วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา

เนื้อหาที่น่าสนใจสามารถส่งเสริมสินค้า/บริการของคุณ, ดึงดูดผู้อ่านให้ซื้อ, และทำให้คุณกลายเป็นแบรนด์ที่พวกเขาไว้วางใจ. แต่การสร้างเนื้อหาสนุกเหมือนผลลัพธ์ที่ได้ยินหรือไม่? ใช่!
เทคโนโลยีอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณ และ ChatGPT คือเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังต่อสู้กับภาวะบล็อกนักเขียน คิดหาไอเดีย หรือปรับแต่งย่อหน้าที่ซับซ้อน เราได้รวบรวมคำแนะนำและเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณตั้งค่ากระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ค้นหาวิธีใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา ค้นพบศักยภาพของมัน และให้เราแนะนำคุณให้รู้จักกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
⏰สรุป 60 วินาที
- ChatGPT เป็นแชทบอทที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ สร้างโดย OpenAI
- มันตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้โดยอิงจากข้อมูลที่มนุษย์ป้อนเข้าไป
- ต้องการให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาใช่ไหม? เขียนคำแนะนำที่ละเอียดและมีบริบทครบถ้วน พร้อมทั้งระบุข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับประเภทของเนื้อหาที่ต้องการเป็นข้อมูลนำเข้า
- ClickUp เป็นทางเลือกของ ChatGPT ที่ใช้ AI ในรูปแบบของClickUp Brainเพื่อสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
- ClickUp ผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ และไม่จำเป็นต้องให้คุณป้อนข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นในคำสั่งเพื่อสร้างข้อความ
- ClickUp Brain ไม่เพียงแต่สามารถเขียนเนื้อหาให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการและผู้จัดการความรู้ของคุณได้ด้วย ด้วยความสามารถเช่น การตอบคำถามแบบธรรมชาติ (Q&A) การสรุปเนื้อหา และการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
ChatGPT ทำงานอย่างไร?
ChatGPT สร้างโดย OpenAI เป็นแชทบอทสนทนาที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในการตอบคำถามของผู้ใช้โดยการตอบสนองต่อข้อความที่ป้อนเข้าไป เครื่องมือนี้เรียนรู้จากข้อมูลการฝึกอบรมจำนวนมหาศาลและใช้ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างคำตอบที่เหมาะสมกับบริบท
นี่คือเวอร์ชันล่าสุดของ ChatGPT ที่จะช่วยคุณในการสร้างเนื้อหาต่างๆ ตามความต้องการของคุณ:
- GPT-4o mini และ GPT-4o เพื่อสร้างข้อความและเข้าใจรูปภาพ
- o1-mini และ o1-preview เพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่ต้องการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
- DALL·E 3 เพื่อสร้างภาพ
- โมเดลเสียง (ใช้ GPT-4o) เพื่อตอบสนองต่อคำถามเสียงแบบเรียลไทม์
- แบบจำลองการค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลบนเว็บ สรุป และอ้างอิงข้อมูลสำคัญ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ณ ปี 2023 บริษัทในอเมริกาประหยัดเงินได้ถึง$50,000 ถึง $70,000โดยการใช้ ChatGPT
ราคาของ ChatGPT
การทราบว่าคุณจะใช้จ่ายกับโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติของคุณมากเพียงใดนั้นเป็นสิ่งที่ดีก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ ChatGPT สำหรับเนื้อหาอย่างไร ความต้องการส่วนใหญ่ของคุณอาจได้รับการตอบสนองโดยเวอร์ชันฟรี แต่เวอร์ชันที่ต้องชำระเงินอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับเนื้อหาที่มีความเฉพาะทาง
- ChatGPT 3.5: เวอร์ชันฟรี
- ChatGPT Plus: 20 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม ChatGPT: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (ขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
