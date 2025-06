13 melhores alternativas ao MeetGeek AI para uma gestão de reuniões mais inteligente

Suas reuniões são repletas de insights, mas e suas anotações? Incompletas.

Talvez o MeetGeek AI capture a conversa, mas e as ações que não são acompanhadas? Ou as transcrições que sua equipe nunca lê?

Se a sua ferramenta atual se limita à transcrição, ela está custando mais do que tempo — está custando impulso. Especialmente se o tamanho da sua equipe está crescendo ou se seus fluxos de trabalho precisam de mais do que resumos.

Analisamos 13 alternativas ao MeetGeek AI que não se limitam a gravar — elas pensam, organizam e se integram às suas ferramentas para que você possa agir mais rapidamente após cada chamada.

Vamos encontrar a que funciona da maneira que você trabalha. 👇

O que é o MeetGeek AI?

O MeetGeek AI é uma ferramenta de transcrição e anotações de reuniões que usa inteligência artificial para gravar conversas, gerar resumos e extrair pontos-chave. Ele captura automaticamente discussões, itens de ação e decisões, fornecendo documentação sem a necessidade de fazer anotações manualmente.

Os usuários podem acessar transcrições, destaques e gravações após cada chamada. O MeetGeek AI é frequentemente usado em ambientes de trabalho remotos ou híbridos para criar um registro consistente das reuniões da equipe e auxiliar nas tarefas de documentação e acompanhamento.

🧠 Curiosidade: A palavra "reunião" vem do inglês antigo mētan, que significa "encontrar". Isso significa que as reuniões fazem parte da interação humana há séculos, mesmo na Idade Média.

Por que escolher alternativas ao MeetGeek AI?

O MeetGeek AI oferece recursos úteis para transcrição e resumos de reuniões, mas algumas equipes procuram alternativas com base na adequação da ferramenta às suas necessidades e fluxos de trabalho específicos.

Aqui estão algumas razões pelas quais as equipes exploram alternativas ao MeetGeek AI:

Problemas de precisão: As transcrições podem perder o contexto ou frases importantes quando há ruído de fundo, vozes sobrepostas ou internet instável durante as chamadas

Suporte limitado a idiomas: com apenas alguns idiomas suportados, equipes internacionais podem considerar a ferramenta de transcrição por IA limitada para a comunicação diária entre regiões

Planos de preços restritivos: Para indivíduos ou equipes menores, o custo mensal pode parecer alto em comparação com a frequência de uso da ferramenta

Falta de opções de integração: As opções limitadas de integração com CRM e gerenciamento de projetos podem atrapalhar seus fluxos de trabalho estabelecidos

Automação mínima do fluxo de trabalho: Tarefas e acompanhamentos muitas vezes precisam ser adicionados manualmente, retardando as ações pós-reunião

👥 Uma regra simples para realizar reuniões mais eficazes? Mantenha-as pequenas. O ex-CEO da Amazon, Jeff Bezos, acredita piamente na "regra das duas pizzas": se duas pizzas não forem suficientes para alimentar todos os participantes da reunião, o grupo é muito grande. A ideia é simples: equipes menores levam a um foco mais nítido, melhor colaboração e menos vozes se perdendo no meio do barulho. 🍕

Alternativas ao MeetGeek AI em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, veja rapidamente como essas alternativas ao MeetGeek AI se comparam em termos de recursos principais. 📝

