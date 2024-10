10 melhores softwares de compartilhamento seguro de arquivos para empresas

O compartilhamento de arquivos no mundo dos negócios pode ser um ato de equilíbrio delicado - gerenciar a necessidade de velocidade e, ao mesmo tempo, garantir que os dados confidenciais permaneçam seguros.

Os riscos de violações ou manuseio incorreto são reais, com detalhes confidenciais de clientes, contratos e documentos internos sendo trocados diariamente.

Depois de passar vários anos na área de TI, vi como pode ser desafiador equilibrar segurança e facilidade de uso. Por meio de experiência e pesquisa, aprendi o que funciona - e o que não funciona - quando se trata de compartilhamento de arquivos seguro e confiável.

Com base nesses insights e em uma extensa pesquisa da equipe do ClickUp, elaborei uma lista de plataformas para o melhor compartilhamento seguro de arquivos para as necessidades da empresa. Continue lendo para explorar as ferramentas que podem manter seus dados seguros sem sacrificar a eficiência.

O que você deve procurar no compartilhamento seguro de arquivos?

Escolhendo o compartilhamento seguro soluções de compartilhamento de arquivos não se trata apenas de preço ou limites de armazenamento - trata-se de encontrar uma solução que ofereça compartilhamento seguro de arquivos para dados comerciais e que seja fácil de usar.

Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao selecionar uma plataforma:

Encriptação: A espinha dorsal de qualquer plataforma segura de compartilhamento de arquivos é a criptografia forte, tanto em repouso quanto em trânsito. Procure serviços que ofereçam criptografia de ponta a ponta para minimizar o risco de interceptação de dados

A espinha dorsal de qualquer plataforma segura de compartilhamento de arquivos é a criptografia forte, tanto em repouso quanto em trânsito. Procure serviços que ofereçam criptografia de ponta a ponta para minimizar o risco de interceptação de dados Conformidade : Dependendo do seu setor, a conformidade com normas como GDPR, HIPAA ou SOX é crucial. Procure uma plataforma que equilibre o compartilhamento seguro de arquivos para os negócios e, ao mesmo tempo, verifique todas as caixas de conformidade necessárias

: Dependendo do seu setor, a conformidade com normas como GDPR, HIPAA ou SOX é crucial. Procure uma plataforma que equilibre o compartilhamento seguro de arquivos para os negócios e, ao mesmo tempo, verifique todas as caixas de conformidade necessárias Controles de acesso granular: A capacidade de definir permissões de usuário detalhadas é essencial para controlar quem pode visualizar, compartilhar ou editar arquivos. Esse recurso ajuda a reduzir as ameaças internas, gerenciando o acesso estritamente com base na necessidade de conhecimento

A capacidade de definir permissões de usuário detalhadas é essencial para controlar quem pode visualizar, compartilhar ou editar arquivos. Esse recurso ajuda a reduzir as ameaças internas, gerenciando o acesso estritamente com base na necessidade de conhecimento Trilhas de auditoria: O monitoramento de quem acessou o quê e quando acrescenta uma camada de segurança e responsabilidade. Esse recurso é vital para rastrear quaisquer problemas que possam surgir e garantir que as informações confidenciais não tenham sido comprometidas

O monitoramento de quem acessou o quê e quando acrescenta uma camada de segurança e responsabilidade. Esse recurso é vital para rastrear quaisquer problemas que possam surgir e garantir que as informações confidenciais não tenham sido comprometidas Facilidade de uso: Apesar dos robustos recursos de segurança, a plataforma escolhida deve ser fácil de usar. Isso garantirá que todos os funcionários possam usá-la com eficiência sem a necessidade de treinamento extensivo

Apesar dos robustos recursos de segurança, a plataforma escolhida deve ser fácil de usar. Isso garantirá que todos os funcionários possam usá-la com eficiência sem a necessidade de treinamento extensivo Recursos de integração: Um serviço seguro de compartilhamento de arquivos deve se integrar perfeitamente às ferramentas e aos fluxos de trabalho existentes para aumentar a produtividade sem interromper os processos estabelecidos

Ao escolher uma solução segura de compartilhamento de arquivos para empresas, procure escalabilidade para crescer de acordo com suas necessidades e materiais de treinamento fáceis de usar. Esses fatores garantem que a solução proteja seus dados e, ao mesmo tempo, apoie a eficiência de sua empresa.

Os 10 melhores compartilhamentos seguros de arquivos para empresas

Com a plataforma certa, você pode proteger suas informações confidenciais e, ao mesmo tempo, facilitar o compartilhamento de arquivos.