- ChatGPT Enterprise: ราคาตามความต้องการ
👀 คุณรู้หรือไม่? Yezdi Nagporewalla ซีอีโอของ KPMG อินเดียได้ท้าทายแนวคิดที่โด่งดังว่าเครื่องมือ AI จะมาแทนที่มนุษย์ แต่เขากลับสนับสนุนแนวทางแบบผสมผสานระหว่างมนุษย์กับ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแบ่งปันว่าซีอีโอจะยังคงจ้างงานอย่างต่อเนื่องในทุกปี
วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา
จากการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อประสิทธิภาพ นี่คือหกวิธีในการใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา:
1. ร่างบทความบล็อก
ChatGPT สามารถนำความคิดของคุณมาสร้างร่างที่มีโครงสร้างของบล็อกหรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ได้ ช่วยคุณประหยัดเวลาจากการจ้องหน้าเว็บเปล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างบทนำที่ไม่เหมือนใคร สร้างคำอธิบายที่ละเอียดสำหรับแนวคิด หรือเขียนบทสรุปที่สมเหตุสมผล คุณสามารถปรับเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และสร้างเนื้อหาแบบยาวได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นนักการตลาดที่กำลังเขียนบทความบล็อกเกี่ยวกับเทรนด์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณสามารถขอให้ ChatGPT ช่วยร่างบทความที่ให้ข้อมูลและน่าสนใจได้
- คำแนะนำ: "เขียนบทความบล็อก [จำนวนคำที่กำหนด] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] สำหรับ [กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ]"
- คำตอบ:
👀 คุณรู้หรือไม่? ChatGPTมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ถึง 57 ล้านคนในเดือนแรกของการเปิดตัว ขณะที่ Google Translate ใช้เวลาหกปีครึ่งกว่าจะถึงจุดนี้
2. สร้างหัวข้อและคำอธิบายเมตา
หัวข้อข่าวและคำอธิบายเมตาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา พวกมันยังเป็นสิ่งที่เขียนยากที่สุดบางครั้ง
ChatGPT สามารถช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ได้โดยการเสนอไอเดียหัวข้อและคำอธิบายเมตาที่เป็นมิตรกับ SEO การหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการปรับให้เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก แต่เครื่องมือ AI นี้ทำให้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมระบุจำนวนคำในคำแนะนำด้วย
📌 ตัวอย่าง: ขณะสร้างหัวข้อและคำอธิบายเมตาสำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับประโยชน์ของการวิศวกรรมคำสั่ง ให้ระลึกไว้ว่าคุณต้องการคำแนะนำจำนวนเท่าใดสำหรับแต่ละอย่าง และขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรของแต่ละอย่าง
- คำแนะนำสำหรับหัวข้อ: "เขียน [จำนวนหัวข้อ] สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อของบล็อก]. เนื้อหาเป้าหมายคือ [กลุ่มเป้าหมายของคุณ]. ให้หัวข้ออยู่ใน [ขีดจำกัดตัวอักษร] "
- คำตอบ:
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการค้นหาช่องว่างในเนื้อหาที่มีอยู่บนเครื่องมือค้นหาเพื่อที่คุณจะสามารถเติมเต็มด้วยเนื้อหาของคุณเองได้หรือไม่? ให้นำเนื้อหาที่มีอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์มาวางใน ChatGPT แล้วให้มันถามคำถาม ระบุช่องว่าง และแนะนำวิธีเพิ่มคุณค่า
ทำซ้ำกระบวนการที่คล้ายกันสำหรับคำอธิบายเมตาโดยใช้คำแนะนำต่อไปนี้:
- คำแนะนำสำหรับเมตาคำอธิบาย: เขียน [จำนวนคำอธิบาย] สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อบล็อก] เนื้อหานี้มุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย] กรุณาเขียนเมตาคำอธิบายให้อยู่ใน [จำนวนตัวอักษรที่กำหนด]
- คำตอบ:
3. การปรับแต่งเนื้อหา
