมพิวเตอร์ IBM สามารถแปลประโยคภาษารัสเซีย 60 ประโยคเป็นภาษาอังกฤษได้
ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกผู้ช่วยเขียน AI
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ใด ๆ ให้ประเมินปัจจัยเหล่านี้:
- คุณภาพของผลลัพธ์และความยืดหยุ่นของน้ำเสียง: ทดสอบว่าเครื่องมือนี้สามารถจัดการกับกระบวนการเขียนของคุณได้ดีเพียงใด และสามารถสลับระหว่างการเขียนอีเมลแบบไม่เป็นทางการกับการเขียนข้อเสนอที่เป็นทางการได้โดยไม่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบว่าเพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอการแก้ไข และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องสร้างปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน
- ตัวเลือกการฝึกอบรมแบบกำหนดเอง: มองหาเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้จากตัวอย่างการเขียนในอดีตของคุณเพื่อปรับให้เข้ากับน้ำเสียงของบริษัทและคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
- ตัวเลือกการส่งออกและสำรองข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถย้ายเนื้อหาของคุณไปยังซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร, WordPress หรือแพลตฟอร์ม CMS อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ประเมินว่าเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนจัดการบริบทในเนื้อหาที่ยาวได้ดีเพียงใด สามารถรักษาข้อความและสไตล์ให้สอดคล้องกันตลอดบทความ 3,000 คำหรือหลายบทความที่เชื่อมโยงกันได้หรือไม่ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญหรือคู่มือที่ต้องการความต่อเนื่อง
คุณควรจ่ายเงินเท่าไหร่สำหรับผู้ช่วยเขียน AI?
งบประมาณของคุณควรสอดคล้องกับปริมาณเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเขียนที่ไม่ดีต่อธุรกิจของคุณ
เครื่องมือฟรี (0 บาท)
เริ่มต้นที่นี่เพื่อทดสอบโมเดล AI ต่าง ๆ และค้นหาสไตล์การเขียนที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ. เวอร์ชันฟรีโดยทั่วไปอนุญาตให้ใช้ได้ 2,000-10,000 คำต่อเดือน ซึ่งครอบคลุมโพสต์ทางสังคมออนไลน์เป็นครั้งคราว, ร่างอีเมล, และการทดลองสร้างเนื้อหาพื้นฐาน โดยไม่ต้องมีการชำระเงินใด ๆ.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วิเคราะห์ร่องรอยการแก้ไขของเครื่องมือปรับปรุงการเขียนAI บางเครื่องมือช่วยให้ติดตามได้ง่ายว่าคำแนะนำใดมาจาก AI และใดมาจากมนุษย์ ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ทีมปรับเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่สูญเสียการควบคุม
10-20 ดอลลาร์ต่อเดือน
ชำระเงินในช่วงนี้เมื่อคุณต้องการการสร้างเนื้อหาประจำวันอย่างสม่ำเสมอ
คุณจะได้รับจำนวนคำไม่จำกัด, แบบจำลอง AI ที่เข้าใจบริบทได้ดีขึ้น, และการฝึกอบรมเสียงแบรนด์พื้นฐาน. สิ่งนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดเดี่ยวที่สร้างบล็อกโพสต์ 2-3 ชิ้นต่อสัปดาห์ หรือทีมเล็ก ๆ ที่จัดการบัญชีโซเชียลหลายบัญชี.
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
30-50 ดอลลาร์ต่อเดือน
ลงทุนจำนวนนี้เมื่อการสร้างเนื้อหาเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนรายได้ของคุณ โดยทั่วไปคุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีม การสร้างเนื้อหาจำนวนมากสำหรับการเปิดตัวแคมเปญ เครื่องมือแก้ไขขั้นสูง และการเชื่อมต่อกับระบบการตลาดที่คุณมีอยู่แล้ว เหมาะสำหรับเอเจนซี่หรือทีมการตลาดที่กำลังเติบโต
100+ ดอลลาร์ต่อเดือน
ใช้จ่ายจำนวนนี้เฉพาะเมื่อคุณกำลังจัดการกระบวนการผลิตเนื้อหาขนาดใหญ่หรือต้องการโซลูชันแบบไม่มีตราสินค้าสำหรับลูกค้าเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้คุณได้รับการฝึกอบรม AI แบบกำหนดเอง การสนับสนุนทางเทคนิคแบบเร่งด่วน และคุณสมบัติการจัดการทีมขั้นสูง
ผู้ช่วยเขียน AI ยอดนิยมในตลาด
มาสำรวจเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI และกระบวนการทำงานด้านการสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุม)
เมื่อแคมเปญต่าง ๆ มากมายและกำหนดส่งงานใกล้เข้ามาจนรู้สึกไม่สบายใจ คุณคงไม่อยากต้องจัดการกับAI ที่กระจายอยู่ในแอปต่าง ๆ มากมาย ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถระดมความคิด ร่าง และขัดเกลาเนื้อหาได้โดยไม่เสียจังหวะ
เขียนตามกระแสของงานของคุณ
ClickUp Brainทำงานได้ทุกที่ที่ทีมของคุณสื่อสารและวางแผน นั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ในขณะที่กำลังหารือเกี่ยวกับแคมเปญ, ตรวจสอบบรีฟ, หรือคิดค้นไอเดีย
สมมติว่าผู้อำนวยการของคุณส่งข้อความในClickUp Chatขอไอเดียแคปชั่นสำหรับ Instagram เพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ คุณสามารถสั่งงาน ClickUp Brain ได้ทันทีภายในบทสนทนาเดียวกัน และรับตัวเลือกแคปชั่นหลายแบบพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที
📌 ลองใช้ข้อความนี้: เขียนคำบรรยายสำหรับ Instagram ห้าข้อความสำหรับแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SaaS ด้านการเงิน ให้แต่ละข้อความไม่เกิน 15 คำ มีโทนที่สนุกสนาน และใส่ CTA ที่ชัดเจน
ร่างและแก้ไขโดยปราศจากข้อผิดพลาดในที่เดียว
ClickUp Docsมอบพื้นที่การทำงานร่วมกันให้คุณในการสร้างบล็อก เอกสารไวท์เปเปอร์ หรือหน้าแลนดิ้งเพจ พร้อมพลังเสริมจากเครื่องมือการเขียนของ ClickUp Brain
ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ใส่ความคิดเห็น และปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารเดียวกันได้ ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกติดตามด้วยประวัติเวอร์ชัน คุณจึงสามารถดูฉบับร่างก่อนหน้า เปรียบเทียบการแก้ไข หรือกู้คืนเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
ผู้ช่วยเขียน AI มอบความยืดหยุ่นให้คุณในทุกขั้นตอนของการสร้างเนื้อหา คุณสามารถ:
- ขยายร่างสั้นเป็นบล็อกเต็ม
- ทำให้ส่วนที่ซับซ้อนง่ายขึ้นสำหรับผู้ชมที่กว้างขึ้น
- สรุปรายงานการวิจัยที่ยาวให้กลายเป็นเอกสารสรุปที่รวดเร็ว
- แปลสื่อโฆษณาสำหรับตลาดทั่วโลก
- สร้างรายการการดำเนินการได้โดยตรงจากแผนเนื้อหา
📌 ลองใช้ข้อความนี้: เขียนหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับเว็บสัมมนาออนไลน์ (webinar) สำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องการเข้าใจบทบาทของเครื่องมือ AI ในการตลาด ให้ความยาวไม่เกิน 200 คำ เน้นผลลัพธ์ที่พวกเขาจะได้รับจากการเข้าร่วม และใช้โทนการเขียนที่เป็นกันเอง
เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายในที่เดียว
ClickUp Brain MAXเพิ่มอีกชั้นด้วยผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้ ChatGPT, Gemini และ Claude ได้พร้อมกัน ทำให้การวิจัยและการเขียนของคุณเชื่อมโยงกับโครงการของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวิจัยเทรนด์ SEO ให้ถาม ClickUp Brain MAX ด้วยคำถามเดียวกันผ่านโมเดลต่าง ๆ แล้วดึงจุดที่ดีที่สุดมาไว้ในเอกสารโดยตรง ทำให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้รวดเร็วขึ้นและมีข้อมูลที่ดีขึ้น
📌 ลองใช้ข้อความนี้: สรุปแนวโน้ม SEO ที่สำคัญ 5 อันดับแรกสำหรับ B2B SaaS สำหรับแต่ละแนวโน้ม ให้สถิติสนับสนุนหนึ่งข้อและเสนอแนวคิดเนื้อหาที่ใช้งานได้จริงสองข้อสำหรับทีมการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกข้อความสำหรับใช้งานซ้ำ: จัดเก็บข้อความที่คุณชื่นชอบไว้ใน ClickUp Brain เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานซ้ำได้อย่างรวดเร็วสำหรับบทนำบล็อก คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย หรือคำอธิบายเมตา
- ปรับแต่งผลลัพธ์ AI ของคุณ: เพิ่มชื่อ คำศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และคำศัพท์เฉพาะอุตสาหกรรมลงในพจนานุกรม Brain MAX ของคุณ เพื่อสร้างข้อความที่แม่นยำและสะท้อนถึงเสียงของแบรนด์คุณ
- อัตโนมัติกระบวนการเขียน: ใช้ClickUp Automationsเพื่อส่งต่อร่างการตรวจสอบ, มอบหมายบรรณาธิการโดยอัตโนมัติเมื่องานย้ายไปยัง 'พร้อมสำหรับการตรวจสอบ,' หรือแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อต้นฉบับสุดท้ายได้รับการอนุมัติ
- ค้นหาข้อมูลอ้างอิงได้ทันที: ค้นหาฉบับร่างที่ผ่านมา, คู่มือสไตล์, หรือสรุปแคมเปญทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อของคุณด้วยClickUp Enterprise Search
- สร้างภาพประกอบควบคู่กับข้อความ: สร้างกราฟิกสนับสนุนสำหรับบทความบล็อกหรือเนื้อหาโซเชียลมีเดียภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ความสามารถในการสร้างภาพของ ClickUp Brain
- เปลี่ยนการประชุมให้เป็นบันทึกที่นำไปปฏิบัติได้: ให้AI Notetaker ของ ClickUpจับคู่การสนทนา แก้ไขบทสนทนา และสร้างงานติดตามผล เช่น 'แก้ไขบทนำ'
- ใช้ตัวแทนอัจฉริยะเพื่อดำเนินการแทนคุณ: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ สกัดข้อมูลเชิงลึก สร้างงาน หรือโพสต์รายงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยClickUp Autopilot Agents
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้สร้างเนื้อหาอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp ซึ่งอาจทำให้การผลิตเนื้อหาในช่วงแรกช้าลง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,555+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในการทดลองหนึ่ง ผู้ที่ใช้ AI เพื่อฝึกเขียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการทดสอบติดตามผลมากกว่าผู้ที่เขียนโดยไม่ใช้ AI แม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลาน้อยกว่าในการพิมพ์ก็ตาม
2. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ทำงานในระดับใหญ่)
