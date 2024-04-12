บล็อก ClickUp
วิธีสร้างชุดเครื่องมือการตลาดที่ประสบความสำเร็จ (พร้อมตัวอย่าง)

วิธีสร้างชุดเครื่องมือการตลาดที่ประสบความสำเร็จ (พร้อมตัวอย่าง)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
12 เมษายน 2567

ดังนั้น คุณได้สร้างธุรกิจของคุณขึ้นมาในที่สุด มันยืนหยัดอย่างมั่นคงและกำลังเติบโต คุณได้ทุ่มเททำงานหนักมาหลายปีเพื่อขยายธุรกิจ และผลลัพธ์ก็เริ่มปรากฏให้เห็น

อะไรต่อไป? เพื่อรักษาการเติบโตในปัจจุบัน ทีมการตลาดของคุณต้องตามให้ทัน พวกเขาจะต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก สร้างแผนผังกระบวนการ และนำทางผ่านวงจรชีวิตของผู้ซื้อที่ซับซ้อน ทั้งหมดนี้ต้องการชุดเครื่องมือที่เชื่อถือได้ หรือที่เรียกว่าชุดเทคโนโลยีการตลาด

ลองนึกภาพชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ (หรือที่เรียกว่า MarTech stack) เป็นเสมือนแหล่งต้นกำเนิดของแบรนด์คุณ—เป็นการผสมผสานของเครื่องมือทรงพลังแต่ละชิ้นที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการช่วยให้คุณขยายธุรกิจ พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไปพร้อมกัน

หากคุณกำลังสงสัยว่าจะสร้างคลังแสง MarTech ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, ระบบอัตโนมัติ, และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร เราพร้อมที่จะช่วยคุณแล้ว เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างชุดเทคโนโลยีการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ และตัวอย่างบางอย่างที่ช่วยให้งานง่ายขึ้น

อะไรคือชุดเทคโนโลยีการตลาด?

ชุดเทคโนโลยีการตลาดคือการผสมผสานเชิงกลยุทธ์ของเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจคุณในหลายทาง:

  • รากฐานเชิงกลยุทธ์: ทำหน้าที่เป็นรากฐานในการปรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความสามารถทางเทคโนโลยี ชุดเครื่องมือ MarTech มอบแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการผสานรวมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
  • ประสิทธิภาพและการทำงานอัตโนมัติ: ชุดเทคโนโลยีการตลาดช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณให้ราบรื่นผ่านการอัตโนมัติมันช่วยลดงานที่ทำซ้ำและงานที่ต้องทำด้วยมือ เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ เช่น ด้านกลยุทธ์ของแคมเปญการตลาด
  • การรวมข้อมูลและการวิเคราะห์: ระบบ MarTech stack รวบรวมข้อมูลจากจุดสัมผัสต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจ ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นักการตลาดสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และวัดผล KPI ของแคมเปญการตลาดได้อย่างถูกต้อง
  • การประสานงานข้ามช่องทาง: ด้วยระบบ MarTech stack คุณสามารถรับประกันการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างช่องทางต่าง ๆ ในการตลาด ตั้งแต่โซเชียลมีเดียและอีเมล ไปจนถึงโฆษณาแบบชำระเงินและอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยรักษาความสอดคล้องของข้อความแบรนด์และมอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวให้กับลูกค้า
  • ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: โลกของการตลาดอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการรักษาความคล่องตัวเป็นหนทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้า ด้วยเทคโนโลยีการตลาดที่ทรงพลัง ธุรกิจสามารถก้าวทันพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ และนำหน้าคู่แข่งได้

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการตลาด: ภาพรวมอย่างรวดเร็ว

ในปี 1999Salesforce ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวโมเดล Software-as-a-Service (SaaS) ซึ่งได้พลิกโฉมอุตสาหกรรม MarTech อย่างสิ้นเชิง ไม่มีสโมสรพิเศษสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบ CRM พัฒนาเฉพาะอีกต่อไป—ซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นี่เป็นการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวให้เครื่องมืออื่นๆ นำแนวทาง SaaS มาใช้

