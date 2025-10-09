Os 12 melhores softwares para atas de reuniões: anotações organizadas e prontas para ação

Quando a reunião termina, suas anotações são uma mistura de frases incompletas, ações sem responsável e um lembrete para acompanhar... você mesmo.

Se você é o responsável por manter tudo organizado, conhece esse processo muito bem.

É por isso que você precisa de um software para atas de reuniões.

Nesta postagem do blog, vamos apresentar as melhores opções de software para atas de reuniões. Vamos lá! 💪🏼

Os melhores softwares para atas de reuniões em resumo

Reunimos ferramentas de gerenciamento de reuniões que transformam suas anotações de desorganizadas em organizadas, para que você não precise lidar com a bagunça depois. 🧼

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Notas de reunião com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho Tamanho da equipe: Ideal para pessoas físicas, startups e grandes empresas AI Notetaker, resumos do ClickUp Brain, sincronização de calendário/tarefas, integração com o Docs, lançamento do Zoom e do Meet Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Fellow Fluxos de trabalho estruturados para reuniões Tamanho da equipe: Ideal para gerentes e equipes de pequeno a médio porte Acompanhamento de ações, agenda compartilhada, análises de reuniões, integrações de ferramentas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11/mês Fireflies.ai Registro preciso das conversas Tamanho da equipe: Ideal para equipes remotas e profissionais focados em conteúdo Transcrição, Pesquisa Inteligente, Trechos de Áudio, Assistente de IA Ask Fred Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/mês Avoma Inteligência de conversação para chamadas de vendas Tamanho da equipe: Ideal para equipes de vendas B2B e operações de receita Informações sobre negócios, pontuação por IA, trechos, ferramentas de coaching, sincronização com CRM A partir de US$ 29/mês por gravador tl;dv Momentos de reunião compartilháveis Tamanho da equipe: Ideal para equipes de produto, suporte e treinamento Trechos inteligentes, transcrições multilíngues, acompanhamento de tópicos por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês Otter.ai Participação em reuniões em tempo real Tamanho da equipe: Ideal para equipes híbridas e necessidades de acessibilidade Transcrições ao vivo, Otter Chat, sincronização de slides, OtterPilot multipresença Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês Fathom Automação do fluxo de trabalho de CRM Tamanho da equipe: Ideal para agências, consultores e representantes de vendas Resumos com IA, sincronização com CRM, momentos-chave das chamadas, acompanhamento de palavras-chave Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês Grain Extração de insights sobre o cliente Tamanho da equipe: Ideal para equipes de sucesso do cliente e de pesquisa Destaques, cronogramas dos palestrantes, clipes compartilháveis, remoção de palavras de preenchimento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês Jamie Equipes preocupadas com a privacidade Tamanho da equipe: Ideal para equipes jurídicas, financeiras e de conformidade Processamento local, sem bots na nuvem, captura de tela, notas por tópico Plano gratuito disponível; preços personalizados para planos pagos MeetGeek Análise de desempenho de reuniões Tamanho da equipe: Ideal para equipes focadas em processos e orientadas por dados Métricas de engajamento, scorecards de reuniões, painéis personalizados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês Sembly Gerenciamento automatizado de tarefas Tamanho da equipe: Ideal para equipes operacionais e multifuncionais Acompanhamento de ações, resumos inteligentes, automação de lembretes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês MeetingKing Padrões formais de documentação Tamanho da equipe: Ideal para reuniões de governança e do conselho Fluxos de trabalho de aprovação, modelos formais, históricos prontos para auditoria, acompanhamento de participantes A partir de US$ 9,95/mês para pessoas físicas

💬 As reuniões acontecem rapidamente — a IA ajuda você a acompanhar o ritmo. Neste vídeo, aprenda a usar a IA para registrar, resumir e organizar notas de reunião automaticamente.

O que procurar em um software para atas de reuniões?

Escolher o software certo pode tornar suas reuniões mais produtivas e organizadas. Veja o que deve ser priorizado em um software de atas de reuniões:

Transcrição instantânea: Registre todas as discussões com precisão usando tecnologia de transcrição em tempo real baseada em IA

Modelos personalizados: Crie notas consistentes e com a identidade visual da sua marca usando Crie notas consistentes e com a identidade visual da sua marca usando modelos personalizáveis para diversos tipos de reuniões

Integração de ferramentas: Conecte-se facilmente a plataformas como Zoom, Slack ou Google Agenda para fluxos de trabalho mais ágeis

Colaboração em tempo real: Permita a edição de notas em tempo real com os participantes da reunião para melhorar o trabalho em equipe

Segurança de dados: Garanta que as informações confidenciais permaneçam seguras com conformidade com SOC 2 Tipo II ou GDPR

Acompanhamento de tarefas: Atribua e monitore itens de ação com lembretes automáticos para garantir a responsabilização

Arquivos de notas: Armazene e recupere Armazene e recupere atas de reuniões anteriores com facilidade, graças a arquivos organizados e pesquisáveis

🧠 Curiosidade: Apesar do nome, “minutes” não se refere aos minutos do relógio. A palavra tem origem na expressão latina minuta scriptura, que significa “pequenas notas” ou “detalhes”.