Aqui está a minha lista dos dez melhores serviços de compartilhamento seguro de arquivos que equilibram segurança forte com recursos fáceis de usar:

1. Google Drive (melhor para gerenciamento colaborativo de arquivos)

via Google O Google Drive é uma opção popular para empresas que precisam de compartilhamento conveniente de arquivos. Sua integração perfeita com os aplicativos do Google Workspace, como Docs, Sheets e Slides, cria um ambiente colaborativo no qual minha equipe e eu podemos trabalhar juntos, independentemente do local.

Para mim, o que diferencia o Google Drive são seus robustos recursos de segurança, incluindo autenticação de dois fatores e criptografia avançada de dados. Esses recursos precauções de segurança de dados garantem que nossas informações permaneçam protegidas e proporcionam a tranquilidade de saber que nossos dados confidenciais estão protegidos contra acesso não autorizado.

Melhores recursos do Google Drive

Colabore em documentos, planilhas e apresentações com seus colegas de equipe

Acesse arquivos de qualquer dispositivo com conectividade à Internet

Salve e faça backup automaticamente dos arquivos na nuvem para evitar a perda de dados

Compartilhe eorganize arquivos e pastas instantaneamente com equipes ou parceiros externos

Limitações do Google Drive

A privacidade do usuário pode ser uma preocupação, pois a varredura de dados é usada para personalização de anúncios

Possui opções de personalização limitadas para configurações de acesso em comparação com outras soluções voltadas para empresas

Preços do Google Drive

Business Starter: US$ 6/mês

US$ 6/mês Business Standard: $12/mês

$12/mês Business Plus: $18/mês

$18/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Drive

G2: 4,6/5 (42.544+ avaliações)

4,6/5 (42.544+ avaliações) Capterra: 4.8/5 (27.486 avaliações)

💡Dica profissional: Obtenha o melhor dos dois mundos- integre o Google Drive ao ClickUp

2. Box (melhor para gerenciamento de conteúdo corporativo)

via Caixa Se estiver considerando uma revisão completa dos seus sistemas de gerenciamento de documentos, o Box é uma excelente opção. Sua plataforma de compartilhamento de arquivos com tecnologia de IA, a Intelligent Content Cloud, melhora significativamente a colaboração segura em toda a sua organização

Na minha experiência, o Box tem sido inestimável para o compartilhamento seguro de arquivos para equipes de negócios em qualquer local. Sua proteção de dados de ponta a ponta e um conjunto de ferramentas aumentam a produtividade e otimizam os fluxos de trabalho. É um ativo indispensável para qualquer empresa moderna que precise de armazenamento seguro na nuvem.

Melhores recursos do Box

Gerencie o conteúdo de forma segura com proteção de dados de ponta a ponta

Automatize fluxos de trabalho e processos para economizar tempo e reduzir o esforço manual

Colabore em arquivos de forma segura entre equipes com edição e compartilhamento em tempo real

Utilize ferramentas com tecnologia de IA para aprimorar o gerenciamento de conteúdo e a tomada de decisões

Limitações do Box

Problemas de transição do Box Sync para o Box Drive podem levar a transferências incompletas de arquivos, exigindo que os usuários verifiquem a migração de cada arquivo manualmente

A interface do usuário do Box Drive às vezes não reflete com precisão o status atual dos arquivos, levando à confusão sobre se os arquivos são atualizados na nuvem ou apenas armazenados localmente

Preços do Box

Business: US$ 20/mês

US$ 20/mês Business Plus: $33/mês

$33/mês Enterprise: $47/mês

$47/mês Enterprise Plus: Preços personalizados

Box ratings and reviews

G2: 4,2/5 (4.954 avaliações)

4,2/5 (4.954 avaliações) Capterra: 4.4/5 (5.432 avaliações)

3. Dropbox (melhor para gerenciamento simplificado de arquivos)

via Dropbox O Dropbox consolida armazenamento, compartilhamento e colaboração em uma única plataforma de armazenamento em nuvem, aprimorando nosso trabalho. É um ferramenta de colaboração segura que suporta a edição e o gerenciamento de documentos e vídeos diretamente na plataforma.

Além disso, o Dropbox Paper permite fácil armazenamento e acesso a documentos de qualquer lugar, enquanto as anotações do Dropbox permitem que os usuários destaquem e comentem imagens para um feedback eficaz.

Seus recursos, como edição de PDF na plataforma, gravação de vídeo e assinatura de documentos, otimizam significativamente meus fluxos de trabalho. Com sua interface intuitiva e segurança robusta, posso gerenciar tarefas com eficiência e colaborar com minha equipe, garantindo que meus dados permaneçam protegidos e acessíveis.

