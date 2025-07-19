Os 10 melhores softwares de trabalho híbrido para uma melhor colaboração

O modelo de trabalho híbrido é o novo sistema operacional para os locais de trabalho modernos e não apenas uma fase passageira.

Mas, por mais flexível e conveniente que pareça, gerenciar equipes híbridas traz seus próprios desafios. Entre reservar mesas, coordenar os dias de trabalho no escritório e manter todos informados (sem um milhão de convites de calendário), as coisas podem ficar complicadas — rapidamente.

O software certo para trabalho híbrido pode fazer uma enorme diferença. Seja para gerenciar uma equipe distribuida, lidar com o gerenciamento de visitantes ou tentar aproveitar ao máximo o espaço limitado do escritório, essas ferramentas ajudam sua equipe a se manter conectada, produtiva e ainda mais equilibrada.

Vamos dar uma olhada nos melhores.

10 softwares para trabalho híbrido em resumo

Veja como as melhores ferramentas de trabalho híbrido se comparam entre si em termos de melhores recursos, casos de uso e estrutura de preços:

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos que precisam de acompanhamento de tarefas com inteligência artificial, ferramentas de colaboração remota , chat e automação Documentos colaborativos, chat, relatórios, quadros brancos, IA integrada e modelos de trabalho híbrido Plano gratuito disponível; Preços personalizados disponíveis para empresas Robin Pequenas e médias empresas que precisam de gerenciamento de espaço de escritório híbrido Análise do local de trabalho, mapas interativos, reserva de mesas e acompanhamento de presença Preços personalizados Cisco Webex Empresas de médio a grande porte que precisam de recursos de gerenciamento de reuniões híbridas Tradução em tempo real, salas de discussão, remoção de ruídos e reconhecimento de gestos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,40/mês OfficeRnD Hybrid Empresas de médio a grande porte que desejam otimizar o uso do espaço de escritório Análise do local de trabalho, agendamento por celular, portais personalizados, check-in de visitantes Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 265/mês Miro Startups e empresas de médio porte em busca de um espaço colaborativo e virtual para brainstorming Quadros compartilhados, modelos, colaboração assíncrona, acompanhamento de atividades Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8 por usuário por mês Flowlu Pequenas equipes híbridas em busca de soluções de gerenciamento de projetos Ferramentas de projeto, CRM, faturas, base de conhecimento, automação de fluxo de trabalho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês por equipe WorkInSync Empresas que precisam de ferramentas de gestão de escritório Disponibilidade em tempo real, check-ins sem contato e plantas baixas inteligentes Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 3 por usuário por mês (cobrados trimestralmente) Pult Grandes empresas que desejam implementar a programação de trabalho híbrido Planejamento de horários híbridos, reserva de mesas em tempo real, análises e quiosque para visitantes Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 2,200 por usuário por mês Collabora Online Pequenas e médias empresas que buscam edição colaborativa de documentos Edição colaborativa em tempo real, compatibilidade com arquivos do Office e comentários embutidos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 2,03/mês Zulip Empresas com equipes globais distribuídas que buscam uma plataforma de comunicação baseada no contexto Encadeamento de mensagens no estilo e-mail, chat em tempo real e assíncrono, integrações, auto-hospedagem Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 3,50/mês

O que você deve procurar em um software de trabalho híbrido?

Escolher o software de trabalho híbrido certo pode ajudar sua equipe a se comunicar, colaborar e equilibrar a flexibilidade no local de trabalho com a responsabilidade. Não se trata apenas de produtividade — trata-se de manter suas reuniões híbridas eficientes, suas ferramentas alinhadas e sua equipe conectada.

