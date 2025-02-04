10 gratis mallar för ideella organisationer i Excel och ClickUp

Att definiera ideella mål och utveckla effektiva strategier för att uppnå dem kan verka överväldigande, särskilt om du är osäker på var du ska börja. Det är ännu svårare att hålla fokus när du ständigt oroar dig för att samla in pengar, locka besökare till webbplatsen och förbättra givarnas engagemang.

Upptäck den perfekta lösningen för interna verksamheter: mallar för ideella organisationer! Med dessa värdefulla verktyg kan du skapa en omfattande handlingsplan för ditt ideella projekt, vilket hjälper ditt team, samhällsarbetare, styrelseledamöter, donatorer och andra intressenter att tydligt förstå dina mål.

Vi har samlat våra 10 favoritmallar för ideella organisationer så att du kan komma igång med din organisation, kampanj eller insamling på nolltid. Vi visar dig vad som gör var och en av dem speciell och hur du maximerar deras potential med lämpliga applikationer. 🌻

Vad är en mall för ideella organisationer?

En mall för ideella organisationer är ett mångfacetterat ramverk som hjälper ideella organisationer att skapa professionella presentationer, webbdesign eller dokument för att uppnå sina primära mål för olika välgörenhetsändamål.

De flesta ideella organisationer har begränsade budgetar och har inte råd att anlita dyra team för att upprätthålla och förbättra sin verksamhet. Det finns inget stöd när det gäller strategisk planering eller att upprätthålla en stadig ström av kommunikation med donatorer.

De bästa mallarna för ideella organisationers webbplatser gör det enkelt att dela organisationens budskap, mission och arbetsflöde med supportrar, donatorer och volontärer. Du kan använda dem för insamlingskampanjer, evenemang, nyhetsbrev, reklammaterial och mycket mer. 🤩

En mall för ideella organisationer är en mer handlingsinriktad version av en vanlig affärsplan som används för vinstdrivna företag. Den innehåller avsnitt för att beskriva de grundläggande aspekterna av ett ideellt projekt, såsom dess primära uppdrag, långsiktiga och kortsiktiga mål samt en uppdelning av de strategier som krävs för att uppnå dessa mål.

Vad kännetecknar en bra mall för ideella organisationer?

En bra mall för ideella organisationer bör innehålla följande viktiga detaljer:

Tydlighet och enkelhet: Det ska vara enkelt att komma igång och designa, med mallfunktioner som stilformatering.

Konsekvens: Det upprätthåller den ideella organisationens varumärke på olika plattformar och enheter.

Anpassning: Den är anpassad efter ideella organisationers särskilda behov och mål och tillgodoser deras unika kommunikations- och presentationskrav genom anpassningsalternativ.

Omfattande struktur: En välstrukturerad mall har viktiga avsnitt och element som är relevanta för den ideella organisationens syfte. Dessa inkluderar att sätta upp mål, följa upp resultat och organisera volontärer.

Engagerande bilder: Innehåller visuellt tilltalande element, såsom grafik, bilder och färger, för att fånga publikens uppmärksamhet och effektivt förmedla den ideella organisationens mission.

10 imponerande mallar för ideella organisationer att använda

Låt oss utforska de 10 bästa mallarna för ideella organisationer i Excel och ClickUp som vi har valt ut åt dig. Vi förklarar deras användningsområden och granskar noggrant de mest anmärkningsvärda funktionerna i var och en. ✨

1. ClickUp-mall för standardrutiner för ideella organisationer

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för ideella organisationer

Standardrutiner (SOP) för ideella organisationer syftar till att centralisera, standardisera och kartlägga organisationens dagliga aktiviteter. Ett omfattande SOP-system gör det möjligt för dig att effektivt driva och övervaka den dagliga verksamheten samtidigt som du förblir trogen organisationens uppdrag och mål.

Att skapa en bra SOP kräver dock en grundlig utvärdering av dina nuvarande processer så att du kan avgöra vad som kan förbättras. Det är ingen enkel uppgift, men du kan lita på ClickUps SOP-mall för ideella organisationer för support från A till Ö!

