De 10 bästa alternativen till Gartner för att utveckla solida IT-strategier

Om du någonsin har försökt att komma på rätt IT-strategier för ditt företag utan professionell hjälp har du förmodligen tröttnat på oändliga sökningar online, partiska leverantörssnack och din kusin Bobs ”expert” IT-råd. 👀

Det är där stora aktörer som Gartner kommer till sin rätt! Sedan konsultföretaget grundades 1979 har det tagit fram de senaste tekniska insikterna, trenderna och magiska formlerna (okej, kanske inte riktiga formler) för att hålla företagen i framkant.

Men Gartner är inte det enda alternativet – många analysplattformar erbjuder marknadsorienterade konkurrensanalyser för att främja mer hållbara teknikbeslut inom olika branscher.

I den här artikeln utforskar vi 10 anmärkningsvärda alternativ till Gartner, med särskilt fokus på vad som gör var och en av dem unik. Dessutom får du en bonus: vi avslöjar också ett topprankad verktyg som kan hjälpa dig att implementera IT-strategier mer effektivt. Låt oss dyka in!

Vad är Gartner?

Som ett ledande IT-forsknings- och rådgivningsföretag ligger Gartners expertis i att samla in stora mängder data, inklusive marknadstrender, leverantörers kapacitet och nya tekniker inom IT-sektorn. Företaget analyserar dessa data för att ta fram ett brett utbud av resurser.

Ett av dess välkända egna erbjudanden är Magic Quadrant, ett paket med marknadsundersökningsrapporter som hjälper företag att fatta välgrundade beslut genom att utvärdera och jämföra teknikprodukter och tjänster.

Gartner anordnar även konferenser och tillhandahåller konsulttjänster, där de erbjuder företag forskning och insikter som hjälper dem att bedöma sin marknadsposition och processeffektivitet.

Även om företaget är mycket respekterat, passar det inte alla branscher eller företagsstorlekar. Dessutom är dess tjänster relativt dyra, vilket kan göra dem oåtkomliga för mindre företag eller nystartade företag. Det är viktigt att överväga alternativ till Gartner för att möta specifika forskningsutmaningar eller få mer skräddarsydd rådgivning för just din situation.

Vad ska du leta efter i Gartner-alternativ?

När du utforskar alternativ till Gartner finns det några viktiga faktorer att tänka på:

Specialiserad expertis: För mer skräddarsydda och relevanta insikter, leta efter företag som är specialiserade på din bransch eller de nischtekniker du är intresserad av. Forskningsmetodik: Se om företagets : Se om företagets forskningsmetoder är tillräckligt transparenta och omfattande för att ge användbara, praktiska insikter. Trovärdighet: Kontrollera företagets meritlista och rykte i branschen för att bedöma tillförlitligheten och kvaliteten på de tjänster du kan förvänta dig. Analysverktyg och resurser: Utforska företagets marknadsrapporter, prediktiva analyser och benchmarkingverktyg i termer av datadjup och bredd. Globala kontra lokala insikter: Beroende på ditt företags omfattning kan du behöva ett företag med ett starkt globalt perspektiv eller ett med mer lokala, regionala insikter. Innovation och framåtblickande: Särskilt inom teknikbranschen måste rådgivningsföretaget hålla sig à jour med de senaste trenderna och innovationerna för att kunna ge pragmatiska råd. Flexibilitet i tjänsten: Möjligheten att anpassa rapporter, datamängder och konsultationer ökar avsevärt det värde du får. Möjligheter till gemenskap och nätverkande: Precis som Gartner bör alternativet erbjuda nätverksevenemang, webbseminarier, luncher eller användargrupper för att bygga upp kontakter.

Upptäck konsultationens magi med de 10 bästa alternativen till Gartner

Låt oss ta en titt på de 10 bästa affärsprogramvarualternativen till Gartner som har gjort avtryck i branschen. Från djupgående marknadsanalyser till banbrytande tekniktrender – dessa företag och plattformar kan tillgodose en mängd olika behov och nischer! 💗

1. Forrester

Om ditt företag vill utveckla medarbetar- eller kundfokuserade verksamhetsstrategier kan Forrester vara ett starkt alternativ till Gartner. Deras forskning går på djupet med hur teknik påverkar konsumentbeteende och medarbetarengagemang.

I likhet med Gartners Magic Quadrant är Forrester Wave-rapporterna detaljerade analyser av olika teknikmarknader. Dessa rapporter utvärderar och jämför teknikleverantörer och ger insikter om varje leverantörs styrkor och svagheter.

