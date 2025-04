Os 11 principais geradores de atas de reunião de IA

As reuniões podem ser estressantes, especialmente por causa das inúmeras coisas que você precisa lembrar.

Você tenta se manter envolvido na discussão enquanto se esforça para anotar pontos importantes. De repente, você perde um detalhe vital e, quando se dá conta, a reunião já terminou.

A boa notícia é que você pode usar os geradores de atas de reunião da AI para transcrever cada palavra e organizá-las em resumos estruturados para que possa participar da conversa.

Usando IA para anotações de reuniões você pode transformar rapidamente longas discussões em documentação precisa e clara.

Minha equipe e eu testamos várias ferramentas de IA para atas de reuniões para transcrever conversas e gerar atas e resumos de reuniões precisos com eficiência.

Neste blog, mostrarei minha experiência com os principais geradores de atas de reunião com IA, seus principais recursos, preços e muito mais!

O que você deve procurar em um gerador de atas de reunião com IA?

Escolher os geradores de atas de reunião com IA perfeitos pode parecer complicado com tantas opções disponíveis. Mas para encontrar o melhor software de atas de reunião para a sua equipe, vamos dar uma olhada em alguns dos principais componentes:

Recursos: Verifique se a ferramenta faz mais do que apenas fazer anotações e atas de reunião e se ela também ajuda com agendas, transcrição e documentação

Verifique se a ferramenta faz mais do que apenas fazer anotações e atas de reunião e se ela também ajuda com agendas, transcrição e documentação Experiência do usuário: Certifique-se de que a ferramenta de atas de reunião com IA seja simples para você e sua equipe aprenderem e usarem

Certifique-se de que a ferramenta de atas de reunião com IA seja simples para você e sua equipe aprenderem e usarem **Colaboração: o gerador de atas de reunião com IA deve permitir que os colegas de equipe colaborem com as atas e notas de reunião geradas em tempo real

Segurança: Escolha uma ferramenta de atas de reunião com IA com recursos de segurança de nível empresarial para manter os dados da reunião seguros e em conformidade

Escolha uma ferramenta de atas de reunião com IA com recursos de segurança de nível empresarial para manter os dados da reunião seguros e em conformidade **Integrações: o gerador de atas de reunião com IA deve se integrar a plataformas de videoconferência, ferramentas de gerenciamento de tarefas e aplicativos de mensagens para facilitar a transcrição e a comunicação da reunião em tempo real

Modelos pré-criados: Procure modelos de atas de reunião pré-criados para começar rapidamente sem precisar anotar as atas do zero

Cada equipe tem suas próprias necessidades. Defina seus objetivos específicos e, em seguida, use esta lista de verificação de recursos para encontrar o seu ferramenta de IA ideal para reuniões e assistentes de reunião .

As 11 melhores ferramentas de IA para atas de reunião

Aqui está a nossa lista dos melhores geradores de atas de reunião de IA que o ajudarão a manter o foco na discussão quando você participar de reuniões:

1. ClickUp (melhor para resumir atas de reuniões e notas com IA) ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos que ajuda startups e empresas a melhorar a produtividade, a colaboração e a comunicação entre seus colegas de equipe.

Ela também vem com um incrível gerador de atas de reuniões com IA incorporado que pode gerenciar fluxos de trabalho de reuniões de ponta a ponta usando uma única plataforma. É isso mesmo: não são necessárias ferramentas ou plug-ins adicionais.

Você pode aproveitar Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%href/, o assistente de IA integrado do ClickUp, para gerar vários materiais de reunião, incluindo agendas, apresentações de slides, atas de reunião, notas detalhadas e resumos de reunião.

Resuma as atas das reuniões instantaneamente usando o ClickUp Brain

Vamos dar uma olhada rápida em como você pode usar a IA do ClickUp para documentar reuniões e muito mais. Criação de agendas

Se as reuniões forem agendadas sem aviso prévio, basta solicitar ao ClickUp Brain que gere suas pautas de reunião. Dê a ele o prompt e ele analisará dados de reuniões anteriores, temas e tópicos discutidos para preparar a pauta da reunião.

