10 melhores alternativas e concorrentes do Google Tasks em 2025

Olá, entusiastas do Google Tasks! Embora o Google Tasks tenha sido uma opção para muitas pessoas que buscam uma maneira simples de gerenciar sua rotina diária, ele pode não oferecer tudo o que você está procurando. Precisa de mais recursos? Está procurando algo com um pouco mais de vigor? Não se preocupe; existem várias alternativas ao Google Tasks para ajudá-lo a ser mais produtivo .

Vasculhamos a vastidão da Internet e encontramos os 10 principais concorrentes do Google Tasks para ajudar você trabalhar mais rápido em 2024. Vamos mergulhar de cabeça!

O que você deve procurar nas alternativas ao Google Tasks?

O ideal é que sua nova ferramenta seja fácil de usar, tenha recursos robustos de gerenciamento de tarefas e ofereça integrações perfeitas com outros softwares que você esteja usando.

Os aplicativos de gerenciamento de tarefas devem ajudá-lo a criar e gerenciar tarefas sem esforço, com opções avançadas para definir prioridades, dependências e prazos.

Além disso, seria ótimo se sua ferramenta permitisse a colaboração e oferecesse exibições personalizáveis. Você quer um software que trabalhe duro para você, e não o contrário, certo?

As 10 melhores alternativas ao Google Tasks para usar em 2024

Prepare-se para ativar seus impulsionadores de produtividade com essas 10 melhores alternativas ao Google Tasks.

1. ClickUp

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela ClickUp para uma organização simples

Diga olá ao ClickUp - seu novo melhor amigo em produtividade! O ClickUp não é apenas um ferramenta de gerenciamento de tarefas mas um espaço de trabalho completo e um dos melhores ferramenta de gerenciamento de projetos s do mercado. Ela mantém seus projetos no caminho certo e sua mente organizada.

Com um conjunto profundo de recursos, como dependências de tarefas, status personalizados e um sistema robusto de comentários, o ClickUp pode se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, pessoal ou em equipe.

Você descobrirá que ele tem uma organização clara que ajuda a manter sua lista de tarefas organizada e sob controle, enquanto sua interface muito amigável facilita a navegação. Suas opções de visualizações são inigualáveis, permitindo criar tarefas e visualizá-las da maneira que melhor se adequar como você prioriza o trabalho .

E com a capacidade de sincronizar tarefas em vários dispositivos, você pode garantir que sua produtividade permaneça alta, seja em sua mesa ou em trânsito.

Ele é flexível, tem modelos personalizáveis e vem repleto de recursos, seja para uma equipe de um ou de 100. Desde a atribuição de tarefas até a organização de documentos, o ClickUp tem tudo o que você precisa. E a melhor parte? Ele se integra a praticamente todos os aplicativos que você já usa.

Os melhores recursos do ClickUp:

Organize seu trabalho com Tarefas do ClickUp e subtarefas aninhadas para gerenciamento detalhado de projetos

Alterne entre exibições como Lista, Quadro, Gantt, Calendário, Mapa e muito mais

Gerencie tarefas com status, tags e outros campos personalizados

Discuta tarefas diretamente na plataforma e compartilhe seu trabalho com os outros membros da equipe

Sincronização perfeita com o Google Calendar, Slack, Zapier e mais de 1.000 outros aplicativos

Uma tonelada demodelos de gerenciamento de tarefas para tornar a organização de sua vida fácil e divertida

Limitações do ClickUp:

Uma pequena curva de aprendizado devido à extensa lista de recursos

Alguns usuários acham que o aplicativo móvel não é tão robusto quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. TickTick

Via TickTick Conheça o TickTick, uma ferramenta de gerenciamento de tarefas criada para a priorização de projetos mais fácil.

Combinando simplicidade e funcionalidade, ele oferece uma interface intuitiva na qual você pode organizar todas as suas tarefas, independentemente da natureza delas.

Você apreciará o timer Pomo incorporado, que promove um estilo de trabalho produtivo usando a Técnica Pomodoro. Além de adicionar tarefas e lembretes recorrentes com rapidez, você também pode categorizá-los para um melhor gerenciamento.

É a ferramenta ideal para conciliar tarefas pessoais e responsabilidades profissionais sem esforço.

Compare TickTick para Todoist !

Os melhores recursos do TickTick

Atribuir diferentesníveis de prioridade às suas tarefas

Listas geradas automaticamente, como "Hoje" e "Semana", ajudam na organização das tarefas

Siga a técnica Pomodoro, uma das mais modernas técnicas dehacks de produtividade para melhor gerenciamento do tempo

Compartilhe descrições e listas de tarefas com os membros da equipe

Limitações do TickTick

Falta de recursos detalhados de gerenciamento de projetos

Os recursos premium são caros em comparação com os concorrentes

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: uS$ 27,99/ano

Avaliações e resenhas do TickTick

G2 : 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

Experimente estes *Marque os concorrentes* !

3. Todoist

via Todosoist Essa alternativa ao Google Tasks aumenta a produtividade.

Oferece uma interface minimalista, Todoist se concentra em ajudar você a gerenciar suas tarefas sem nenhuma distração. Seu recurso de adição rápida é um divisor de águas, permitindo que você adicione tarefas rapidamente.