Aqui estão os principais recursos que você deve procurar em qualquer software de escritório híbrido de qualidade:

Ferramentas de videoconferência: Promova Promova reuniões híbridas tranquilas com colaboração em tempo real, menos mal-entendidos e maior envolvimento

Reserva de mesas: Ajude os funcionários híbridos a reservar mesas, gerenciar o check-in de visitantes e tornar o uso compartilhado de mesas menos caótico

Gerenciamento de projetos remotos: Combine análises do ambiente de trabalho, compartilhamento de arquivos e edições em tempo real para apoiar Combine análises do ambiente de trabalho, compartilhamento de arquivos e edições em tempo real para apoiar a colaboração híbrida e manter os projetos em andamento

Comunicação centralizada: Mantenha atualizações, feedback e discussões em um único lugar para reduzir conversas dispersas

Agendamento e atribuição de tarefas automatizados: Economize tempo e mantenha os horários de trabalho híbrido equilibrados em toda a equipe

Visibilidade clara das cargas de trabalho: Evite o esgotamento acompanhando a distribuição de tarefas e a carga de trabalho entre a força de trabalho híbrida

Interface de usuário simples: Facilite a integração com um design intuitivo e painéis de controle organizados

Segurança e controle de acesso: Proteja dados confidenciais e garanta que sua infraestrutura de tecnologia híbrida permaneça em conformidade e segura

👀 Você sabia? Impressionantes 84% dos funcionários afirmam que realizam mais tarefas em um modelo de trabalho híbrido ou remoto do que no ambiente tradicional presencial.

Os 10 melhores softwares para trabalho híbrido

Agora que você já sabe o que procurar em ferramentas para o ambiente de trabalho híbrido, vamos dar uma olhada nas plataformas criadas para equipes híbridas. Essas ferramentas promovem a flexibilidade no local de trabalho, simplificam a colaboração híbrida e ajudam a gerenciar as demandas de uma força de trabalho distribuída. Abordaremos os principais recursos, preços, limitações e avaliações sinceras dos usuários para cada uma delas.

Isso ajudará você a comparar as opções e escolher a solução ideal para as necessidades diárias de colaboração da sua equipe.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para gerenciar tarefas e colaboração em ambientes de trabalho híbridos)

Gerencie suas equipes remotas e híbridas sem esforço com o ClickUp Remote Work

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho; uma plataforma flexível que se adapta à forma como sua equipe trabalha melhor. Ele funciona como um centro de colaboração híbrida, reunindo tarefas, calendários, documentos, gerenciamento de carga de trabalho e alocação de recursos em um único lugar.

Com o ClickUp para Trabalho Remoto, suas equipes podem se comunicar e colaborar sem precisar alternar entre aplicativos. Agendar chamadas e reuniões é igualmente simples, mantendo as equipes alinhadas e tudo organizado.

A colaboração começa com o ClickUp Docs, permitindo que as equipes criem, editem e compartilhem documentos diretamente onde o trabalho é realizado. Você pode vincular documentos diretamente a tarefas, transformar etapas mapeadas em tarefas com um clique e incorporar tabelas, visualizações e planos de ação, tudo em um único documento.

Deixe suas equipes híbridas colaborarem no planejamento e na elaboração de estratégias com o ClickUp Docs

Você também tem acesso ao ClickUp Assign Comments, onde líderes de equipe e gerentes podem fornecer feedback e atribuí-lo aos funcionários relevantes.

Por exemplo, imagine que você tem uma equipe de conteúdo híbrida trabalhando em diferentes fusos horários. Eles podem usar um documento para planejar o caminho editorial a seguir, com seções para ideias de tópicos, prazos e redatores designados. Cada redator adiciona suas contribuições de forma assíncrona, enquanto o editor deixa comentários e menciona os colegas certos para atualizações.

Depois, há o ClickUp Chat, que ajuda você a manter as conversas diretamente dentro do fluxo de trabalho, independentemente de onde sua equipe esteja trabalhando. Está discutindo um prazo ou analisando feedback sobre uma tarefa? O chat integrado mostra o contexto completo junto com o trabalho.

Mantenha sua equipe remota e presencial conectada dentro do fluxo de trabalho com o ClickUp Chat

Sua equipe de conteúdo híbrida pode coordenar cronogramas de publicação, resolver alterações de última hora e marcar rapidamente os colegas de equipe quando novos rascunhos estiverem prontos, mantendo a comunicação no ambiente de trabalho híbrido simplificada e contextualizada.

O ClickUp Whiteboards é uma tela virtual onde o brainstorming em tempo real e assíncrono se une à execução de projetos. Você pode adicionar notas adesivas, formas, texto e conectores, ou desenhar à mão livre, e vinculá-los diretamente a tarefas e documentos.