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Ideal para inteligência de conversação Tamanho da equipe: equipes de vendas e suporte ao cliente de vários tamanhos que precisam de insights sobre conversas O ClickUp AI Notetaker transcreve reuniões, gera itens de ação e o ClickUp Brain torna o conteúdo pesquisável Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Otter. ai Ideal para transcrição integrada com ferramentas de colaboração Tamanho da equipe: equipes pequenas a grandes que precisam de transcrição e colaboração em tempo real Transcrição automática, pesquisa por palavras-chave, identificação de locutores, colaboração em tempo real A partir de US$ 16,99/mês por usuário Fireflies. ai Ideal para captura de reuniões em várias plataformas Tamanho da equipe: equipes de médio a grande porte que trabalham em várias plataformas Rastreadores personalizados, integração entre plataformas, resumos com IA, banco de dados pesquisável A partir de US$ 18/mês por usuário Avoma Ideal para inteligência de conversação Tamanho da equipe: equipes de vendas e suporte ao cliente que precisam de insights sobre conversas Análise focada em vendas, acompanhamento de sentimentos, insights de conversas A partir de US$ 29/mês por usuário Fathom Ideal para notas de reuniões com IA gratuitas com pontos-chave Tamanho da equipe: equipes que precisam de resumos simples de reuniões Gere destaques em vídeo, transcrições pesquisáveis e organização do espaço da equipe Gratuito tl;dv Ideal para destaques simples em vídeo e compartilhamento Tamanho da equipe: equipes pequenas a médias que precisam de destaques rápidos e fáceis de assimilar das reuniões Transcrição automática, pesquisa por palavras-chave, identificação de locutores e colaboração em tempo real A partir de US$ 29/mês por usuário Rev Ideal para transcrições com precisão verificada por humanos Tamanho da equipe: equipes pequenas a grandes que precisam de transcrições com alta precisão Transcrição híbrida humana e IA, suporte multilíngue, serviços especializados para áreas técnicas A partir de US$ 14,99/mês por usuário Sonix. ai Ideal para reutilização automatizada de conteúdo de vídeo Tamanho da equipe: equipes de conteúdo que reutilizam conteúdo de vídeo/áudio com eficiência Transcrição automatizada, legendas e traduções, otimização de conteúdo para plataformas como redes sociais A partir de US$ 5/hora para transcrição com IA Krisp Ideal para reuniões sem ruídos Tamanho da equipe: equipes remotas que precisam de cancelamento de ruídos em tempo real Grave momentos, compartilhe destaques e transcreva reuniões em mais de 28 idiomas A partir de US$ 16/mês por usuário Tactiq Ideal para usuários do Google Workspace Tamanho da equipe: equipes que utilizam o Google Meet para reuniões online Transcrição perfeita do Google Meet, integração com o Google Docs, destaques codificados por cores A partir de US$ 12/mês por usuário Grain AI Ideal para criar destaques em vídeo compartilháveis Tamanho da equipe: equipes criativas que precisam de resumos visuais de reuniões Supressão de ruído em tempo real, controle da atividade do microfone e análises detalhadas A partir de US$ 19/mês por usuário Notta. ai Ideal para transcrição multilíngue Tamanho da equipe: equipes globais que precisam de transcrição em vários idiomas Anote reuniões, reutilize conteúdo em videoclipes e colabore em tempo real A partir de US$ 13,49/mês por usuário Sembly AI Identificação de tarefas, análise da dinâmica das reuniões e apoio à tomada de decisões Transcrição em tempo real em 58 idiomas, redução de ruído e recursos de colaboração em equipe A partir de US$ 15/mês por usuário

As melhores alternativas ao MeetGeek AI para usar

Se você está pronto para explorar suas opções, aqui estão as melhores alternativas ao MeetGeek AI que valem a pena experimentar para realizar reuniões produtivas. 👇

1. ClickUp (ideal para notas de reuniões com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho)

As notas de reuniões muitas vezes ficam esquecidas na caixa de entrada de alguém ou desaparecem em drives desorganizados. Tarefas são esquecidas, ninguém se lembra de decisões importantes e os acompanhamentos são atrasados ou perdidos. Depender de ferramentas desconectadas para transcrição, anotações e criação de tarefas transforma cada reunião em um processo fragmentado.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

As reuniões no ClickUp reúnem todas as etapas do fluxo de trabalho da sua reunião em um único sistema conectado, do planejamento à execução, para que sua equipe possa se concentrar em fazer o trabalho, e não em refazê-lo.

Capture e converta pontos-chave em tarefas instantaneamente

Capture e converta pontos-chave usando o ClickUp AI Notetaker

Assim que a reunião começa, o ClickUp AI Notetaker assume o controle. Ele transcreve toda a conversa, condensa-a em notas fáceis de entender e extrai automaticamente os itens de ação.

Digamos que a equipe de sucesso do cliente organize uma chamada sobre a estratégia de integração. A IA gera um resumo que abrange os objetivos, cronogramas e obstáculos do cliente e, em seguida, cria tarefas de acompanhamento, como "Compartilhar materiais de treinamento" ou "Agendar check-in para a semana 2".

Obtenha insights ricos em contexto a partir de transcrições e tarefas

Revise discussões usando as transcrições pesquisáveis do ClickUp Brain

Logo após a reunião, o ClickUp Brain torna essas informações pesquisáveis e utilizáveis. Ele analisa as transcrições para ajudar você a encontrar rapidamente os tópicos principais, descobrir quem disse o quê e revisar as decisões essenciais.

Suponha que um colega de equipe queira verificar quem concordou em atualizar o painel de relatórios. O ClickUp Brain pode extrair esse momento da transcrição em segundos, sem precisar percorrer uma gravação de uma hora.

Além das reuniões, o ClickUp Brain funciona como um assistente inteligente em todo o seu espaço de trabalho.

Faça perguntas como "O que combinamos para o cronograma da campanha de abril?" e obtenha respostas em notas de reuniões anteriores, tarefas vinculadas e documentos relacionados. Por exemplo, se alguém entrar em um projeto no meio do caminho, não precisará de um briefing completo. O Brain conecta os pontos para essa pessoa usando decisões reais e o contexto que já existe no ClickUp.

✨ Bônus: Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo GPT-4o e Claude, para brainstorming, ideias e muito mais.