Organize pautas de reuniões eficazes e promova discussões frutíferas com o ClickUp Brain

**Atas de reunião

Depois de concluir a reunião, aproveite o recurso de recursos de transcrição da IA para analisar a transcrição e resumir as atas da reunião.

Você também pode sincronizar o ClickUp com seu Google Calendar e aproveitar Visualização do calendário do ClickUp para gerenciar reuniões e manter o controle de sua agenda. A melhor parte é que você pode alternar entre visualizações de reuniões diárias, semanais e mensais com filtros avançados para destacar reuniões importantes.

Se quiser eliminar totalmente as reuniões para demonstrações de produtos ou sessões de feedback, grave sua tela usando Clipes do ClickUp e compartilhe o link com sua equipe ou até mesmo externamente.

Dica profissional: Não tem tempo para assistir a um clipe longo? Use o Cérebro ClickUp para transcrevê-lo. Em seguida, você pode fazer perguntas sobre as informações do clipe, e ele fornecerá instantaneamente as respostas relevantes.

Agende e gerencie todas as suas reuniões em um só lugar usando o ClickUp Calendar View

**Lembretes e notificações

Defina alertas usando Lembretes do ClickUp e receba notificações sobre reuniões importantes em todos os dispositivos.

Você também pode transformar comentários e tarefas em lembretes, facilitando o acompanhamento de tarefas importantes. A guia "Gerenciamento de lembretes" na tela inicial permite desativar, adiar ou reagendar lembretes de acordo com a necessidade do momento.

Configure lembretes e diga olá para as reuniões pontuais com o ClickUp Reminders

🌈 Estudo de caso: A Vida Health, uma empresa de saúde virtual, economiza 8 horas em reuniões semanais com todos os participantes do evento e economiza 1 hora por semana na busca de documentos usando a plataforma centralizada do ClickUp. ClickUp aqui para saber mais.

**Modelos prontos para uso

O ClickUp oferece uma biblioteca de modelos prontos para uso para mais reuniões produtivas .

Por exemplo, o Modelo de ata de reunião do ClickUp fornece uma estrutura para organizar resumos de reuniões e anotações individuais.

Modelo de ata de reunião do ClickUp

Ele permite que você inclua todos os detalhes vitais, como objetivos, agenda, participantes, links, itens de ação, anúncios e muito mais. Você pode rastrear as principais conclusões e resultados para manter as partes interessadas informadas e atribuir tarefas aos colegas de equipe com base em seus itens de ação.

Basta personalizar, editar e compartilhar esse documento de uma página com seus colegas de equipe para qualquer tipo de reunião .

Modelo de ata de reunião do ClickUp

💈Bônus: 16 exemplos de pauta de reunião e modelos gratuitos

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha resumos instantâneos de reuniões com a pauta da reunião, itens de ação, momentos-chave e decisões usando o ClickUp Brain

Use Documentos do ClickUp para criar, acessar e armazenar todos os materiais de suas reuniões em um local centralizado

Transforme as tarefas da reunião em itens de ação e atribua-as aos seus colegas de equipe usando Tarefas do ClickUp Use pré-formatado,modelos gratuitos de notas de reunião para organizar e categorizar as principais informações rapidamente

Integre o ClickUp com suas ferramentas de negócios, incluindo Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce e muito mais, para automatizar tarefas e simplificar seus fluxos de trabalho pós-reunião

Limitações do ClickUp

A versão móvel do ClickUp pode não incluir a ampla gama de recursos disponíveis no aplicativo para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Fireflies.ai (melhor para anotações automáticas de reuniões e itens de ação)

via Fireflies.ai O Fireflies.ai transcreve automaticamente reuniões em vídeo e gera atas de reuniões, facilitando a revisão de pontos-chave, itens de ação, tarefas e métricas com um único clique.