ChatGPT สามารถจัดการกับการปรับแต่งเนื้อหาได้เช่นกัน ใช้เพื่อสอดแทรกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยไม่ให้ดูฝืน เพื่อเพิ่มอันดับและความอ่านง่ายของเนื้อหา มันสามารถทำให้ประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียความลึกซึ้ง หรือเขียนใหม่บางส่วนเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่น่าสนใจ และยังสามารถระบุโอกาสในการเชื่อมโยงภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ได้อีกด้วย
📌 ตัวอย่าง: เมื่อเขียนบทความบล็อกเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา ให้ ChatGPT แนะนำวิธีที่จะรวมคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง เช่น 'กลยุทธ์เนื้อหา SEO' เข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติ
นี่คือวิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้เนื้อหาของคุณได้รับการสังเกตโดยไม่สูญเสียคุณภาพ
- คำแนะนำ: "กรุณาเขียนย่อหน้านี้ใหม่โดยแทรกคำสำคัญ [ไอเดียคำสำคัญ] ให้เป็นธรรมชาติ"
- คำตอบ:
อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
4. เขียนโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
โพสต์บนโซเชียลมีเดียมีความแปลกใหม่ เป็นกันเอง ให้ข้อมูล และน่าจดจำ—ทั้งหมดนี้ในเวลาเดียวกัน นั่นคือความสำเร็จที่ควรตั้งเป้าไว้เมื่อคุณเริ่มต้นเขียนหรือมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากกับเนื้อหาแบบสั้น
เครื่องมือเขียนด้วย AIสามารถสร้างข้อความโฆษณา (เช่น โฆษณา Google) ร่างโพสต์ทั้งหมด และเขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียได้ พร้อมทั้งทดลองใช้รูปแบบการเขียนที่หลากหลาย
⚠️ โปรดจำไว้: คำสั่งของคุณต้องมีความเฉพาะเจาะจงและให้รายละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้ ChatGPT ให้ผลลัพธ์ที่ทั่วไป
📌 ตัวอย่าง: คุณต้องการเริ่มกระทู้ใน Twitter (หรือ X) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายในการสร้างเนื้อหา คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำเกี่ยวกับโทนเสียง และจำนวนคำที่ต้องการ
- คำแนะนำ: "เขียนโพสต์บน [ระบุแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย] ที่เกี่ยวข้องกับ [หัวข้อ] โดยเน้นที่ [กำหนดประเด็นหลัก/จุดสำคัญในการสนทนา] ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อ [ข้อกำหนดของหัวข้อ] แบ่งทวีตออกเป็น [จำนวนทวีตที่ต้องการสำหรับเธรด] แต่ละทวีตควรมีความยาวไม่เกิน [จำนวนคำที่กำหนด] และรักษาโทนที่เป็นมิตรและเหมือนการสนทนา จัดโครงสร้างกระทู้ด้วยหัวข้อที่ดึงดูดใจ จุดสำคัญที่ละเอียด และคำกระตุ้นให้ดำเนินการในตอนท้าย อย่าลืมว่ากระทู้นี้มีไว้สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย]"
- คำตอบ:
5. สร้างสคริปต์วิดีโอ
การเขียนบทเป็นศาสตร์ที่แตกต่างของการสร้างเนื้อหา การเขียนบทวิดีโออาจรู้สึกเหมือนการแสดงกายกรรมที่ต้องใช้ทักษะสูง—การบาลานซ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และจังหวะเวลาในขณะที่ต้องทำให้ผู้ชมตื่นตัว (และเพลิดเพลิน)
เข้าสู่เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อนคู่ใจในการเขียนบทของคุณ! ไม่ว่าคุณต้องการบทนำที่กระชับ บทกลางที่ชวนติดตาม หรือบทสรุปที่สร้างความประทับใจ พวกเขามีทุกอย่างพร้อมช่วยคุณ
พวกเขาสามารถทำงานได้แม้กระทั่งกับคำสั่งเช่น "เขียนสคริปต์วิดีโอสนุก ๆ 2 นาทีสำหรับแบรนด์ที่โปรโมตกล่องสมัครสมาชิกกาแฟ"
📌 ตัวอย่าง:
- คำแนะนำ: "ทำหน้าที่เป็นนักเขียนบทที่มีความคิดสร้างสรรค์. เขียนบทวิดีโอที่สนุกและน่าสนใจสำหรับ [หัวข้อของบทวิดีโอ]. โทนควรมีไหวพริบและเป็นการสนทนา, ดึงดูดใจ [กำหนดผู้ชมของคุณ]. รวมถึงประโยคเปิดที่น่าสนใจ, ส่วนกลางที่มีอารมณ์ขันซึ่งเน้นปัญหาและวิธีแก้ไข, และส่วนปิดที่น่าจดจำพร้อมคำกระตุ้นการตัดสินใจที่กระตุ้นให้ผู้ชมทำตาม [คำกระตุ้นการตัดสินใจของคุณ]."