Forrester är känt för att fokusera på framtida trender för att hjälpa företag att experimentera med nya tekniker. Ytterligare resurser inkluderar benchmarkingverktyg, playbooks och till och med en GenAI-chatbot, Izola, som hjälper kunder att effektivisera processen för att söka komplexa forskningsdata.

Forresters bästa funktioner

Fokusera på kundupplevelsen

En mängd olika rapporter, verktyg och resurser

Praktiska prognoser om framtida trender

GenAI-assistent

Relevant för många geografiska platser och branscher

Forresters begränsningar

Vissa användare har uttryckt tvivel om neutraliteten i dess forskning.

Analysernas djup kan vara mindre jämfört med Gartner.

Det är inte många som har betygsatt denna programvara.

Forrester-prissättning

Kontakta Forrester för prisuppgifter

Forrester-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

2. TrustRadius

TrustRadius har också ett kundcentrerat tillvägagångssätt och erbjuder feedback och erfarenheter från verkliga produktanvändare. Plattformens TrustMaps är en unik funktion som erbjuder en tvådimensionell visuell jämförelse av produkter i en viss kategori baserat på användarnöjdhet och forskningsfrekvens.

TrustRadius lägger stor vikt vid transparens i sina recensioner och tillämpar strikta riktlinjer för att säkerställa äkthet och förhindra partiska eller falska recensioner. 👮

Denna intuitiva plattform gör det enkelt för företag av alla storlekar att få tillgång till och tolka information inom över 400 programvarukategorier. Detta är särskilt användbart för nystartade företag eller företag med begränsade resurser att ägna åt omfattande forskning.

TrustRadius bästa funktioner

Användarrecensioner för community-drivna insikter

Omfattande produktinformation

TrustMaps för en snabb översikt över produktbetyg

Sunda transparensrutiner

Tillgänglighet och användarvänlighet

TrustRadius begränsningar

Användare har påpekat att vissa recensioner är opålitliga.

Kundservice och supportens svarstid kan förbättras

Ett annat verktyg med begränsat antal betygsättare

TrustRadius prissättning

TrustRadius för köpare : Gratis

TrustRadius för leverantörer: Från 30 000 USD/år (rabatt för fleråriga avtal finns)

TrustRadius betyg och recensioner

G2 : 3,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

3. IBM Consulting

IBM Consulting, tidigare känt som IBM Global Business Services, erbjuder en helhetssyn genom att kombinera strategisk rådgivning med praktisk implementering. Detta kan vara mycket fördelaktigt för företag som söker heltäckande servicelösningar.

Med närvaro i över 200 länder och territorier kan IBM Consulting tillgodose de olika behoven hos företag som är verksamma i olika regioner. 🌍

Detta företag har tillgång till avancerad analys och forskning som drivs av IBM:s betydande investeringar inom dessa områden sedan mitten av 1970-talet. Det lägger stort fokus på innovation och utforskar ständigt nya tekniker och metoder, såsom AI och molntjänster. Fokus på djup kunskap är särskilt värdefullt för företag som vill implementera komplexa IT-infrastrukturer eller investera i banbrytande teknik.

IBM Consultings bästa funktioner

Integrerade konsult- och tekniklösningar

Tjänster till globala företag, ideella organisationer och icke-statliga organisationer

Avancerade analys- och forskningsfunktioner

Tonvikt på datadriven transformativ rådgivning

Skräddarsydda lösningar inom sektorer som hälso- och sjukvård och finans

IBM Consultings begränsningar

Riktar sig mer mot stora företag än småföretag.

Kan föredra sina egna tekniklösningar framför andra leverantörers

IBM Consultings prissättning

Kontakta IBM för prisuppgifter

IBM Consulting – betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 50 recensioner)

4. Nucleus Research

Nucleus Research utmärker sig genom sitt ROI-fokuserade tillvägagångssätt, faktabaserade analyser och sin förkärlek för praktiska, användbara insikter. Det underlättar förståelsen av potentiella ekonomiska konsekvenser och den verkliga effektiviteten hos föreslagna teknikinvesteringar.

I likhet med Gartners Magic Quadrant erbjuder plattformens Value Matrix en visuell karta för att utvärdera teknikleverantörer utifrån deras användbarhet, funktionalitet och det värde de levererar till kunderna. Nucleus Research erbjuder även skräddarsydda forskningstjänster, vilket gör det möjligt för företag att få anpassade insikter specifika för unika sammanhang och utmaningar.

Rapporterna här är utformade för att vara mycket praktiska och ger specifika, konkreta råd som företag kan implementera. Nucleus Research är stolta över sin oberoende och objektivitet och erbjuder opartiska analyser som inte påverkas av leverantörers sponsring.

