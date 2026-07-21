As 12 melhores ferramentas de software de colaboração com clientes em 2026

As ferramentas de colaboração com clientes se dividem em dois grupos. Por um lado, há as ferramentas nativas de portal, que oferecem aos clientes um espaço exclusivo com a marca da empresa. Por outro lado, existem as ferramentas internas com acesso para convidados, que permitem que os clientes tenham acesso a uma visão restrita do seu espaço de trabalho.

Escolha a opção errada e você voltará à situação de aprovações perdidas, várias versões de arquivos e um escopo que mudou em uma resposta que ninguém viu.

Este guia compara as 12 melhores ferramentas de software de colaboração com clientes com base no que é importante para o trabalho externo, para que você possa selecionar as ferramentas que se encaixam na sua pilha de tecnologias.

Ferramenta Ideal para Recurso de destaque Preços* Onde ele fica aquém Teamwork.com Agências de médio porte que gerenciam ciclos de vida de clientes complexos e com várias etapas Acesso externo gratuito a painéis, marcos e tarefas compartilhadas, com cronômetros integrados que calculam os custos de recursos em relação ao orçamento A partir de US$ 9,99/mês (cobrado anualmente) Utiliza estimativas baseadas em horas, e não em pontos de história, de modo que equipes de desenvolvimento ágil deixam de participar do planejamento de sprints Moxo Empresas em setores regulamentados que realizam processos de integração de alto contato Pontos de acesso com identidades de marca distintas para clientes e fornecedores, com fluxos de trabalho em linguagem simples e assinaturas eletrônicas criptografadas Gratuito; Plano Empresarial: US$ 960/ano A versão básica limita as integrações e não possui cronômetros internos para faturamento por hora monday.com Agências de marketing que precisam de acompanhamento do andamento com alta visibilidade e codificação por cores Painéis de status codificados por cores que tornam os atrasos evidentes Gratuito; versão paga a partir de US$ 9/mês Não há privacidade no nível das colunas, o que dificulta ocultar detalhes confidenciais dos prestadores de serviços ClickUp Equipes multifuncionais em expansão que desejam consolidar as operações internas e o trabalho com os clientes As permissões para convidados controlam exatamente o que um cliente vê, com tarefas, documentos, revisão, chat e formulários em um único espaço de trabalho, além de convidados gratuitos com acesso apenas para visualização Gratuito; plano pago a partir de US$ 7 por usuário por mês Equipes que utilizam um aplicativo de finalidade única precisam de uma ou duas semanas para configurar os Espaços e as permissões Asana Pequenas equipes que coordenam marcos de clientes rígidos e dependentes de prazos Rastreamento de dependências que mantém as transferências de tarefas baseadas em cronograma dentro do prazo Gratuito; versão paga a partir de US$ 10,99/mês Projetado para cronogramas que exigem intensa comunicação com o cliente; requer uma hierarquia clara para se manter utilizável Basecamp Agências em crescimento que buscam preços fixos com número ilimitado de usuários de clientes Preço fixo, sem cobrança por usuário, para um número ilimitado de usuários clientes Gratuito; Pro: US$ 15/mês/usuário; Pro Ilimitado: US$ 299/mês Não possui permissões detalhadas para restringir o acesso a dados confidenciais em painéis compartilhados Slack Equipes de engenharia e tecnologia que priorizam a comunicação rápida e em tempo real com os clientes Canais gratuitos do Slack Connect que incluem parceiros externos em conversas compartilhadas Gratuito; plano pago a partir de US$ 8,75/mês/usuário Atualizações importantes podem passar despercebidas em canais de alto tráfego; a versão gratuita limita o histórico de mensagens Google Workspace Equipes distribuídas que precisam de uma solução leve para a coedição de documentos com clientes Edição conjunta em tempo real e nativa da nuvem, que elimina o ciclo de “enviar-revisar-anexar” A partir de US$ 7/mês (cobrado anualmente) Otimizado para documentos em vez de grandes volumes de dados; portanto, planilhas muito grandes com fórmulas podem ficar lentas; os alertas entre aplicativos se acumulam Notion Estúdios criativos que precisam de painéis de controle para clientes e centros de ativos altamente personalizáveis Blocos flexíveis e separação do Teamspace para criar portais personalizados para clientes Gratuito; versão paga a partir de US$ 10/mês Bancos de dados grandes podem tornar o sistema mais lento; acesso offline limitado FuseBase Agências que atendem clientes e buscam portais totalmente personalizados com a marca própria, no estilo de um site Espaços nativos do portal que se parecem com sites, com acesso por link direto e personalização completa com marca branca A partir de US$ 32/mês (cobrado anualmente) Tempos de carregamento mais lentos e ausência de exportação direta de dados para o Google Sheets Zoho Projects Equipes preocupadas com o orçamento que buscam atualizações para as partes interessadas em um formato familiar, semelhante ao das redes sociais Um feed de projetos no estilo das redes sociais para atualizações, arquivos e feedback Gratuito; versão paga a partir de US$ 4/mês Ricas em recursos, de modo que a navegação parece mais complexa do que em uma ferramenta minimalista para grandes portfólios Trello Freelancers e pequenas equipes que planejam fluxos de trabalho simples e visuais com os clientes Uma caixa de entrada do painel que converte automaticamente os e-mails dos clientes em cartões de tarefa que podem ser arrastados Gratuito; versão paga a partir de US$ 5/mês Sem dependências nativas nem controle de tempo para projetos complexos e com várias camadas

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real dos produtos. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que é um software de colaboração com clientes?

Os softwares de colaboração com clientes oferecem aos clientes externos um espaço compartilhado e seguro para trabalharem em conjunto com sua equipe. Nesse ambiente, eles podem acompanhar o andamento do projeto, trocar arquivos, aprovar entregas e enviar mensagens para você, tudo isso sem interferir nas suas operações internas.

Não se trata das mesmas ferramentas de colaboração interna, que são desenvolvidas para funcionários. E também é diferente dos softwares de gestão de clientes, que monitoram o relacionamento em vez de facilitar o trabalho em conjunto.

A diferença que faz a diferença: boas ferramentas de colaboração com clientes permitem que você controle exatamente o que o cliente vê, de modo que o trabalho continue sendo compartilhado, mas seu espaço de trabalho permaneça privado.

O que procurar em um software de colaboração com clientes

Avalie cada ferramenta com base em nove critérios: modelo de acesso externo, compartilhamento seguro de arquivos e permissões, aprovações e revisão, colaboração em tempo real, visibilidade do projeto para o cliente, marca branca, integrações, preços para convidados e esforço de integração.