Deixe que suas equipes híbridas e presenciais debatem estratégias e definam ações com os Quadros Brancos do ClickUp

Está com dificuldade para monitorar as horas faturáveis dos funcionários remotos? O recurso de Monitoramento de Tempo de Projeto do ClickUp pode ajudá-lo a monitorar como o tempo é gasto.

Acompanhe quanto tempo cada tarefa leva para manter os projetos em dia com o ClickUp Project Time Tracking

Inicie e pare cronômetros diretamente nas tarefas, registre o tempo manualmente e acompanhe as horas em todos os dispositivos para gerenciar sua agenda de trabalho híbrido pelo desktop, pela web, por aplicativos móveis ou por uma extensão do Chrome.

Além disso, o ClickUp oferece alguns modelos excelentes de gerenciamento de projetos para equipes remotas.

Baixe um modelo gratuito Planeje a transição da sua organização para um modelo de trabalho híbrido com o modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp

Comece com o modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp para criar um plano abrangente para a transição para o trabalho remoto. Você pode definir as expectativas e as funções de cada membro da equipe, além de organizar e acompanhar o progresso das tarefas relacionadas à transição.

Outro modelo útil é o Modelo de Planejador Diário do ClickUp, que permite que funcionários remotos e híbridos categorizem e priorizem suas tarefas, além de acompanhar o progresso.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem achar os recursos abrangentes um pouco intimidadores no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do TrustRadius diz:

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para definir e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. Fazer brainstorming com quadros brancos é fácil, reorganizar prioridades é fácil e adicionar imagens de referência, etc., tudo isso é muito fluido.

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para definir e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. Fazer brainstorming com quadros brancos é fácil, reorganizar prioridades é fácil e adicionar imagens de referência, etc., tudo isso é muito fluido.

P. Quais são algumas maneiras de melhorar a colaboração no trabalho híbrido? Aqui estão algumas dicas para melhorar o trabalho em equipe em equipes híbridas ou remotas: Estabeleça normas claras de comunicação: Defina quando usar o chat, o e-mail ou as reuniões para evitar confusão e sobrecarga

Crie visibilidade compartilhada: Mantenha metas, tarefas e progresso transparentes por meio de painéis ou atualizações semanais

Incorpore a colaboração assíncrona: Permita que os membros da equipe contribuam em diferentes fusos horários com reuniões gravadas, comentários, documentos compartilhados e ferramentas de comunicação para trabalho híbrido

Solicite feedback regularmente: Verifique o que está funcionando e adapte os processos com base nas sugestões da equipe

Use ferramentas colaborativas de forma eficaz: aproveite documentos compartilhados, quadros brancos e ferramentas de gerenciamento de projetos para manter todos alinhados

2. Robin (Ideal para gestão de espaços de escritório híbridos)

via Robin

Relatórios indicam que a ocupação geral dos escritórios dobrou, passando de 30% para 60%. Em ambientes de trabalho híbrido, isso apresenta desafios como o acompanhamento do número de funcionários que retornam ao trabalho e a quantidade de espaço de escritório necessária.

O Robin é um software de gestão de ambientes de trabalho híbridos desenvolvido especificamente para escritórios flexíveis. Seu recurso de destaque é a análise do ambiente de trabalho, que fornece às equipes insights em tempo real sobre o uso do espaço, para que possam tomar decisões mais inteligentes sobre a disponibilidade de mesas, a alocação de salas de reunião e o planejamento de espaço a longo prazo.

A plataforma também permite coletar e analisar o feedback dos funcionários para aumentar a eficácia do modelo de trabalho híbrido.

Principais recursos do Robin

Reserve mesas e salas de reunião com antecedência para evitar conflitos

Veja quem está no escritório e planeje seu dia de acordo com isso

Use mapas interativos para encontrar pessoas, salas ou mesas disponíveis

Conecte o Microsoft Teams, o Outlook e o Google Workspace para gerenciar a colaboração híbrida sem precisar trocar de ferramenta

Defina regras para a reserva de mesas com base em equipes, dias ou zonas do escritório

Acompanhe as tendências de presença para planejar melhor e reduzir a superlotação

Limitações do Robin

A reserva de salas pelo Microsoft Outlook pode apresentar falhas

A edição de andares leva bastante tempo

Preços do Robin

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Robin

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Robin?