ธุรกิจสามารถก้าวไปจากชุดเทคโนโลยีพื้นฐานที่ประกอบด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ไปสู่แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมและซับซ้อน เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ เช่น การบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย การจัดการแคมเปญ และการเดินทางของลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ด้วยการเติบโตของช่องทางดิจิทัลและแหล่งข้อมูลต่างๆ โซลูชันเฉพาะทางเริ่มแพร่หลายมากขึ้น เครื่องมือสำหรับ SEO การจัดการโซเชียลมีเดีย การตลาดเนื้อหา การโฆษณา และการวิเคราะห์ข้อมูลถูกเพิ่มเข้ามาในชุดเครื่องมือ

เมื่อจำนวนเครื่องมือเพิ่มขึ้น การผสานรวมกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ นักการตลาดต้องดิ้นรนเพื่อเชื่อมต่อระบบที่ต่างกันและสร้างมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลลูกค้าและประสิทธิภาพของแคมเปญ

เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ ผู้ให้บริการรายใหญ่เช่น Adobe, Oracle, Salesforce และรายอื่น ๆ ได้แนะนำโซลูชันแบบบูรณาการภายใต้ชื่อ 'มาร์เก็ตติ้ง คลาวด์' ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมภายใต้ร่มเดียว แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Data Platforms หรือ CDPs) ก็ได้เกิดขึ้นเป็นวิธีหนึ่งในการรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว

เมื่อไม่นานมานี้ จุดสนใจได้เปลี่ยนไปสู่การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการปรับแต่งแคมเปญโดยอัตโนมัติ

หลายองค์กรกำลังใช้แนวทางแบบผสมผสาน โดยรวมโซลูชันเฉพาะทางที่ดีที่สุดเข้ากับระบบอัตโนมัติทางการตลาดหลักหรือแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า พร้อมกับให้ความสำคัญกับการบูรณาการและการรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวตลอดทั้งระบบ

วันนี้มีโซลูชัน MarTech มากกว่า11,000 รายการ! ด้วยตัวเลือกมากมาย การสร้างชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจึงยากกว่าที่เคย หากคุณวางแผนที่จะปรับปรุงชุด MarTech ของคุณใหม่หรือสร้างชุดใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจำเป็นต้องเข้าใจส่วนสำคัญของภูมิทัศน์เทคโนโลยีการตลาดก่อน แล้วจึงตัดสินใจว่าเครื่องมือใดจะเหมาะสมที่สุด

องค์ประกอบของชุดเทคโนโลยีการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

อะไรคือสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างระบบการตลาดที่ทรงพลัง? ระบบที่สามารถนำพาการดำเนินงานทางการตลาดของคุณไปสู่ความสำเร็จ และทิ้งคู่แข่งไว้เบื้องหลัง?

มาดูองค์ประกอบหลักของมันกัน:

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ระบบ CRM คือแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่จัดการข้อมูลลูกค้าและช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเฉพาะบุคคล ระบบนี้ช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายขายและการตลาด เชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทำไมคุณจึงควรมีไว้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: ระบบ CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

การตลาดอัตโนมัติ

เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติช่วยทำงานซ้ำๆ ในกระบวนการตลาดให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์ได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการดูแลลูกค้าเป้าหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คะแนน การแบ่งกลุ่ม และการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

ทำไมคุณจึงต้องการสิ่งนี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ:ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าปัจจุบันในขณะที่ยังคงความพยายามทางการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าของคุณ

การตลาดผ่านอีเมล

เครื่องมือการตลาดทางอีเมลมีเป้าหมายเพื่อการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายผ่านแคมเปญอีเมลที่มีกลยุทธ์ เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ทำไมคุณต้องมีในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างการตลาดแบบดึงดูด เพิ่มการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการรักษาลูกค้าโดยการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะและติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม

การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)

เครื่องมือ SEO ช่วยปรับปรุงอันดับการค้นหาของธุรกิจคุณและเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของคุณ. พวกมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายคำค้นหาแบบออร์แกニック, การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์, และการจัดการลิงก์ย้อนกลับ.