Com o sistema de pontos Karma, você pode acompanhar a sua produtividade e até mesmo transformar o gerenciamento de tarefas em um jogo.

Sua entrada inteligente reconhece e categoriza automaticamente suas tarefas, facilitando a organização.

Os melhores recursos do Todoist

Agrupe tarefas em um projeto para facilitar a navegação

Adicione comentários ou anexe arquivos a qualquer tarefa

Adicione tarefas rapidamente com o processamento de linguagem natural

Gamificar a produtividade com pontos para tarefas concluídas

Limitações do Todoist

Recursos limitados na versão gratuita

Alguns usuários acham a funcionalidade de pesquisa um pouco básica

Preços do Todoist

Gratuito

Pro : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Business: $6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2 : 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. OmniFocus

via OmniFocus O OmniFocus é a combinação perfeita de sofisticação e simplicidade, criado exclusivamente para usuários da Apple, e é a alternativa ideal ao Google Tasks.

Essa alternativa ao Google Tasks oferece organização baseada em contexto, garantindo que você veja as tarefas relevantes para o seu contexto atual.

Um de seus recursos de destaque é a integração com a Siri, que permite adicionar tarefas rapidamente por meio de comandos de voz. Seu design sofisticado e limpo ajuda você a gerenciar projetos complexos sem se sentir sobrecarregado.

Os melhores recursos do OmniFocus

Priorização de tarefas com base em local, ferramenta ou pessoa

Revisão regular de projetos para garantir que nada seja esquecido

Visualizar as próximas tarefas no calendário

Adicionar tarefas rapidamente usando a Siri

Definir tarefas recorrentes com apenas alguns cliques

Limitações do OmniFocus

Disponível somente em dispositivos Apple

Pode ser difícil para novos usuários devido aos recursos complexos

Preços do OmniFocus

Assinatura : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Padrão : uS$ 49,99 em uma única compra

: uS$ 49,99 em uma única compra Pro: uS$ 99,99 em uma única compra

Avaliações e resenhas do OmniFocus

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 70 avaliações)

Confira o_ Melhores alternativas ao OmniFocus !

5. Tarefas pendentes da Microsoft

via Microsoft O Microsoft To-Do é super simples, mas isso não significa que ele seja fraco no departamento de recursos.

Como um produto da Microsoft, ele se integra perfeitamente a outros serviços da gigante da tecnologia. O To-Do é uma solução direta para aumentar sua produtividade.

Você não encontrará aqui um espaço de trabalho desordenado ou funcionalidades complexas. Em vez disso, você encontrará um concorrente do Google Tasks que oferece uma experiência de gerenciamento de tarefas descomplicada e sem complicações.

Os melhores recursos do Microsoft To-Do

Planeje seu dia com uma agenda personalizadaplanejador diário Receba sugestões inteligentes de tarefas a serem adicionadas ao seu My Day

Colaborar em tarefas com outras pessoas

Sincronização com o Outlook Tasks

Limitações do Microsoft To-Do

Opções de personalização limitadas

Alguns usuários consideram a interface do usuário menos intuitiva do que o Google Tasks

Preços do Microsoft To-Do

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Microsoft To-Do

G2 : 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Experimente estes_ Alternativas ao Microsoft To-Do !

6. Tarefa

via Tarefa Conheça o Taskque, um poderoso ferramenta de produtividade que se destaca na automação do fluxo de trabalho. Ela simplifica o gerenciamento de tarefas, facilitando o trabalho conjunto das equipes.

Você pode ter uma visão geral de todas as suas tarefas em um piscar de olhos, e o recurso de gerenciamento de recursos permite gerenciar e atribuir recursos sem esforço.

O que faz o Taskque se destacar como aplicativo de gerenciamento de tarefas é o seu foco no aumento da produtividade; cada recurso ajuda você a fazer mais e a concluir tarefas em menos tempo.

Os melhores recursos do Taskque

Automatize a atribuição de tarefas e maximize a produtividade

Tenha uma visão geral de todas as suas tarefas

Comunique-se e colabore diretamente na janela da tarefa

Gerencie e atribua recursos sem esforço

Limitações do Taskque

Integrações limitadas com outras ferramentas

Preços do Taskque

Básico : Gratuito

: Gratuito Business: uS$ 5/mês por usuário

avaliações e resenhas do #### Taskque

G2 : 4.1/5 (6+ avaliações)

: 4.1/5 (6+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (2+ avaliações)

7. MeisterTask

via MeisterTask Com seu design visual atraente e quadros de projetos flexíveis, o MeisterTask leva a colaboração a novos patamares.

Ele permite a automação de tarefas, tornando as tarefas repetitivas menos tediosas. Mas não se trata apenas de gerenciar tarefas; o MeisterTask também se integra ao MindMeister para criar tarefas a partir de mapas mentais.

Não é todo dia que você encontra uma ferramenta que é agradável de se ver e poderosa em termos de funcionalidade.