Acompanhe os resultados das reuniões com documentos e modelos vinculados

Acompanhe resultados recorrentes através do ClickUp Docs

Para reunir tudo, o ClickUp Docs armazena todas as notas de reuniões, resumos e ações vinculadas em um único documento ao vivo.

Por exemplo, uma equipe de liderança que realiza revisões mensais dos negócios pode usar um único ClickUp Doc para acompanhar o histórico das reuniões, visualizar todas as ações pendentes e monitorar a conclusão sem precisar alternar entre diferentes plataformas.

Modelo de ata de reunião ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre os resultados das reuniões com clareza usando o modelo de ata de reunião do ClickUp

Você também pode usar o modelo de ata de reunião do ClickUp — um dos modelos de anotações mais práticos do ClickUp para equipes. Cada reunião recebe sua própria subpágina datada, para que nada fique perdido ou esquecido. Liste os participantes, vincule gravações, conecte tarefas a itens de ação e documente as principais decisões — tudo em um só lugar. É um sistema confiável e repetível para equipes que desejam otimizar as reuniões sem confusão.

Mantenha-se em sincronia com o fluxo da sua reunião

O ClickUp não se limita a tomar notas — ele as conecta. Com integrações nativas para Google Meet, Zoom, Slack, Google Agenda e mais de 1.000 ferramentas via Zapier, o ClickUp torna fácil transformar discussões em resultados. Seja sincronizando reuniões, acompanhando itens de ação ou atualizando clientes, tudo é feito em um fluxo de trabalho tranquilo.

Principais recursos do ClickUp

Personalize sua agenda diariamente: Deixe Deixe o ClickUp Calendar priorizar automaticamente as tarefas e bloquear o tempo de concentração com IA

Participe de reuniões sem interrupções: acesse chamadas do Zoom, Google Meet e Teams diretamente do ClickUp Calendar sem precisar alternar entre aplicativos

Mantenha-se em dia com sua agenda: Receba lembretes automáticos de reuniões no ClickUp para garantir que você esteja sempre preparado

Encontre o momento perfeito: Compare facilmente a disponibilidade da sua equipe através do Calendário ClickUp para encontrar o horário mais conveniente para todos

Grave resumos de reuniões: Capture orientações rápidas usando Capture orientações rápidas usando o ClickUp Clips para atualizar os colegas de equipe de forma assíncrona

Colabore com ideias ao vivo: Configure Configure os quadros brancos do ClickUp para debater ideias durante as reuniões e converter pontos em tarefas em tempo real

Centralize as discussões das reuniões: mantenha todas as atualizações e decisões no mantenha todas as atualizações e decisões no ClickUp Chat , ao lado das tarefas e documentos relevantes

Limitações do ClickUp

Funciona melhor na plataforma ClickUp, limitando a adequação para equipes que precisam de uma solução independente ou multiplataforma

Envolve uma breve curva de aprendizado para desbloquear todo o potencial dos fluxos de trabalho impulsionados por IA, especialmente para equipes novas em ferramentas de IA

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.160 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um usuário do Reddit disse sobre o uso do ClickUp

No início, eu estava cético em relação a todos os recursos extras, mas eles me conquistaram. [...] No começo, eu estava em dúvida sobre o ClickUp Brain, parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me salvou de algumas tarefas tediosas de escrita, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. O recurso de anotações com IA foi a verdadeira surpresa. Costumávamos perder muitos itens de ação após as reuniões, mas agora ele captura tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento ficou visivelmente melhor.

No início, eu estava cético em relação a todos os recursos extras, mas eles me conquistaram. [...] No começo, eu estava em dúvida sobre o ClickUp Brain, parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me salvou de algumas tarefas tediosas de escrita, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. O recurso de anotações com IA foi a verdadeira surpresa. Costumávamos perder muitos itens de ação após as reuniões, mas agora ele captura tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento ficou visivelmente melhor.

O Otter.ai transforma automaticamente conversas em notas pesquisáveis, completas com tags dos participantes. Ele também se integra ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para que você possa capturar e organizar transcrições de reuniões sem etapas adicionais.

Ao contrário do MeetGeek, que se concentra em métricas, o Otter permite que você atualize as notas à medida que avança. Você ganha 300 minutos grátis, e os planos pagos oferecem mais recursos — útil se você valoriza a integração de ferramentas em vez de análises aprofundadas.

Principais recursos do Otter.ai

Navegue até pontos específicos da discussão usando uma pesquisa por palavra-chave que conecta diretamente aos marcadores de tempo em suas gravações

Ofereça suporte a membros da equipe com diferentes preferências de aprendizagem, fornecendo alternativas em texto para o conteúdo de áudio

Identifique decisões críticas e itens de ação por meio de um sistema de destaque que torna o acompanhamento mais eficiente

Transforme reuniões em resumos prontos para e-mail para compartilhar notas e atualizações instantaneamente

Limitações do Otter.ai

A precisão diminui em ambientes barulhentos ou com sotaques muito acentuados

Cria contas automaticamente e participa de reuniões sem consentimento, levando algumas equipes a buscar alternativas

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Isso é o que um usuário do Reddit disse sobre sua experiência com o Otter.ai

Adoro. É o que uso diariamente para reuniões. As transcrições precisam de alguns ajustes após a gravação para corrigir jargões, palavras mal pronunciadas e alguns erros de pronúncia, mas depois disso, o Otter bot é ótimo. Peço para resumir coisas para mim, criar rascunhos de e-mails para acompanhamento e até analisar conversas para identificar causas e outras coisas.