Juntas, essas características diferenciam uma ferramenta criada para pessoas externas de uma ferramenta interna com uma licença para convidados simplesmente adicionada. Veja por que cada aspecto é importante especificamente para o trabalho com clientes:

Modelo de acesso externo (portal x convidado x ambos) : Decida o quanto do seu trabalho o cliente terá acesso. Um portal é um espaço separado com a marca do cliente, no qual ele faz login; o acesso como convidado leva o cliente diretamente ao seu espaço de trabalho, com restrições

Compartilhamento seguro de arquivos e permissões : Controle quem pode visualizar, comentar, editar ou baixar, por arquivo, e não apenas por espaço de trabalho. O trabalho com clientes depende inteiramente de documentos, o que torna : Controle quem pode visualizar, comentar, editar ou baixar, por arquivo, e não apenas por espaço de trabalho. O trabalho com clientes depende inteiramente de documentos, o que torna o compartilhamento seguro de arquivos imprescindível para trabalhos sujeitos a regulamentação

Aprovações e revisão : Documente as aprovações em vez de deixá-las perdidas em e-mails. Os clientes aprovam os resultados finais e fazem anotações nos materiais criativos em um único lugar, e as melhores : Documente as aprovações em vez de deixá-las perdidas em e-mails. Os clientes aprovam os resultados finais e fazem anotações nos materiais criativos em um único lugar, e as melhores ferramentas de revisão online mantêm esse feedback anexado ao trabalho

Colaboração em tempo real : Reduza as trocas repetidas de mensagens, permitindo que os clientes editem e contribuam com ideias junto com você em documentos e quadros brancos compartilhados

Visibilidade do projeto para o cliente : mostre aos clientes o status, os prazos e quem é responsável por cada tarefa, sem expor subtarefas internas nem conversas da equipe

Marca branca e identidade visual : coloque seu logotipo no portal, e não o do fornecedor. Para consultores e agências, isso faz parte da imagem profissional

Integrações : Conecte-se ao armazenamento de arquivos, ao chat e ao calendário que os clientes já utilizam, para que ninguém precise abandonar suas ferramentas habituais

Modelo de preços para convidados e clientes : Preste atenção a esse detalhe: algumas ferramentas cobram por convidado, outras já os incluem, outras ainda estabelecem um limite máximo; e, no caso do trabalho com clientes, isso pode elevar significativamente o valor da assinatura básica

Esforço de integração do cliente: uma integração sem complicações estimula a adoção; se um cliente precisar de treinamento apenas para postar um comentário, o processo fica paralisado. Combine sua ferramenta com : uma integração sem complicações estimula a adoção; se um cliente precisar de treinamento apenas para postar um comentário, o processo fica paralisado. Combine sua ferramenta com um software dedicado à integração de clientes para estabelecer relacionamentos de alto contato

Se você está inclinado a escolher um portal do cliente com a marca da sua empresa, este vídeo apresentará algumas opções:

Doze ferramentas de colaboração entraram nesta lista: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects e Trello.

Cada uma se destaca em um cenário específico e apresenta deficiências em outros aspectos. Todas as opções abaixo recebem a mesma análise: para quem são indicadas, o que fazem de melhor, onde não atendem às expectativas e quanto custam.

1. Teamwork.com (Ideal para gestão de clientes em agências com equipes de médio porte)

Se sua equipe precisa coordenar entregas para clientes sem pagar por licenças extras de software, o Teamwork.com é a solução ideal. Ele oferece às partes interessadas externas acesso gratuito a painéis, marcos e tarefas compartilhadas. Isso o torna uma excelente opção para empresas de serviços profissionais que precisam de transparência ao longo de ciclos de vida de projetos prolongados.

Suponha que uma agência de marketing esteja gerenciando a criação de um site. O cliente é convidado a revisar diretamente as tarefas de desenvolvimento, registrar comentários ou acompanhar as horas do projeto na lista compartilhada. Os gerentes também podem ativar cronômetros nativos em tarefas individuais, e a plataforma calcula automaticamente os custos dos recursos em relação ao orçamento total.

Principais recursos e destaques

Evite conversas dispersas: crie canais de bate-papo temporários para projetos de curto prazo, a fim de isolar automaticamente as discussões

Reduza o trabalho administrativo manual com IA: use o Teamwork AI para resumir atualizações de projetos, redigir conteúdos e responder a perguntas sobre os dados dos projetos

Descubra o contexto por trás de decisões anteriores: pesquise o histórico completo de mensagens para identificar o raciocínio sem precisar vasculhar cadeias de e-mails

Atualize tarefas a partir dos seus canais existentes: Conecte o Slack para modificar listas de tarefas diretamente, sem a necessidade de Conecte o Slack para modificar listas de tarefas diretamente, sem a necessidade de usar várias ferramentas

Preços

Informações básicas: US$ 9,99/mês por usuário

Accelerate : US$ 24,99/mês por usuário

Otimize: Preços personalizados

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 1.150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Onde o Teamwork.com deixa a desejar: equipes de desenvolvimento ágil enfrentarão problemas de adequação, pois a ferramenta utiliza estimativas baseadas em horas, em vez de story points. A plataforma também carece de gerenciamento avançado de backlog e fluxos de trabalho detalhados para o ciclo de vida de bugs. Ignore o Teamwork.com se: Suas equipes precisarem de estruturas nativas de planejamento de sprints ou precisarem visualizar tarefas concluídas e ativas simultaneamente em uma única tela.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork.com?

Veja o que este avaliador do G2 diz sobre o Teamwork.com:

O que mais gosto no Teamwork.com são seus recursos abrangentes de gerenciamento de projetos, incluindo acompanhamento de tarefas, gerenciamento de tempo, ferramentas de colaboração e recursos de geração de relatórios. Ele ajuda as equipes a se manterem organizadas, melhorarem a produtividade, cumprirem prazos com eficiência e manterem uma comunicação clara ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos com sucesso.

O que mais gosto no Teamwork.com são seus recursos abrangentes de gerenciamento de projetos, incluindo acompanhamento de tarefas, gerenciamento de tempo, ferramentas de colaboração e recursos de geração de relatórios. Ele ajuda as equipes a se manterem organizadas, melhorarem a produtividade, cumprirem prazos com eficiência e manterem uma comunicação clara ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos com sucesso.

2. Moxo (Ideal para automação da integração no portal do cliente)

via Moxo

Criado para transferir o gerenciamento de contas de clientes para espaços de trabalho unificados, o Moxo oferece pontos de acesso distintos para diferentes partes interessadas externas. Os clientes visualizam uma única interface de portal, os fornecedores interagem por meio de um layout separado e as equipes internas descrevem as etapas de entrega em linguagem simples para gerar fluxos de trabalho. As partes externas permanecem alinhadas com os prazos de entrega desde o primeiro dia.