- คำตอบ:
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถควบคุมการแชร์ข้อมูลใน ChatGPT ได้ เปิดเครื่องมือ AI และคลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน ไปที่การตั้งค่า และเลือกการควบคุมข้อมูลในเมนู จากนั้นเปิด/ปิดการตั้งค่าแรก 'ปรับปรุงโมเดลสำหรับทุกคน' เป็นปิด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้โมเดลใช้ข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลฝึกฝน
6. คิดค้นหัวข้อ
ระดมความคิดหัวข้อบล็อก สร้างกลยุทธ์เนื้อหา หรือค้นหาธีมแคมเปญด้วยการให้คำใบ้ แล้ว ChatGPT จะนำเสนอคำตอบให้คุณ
เป็นการระดมความคิดโดยไม่ต้องเจอสายตาว่างเปล่าและความเงียบที่น่าอึดอัด—เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการไอเดียอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน!
📌 ตัวอย่าง: หากคุณพูดว่า "แนะนำ 10 ไอเดียบล็อกเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล" ChatGPT จะสร้างหัวข้อเช่น 'วิธีจัดการหนี้เงินกู้นักเรียนให้หมดโดยไม่ต้องร้องไห้' หรือ 'งานเสริมที่จ่ายบิลได้จริง'
- คำแนะนำ: "ทำหน้าที่เป็นนักกลยุทธ์เนื้อหาสร้างสรรค์ ฉันต้องการ [จำนวนไอเดีย] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยเฉพาะสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] เน้นที่ธีมที่เข้าถึงได้ น่าสนใจ และนำไปใช้ได้จริง ซึ่งตอบโจทย์ความท้าทายทั่วไป เช่น [แนวคิดเนื้อหาหลัก] โทนควรเป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน และเข้าถึงง่าย"
- คำตอบ:
👀คุณรู้หรือไม่? แม้ว่า ChatGPT จะใช้งานได้ใน161 ประเทศทั่วโลกแต่บางประเทศยังไม่ได้นำโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ ประเทศเหล่านั้นได้แก่ จีน รัสเซีย เวเนซุเอลา และอัฟกานิสถาน
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา
แม้ว่า ChatGPT มีศักยภาพที่จะกลายเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้สำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง แต่หากไม่มีข้อมูลรายละเอียดในคำสั่ง อาจทำให้การทำงานร่วมกับมันเป็นเรื่องยาก
ยิ่งคุณให้บริบทกับ ChatGPT มากเท่าไร เนื้อหาที่มันสร้างออกมาก็จะยิ่งมีคุณภาพดีขึ้นเท่านั้น แต่ก็มีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง—มันมักจะใช้รูปแบบการเขียนซ้ำๆ สำหรับหัวข้อที่แตกต่างกัน ส่งผลให้นักเขียนต้องเรียนรู้วิธีแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI
ดังนั้น การใช้ ChatGPT โดยไม่ทราบข้อจำกัดของมันอาจนำไปสู่เนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ไม่ดีพอ หากคุณไม่ต้องการเช่นนั้น ให้ระวังข้อจำกัดต่อไปนี้:
- เวอร์ชันฟรีของ ChatGPT มีขีดจำกัดจำนวนตัวอักษร 2048 ตัวต่อหนึ่งคำสั่ง ดังนั้นคุณจำเป็นต้องแบ่งคำสั่งยาวออกเป็นหลายส่วน
- ChatGPT สร้างเนื้อหาโดยอิงจากข้อมูลที่มนุษย์ป้อนเข้าไป ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาด เช่น ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและอ้างอิงแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง
- Copyleaksเปิดเผยว่าเกือบ 60% ของผลลัพธ์จาก ChatGPTเป็นการลอกเลียนแบบ การปฏิบัตินี้อาจทำให้ธุรกิจของคุณตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางศีลธรรม ดังนั้น ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วย
หากคุณรู้สึกไม่สะดวกกับการแก้ไขข้อความ AI อย่างต่อเนื่องหรือข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรของเวอร์ชันฟรีของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ คุณสามารถมองหาทางเลือกอื่นของ ChatGPT เช่นClickUp ได้
การใช้ ClickUp Brain สำหรับการสร้างและขยายเนื้อหา
แม้ว่า ChatGPT จะยอดเยี่ยมในการระดมความคิด แต่บางครั้งก็ต้องการข้อมูลมากเกินไปในการตอบ เนื่องจากมันไม่ทราบบริบทของงานของคุณ คุณจึงต้องป้อนรายละเอียดทุกอย่างลงในคำสั่ง ทำให้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก
ClickUp, ในทางกลับกัน, คือเพื่อนคู่ใจที่รู้ทุกอย่างของคุณ. ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, มันรวมศูนย์ข้อมูลโครงการและพื้นที่ทำงานของคุณไว้ในที่เดียว และเพิ่มประสิทธิภาพการกระทำด้วย AI, ทำให้คุณอยู่ในระดับสูงสุดของประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ!