ทำไมคุณต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถดึงดูดผู้เข้าชมมากขึ้น (การเข้าชมแบบออร์แกนิก) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

โฆษณาออนไลน์

เครื่องมือการตลาดเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนการเข้าชมเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางชำระเงิน. เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Google Ads ซึ่งส่งโฆษณาเป้าหมายไปยังผู้ชมเฉพาะกลุ่ม.

ทำไมคุณต้องมีสิ่งนี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้มอบการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำและแคมเปญโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ส่งผลลัพธ์ที่วัดได้ และด้วยการใช้งบประมาณโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง

ผู้สร้างเว็บไซต์และหน้า landing page

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สร้างหน้าเว็บและหน้าแลนดิ้งเพจที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วจากศูนย์ คุณสามารถปรับแต่งและทดสอบหน้าเว็บเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการทดสอบ A/B เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า

ทำไมคุณจึงควรมีเครื่องมือเหล่านี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแคมเปญต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น พร้อมปรับแต่งให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ และมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่รวดเร็ว ตอบสนอง และยืดหยุ่น

ซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหา (CMS)

เครื่องมือจัดการเนื้อหาช่วยให้สร้าง เผยแพร่ และอัปเดตเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้จัดการเนื้อหาตั้งแต่การสร้างจนถึงการเผยแพร่

ทำไมคุณจึงควรมีสิ่งนี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาแบบร่วมมือกันได้ ช่วยให้คุณเผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามผลลัพธ์ของเนื้อหาที่คุณเผยแพร่

แดชบอร์ดและการแสดงข้อมูล

เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์และแคมเปญ. นักการตลาดส่วนใหญ่ชื่นชอบ Google Analytics และ Google Data Studio. ตัวแรกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ในขณะที่ตัวหลังแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกเพื่อการรายงาน.

ทำไมคุณจึงควรมีไว้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือแดชบอร์ดและการแสดงข้อมูลช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลและอิงตามข้อมูล พร้อมทั้งแสดง KPI ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้า

เครื่องมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการโต้ตอบและประสบการณ์ของลูกค้า ตัวอย่างของเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้า ได้แก่ แชทบอท แบบสำรวจ และกลไกการให้ข้อเสนอแนะ

ทำไมคุณต้องมีในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือสำหรับประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์และช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พวกมันส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดี

เครื่องมือการประสานงานการขายและการตลาด

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย เครื่องมือเช่น Outreach ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการขาย และ, แน่นอน, การติดต่อสื่อสาร

ทำไมคุณจึงต้องการเครื่องมือนี้ในชุดเทคโนโลยีของคุณ: เครื่องมือการประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายช่วยให้คุณทำการค้นหาลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเฉพาะบุคคล ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการขายได้อย่างราบรื่น จัดการเป้าหมายให้สอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆ ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสื่อสารกันได้ดีขึ้น อัตโนมัติการติดตามผล เพิ่มประสิทธิภาพการขาย และเพิ่มการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากเครื่องมือทางการตลาดเฉพาะทางเหล่านี้แล้ว คุณอาจต้องการซอฟต์แวร์ทั่วไปเพื่อช่วยให้การดำเนินงานและการจัดการงานของนักการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอะไรจะดีไปกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชื่อถือได้?