O melhor software para atas de reuniões

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Aqui está um resumo das melhores ferramentas que ajudam você a registrar, organizar e agir com base em todas as conversas. 💬

1. ClickUp (Ideal para notas de reunião com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Tome notas de forma mais inteligente com o AI Notetaker do ClickUp Use o AI Notetaker do ClickUp para registrar os principais pontos e gerar itens de ação em tempo real

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, transforma cada reunião em uma parte clara e rastreável do seu fluxo de trabalho, para que as decisões não se percam e as próximas etapas não fiquem guardadas no caderno de alguém.

Tudo começa com o ClickUp Meetings, que reúne ferramentas que ajudam você a registrar, organizar e acompanhar.

Transforme cada conversa em ação

🎥 Gostaria de ter um assistente para suas reuniões? Com o Notetaker do ClickUp, você pode esquecer as anotações frenéticas — basta aparecer, conversar e deixar que seu novo amigo de IA cuide dos detalhes! Veja como.

Vamos começar com o ClickUp AI Notetaker. Ele participa das suas reuniões, grava a conversa e gera resumos claros e estruturados.

Suponha que suas equipes de produto e marketing se reúnam para definir os cronogramas de lançamento. A IA transcreverá a discussão, destacará decisões como “texto final do anúncio a ser revisado até quarta-feira” e sugerirá automaticamente a atribuição dessa tarefa ao responsável pelo conteúdo.

O ClickUp AI Notetaker vai além da transcrição. Ele captura os principais pontos, identifica decisões e ações a serem tomadas e pode até mesmo transformá-las em tarefas para as pessoas certas — assim, as reuniões contribuem diretamente para a execução, em vez de servirem apenas como documentação.

Crie itens de ação e defina lembretes diretamente a partir das notas

Ele também funciona em plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, permitindo que você registre, resuma e organize notas onde quer que sua equipe se reúna.

Peça ao ClickUp Brain para encontrar instantaneamente notas de reuniões anteriores ou detalhes de projetos relacionados

Após a reunião, você pode usar o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para pesquisar instantaneamente todas as notas, tarefas e documentos de reuniões anteriores usando linguagem natural. Encontre rapidamente decisões anteriores, compromissos ou o contexto de projetos em andamento — sem precisar vasculhar pastas ou rolar a tela sem parar.

Por exemplo, se alguém mencionar uma reclamação de cliente discutida há duas semanas, você pode pedir ao ClickUp Brain para encontrar a última anotação em que ela foi mencionada ou localizar a tarefa criada para resolvê-la.

Revise notas de reunião geradas por IA no ClickUp Docs

Os resultados das reuniões do AI Notetaker são salvos em um ClickUp Docs privado. Você pode abrir esse documento, agrupar itens relacionados, marcar colegas de equipe, ajustar prazos ou vincular tarefas às suas listas e espaços.

Por exemplo, se a transcrição destacar “Agendar reunião inicial com o cliente”, você pode mover isso para uma seção no Doc chamada “Tarefas de lançamento do cliente”, marcar o gerente de contas ao lado e garantir que fique listado na sua lista de “Projetos de clientes”.

Ao contrário de ferramentas de reunião independentes, o ClickUp conecta nativamente notas de reunião, itens de ação e acompanhamentos aos seus projetos, tarefas e fluxos de trabalho existentes. Chega de copiar notas ou lembretes para sua lista de tarefas — tudo já está vinculado e pode ser rastreado.

Otimize sincronizações recorrentes com o modelo de ata de reunião

Baixe um modelo gratuito Mantenha suas reuniões organizadas com o modelo de atas de reunião do ClickUp

Para facilitar ainda mais as coisas, o modelo de atas de reunião do ClickUp oferece um layout pronto para uso, projetado especificamente para reuniões recorrentes de equipe. Ele inclui seções para participantes, pauta, decisões importantes e itens de ação.

Por exemplo, se você estiver realizando sincronizações multifuncionais quinzenais, pode duplicar o modelo a cada vez e preencher as atualizações à medida que a reunião avança. Cada item registrado pode ser vinculado a uma tarefa ou atribuído a um membro da equipe, facilitando o acompanhamento do que foi acordado e de quem é responsável por cada item.