Adoro. É o que uso diariamente para reuniões. As transcrições precisam de alguns ajustes após a gravação para corrigir jargões, palavras mal pronunciadas e alguns erros de pronúncia, mas depois disso, o Otter bot é ótimo. Peço para resumir coisas para mim, criar rascunhos de e-mails para acompanhamento e até analisar conversas para identificar causas e outras coisas.

📖 Leia também: Procurando mais opções? Confira este blog sobre alternativas ao Otter.ai.

3. Fireflies. ai (Melhor para captura de reuniões em várias plataformas)

O Fireflies.ai conecta-se perfeitamente a toda a sua pilha de tecnologia. Depois de configurado, ele lida com a gravação e transcrição automaticamente, criando um repositório de conversas independentemente de onde as reuniões ocorram. O banco de dados pesquisável transforma o conhecimento disperso das reuniões em informações organizadas e acessíveis que os membros da equipe podem consultar semanas ou meses depois.

E enquanto o MeetGeek rastreia KPIs, este se conecta ao Salesforce e ao Slack para equipes que vivem em fluxos de trabalho.

Principais recursos do Fireflies.ai

Crie rastreadores personalizados para identificar e destacar automaticamente discussões sobre assuntos específicos, como preços ou concorrentes

Envie arquivos de áudio pré-gravados em formatos como MP3, M4A ou WAV para uma transcrição precisa, garantindo que todas as suas conversas sejam documentadas

Baixe a extensão do Chrome para capturar reuniões em várias plataformas baseadas na web, incluindo ferramentas de videoconferência e sistemas VoIP

Use aplicativos de resumos superinteligentes para personalizar resumos de reuniões, com foco em itens de ação, palavras-chave ou visões gerais mais importantes para você

Limitações do Fireflies.ai

As ações a serem realizadas podem ser imprecisas, com tarefas atribuídas à pessoa errada em alguns casos

Os nomes dos oradores não podem ser corrigidos na seção "Tempo de fala do orador", mesmo que estejam escritos incorretamente ou estejam errados

As transcrições do Fireflies.ai não permitem edições diretas para corrigir erros de nome ou conteúdo

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 645 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: A produtividade tende a flutuar ao longo da semana, o que pode afetar diretamente a eficácia das reuniões. De acordo com dados de uma pesquisa, 35% das pessoas afirmam que segunda-feira é o dia menos produtivo. Outros 11% consideram terça-feira o dia mais desafiador, enquanto 7% experimentam a maior queda de concentração na quarta-feira. Isso significa que as reuniões agendadas no início da semana nem sempre recebem a energia ou a atenção necessárias. O ClickUp ajuda as equipes a realizar reuniões melhores, independentemente do dia. Agendas de reuniões no Docs, itens de ação atribuídos e automações que economizam tempo mantêm as discussões focadas e os acompanhamentos claros, mesmo quando a produtividade está baixa.

4. Avoma (Melhor para inteligência de conversação)

via Avoma

O Avoma oferece uma perspectiva diferente do MeetGeek AI. Ele transcreve e analisa conversas, identificando palavras de preenchimento, menções a concorrentes ou dicas de vendas.

Vinculado ao HubSpot, ele organiza agendamentos e acompanhamentos de reuniões, voltado para equipes de vendas ou sucesso. O MeetGeek conta números, mas o Avoma ouve o que é dito, ajudando grupos que precisam ponderar decisões.

Principais recursos do Avoma

Acelere a integração de novos membros da equipe de vendas, fornecendo acesso a uma biblioteca pesquisável de conversas

Identifique oportunidades de coaching por meio de análises baseadas em IA que destacam padrões de conversação bem-sucedidos

Acompanhe a opinião dos clientes ao longo do ciclo de vendas com a detecção automatizada de sinais positivos e negativos

Compare métricas de desempenho entre os membros da equipe para reconhecer e replicar abordagens bem-sucedidas

Limitações do Avoma

Exibe notas excessivamente detalhadas que podem parecer confusas e exageradas

Foca principalmente em casos de uso de vendas, limitando a versatilidade para gerenciamento geral de reuniões

Preços do Avoma

Assistente de reuniões com IA: US$ 29/mês por usuário

Inteligência de conversação: US$ 69/mês por usuário

Revenue Intelligence: US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.335 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Modelos gratuitos de listas de tarefas no Excel e ClickUp

5. Fathom (ideal para notas de reuniões com IA gratuitas e pontos-chave)

via Fathom

O Fathom oferece armazenamento ilimitado e gratuito de transcrições, funcionando no Zoom, Google Meet ou Teams. Enquanto o MeetGeek adiciona camadas de análise, o Fathom mantém tudo leve com notas que você pode compartilhar rapidamente, sem necessidade de configuração. Essa ferramenta entra automaticamente em suas videochamadas, captura o conteúdo e o resume em destaques práticos.