As equipes podem colaborar sem problemas adicionando comentários, pins e reações. Esse gerador de atas de reunião com tecnologia de IA também cria tarefas no Asana, no Trello e no Monday.com por meio de comandos de voz durante as reuniões.

melhores recursos do #### Fireflies

Obtenha atas de reunião automáticas e capture os principais momentos de suas reuniões

Organize as atas de reunião por departamento e descubra informações com uma pesquisa baseada em IA

Defina controles de privacidade personalizados para as atas de reunião geradas por IA

Mantenha os colegas de equipe na mesma página compartilhando as atas de reunião em seus aplicativos de colaboração, como Slack, Notion e Google Docs

Limitações do Fireflies

O recurso "tasks" do Fireflies.ai frequentemente deixa de capturar tarefas importantes das reuniões

Alguns usuários relatam problemas de precisão e erros ao transcrever reuniões com termos técnicos ou sotaques fortes

Preços do Fireflies

Gratuito para sempre

Pro: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Business: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Empresarial: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Fireflies ratings and reviews

G2: 4.8/5 (490+ avaliações)

4.8/5 (490+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Otter.ai (melhor para gerar respostas e conteúdo com IA)

via Otter.ai Otter.ai, uma Aplicativo de IA para anotações o aplicativo de anotações de IA /%href/, junta-se automaticamente às reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para gerar atas de reunião e itens de ação.

Ele permite que você faça perguntas à IA, localize rapidamente os principais detalhes e elabore e-mails de acompanhamento e atualizações com base em suas reuniões. Ele mantém todos os itens de ação de reuniões anteriores em um local centralizado, facilitando a organização e a tomada de decisões informadas.

melhores recursos do #### Otter.ai

Analisa as gravações das reuniões e extrai automaticamente as principais conclusões

Compartilha atas e resumos de reuniões automaticamente por e-mail e no canal Slack da equipe

Integra-se perfeitamente com Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte e Snowflake

Limitações do Otter.ai

Não há como identificar diferentes oradores, pois ele os nomeia como Orador 1 e Orador 2

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 16,99/mês por usuário

US$ 16,99/mês por usuário Business: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Otter.ai avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4. Fathom (melhor para atas de reuniões instantâneas)

via Fathom O Fathom gera atas de reunião abrangentes em 30 segundos após o término de cada reunião e sincroniza perfeitamente tarefas com ferramentas de CRM. Cada resumo de reunião inclui as principais conclusões, itens de ação e tarefas de acompanhamento, ajudando você a otimizar os fluxos de trabalho pós-reunião.

Além disso, o Fathom aderiu aos padrões HIPAA, SOC-2 e GDPR para garantir que as informações confidenciais sejam protegidas e gerenciadas de acordo com os requisitos regulamentares.

Melhores recursos do Fathom

Participa de reuniões como um participante para fazer anotações e criar atas de reunião automaticamente

Compartilha atas de reuniões e envia itens de ação para ferramentas de produtividade como Asana, Slack e Todoist

Limitações do Fathom

A estrutura de preços e a divisão de recursos são bastante complexas

Preços do Fathom

Grátis

Padrão: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Pro: $39/mês por usuário

Fathom ratings and reviews

G2: 5/5 (mais de 3000 avaliações)

5/5 (mais de 3000 avaliações) Capterra: 5/5 (450+ avaliações)

5. tl;dv (Melhor para obter insights de várias reuniões)

via tl;dv o tl;dv transcreve automaticamente reuniões e gera minutas de reuniões em mais de 30 idiomas. Ele fornece anotações de reuniões com tecnologia de IA e as principais conclusões diretamente para os membros relevantes da equipe, permitindo que eles atuem em tarefas e itens de ação imediatamente.