Principais recursos do ClickUp

Gerencie todo o seu dia a partir de um único lugar: Sincronize reuniões e tarefas no Sincronize reuniões e tarefas no ClickUp Calendar , planeje sua agenda com eficiência e receba sugestões inteligentes para acompanhamentos

Escreva menos e aja mais rápido: Peça ao ClickUp Brain para resumir tarefas, preencher descrições e redigir atualizações com base no contexto da reunião

Participe de reuniões sem trocar de ferramenta: inicie chamadas no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams de qualquer lugar do seu espaço de trabalho no ClickUp

Mantenha as conversas ligadas ao trabalho: use use o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, tomar decisões e colaborar sem perder o contexto

Grave e compartilhe o contexto rapidamente: Grave vídeos curtos da tela para orientações, atualizações ou acompanhamentos que não exijam uma reunião completa com Grave vídeos curtos da tela para orientações, atualizações ou acompanhamentos que não exijam uma reunião completa com o ClickUp Clips

Transforme gravações em transcrições pesquisáveis: Deixe o ClickUp Brain transcrever Clips e gravações de reuniões para que você possa revisitar as discussões sem precisar assistir novamente

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme, especialmente se você não estiver familiarizado com a hierarquia de tarefas e o conjunto de recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.250 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.470 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do Reddit realmente diz tudo:

O sistema de documentos deles substituiu discretamente a maior parte do nosso trabalho no Google Docs. Tudo flui melhor quando nossa documentação fica no mesmo lugar que nossos projetos. […] No começo, eu estava em dúvida sobre o ClickUp Brain, parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. O recurso de anotações com IA foi a verdadeira surpresa. Costumávamos perder muitas ações pendentes após as reuniões, mas agora ele registra tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento ficou visivelmente melhor.

O sistema de documentos deles substituiu discretamente a maior parte do nosso trabalho no Google Docs. Tudo flui melhor quando nossa documentação fica no mesmo lugar que nossos projetos. […] No começo, eu estava em dúvida sobre o ClickUp Brain, parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. O recurso de anotações com IA foi a verdadeira surpresa. Costumávamos perder muitas ações pendentes após as reuniões, mas agora ele registra tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento ficou visivelmente melhor.

📮ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre eficácia de reuniões, 12% dos entrevistados consideram as reuniões superlotadas, 17% afirmam que elas se prolongam demais e 10% acreditam que elas são, em sua maioria, desnecessárias. Em outra pesquisa da ClickUp, 70% dos entrevistados confessaram que, se pudessem, enviariam de bom grado um substituto ou um representante às reuniões. O AI Notetaker integrado do ClickUp pode ser o seu assistente de reuniões perfeito! Deixe que a IA capture todos os pontos-chave, decisões e itens de ação enquanto você se concentra em tarefas de maior valor. Com resumos automáticos de reuniões e criação de tarefas assistida pelo ClickUp Brain, você nunca perderá informações críticas — mesmo quando não puder participar de uma reunião. 💫 Resultados reais: Equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

2. Fellow (Ideal para fluxos de trabalho estruturados de reuniões)

via Fellow

O Fellow foi desenvolvido para equipes que desejam realizar reuniões organizadas e produtivas do início ao fim.

O que o torna particularmente útil é sua capacidade de acompanhar itens de ação em várias reuniões. Quando alguém se compromete a entregar uma proposta de orçamento até sexta-feira, o Fellow se lembra e pode enviar lembretes gentis.

Você também pode usar IA para anotações de reuniões a fim de identificar padrões nos hábitos de reunião da sua equipe, como quais discussões costumam se prolongar ou quais decisões exigem várias reuniões para serem finalizadas.

Principais recursos do Fellow

Acesse o histórico de reuniões da sua equipe para identificar padrões nos tópicos de discussão, na velocidade da tomada de decisões e no acompanhamento

Crie espaços de preparação compartilhados onde os participantes possam adicionar itens da pauta da reunião e contexto antes de você começar a falar

Conecte o Fellow às suas ferramentas existentes para que os resultados das reuniões sejam automaticamente transferidos para seus sistemas de gerenciamento de projetos e comunicação

Limitações do Fellow

A interface pode parecer um pouco complicada se você prefere fazer anotações de forma simples; há muitos recursos e opções para explorar

As opções de formatação para notas são mais limitadas

Preços do Fellow

Pessoas físicas

Gratuito

Solo: US$ 29/mês por usuário

Empresas e equipes

Gratuito

Team: US$ 11/mês por usuário

Negócios: US$ 23/mês por usuário

Enterprise: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresas e equipes

Team: US$ 11/mês por usuário

Negócios: US$ 23/mês por usuário

Enterprise: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Pessoas físicas

Solo: US$ 29/mês

Avaliações e comentários de usuários

G2: 4,7/5 (mais de 2.210 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fellow?

De acordo com um avaliador da Capterra:

O Fellow é uma ferramenta fácil de usar e útil que todo gerente deveria ter! Tenho que me dividir entre clientes e diferentes tarefas, e é muito útil ter acesso a todas as minhas ações e tarefas em um só lugar. Também adoro a seção de notas privadas e a uso com bastante frequência durante as chamadas. A possibilidade de personalizar os fluxos (modelos) também é uma grande vantagem, já que nem todas as reuniões têm a mesma estrutura.

O Fellow é uma ferramenta fácil de usar e útil que todo gerente deveria ter! Tenho que me dividir entre clientes e diferentes tarefas, e é muito útil ter acesso a todas as minhas ações e tarefas em um só lugar. Também adoro a seção de notas privadas e a uso com bastante frequência durante as chamadas. A possibilidade de personalizar os fluxos (modelos) também é uma grande vantagem, já que nem todas as reuniões têm a mesma estrutura.