Uma avaliação do G2 diz:

Muito intuitivo de usar, permite reservar espaços de escritório de forma simples e sem complicações. Nossa empresa mudou-se recentemente para um espaço de escritório do tipo “hoteling”, que possui um número limitado de escritórios e salas de reunião. A plataforma Robin foi integrada para evitar reservas duplicadas e monitorar o tráfego no escritório. Os alertas por e-mail para check-in e confirmação também são ótimos.

Muito intuitivo de usar, permite reservar espaços de escritório de forma simples e sem complicações. Nossa empresa mudou-se recentemente para um espaço de escritório do tipo “hoteling”, que possui um número limitado de escritórios e salas de reunião. A plataforma Robin foi integrada para evitar reservas duplicadas e monitorar o tráfego no escritório. Os alertas por e-mail para check-in e confirmação também são ótimos.

3. Cisco Webex (Ideal para gerenciamento de reuniões)

via Cisco Webex

O Cisco Webex é uma plataforma que otimiza reuniões híbridas. Com remoção de ruídos e reconhecimento de gestos, as interações virtuais parecem mais humanas e inclusivas. O assistente de IA integrado oferece traduções em tempo real e resumos das discussões, e pode até mesmo redigir mensagens.

Recursos como salas de discussão, enquetes e sessões de perguntas e respostas moderadas ajudam a manter as reuniões estruturadas e envolventes. Além disso, o Webex oferece suporte a mensagens, chamadas e compartilhamento de arquivos em uma única plataforma.

Principais recursos do Cisco Webex

Torne as reuniões virtuais mais interativas com salas de discussão, enquetes ao vivo e muito mais

Envie mensagens, faça chamadas e compartilhe arquivos em uma única plataforma para otimizar a comunicação

Integre-se ao Microsoft Teams, ao Google Workspace e a ferramentas de calendário para se manter sincronizado

Proteja suas ferramentas de trabalho remoto com recursos de segurança e conformidade de nível empresarial

Acompanhe as métricas das reuniões e gerencie dispositivos com controles de TI integrados

Limitações do Cisco Webex

A ferramenta de gestão de trabalho híbrido tem uma curva de aprendizado íngreme

Personalização limitada dos elementos da interface em comparação com os concorrentes

Preços do Cisco Webex

Gratuito

Webex Meet: US$ 14,50/mês por usuário

Webex Suite: US$ 25/mês por usuário

Webex Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Cisco Webex

G2: 4,3/5 (mais de 20.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 7.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cisco Webex?

Uma avaliação no G2 dizia:

O que mais gosto no Webex Suite é que ele tem tudo o que preciso. Reuniões, mensagens e chamadas estão todas em um só lugar. A qualidade de vídeo e áudio é excelente, e recursos como cancelamento de ruído e tradução em tempo real realmente fazem a diferença, especialmente em reuniões movimentadas ou internacionais. Também gosto do fato de ele funcionar bem com ferramentas que já uso, como o Google Workspace ou o Microsoft 365, o que torna tudo mais fácil e eficiente.

O que mais gosto no Webex Suite é que ele tem tudo o que preciso. Reuniões, mensagens e chamadas estão todas em um só lugar. A qualidade de vídeo e áudio é excelente, e recursos como cancelamento de ruído e tradução em tempo real realmente fazem a diferença, especialmente em reuniões movimentadas ou internacionais. Também gosto do fato de ele funcionar bem com ferramentas que já uso, como o Google Workspace ou o Microsoft 365, o que torna tudo mais fácil e eficiente.

4. OfficeRnD Hybrid (Ideal para otimizar e personalizar o espaço de escritório)

via OfficeRnD Hybrid

Aproximadamente 49% de todos os espaços de trabalho estão subutilizados, com uma utilização média inferior a uma hora por dia. O OfficeRnD pode otimizar a forma como seu espaço de escritório é usado e compartilhado, garantindo que suas equipes híbridas tenham tudo o que precisam para reuniões eficazes.

