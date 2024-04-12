วิธีสร้างชุดเครื่องมือการตลาดที่ประสบความสำเร็จ (พร้อมตัวอย่าง)

ดังนั้น คุณได้สร้างธุรกิจของคุณขึ้นมาในที่สุด มันยืนหยัดอย่างมั่นคงและกำลังเติบโต คุณได้ทุ่มเททำงานหนักมาหลายปีเพื่อขยายธุรกิจ และผลลัพธ์ก็เริ่มปรากฏให้เห็น
อะไรต่อไป? เพื่อรักษาการเติบโตในปัจจุบัน ทีมการตลาดของคุณต้องตามให้ทัน พวกเขาจะต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก สร้างแผนผังกระบวนการ และนำทางผ่านวงจรชีวิตของผู้ซื้อที่ซับซ้อน ทั้งหมดนี้ต้องการชุดเครื่องมือที่เชื่อถือได้ หรือที่เรียกว่าชุดเทคโนโลยีการตลาด
ลองนึกภาพชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ (หรือที่เรียกว่า MarTech stack) เป็นเสมือนแหล่งต้นกำเนิดของแบรนด์คุณ—เป็นการผสมผสานของเครื่องมือทรงพลังแต่ละชิ้นที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการช่วยให้คุณขยายธุรกิจ พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไปพร้อมกัน
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะสร้างคลังแสง MarTech ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, ระบบอัตโนมัติ, และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร เราพร้อมที่จะช่วยคุณแล้ว เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างชุดเทคโนโลยีการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ และตัวอย่างบางอย่างที่ช่วยให้งานง่ายขึ้น
อะไรคือชุดเทคโนโลยีการตลาด?
ชุดเทคโนโลยีการตลาดคือการผสมผสานเชิงกลยุทธ์ของเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจคุณในหลายทาง:
- รากฐานเชิงกลยุทธ์: ทำหน้าที่เป็นรากฐานในการปรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความสามารถทางเทคโนโลยี ชุดเครื่องมือ MarTech มอบแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการผสานรวมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- ประสิทธิภาพและการทำงานอัตโนมัติ: ชุดเทคโนโลยีการตลาดช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณให้ราบรื่นผ่านการอัตโนมัติมันช่วยลดงานที่ทำซ้ำและงานที่ต้องทำด้วยมือ เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ เช่น ด้านกลยุทธ์ของแคมเปญการตลาด
- การรวมข้อมูลและการวิเคราะห์: ระบบ MarTech stack รวบรวมข้อมูลจากจุดสัมผัสต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจ ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นักการตลาดสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และวัดผล KPI ของแคมเปญการตลาดได้อย่างถูกต้อง
- การประสานงานข้ามช่องทาง: ด้วยระบบ MarTech stack คุณสามารถรับประกันการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างช่องทางต่าง ๆ ในการตลาด ตั้งแต่โซเชียลมีเดียและอีเมล ไปจนถึงโฆษณาแบบชำระเงินและอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยรักษาความสอดคล้องของข้อความแบรนด์และมอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวให้กับลูกค้า
- ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: โลกของการตลาดอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการรักษาความคล่องตัวเป็นหนทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้า ด้วยเทคโนโลยีการตลาดที่ทรงพลัง ธุรกิจสามารถก้าวทันพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ และนำหน้าคู่แข่งได้
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการตลาด: ภาพรวมอย่างรวดเร็ว
ในปี 1999Salesforce ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวโมเดล Software-as-a-Service (SaaS) ซึ่งได้พลิกโฉมอุตสาหกรรม MarTech อย่างสิ้นเชิง ไม่มีสโมสรพิเศษสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบ CRM พัฒนาเฉพาะอีกต่อไป—ซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นี่เป็นการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวให้เครื่องมืออื่นๆ นำแนวทาง SaaS มาใช้
ธุรกิจสามารถก้าวไปจากชุดเทคโนโลยีพื้นฐานที่ประกอบด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ไปสู่แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมและซับซ้อน เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ เช่น การบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย การจัดการแคมเปญ และการเดินทางของลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ด้วยการเติบโตของช่องทางดิจิทัลและแหล่งข้อมูลต่างๆ โซลูชันเฉพาะทางเริ่มแพร่หลายมากขึ้น เครื่องมือสำหรับ SEO การจัดการโซเชียลมีเดีย การตลาดเนื้อหา การโฆษณา และการวิเคราะห์ข้อมูลถูกเพิ่มเข้ามาในชุดเครื่องมือ