3. Fireflies.ai (Ideal para registrar conversas com precisão)

via Fireflies.ai

O Fireflies.ai faz uma coisa muito bem: criar transcrições precisas com IA das suas reuniões. Ele participa das suas videochamadas como um bot e registra tudo o que é dito.

O software de atas de reuniões lida bem com vocabulário técnico depois que você o treina com os termos do seu setor. Ele também pode compartilhar automaticamente as notas da reunião com membros específicos da equipe, com base em quem participou ou quais tópicos foram abordados.

Principais recursos do Fireflies.ai

Use a Pesquisa Inteligente para encontrar tópicos específicos, itens de ação ou palavras-chave nas transcrições, analisando reuniões de uma hora em menos tempo

Crie trechos de áudio compartilháveis, recortando momentos importantes em Soundbites para facilitar o compartilhamento com sua equipe

Faça perguntas em tempo real com o assistente de IA Ask Fred para consultar detalhes da reunião ou gerar e-mails e conteúdo de acompanhamento

Limitações do Fireflies.ai

A precisão da transcrição diminui durante discussões altamente técnicas ou quando várias pessoas falam ao mesmo tempo

Os recursos de gravação de vídeo são limitados, então você perde o contexto visual que pode ser importante

O processamento de reuniões mais longas pode levar tempo, atrasando o acesso às transcrições

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Enterprise: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Esta análise da Capterra oferece uma análise detalhada e útil:

Achei o software simples de usar e de fácil acesso. As atas são tão boas quanto as feitas por uma pessoa, com a vantagem adicional de gravação de áudio/vídeo, transcrição e alguns recursos extras interessantes.

Achei o software simples de usar e de fácil acesso. As atas são tão boas quanto as feitas por uma pessoa, com a vantagem adicional de gravação de áudio/vídeo, transcrição e alguns recursos extras interessantes.

💡 Dica profissional: Sim, uma seção “🌀 Ainda confuso”. Isso obriga a equipe a revisitar assuntos em aberto, em vez de fingir que eles nunca aconteceram.

4. Avoma (Ideal para inteligência de conversas de vendas)

via Avoma

O Avoma foi desenvolvido especificamente para equipes de vendas que desejam entender o que está acontecendo nas conversas com seus clientes potenciais. Além da transcrição básica, ele analisa os níveis de engajamento, acompanha menções à concorrência e identifica padrões que indicam se os negócios têm chances de serem fechados.

O gerador de atas de reuniões com IA avalia conversas individuais com base em métricas como o número de perguntas feitas pelos clientes potenciais e seu sentimento geral.

Principais recursos do Avoma

Crie e compartilhe trechos de reuniões marcando momentos importantes para reprodução rápida ou colaboração com sua equipe

Agende reuniões com facilidade usando opções de agendamento individual, em grupo ou por rodízio, além de lembretes automáticos para reduzir o número de faltas

Treine equipes de forma eficaz com pontuação de chamadas baseada em IA, feedback personalizado e ferramentas de gerenciamento de pipeline para impulsionar as vendas

Limitações do Avoma

Os preços podem ficar caros para equipes de vendas maiores

Os recursos são voltados para vendas, portanto, outros departamentos obtêm um valor limitado

Limitações de integração com alguns sistemas de CRM exigem a inserção manual de dados

Preços do Avoma

Startup: US$ 29/mês por gravador

Organização: US$ 39/mês por gravador

Empresa: US$ 39/mês por gravador (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.335 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

Diretamente de uma avaliação do G2 sobre este software de atas de reuniões:

Para mim, a parte mais útil do avoma é o feedback após minhas chamadas. Por exemplo, quanto eu falei em comparação com quanto o cliente falou durante as chamadas. Eu costumo falar demais em algumas chamadas, então isso me permite revisá-las e ver o quanto tenho essa tendência. Assim, consigo ter uma visão mais clara. Outro recurso que uso em todas as chamadas é o quadro de pontuação. Só isso já ajudou a elevar a qualidade das minhas chamadas.

Para mim, a parte mais útil do avoma é o feedback após minhas chamadas. Por exemplo, quanto eu falei em comparação com quanto o cliente falou durante as chamadas. Eu costumo falar demais em algumas chamadas, então isso me permite revisá-las e ver o quanto tenho essa tendência. Assim, consigo ter uma visão mais clara. Outro recurso que uso em todas as chamadas é o quadro de pontuação. Só isso já ajudou a elevar a qualidade das minhas chamadas.

5. tl;dv (Ideal para momentos de reunião compartilháveis)

via tl;dv

A tl;dv é especializada em condensar longas gravações de reuniões em videoclipes concisos e compartilháveis que destacam os pontos-chave. Em vez de pedir à sua equipe de produto para assistir a uma sessão de feedback do cliente com uma hora de duração, você pode enviar a eles um clipe de dois minutos com a reação real do cliente à demonstração do seu novo recurso.

E o melhor? Você pode criar uma biblioteca pesquisável com feedbacks importantes de clientes, demonstrações de produtos ou momentos de treinamento que sua equipe poderá consultar posteriormente.