Você pode definir regras de reserva inteligentes que mantêm o agendamento simples e sem estresse. E quando o trabalho fica intenso, os gerentes e administradores do escritório podem intervir para reservar espaços em nome de outras pessoas, garantindo que todos tenham a sala certa na hora certa.

Principais recursos do OfficeRnD Hybrid

Analise as tendências de ocupação com análises integradas do local de trabalho

Integre com o Microsoft Teams, o Google Workspace e o Slack

Reserve mesas e salas pelo celular para ter acesso fácil em qualquer lugar

Crie portais personalizados para os funcionários, garantindo uma experiência consistente

Gerencie visitantes com ferramentas de check-in e rastreamento de acesso

Defina horários e permissões de trabalho híbrido de acordo com as políticas da empresa

Limitações do OfficeRnD Hybrid

Essa plataforma pode sair bem cara para startups com orçamento limitado

A navegação na plataforma não é muito intuitiva

Preços do OfficeRnD Hybrid

A partir de: A partir de US$ 265/mês

Grow: A partir de US$ 532/mês

Scale: Preços personalizados

Avaliações e comentários do OfficeRnD

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OfficeRnD Hybrid?

Uma avaliação no G2 dizia:

A personalização que nos permite configurar os produtos e a identidade visual de acordo com as necessidades da nossa empresa. O suporte também é rápido e eficiente, além do fato de que a plataforma continua evoluindo e melhorando, com um custo-benefício excelente para o nosso negócio.

A personalização que nos permite configurar os produtos e a identidade visual de acordo com as necessidades da nossa empresa. O suporte também é rápido e eficiente, além do fato de que a plataforma continua evoluindo e melhorando, com um custo-benefício excelente para o nosso negócio.

🧠 Curiosidade: Trabalhadores remotos em tempo integral geram menos de 50% das emissões de gases de efeito estufa em comparação com aqueles que se deslocam para o escritório.

5. Miro (Ideal para brainstorming colaborativo entre equipes remotas e híbridas)

via Miro

O trabalho híbrido e remoto oferece flexibilidade e um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mas também pode fazer com que as equipes se sintam desconectadas. Na verdade, 45% dos funcionários remotos e híbridos afirmam que é mais difícil colaborar e se conectar do que em um escritório tradicional.

O Miro ajuda a preencher essa lacuna com uma plataforma de colaboração visual criada para equipes híbridas. A tela digital compartilhada da ferramenta oferece suporte ao trabalho em equipe em tempo real e assíncrono, tornando o brainstorming, o planejamento e a criação de projetos algo natural.

Com ferramentas como notas adesivas, diagramas, votação e modelos de planos de comunicação, o Miro transforma contribuições dispersas em ações estruturadas. A IA do Miro agiliza o trabalho, transformando ideias preliminares em resultados refinados.

Principais recursos do Miro

Incorpore quadros em documentos, wikis ou apresentações

Acompanhe as alterações com cursores em tempo real e histórico de atividades

Apresente suas ideias usando o modo de apresentação do Miro para orientações estruturadas

Acesse os painéis pelo computador, tablet ou dispositivos móveis

Colaboração segura com SSO, controles de acesso e permissões de administrador

Limitações do Miro

O desempenho pode ficar lento em painéis grandes com muitos colaboradores ativos

O plano gratuito limita o número de painéis e não oferece acesso a recursos avançados

Preços do Miro

Gratuito

Starter: US$ 8/mês por usuário

Empresas: US$ 16/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Miro

G2: 4,7/5 (mais de 8.100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Miro?

Uma avaliação no G2 diz:

A experiência colaborativa é o padrão do setor. Especialmente para compartilhar e revisar animações, é muito fácil alinhar imagens do storyboard, mas também enviar pequenas pré-visualizações em GIF de uma sequência completa. Infelizmente, não há uma maneira real de enviar arquivos .mp4 completos. O que tornaria ainda mais incrível revisar animações lá com uma equipe grande e receber feedback instantâneo

A experiência colaborativa é o padrão do setor.

Especialmente para compartilhar e revisar animações, é muito fácil alinhar imagens do storyboard, mas também enviar pequenas pré-visualizações em GIF de uma sequência completa.