Além disso, o tl;dv distribui as atas das reuniões para o CRM e para as ferramentas de comunicação, facilitando a discussão e a colaboração instantâneas entre as equipes.

tl;dv melhores recursos

Gere atas de reuniões e agrupe-as por tópicos, como pontos problemáticos, objeções e próximas etapas

Atribua itens de ação ou destaque tarefas para seus colegas de equipe diretamente na transcrição

Enviar atas de reunião automaticamente a todos os participantes após a reunião

tl;dv limitações

Não possui recursos avançados de edição

Não oferece colaboração em tempo real nas anotações e destaques da reunião

tl;dv preços

Gratuito para sempre

Pro: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Empresarial: $98/mês por usuário

$98/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

tl;dv ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

4,7/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Fellow (Melhor para gerenciamento de reuniões)

via Companheiro(a) Com este software de gerenciamento de reuniões com o software de gerenciamento de reuniões, você pode colaborar perfeitamente com as partes interessadas, compartilhando notas de reunião para manter todos informados. Os membros da equipe também podem conectar seu aplicativo de calendário para acessar atas de reuniões anteriores, garantindo fácil acesso a registros precisos de decisões e discussões anteriores.

melhores recursos do #### Fellow

Economize tempo com os modelos de reunião pré-criados do Fellow para reuniões internas, formais e de diretoria

Atribua itens de ação aos seus colegas de equipe com datas de vencimento específicas

Bloqueie as atas de reunião após o término da reunião para evitar alterações futuras

Limitações do Fellow

Alguns usuários relatam a incapacidade de marcar e atribuir acompanhamento a várias pessoas ao mesmo tempo

Não se integra bem a outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Fellow

Grátis

Pro: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Business: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Fellow

G2: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

7. Read.ai (melhor para resumos concisos)

via Ler.ai O Read.ai automatiza o processo manual de anotações e fornece atas de reuniões com os principais pontos, decisões e conclusões. Um dos recursos de destaque é que o assistente de reunião com IA oferece transcrições completas ao capturar as reações e os sentimentos dos participantes em tempo real.

Melhores recursos do Read.ai

Gerar atas de reuniões e capturar pontos-chave automaticamente

Isolar e relatar os principais tópicos de tendência em suas reuniões usando IA generativa

Integre-se ao Slack, Zapier e Webhooks para enviar automaticamente as atas das reuniões para essas plataformas

Limitações do Read.ai

A plataforma não possui políticas de privacidade e configurações avançadas para reuniões confidenciais

Preços da Read.ai

Versão gratuita

Pro: US$ 19,75/mês por usuário

US$ 19,75/mês por usuário Enterprise: US$ 29,75/mês por usuário

US$ 29,75/mês por usuário Enterprise+: US$ 39,75/mês por usuário

8. Avoma (melhor para notas geradas por IA)

via Avoma O Avoma é o seu assistente de reuniões completo que grava, transcreve e analisa reuniões virtuais, fornecendo automaticamente atas de reuniões úteis. Basta digitar '@' para escolher rapidamente os participantes e trabalhar em conjunto nas anotações geradas pela IA. O Avoma se destaca com seu recurso de notas privadas, permitindo que você registre conclusões pessoais, tarefas e outros detalhes que são acessíveis somente a você.

Melhores recursos do Avoma

Crie categorias personalizadas com base em suas necessidades comerciais e organize as anotações de reuniões com mais eficiência

Integre a plataforma perfeitamente com as ferramentas de videoconferência, discador, calendário e CRM específicas da sua empresa

Limitações da Avoma

Pode levar muito tempo para pesquisar uma reunião ou encontrar um trecho específico

Preços da Avoma

Básico: Gratuito

Gratuito Starter: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Plus: $59/mês por usuário

$59/mês por usuário Business: $99/mês por usuário

Avoma avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (1300+ avaliações)

4,6/5 (1300+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Krisp (melhor para cancelamento de ruído com tecnologia de IA durante reuniões)

via Krisp O Krisp é muito útil para manter o controle de tudo em suas reuniões, desde atas e pontos principais até itens de ação e discussões. Além disso, você pode acessar facilmente as transcrições das reuniões sempre que precisar delas para referência rápida ou ajustes.