Jasper ใช้ ตัวแทนอัจฉริยะ เพื่อจัดการกับกระบวนการทำงาน เช่น แคมเปญโซเชียลมีเดียและลำดับอีเมล คุณฝึกเครื่องมือนี้ด้วยเสียงของแบรนด์คุณ และมันจะรักษาโทนนั้นไว้ในทุกประเภทของเนื้อหา
Canvas ของมันทำงานเหมือนพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้างเนื้อหาและวางแผนแคมเปญได้ ผู้เขียน AIยังมีเทมเพลตการเขียนเนื้อหาสำหรับความต้องการทางการตลาดที่แตกต่างกัน เช่น คำอธิบายวิดีโอ YouTube และหัวข้อโฆษณา Google Ads
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ขอให้ ตัวแทนวิจัย วิเคราะห์คู่แข่งและแปลงข้อมูลที่ได้เป็นสรุปแคมเปญและไอเดียเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
- เรียกใช้ Optimization Agent เพื่อปรับปรุงหัวข้อ, คำอธิบายเมตา, และการเชื่อมโยงภายในโดยใช้ข้อมูลจาก Semrush
- ตั้งค่า ตัวแทนการปรับแต่งส่วนบุคคล เพื่อสร้างแคมเปญอีเมลและโฆษณาที่ตรงเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณ
- สร้างกระบวนการทำงานทางการตลาดแบบกำหนดเองในตัวสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการลองผิดลองถูกกับเทมเพลตและการไหลที่ไม่สม่ำเสมอในเนื้อหาที่ยาวขึ้น
- การมุ่งเน้นทางการตลาดจำกัดความสามารถในการใช้งานสำหรับการเขียนธุรกิจทั่วไปนอกเหนือจากการสร้างแคมเปญและเนื้อหา
- แม้จะมีการผสาน SEO ผู้ใช้เตือนว่าอาจส่งผลเสียต่อการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา
ราคาของ Jasper
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,845+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper
3. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าสู่ตลาดและการทำงานอัตโนมัติด้านเนื้อหา)
Copy. ai คือ แพลตฟอร์มตัวแทน GTM ที่เชื่อมต่อฝ่ายขาย การตลาด และการดำเนินงานเข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้าง เวิร์กโฟลว์ ที่เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การเปลี่ยนการวิจัยลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นการติดต่อและการติดตามผลแบบเฉพาะบุคคล
Infobase จัดเก็บข้อมูลของบริษัทคุณเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถอ้างอิงข้อมูลที่สอดคล้องกันในโครงการต่างๆ ได้ แพลตฟอร์มนี้ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 2,000 รายการ รวมถึง Salesforce, HubSpot และ Gong
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ศึกษาข้อมูลเชิงลึกโดยการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์บริษัท, โปรไฟล์ LinkedIn และข่าวสารล่าสุด เพื่อปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสม
- เขียนอีเมลซีเควนซ์ทั้งหมดที่ติดตามผลโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมและระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- เปลี่ยนบทความบล็อกให้เป็นเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าวทางอีเมล และข้อความโฆษณาผ่านกระบวนการทำงานเนื้อหาแบบหลายรูปแบบ
- สร้างแคมเปญการตลาดแบบบัญชีเฉพาะพร้อมหน้า landing page และอีเมลที่ปรับแต่งสำหรับบริษัทเป้าหมายเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ผลลัพธ์มีความหลากหลายอย่างมาก; ในขณะที่ข้อความสั้นโดดเด่น งานที่ยาวหรือซับซ้อนอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีข้อผิดพลาด
- แผนฟรีและแผนสมาชิกในระดับต่ำกว่าของ Copy.ai มีข้อจำกัดในการใช้งาน (เช่น จำกัดจำนวนคำหรือโครงการ)
- เทมเพลตที่มีจำกัดสำหรับรูปแบบเช่นเอกสารขาวหรือรายงานทางเทคนิค ซึ่งอาจต้องการการสร้างคำแนะนำด้วยตนเองเพิ่มเติม
ราคาของ Copy.ai
- บริการตนเอง (แชท): $29/เดือน (พร้อมที่นั่งห้าที่)
- บริการตนเอง (สำหรับตัวแทน): 249 ดอลลาร์/เดือน (สูงสุด 10 ที่นั่ง)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Copy.ai
4. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนเชิงสนทนา)
ChatGPT จัดการงานเขียนผ่านการสนทนาตามธรรมชาติแทนการใช้แม่แบบหรือขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถระดมความคิด ปรับปรุงเนื้อหา และขัดเกลาฉบับร่างผ่านการสนทนาไปมาได้
ตั้งค่า คำแนะนำที่กำหนดเอง เพื่อรักษาความชอบข้ามการสนทนา ในขณะที่ GPT ที่กำหนดเอง สร้างเวอร์ชันเฉพาะสำหรับงานเฉพาะ ฟังก์ชัน หน่วยความจำ จะจดจำรายละเอียดจากการสนทนาของคุณเพื่อปรับแต่งการตอบสนองในอนาคต
นอกจากนี้คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหาเพื่อจัดระเบียบการสนทนา ไฟล์ และบริบทรอบวัตถุประสงค์เฉพาะได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ขอให้ ChatGPT ค้นหาข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์และนำข้อมูลใหม่มาผสานเข้ากับงานเขียนของคุณ
- พูดคุยด้วยเสียงกับ AI เพื่อระดมความคิดแบบไม่ต้องใช้มือขณะเดิน ขับรถ หรืออยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์
- นำไฟล์และรูปภาพมาวางเพื่อรับการวิเคราะห์ สรุป หรือเนื้อหาตามวัสดุภาพหรือเอกสารที่คุณให้