Infelizmente, não há uma maneira real de enviar arquivos .mp4 completos. O que tornaria ainda mais incrível revisar animações lá com uma equipe grande e receber feedback instantâneo

📮 ClickUp Insight: 48% dos funcionários afirmam que o trabalho híbrido é o melhor para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. No entanto, com 50% ainda trabalhando principalmente no escritório, manter a coordenação entre os diferentes locais pode ser um desafio. Mas o ClickUp foi desenvolvido para todos os tipos de equipes: remotas, híbridas, assíncronas e todas as outras. Com o ClickUp Chat e os Comentários Atribuídos, as equipes podem compartilhar atualizações rapidamente, dar feedback e transformar discussões em ação sem reuniões intermináveis. Colabore em tempo real através do ClickUp Docs e do ClickUp Whiteboards, atribua tarefas diretamente a partir dos comentários e mantenha todos alinhados, independentemente de onde estejam trabalhando! 💫 Resultados reais: A STANLEY Security observou um aumento de 80% na satisfação com o trabalho em equipe graças às ferramentas de colaboração integradas do ClickUp.

6. Flowlu (Ideal para gerenciar projetos colaborativos de pequena escala)

via Flowlu

Equipes com baixo desempenho têm quatro vezes mais chances de ter que lidar com 15 ou mais ferramentas, já que tempo valioso é desperdiçado gerenciando um conjunto complexo de ferramentas em vez de tarefas reais.

O Flowlu resolve essa questão com uma plataforma de colaboração híbrida que combina gerenciamento de projetos, CRM, faturamento, compartilhamento de conhecimento e comunicação em um único lugar.

As equipes podem acompanhar tarefas usando quadros Kanban, gráficos de Gantt e registros de tempo, enquanto monitoram cargas de trabalho e prazos. Você pode criar bases de conhecimento internas, automatizar fluxos de trabalho e gerenciar negócios por meio de funis de vendas personalizáveis.

Além de ajudar você a gerenciar equipes híbridas, esse software também permite criar faturas, gerenciar finanças e gerar relatórios, com integrações que se encaixam perfeitamente na sua infraestrutura tecnológica existente.

Principais recursos do Flowlu

Gerencie projetos com quadros Kanban, gráficos de Gantt e automação de tarefas

Acompanhe o tempo, os prazos e as cargas de trabalho para apoiar uma liderança de equipe sólida

Crie bases de conhecimento internas para centralizar informações e reduzir a confusão

Gerencie leads, negócios e relacionamentos com clientes com ferramentas de CRM integradas

Envie faturas profissionais e acompanhe pagamentos com ferramentas financeiras integradas

Limitações do Flowlu

Pode não ser ideal para gerenciar projetos técnicos complexos e de grande escala

A interface do usuário é funcional, mas menos atraente visualmente do que algumas alternativas

Preços do Flowlu

Gratuito

Equipe: US$ 49/mês por equipe

Empresas: US$ 99/mês por equipe

Profissional: US$ 199/mês por equipe

Enterprise: US$ 329/mês por equipe

Avaliações e comentários sobre o Flowlu

G2: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flowlu?

Uma avaliação do G2 diz:

O software completo para gerenciamento de projetos e tarefas. Cada recurso possui uma API separada. Isso facilita muito a integração com outros softwares. Fácil de usar. O suporte ao cliente também é excelente. O suporte para CRM também é bom.

O software completo para gerenciamento de projetos e tarefas. Cada recurso possui uma API separada. Isso facilita muito a integração com outros softwares. Fácil de usar. O suporte ao cliente também é excelente. O suporte para CRM também é bom.

📖 Leia também: Dicas para o escritório em casa para aumentar a produtividade no trabalho remoto

7. WorkInSync (Ideal para gestão de espaços de escritório corporativos)

via WorkInSync

Coordenar o uso das salas de reunião em escritórios grandes e em vários locais pode ser um desafio, especialmente em um modelo de trabalho híbrido. O WorkInSync otimiza as operações no local de trabalho com uma plataforma centralizada criada para equipes distribuídas e horários variáveis.