Uma imobiliária pode usar essa ferramenta para gerenciar a integração de parceiros. A empresa compartilha materiais de divulgação dos imóveis e agenda chamadas de configuração diretamente no aplicativo móvel. Os novos corretores assinam os documentos de integração diretamente por meio da interface segura, e as assinaturas dos clientes ficam protegidas por criptografia de nível empresarial.

Principais recursos e destaques

Aumente a capacidade operacional diária: Implemente assistentes de IA treinados com base nas competências internas da empresa para lidar com tarefas rotineiras

Identifique imediatamente projetos paralisados: consulte dados de desempenho da equipe em tempo real, apresentados em linguagem simples, para identificar gargalos

Adapte à identidade corporativa da sua empresa: incorpore logotipos e cores da marca em todos os painéis voltados para as partes interessadas

Acelere a coleta de documentos: solicite, receba e organize arquivos de clientes com segurança, sem depender de anexos de e-mail

Preços

Gratuito

Business : US$ 960/cobrado anualmente

Pro : US$ 4.800/cobrado anualmente

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 20 avaliações)

Onde o Moxo deixa a desejar: O plano básico restringe conexões diretas com bancos de dados externos e pastas de armazenamento na nuvem. Essa limitação obriga à duplicação manual de dados, enquanto a falta de cronômetros internos atrasa a geração de relatórios de tempo. Evite o Moxo se: suas operações comerciais exigirem faturamento por hora preciso ou integrações abrangentes com o plano básico.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Moxo?

Veja o que este avaliador do G2 aprecia no Moxo:

Aprecio a experiência aprimorada do cliente e o design intuitivo. A possibilidade de personalizar formulários e notificações para nossos clientes tem sido extremamente valiosa para nossa equipe. Além disso, a equipe de atendimento ao cliente tem sido muito ágil e um recurso confiável sempre que preciso de ajuda.

Aprecio a experiência aprimorada do cliente e o design intuitivo. A possibilidade de personalizar formulários e notificações para nossos clientes tem sido extremamente valiosa para nossa equipe. Além disso, a equipe de suporte ao cliente tem sido muito ágil e um recurso confiável sempre que preciso de ajuda.

3. monday.com (Ideal para acompanhamento visual de projetos em agências de marketing)

Se sua equipe atualmente acompanha as contas dos clientes por meio de planilhas dispersas, o monday.com as substitui por painéis de status codificados por cores. Você pode visualizar prazos e se planejar de acordo. As atualizações são vinculadas diretamente a entregas específicas, e uma coluna dedicada aos responsáveis mostra quem é o responsável por cada tarefa, sem a necessidade de reuniões constantes para acompanhamento.

Uma agência de criação que gerencia uma campanha multicanal pode implementar um quadro compartilhável para parceiros externos. Novas solicitações de recursos chegam por meio de formulários da web incorporados que preenchem automaticamente as linhas com detalhes sobre prazos. Os gerentes de contas clicam em um relógio integrado para acompanhar as horas faturáveis dedicadas às revisões, e esses dados são transferidos diretamente para os relatórios de progresso do cliente.

Principais recursos e destaques

Organize seu dia em uma única visualização: agrupe as tarefas pessoais de todos os painéis ativos em uma única linha do tempo semanal

Mantenha um histórico completo das interações com a conta: registre chamadas, e-mails e notas de reuniões com o cliente em um registro de contatos centralizado

Mostre quem tem capacidade disponível: Coordene as cargas de trabalho visualmente em uma coluna de linha do tempo para identificar a disponibilidade para novos trabalhos de clientes

Obtenha insights mais rápidos sobre os projetos com IA: Use o monday AI para gerar atualizações, resumir itens de trabalho, classificar solicitações e auxiliar na criação de fluxos de trabalho

Preços

Gratuito

Básico: US$ 9/mês por usuário

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Pro: US$ 19/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 16.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.900 avaliações)

Onde o monday.com fica aquém: os quadros do monday.com não oferecem restrições de visualização por coluna; portanto, ocultar detalhes confidenciais de clientes de prestadores de serviços externos em um quadro compartilhado exige planejamento. Além disso, seu criador de automações é poderoso, mas tende a exigir trabalho manual para lógicas complexas do tipo “se/então”. Cadeias de regras complexas são mais adequadas para equipes dispostas a investir tempo na configuração. Evite o monday.com se: sua operação exigir controles rigorosos de privacidade no nível das colunas ao compartilhar quadros de acompanhamento ativos com parceiros externos.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Veja o que este avaliador do G2 diz sobre o monday.com:

O que mais gosto no monday Work Management é a facilidade com que ele permite visualizar o trabalho de uma só vez. Posso abrir um quadro e, em poucos segundos, entender o que está em andamento, o que está aguardando o cliente e o que está atrasado. Os rótulos de status, responsáveis e prazos são muito claros, então há menos suposições e menos mensagens do tipo “quem está cuidando disso?” no Slack ou por e-mail.

O que mais gosto no monday Work Management é a facilidade com que ele permite visualizar o trabalho de uma só vez. Posso abrir um quadro e, em poucos segundos, entender o que está em andamento, o que está aguardando a resposta do cliente e o que está atrasado. Os rótulos de status, responsáveis e prazos são muito claros, então há menos suposições e menos mensagens do tipo “quem está cuidando disso?” no Slack ou por e-mail.

4. ClickUp (A melhor plataforma multifuncional para trabalhos com clientes e internos)

Controle o que os clientes veem com as permissões de convidado no ClickUp

A maioria das equipes gerencia o trabalho com clientes em uma ferramenta e o trabalho interno em outra. O ClickUp elimina essa divisão. Tarefas, documentos, quadros brancos, chat, painéis, revisão e formulários ficam todos em um único espaço de trabalho. Tipos de convidados com acesso somente para visualização e com permissões controladas permitem que você controle exatamente o que um cliente pode ver. Para acesso sem login, as visualizações públicas compartilhadas permitem que qualquer pessoa acompanhe o andamento por meio de um link.

Veja como isso funciona. Uma agência de branding configura a pasta do ClickUp de um cliente com uma lista de entregas, um documento com o briefing e painéis do ClickUp para acompanhar o andamento. O cliente faz login, deixa anotações de revisão nos arquivos de design (PNG, PDF ou vídeo) e envia mensagens para a equipe pelo chat. Ele nunca tem acesso aos quadros de sprint internos nem às conversas da equipe.

Os formulários do ClickUp coletam novas solicitações de ativos e criam automaticamente tarefas na lista correta. O recurso de detecção de colaboração mostra em tempo real quando um cliente está visualizando ou editando. Os documentos são salvos automaticamente cerca de 1,5 segundo depois que alguém para de digitar, de modo que a edição conjunta parece instantânea.