Denna helt anpassningsbara Doc-mall hjälper dig att beskriva processer för hela din organisation. Den innehåller de avsnitt som behövs för att definiera hur ditt team ska gå tillväga vid specifika aktiviteter. Inledningen består av tre underavsnitt:

Syftet med SOP: Att beskriva dokumentets huvudsakliga Att beskriva dokumentets huvudsakliga mål och syften. Avsedda användare av SOP: För att ange mottagare eller möjliggörare av de föreslagna aktiviteterna. SOP-utveckling: För att ge en sammanfattning av dina SOP-framsteg

När du har lagt grunden för din SOP går du vidare till Preliminär identifiering för att definiera stegen för att proceduren ska träda i kraft. De sista avsnitten beskriver när och hur proceduren kommer att starta, tillsammans med de personer som ansvarar för dess genomförande.

Mallen öppnar upp en värld av samarbetsmöjligheter inom din ideella organisation. Brainstorma om SOP:er med ditt team, delegera uppgifter och håll koll på framstegen – allt i realtid, direkt i dokumentet! 📄

2. ClickUp-mall för insamlingsplan

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för insamlingsplan

ClickUp-mallen för insamlingsplaner är din smarta assistent när det gäller effektiv organisering av insamlingskampanjer. Den är utformad som en Doc-mall och hjälper dig att noggrant planera din insamlingsstrategi. Den ger dig möjlighet att fastställa tydliga mål, fördjupa dig i detaljerna kring dina insamlingsevenemang eller initiativ och effektivt följa upp potentiella donatorer.

Dess utmärkande egenskap är dess anpassningsbarhet, som ger dig flexibiliteten att justera alla aspekter så att de passar dina unika kampanjbehov och visioner. Mallen rymmer enkelt information om din målgrupp och planeringen av reklammaterial, vilket säkerställer att allt är organiserat på ett lättförståeligt sätt.

3. ClickUp-mall för planering av ideella evenemang

Planera ditt nästa evenemang för att samla in pengar med ClickUps mall för planering av ideella evenemang.

Typiska ideella evenemang, såsom välgörenhetsmiddagar och insamlingskonserter, innebär många rörliga delar och kräver noggrann planering och lagarbete för att bli lyckade. Lyckligtvis har du med ClickUps mall för planering av ideella evenemang en personlig evenemangskoordinator som hjälper dig att hantera logistiken dygnet runt. 🤖

Mallen för evenemangsplanering är i grunden en att göra-lista, så att evenemanget blir välorganiserat och genomförs till perfektion. Varje uppgift på listan kan grupperas i ett av dessa sju anpassade fält:

Beskrivning av evenemang Evenemangsdatum Förmånstagare Event Manager Sponsorer Gästlista Progress Rate (en automatisk stapel för att spåra en uppgifts slutförande)

Eftersom det är en uppgiftsmall är den perfekt för att effektivisera repetitiva processer. Du kan använda den för liknande evenemang i framtiden och även ge teammedlemmar och gäster behörighet att visa och/eller redigera de inbyggda uppgifterna i realtid.

4. ClickUp-mall för årsredovisning för ideella organisationer

Skapa rapporter för nuvarande medlemmar, större givare och mer med ClickUps mall för årsredovisning för ideella organisationer.

Årsrapporter om din ideella organisations framsteg är viktiga eftersom de används för att sammanfatta och dela dina prestationer med donatorer, volontärer, supportrar och allmänheten. Det är precis vad du kan göra med ClickUps mall för årsrapport för ideella organisationer!

Detta är en annan lättanvänd, lättredigerbar Doc-mall, idealisk för:

Visa upp årets prestationer på ett professionellt sätt Attrahera nya donatorer och stärka banden med befintliga Dela finansiella detaljer och mål Förmedla värdebaserade budskap till dina intressenter

Börja din årsrapport med ett brev från organisationens ledare. Lägg sedan fram din mission och vision för att hjälpa läsaren att förstå vad din ideella organisation handlar om. Det finns också ett avsnitt för programaktiviteter och viktiga prestationer, där du kan ge dina intressenter en inblick i ditt senaste års verksamhet, märkt med anpassningsbara statusar som På rätt spår, Försenad och Kritisk.

I mallens avsnitt Finansiell rapport kan du använda anpassade fält som Artikel, Beskrivning och Kostnader för att visa din finansiella ställning. Slutligen kan du beskriva dina planer och mål för det kommande året i avsnittet Framtida mål.

5. ClickUp-mall för planering av ideella evenemang

Organisera och planera nästa stora evenemang enkelt med denna mall för planering av ideella evenemang från ClickUp.

Organisera och hantera ditt nästa evenemang med lätthet med hjälp av ClickUps mall för planering av ideella evenemang! Detta onlineverktyg ger dig rätt uppsättning funktioner så att alla uppgifter och aktiviteter i evenemangsplaneringsprocessen sköts.