Ele simplifica a reserva de salas e mesas, a programação dos funcionários e fornece disponibilidade em tempo real por meio de um único painel unificado. Regras inteligentes de reserva, plantas baixas interativas e acesso móvel ajudam a evitar conflitos e faltas.

Com recursos como check-ins sem contato e análises detalhadas do local de trabalho, o WorkInSync ajuda você a otimizar o espaço e melhorar a experiência dos funcionários. Ele também apoia decisões mais inteligentes e baseadas em dados em todo o seu ambiente de trabalho híbrido.

Principais recursos do WorkInSync

Veja a disponibilidade em tempo real para evitar conflitos de agendamento

Defina regras inteligentes de agendamento para gerenciar a capacidade e evitar agendamentos duplicados

Use plantas baixas interativas para localizar e reservar espaços

Programe dias de trabalho no escritório e sincronize com os calendários da equipe

Acompanhe as tendências de presença para planejar o uso do espaço de forma mais eficaz

Limitações do WorkInSync

A configuração inicial pode ser complexa, especialmente ao definir plantas baixas e políticas de agendamento

Não possui ferramentas de colaboração integradas, exigindo plataformas separadas para mensagens e reuniões

Preços do WorkInSync

Padrão: US$ 3/mês por usuário (cobrado trimestralmente)

Profissional: US$ 4,50/mês por usuário (cobrado trimestralmente)

Enterprise: US$ 6,75/mês por usuário (cobrado trimestralmente)

Avaliações e comentários sobre o WorkInSync

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WorkInSync?

Uma avaliação no G2 diz:

O recurso de reserva de mesas do WorkInSync revolucionou a forma como nossa equipe trabalha. A opção de autoatendimento nos permite reservar mesas sempre que precisamos, sem precisar depender da equipe administrativa. A possibilidade de reservar mesas diretamente pelo aplicativo móvel é incrivelmente prática. Adoro poder ver o layout do espaço de trabalho e encontrar colegas facilmente

O recurso de reserva de mesas do WorkInSync revolucionou a forma como nossa equipe trabalha. A opção de autoatendimento nos permite reservar mesas sempre que precisamos, sem precisar depender da equipe administrativa. A possibilidade de reservar mesas diretamente pelo aplicativo móvel é incrivelmente prática. Adoro poder ver o layout do espaço de trabalho e encontrar colegas facilmente

👀 Você sabia? Três em cada quatro funcionários relatam atrasos e perda de tempo devido a problemas técnicos ao iniciar reuniões.

8. Pult (Ideal para agendamento de trabalho híbrido)

via Pult

Se sua equipe está tendo dificuldade para conciliar dias no escritório, reservas de mesas e coordenação de salas de reunião, o Pult pode ajudar a trazer ordem ao caos. Ele oferece uma maneira centralizada de gerenciar agendas híbridas, com visibilidade em tempo real de quem vai trabalhar, quando e onde.

Seja você híbrido, remoto ou algo entre os dois, o Pult torna a coordenação no escritório mais fácil e previsível.

Principais recursos do Pult

Planeje horários híbridos e crie uma rotina consistente no escritório

Reserve salas e mesas usando plantas baixas em tempo real

Automatize os check-ins com o controle de presença via Wi-Fi

Defina regras inteligentes de agendamento para gerenciar o espaço com eficácia

Acompanhe a ocupação e o uso do espaço com análises detalhadas

Limitações do Pult

Depende da adoção consistente por toda a equipe para oferecer todo o seu valor

A configuração da planta baixa pode exigir inserção manual ou assistência da equipe de suporte da Pult para garantir a precisão

Preços do Pult

Starter: US$ 2,20 por usuário por mês

Growth: Preços personalizados

Empresas: Preços personalizados

Empresas: Preços personalizados

Preços em euros convertidos para dólares americanos*

Avaliações e comentários sobre o Pult

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pult?

Um avaliador do G2 diz:

O Pult é inteligente e simples. Ele resolve exatamente o nosso problema: quem virá ao escritório e essa pessoa ainda tem uma mesa para trabalhar? A configuração é fácil, os colegas acham ótimo e o suporte é excelente!

O Pult é inteligente e simples. Ele resolve exatamente o nosso problema: quem virá ao escritório e essa pessoa ainda tem uma mesa para trabalhar? A configuração é fácil, os colegas acham ótimo e o suporte é excelente!