Nucleus Research bästa funktioner

ROI-fokuserad forskning

Insiktsfull värdematrisrankning

Handlingsbara rapporter

Oberoende och opartisk analys

Anpassade forskningstjänster

Begränsningar för Nucleus Research

Stark betoning på ROI-analys minskar fokus på kvalitativa faktorer

Inga gratisresurser

Priser för Nucleus Research

Läsartillgång : 750 USD/kvartal, faktureras kvartalsvis

Tech Advisor: Kontakta Nucleus Research för prisuppgifter.

Nucleus Research betyg och recensioner

Det finns inte tillräckligt med recensioner för att fastställa trovärdiga betyg.

5. Nielsen

Om du arbetar inom media, reklam eller relaterade områden kan Nielsen förse dig med viktiga verktyg för mätning av publik, inklusive sitt välkända system för tv-tittarsiffror, som hjälper dig att utforma effektiva strategier. Plattformen har ett annat fokus än Gartners IT-centrerade tillvägagångssätt, men erbjuder träffsäkra insikter om konsumentbeteende och marknadstrender. 📺

Nielsens tillvägagångssätt är i hög grad datadrivet. Företaget erbjuder ett generöst utbud av analysverktyg och tjänster, såsom Nielsen ONE, som kombinerar visningsdata från flera medieplattformar, inklusive TV, streamingtjänster, stationära datorer och mobila enheter, för planering av reklamkampanjer.

Nielsen har integrerat avancerad teknik, inklusive artificiell intelligens och maskininlärning, för att driva på sina forskningsmetoder och förbättra precisionen och djupet i sina insikter.

Nielsens bästa funktioner

Omfattande marknads- och konsumentundersökningar

Fokus på media och reklam

Plattformsoberoende mätning av tittarsiffror med Nielsen ONE

Skräddarsydda lösningar tillgängliga genom anpassade forsknings- och konsulttjänster

Engagemang för innovation och teknikintegration

Nielsens begränsningar

Det kanske inte är lika användbart för företag utanför mediasektorn.

Det kan ta lång tid att ladda ner rapporter.

Nielsens prissättning

Kontakta Nielsen för prisuppgifter.

Nielsen Marketing Cloud – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

6. Comparably

Comparably samlar in data främst från anställda och erbjuder autentiska insikter om företagskultur, löner och arbetsplatsupplevelser. Det kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om potentiella partners eller leverantörer baserat på deras interna rutiner och värderingar, som du kanske eller kanske inte vill stödja.

Comparably erbjuder jämförelser och rankningar av arbetsgivare baserat på olika kriterier, såsom ledarskap och balans mellan arbete och privatliv. Det ger också insikter om mångfald och inkludering inom organisationer, en allt viktigare aspekt av företagskulturen.

Plattformens datatjänster ger en unik inblick i företag och kompletterar mer traditionella forsknings- och rådgivningstjänster. Den erbjuder också verktyg för hantering av arbetsgivarvarumärket som hjälper dig att visa upp ditt företag i ett positivt ljus.

Jämförbara bästa funktioner

Insikter om företagskultur, mångfald och inkludering

Detaljerad uppdelning av ersättningar

Varumärkeshanteringstjänster för arbetsgivare

Användarvänligt gränssnitt

Jämförbara begränsningar

Priset för tjänsterna kan vara relativt högt.

Det finns inte tillräckligt många företag listade.

Jämförbara priser

Kontakta Comparably för prisuppgifter.

Jämförbara betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (mindre än 5 recensioner)

7. IDC

IDC (International Data Corporation) är särskilt väl lämpat för företag inom tekniksektorn och erbjuder omfattande analyser av ett brett spektrum av IT-marknader, vilket hjälper företag att förstå trender, möjligheter och utmaningar. IDC producerar också specialiserade forskningsrapporter, såsom IDC MarketScape, som erbjuder omfattande grafiska bedömningar av konkurrenter.

Du kommer att uppskatta IDC:s djupa insikter i specifika sektorer inom branschen, såsom IT-infrastruktur, programvara, telekommunikation och nya tekniker som AI och Internet of Things (IoT). IDC arrangerar många konferenser och evenemang som samlar branschledare och erbjuder nätverksmöjligheter och kollegiala insikter om de senaste tekniska drivkrafterna.

IDC:s metod kombinerar kvantitativ dataanalys med kvalitativa insikter, vilket ger en väl avvägd bild av IT-landskapet.