เมื่อจำนวนเครื่องมือเพิ่มขึ้น การผสานรวมกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ นักการตลาดต้องดิ้นรนเพื่อเชื่อมต่อระบบที่ต่างกันและสร้างมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลลูกค้าและประสิทธิภาพของแคมเปญ
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ ผู้ให้บริการรายใหญ่เช่น Adobe, Oracle, Salesforce และรายอื่น ๆ ได้แนะนำโซลูชันแบบบูรณาการภายใต้ชื่อ 'มาร์เก็ตติ้ง คลาวด์' ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมภายใต้ร่มเดียว แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Data Platforms หรือ CDPs) ก็ได้เกิดขึ้นเป็นวิธีหนึ่งในการรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว
เมื่อไม่นานมานี้ จุดสนใจได้เปลี่ยนไปสู่การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการปรับแต่งแคมเปญโดยอัตโนมัติ
หลายองค์กรกำลังใช้แนวทางแบบผสมผสาน โดยรวมโซลูชันเฉพาะทางที่ดีที่สุดเข้ากับระบบอัตโนมัติทางการตลาดหลักหรือแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า พร้อมกับให้ความสำคัญกับการบูรณาการและการรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวตลอดทั้งระบบ
วันนี้มีโซลูชัน MarTech มากกว่า11,000 รายการ! ด้วยตัวเลือกมากมาย การสร้างชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจึงยากกว่าที่เคย หากคุณวางแผนที่จะปรับปรุงชุด MarTech ของคุณใหม่หรือสร้างชุดใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจำเป็นต้องเข้าใจส่วนสำคัญของภูมิทัศน์เทคโนโลยีการตลาดก่อน แล้วจึงตัดสินใจว่าเครื่องมือใดจะเหมาะสมที่สุด
องค์ประกอบของชุดเทคโนโลยีการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
อะไรคือสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างระบบการตลาดที่ทรงพลัง? ระบบที่สามารถนำพาการดำเนินงานทางการตลาดของคุณไปสู่ความสำเร็จ และทิ้งคู่แข่งไว้เบื้องหลัง?
มาดูองค์ประกอบหลักของมันกัน:
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ระบบ CRM คือแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่จัดการข้อมูลลูกค้าและช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเฉพาะบุคคล ระบบนี้ช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายขายและการตลาด เชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
|ทำไมคุณจึงควรมีไว้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: ระบบ CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด
การตลาดอัตโนมัติ
เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติช่วยทำงานซ้ำๆ ในกระบวนการตลาดให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์ได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการดูแลลูกค้าเป้าหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คะแนน การแบ่งกลุ่ม และการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
|ทำไมคุณจึงต้องการสิ่งนี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ:ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าปัจจุบันในขณะที่ยังคงความพยายามทางการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าของคุณ
การตลาดผ่านอีเมล
เครื่องมือการตลาดทางอีเมลมีเป้าหมายเพื่อการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายผ่านแคมเปญอีเมลที่มีกลยุทธ์ เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
|ทำไมคุณต้องมีในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างการตลาดแบบดึงดูด เพิ่มการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการรักษาลูกค้าโดยการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะและติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
เครื่องมือ SEO ช่วยปรับปรุงอันดับการค้นหาของธุรกิจคุณและเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของคุณ. พวกมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายคำค้นหาแบบออร์แกニック, การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์, และการจัดการลิงก์ย้อนกลับ.
|ทำไมคุณต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถดึงดูดผู้เข้าชมมากขึ้น (การเข้าชมแบบออร์แกนิก) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
โฆษณาออนไลน์
เครื่องมือการตลาดเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนการเข้าชมเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางชำระเงิน. เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Google Ads ซึ่งส่งโฆษณาเป้าหมายไปยังผู้ชมเฉพาะกลุ่ม.