Resumo: os melhores recursos

Programe relatórios recorrentes com IA para acompanhar tendências, feedback de clientes ou menções à concorrência nas reuniões

Traduza transcrições de reuniões para mais de 40 idiomas, oferecendo suporte a equipes globais com reconhecimento preciso de dialetos

Acompanhe o desempenho da sua equipe no cumprimento dos manuais de vendas, com a IA fornecendo insights sobre a adesão e áreas que precisam de orientação

tl;dv limitações

A transcrição enfrenta dificuldades com discussões técnicas complexas e requer correção manual

O processamento de vídeo pode ser lento em reuniões mais longas, especialmente com conexões de internet mais lentas

O plano gratuito limita significativamente o número de gravações e os recursos avançados de IA

tl;dv preços

Gratuito para sempre

Pro: US$ 29/mês por usuário

Negócios: US$ 65/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários resumidos

G2: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o tl;dv?

Esta análise da G2 oferece uma perspectiva interessante:

Gosto da forma como identifica tópicos relevantes e também do fato de poder simplesmente copiar e colar (da área de transferência) a transcrição — sem necessidade de downloads adicionais. O e-mail enviado ao final da reunião é bastante elegante (melhor do que outras alternativas). No plano empresarial, você também tem acesso à API e à pré-visualização do servidor MCP.

Gosto da forma como identifica tópicos relevantes e também do fato de poder simplesmente copiar e colar (da área de transferência) a transcrição — sem necessidade de downloads adicionais. O e-mail enviado ao final da reunião é bastante elegante (melhor do que outras alternativas). No plano empresarial, você também tem acesso à API e à pré-visualização do servidor MCP.

🧠 Curiosidade: No Japão, existe uma palavra para designar a fadiga causada por reuniões. Chama-se kaigi-zumari (会議詰まり), o estresse causado por reuniões consecutivas.

6. Otter.ai (Ideal para participação em reuniões em tempo real)

via Otter.ai

O Otter.ai transforma reuniões em experiências colaborativas, nas quais os participantes podem contribuir com anotações em tempo real. O software de atas de reuniões permite que os membros da equipe adicionem comentários, destaquem pontos importantes e atribuam tarefas enquanto a reunião está em andamento.

A desvantagem? Às vezes, as reuniões acabam se tornando mais uma questão de editar as anotações do que de ter a conversa em si, o que pode ser útil e, ao mesmo tempo, uma distração, dependendo do foco da sua equipe.

Principais recursos do Otter.ai

Acesse legendas em tempo real durante videochamadas para ajudar os participantes a acompanhar o conteúdo e garantir a acessibilidade para aqueles que precisam de suporte visual ao texto

Use o Otter AI Chat durante as reuniões para fazer perguntas sobre as discussões, gerar listas de ações ou criar e-mails de acompanhamento instantaneamente

Implemente o OtterPilot para participar e transcrever várias reuniões simultaneamente, garantindo que nenhuma discussão seja perdida, mesmo com uma agenda lotada

Limitações do Otter.ai

Sem integração com CRM, o que limita a utilidade para equipes de vendas e de atendimento ao cliente em comparação com as alternativas ao Otter.ai

As opções limitadas de formatação dificultam a criação de documentação com aparência profissional

Problemas de qualidade de áudio afetam significativamente a precisão da transcrição

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Eis o que um usuário do Reddit disse sobre sua experiência com este software de atas de reuniões:

Adoro. É minha ferramenta diária para reuniões. As transcrições precisam de alguns ajustes após a gravação para corrigir jargões, falas ininteligíveis e alguns erros de pronúncia, mas, depois que faço isso, o Otter bot é ótimo. Peço para ele resumir as coisas para mim, criar rascunhos de e-mails para acompanhamentos e até analisar conversas em busca de coisas como causas principais e outras questões.

Adoro. É minha ferramenta diária para reuniões. As transcrições precisam de alguns ajustes após a gravação para corrigir jargões, falas ininteligíveis e alguns erros de pronúncia, mas, depois que faço isso, o Otter bot é ótimo. Peço para ele resumir as coisas para mim, criar rascunhos de e-mails para acompanhamentos e até analisar conversas em busca de coisas como causas principais e outras questões.

🔍 Você sabia? “Atas aprovadas como lidas” é uma salvaguarda legal. Aquela frase que você ouve em reuniões formais? Ela protege formalmente a organização contra alegações de imprecisão posteriormente. Se você não as corrigir durante a reunião, elas permanecem válidas.

7. Fathom (Ideal para automação de fluxos de trabalho de CRM)

via Fathom

O Fathom resolve o problema que todo vendedor finge que não existe: atualizar seu CRM após as reuniões.

Você conhece a rotina: recebe uma ligação de um cliente, promete a si mesmo que registrará os detalhes mais tarde, mas três semanas se passam e você mal consegue se lembrar do que foi discutido. O Fathom cuida automaticamente da parte chata de inserção de dados. Ele escuta suas chamadas, determina o que precisa ser adicionado ao seu CRM e insere automaticamente, sem exigir nenhuma entrada manual.