- สร้างการแสดงข้อมูลและแผนภูมิขั้นสูงโดยการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการและให้ ChatGPT สร้างขึ้น
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้อาจถึงขีดจำกัดของแชทที่เก็บไว้ ซึ่งจำเป็นต้องลบการสนทนาเก่า ๆ ออกด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพื้นที่และรักษาความเป็นระเบียบ
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกของ ChatGPTที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน
- ในการสนทนาที่ยาวนาน ChatGPT อาจไม่สามารถเก็บรายละเอียดก่อนหน้านี้ได้ครบถ้วน ทำให้การตอบกลับมีความเป็นส่วนตัวน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (1,010+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: Grammarly vs. ChatGPT: ซอฟต์แวร์เขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?
5. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการเขียนแบบเรียลไทม์)
Grammarly ทำงานร่วมกับแอปและเว็บไซต์มากกว่า 500,000 รายการ ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ทุกที่ที่คุณเขียน
นอกเหนือจากไวยากรณ์และการตรวจสอบการสะกดแล้ว Grammarlyยังมีการเขียนใหม่ทั้งย่อหน้า ปรับเปลี่ยนโทน และให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายของคุณ
ฟีเจอร์เอกสาร ของมันสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการเขียนที่สนับสนุนคุณตั้งแต่ร่างแรกจนถึงเวอร์ชันสุดท้าย นอกจากนี้ การแบ่งปันความรู้ ยังอธิบายคำศัพท์เฉพาะของบริษัทโดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกในทีมเลื่อนเมาส์ไปเหนือคำเหล่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ฝึกเครื่องมือตรวจทาน AIด้วยน้ำเสียงของแบรนด์คุณ เพื่อให้ทุกคนในทีมเขียนในสไตล์เดียวกัน
- รับสรุปอีเมลที่เน้นประเด็นสำคัญจากข้อความยาว ๆ เพื่อให้คุณสามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
- สแกนงานเขียนของคุณกับหน้าเว็บและเอกสารวิชาการนับพันล้านหน้าเพื่อตรวจจับการลอกเลียนแบบก่อนที่คุณจะเผยแพร่
- แยกแยะระหว่างเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์และเนื้อหาที่สร้างโดย AIด้วยระบบตรวจจับ AI ในตัว
ข้อจำกัดของ Grammarly
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตรวจจับโทนเสียง การตรวจสอบการลอกเลียนแบบ และเสียงแบรนด์ ต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- คำแนะนำจาก AI อาจเปลี่ยนแปลงความหมายที่คุณตั้งใจหรือลักษณะการเขียนส่วนตัวของคุณในระหว่างกระบวนการแก้ไข
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Grammarly บางครั้งจะตรวจพบการเขียนที่ถูกต้องว่าเป็นข้อผิดพลาด
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (12,050+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7,190+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2014 นักวิจัยได้เปิดตัวSciGen โปรแกรมที่สร้างงานวิจัยไร้สาระโดยอัตโนมัติ โปรแกรมนี้หลอกให้บางการประชุมวิชาการยอมรับงานวิจัยเพื่อนำเสนอ จนเกิดการถกเถียงระดับโลกเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและการใช้ระบบอัตโนมัติในวงการวิชาการ
กรณีการใช้งานที่ได้รับความนิยมของเครื่องมือช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ทุกทีมมีความท้าทายในการเขียนที่แตกต่างกัน
สำหรับบางคน การสร้างเนื้อหาที่เน้นการวิจัยและติดอันดับเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับบางคน การเขียนข้อความสำหรับแคมเปญอย่างรวดเร็วที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้คือสิ่งสำคัญ เครื่องมือผู้ช่วยเขียนด้วย AI สามารถเร่งกระบวนการทำงานเหล่านี้ได้ เรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นกัน 🎯
ทีมเนื้อหาแบบยาว
นักเขียนและบรรณาธิการที่ทำงานกับเนื้อหาแบบยาวต้องมีสองข้อกำหนด: ความลึกซึ้งและความสามารถในการค้นพบได้ บล็อกและเอกสารไวท์เปเปอร์ต้องการการวิจัยที่เชื่อถือได้ โครงร่างที่มีโครงสร้าง และการปรับแต่ง SEO ตั้งแต่เริ่มต้น การทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง—การค้นหาสถิติ การจัดรูปแบบเนื้อหา และการแทรกคีย์เวิร์ดในตำแหน่งที่เหมาะสม
ผู้ช่วยเขียน AI ทำให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นโดยการสร้างโครงร่าง ดึงตัวอย่าง และแนะนำตำแหน่งคีย์เวิร์ดที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการจัดอันดับ
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สร้างโครงร่างบล็อก SEO รายละเอียดเกี่ยวกับ 'การปรับแต่งด้วย AI ในการตลาด B2B' รวมถึง H2 และ H3 พร้อมคำแนะนำคำหลักและจำนวนคำเป้าหมาย
- เปรียบเทียบผลลัพธ์ของโมเดลกับคำถาม: ผู้ซื้อ B2B มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์? สรุปความซ้ำซ้อนใน 250 คำ