|ทำไมคุณต้องมีสิ่งนี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้มอบการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำและแคมเปญโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ส่งผลลัพธ์ที่วัดได้ และด้วยการใช้งบประมาณโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง
ผู้สร้างเว็บไซต์และหน้า landing page
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สร้างหน้าเว็บและหน้าแลนดิ้งเพจที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วจากศูนย์ คุณสามารถปรับแต่งและทดสอบหน้าเว็บเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการทดสอบ A/B เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า
|ทำไมคุณจึงควรมีเครื่องมือเหล่านี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแคมเปญต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น พร้อมปรับแต่งให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ และมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่รวดเร็ว ตอบสนอง และยืดหยุ่น
ซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหา (CMS)
เครื่องมือจัดการเนื้อหาช่วยให้สร้าง เผยแพร่ และอัปเดตเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้จัดการเนื้อหาตั้งแต่การสร้างจนถึงการเผยแพร่
|ทำไมคุณจึงควรมีสิ่งนี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาแบบร่วมมือกันได้ ช่วยให้คุณเผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามผลลัพธ์ของเนื้อหาที่คุณเผยแพร่
แดชบอร์ดและการแสดงข้อมูล
เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์และแคมเปญ. นักการตลาดส่วนใหญ่ชื่นชอบ Google Analytics และ Google Data Studio. ตัวแรกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ในขณะที่ตัวหลังแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกเพื่อการรายงาน.
|ทำไมคุณจึงควรมีไว้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือแดชบอร์ดและการแสดงข้อมูลช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลและอิงตามข้อมูล พร้อมทั้งแสดง KPI ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้า
เครื่องมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการโต้ตอบและประสบการณ์ของลูกค้า ตัวอย่างของเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้า ได้แก่ แชทบอท แบบสำรวจ และกลไกการให้ข้อเสนอแนะ
|ทำไมคุณต้องมีในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือสำหรับประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์และช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พวกมันส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดี
เครื่องมือการประสานงานการขายและการตลาด
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย เครื่องมือเช่น Outreach ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการขาย และ, แน่นอน, การติดต่อสื่อสาร
|ทำไมคุณจึงต้องการเครื่องมือนี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือการประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายช่วยให้คุณทำการค้นหาลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเฉพาะบุคคล ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการขายได้อย่างราบรื่น จัดการเป้าหมายให้สอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆ ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสื่อสารกันได้ดีขึ้น อัตโนมัติการติดตามผล เพิ่มประสิทธิภาพการขาย และเพิ่มการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากเครื่องมือทางการตลาดเฉพาะทางเหล่านี้แล้ว คุณอาจต้องการซอฟต์แวร์ทั่วไปเพื่อช่วยให้การดำเนินงานและการจัดการงานของนักการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอะไรจะดีไปกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชื่อถือได้?
มันจะช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดทางให้การทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
สิ่งที่ควรรวมไว้ในชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ (ตัวอย่างชุดเทคโนโลยี)
เทคโนโลยีที่คุณใช้สามารถทำให้การตลาดของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ดังนั้น ในขณะที่คุณเลือกเครื่องมือการตลาดดิจิทัลแต่ละอย่างเพื่อสร้างชุดเครื่องมือของคุณ ให้แน่ใจว่ามันตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณและเพิ่มคุณค่าให้กับทีมของคุณ
นี่คือตัวอย่างเทคโนโลยีที่คุณสามารถใช้เป็นแนวทางได้:
CRM: ClickUp
ได้รับการจัดอันดับให้เป็น CRM อันดับ 1 ทั่วโลกโดย G2, ClickUp ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้การวิเคราะห์โอกาสทางการขายและการออกแบบแคมเปญการตลาดเป็นเรื่องง่าย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของลูกค้าให้ราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าโดยใช้ClickUp CRM:
- ติดตามสถานะการขายและระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp(เช่น มุมมองรายการ, มุมมองแคนบาน, และมุมมองตาราง เป็นต้น)