Principais recursos e destaques

Substitua a comunicação dispersa pelo Chat: mantenha as conversas pesquisáveis junto com as tarefas às quais se referem, usando canais mantenha as conversas pesquisáveis junto com as tarefas às quais se referem, usando canais do ClickUp Chat específicos para cada projeto

Acelere a entrega aos clientes: automatize aprovações, tarefas recorrentes, atualizações de status e transferências de tarefas usando fluxos de trabalho sem código

Respostas instantâneas: Faça buscas em tarefas, documentos e chat usando Faça buscas em tarefas, documentos e chat usando o Brain MAX para gerar resumos de projetos, localizar arquivos ou redigir atualizações de status sem precisar vasculhar pastas

Delegue as perguntas rotineiras dos clientes: Designe um Designe um Super Agente com inteligência artificial que os clientes possam @mencionar para obter atualizações, consultar arquivos ou solicitar ações, liberando sua equipe de consultas repetitivas sobre o andamento dos processos

Preços

Avaliações

G2 : 4,6/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

Onde o ClickUp deixa a desejar: a amplitude que permite ao ClickUp consolidar ferramentas também implica mais trabalho de configuração inicial: equipes que vêm de um aplicativo com finalidade única geralmente precisam de uma ou duas semanas para configurar Espaços, visualizações e permissões antes que tudo comece a funcionar bem. Ignore o ClickUp se: um portal com a identidade visual da sua marca, no estilo de um microsite, for imprescindível, e criá-lo por meio de permissões de convidados parecer muito trabalhoso para o seu fluxo de trabalho.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Como o fato de o ClickUp ser uma plataforma tudo-em-um ajuda este avaliador do G2:

O que mais gosto é que ele reúne tudo em um só lugar. Antes do ClickUp, eu tinha o acompanhamento de projetos, o trabalho com clientes e a coordenação da equipe espalhados por diferentes ferramentas, e agora tudo está em um único sistema. Posso gerenciar nossos projetos, manter as entregas aos clientes em dia e coordenar a equipe sem precisar ficar alternando entre aplicativos. Essa configuração de “fonte única de verdade” tem sido nossa maior conquista no último ano.

O que mais gosto é que ele reúne tudo em um só lugar. Antes do ClickUp, eu tinha o acompanhamento de projetos, o trabalho com clientes e a coordenação da equipe espalhados por diferentes ferramentas, e agora tudo está em um único sistema. Posso gerenciar nossos projetos, manter as entregas aos clientes em dia e coordenar a equipe sem precisar ficar alternando entre aplicativos. Essa configuração de “fonte única de verdade” tem sido nossa maior conquista no último ano.

Saiba como convidar e gerenciar convidados no ClickUp:

5. Asana (Ideal para coordenação de cronogramas em equipes pequenas)

via Asana

O Asana mantém o trabalho com os clientes organizado por meio de projetos estruturados, cronogramas e dependências de tarefas que facilitam o acompanhamento do andamento. As equipes podem convidar clientes para colaborar em projetos específicos, coletar feedback diretamente nas tarefas e automatizar atualizações de rotina sem criar longas cadeias de e-mails. A plataforma traz clareza sobre responsabilidades, prazos e próximos passos.

O proprietário de uma pequena empresa que gerencia treinamentos para clientes pode usar os modelos do Asana para criar um fluxo de trabalho de integração que gera instantaneamente de 40 a 50 tarefas dependentes. O sistema monitora as dependências para garantir que as transferências internas ocorram dentro do prazo. Os membros da equipe comentam em cartões individuais, enviam arquivos do projeto e mencionam colegas para compartilhar o contexto.

Principais recursos e destaques

Automatize etapas operacionais recorrentes: aplique uma lógica de acionamento personalizada para mover cartões automaticamente quando condições específicas forem atendidas

Comemore marcos alcançados: acione animações de reconhecimento na tela para aumentar a motivação da equipe

Fique à frente dos prazos: visualize dependências e cronogramas para identificar obstáculos antes que eles atrasem a entrega

Economize tempo com IA: use a IA do Asana para resumir projetos, identificar riscos, recomendar os próximos passos e responder a perguntas sobre o trabalho em andamento

Preços

Pessoal: Gratuito

Starter : US$ 10,99/mês por usuário

Avançado : US$ 24,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.400 avaliações)

Onde o Asana deixa a desejar: as atualizações da plataforma ocasionalmente alteram recursos já estabelecidos, o que obriga os usuários a gastar tempo buscando novas soluções alternativas no software. Os avaliadores também observam que passar o mouse sobre as tarefas as abre automaticamente, criando um pequeno atrito durante a navegação diária. Evite o Asana se: sua equipe não tiver uma hierarquia estrutural unificada, pois o banco de dados pode facilmente se tornar um depósito confuso de tarefas.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Por que este avaliador do G2 considera o Asana fácil de usar:

Acho o Asana incrivelmente intuitivo e fácil de usar. É perfeito para o tamanho da minha equipe, que é pequena. Gosto da integração do aplicativo com o Clockify, o que economiza muito tempo para mim e para meu estagiário no processo de recebimento de pagamentos e no acompanhamento de horas e planilhas de horas trabalhadas. A visibilidade que ele oferece à minha equipe sobre os projetos e as tarefas dos clientes é realmente benéfica.

Acho o Asana incrivelmente intuitivo e fácil de usar. É perfeito para o tamanho da minha equipe, que é pequena. Gosto da integração do aplicativo com o Clockify, o que economiza muito tempo para mim e para meu estagiário no processo de recebimento de pagamentos e no acompanhamento de horas e planilhas de horas. A visibilidade que ele oferece à minha equipe sobre os projetos e as tarefas dos clientes é realmente benéfica.

6. Basecamp (Ideal para colaboração com clientes com tarifa fixa em agências em crescimento)

via Basecamp

O preço fixo e a ausência de cobranças por usuário para os clientes fazem do Basecamp a opção mais simples para agências em crescimento que querem apenas evitar que as informações dos projetos fiquem dispersas. A plataforma substitui as conversas por e-mail por fóruns centralizados e listas de tarefas transparentes. As equipes internas podem adicionar fornecedores externos e clientes a projetos específicos sem custo adicional.

O diretor de uma agência pode usar o painel do Mission Control para visualizar instantaneamente o andamento do projeto. A equipe verifica uma métrica visual em forma de agulha para avaliar o progresso sem precisar abrir painéis individuais. Os clientes participam de bate-papos no Campfire ou revisam arquivos diretamente na interface compartilhada.