- ดึงสถิติล่าสุด 5 รายการเกี่ยวกับนักการตลาด B2B ที่นำ AI มาใช้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคล พร้อมแนบลิงก์แหล่งที่มา และแนะนำตัวอย่างสนับสนุน 1 ตัวอย่างสำหรับแต่ละสถิติที่สามารถนำไปใช้ในเอกสารไวท์เปเปอร์ได้
ClickUp Brain MAX ทำให้สิ่งนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยให้ทีมเนื้อหาเปรียบเทียบคำตอบจากโมเดล AI หลากหลายรูปแบบในแอปเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น เมื่อเตรียมเอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับ AI ในการตลาด B2B คุณสามารถ:
- ขอให้ ClickUp Brain MAX หาโอกาสใช้คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับการปรับให้เป็นส่วนบุคคลใน B2B
- เปรียบเทียบว่าแบบจำลองต่าง ๆ อธิบายแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไร
- รวบรวมสิ่งเหล่านั้นให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนใน ClickUp Docs ก่อนส่งต่อให้ผู้เขียน
ทีมการตลาด
ทีมการตลาดต้องทำงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
เมื่อการเปิดตัวสินค้าปรากฏในปฏิทิน คุณก็จำเป็นต้องมีหน้าแลนดิ้งเพจ อีเมลสามรูปแบบ และข้อความโฆษณาในทันที ส่วนที่ยากที่สุดคือการทำให้ทุกองค์ประกอบดูเฉียบคมและสื่อสารข้อความได้ตรงจุด โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการปรับแต่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ผู้ช่วยเขียน AI ช่วยสร้างหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทีมสามารถทดสอบมุมมองและมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ได้
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- เขียนหัวข้อสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจห้าหัวข้อสำหรับการเปิดตัว SaaS ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้จัดการการตลาดระดับกลางในตลาด แต่ละหัวข้อไม่เกิน 12 คำและเน้นประโยชน์
- ขัดเกลาฉบับร่างนี้เป็นอีเมลส่งเสริมการขายความยาว 100 คำที่มีจุดดึงดูดที่แข็งแกร่งขึ้น มีข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน และมีหัวเรื่องไม่เกิน 40 ตัวอักษร
- เขียนข้อความหน้าแลนดิ้งเพจนี้ใหม่เป็นโฆษณา LinkedIn สามรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบต้องมีความยาวไม่เกิน 25 คำ
ClickUp Brain และ Docs นำสิ่งนี้เข้ามาในกระบวนการทำงานของแคมเปญโดยตรง ฉบับร่างสามารถปรับปรุงได้แบบเรียลไทม์ และทีมสามารถสร้างหัวข้อ อีเมล และข้อความโฆษณาจากสถานที่เดียวกันกับที่พวกเขากำลังตรวจสอบงานสร้างสรรค์
สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ SaaS คุณสามารถ:
- ร่างหัวข้อหน้าแลนดิ้งเพจ จากนั้นให้ ClickUp Brain สร้างห้าเวอร์ชันที่มี CTA ที่แข็งแกร่งขึ้น
- วางข้อความอีเมลฉบับร่างของคุณลงในเอกสาร แล้วให้ ClickUp Brain ปรับปรุงให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์แบบ
- ไฮไลต์ข้อความบนหน้าแลนดิ้งเพจและสร้างเวอร์ชันโฆษณาที่สั้นลงเพื่อใช้ในหลากหลายช่องทาง
ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์
ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ต้องการเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง: คำบรรยายที่รู้สึกสดใหม่, หัวข้อที่เล่าเรื่องราว, และการตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่อให้ชุมชนมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ความเร็วไม่หยุดยั้ง และภาวะติดขัดในการเขียนอาจเป็นความจริงที่เกิดขึ้นทุกวัน
ผู้ช่วยเขียน AI ช่วยลดภาระนั้นด้วยการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ นำเนื้อหาแคมเปญมาใช้ใหม่ในรูปแบบโซเชียล และสร้างรูปแบบที่หลากหลายพร้อมใช้งาน
สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณอาจ:
- ขอให้ ClickUp Brain ช่วยคิดคำบรรยายสำหรับโพสต์ Instagram สิบข้อความในโทนที่แตกต่างกัน
- ร่างหัวข้อสำหรับกระทู้ X แบบห้าส่วนที่เน้นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สามข้อ
- ร่างตัวอย่างคำตอบเพื่อจัดการกับความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ติดตาม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อลิสัน โนลส์ใช้ภาษาโปรแกรมมิ่ง FORTRAN ในการแต่งบทกวี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการสร้างสรรค์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์
ทีมผลิตภัณฑ์
การอัปเดตผลิตภัณฑ์มักเริ่มต้นจากข้อมูลทางเทคนิคที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล—เต็มไปด้วยรายละเอียด แต่ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้สำหรับลูกค้า. ความท้าทายคือการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ให้กลายเป็นบทความฐานความรู้ที่ชัดเจน, บันทึกการปล่อยอัปเดต, และคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอน.