Melhores recursos do Dropbox

Armazene e compartilhe arquivos com eficiência em uma plataforma integrada

Edite PDFs, assine documentos e acompanhe o envolvimento sem sair do Dropbox

Acesse e gerencie arquivos off-line com facilidade por meio de seus aplicativos para desktop e dispositivos móveis

Colabore sem esforço com sua equipe e entregue trabalhos rapidamente de qualquer lugar

Limitações do Dropbox

A sincronização pode ocasionalmente sofrer atrasos, o que pode retardar o acesso a arquivos em momentos críticos

Embora seja geralmente seguro, alguns usuários relataram preocupações sobre a robustez das medidas de segurança em comparação com soluções dedicadas de armazenamento seguro

Preços do Dropbox

Plus: US$ 11,99/mês

US$ 11,99/mês Essentials : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Business: US$ 18/mês

US$ 18/mês Business Plus: $30/mês

$30/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 27.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 27.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

Leia mais: 10 melhores alternativas e concorrentes para o Dropbox Paper em 2024

4. Microsoft OneDrive (melhor para integração abrangente com a nuvem)

via Microsoft Se você precisar de uma solução segura de compartilhamento de arquivos para sua empresa que se integre perfeitamente ao Microsoft 365, considere o Microsoft OneDrive. Como software de gerenciamento de documentos ele permite que você salve, acesse e gerencie arquivos de forma confiável em vários dispositivos.

Na minha experiência, os recursos de compartilhamento seguro e as ferramentas de produtividade do OneDrive - como recuperação de arquivos e sincronização em tempo real - têm sido essenciais para manter os projetos da equipe no caminho certo e garantir a integridade dos dados.

Melhores recursos do Microsoft OneDrive

Sincronize seus arquivos em todos os dispositivos, garantindo que você sempre tenha a versão mais recente disponível

Colaborar em documentos com colegas de equipe, vendo as atualizações imediatamente

Recupere dados perdidos, restaurando facilmente versões anteriores de arquivos

Trabalhe com eficiência em todo o ecossistema do Microsoft 365

Limitações do Microsoft OneDrive

A sincronização requer uma conexão estável com a Internet, e o desempenho pode se degradar com baixa largura de banda, arriscando a perda de dados

A sincronização inicial de arquivos ou pastas grandes pode ser demorada

Preços do Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (Plano 1): US$ 5/mês (cobrado anualmente)

US$ 5/mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Basic: $6/mês (cobrado anualmente)

$6/mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (9.574 avaliações)

4,3/5 (9.574 avaliações) Capterra: 4,5/5 (12.002 avaliações)

💡Dica do profissional: Conecte o OneDrive com o ClickUp

5. WeTransfer (melhor para transferências de arquivos grandes)

via WeTransfer A WeTransfer simplifica o envio de arquivos grandes on-line, permitindo que você faça upload e compartilhe arquivos de até 2 GB gratuitamente, com opções para aumentar a capacidade para até 200 GB por transferência.

Eu recomendo este software de compartilhamento de arquivos para profissionais criativos que frequentemente precisam trocar arquivos substanciais de projetos e preferem evitar o incômodo do e-mail ou dos métodos de armazenamento físico. É uma solução simples e eficiente para gerenciar transferências de arquivos grandes.

Melhores recursos do WeTransfer

Envie arquivos grandes de até 2 GB facilmente de graça e mais com planos pagos

Gerencie e armazene seus projetos com até 1 TB de armazenamento pessoal

Aprimore a colaboração com portais ilimitados e revisões para feedback

Limitações da WeTransfer

O upload e o download podem ser lentos, especialmente com arquivos muito grandes, o que pode afetar os cronogramas dos projetos

A versão gratuita restringe o compartilhamento de arquivos a apenas três destinatários, o que pode ser limitante para projetos colaborativos

Preços da WeTransfer

Gratuito para sempre

Pro: $15/mês (cobrado anualmente)

$15/mês (cobrado anualmente) Premium: US$ 25/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas da WeTransfer

G2: 4,6/5 (501 avaliações)

4,6/5 (501 avaliações) Capterra: 4,8/5 (2.944 avaliações)

6. GoAnywhere MFT (melhor para armazenamento e transferência seguros de arquivos de alto volume)

via GoAnywhere MFT O GoAnywhere MFT é um sistema robusto de software de organização de arquivos o software de organização de arquivos é um software de organização de arquivos personalizado para organizações que precisam de troca de dados confiável e automatizada. Ele oferece suporte a protocolos essenciais como HTTPS, SFTP e FTPS, que são essenciais para proteger os dados em trânsito e quando armazenados.