9. Collabora Online (Ideal para edição de documentos com equipes híbridas)

via Collabora Online

As ferramentas padrão de edição de documentos podem dificultar a colaboração, especialmente para equipes híbridas que lidam com arquivos dispersos e problemas de versão. O Collabora Online oferece um pacote de escritório baseado em navegador para edição em tempo real de documentos, planilhas e apresentações.

Ele é compatível com os formatos do Microsoft Office e inclui recursos como comentários embutidos, cursores em tempo real, histórico de versões e permissões de edição.

As equipes podem hospedá-lo em seus próprios servidores ou usar uma configuração na nuvem, tornando-o uma opção prática para quem prioriza a flexibilidade do código aberto e maior controle sobre seus dados.

Principais recursos do Collabora Online

Acompanhe as alterações entre usuários e analise o histórico detalhado das versões

Proteja o conteúdo com permissões de nível empresarial e criptografia de ponta a ponta

Colabore em documentos sem precisar instalar nenhum software adicional no computador

Personalize a interface e os recursos para atender às necessidades específicas da sua organização com a flexibilidade do código aberto

Limitações do Collabora Online

A interface do usuário pode parecer ultrapassada em comparação com plataformas mais recentes

A conversão de arquivos entre formatos pode, às vezes, causar inconsistências no layout ou na formatação

Preços do Collabora Online

Collabora Online Development Edition: Gratuito

Collabora Online for Business: US$ 2,03/mês por usuário

Collabora Online for Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Collabora Online

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

🧠 Curiosidade: Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, acredita piamente no poder de aumentar a produtividade de uma sala de reuniões gelada, mantendo o termostato na temperatura de 15 °C.

10. Zulip (Ideal para conversas em fóruns organizadas por tópicos)

via Zulip

Alternar entre ferramentas e procurar atualizações pode ser demorado e prejudicar o foco, especialmente para equipes híbridas que gerenciam conversas simultâneas. Na verdade, os funcionários gastam 61% do tempo atualizando, pesquisando e gerenciando informações em sistemas dispersos.

O Zulip oferece uma plataforma de chat em equipe de código aberto que combina mensagens em tempo real com encadeamento de mensagens no estilo e-mail, facilitando o acompanhamento das discussões sem perder o contexto.

Essa ferramenta de comunicação para trabalho híbrido é particularmente útil quando vários tópicos estão ativos ao mesmo tempo, permitindo que os membros da equipe se mantenham organizados e respondam no seu próprio tempo. Com uma opção de auto-hospedagem, o Zulip também oferece às organizações mais controle sobre seus dados e comunicação interna, tornando-o uma escolha bem pensada para uma colaboração híbrida estruturada.

Principais recursos do Zulip

Organize conversas com tópicos temáticos para uma comunicação mais clara

Facilite a colaboração assíncrona, permitindo respostas a tópicos específicos a qualquer momento

Fique por dentro das discussões sem a confusão de históricos de bate-papo intermináveis

Integre-se a mais de 100 ferramentas, como GitHub, Jira e Zapier, para fluxos de trabalho contínuos

Escolha entre hospedagem local para controle total dos dados ou o Zulip Cloud para maior praticidade

Limitações do Zulip

O modelo de conversas em threads pode levar algum tempo para que os usuários acostumados com layouts tradicionais de chat se adaptem

A interface parece ultrapassada em comparação com ferramentas mais modernas, como o Slack ou o Microsoft Teams

Preços do Zulip

Zulip Cloud Gratuito

Zulip Cloud Standard: US$ 8/mês por usuário

Zulip Cloud Plus: US$ 12/mês por usuário

Zulip Auto-hospedado Gratuito

Zulip Self-hosted Básico: US$ 3,50/mês por usuário

Zulip Self-hosted Business: US$ 8/mês por usuário

Zulip Self-hosted Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Zulip

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zulip?

Um avaliador do G2 escreve:

Os canais e os tópicos de conversa são muito úteis para organizar as diversas conversas. A interface web/desktop é agradável e intuitiva. O suporte e a documentação são muito eficazes.

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