- มองเห็นข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าทั้งหมดด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ตั้งแต่มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าไปจนถึงขนาดดีลเฉลี่ย
- ผสานอีเมลกับ ClickUpและทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ส่งการอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้อนรับลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- สร้างคลังข้อมูลลูกค้าที่ประกอบด้วยรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าและข้อมูลโครงการ กำหนดงานและเป้าหมายสำหรับลูกค้าแต่ละราย พร้อมติดตามความคืบหน้า
เมื่อคุณใช้ ClickUp CRM เป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีของคุณ คุณจะควบคุมการจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ มอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น และในที่สุดก็เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการตลาดและการขาย รวมถึงการจัดการแคมเปญ, เนื้อหาออนไลน์, กระบวนการทำงานข้ามการตลาด, และการร่วมมือระหว่างทีม
ทางเลือก: Salesforce, monday.com
การตลาดอัตโนมัติ: HubSpot
คุณต้องการเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติเช่น HubSpot เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับใหญ่
ด้วยซอฟต์แวร์เอเจนซี่การตลาดนี้ คุณสามารถใช้ข้อมูล CRM ของคุณเพื่อทำให้งานการตลาดที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยแคมเปญอีเมลแบบหยด การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผล คุณยังได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และทำให้แคมเปญในอนาคตมีผลกระทบมากขึ้น
ทางเลือก: ClickUp, Marketo
การตลาดทางอีเมล: Mailchimp
ด้วย Mailchimp คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณได้
คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้ ตัวแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและข้อความส่วนตัวได้ทันที และสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเองได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่น่าเชื่อถือ ให้คุณใช้ติดตามตัวชี้วัดการตลาดทางอีเมลของคุณ เช่น อัตราการเปิดอีเมล อัตราการคลิกผ่าน (CTR) และการมีส่วนร่วมของผู้สมัครสมาชิก
ทางเลือก: Drip, Zoho Campaigns
SEO: Semrush
Semrush เป็นเครื่องมือ SEO ยอดนิยมที่ช่วยให้คุณวัดผลความพยายามทางการตลาดของคุณ
ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์นี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมในการเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นออนไลน์ของธุรกิจคุณ ตั้งแต่การวิจัยคำหลัก การตรวจสอบเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ ไปจนถึงการติดตามคู่แข่ง
นอกเหนือจาก SEO แล้ว Semrush ยังมีประโยชน์ในการจัดการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) และการตลาดบนโซเชียลมีเดียอีกด้วย
ทางเลือก: Ahrefs, Moz
โฆษณาออนไลน์: Google Ads
Google Ads เป็นเครื่องมือโฆษณาออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างและแสดงโฆษณาบนผลการค้นหาของ Google และเว็บไซต์พันธมิตรอื่น ๆ
คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญโฆษณาของคุณตามการวิจัยคำค้นหา, ข้อมูลประชากร, และพฤติกรรมของผู้ใช้ได้, ทำให้โฆษณาของคุณไปถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
รูปแบบการชำระเงินตามการคลิก (PPC) ทำให้เครื่องมือนี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์และติดตามที่ให้โดย Google Ads ได้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
ทางเลือก: Bing Ads, Apple Search Ads
โบนัส:แม่แบบรายงาน PPC!
เว็บไซต์และหน้า landing page builder: WordPress
WordPress ให้คุณสร้างเว็บไซต์เต็มรูปแบบหรือหน้า landing page ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแคมเปญเฉพาะได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดก็ตาม
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ไลบรารีของธีมที่หลากหลาย, และปลั๊กอินนับร้อยทำให้ WordPress เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการสร้างหน้าเว็บที่สวยงามและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
เครื่องมือเช่นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในชุดเครื่องมือการตลาดทางเทคโนโลยีของคุณ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลา ให้การเข้าถึงการวิเคราะห์เว็บไซต์ และช่วยรักษาภาพลักษณ์ออนไลน์ที่ดูดี
ทางเลือก: Wix, Squarespace, Webflow
ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหา: ClickUp
ClickUp กลับมาอีกครั้งในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการอเนกประสงค์ คุณสามารถกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณและใช้เป็นระบบจัดการเนื้อหาได้
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหา:
- สร้างภาพแผนเนื้อหาโดยใช้ClickUp Whiteboardsและทำงานร่วมกับทีมเนื้อหาของคุณโดยใช้ClickUp Docs
- ให้ข้อเสนอแนะผ่านการตรวจทานและเร่งกระบวนการอนุมัติจากทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