ลองมาดูวันหนึ่งในชีวิตของนักการตลาดคอนเทนต์เป็นตัวอย่าง
พวกเขาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียบล็อกผ่านผู้ช่วย AI ของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain จากนั้นจึงสร้างงานแยกแต่ละโพสต์ลงใน ClickUpและมอบหมายให้กับนักเขียนที่เหมาะสม พวกเขาใช้ClickUp Docsเพื่อตรวจสอบโพสต์ที่ร่างไว้และทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นโดยใช้ความคิดเห็นในตัวเอกสาร การกล่าวถึง และการแก้ไขแบบเรียลไทม์
ในช่วงบ่าย พวกเขาติดตามไทม์ไลน์ของแคมเปญในมุมมองปฏิทินของ ClickUp และก่อนที่พวกเขาจะออกจากระบบ พวกเขาจะตรวจสอบการอัปเดตงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกันโดยไม่ต้องยกนิ้ว
ClickUp สามารถกลายเป็นซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฟีเจอร์ AI และระบบอัตโนมัติที่ทำงานเคียงข้างคุณ
ผู้ช่วย AI ภายในองค์กร
ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณในการเชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และฐานความรู้ของบริษัทคุณ มันเหมือนกับการมีเพื่อนร่วมงานที่จัดระเบียบอย่างยอดเยี่ยมและฉลาดล้ำ ซึ่งไม่เคยลาพักร้อนเลย!
Brain's AI Writer for Work คือเครื่องมือที่คุณไว้วางใจในการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงสุดภายในเครื่องมือเดียว มันดึงข้อมูลเชิงลึกจากแอปทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อไว้ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้คุณเขียนเกี่ยวกับสุนัขเมื่อบริษัทของคุณขายอาหารแมว
มันมีลูกเล่นเจ๋ง ๆ ซ่อนอยู่ไม่น้อย
- การช่วยเหลือการเขียนที่ไม่มีการขัดจังหวะ: ร่างบทความบล็อกและคำอธิบายสินค้า หรือสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ AI Writer. มันจะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างราบรื่น และให้คำแนะนำที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
- เครื่องมือตรวจสอบการสะกดคำ, แก้ไข, และสรุปเนื้อหาในตัว: ตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารและงานของคุณ แก้ไขด้วย AI และสรุปเนื้อหาภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง. ไม่มีข้อผิดพลาดทางการสะกดคำหรือไวยากรณ์ที่น่าอายอีกต่อไป!
- การเขียนเนื้อหาอีเมล: ขอให้ AI writer สร้างเนื้อหาสำหรับอีเมลติดต่อครั้งแรก, การตอบกลับที่สร้างความสัมพันธ์, ประกาศสั้น ๆ หนึ่งบรรทัด ฯลฯ ด้วย ClickUp Brain คุณไม่จำเป็นต้องเข้าคลาสเรียนขั้นสูงในการใช้ AI สำหรับการเขียนเนื้อหา; ใช่แล้ว มันใช้งานง่ายขนาดนั้น
- การสร้างแม่แบบ: สร้างแม่แบบสำหรับงาน เอกสาร และโครงการได้ทันที ปรับให้เหมาะสมกับทุกกรณีการใช้งาน
- เลิกใช้คำแนะนำยาวเป็นหน้า: ลืมความกังวลเกี่ยวกับคำแนะนำที่ละเอียดยาวด้วยเครื่องมือเขียน AI ของ ClickUp ไปได้เลย มันเข้าใจภาษาที่เรียบง่ายและสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงตามความเข้าใจในองค์กรของคุณ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดทุกอย่างอย่างละเอียด
- แปลโดยไม่ทราบภาษา: ใช้เครื่องมือเพื่อแปลเนื้อหาที่สร้างโดย AI หรือข้อความที่เขียนโดยมนุษย์ภายในระบบนิเวศของ ClickUp
การจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Docs เป็นฟีเจอร์อเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารต่าง ๆ ภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ สมุดบันทึกดิจิทัลของคุณจะถูกจัดระเบียบและผสานรวมกับโครงการของคุณอยู่เสมอ
แล้ว ClickUp Docs ช่วยปรับปรุงการสร้างเนื้อหาได้อย่างไร?