การทำด้วยตนเองอาจส่งผลให้เกิดข้อความที่หนาแน่นและทำให้ผู้ใช้สับสนแทนที่จะช่วยเหลือพวกเขา ผู้ช่วยเขียน AI ช่วยทำให้เนื้อหาทางเทคนิคง่ายขึ้นและจัดรูปแบบเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับลูกค้า
ClickUp Docs ทำให้กระบวนการนี้ง่ายดาย คุณเพียงวางร่างทางเทคนิคของคุณลงไป จากนั้นให้ ClickUp Brain ช่วยปรับให้เรียบง่าย จัดโครงสร้างและขัดเกลาให้เป็นบันทึกการเผยแพร่หรือคู่มือการใช้งาน
หรือคุณสามารถเปิดงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp และให้ ClickUp Brain เขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันพร้อมบริบทที่สมบูรณ์ได้
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- เขียนสเปคทางเทคนิคนี้ใหม่ให้เป็นบันทึกการปล่อยเวอร์ชันสำหรับลูกค้า ให้มีความยาวไม่เกิน 150 คำ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเน้นประโยชน์สามข้อ
- ร่างบทความฐานความรู้ความยาว 500 คำ อธิบายวิธีการตั้งค่า [ฟีเจอร์] โดยให้ระบุขั้นตอนเป็นลำดับ พร้อมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) สั้น ๆ
- ทำให้คู่มือผลิตภัณฑ์ 400 คำนี้สำหรับผู้ใช้ใหม่เข้าใจง่ายขึ้น แบ่งออกเป็นย่อหน้าสั้น ๆ และเพิ่มหัวข้อย่อย
ทีมขาย
ความท้าทายสำหรับทีมขายคือการสร้างสมดุลระหว่างการปรับให้เข้ากับบุคคลกับความรวดเร็ว การสร้างการติดต่อที่รู้สึกเหมือนถูกปรับให้เข้ากับบุคคลมักใช้เวลานานเกินไป และการรีบเร่งอาจเสี่ยงที่จะฟังดูเป็นแบบทั่วไป
ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ช่วยสร้างร่างอีเมล, บทสนทนาทางโทรศัพท์, และสรุปข้อเสนอที่ตัวแทนสามารถปรับให้เหมาะกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp Brain ทำให้กระบวนการทำงานนี้ราบรื่นภายในงานขายของคุณ คุณสามารถสร้างการติดต่อ, สคริปต์, หรือสรุปได้โดยตรงในที่เดียวที่คุณติดตามกิจกรรมของกระบวนการขาย
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- ร่างอีเมลติดตามผลถึงผู้ที่เข้าร่วมการสาธิตผลิตภัณฑ์ เน้นเนื้อหาให้กระชับไม่เกิน 120 คำ เน้นย้ำประโยชน์ด้านการประหยัดเวลา และเสนอเวลาสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ 30 นาทีในสัปดาห์หน้า
- เขียนสคริปต์การโทรสามส่วนเพื่อจัดการกับข้อโต้แย้ง: งบประมาณ, การบูรณาการ, และการยอมรับของทีม จำกัดคำตอบแต่ละข้อไม่เกิน 50 คำ
- สร้างสรุปผู้บริหารหนึ่งหน้าสำหรับข้อเสนอการขายที่มุ่งเป้าไปยังผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เน้นที่ผลตอบแทนจากการลงทุน ความง่ายในการนำไปใช้ และการสนับสนุน
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเขียนด้วย AI
ทีมการตลาดมักใช้เครื่องมือเขียน AI เหมือนไม้กายสิทธิ์—ให้คำสั่งที่คลุมเครือแล้วคาดหวังความสมบูรณ์แบบ นี่คือจุดที่พวกเขาทำผิดพลาด:
- การขอให้ 'เขียนบล็อกโพสต์เกี่ยวกับ X ให้ฉัน': คุณจะได้เนื้อหาทั่วไปที่ไม่มีความหมายทุกครั้ง แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้บอก AI มุมมองเฉพาะของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครที่คุณจะแบ่งปัน
- ยอมรับร่างแรกเป็นฉบับสุดท้าย: ให้คิดถึง AI เป็นคู่คิดในการเขียนของคุณ ไม่ใช่ผู้แทน ใช้ผลลัพธ์ของมันเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นเพิ่มประสบการณ์ส่วนตัวและความเชี่ยวชาญของคุณ
- ลืมตรวจสอบข้อเท็จจริง: AI มักจะสร้างข้อมูลขึ้นมาเองอย่างมั่นใจอยู่บ่อยครั้ง ควรตรวจสอบสถิติ คำพูด และข้ออ้างต่างๆ ก่อนเผยแพร่เสมอ