A interface de usuário limpa concentra-se em fornecer exatamente o que você precisa, sem complexidade excessiva.

Descubra os melhores recursos

Grave momentos importantes durante reuniões ao vivo com um único clique para facilitar a consulta posterior

Compartilhe apenas as partes relevantes da reunião com seus colegas de equipe por meio da seleção inteligente de destaques

Revise os pontos principais organizados por orador para compreender as contribuições de cada participante

Transcreva e resuma reuniões em mais de 28 idiomas, acomodando equipes diversificadas

Compreenda as limitações

Em comparação com os concorrentes, o Fathom carece de recursos analíticos aprofundados

As consultas feitas usando o "Ask Fathom" não ficam salvas, dificultando a revisão de insights anteriores

Preços da Fathom

Gratuito

Premium: US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 4.945 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 735 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Vamos ver o que um usuário do Reddit pensa sobre a ferramenta

O Fathom é ótimo, eu uso diariamente. Tem uma transcrição completa e você pode fazer perguntas à IA, que analisa a transcrição e mostra os timestamps das respostas.

O Fathom é ótimo, eu uso diariamente. Tem uma transcrição completa e você pode fazer perguntas à IA, que analisa a transcrição e mostra os timestamps das respostas.

🧠 Curiosidade: A fadiga do Zoom é real. As videoconferências podem ser mais cansativas do que as reuniões presenciais, pois o cérebro precisa se esforçar mais para processar as pistas não verbais na tela.

6. tl;dv (Ideal para destaques simples em vídeo e compartilhamento)

Esta ferramenta de IA para reuniões se concentra em tornar o vídeo o centro da sua estratégia de documentação de reuniões. O próprio nome — too long; didn't view (muito longo; não vi*) — já diz tudo sobre o problema central que ela resolve: tornar reuniões longas mais consumíveis. Ela se destaca na criação de videoclipes curtos a partir de reuniões mais longas, que podem ser facilmente compartilhados com as partes interessadas.

O MeetGeek analisa estatísticas, mas a IA do tl;dv se concentra em pontos de ação e abrange vários idiomas — ótimo para pessoas globais que preferem agir rápido em vez de se aprofundar.

tl;dv melhores recursos

Gere transcrições pesquisáveis que se conectam diretamente aos segmentos de vídeo correspondentes para contexto adicional

Organize reuniões automaticamente em espaços de equipe que mantêm projetos e departamentos devidamente estruturados

Marque membros da equipe nos comentários para direcionar a atenção deles para momentos específicos do vídeo

Controle como e quando as gravações e resumos das reuniões são compartilhados, garantindo que as informações certas cheguem ao público adequado

Limitações tl;dv

Não possui um recurso de remoção automática de palavras de preenchimento para transcrições

Não consegue participar consistentemente das reuniões agendadas, resultando em gravações perdidas

Limita o plano gratuito a 10 notas de reunião com IA e 10 consultas para o recurso "Ask tl;dv"

tl;dv preços

Gratuito

Pro: US$ 29/mês por usuário

Negócios: US$ 98/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários tl;dv

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Rev (Melhor para precisão de transcrição verificada por humanos)

via Rev

Ao contrário das alternativas totalmente automatizadas do MeetGeek, o Rev combina tecnologia de IA com serviços de transcrição humana para garantir a precisão. Essa abordagem híbrida oferece resultados significativamente mais confiáveis, especialmente para conteúdos complexos ou situações de baixa qualidade de áudio.

Para equipes multilíngues, os recursos de tradução deste software de conversão de voz em texto oferecem flexibilidade adicional que os serviços puramente automatizados têm dificuldade em igualar.