O recurso de reconhecimento inteligente desse software de conversão de voz em texto detecta até mesmo quando as pessoas mencionam empresas ou contatos específicos e vincula tudo corretamente.

Principais recursos do Fathom

Marque destaques em tempo real durante as chamadas e permita que o Fathom capture retroativamente o trecho completo da conversa para que você sempre tenha o contexto completo

Defina alertas por palavra-chave para ser notificado quando tópicos específicos forem mencionados durante uma chamada

Crie listas de reprodução com os destaques das chamadas para integrar novos membros da equipe ou analisar negócios

Compreenda as limitações

Falta-lhe uma visão mais aprofundada das reuniões, como análise de tendências entre chamadas, estatísticas de tempo de fala ou métricas de sentimento

Há relatos de falhas na gravação ou atrasos nas notificações de participação de bots, especialmente no Teams

Preços do Fathom

Gratuito

Premium: US$ 20/mês por usuário

Team: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 28/mês por usuário

Avaliações e comentários do Fathom

G2: 5/5 (mais de 5.370 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 790 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Um usuário do Reddit coloca a questão da seguinte forma:

Como agência, somos grandes fãs do Fathom. A interface é extremamente simples, o que nos permite gerar rapidamente relatórios sobre tráfego, conversões ou comportamento do usuário sem precisar lidar com informações desnecessárias. Além disso, é fácil compartilhar links com freelancers, o que elimina o trabalho extra de colocá-los a par de tudo.

Como agência, somos grandes fãs do Fathom. A interface é extremamente simples, o que nos permite gerar rapidamente relatórios sobre tráfego, conversões ou comportamento do usuário sem precisar lidar com informações desnecessárias. Além disso, é fácil compartilhar links com freelancers, o que elimina o trabalho extra de colocá-los a par de tudo.

8. Grain (Ideal para extrair insights sobre os clientes)

via Grain AI

As chamadas de feedback dos clientes são minas de ouro de insights, mas a maior parte desse ouro fica enterrada em gravações de uma hora que ninguém tem tempo para revisar.

O Grain funciona como seu explorador de insights.

Ele cria vídeos com os melhores momentos que podem ser compartilhados, capturando aqueles instantes perfeitos em que os clientes explicam exatamente o que amam ou odeiam no seu produto. Esses vídeos se tornam material de treinamento para novos representantes de vendas, evidências para equipes de produto e munição para campanhas de marketing.

Principais recursos do Grain

Acompanhe a proporção entre tempo de fala e tempo de escuta e os cronogramas dos participantes para entender o equilíbrio das suas reuniões

Remova palavras de preenchimento automaticamente e adicione termos personalizados para melhorar a precisão da transcrição

Edite transcrições diretamente, corrija os nomes dos participantes, adicione comentários e transforme o texto em vídeos compartilháveis

Limitações do Grain

As informações são limitadas a reuniões individuais; não há agregação nem análise de tendências entre as sessões

O plano básico tem um limite de 20 reuniões por mês; além disso, você precisa fazer um upgrade

Alguns usuários relatam falhas nos convites para reuniões e recursos limitados para anotações manuais fora do Zoom

Preços dos grãos

Gratuito

Plano Starter: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Grain

G2: 4,6/5 (mais de 295 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grain?

De acordo com uma avaliação do G2:

Gosto da facilidade de uso e da versatilidade do Grain. É simples o suficiente para qualquer pessoa aprender a usar, mas também possui muitos recursos avançados para usuários mais experientes

Gosto da facilidade de uso e da versatilidade do Grain. É simples o suficiente para qualquer pessoa aprender a usar, mas também possui muitos recursos avançados para usuários mais experientes

🧠 Curiosidade: Os senadores da Roma Antiga mantinham os “acta diurna”, as primeiras atas públicas. Traduzidos como “atos diários”, esses registros eram afixados em espaços públicos em pedra ou metal.

9. Jamie (Ideal para equipes preocupadas com a privacidade)

via Jamie

Enquanto outras ferramentas de software para atas de reuniões enviam suas conversas para a nuvem para processamento, o Jamie lida com tudo localmente no seu dispositivo. Isso o torna perfeito para equipes que lidam com informações confidenciais, discussões jurídicas ou qualquer coisa que possa deixar sua equipe de conformidade em pânico.

Sem bots participando das chamadas ou dados sendo enviados para servidores desconhecidos.

A desvantagem? Você perde alguns dos recursos de colaboração e integrações que tornam outras ferramentas de reunião com IA tão convenientes.

Principais recursos do Jamie

Faça perguntas ao Jamie a qualquer momento usando a Barra Lateral do Assistente Executivo (Ctrl/Command + J) para obter respostas ou decisões anteriores do seu histórico de reuniões instantaneamente

Capture automaticamente o conteúdo da tela, como slides ou gráficos, a partir de chamadas virtuais para enriquecer sua transcrição e seu resumo

Identifique e lembre-se dos participantes ao longo do tempo e, em seguida, use essas informações para marcar automaticamente quem disse o quê, garantindo maior clareza e responsabilidade

Limitações do Jamie

O processamento local pode afetar o desempenho em dispositivos mais antigos ou durante reuniões muito longas

Sem integração com ferramentas de produtividade, sistemas de CRM ou plataformas de gerenciamento de projetos

Seu conjunto de recursos mais reduzido pode não atender às equipes que precisam de análises avançadas ou fluxos de trabalho automatizados

Preços do Jamie

Gratuito

Prós: Preços personalizados

Além disso: Preços personalizados

Equipe: Preços personalizados

Executivo: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Jamie

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jamie?