Melhores recursos do Krisp

Automatize a geração de atas de reuniões conectando o Krisp ao seu calendário

Use modelos prontamente disponíveis para compartilhar atas de reuniões e itens de ação com outros participantes

Conecte-se com seus aplicativos de videoconferência, como Google Meet, Microsoft Teams e Zoom, sem precisar de extensões

Limitações do Krisp

A corrupção frequente de arquivos exige a desinstalação e reinstalação constantes do aplicativo

Preços do Krisp

Grátis

Pro: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Empresarial: $30/mês por usuário

Krisp avaliações e comentários

G2: 4,7/5(550+ avaliações)

4,7/5(550+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Sembly AI (melhor para anotações e tarefas automáticas de reuniões)

via Montagem de IA O Sembly AI permite que os usuários se concentrem na conversa enquanto ele cuida das atas das reuniões. Basta carregar o áudio ou o vídeo de reuniões pré-gravadas e ele gera instantaneamente atas e insights. O recurso de bate-papo com IA do Sembly extrai os principais detalhes de reuniões anteriores, fornecendo respostas rápidas e as próximas etapas acionáveis em resposta às suas perguntas.

Melhores recursos do Sembly AI

Gere atas de reuniões em mais de 40 idiomas e personalize-as com um rico conjunto de opções

Compartilhe atas de reuniões com seus clientes e colegas de equipe de forma segura e permita que eles visualizem ou editem

Limitações do Sembly AI

A lista de tarefas não inclui as datas de vencimento das tarefas mencionadas na reunião

As integrações podem ser complicadas e complexas

Preços da Sembly AI

Pessoal: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Equipe: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Sembly AI avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

11. Jamie (melhor para documentação completa de discussões em reuniões)

via MeetJamie Jamie é um gerador de atas de reuniões com IA que produz resumos de reuniões de alta qualidade, como os humanos, para Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e até mesmo reuniões off-line, tudo isso sem interromper as chamadas com um bot virtual. Para obter informações rápidas, basta perguntar ao Jamie e ele fornecerá respostas instantâneas juntamente com referências relevantes da reunião.

Melhores recursos do MeetJamie

Crie modelos personalizados de atas de reuniões para que Jamie preencha para você de acordo com suas necessidades

Ensine palavras e acrônimos personalizados para aumentar a precisão da transcrição da reunião

Limitações do MeetJamie

Não oferece suporte à análise de gravação de vídeo devido a questões de privacidade

Preços do MeetJamie

Plano gratuito

Padrão: US$ 25,76/mês

US$ 25,76/mês Pro: $50,44/mês

$50,44/mês Executivo: $106,28/mês

Economize tempo e concentre-se em suas reuniões com geradores de atas de reunião com IA

Com uma grande variedade de ferramentas de IA disponíveis para gerar atas de reunião, encontrar a ferramenta certa depende do formato, da duração e dos objetivos específicos de sua reunião. Após analisar essas 11 opções, fica claro que cada uma oferece recursos exclusivos - desde resumos instantâneos e itens de ação automatizados até insights de reuniões e integrações perfeitas.

Se a escolha for feita a partir dessa lista, o ClickUp se destaca como a melhor opção. Sua interface fácil de usar, recursos avançados, modelos de reunião personalizáveis, insights orientados por IA e forte interoperabilidade o diferenciam dos geradores de atas de reunião padrão.

Agora é o momento perfeito para otimizar seus fluxos de trabalho de reunião com a ferramenta de IA certa. Experimente ClickUp gratuitamente e obtenha anotações e resumos de reuniões em segundos.