Melhores recursos da versão

Solicite transcrições sob demanda, sem se comprometer com assinaturas mensais, quando as necessidades variam

Acesse serviços especializados de transcrição para terminologia técnica, médica ou jurídica que exija conhecimento específico da área

Solicite transcrições literais que capturam cada palavra exatamente como foi dita

Receba registros de data e hora, identificação do locutor e documentos formatados prontos para uso profissional

Limitações da versão

Oferece um processo de controle de qualidade inconsistente

Oferece um suporte ao cliente deficiente, com relatos de respostas atrasadas e problemas com a gestão de contas e o cumprimento de encomendas

Preço sujeito a alterações

Assinatura do VoiceHub

Gratuito

Básico: US$ 14,99/mês por usuário

Pro: US$ 34,99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Transcrições por minuto

Transcrição humana: US$ 1,99/minuto

Transcrição por IA: US$ 0,25/minuto

Legendas por minuto

Legendas humanas: US$ 1,99/minuto

Legendas com IA: US$ 0,25/minuto

Legendas por minuto

Legendas globais: US$ 6,49 a US$ 15,99/minuto

Avaliações e comentários do Rev

G2: 4,7/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 45 avaliações)

8. Sonix. ai (Melhor para reutilização automatizada de conteúdo de vídeo)

Enquanto muitas ferramentas se concentram apenas em reuniões, o Sonix.ai se destaca em todos os conteúdos gravados, desde entrevistas em podcasts até webinars e sessões de treinamento.

Os profissionais de mídia apreciam a forma como a plataforma gera automaticamente legendas, traduções e transcrições editáveis a partir de um único arquivo de origem. A interface de edição permite refinar as transcrições, mantendo a sincronização perfeita com a mídia original.

Principais recursos do Sonix.ai

Transforme arquivos de áudio e vídeo em texto pesquisável e editável com marcas de tempo automatizadas para facilitar a navegação

Gere legendas em vários idiomas para ampliar o alcance do público sem sessões de gravação adicionais

Exporte conteúdo em formatos otimizados para diferentes plataformas, incluindo redes sociais, sites e materiais de treinamento

Organize bibliotecas de mídia com espaços de trabalho personalizados que mantêm diferentes projetos e equipes devidamente separados

Limitações do Sonix.ai

Cobrança por minuto, o que pode ser caro para usuários ocasionais

Suporta apenas arquivos pré-gravados, sem opção para conversão de voz para texto ao vivo

Preços do Sonix.ai

Padrão: Gratuito (pagamento conforme o uso) Transcrição com IA: US$ 10/hora Tradução com IA: US$ 10/hora Análise com IA: Não disponível

Transcrição com IA: US$ 10/hora

Tradução por IA: US$ 10/hora

Análise de IA: Não disponível

Premium: US$ 22/usuário/mês Transcrição com IA: US$ 5/hora Tradução com IA: US$ 3/hora Análise com IA: US$ 5/mês

Transcrição por IA: US$ 5/hora

Tradução por IA: US$ 3/hora

Análise de IA: US$ 5/mês

Empresa: Preço personalizado

Transcrição com IA: US$ 10/hora

Tradução por IA: US$ 10/hora

Análise de IA: Não disponível

Transcrição por IA: US$ 5/hora

Tradução por IA: US$ 3/hora

Análise de IA: US$ 5/mês

Avaliações e comentários sobre Sonix.ai

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 130 avaliações)

📖 Leia também: Os melhores geradores de atas de reuniões com IA

9. Krisp (Ideal para reuniões sem ruídos)

via Krisp

Enquanto a maioria das alternativas ao MeetGeek se concentra no que acontece após uma reunião, o Krisp concentra-se em melhorar a experiência da reunião através da supressão avançada de ruído. Esta ferramenta cria uma bolha de clareza de áudio, eliminando distrações de fundo em tempo real.

Equipes remotas e híbridas valorizam particularmente a forma como o Krisp nivela o campo de atuação entre os ambientes de escritório e doméstico.

Principais recursos do Krisp

Monitore seus hábitos de reunião com análises detalhadas, incluindo tempo total da reunião, duração média das chamadas e proporção entre falar e ouvir

Aumente a clareza nas conversas ajustando sotaques em tempo real, facilitando a compreensão em ambientes diversificados

Utilize um widget flutuante para controlar os recursos do Krisp durante as chamadas, como ativar o cancelamento de ruído e monitorar a atividade do microfone

Elimine os efeitos de eco causados pela acústica da sala ou microfones sensíveis, garantindo um áudio nítido e profissional durante as chamadas

Limitações do Krisp

Limita o cancelamento de ruído a 60 minutos por dia no plano gratuito

Tende a filtrar excessivamente o áudio às vezes, resultando em qualidade de voz instável ou robótica

Oferece desempenho inconsistente dependendo do fone de ouvido ou microfone usado

Preços do Krisp

Gratuito

Pro: US$ 16/mês

Negócios: US$ 30/mês

Avaliações e comentários do Krisp

G2: 4,7/5 (mais de 560 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krisp?

Veja o que um usuário do Reddit disse sobre sua experiência com o Krisp

Testamos o Krisp. Ai há cerca de um ano e descobrimos que ele funciona muito bem. [...] Ele tem a capacidade de processar áudio de saída e entrada, por isso pode ser útil para chamadas quando os clientes têm um fone de ouvido de baixa qualidade. Parte do nosso teste consistiu em encontrar vídeos com ruído de fundo ruim, como pessoas cortando a grama ou usando máquinas pesadas, e depois executá-los com e sem o Krisp. Ele pareceu funcionar conforme anunciado, embora o excesso de ruído de fundo tendesse a tornar a voz um pouco robótica.