Principais recursos e destaques

Identifique gargalos a tempo: acompanhe se as tarefas estão na fase de planejamento ou de execução usando os gráficos de Hill

Reduza as reuniões de acompanhamento: Programe alertas recorrentes para acompanhamento que coletem atualizações da equipe automaticamente

Encontre rapidamente arquivos extraviados: Reúna todos os arquivos ativos e comentários em uma única tela “Everything View”

Elabore atualizações de projeto mais rapidamente: use o Basecamp AI para redigir atualizações de status, debater ideias e resumir discussões em andamento

Preços

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

Pro Unlimited: US$ 299/mês

Avaliações

G2: 4,1/5 (mais de 5.300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.200 avaliações)

Onde o Basecamp deixa a desejar: ele troca controles detalhados por simplicidade; portanto, restringir o acesso de colaboradores externos a dados confidenciais em quadros compartilhados não é seu ponto forte. Equipes que precisam de permissões rigorosas por item devem levar isso em consideração antes de tudo. Ignore o Basecamp se: você precisar restringir o acesso a dados confidenciais em quadros compartilhados ou definir permissões rigorosas por item para colaboradores externos.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Veja como este avaliador do G2 usa o Basecamp:

Sou responsável por manter várias equipes alinhadas; o Basecamp facilita a comunicação e a colaboração em toda a organização. Ele simplifica o acesso de todos os envolvidos a materiais de referência, documentos de projeto e arquivos de trabalho, reduzindo a confusão e os problemas com o controle de versões. Ele se integra facilmente a ferramentas de CRM, marketing e atendimento ao cliente, mantendo meu trabalho voltado para o cliente alinhado com as operações internas.

Sou responsável por manter várias equipes alinhadas; o Basecamp facilita a comunicação e a colaboração em toda a organização. Ele torna mais fácil manter materiais de referência, documentos de projeto e arquivos de trabalho acessíveis a todos os envolvidos, reduzindo a confusão e os problemas com o controle de versões. Ele se integra facilmente a ferramentas de CRM, marketing e atendimento ao cliente para manter meu trabalho voltado para o cliente alinhado com as operações internas.

7. Slack (Ideal para comunicação em tempo real entre equipes de engenharia)

via Slack

O Slack simplifica a comunicação com os clientes, substituindo longas cadeias de e-mails por mensagens em tempo real em um único espaço digital.

Uma equipe de engenharia que está resolvendo um pico no banco de dados pode iniciar uma reunião em tempo real dentro de um canal de monitoramento. Os engenheiros compartilham telas e discutem soluções instantaneamente, sem precisar alternar para um aplicativo de terceiros. Essas conversas criam um histórico pesquisável que funciona como documentação dinâmica para análise posterior.

A colaboração externa funciona por meio de convites enviados gratuitamente a parceiros por canais seguros, permitindo que eles participem de aprovações criativas. Isso transforma um aplicativo de bate-papo em um espaço de trabalho compartilhado para parceiros externos.

Principais recursos e destaques

Automatize aprovações sem código: crie fluxos de trabalho operacionais de rotina usando gatilhos e ações do tipo “arrastar e soltar”

Acelere os prazos de revisão externa: convide fornecedores para canais compartilhados protegidos, sem nenhum custo para eles

Detecte instantaneamente a exposição acidental de chaves: Identifique tokens de API privados em mensagens antes que ocorram violações de segurança

Encontre respostas sem precisar rolar a tela: faça perguntas à IA do Slack em linguagem natural para recuperar informações de conversas e do conhecimento compartilhado nos canais

Preços

Gratuito

Pró: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 18/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 39.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 24.000 avaliações)

Onde o Slack deixa a desejar: como o Slack foi desenvolvido para bate-papo em tempo real, atualizações importantes podem passar despercebidas em canais com alto volume de tráfego; por isso, ele funciona melhor quando combinado com um sistema de registro de decisões. Ignore o Slack se: sua equipe depende da versão gratuita para manter um arquivo permanente e pesquisável de decisões anteriores.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Vantagens de usar o Slack, segundo este avaliador do G2:

O que mais gosto no Slack é o histórico e a opção de busca. Todas as conversas que tive no Slack ficam bem registradas, assim como todos os meus documentos e tudo o mais. Mesmo que eu tenha perdido um cliente e ele não esteja mais conectado comigo, todas as conversas que tive com ele ficarão armazenadas nesse histórico específico, o que é muito útil.

O que mais gosto no Slack é o histórico e a opção de busca. Todas as conversas que tive no Slack ficam bem registradas, assim como todos os meus documentos e tudo o mais. Mesmo que eu tenha perdido um cliente e ele não esteja mais conectado comigo, todas as conversas que tive com ele ficarão armazenadas nesse histórico específico, o que é muito útil.

8. Google Workspace (Ideal para a coedição leve de documentos com clientes)

via Google Workspace

O Google Workspace reúne e-mail, documentos, planilhas, apresentações, videoconferências e armazenamento em nuvem em um único ambiente de colaboração integrado. Em vez de transferir arquivos entre aplicativos separados, as equipes internas e os clientes trabalham juntos em documentos compartilhados com comentários em tempo real, sugestões e histórico de versões. Os controles de permissão facilitam o compartilhamento apenas do que é relevante com as partes interessadas externas.

Uma agência de marketing que está preparando o lançamento de um produto pode redigir o texto da campanha no Google Docs enquanto o cliente deixa comentários em tempo real. Os designers enviam os recursos criativos para o Drive, a equipe discute as revisões no Google Meet e as aprovações finais ocorrem sem a necessidade de enviar vários anexos por e-mail. Todos trabalham a partir da mesma fonte de informação confiável.

Principais recursos e destaques

Acelere a aprovação de projetos: assine acordos e contratos com fornecedores diretamente em documentos de texto com assinaturas eletrônicas nativas

Colabore de qualquer lugar: edite documentos, planilhas e apresentações simultaneamente em computadores e dispositivos móveis

Reduza o trabalho repetitivo com IA: use o Gemini no Workspace para resumir reuniões, redigir e-mails e gerar conteúdo no Docs, no Gmail, no Sheets e no Meet

Proteja os dados dos clientes automaticamente: classifique registros confidenciais usando controles de conformidade baseados em IA e regras de segurança interna

Preços

Plano Starter: US$ 7/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Além disso: US$ 22/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 47.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.500 avaliações)

Onde o Google Workspace deixa a desejar: rastreadores muito grandes e repletos de fórmulas podem ficar lentos quando há muitos editores simultâneos. Notificações agregadas do Gmail, do Docs e do Calendário também podem tornar a experiência no painel de controle um pouco sobrecarregada durante os horários de pico de trabalho. Ignore o Google Workspace se: seu trabalho com clientes for realizado em planilhas grandes e repletas de fórmulas ou se você precisar de um sistema de projetos estruturado, em vez de uma pilha de documentos compartilhados.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Workspace?