Med mallen kan du organisera evenemang med hjälp av tidtabeller och checklistor för varje steg, hålla koll på utgifterna genom att följa budgeten och samarbeta med ditt team för att se till att allt går smidigt.

Mallens olika anpassade vyer gör att du kan närma dig evenemangsplaneringen från flera perspektiv. Några av de tillgängliga vyerna är:

Evenemangsstadiet Listvy: Enskilda uppgifter sorteras efter deadlines, vilket tydligt visar teamets framsteg i evenemangsförberedelserna.

Evenemangsuppgiftslista Listvy: Listar alla uppgifter som behövs för att genomföra aktiviteten och grupperar dem efter hur långt de har kommit. Den ger detaljerad information om varje uppgift, till exempel vem som är ansvarig för vad och hur det fortskrider.

Komponenttavlan vy: Visar alla evenemang sorterade efter deras komponenter, såsom plats, budget, talare och leverantörer, organiserade som kort. Om du vill flytta en uppgift till en annan evenemangskomponent drar du bara och släpper den på önskad plats på tavlan.

Gantt-diagrammet: Liknar en tidslinje och visualiserar schemat och relationerna mellan enskilda uppgifter i rätt ordning.

Denna mall är idealisk för erfarna evenemangsplanerare som hanterar stora projekt, eftersom den erbjuder flera anpassningsbara element och övervakningsalternativ.

6. ClickUp-mall för ideell djurräddningsorganisation

Hantera en djurräddningsinsats smidigt med ClickUps mall för ideell djurräddning.

Att hantera en organisation för räddning av husdjur kräver orubbligt engagemang, snabb samordning och noggrann planering för oförutsedda händelser. ClickUps mall för ideella organisationer för räddning av husdjur är särskilt utformad för att hjälpa dig att bli en pålitlig räddningsledare och säkra bättre permanenta hem för djur i nöd. 🏠

Använd denna omfattande mall för att bygga en komplex databas och ett schemaläggningssystem. Håll koll på allt från volontärer och donationer till djurintag, veterinärbesök och adoptionsplaner.

Det finns mappar för sociala medier, partnerskap, adoptionsprocesser och underhåll av lokaler. Varje mapp innehåller färgkodade listor med uppgifter. Klicka bara på plusknappen för att lägga till och skapa en helt anpassningsbar lista, dokument, whiteboard och mer.

Håll koll på dina sociala mediekampanjer för adoption separat för varje plattform genom att skapa listor för att följa framsteg, hantera prioriteringar, välja ansvariga och mycket mer. Se till att veterinärtjänster, donationer och samarbeten är ordentligt organiserade i mappen Partnerskap.

Effektivisera adoptionsprocessen för dina fyrbenta vänner genom att skapa separata listor för adoptionsbara hundar och mottagna ansökningar. Adoptionsmappen innehåller adoptionsriktlinjer som du kan dela med sökande för att säkerställa att husdjuren får den vård och uppmärksamhet de förtjänar. 🐶

7. ClickUp-mall för volontärhantering

Mallen för volontärhantering från ClickUp hjälper dig att hantera stora grupper av volontärer utan stress.

Att leda ett team är krävande, men det krävs verklig skicklighet och ansträngning för att hantera grupper med dussintals eller till och med hundratals personer. Med ClickUps mall för volontärhantering kan du samordna stora grupper av volontärer och uppnå dina mål utan att svettas.

Denna mall upptar ett helt utrymme och är avsedd för avancerade användare. Den hjälper dig att rekrytera nya volontärer, förenkla deras introduktionsprocess och spåra tid och arbete.

Klicka på listan Aktiva eller Nya ansökningar så får du en lista över alla potentiella volontärer. Välj de mest lämpliga kandidaterna, tilldela uppgifter och följ deras framsteg genom anpassade fält och statusar.

I listan Nya ansökningar kan du ange prioriteringar med hjälp av anpassade kolumner. När du har tilldelat en uppgift till en viss sökande flyttas den automatiskt till listan Aktiva ansökningar, vilket hjälper dig att spara tid och arbeta effektivt. ⏰

Genom att använda mallen kan du förbättra kommunikationen inom den ideella organisationen eftersom du kan dela ditt Volunteer Management Space med teamet. På så sätt håller sig alla uppdaterade om prioriterade arbetsuppgifter, utbildningsmoduler och kommande evenemang.

8. ClickUp-mall för volontärschema

Bifoga dina egna foton och filer till en ClickUp-lista för enkel åtkomst.