IDC:s bästa funktioner

Djupgående marknadsinformation med personlig vägledning

Specialiserad forskning och rapporter

Sektorsspecifika insikter

Evenemang om tankeledarskap

Kvantitativ och kvalitativ forskning

IDC:s begränsningar

Begränsade resurser utanför teknikområdet

Kundsupporten skulle behöva mer utbildning kring tekniska frågor.

IDC-prissättning

Kontakta IDC för prisuppgifter

IDC-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

8. Qmarkets

Qmarkets är specialiserat på idé- och innovationshantering. Det är utformat för att underlätta ROI-fokuserad brainstorming, teamsamarbete på alla nivåer och implementering av innovativa lösningar inom organisationer.

Förutom kontinuerlig förbättring och portföljinnovation är en av Qmarkets viktigaste styrkor Q-scout, en produkt som hjälper dig att identifiera lovande tekniker och söka efter potentiella partnerskap eller förvärv på marknaden. Q-trend är ett annat verktyg som gör det möjligt för dig att upprätthålla långsiktighet genom att identifiera, analysera och anpassa dig till heta trender i din bransch eller på din omedelbara marknad.

Qmarkets erbjuder avancerade analys- och rapporteringsfunktioner som är viktiga för affärsutvärdering, vilket gör det möjligt för organisationer att spåra framstegen i sina initiativ, mäta effekten och fatta datadrivna beslut.

Qmarkets bästa funktioner

Idéhantering och crowdsourcing

Samarbetsinriktad strategi

Webbseminarier live och på begäran

Verktyg som Q-scout och Q-trend för att förbättra anpassningsförmågan

Avancerad analys och rapportering

Qmarkets begränsningar

Installationen kan vara något utmanande

Vissa användare tycker att gränssnittet är ointuitivt.

Qmarkets prissättning

Kontakta Qmarkets för prisuppgifter.

Qmarkets betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

9. G2

Användarrecensioner i kombination med detaljerade analyser gör G2 till en självklar resurs för att jämföra mjukvaru- och tekniklösningar. Plattformen är ett arkiv med över 15 000 marknadsrapporter, till exempel:

Grid® Reports: Ger en översikt över olika teknikprodukter och rankar dem utifrån kundnöjdhet och marknadsnärvaro. Indexrapporter: Utvärdera och rangordna produkter utifrån kriterier som rekommendationsbenägenhet, användaracceptans, avkastning på investering och tid till driftsättning. Momentum Reports: Fokusera på tillväxtbanan för produkter som utvecklas Jämför rapporter: Presentera en jämförelse av upp till fyra konkurrerande produkter, med deras nöjdhetsbetyg och olika viktiga mått.

Om ditt företag har begränsade resurser för omfattande forskning eller kräver snabba beslut kan du uppskatta de direkta, användarbaserade insikterna som G2 tillhandahåller.

G2:s bästa funktioner

Över 2 miljoner riktiga användarrecensioner

Dynamisk rapportering

Direkta produktjämförelser

Inkluderar multimediaresurser och videorecensioner.

G2:s begränsningar

Begränsat till inga recensioner för nischade eller nya lösningar

Tillförlitligheten och neutraliteten hos användargenererat innehåll varierar

G2-prissättning

Kontakta G2 för prisuppgifter

G2-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

TrustRadius: 7,4/10 (över 20 recensioner)

10. Omdia

Omdia bildades 2020 genom en sammanslagning av Informa Techs äldre forskningsvarumärken: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica, och Heavy Reading. Dess forskning täcker ett brett spektrum av ämnen, från detaljerad analys av leveranskedjor och nya tekniker till insikter om telekombranschen.

Omdia Vendor Selection kombinerar expertanalyser och användarfeedback (via ett partnerskap med TrustRadius ) för att utvärdera leverantörer och lyfta fram företag och tekniker som du bör ha koll på. 🔍

Omdias heltäckande konsulttjänster stöds av ett team med över 400 experter. Alternativet Fråga en analytiker säkerställer att kunderna har direkt tillgång till dessa experter, vilket möjliggör personliga konsultationer och djupgående diskussioner om specifika forskningsområden.

Omdias bästa funktioner

Integrerad expertis från etablerade varumärken

Skräddarsydda konsulttjänster

Marknadsföringsstrategier och tjänster som segmentering och målgruppsanpassade budskap

Direkt tillgång till analytikerkatalogen

Omdia-begränsningar

Täcker inte bredare tvärvetenskapliga områden som FinTech och EdTech.

Begränsat antal offentliga fallstudier

Omdia-prissättning

Kontakta Omdia för prisuppgifter.

Omdia-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