Uma avaliação do G2 coloca a questão da seguinte forma:

Uma das coisas que realmente me impressiona no Jamie é o fato de ele não depender de bots para participar das minhas chamadas. Considerando a frequência com que alterno entre diferentes plataformas de reunião, a capacidade do Jamie de funcionar perfeitamente sem nenhum plugin é uma grande vantagem. É fantástico saber que, mesmo durante reuniões presenciais com clientes, o Jamie está lá para ajudar.

Uma das coisas que realmente me impressiona no Jamie é o fato de ele não depender de bots para participar das minhas chamadas. Considerando a frequência com que alterno entre diferentes plataformas de reunião, a capacidade do Jamie de funcionar perfeitamente sem nenhum plugin é uma grande vantagem. É fantástico saber que, mesmo durante reuniões presenciais com clientes, o Jamie está lá para ajudar.

🔍 Você sabia? Equipes de empresas como a Amazon às vezes realizam reuniões silenciosas, nas quais os participantes leem documentos pré-redigidos durante os primeiros 20 minutos. O documento serve então tanto como briefing quanto como ata da reunião.

10. MeetGeek (Ideal para análise de desempenho de reuniões)

via MeetGeek

O MeetGeek oferece visibilidade sobre como sua equipe se comunica. Ele monitora o tempo de fala, a duração das reuniões e as tendências de engajamento, além de destacar automaticamente quando as discussões levam a decisões ou ações a serem tomadas.

Algumas equipes adoram essa abordagem baseada em dados para melhorar a comunicação, enquanto outras acham que a análise constante torna as reuniões frias e impessoais. É definitivamente ideal para equipes que desejam otimizar sua colaboração com base em números concretos, em vez de intuições.

Principais recursos do MeetGeek

Gere insights de inteligência de conversação que identificam padrões de comunicação e sugerem melhorias específicas

Crie painéis analíticos personalizados que monitoram as tendências de desempenho das reuniões ao longo do tempo

Acesse relatórios de feedback automatizados que avaliam a qualidade das reuniões com base nos níveis de engajamento, na velocidade da tomada de decisões e nas taxas de acompanhamento

Limitações do MeetGeek

Os usuários têm enfrentado falhas nas gravações e um suporte atrasado ou que não responde

A autenticação é limitada a contas externas (Google/Microsoft), ao contrário das alternativas ao MeetGeek

Os preços podem não justificar os custos para equipes menores que precisam apenas de anotações básicas de reuniões

Preços do MeetGeek

Gratuito

Pro: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Enterprise: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o MeetGeek

G2: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek?

Um usuário do Reddit compartilhou este comentário:

Se você deseja uma ferramenta que resuma e crie atas de reuniões que capturem os detalhes mais relevantes de suas reuniões, experimente o MeetGeek. Ele permite até mesmo personalizar modelos para gerar atas que capturem informações específicas para você. Depois, basta pesquisar por palavras-chave para encontrá-las ou sincronizá-las automaticamente com outras ferramentas que você usa (por exemplo, Notion, Slack, etc.)

Se você deseja uma ferramenta que resuma e crie atas de reuniões que capturem os detalhes mais relevantes de suas reuniões, experimente o MeetGeek. Ele permite até mesmo personalizar modelos para gerar atas que capturem informações específicas para você. Depois, basta pesquisar por palavras-chave para encontrá-las ou sincronizá-las automaticamente com outras ferramentas que você usa (por exemplo, Notion, Slack, etc.)

11. Sembly (Ideal para gerenciamento automatizado de tarefas)

via Sembly AI

O Sembly se destaca por registrar compromissos verbais durante as reuniões e transformá-los em tarefas concretas no seu sistema de gerenciamento de projetos. Quando alguém diz: “Entrarei em contato com o cliente sobre os preços na próxima semana”, o software de atas de reuniões identifica isso como um compromisso e torna-o rastreável.

É surpreendentemente bom em distinguir entre menções casuais e compromissos reais.

O recurso de inteligência artificial conversacional permite que você faça perguntas sobre reuniões anteriores, o que é útil quando você precisa lembrar o que foi decidido há três meses, mas não consegue encontrar as anotações certas.

Principais recursos do Sembly

Conecte os resultados das reuniões diretamente aos fluxos de trabalho de projetos existentes para que decisões e compromissos se transformem imediatamente em ações a serem executadas

Gere resumos inteligentes de reuniões que se concentram especificamente em insights acionáveis, próximos passos e decisões

Configure sistemas de lembretes automáticos que notifiquem os membros da equipe sobre prazos que se aproximam e compromissos pendentes mencionados durante as chamadas

Limitações do Sembly

A automação de tarefas pode criar entradas duplicadas se não for configurada corretamente com os sistemas existentes

Personalização limitada para a criação de fluxos de trabalho automatizados

Falhas ocasionais na sincronização do calendário fazem com que o Sembly perca reuniões por completo

Preços do Sembly

Gratuito

Profissional: US$ 15/mês

Team: US$ 29/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sembly

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sembly?