- สร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณและติดตามความคืบหน้าโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมองโครงการ
- ใช้ClickUp Brain's AI Writer สำหรับการทำงานเพื่อเร่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเขียน
- ผสานรวมซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาและเครื่องมือ SEO ที่คุณชื่นชอบกับ ClickUp และขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว
หากคุณเป็นนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ClickUp เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ
ทางเลือก: WordPress, Drupal
แดชบอร์ดและการแสดงข้อมูล: Google Analytics และ Google Data Studio
Google Analytics เป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลัง มันช่วยให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ แหล่งที่มาของการเข้าชม และตัวชี้วัดการแปลง
ในทางกลับกัน Google Data Studio ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลดิบนี้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วยแดชบอร์ดที่น่าสนใจ ใช้ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองและรวมแผนภูมิ ตาราง และกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการตีความ
โดยการผสาน Google Data Studio กับ Google Analytics คุณสามารถเข้าใจข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบที่สวยงามได้
ทางเลือก: Semrush, Clicky
การมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้า: Zendesk
Zendesk มอบการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างทีมต่างๆ เช่น ทีมสนับสนุน ทีมขาย และการโต้ตอบกับลูกค้า
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ระบบออกตั๋ว, แชทสด, และการวิเคราะห์, เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ และแก้ไขปัญหาด้วยเวลาตอบสนองที่สั้น. ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานช่วยให้สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการโต้ตอบกับลูกค้าได้.
ทางเลือก: ConvertKit, Intercom
การประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและการขาย: ClickUp
ทีมขายและการตลาดไม่สามารถทำงานแยกจากกันได้ หากต้องการขยายธุรกิจของคุณให้เร็วขึ้น คุณต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ทั้งสองทีมทำงานร่วมกันได้
ทีมการตลาดในปัจจุบันต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมาก, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs), และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้ยากที่จะส่งต่อข้อมูลทั้งหมดไปยังทีมขาย
ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกันสำหรับทีมการตลาดและการขายของคุณ รับมุมมองที่รวมกันของการโต้ตอบกับลูกค้า ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างทีม และทำให้ทั้งสองทีมทำงานสอดคล้องกัน
ทางเลือก: HubSpot, Salesforce
รวมชุดเครื่องมือ MarTech ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยเครื่องมือบริหารโครงการการตลาดแบบครบวงจร
ปัจจัยสำคัญในการสร้างชุดเทคโนโลยีการตลาดคือการเลือกเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
แต่พูดกันตามตรงนะ เมื่อมีเครื่องมือมากเกินไป กระบวนการทำงานของคุณอาจซับซ้อนขึ้น และคุณอาจสูญเสียข้อมูลสำคัญเมื่อต้องโอนย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงความท้าทายเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือบริหารจัดการโครงการการตลาดที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp ซึ่งรวมการทำงานด้านการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
มาทำความเข้าใจว่านักการตลาดสามารถได้รับประโยชน์อย่างไรจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUp:
- เร่งความเร็วในการสร้างแคมเปญและเนื้อหา: ด้วย ClickUp Brain ทีมการตลาดสามารถระดมความคิดสำหรับแคมเปญและสร้างบทสรุปเนื้อหา บล็อก อีเมล และกรณีศึกษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- เสนอการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม: ด้วย ClickUp Whiteboards และ ClickUp Docs ทีมของคุณสามารถคิดค้น, สร้างภาพ, และร่วมมือกันในภารกิจที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณไปข้างหน้า และทำให้ทีมทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ระบุจุดคอขวด: ใช้ ClickUp Goals และ ClickUp Views เพื่อติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายเฉพาะ ดูไทม์ไลน์ และระบุจุดคอขวดที่อาจส่งผลกระทบต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- วิเคราะห์ความก้าวหน้า: วิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ดแบบอไจล์ของ ClickUp และเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นตัวชี้วัดที่มองเห็นได้ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบสถานะของงานอยู่เสมอ