- ไม่สนใจจำนวนคำ: ขอ 500 คำ ได้ 800 ขอ 200 ได้ 400 ควรระบุความต้องการของคุณอย่างชัดเจนในคำแนะนำการเขียน AI: 'เขียนให้พอดี 300 คำ ไม่มากไม่น้อย'
- การใช้ AI สำหรับหัวข้อที่ละเอียดอ่อน: ให้มนุษย์เป็นผู้จัดการกับเรื่องที่มีความขัดแย้ง ส่วนตัว หรือต้องการความฉลาดทางอารมณ์ AI ขาดความละเอียดอ่อนในจุดนี้
🔍 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยเรื่อง คุณค่า ประโยชน์ และข้อกังวลของการช่วยเหลือในการเขียนโดยใช้ AI เชิงสร้างสรรค์พบว่าผู้คนชอบใช้ความช่วยเหลือจาก AIตราบใดที่งานนั้นเป็นงานเชิงสร้างสรรค์และ AI ช่วยในการสร้างเนื้อหา นอกจากนี้ยังพบว่า AI ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเขียนอีกด้วย
📣 ลูกค้าที่โดดเด่น: เอเจนซี่การตลาด Hawke Media ลดเวลาการจัดการโครงการลง30% ด้วย ClickUp ทำให้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์ให้กับลูกค้าของพวกเขา
ฉันลองใช้ ClickUp แล้วตกหลุมรักมันเลย แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นส่วนโปรดของวันทำงานของฉันไปแล้ว ฉันเป็นคนที่แนะนำอย่างไม่ลังเล—ฉันบอกทุกคนเกี่ยวกับ ClickUp
ฉันลองใช้ ClickUp แล้วตกหลุมรักมันเลย แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นส่วนโปรดของวันทำงานของฉันไปแล้ว ฉันเป็นคนที่แนะนำอย่างไม่ลังเล—ฉันบอกทุกคนเกี่ยวกับ ClickUp
ดูวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของพวกเขาใช้ ClickUp อย่างไร:
เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากผู้ช่วยเขียนด้วย AI
นำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้เพื่อใช้ผู้ช่วยเขียน AI อย่างมีประสิทธิภาพ 👇
เริ่มต้นด้วยรายละเอียดที่ชัดเจน
เครื่องมือการตลาดด้วย AIต้องการบริบทเพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนที่ทั่วไป
📌 ลองทำตามนี้: เขียนบทความความยาว 500 คำสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่รู้สึกหมดไฟ เกี่ยวกับเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ต้องใช้แอปหรือระบบใหม่ ใช้โทนเสียงที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ แต่ต้องเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง รวมถึงตัวอย่างเฉพาะอย่างน้อยสองข้อที่พวกเขาสามารถนำไปลองใช้ได้ในเช้าวันพรุ่งนี้
สิ่งนี้ได้ผลเพราะคุณได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่หมดไฟ) ข้อจำกัด (ไม่มีเครื่องมือใหม่) โทนการสื่อสาร (เห็นอกเห็นใจแต่ปฏิบัติได้จริง) และระบุข้อกำหนดที่ชัดเจน (ตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง 2 ตัวอย่าง)
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ตอนนี้มีระบบป้องกันเพื่อไม่ให้หลงเข้าไปในคำแนะนำทั่วไป
ใช้ AI เป็นคู่คิดในการวิจัยและระดมความคิดของคุณ
พัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบสำหรับการสร้างสรรค์ไอเดียเนื้อหา เริ่มต้นด้วยการถามว่า 'มีมุมมองที่ไม่ซ้ำใคร 10 ประการเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ที่ยังไม่เคยถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางหรือไม่?'
เลือกมุมมองที่น่าสนใจที่สุด จากนั้นขอให้ 'ยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาเฉพาะ 5 ข้อที่สนับสนุนมุมมองนี้' สุดท้ายถามว่า 'ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอาจคัดค้านอย่างไร และคุณจะตอบโต้อย่างไร?'