Testamos o Krisp. Ai há cerca de um ano e descobrimos que ele funciona muito bem. [...] Ele tem a capacidade de processar áudio de saída e entrada, por isso pode ser útil para chamadas quando os clientes têm um fone de ouvido de baixa qualidade. Parte do nosso teste consistiu em encontrar vídeos com ruído de fundo ruim, como pessoas cortando a grama ou usando máquinas pesadas, e depois executá-los com e sem o Krisp. Ele pareceu funcionar conforme anunciado, embora o excesso de ruído de fundo tendesse a tornar a voz um pouco robótica.

10. Tactiq (ideal para usuários do Google Workspace)

via Tactiq

O Tactiq é uma alternativa leve ao MeetGeek que se integra perfeitamente ao Google Workspace. Sua extensão para o Chrome envolve uma configuração mínima e uma curva de aprendizado suave para novos usuários.

As equipes geralmente adotam o Tactiq quando precisam de uma solução direta, sem se comprometer com uma mudança complexa de plataforma. A ferramenta captura conversas diárias da equipe, em vez de apresentações formais ou reuniões com clientes.

Principais recursos do Tactiq

Instale e configure em minutos através de uma extensão simples do Chrome, sem a necessidade de envolvimento do departamento de TI

Converta conversas do Google Meet em documentos colaborativos com o mínimo de atrito

Destaque pontos importantes durante as reuniões com códigos de cores que tornam as revisões mais eficientes

Exporte transcrições diretamente para o Google Docs, onde a colaboração em equipe continua naturalmente

Limitações do Tactiq

Limita a funcionalidade fora do Chrome e se concentra principalmente no Google Meet

Transcrições gratuitas limitadas a 10 reuniões por mês, o que pode não atender às necessidades de usuários frequentes

Preços do Tactiq

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Tactiq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

11. Grain AI (ideal para criar destaques em vídeo compartilháveis)

via Grain AI

O Grain AI se diferencia do MeetGeek ao transformar a forma como as equipes compartilham insights de reuniões por meio de trechos de vídeo, em vez de apenas texto. Essa abordagem preserva o contexto, o tom e as pistas visuais que muitas vezes se perdem nas transcrições tradicionais.

As equipes de conteúdo e marketing valorizam a capacidade do Grain de reutilizar o conteúdo das reuniões para compartilhamento interno de conhecimento e comunicação externa.

Principais recursos do Grain AI

Reutilize depoimentos de clientes de chamadas de vendas como poderosos recursos de marketing para aumentar o engajamento

Colabore em coleções de vídeos com colegas de equipe para criar documentação abrangente do projeto

Anote reuniões em tempo real para gerar videoclipes dos momentos importantes para os membros da equipe

Compile listas de reprodução com os destaques das reuniões para treinar novos funcionários de maneira eficaz

Limitações do Grain AI

Não consegue capturar slides ou outros recursos visuais durante as reuniões

Carece de integrações robustas com ferramentas de CRM e gerenciamento de tarefas

Dá menos ênfase a insights automatizados do que os concorrentes focados em IA

Preços do Grain AI

Gratuito

Starter: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Grain AI

G2: 4,6/5 (mais de 295 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grain AI?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre essa ferramenta

Gosto da facilidade de uso e da versatilidade do Grain. É simples o suficiente para qualquer pessoa aprender a usar, mas também tem muitos recursos avançados para usuários mais experientes.

Gosto da facilidade de uso e da versatilidade do Grain. É simples o suficiente para qualquer pessoa aprender a usar, mas também tem muitos recursos avançados para usuários mais experientes.

🔍 Você sabia? As reuniões ocupam uma parte significativa da semana de trabalho, com a maioria dos profissionais dedicando mais de três horas por semana a elas. Curiosamente, embora uma ou duas reuniões por dia seja a norma, 46% dos funcionários lidam com três ou mais reuniões diariamente.

12. Notta. ai (Melhor para transcrição multilíngue)

O Notta.ai lida com transcrição em tempo real em 58 idiomas, integrando-se ao Zoom, Teams ou Webex com notas e resumos vinculados ao Salesforce ou Zapier. O MeetGeek tem um enfoque analítico, mas o Notta abrange vozes em todo o mundo com modelos de notas de reunião voltados para equipes diversificadas.

Equipes preocupadas com o orçamento apreciam como o Notta equilibra custo e funcionalidade sem comprometer recursos essenciais. A plataforma oferece suporte a vários ambientes de reunião, tornando-a versátil o suficiente para organizações com diversos canais de comunicação.