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลต: เพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตการดำเนินงานทีมการตลาดของ ClickUp เทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สามารถช่วยคุณสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของสมาชิกในทีม จัดตั้งกระบวนการปฐมนิเทศพนักงาน และสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)
หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ClickUp มีเทมเพลตการวิจัย ตลาดและเทมเพลตแผนการตลาดฟรีหลายแบบให้เลือกใช้ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เหล่านี้จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณบรรลุKPI การตลาดได้เร็วขึ้น
ประโยชน์และข้อเสียของชุดเทคโนโลยีการตลาด
ชุดเทคโนโลยีการตลาดที่สร้างขึ้นอย่างดีมีข้อดีหลายประการ:
- ประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น: ชุดเครื่องมือ MarTech ที่เหมาะสมช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ตรงเป้าหมายซึ่งลูกค้าเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง มอบการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามข้อมูล และสนับสนุนการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าในทุกช่องทาง
- เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจและนวัตกรรม: ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ ธุรกิจของคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องมือมีความแม่นยำมากขึ้นในความสามารถด้านการวิเคราะห์ คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีความหมาย และสร้างแคมเปญที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
เช่นเดียวกับทุกสิ่งที่ดี การสร้างเทคโนโลยีสแต็กก็มีข้อเสียเช่นกัน:
- เส้นทางการเรียนรู้: เครื่องมือบางอย่างมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ อาจใช้เวลาสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า: การสร้างระบบเทคโนโลยีต้องการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูง. คุณยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เช่น ค่าสมัครสมาชิกและค่าลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่จนทำให้ต้องล้มเลิก ให้ถือว่าเป็นความไม่สะดวกเล็กน้อยที่คุณต้องอดทนเพื่อแลกกับสิ่งที่มีคุณค่าที่จะได้รับกลับมา
การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ด้วย ClickUp
ระบบอัตโนมัติได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือการตลาดในยุคปัจจุบัน แม้ว่าเราจะไม่ทราบถึงความเป็นไปได้ของมันจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผสานรวมเครื่องมือการตลาดกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การค้นหาด้วยเสียง ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาไม่นานเช่นกัน เทคโนโลยีจะยังคงพัฒนาต่อไป และธุรกิจที่เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ จะยังคงนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
ชัดเจนว่าเวลาที่จะโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีคือตอนนี้! คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางกับ MarTech stack ของคุณด้วย ClickUp และสร้างต่อจากตรงนั้น เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสมัยใหม่กว่า 1000 รายการ รวมถึง HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองด้วยClickUp API ได้อีกด้วย
ทำรายการเครื่องมือที่คุณต้องการ, ผสานรวมกับ ClickUp, และระบบเทคโนโลยีของคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว. คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว—ไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันอีกต่อไป.
เริ่มต้นกับ ClickUp และสร้างชุดเทคโนโลยีการตลาดที่ประสบความสำเร็จ!
คำถามที่พบบ่อย
1. เทคโนโลยีการตลาดคืออะไร?
ชุดเทคโนโลยีการตลาดเป็นการผสมผสานของเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับปรุงกระบวนการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า สร้างแคมเปญการตลาด และวิเคราะห์ผลกระทบของความพยายามทางการตลาดของพวกเขา
2. เทคโนโลยีสแต็กสำหรับนักการตลาดดิจิทัลคืออะไร?
เทคโนโลยีสแต็กสำหรับนักการตลาดดิจิทัลคือชุดเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งรองรับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการตลาด รวมถึง CRM, การตลาดอัตโนมัติ, การตลาดผ่านอีเมล, SEO, การสร้างเว็บไซต์ และการจัดการโครงการการตลาด
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การทำงานด้านการตลาดประจำวันง่ายขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม และช่วยวัดผล KPI ของแคมเปญการตลาด
3. สแต็กการตลาดคืออะไร พร้อมตัวอย่าง?
ชุดเทคโนโลยีการตลาดคือกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ออกแบบแคมเปญการตลาด ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่ม KPI
นี่คือตัวอย่างของชุดเทคโนโลยีการตลาด:
CRM: ClickUp
การตลาดอัตโนมัติ: HubSpot
การตลาดผ่านอีเมล: ClickUp/MailChimp
การจัดการเนื้อหา: ClickUp/ WordPress
ผู้สร้างเว็บไซต์: WordPress
SEO: Semrush/Ahrefs
โฆษณาแบบชำระเงิน: Google Ads
การนำเสนอข้อมูล: Google Data Studio
ประสบการณ์ของลูกค้า: Zendesk
การจัดการโครงการการตลาด: ClickUp