Os melhores recursos do MeisterTask

Visualize tarefas com quadros Kanban personalizáveis

Automatize etapas em seu fluxo de trabalho para tarefas repetitivas

Crie uma tarefa a partir de um mapa mental via MindMeister

Mantenha o controle do tempo gasto em cada tarefa

Limitações do MeisterTask

Alguns recursos, como gráficos de Gantt e subtarefas, não estão disponíveis

Os recursos de relatório poderiam ser mais robustos

Preços do MeisterTask

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 11,99/mês por usuário

: uS$ 11,99/mês por usuário Business : uS$ 23,99/mês por usuário

: uS$ 23,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o MeisterTask para obter preços

Avaliações e resenhas do MeisterTask

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (1.000+ avaliações)

8. Toodledo

via Toodledo O Toodledo se destaca por seus recursos abrangentes que vão além do simples gerenciamento de tarefas.

Essa ferramenta o equipa com um rastreador de hábitos, uma ferramenta de esboço e a capacidade de definir lembretes em vários formatos. É uma solução completa que permite organizar seu dia de forma eficaz e acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

Se você deseja otimizar todos os aspectos do seu dia, o Toodledo é a sua ferramenta.

Os melhores recursos do Toodledo

Acompanhe seus hábitos ao longo do tempo e avalie seu progresso

Organize suas ideias com esboços estruturados

Receba lembretes por e-mail, texto ou notificações push

Compartilhe listas e atribua tarefas a outras pessoas

Limitações do Toodledo

A interface do usuário pode parecer ultrapassada para alguns usuários

A curva de aprendizado pode ser íngreme devido à grande quantidade de recursos

Preços do Toodledo

Gratuito

Padrão : uS$ 3,99/mês por usuário

: uS$ 3,99/mês por usuário Mais : uS$ 5,99/mês por usuário

: uS$ 5,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o Toodledo para obter preços

Avaliações e resenhas do Toodledo

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

9. Joplin

Via Joplin O Joplin é o pau para toda obra entre as ferramentas de gerenciamento de tarefas. É um aplicativo de código aberto que lida com anotações e tarefas e valoriza sua privacidade com criptografia de ponta a ponta.

Embora o Joplin possa não ter a interface de gerenciamento de tarefas dedicada que outros têm, ele compensa com uma ferramenta flexível e personalizável que respeita a privacidade de seus dados.

Para aqueles que preferem a abordagem "faça você mesmo", o Joplin é uma escolha sólida.

Os melhores recursos do Joplin

Livre para usar e modificar

Todas as anotações são escritas e renderizadas em Markdown

Sincronização com vários serviços de nuvem

Recorte páginas da Web diretamente em suas anotações

Limitações do Joplin

Falta uma interface de gerenciamento de tarefas dedicada

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

Preços do Joplin

Básico : uS$ 1,99/mês por usuário

: uS$ 1,99/mês por usuário Pro : uS$ 5,99/mês por usuário

: uS$ 5,99/mês por usuário Teams: uS$ 7,99/mês por usuário

Joplin's ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Super Produtividade

via Super produtividade O Super Productivity é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas descomplicada, mas que não deixa de ser útil. Esse aplicativo oferece um recurso exclusivo de rastreamento de distrações que permite registrar atividades que causam distração e aprender a evitá-las. Com seu rastreador de tempo integrado, você pode controlar quanto tempo gasta em tarefas individuais.

Além disso, o recurso de gerenciamento de projetos permite que você lide com vários projetos sem se sentir sobrecarregado. É simplicidade e poder, tudo em um único pacote.

Os melhores recursos do Super Productivity

Registre as atividades que causam distração e saiba como evitá-las

Rastreador de tempo integrado com um registro de trabalho, cronômetro Pomodoro e lembretes de pausas

Sincronize seus dados em vários dispositivos

Gerencie vários projetos com facilidade

Limitações do Super Productivity

Requer alguma instalação e configuração manual

Pode não ser adequado para equipes grandes

Preços do Super Productivity

**Gratuito

Super Productivity's ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Procurando por mais ferramentas para tarefas? *Confira estas alternativas do Taskade* !

Pronto para escolher sua alternativa ao Google Tasks?

E aí está: 10 alternativas sólidas do Google Tasks prontas para aumentar sua produtividade em 2024. Cada ferramenta tem pontos fortes e peculiaridades únicas, portanto, a escolha certa depende do que você está procurando.

Se você ainda estiver em dúvida sobre qual tarefa ou ferramenta de gerenciamento de projetos para escolher, lembre-se de que o melhor gerenciador de tarefas ou ferramenta de gerenciamento de projetos é aquele que se adapta às suas necessidades, ao seu orçamento e ao seu estilo de trabalho.

E se você estiver procurando aumentar sua produtividade, não deixe de conferir o ClickUp. Desde a atribuição de tarefas, controle de tempo e definição de prioridades até exibições personalizadas e integrações robustas, o ClickUp tem tudo o que você precisa para se manter organizado, controlar o tempo gasto e fazer mais.

Explore nosso recursos de gerenciamento de tarefas para ver como o ClickUp pode transformar seu fluxo de trabalho e ajudá-lo a conquistar sua lista de tarefas como nunca antes. Um brinde a você mais produtivo!