Veja o que este avaliador do G2 tem a dizer sobre o Google Workspace:

A colaboração em tempo real é o maior diferencial para mim. Adoro poder trabalhar em uma planilha ou documento ao mesmo tempo que minha equipe, sem precisar me preocupar com controle de versões ou com o envio de arquivos por e-mail de um lado para o outro. Com tudo sincronizado em um único hub baseado na nuvem, é fácil alternar entre meu laptop e meu celular, mantendo todos os meus projetos organizados.

A colaboração em tempo real é o maior diferencial para mim. Adoro poder trabalhar em uma planilha ou documento ao mesmo tempo que minha equipe, sem precisar me preocupar com controle de versões ou com o envio de arquivos por e-mail de um lado para o outro. Com tudo sincronizado em um único hub baseado na nuvem, é fácil alternar entre meu laptop e meu celular, mantendo todos os meus projetos organizados.

9. Notion (Ideal para wikis voltados para clientes e documentos compartilhados)

via Notion

Se sua equipe criativa precisa de painéis altamente personalizáveis para acompanhar as entregas aos clientes, vale a pena dar uma olhada no Notion. Ele trata a documentação do projeto como blocos flexíveis, em vez de modelos rígidos. As equipes podem criar portais personalizados para clientes que reúnem diretrizes de marca, orçamentos e cronogramas em um único lugar.

Um estúdio de fotografia pode usar a estrutura de banco de dados para gerenciar calendários complexos de sessões fotográficas. O gerente alterna o mesmo conjunto de dados de uma lista simples para uma visualização em calendário, dependendo da necessidade imediata. Essa única fonte de dados conecta fotógrafos internos a editores externos em uma única fonte de informação em tempo real. As edições de páginas em tempo real permitem que equipes distribuídas colaborem de forma assíncrona entre fusos horários.

Principais recursos e destaques

Mantenha a privacidade da conta: isole os espaços de trabalho confidenciais dos clientes das pastas internas usando as separações do Teamspace

Controle o que os prestadores de serviços externos podem ver: defina permissões detalhadas no banco de dados no nível das pastas dentro dos documentos compartilhados

Elimine as verificações manuais de status: acompanhe menções e revisões de páginas cronologicamente em uma caixa de entrada automatizada

Encontre respostas instantaneamente com IA: Use o Notion AI para resumir notas de reuniões, gerar conteúdo, pesquisar informações no espaço de trabalho e responder a perguntas em diversos documentos

Preços

Gratuito

Além disso: US$ 10/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 20/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

Onde o Notion deixa a desejar: o Notion mantém-se ágil para documentos e pequenos bancos de dados, mas bancos de dados muito grandes ou com muitas camadas de hierarquia podem deixá-lo lento. Equipes que lidam com grandes volumes de dados devem testá-lo em escala antes de adotá-lo. O acesso offline também é limitado, o que é mais importante se sua equipe de campo trabalhar sem uma conexão confiável. Ignore o Notion se: Suas operações de campo exigirem um aplicativo para desktop que funcione de maneira confiável sem uma conexão ativa à internet.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Veja o que um avaliador do G2 pensa sobre o Notion:

Eu realmente adoro o espaço compartilhado da equipe no Notion para gerenciamento de clientes. Ele nos ajuda a registrar anotações de reuniões e compartilhar listas de tarefas de maneira eficaz. O recurso de calendário também é algo que utilizamos e adoramos. O recurso de lista de tarefas nos permite definir tarefas, atribuí-las a diferentes pessoas, alterar prazos e definir itens prioritários, o que tem sido uma ferramenta realmente útil para nós.

Eu realmente adoro o espaço compartilhado da equipe no Notion para gerenciamento de clientes. Ele nos ajuda a registrar notas de reuniões e compartilhar listas de tarefas de maneira eficaz. O recurso de calendário também é algo que utilizamos e adoramos. O recurso de lista de tarefas nos permite definir tarefas, atribuí-las a diferentes pessoas, alterar prazos e definir itens prioritários, o que tem sido uma ferramenta realmente útil para nós.

10. FuseBase (Ideal para portais de clientes no estilo microsite em agências)

via FuseBase

O Fusebase combina portais de clientes, colaboração em projetos e documentação em um único espaço de trabalho. As agências criam portais com a identidade visual da marca, onde os clientes podem acessar atualizações de projetos, aprovar entregas, trocar arquivos e encontrar respostas sem precisar vasculhar cadeias de e-mails. Isso elimina a curva de aprendizado para parceiros que têm dificuldade com painéis de projetos tradicionais.

Uma agência pode implementar uma sala de vendas digital para compartilhar arquivos e coletar assinaturas legais. O acesso por meio de links mágicos sem senha garante a entrada imediata das partes interessadas. As notas internas ficam em um espaço de trabalho interno separado, que mantém as visualizações dos clientes totalmente ocultas.

Principais recursos e destaques

Identifique qual conteúdo atrai mais os clientes: monitore as métricas de engajamento em todos os recursos do portal usando análises integradas

Trabalhe de forma mais inteligente com IA: use o assistente de IA integrado para pesquisar o conhecimento da empresa, gerar conteúdo, resumir documentos e responder a perguntas com base nos dados do seu espaço de trabalho

Remova todas as marcas da plataforma: Adicione configurações SMTP personalizadas, logotipos e nomes de domínio para ter controle total da marca branca

Reduza as trocas repetidas de mensagens: centralize discussões, arquivos e atualizações de projetos em espaços de trabalho dedicados aos clientes

Preços

Solo: US$ 32/mês

Essentials: US$ 82/mês (até 5 usuários)

Avançado: US$ 266/mês (até 50 usuários)

Ilimitado: Preços personalizados

Avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

Onde o FuseBase deixa a desejar: o FuseBase foi desenvolvido com foco no portal, portanto, fluxos de trabalho com grande volume de dados não são seu ponto forte. Não há exportação direta para o Google Sheets, então equipes que trabalham intensamente com planilhas precisarão de uma solução alternativa para exportar os dados Ignore o FuseBase se: Sua agência precisar de recursos de exportação rápida de dados para planilhas externas secundárias.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FuseBase?

Veja o que este avaliador do G2 diz sobre o FuseBase:

Minha equipe conta com um espaço interno dedicado, com ferramentas de gerenciamento de projetos e um editor de documentos, e nossos clientes têm um portal personalizado com um assistente de IA. O FuseBase gerencia os dados de forma integrada, permitindo que nossas equipes de vendas e integração se concentrem mais no desenvolvimento de relacionamentos do que em tarefas administrativas.

Minha equipe conta com um espaço interno dedicado, com ferramentas de gerenciamento de projetos e um editor de documentos, e nossos clientes têm um portal personalizado com um assistente de IA. O FuseBase gerencia os dados de forma integrada, permitindo que nossas equipes de vendas e integração se concentrem mais no desenvolvimento de relacionamentos do que em tarefas administrativas.