ลองนึกภาพการร่างบทความบล็อกร่วมกับทีมของคุณ เชื่อมโยงกับปฏิทินเนื้อหาของคุณ มอบหมายงานกราฟิกและการปรับแต่ง SEO และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน ClickUp Docs ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัวและเก็บทุกอย่างไว้ด้วยกัน
ClickUp Docs มีข้อดีหลายประการ:
- เอกสารรวมศูนย์: เก็บเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ร่างบล็อกไปจนถึงกลยุทธ์การตลาดไว้ในที่เดียว เพื่อหยุดการค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือแอปที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณบนเอกสารพร้อมกัน ทำการแก้ไขและแบ่งปันความคิดเห็นได้ทันทีเพื่อการสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้น
- การผสานรวมกับกระบวนการทำงาน: เชื่อมโยงเอกสารของคุณโดยตรงกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานอื่น ๆ ภายใน ClickUp เพื่อให้การสร้างเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับการบริหารโครงการโดยรวม
- การปรับแต่งและการจัดรูปแบบ: ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย, แม่แบบ, และการจัดสไตล์เพื่อให้เอกสารของคุณมีข้อมูลครบถ้วนและดึงดูดสายตา
- การแชร์อย่างปลอดภัย: ควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารของคุณได้ด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ซอฟต์แวร์การตลาด
ClickUp ยังเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรสำหรับทีมการตลาดในการระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการของพวกเขา ตั้งแต่แคมเปญหลายช่องทางไปจนถึงกิจกรรมระดับโลกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณ
นี่คือวิธีที่ ClickUp's Marketing สามารถช่วยคุณได้:
- การวางแผนและดำเนินการแคมเปญ: เร่งรัดแคมเปญการตลาดและการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp Brain สร้างไอเดียแคมเปญ, สาระสำคัญเนื้อหา, บล็อก, กรณีศึกษา, อีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
- การทำงานร่วมกันหลายทีม: รักษาความสอดคล้องของทีมของคุณด้วย ClickUp Docs, Whiteboards และเครื่องมือ Proofing สำหรับการทำงานร่วมกันในด้านการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในทุกขั้นตอน
- การจัดการโครงการด้วยภาพ: มองเห็นความคืบหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนและโปร่งใสทั่วทั้งทีมด้วยแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์ และปฏิทินจากClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์และดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน: ติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าสู่เป้าหมายทางการตลาดของคุณอย่างละเอียดด้วย ClickUp Dashboardsซึ่งช่วยให้งานต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับแผนงานและแผนการเข้าสู่ตลาดของคุณมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
- การผสานรวมกับเครื่องมือโปรด: เพิ่มประสิทธิภาพของทีมการตลาดของคุณด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp กับการผสานรวมแบบสองทางที่มีมากกว่า 1000 รายการ รวมถึง HubSpot, Zoom, G Suite, Slack และอื่นๆ
นอกเหนือจากเครื่องมือเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาจากClickUp เพื่อลดความยุ่งยากในการเริ่มต้นจากศูนย์ มาสำรวจกันสักสองสามแบบ!