Veja o que um usuário do Reddit disse sobre este software para atas de reuniões:

O Sembly cria notas de reunião, tarefas e itens-chave e me permite revisar a transcrição. Eu estava com dificuldades antes, e isso me deixou um pouco mais aliviado. Edição para acrescentar: chamadas semanais de status limitadas a 3 dias por semana, às vezes 4 se não tiver escolha. Reuniões individuais às sextas-feiras e reuniões de emergência. As sextas-feiras são para colocar o trabalho em dia.

O Sembly cria notas de reunião, tarefas e itens-chave e me permite revisar a transcrição. Eu estava com dificuldades antes, e isso me deixou um pouco mais aliviado. Edição para acrescentar: chamadas semanais de status limitadas a 3 dias por semana, às vezes 4 se não tiver escolha. Reuniões individuais às sextas-feiras e reuniões de emergência. As sextas-feiras são para colocar o trabalho em dia.

🔍 Você sabia? As Regras de Ordem de Robert transformaram as atas de reuniões em uma forma de arte. Publicadas pela primeira vez em 1876, essas regras ainda são utilizadas hoje por conselhos, organizações sem fins lucrativos e governos. Elas detalham exatamente como formatar atas, até mesmo quando se deve escrever “Moção” com letra maiúscula.

12. MeetingKing (Ideal para padrões de documentação formal)

via MeetingKing

O MeetingKing cria atas de reuniões que deixariam seu departamento jurídico orgulhoso — formatação adequada, listas oficiais de participantes, decisões claramente documentadas e todo o rigor burocrático que as reuniões do conselho e as auditorias de conformidade exigem.

Ele foi desenvolvido para organizações onde “anotações informais” não são suficientes e tudo precisa ser documentado de acordo com padrões específicos. Perfeito para ambientes formais, mas provavelmente um exagero se as reuniões da sua equipe envolvem pizza e resolução de problemas de maneira descontraída.

Principais recursos do MeetingKing

Use modelos de anotações pré-definidos, projetados para diferentes tipos de reuniões, que garantem uma documentação consistente

Implemente um processo de aprovação que permita aos participantes designados revisar, editar e validar as atas das reuniões

Mantenha históricos completos de reuniões com registros detalhados que atendam aos requisitos de auditoria e às obrigações de manutenção de registros

Gere listas de participantes, registros de decisões e resumos de itens de ação para procedimentos formais e conformidade regulatória

Limitações do MeetingKing

Vários usuários observam que a organização de reuniões pode ser um processo demorado e trabalhoso

Alguns relatam falhas, como janelas pop-up que não abrem ao adicionar etiquetas ou recursos, ou pequenos problemas na interface do usuário

A plataforma carece de recursos de nível empresarial, como login único (SSO), permissões de usuário ou uma API para desenvolvedores

Preços do MeetingKing

Versão de avaliação gratuita disponível

Pro Individual: US$ 9,95/mês

Pro Small: US$ 39,95/mês (para cinco usuários)

Pro Medium: US$ 64,95/mês (para 10 usuários)

Pro Large: US$ 124,95/mês (para 25 usuários)

Avaliações e comentários sobre o MeetingKing

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetingKing?

Um trecho rápido de uma avaliação do G2 sobre este software para atas de reuniões:

O fato de automatizar o processo de gravação e redação das atas de reunião, o que, na verdade, resume com precisão as partes mais importantes do meu trabalho. Isso reduz o meu trabalho diário de preparar uma pauta, e o suporte ao cliente é rápido e fácil: basta adicionar o aplicativo à conta do Workspace ou à reunião, e ele cuida de todo o resto [sic]

O fato de automatizar o processo de gravação e redação das atas de reunião, o que, na verdade, resume com precisão as partes mais importantes do meu trabalho. Isso reduz o meu trabalho diário de preparar uma pauta, e o suporte ao cliente é rápido e fácil: basta adicionar o aplicativo à conta do Workspace ou à reunião, e ele cuida de todo o resto [sic]

📖 Leia também: Modelos gratuitos de lista de tarefas no Excel e no ClickUp

Adicione o ClickUp às suas reuniões

Você não deveria precisar ficar procurando anotações, reescrevendo itens de ação ou vasculhar três ferramentas só para lembrar o que foi decidido em uma reunião. É isso que o software de atas de reuniões deve fazer, sem sobrecarregar ainda mais o seu trabalho.

O ClickUp leva isso a sério.

Ele grava suas reuniões, transcreve-as, resume os pontos importantes e vincula tarefas ao seu fluxo de trabalho. Você obtém anotações claras, responsabilização e tudo vinculado aos seus projetos sem precisar alternar entre abas.

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