กระบวนการนี้เปลี่ยนชั่วโมงของการวิจัยและการระดมความคิดให้กลายเป็นเซสชั่นที่มุ่งเน้น 10 นาที ภายในซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานวิจัยเรื่อง 'การเขียนร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI' พบว่าการให้ผู้ช่วย AI แนะนำย่อหน้าถัดไปแทนที่จะแนะนำแค่ประโยคถัดไปช่วยให้ผู้คนเขียนได้ทั้งเร็วขึ้นและดีขึ้น ผู้ที่ไม่เขียนทุกวันเห็นการพัฒนาที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
ให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและปรับปรุงภายในบทสนทนา
เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้อยู่ในบทสนทนาเดิมและให้คำแนะนำที่ชัดเจน
📌 ลองทำดังนี้: 'น้ำเสียงนี้ดูเป็นทางการเกินไปสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรา กรุณาปรับให้ฟังดูเป็นกันเองมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นมืออาชีพ หรือ 'เพิ่มตัวอย่างที่ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัดเฉพาะหรือชื่อบริษัทเพื่อสนับสนุนแต่ละประเด็นหลัก'
ระบบ AI จะเรียนรู้จากคำแนะนำของคุณในระหว่างการสนทนา ดังนั้นการสนทนาครั้งต่อ ๆ ไปจะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเมื่อเทียบกับความพยายามครั้งแรก
โฟกัส AI ไปที่งานที่ต้องใช้เวลาและงานประจำ
สำรอง AI ไว้สำหรับการสังเคราะห์งานวิจัย การสร้างโครงร่าง และการปรับรูปแบบเนื้อหา แทนที่จะใช้ในงานสร้างสรรค์
📌 ลองทำสิ่งนี้: 'เปลี่ยนบทความ 2000 คำนี้เป็นโพสต์โซเชียลมีเดียเฉพาะแพลตฟอร์ม 5 โพสต์ โดยแต่ละโพสต์เน้นข้อมูลสำคัญที่แตกต่างกัน' หรือ 'เปลี่ยนคำรับรองจากลูกค้าเหล่านี้ให้กลายเป็นกรณีศึกษาที่เชื่อมโยงกัน แสดงให้เห็นว่าโซลูชันของเราแก้ไขปัญหาทางธุรกิจเฉพาะได้อย่างไร'
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยการให้ AI จัดการงานที่เป็นระบบ ในขณะที่รักษาพลังงานสร้างสรรค์ของคุณไว้สำหรับการวางกลยุทธ์และการคิดริเริ่ม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความใน ClickUpช่วยให้คุณบันทึกไอเดียลงบนหน้างานได้ทันทีที่นึกออก เพียงกดคีย์ลัดค้างไว้ เริ่มพูด แล้วดูคำพูดของคุณปรากฏขึ้นแบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น หลังจากโทรคุยกับลูกค้า คุณสามารถพูดไอเดียหัวข้อสิบข้อสำหรับแคมเปญโฆษณาใหม่ได้ทันที ClickUp Brain MAX จะบันทึกไว้ทันทีในเอกสาร จากนั้นคุณสามารถปรับปรุงไอเดียที่ดีที่สุดให้กลายเป็นข้อความที่สมบูรณ์แบบและแชร์กับทีมของคุณเพื่อรับความคิดเห็น
เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่:
คุณมีแอปนับไม่ถ้วนที่เสนอตัวช่วยเขียนบล็อกของคุณ แก้ไขอีเมล หรือคิดแคปชั่นให้ เคล็ดลับอยู่ที่การรู้วิธีเลือกผู้ช่วยเขียน AI ที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง
ตอนนี้ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ ClickUp Brain และ Brain MAX อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกับที่โครงการ แคมเปญ และเอกสารของคุณอยู่ ทีมการตลาดสามารถปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจได้ในไม่กี่วินาที ผู้จัดการโซเชียลสามารถร่างคำบรรยายได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน และทีมผลิตภัณฑ์หรือทีมขายสามารถเปลี่ยนบันทึกที่แห้งแล้งให้กลายเป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงได้
หากคุณพร้อมที่จะหลีกเลี่ยงการมีแอปมากเกินไปและรวบรวมงานเขียนทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
A. ClickUp Brain เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับเนื้อหาแบบยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการโครงการใน ClickUp อยู่แล้ว มันผสานการทำงานกับระบบการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขบทความยาวได้โดยตรงภายในระบบการจัดการโครงการของคุณ
A. ไม่, ผู้ช่วยเขียน AI ไม่สามารถแทนที่นักเขียนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์. AI มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้า, การเขียนร่างแรก, และเนื้อหาที่เป็นกิจวัตร, แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง, ประสบการณ์ส่วนตัว, และปัญญาทางอารมณ์. นอกจากนี้, AI ยังไม่สามารถทำสัมภาษณ์ต้นฉบับ, สร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใคร, หรือเข้าใจความละเอียดอ่อนของแบรนด์ที่ซับซ้อนได้.
A. ClickUp มีบริการเขียนด้วย AI เป็นส่วนหนึ่งของแผนการชำระเงิน ทำให้มีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ChatGPT Plus มีค่าใช้จ่าย $20/เดือน Jasper เริ่มต้นที่ $69/เดือน และ Copy.ai เริ่มต้นที่ $29/เดือน
ก. เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของเนื้อหาที่เขียนด้วย AI ควรตรวจสอบความถูกต้องของสถิติและข้ออ้างต่างๆ ให้คำแนะนำที่ละเอียดพร้อมบริบท กลุ่มเป้าหมาย และโทนเสียงที่ชัดเจน ใช้ผลลัพธ์จาก AI เป็นร่างแรก จากนั้นแก้ไขให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และเพิ่มมุมมองส่วนตัว
A. ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดเพราะมันรวมการเขียนด้วย AI กับการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน ทำให้แคมเปญทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบในที่เดียว คุณสามารถสร้างบรีฟเนื้อหา สร้างข้อความ และจัดการกระบวนการอนุมัติได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออื่น ๆ