มันจะช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดทางให้การทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น

สิ่งที่ควรรวมไว้ในชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ (ตัวอย่างชุดเทคโนโลยี)

เทคโนโลยีที่คุณใช้สามารถทำให้การตลาดของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ดังนั้น ในขณะที่คุณเลือกเครื่องมือการตลาดดิจิทัลแต่ละอย่างเพื่อสร้างชุดเครื่องมือของคุณ ให้แน่ใจว่ามันตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณและเพิ่มคุณค่าให้กับทีมของคุณ

นี่คือตัวอย่างเทคโนโลยีที่คุณสามารถใช้เป็นแนวทางได้:

CRM: ClickUp

ได้รับการจัดอันดับให้เป็น CRM อันดับ 1 ทั่วโลกโดย G2, ClickUp ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้การวิเคราะห์โอกาสทางการขายและการออกแบบแคมเปญการตลาดเป็นเรื่องง่าย

นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของลูกค้าให้ราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าโดยใช้ClickUp CRM:

  • ติดตามสถานะการขายและระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp(เช่น มุมมองรายการ, มุมมองแคนบาน, และมุมมองตาราง เป็นต้น)
  • มองเห็นข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าทั้งหมดด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ตั้งแต่มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าไปจนถึงขนาดดีลเฉลี่ย
  • ผสานอีเมลกับ ClickUpและทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ส่งการอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้อนรับลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
  • สร้างคลังข้อมูลลูกค้าที่ประกอบด้วยรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าและข้อมูลโครงการ กำหนดงานและเป้าหมายสำหรับลูกค้าแต่ละราย พร้อมติดตามความคืบหน้า
ClickUp CRM
จัดการบัญชีได้อย่างราบรื่นบน ClickUp CRM และแสดงผลในรูปแบบมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 10 แบบ

เมื่อคุณใช้ ClickUp CRM เป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีของคุณ คุณจะควบคุมการจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ มอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น และในที่สุดก็เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการตลาดและการขาย รวมถึงการจัดการแคมเปญ, เนื้อหาออนไลน์, กระบวนการทำงานข้ามการตลาด, และการร่วมมือระหว่างทีม

ทางเลือก: Salesforce, monday.com

การตลาดอัตโนมัติ: HubSpot

การตลาดอัตโนมัติของ HubSpot
ผ่านทางHubSpot

คุณต้องการเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติเช่น HubSpot เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับใหญ่

ด้วยซอฟต์แวร์เอเจนซี่การตลาดนี้ คุณสามารถใช้ข้อมูล CRM ของคุณเพื่อทำให้งานการตลาดที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยแคมเปญอีเมลแบบหยด การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผล คุณยังได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และทำให้แคมเปญในอนาคตมีผลกระทบมากขึ้น

ทางเลือก: ClickUp, Marketo

การตลาดทางอีเมล: Mailchimp

การตลาดทางอีเมล Mailchimp
ผ่านทางMailchimp

ด้วย Mailchimp คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณได้

คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้ ตัวแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและข้อความส่วนตัวได้ทันที และสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเองได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่น่าเชื่อถือ ให้คุณใช้ติดตามตัวชี้วัดการตลาดทางอีเมลของคุณ เช่น อัตราการเปิดอีเมล อัตราการคลิกผ่าน (CTR) และการมีส่วนร่วมของผู้สมัครสมาชิก

ทางเลือก: Drip, Zoho Campaigns

SEO: Semrush

เซมรัช
ผ่านทางSemrush

Semrush เป็นเครื่องมือ SEO ยอดนิยมที่ช่วยให้คุณวัดผลความพยายามทางการตลาดของคุณ

ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์นี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมในการเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นออนไลน์ของธุรกิจคุณ ตั้งแต่การวิจัยคำหลัก การตรวจสอบเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ ไปจนถึงการติดตามคู่แข่ง

นอกเหนือจาก SEO แล้ว Semrush ยังมีประโยชน์ในการจัดการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) และการตลาดบนโซเชียลมีเดียอีกด้วย

ทางเลือก: Ahrefs, Moz

โฆษณาออนไลน์: Google Ads

Google Ads
ผ่านGoogle Ads

Google Ads เป็นเครื่องมือโฆษณาออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างและแสดงโฆษณาบนผลการค้นหาของ Google และเว็บไซต์พันธมิตรอื่น ๆ

คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญโฆษณาของคุณตามการวิจัยคำค้นหา, ข้อมูลประชากร, และพฤติกรรมของผู้ใช้ได้, ทำให้โฆษณาของคุณไปถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

รูปแบบการชำระเงินตามการคลิก (PPC) ทำให้เครื่องมือนี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์และติดตามที่ให้โดย Google Ads ได้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ

ทางเลือก: Bing Ads, Apple Search Ads

โบนัส:แม่แบบรายงาน PPC!

เว็บไซต์และหน้า landing page builder: WordPress

WordPress ให้คุณสร้างเว็บไซต์เต็มรูปแบบหรือหน้า landing page ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแคมเปญเฉพาะได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดก็ตาม

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ไลบรารีของธีมที่หลากหลาย, และปลั๊กอินนับร้อยทำให้ WordPress เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการสร้างหน้าเว็บที่สวยงามและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ

เครื่องมือเช่นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในชุดเครื่องมือการตลาดทางเทคโนโลยีของคุณ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลา ให้การเข้าถึงการวิเคราะห์เว็บไซต์ และช่วยรักษาภาพลักษณ์ออนไลน์ที่ดูดี

ทางเลือก: Wix, Squarespace, Webflow

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหา: ClickUp

ClickUp กลับมาอีกครั้งในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการอเนกประสงค์ คุณสามารถกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณและใช้เป็นระบบจัดการเนื้อหาได้

นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหา:

  • สร้างภาพแผนเนื้อหาโดยใช้ClickUp Whiteboardsและทำงานร่วมกับทีมเนื้อหาของคุณโดยใช้ClickUp Docs
  • ให้ข้อเสนอแนะผ่านการตรวจทานและเร่งกระบวนการอนุมัติจากทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
  • สร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณและติดตามความคืบหน้าโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมองโครงการ
  • ใช้ClickUp Brain's AI Writer สำหรับการทำงานเพื่อเร่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเขียน
  • ผสานรวมซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาและเครื่องมือ SEO ที่คุณชื่นชอบกับ ClickUp และขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp Whiteboard
ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับไอเดียและขั้นตอนการทำงานโดยใช้ ClickUp Whiteboards

หากคุณเป็นนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ClickUp เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ

ทางเลือก: WordPress, Drupal

แดชบอร์ดและการแสดงข้อมูล: Google Analytics และ Google Data Studio

กูเกิล อนาไลติกส์
ผ่านทางบัญชีสาธิตของ Google

Google Analytics เป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลัง มันช่วยให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ แหล่งที่มาของการเข้าชม และตัวชี้วัดการแปลง

ในทางกลับกัน Google Data Studio ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลดิบนี้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วยแดชบอร์ดที่น่าสนใจ ใช้ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองและรวมแผนภูมิ ตาราง และกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการตีความ

โดยการผสาน Google Data Studio กับ Google Analytics คุณสามารถเข้าใจข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบที่สวยงามได้

ทางเลือก: Semrush, Clicky

การมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้า: Zendesk

Zendesk มอบการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างทีมต่างๆ เช่น ทีมสนับสนุน ทีมขาย และการโต้ตอบกับลูกค้า

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ระบบออกตั๋ว, แชทสด, และการวิเคราะห์, เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ และแก้ไขปัญหาด้วยเวลาตอบสนองที่สั้น. ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานช่วยให้สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการโต้ตอบกับลูกค้าได้.