11. Zoho Projects (Ideal para colaboração com partes interessadas em estilo de rede social)

via Zoho Projects

O Zoho Project, com preço acessível, foi desenvolvido para equipes que desejam que a comunicação com as partes interessadas seja familiar. Ele incorpora elementos de design das redes sociais: um feed interativo do projeto onde as equipes publicam atualizações de status, enviam anexos e registram feedbacks imediatos.

Um coordenador de clínica pode organizar anotações de contas corporativas e agendas personalizadas em um único espaço de trabalho, acompanhando os próximos acompanhamentos de pacientes em um quadro Kanban visual. Salas de bate-papo e fóruns de mensagens integrados permitem que os colegas resolvam dúvidas sem precisar abrir aplicativos externos.

Principais recursos e destaques

Fique por dentro das mudanças rapidamente: analise um fluxo interativo de atividades com as modificações recentes nas tarefas em um feed no estilo de redes sociais

Discuta decisões sem confusão na comunicação: alterne entre salas de bate-papo privadas e em grupo integradas ao espaço de trabalho

Preserve o contexto histórico da campanha: armazene discussões extensas em fóruns de projeto organizados e pesquisáveis

Trabalhe mais rápido com IA: Use o Zia, o assistente de IA da Zoho, para gerar conteúdo, resumir informações e extrair insights em todo o ecossistema da Zoho

Preços

Gratuito

Premium: US$ 4/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 9/mês por usuário

Ultimate: US$ 14/mês por usuário

Avaliações

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Onde o Zoho Projects fica aquém: o Zoho oferece uma grande variedade de recursos, e essa profundidade é evidente. Equipes que gerenciam portfólios muito grandes ou espaços de trabalho com muitas tags acharão a navegação mais complicada do que em uma ferramenta minimalista. Ele é mais adequado para equipes que não se importam em trocar um pouco de simplicidade por uma gama mais ampla de recursos. Ignore o Zoho Projects se: os membros da sua equipe não tiverem formação técnica e precisarem de uma interface de acompanhamento leve e minimalista.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

O veredicto de um avaliador do G2 sobre o Zoho Projects:

Gosto do Zoho Projects porque ele oferece uma visão geral clara do andamento do projeto, ajuda a gerenciar tarefas e prazos de forma eficaz e melhora a coordenação da equipe por meio de uma plataforma centralizada.

Gosto do Zoho Projects porque ele oferece uma visão geral clara do andamento do projeto, ajuda a gerenciar tarefas e prazos de forma eficaz e melhora a coordenação da equipe por meio de uma plataforma centralizada.

12. Trello (Ideal para o mapeamento visual de tarefas dos clientes)

via Trello

Equipes que pensam em fluxos de trabalho visuais se sentirão em casa no Trello. Ele transforma as mensagens recebidas dos clientes em cartões que podem ser arrastados por etapas personalizadas, mantendo os entregáveis ativos visíveis sem confusão administrativa.

Um designer gráfico que esteja coordenando o lançamento de uma marca pode criar um quadro dedicado ao cliente no Trello. Quando um cliente envia uma atualização por e-mail, o gerente a encaminha para a caixa de entrada do quadro. O sistema converte automaticamente a mensagem em um cartão de tarefa.

O espelhamento de cartões exibe tarefas idênticas em quadros de equipe separados para evitar atualizações de progresso desconexas. As avaliações dos clientes continuam avançando sem sobrecarregar os canais de bate-papo com mensagens não urgentes.

Principais recursos e destaques

Colete o feedback dos clientes na forma de cartões de tarefa: registre comentários sobre o design do site com capturas de tela anexadas por meio do Power-Up do Feedbucket

Automatize etapas administrativas repetitivas: Crie regras personalizadas no Butler acionadas por datas de vencimento ou movimentações de cartão

Receba feedback de testes com capturas de tela: importe relatórios de usuários diretamente para listas de cartões por meio da integração com o Ybug

Acelere o trabalho com IA: use o Atlassian Intelligence para resumir cartões, gerar conteúdo e responder a perguntas em todos os espaços de trabalho do Trello

Preços

Gratuito

Padrão : US$ 5/mês por usuário

Premium : US$ 10/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 17,50/mês por usuário (custo estimado com base em 50 usuários)

Avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 13.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.400 avaliações)

Onde o Trello deixa a desejar: a plataforma não possui dependências de tarefas integradas, de modo que os gerentes precisam ajustar manualmente cada cartão relacionado quando os cronogramas mudam. Projetos de grande porte também podem deixar os quadros desorganizados, o que torna mais lenta a busca diária por detalhes específicos de tarefas. Evite o Trello se: sua empresa lida com projetos complexos e multifacetados para clientes que exigem um software nativo de controle de tempo ou ajustes automáticos no cronograma.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Por que esse avaliador do G2 usa o Trello:

Eu uso principalmente o Trello para me manter organizado com o trabalho dos clientes e as entregas, garantindo que nada passe despercebido, desde tarefas simples até o planejamento de longo prazo. Aprecio a capacidade do Trello de me ajudar a acompanhar prioridades conflitantes e gerenciar tarefas que precisam ser concluídas, o que me dá tranquilidade, sabendo que nada será esquecido. Gosto do layout visual, que mostra rapidamente o que está em andamento, concluído, bloqueado e o que está em movimento no momento.

Eu uso principalmente o Trello para me manter organizado com o trabalho dos clientes e as entregas, garantindo que nada passe despercebido, desde tarefas simples até o planejamento de longo prazo. Aprecio a capacidade do Trello de me ajudar a acompanhar prioridades conflitantes e gerenciar tarefas que precisam ser concluídas, o que me dá tranquilidade, sabendo que nada será esquecido. Gosto do layout visual, que mostra rapidamente o que está em andamento, concluído, bloqueado e o que está em movimento no momento.

Onde a maioria das equipes comete erros ao usar softwares de colaboração com clientes?

A maioria das equipes adquire softwares de colaboração com clientes para atrair os clientes para seu espaço de trabalho interno: uma licença de convidado aqui, um quadro compartilhado ali. A estratégia mais eficaz geralmente é o oposto. Ofereça ao cliente um espaço específico, de área restrita, e mantenha o trabalho interno fragmentado fora de vista.

A abordagem de “incluir os clientes em tudo” falha nos dois sentidos. Os clientes ficam sobrecarregados com tarefas internas e conversas que nunca foram destinadas a eles, ou sua equipe passa a se autocensurar porque um cliente está observando. A ferramenta que deveria reduzir o atrito acaba aumentando-o.