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUpเป็นเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหาของคุณตลอดทั้งปี ใช้เพื่อรักษาตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอและทำงานร่วมกับทีมของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างแผนเนื้อหาในแบบของคุณเอง—ดูกำหนดส่งงานบนปฏิทิน จัดการขั้นตอนการทำงานด้วยกระดานสไตล์คัมบัง หรือติดตามความคืบหน้าผ่านไทม์ไลน์ที่ละเอียด เพื่อค้นหาช่องว่างหรือจุดติดขัดในตารางงานได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามสถานะของแต่ละชิ้นงานในกระบวนการผลิต เพื่อทราบว่างานใดติดอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติหรือพร้อมเผยแพร่
- มอบหมายงานให้ทีมของคุณ รับความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับงาน และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องมีอีเมลที่ส่งต่อกันไปมาไม่รู้จบ
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น กำหนดเวลาการเผยแพร่และอัตราการมีส่วนร่วม ทั้งหมดในที่เดียว
อีกหนึ่งเครื่องมือวางแผนที่ยอดเยี่ยมคือClickUp Content Production Scaling Template ซึ่งนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยจำลองกระบวนการขยายเนื้อหาภายในของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มปริมาณเนื้อหาได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
การนำเทมเพลตนี้ไปใช้สามารถปรับปรุงการผลิตเนื้อหาของคุณ ลดเวลาในการเผยแพร่ และรักษาคุณภาพมาตรฐานที่สูง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้คือ:
- รักษาความเรียบร้อยของกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ เพื่อให้มีแนวคิดที่พร้อมสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- นำเสนอการมองเห็นที่ชัดเจนในกระบวนการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดติดขัดและจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เปิดใช้งานกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการเฉพาะของทีมคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในการทำงาน
- ปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมและทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกันตลอดกระบวนการสร้างเนื้อหา
- ให้ทีมของคุณขยายความพยายามในการสร้างเนื้อหา เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกและการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ แบบฟอร์มต่อไปนี้ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
สร้างแผนเนื้อหาประจำสัปดาห์และจัดการการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาจาก ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดว่าเนื้อหาของคุณจะแสดงที่ไหน เมื่อไร และอย่างไรต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ และส่วนที่ดีที่สุดคือ? มันช่วยให้คุณรวมการอนุมัติจากลูกค้าและทรัพยากรเนื้อหาไว้ในที่เดียว เพื่อลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและเผยแพร่เนื้อหาได้เร็วขึ้น
เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
ยกระดับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUp ซึ่งนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดระเบียบโครงการเนื้อหาของคุณ ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบันทึกข้อมูลสำคัญ (เช่น ประเภทเนื้อหา วัตถุประสงค์ และอื่นๆ) และมุมมองแบบไดนามิก (กระดาน ปฏิทิน) สำหรับการตรวจสอบอย่างครอบคลุม เทมเพลตนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม เพื่อให้มั่นใจว่างานทั้งหมดได้รับการมอบหมายอย่างชัดเจนและตรงตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp
ปรับปรุงการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเผยแพร่ คุณยังได้รับความสามารถในการจัดการโครงการ เช่น การติดตามเวลาและการพึ่งพาของงาน เพื่อจัดการเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
ลูกค้าของ ClickUp,คุณ Sid B abla, ผู้ประสานงานโปรแกรมสุขภาพที่ดีที่ Dartmouth College – ศูนย์สุขภาพนักเรียน, ได้แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUp ในการสร้างเนื้อหา:
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้งานส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานเพื่อหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ที่เป็นผู้ออกแบบหลักได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากส่วนแสดงความคิดเห็นของแต่ละงานสามารถใช้ในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ซึ่งตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
สร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ChatGPT รวดเร็ว สร้างสรรค์ และสามารถช่วยคุณระดมความคิดได้
แต่เอาจริง ๆ นะ: มันไม่สมบูรณ์แบบหรอก
เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษร คุณจึงต้องเขียนข้อความสั้นๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจไม่เหมาะสมที่สุดในการให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังอาจสับสนกับข้อเท็จจริงและมีโอกาสเกิดการคัดลอกผลงานได้ คุณต้องระมัดระวังอย่างมากขณะใช้งานและตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้ง อีกทั้งการเขียนข้อความรายละเอียดเพื่อสร้างบริบทยังใช้เวลามากอีกด้วย
ClickUp Brain แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยความเข้าใจเชิงบริบทเกี่ยวกับบทบาทของคุณ โครงการ และความต้องการของทีมของคุณ มันไม่ต้องการคำแนะนำที่ยาวเหยียดเพราะสามารถดึงรายละเอียดที่ถูกต้องจากภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและปรับสไตล์การเขียนให้เข้ากับของคุณได้อย่างง่ายดาย
มันได้รับการเสริมด้วยเทมเพลต, ระบบอัตโนมัติ, และการจัดการเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการผลิตเนื้อหาทั้งหมดและระบบการทำงานของคุณได้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตามกำหนดเวลา, การร่วมมือกับทีมของคุณ, หรือการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์เนื้อหาของคุณอยู่ในจุดที่เหมาะสม, ClickUp ช่วยคุณผลิตผลงานที่คุณสามารถภาคภูมิใจได้
สมัครใช้ ClickUpฟรีและทดลองใช้งานด้วยตัวคุณเอง!