Melhores recursos do Notta.ai

Edite transcrições de forma colaborativa, insira imagens e compartilhe notas para promover o compartilhamento de informações

Melhore a clareza das suas gravações reduzindo o ruído de fundo e garantindo transcrições de alta qualidade

Organize o conteúdo das reuniões com pastas personalizadas e tags para um gerenciamento eficiente das informações

Acesse a funcionalidade de transcrição em plataformas desktop, móveis e web com conteúdo sincronizado

Limitações do Notta.ai

Os prazos de expiração da versão de avaliação pouco claros levaram a cobranças inesperadas para alguns usuários

Problemas de estrutura de frases e pontuação ocasionalmente exigem edição manual para maior clareza

O plano gratuito não inclui recursos avançados, como resumos gerados por IA e opções de personalização

Preços do Notta.ai

Gratuito

Pro: US$ 13,49/mês

Negócios: US$ 27,99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado (a partir de 51 usuários)

Avaliações e comentários do Notta.ai

G2: 4,5/5 (mais de 185 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta.ai?

Um avaliador do G2 diz

Transcrição de muito boa qualidade. O inglês britânico é bem reconhecido. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e transcrever novamente. Devido a essa funcionalidade presumida, a qualidade da saída é relativamente alta em comparação com outras transcrições.

Transcrição de muito boa qualidade. O inglês britânico é bem reconhecido. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e transcrever novamente. Devido a essa funcionalidade presumida, a qualidade da saída é relativamente alta em comparação com outras transcrições.

🧠 Curiosidade: As atas de reuniões não são medidas em minutos. A palavra vem do latim minuta scriptura, que significa "pequena escrita", uma referência a anotações breves.

13. Sembly AI (Melhor para rastreamento de itens de ação)

via Sembly AI

O Sembly AI se destaca por sua ênfase na extração de inteligência acionável das conversas. Este software de gerenciamento de reuniões vai além da transcrição básica para identificar decisões, tarefas e insights automaticamente.

Equipes que enfrentam sobrecarga de informações valorizam particularmente a forma como o assistente de IA Semblian destila discussões longas em resumos focados. Ele conecta o conteúdo da reunião aos resultados do fluxo de trabalho, ajudando a preencher a lacuna entre as conversas e o trabalho real.

Melhores recursos do Sembly AI

Obtenha análises valiosas sobre a dinâmica das reuniões, como tempo de fala e sentimentos, para melhorar as colaborações futuras

Analise temas recorrentes em todas as reuniões para identificar prioridades e desafios organizacionais

Acompanhe o status de conclusão das tarefas geradas nas reuniões para melhorar a responsabilidade da equipe

Aproveite os colegas de equipe com IA da Sembly para auxiliar em tarefas como análise de dados, apoio à tomada de decisões e comunicação

Limitações do Sembly AI

Não tem a capacidade de exportar o conteúdo das reuniões, como tarefas e resumos, para formatos como documentos do Word

Dá menos ênfase aos componentes de vídeo na documentação das reuniões

Preços do Sembly AI

Gratuito

Profissional: US$ 15/mês

Equipe: US$ 29/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Sembly AI

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sembly AI?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Sembly AI

Gosto de poder categorizar as gravações de reuniões em tipos ou categorias específicas, para ter um layout conciso das notas da reunião e dos itens de ação. Também gosto que ele detecta minha voz e faz um bom trabalho ao capturar pontos importantes e itens de ação.

Gosto de poder categorizar as gravações de reuniões em tipos ou categorias específicas, para ter um layout conciso das notas da reunião e dos itens de ação. Também gosto que ele detecta minha voz e faz um bom trabalho ao capturar pontos importantes e itens de ação.

🔍 Você sabia? Para a maioria das pessoas, o engajamento é determinante para o sucesso ou o fracasso de uma reunião. Na verdade, 62% afirmam que esse é o fator mais importante para que uma reunião seja produtiva. Quase metade também apontou que, se os participantes parecerem desinteressados no início, é provável que a reunião não seja produtiva.

✨ Menções especiais

Airgram: ideal para agendas colaborativas e fluxos de trabalho de reuniões Claap: ideal para atualizações de vídeo assíncronas e alinhamento de equipes Supernormal: ideal para notas de reuniões automatizadas com itens de ação

Reuniões mais inteligentes começam no ClickUp

As ferramentas de IA para reuniões estão mudando a forma como as equipes conduzem reuniões, registram ideias e acompanham as decisões. Embora o MeetGeek AI tenha sido uma escolha confiável, essas 13 alternativas mostram que há muito espaço para encontrar uma ferramenta que se adapte exatamente à forma como sua equipe trabalha.

O ClickUp se destaca por reunir notas de reuniões e trabalho em equipe no mesmo espaço.

O AI Notetaker lida com transcrições e resumos, ao mesmo tempo que vincula itens de ação diretamente aos seus projetos. As informações das reuniões permanecem conectadas a tarefas, documentos e cronogramas, facilitando a transição da discussão para a entrega, sem perder nenhuma etapa.

Se isso parece ser o tipo de ferramenta para reuniões que sua equipe está precisando, experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