Om din ideella organisation är starkt beroende av stora grupper av volontärer är det viktigt att ha en välstrukturerad tidsplan och tillhandahålla användbar information. Det är där ClickUps mall för volontärschema kommer in. Med detta kraftfulla verktyg kan du övervaka volontärernas tillgänglighet, tilldela uppgifter på ett precist sätt och hålla alla uppdaterade hela tiden. 📅

Börja med att förbereda ditt volontärformulär, som du kan anpassa efter ditt evenemang, innan du skickar det till intresserade sökande.

Den viktigaste informationen som dina respondenter lämnat visas i listan över aspirerande volontärer, som är grupperad efter volontärprocessen och innehåller filter för nya och behandlade respondenter.

Därefter finns volontärstyrelsens vy, som också är sorterad efter volontärprocessen. Den låter dig se volontärerna under anpassade statusar som Ny respondent, Bearbetas, Passar inte och Accepterad. Dra och släpp korten för att flytta volontärer från ett steg till ett annat.

Slutligen kan du använda vyn Ny volontärlista för att välkomna de sökande som du har godkänt. De är grupperade efter de volontärroller som du har tilldelat dem, till exempel medlemmar, teamledare och koordinatorer.

9. ClickUp-mall för volontärarbete

Skapa ett schema för din förening med ett enda klick i ClickUp List.

Att samordna flera volontärer i olika kampanjer kan bli komplicerat utan konkreta mål och ett strukturerat system för uppgiftshantering. Undvik förvirring och oordning med ClickUps mall för volontärarbete och förenkla processen för att hantera volontäruppdrag.

Denna mall på mappnivå liknar de två tidigare mallarna på vår lista, men fokuserar mer på enskilda volontäraktiviteter. Den gör det möjligt för dig att hantera och fördela volontärresurser mellan olika projekt och ger en visuell översikt över enskilda uppgifter och tidsplaner.

Mallen erbjuder anpassade fält som volontär, förfallodatum, prioritet och plats för att spåra informationen för varje projekt. Den har också flera anpassade vyer för att hålla kontroll över volontärernas arbetsbelastning. Vyerna inkluderar följande:

Organisationsvy: Layouten visar en lista över alla dina ideella evenemang med olika uppgifter och fält som volontärer och prioritet.

Kalendervy : Visar oplanerade och försenade uppgifter på höger sida av mallen, tillsammans med färgkodade flaggor som visar deras prioritet.

Dokumentvy: Använd den för att skapa en lättnavigerad databas med volontärer, volontärplatser och koordinatorer. Klicka på en volontärs namn i listan för att komma åt deras personuppgifter, såsom adress, telefonnummer och evenemang de har arbetat med tidigare.

10. Excel-mall för volontärregistrering från Spreadsheet.com

Håll enkelt koll på volontärernas anmälningar och evenemang med Excel-mallen för volontäranmälningar från Spreadsheet.com.

Att samla in anmälningar och organisera volontärevenemang behöver inte vara en nervpåfrestande upplevelse. Med Excel-mallen för volontäranmälan från Spreadsheet.com kan du enkelt skapa listor över volontärevenemang, anteckna evenemangsdetaljer och spåra deltagarantal.

Med hjälp av mallens formulärvy kan du snabbt dela ett anmälningsformulär med potentiella volontärer, så att de kan välja från en lista över tillgängliga evenemang. Formuläret består av fält som namn, volontäruppdrag, e-postadress och telefonnummer som sökande måste fylla i. 👨🏽‍💻

När du har sammanställt din lista ger mallen dig en tydlig översikt över varje volontärs information, tillsammans med det evenemang de har valt att delta i och deras tillgänglighet i form av datum och tid.

Slutligen har området Volontärevenemang en sektion som är dedikerad till relaterade aktiviteter, lediga platser, fyllda platser och evenemangskalendrar.

Förbättra kampanjer och evenemang med mallar för ideella organisationer i ClickUp

Oavsett om du förbereder dig för en insamling eller ger dig in i en räddningsaktion för husdjur, kan du göra ditt nästa ideella evenemang till en succé med dessa högt rankade mallar. Använd dem för att hantera olika volontärteam, skapa årsrapporter och planera och schemalägga evenemang med mindre stress!

Om resurserna är begränsade kan du utforska det kostnadsfria ClickUp Template Library för att hitta den mall du behöver för bokföring, design och allt däremellan. Anpassa den efter dina önskemål och se hur ditt nästa ideella evenemang blir en stor framgång! 🏆