ทางเลือก: ConvertKit, Intercom

การประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและการขาย: ClickUp

ทีมขายและการตลาดไม่สามารถทำงานแยกจากกันได้ หากต้องการขยายธุรกิจของคุณให้เร็วขึ้น คุณต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ทั้งสองทีมทำงานร่วมกันได้

ทีมการตลาดในปัจจุบันต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมาก, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs), และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้ยากที่จะส่งต่อข้อมูลทั้งหมดไปยังทีมขาย

ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกันสำหรับทีมการตลาดและการขายของคุณ รับมุมมองที่รวมกันของการโต้ตอบกับลูกค้า ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างทีม และทำให้ทั้งสองทีมทำงานสอดคล้องกัน

ทางเลือก: HubSpot, Salesforce

รวมชุดเครื่องมือ MarTech ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยเครื่องมือบริหารโครงการการตลาดแบบครบวงจร

ปัจจัยสำคัญในการสร้างชุดเทคโนโลยีการตลาดคือการเลือกเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณ

แต่พูดกันตามตรงนะ เมื่อมีเครื่องมือมากเกินไป กระบวนการทำงานของคุณอาจซับซ้อนขึ้น และคุณอาจสูญเสียข้อมูลสำคัญเมื่อต้องโอนย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความท้าทายเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือบริหารจัดการโครงการการตลาดที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp ซึ่งรวมการทำงานด้านการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

มาทำความเข้าใจว่านักการตลาดสามารถได้รับประโยชน์อย่างไรจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUp:

  • เร่งความเร็วในการสร้างแคมเปญและเนื้อหา: ด้วย ClickUp Brain ทีมการตลาดสามารถระดมความคิดสำหรับแคมเปญและสร้างบทสรุปเนื้อหา บล็อก อีเมล และกรณีศึกษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการระดมความคิดและการเขียน
  • เสนอการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม: ด้วย ClickUp Whiteboards และ ClickUp Docs ทีมของคุณสามารถคิดค้น, สร้างภาพ, และร่วมมือกันในภารกิจที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดของคุณไปข้างหน้า และทำให้ทีมทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกัน
คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกับทีมการตลาดของคุณแบบเรียลไทม์ ติดแท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็น และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp Docs
  • ระบุจุดคอขวด: ใช้ ClickUp Goals และ ClickUp Views เพื่อติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายเฉพาะ ดูไทม์ไลน์ และระบุจุดคอขวดที่อาจส่งผลกระทบต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
รายงานความคืบหน้าโครงการ ClickUp
รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการการตลาดและระบุจุดติดขัดด้วย ClickUp
  • วิเคราะห์ความก้าวหน้า: วิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ดแบบอไจล์ของ ClickUp และเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นตัวชี้วัดที่มองเห็นได้ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบสถานะของงานอยู่เสมอ
แดชบอร์ด ClickUp
เปลี่ยนความคืบหน้าของโครงการให้เป็นตัวชี้วัดที่มองเห็นได้ด้วยแดชบอร์ดที่ยืดหยุ่นของ ClickUp
  • เริ่มต้นด้วยเทมเพลต: เพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตการดำเนินงานทีมการตลาดของ ClickUp เทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สามารถช่วยคุณสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของสมาชิกในทีม จัดตั้งกระบวนการปฐมนิเทศพนักงาน และสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)
กำหนดและติดตาม OKR ของคุณ, ออกแบบ Career Matrix, ตั้งค่า Onboarding Tasks, และสร้าง SOPs ด้วย ClickUp Marketing Team Operations Template
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดและติดตาม OKR ของคุณ, ออกแบบ Career Matrix, ตั้งค่า Onboarding Tasks, และสร้าง SOPs ด้วย ClickUp Marketing Team Operations Template

หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ClickUp มีเทมเพลตการวิจัย ตลาดและเทมเพลตแผนการตลาดฟรีหลายแบบให้เลือกใช้ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เหล่านี้จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณบรรลุKPI การตลาดได้เร็วขึ้น

ประโยชน์และข้อเสียของชุดเทคโนโลยีการตลาด

ชุดเทคโนโลยีการตลาดที่สร้างขึ้นอย่างดีมีข้อดีหลายประการ:

  • ประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น: ชุดเครื่องมือ MarTech ที่เหมาะสมช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ตรงเป้าหมายซึ่งลูกค้าเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง มอบการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามข้อมูล และสนับสนุนการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าในทุกช่องทาง
  • เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจและนวัตกรรม: ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ ธุรกิจของคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องมือมีความแม่นยำมากขึ้นในความสามารถด้านการวิเคราะห์ คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีความหมาย และสร้างแคมเปญที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง

เช่นเดียวกับทุกสิ่งที่ดี การสร้างเทคโนโลยีสแต็กก็มีข้อเสียเช่นกัน:

  • เส้นทางการเรียนรู้: เครื่องมือบางอย่างมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ อาจใช้เวลาสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่
  • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า: การสร้างระบบเทคโนโลยีต้องการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูง. คุณยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เช่น ค่าสมัครสมาชิกและค่าลิขสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่จนทำให้ต้องล้มเลิก ให้ถือว่าเป็นความไม่สะดวกเล็กน้อยที่คุณต้องอดทนเพื่อแลกกับสิ่งที่มีคุณค่าที่จะได้รับกลับมา

การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ด้วย ClickUp

ระบบอัตโนมัติได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือการตลาดในยุคปัจจุบัน แม้ว่าเราจะไม่ทราบถึงความเป็นไปได้ของมันจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผสานรวมเครื่องมือการตลาดกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การค้นหาด้วยเสียง ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาไม่นานเช่นกัน เทคโนโลยีจะยังคงพัฒนาต่อไป และธุรกิจที่เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ จะยังคงนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

ชัดเจนว่าเวลาที่จะโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีคือตอนนี้! คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางกับ MarTech stack ของคุณด้วย ClickUp และสร้างต่อจากตรงนั้น เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสมัยใหม่กว่า 1000 รายการ รวมถึง HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองด้วยClickUp API ได้อีกด้วย

ทำรายการเครื่องมือที่คุณต้องการ, ผสานรวมกับ ClickUp, และระบบเทคโนโลยีของคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว. คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว—ไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันอีกต่อไป.

เริ่มต้นกับ ClickUp และสร้างชุดเทคโนโลยีการตลาดที่ประสบความสำเร็จ!

คำถามที่พบบ่อย

1. เทคโนโลยีการตลาดคืออะไร?

ชุดเทคโนโลยีการตลาดเป็นการผสมผสานของเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับปรุงกระบวนการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า สร้างแคมเปญการตลาด และวิเคราะห์ผลกระทบของความพยายามทางการตลาดของพวกเขา

2. เทคโนโลยีสแต็กสำหรับนักการตลาดดิจิทัลคืออะไร?

เทคโนโลยีสแต็กสำหรับนักการตลาดดิจิทัลคือชุดเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งรองรับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการตลาด รวมถึง CRM, การตลาดอัตโนมัติ, การตลาดผ่านอีเมล, SEO, การสร้างเว็บไซต์ และการจัดการโครงการการตลาด

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การทำงานด้านการตลาดประจำวันง่ายขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม และช่วยวัดผล KPI ของแคมเปญการตลาด

3. สแต็กการตลาดคืออะไร พร้อมตัวอย่าง?

ชุดเทคโนโลยีการตลาดคือกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ออกแบบแคมเปญการตลาด ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่ม KPI

นี่คือตัวอย่างของชุดเทคโนโลยีการตลาด:

CRM: ClickUp

การตลาดอัตโนมัติ: HubSpot

การตลาดผ่านอีเมล: ClickUp/MailChimp

การจัดการเนื้อหา: ClickUp/ WordPress

ผู้สร้างเว็บไซต์: WordPress

SEO: Semrush/Ahrefs

โฆษณาแบบชำระเงิน: Google Ads

การนำเสนอข้อมูล: Google Data Studio

ประสบการณ์ของลูกค้า: Zendesk

การจัดการโครงการการตลาด: ClickUp