Mostrar aos clientes o valor certo traz uma vantagem contraintuitiva, e isso é comprovado por pesquisas. O professor Ryan W. Buell, da Harvard Business School, descobriu que a transparência operacional muda o comportamento:

Ver o trabalho oculto realizado em seu nome deixa os clientes mais satisfeitos, mais dispostos a pagar e mais fiéis.

Ver o trabalho oculto realizado em seu nome deixa os clientes mais satisfeitos, mais dispostos a pagar e mais fiéis.

O objetivo não é o acesso máximo nem o acesso mínimo. É o acesso projetado: mostrar o andamento, os resultados esperados e as decisões que geram confiança, e ocultar a agitação interna que só causa ruído. Essa é a linha que separa a decisão entre “portal” e “convidado”, e é por isso que ela supera qualquer lista de recursos.

Portanto, a verdadeira questão não é “qual ferramenta tem mais recursos”, mas sim quanto do seu espaço de trabalho o cliente deve ver.

Isso divide a categoria de forma clara: ferramentas nativas de portal (Moxo, FuseBase) oferecem aos clientes uma interface limpa e com a marca da empresa, mas custam mais e envolvem custos adicionais de configuração. Já as ferramentas internas com acesso para convidados (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) são mais baratas e familiares, mas expõem mais o seu espaço de trabalho. Isso faz com que o cliente esteja a apenas uma permissão errada de ter acesso às conversas internas.

Reduzir as doze ferramentas a uma lista restrita depende de quatro perguntas sobre o seu trabalho, e não das listas de recursos das ferramentas. Responda-as em ordem: cada uma descarta uma opção até restarem duas ou três escolhas.

Qual é o grau de formalidade do relacionamento? Trabalhos regulamentados, com grande volume de documentos ou vinculados a contratos indicam a necessidade de um portal com a identidade visual da marca. A colaboração diária em projetos não precisa disso.

Até que ponto o trabalho com clientes e o trabalho interno se sobrepõem? Uma sobreposição significativa significa que um único sistema de registro com acesso para visitantes é mais vantajoso do que utilizar duas ferramentas

Qual é o modo principal? Principalmente conversas, documentos ou entregas rastreadas? Isso determina se você deve priorizar o chat, os documentos ou um Principalmente conversas, documentos ou entregas rastreadas? Isso determina se você deve priorizar o chat, os documentos ou um software de gerenciamento de projetos

Quanto os convidados realmente vão custar para você? Os preços por convidado podem aumentar rapidamente o custo do seu plano básico; portanto, defina os preços das licenças para clientes antes das licenças para a equipe

Veja a seguir como cada uma se sai e por quais ferramentas você deve começar:

Se esse é o seu caso Seu lado Comece com Trabalho com clientes de natureza formal, regulamentada ou com grande volume de documentos Portal do cliente Moxo, FuseBase O trabalho com clientes e o trabalho interno se sobrepõem significativamente Espaço de trabalho com convidados ClickUp, monday.com, Asana A comunicação em tempo real é a principal necessidade Prioridade ao chat Slack O trabalho consiste principalmente em documentos compartilhados e coordenação simples Doc-first Google Workspace, Notion

Ofereça aos seus clientes o nível certo de visibilidade

O melhor software de colaboração com clientes é aquele que oferece total transparência aos seus clientes, filtrando atualizações irrelevantes. Decida qual parte do seu espaço de trabalho um cliente deve ver, escolha a opção mais adequada e selecione duas ou três ferramentas da lista acima para testar em um projeto real.

Se você deseja que os trabalhos com clientes e os trabalhos internos coexistam com uma IA para toda a empresa, o ClickUp foi criado exatamente para isso. Comece a usar o ClickUp gratuitamente e configure seu primeiro espaço voltado para clientes em uma tarde.

Os softwares de colaboração com clientes são seguros?

Sim. Ferramentas confiáveis protegem o trabalho externo com permissões por arquivo, criptografia e controles de acesso que mantêm os clientes fora do seu espaço de trabalho interno. Ferramentas nativas de portal, como Moxo e FuseBase, são desenvolvidas para fluxos de trabalho regulamentados nas áreas financeira, jurídica e de saúde, enquanto ferramentas de acesso para convidados, como o ClickUp, restringem o acesso do cliente a um único Espaço, Lista ou Documento. A segurança ainda depende da configuração; portanto, verifique as configurações de permissão antes de convidar qualquer pessoa.

Os clientes precisam de uma conta paga para colaborar?

Normalmente, os clientes não precisam de uma conta paga para colaborar. A maioria das ferramentas permite que os clientes participem como convidados gratuitos ou de baixo custo, em vez de assinaturas pagas completas. O ClickUp, o monday.com, o Asana, o Notion e o Trello oferecem acesso para convidados, e o plano Pro Unlimited do Basecamp, com tarifa fixa, permite convidar um número ilimitado de usuários clientes por uma única taxa. Fique atento aos limites de convidados nos planos gratuitos e às cobranças por convidado nos planos superiores, que variam de acordo com o fornecedor.

Qual é o melhor software de colaboração com clientes para pequenas empresas?

Para pequenas empresas, o Trello, o Basecamp e o plano “Free Forever” do ClickUp oferecem o início mais simples, equilibrando o compartilhamento fácil com os clientes e uma configuração mínima. O Trello e o Basecamp se destacam na rapidez para integrar um cliente, enquanto o ClickUp oferece espaço para consolidar o trabalho interno e com os clientes à medida que sua empresa cresce. Pequenas empresas em setores regulamentados ainda devem considerar uma ferramenta nativa de portal, como o Moxo, para ter um espaço em conformidade com as normas e com a identidade da marca.

Em que o software de colaboração com clientes difere do software de gerenciamento de projetos?

Os softwares de colaboração com clientes são desenvolvidos para integrar clientes externos ao trabalho compartilhado de forma segura, enquanto os softwares de gerenciamento de projetos são criados principalmente para gerenciar projetos internos de uma equipe. Muitas ferramentas de gerenciamento de projetos (ClickUp, monday.com, Asana) oferecem ambas as funcionalidades por meio do acesso para convidados, já que as ferramentas nativas de portal (Moxo, FuseBase) se concentram apenas na interação com o cliente. Escolha com base no fato de os clientes serem participantes centrais ou apenas observadores ocasionais.

Quanto custa um software de colaboração com clientes?

Os preços dos softwares de colaboração com clientes variam de gratuito a cerca de US$ 12 por usuário por mês para os planos pagos básicos, enquanto as ferramentas nativas de portal geralmente oferecem cotações personalizadas para empresas somente após uma demonstração. O plano Ilimitado do ClickUp custa a partir de US$ 7 por usuário por mês; o portal do FuseBase custa a partir de cerca de US$ 32 por mês. As licenças para convidados e clientes podem custar mais do que sua assinatura básica, portanto, confirme as taxas por convidado antes de se comprometer.