Essa plataforma é particularmente valiosa para qualquer organização como a nossa, que lida com grandes volumes de dados e precisa atender a normas rigorosas, como HIPAA, PCI DSS e GDPR. É uma ferramenta confiável para transferir com segurança seus dados confidenciais e garantir a conformidade em todas as transações.

melhores recursos do #### GoAnywhere MFT

Proteja os dados durante a transferência com protocolos seguros

Automatize as transferências com acionadores e agendamento para simplificar os processos

Garanta a conformidade com HIPAA, PCI DSS e GDPR por meio de criptografia e autenticação fortes

Limitações do GoAnywhere MFT

Os altos custos podem ser proibitivos para empresas de pequeno e médio porte

A configuração complexa exige um conhecimento significativo de TI, o que pode ser um desafio para organizações sem recursos de TI dedicados

Preços do GoAnywhere MFT

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o GoAnywhere MFT

G2: 4,7/5 (215 avaliações)

4,7/5 (215 avaliações) Capterra: 4,8/5 (125 votos)

7. FileCloud (melhor para compartilhamento de arquivos seguro e personalizável)

via Nuvem de arquivos O FileCloud oferece compartilhamento de arquivos altamente personalizável e seguro para as necessidades da empresa. Ele é adequado para empresas que precisam de recursos robustos de proteção e conformidade de dados. Ele se integra perfeitamente aos sistemas de TI existentes e oferece suporte a implementações baseadas na nuvem e no local, o que o torna versátil para diferentes necessidades de negócios.

Para mim, o que realmente diferencia o FileCloud são seus recursos avançados de segurança, como criptografia robusta e gerenciamento de direitos digitais. Essas medidas garantem que seus dados confidenciais permaneçam consistentemente protegidos contra acesso não autorizado.

Melhores recursos do FileCloud

Implemente de forma flexível em ambientes de nuvem, locais ou híbridos

Personalize amplamente para refletir sua marca e controlar a experiência do usuário

Garanta a segurança com ferramentas abrangentes de proteção de dados e conformidade

Gerencie arquivos de forma eficiente com recursos avançados de administração e governança

Limitações do FileCloud

Seus recursos complexos podem exigir treinamento adicional, o que pode retardar a adoção do usuário e reduzir a eficiência

O custo mais alto em comparação com alguns concorrentes pode prejudicar o orçamento, especialmente para organizações menores

Preços do FileCloud

Essenciais: US$ 12,50/mês

US$ 12,50/mês Avançado: $18,75/mês

$18,75/mês GovCloud: Preços personalizados

FileCloud avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (144 avaliações)

4,5/5 (144 avaliações) Capterra: 4.6/5 (224 comentários)

8. Progress MOVEit (melhor para transferências de arquivos seguras orientadas por conformidade)

via Progresso O MOVEit oferece uma solução abrangente de transferência gerenciada de arquivos (MFT) que permite que as organizações gerenciem e controlem com segurança as transferências de dados críticos para os negócios. Ele oferece suporte à conformidade com vários padrões, como PCI-DSS, HIPAA, GDPR e outros, garantindo que os arquivos confidenciais sejam transferidos de forma segura e confiável.

O MOVEit é fundamental para manter a segurança e a integridade dos dados. Ele gerencia de forma confiável as transferências de dados e ajuda a atender aos requisitos regulamentares, tornando-o uma parte essencial da sua estratégia de proteção de dados.

Melhores recursos do MOVEit

Garanta a conformidade com padrões como PCI, HIPAA e GDPR

Automatize as transferências de arquivos para reduzir erros humanos e aumentar a eficiência

Proteja a transferência de dados com protocolos de criptografia robustos

Monitore e registre atividades para obter trilhas de auditoria e governança completas

Limitações do MOVEit

O gerenciamento de notificações por e-mail para várias tarefas pode ser entediante devido à falta de controle centralizado

A instalação e a configuração iniciais podem ser complexas, especialmente para organizações com requisitos complexos ou conhecimento técnico limitado

Preços do MOVEit

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do MOVEit

G2: 4,4/5 (439 avaliações)

4,4/5 (439 avaliações) Capterra: 4.7/5 (93 avaliações)

9. Axway MFT Cloud Services (melhor para gerenciamento de arquivos escalável baseado em nuvem)

via Serviços de nuvem da Axway MFT O serviço de armazenamento em nuvem Axway MFT oferece alta disponibilidade, ambientes seguros e gerenciamento especializado. É perfeito para organizações que buscam as vantagens das operações de transferência de arquivos baseadas na nuvem sem as complexidades do gerenciamento interno.

Para lidar com dados confidenciais, o Axway MFT garante o compartilhamento seguro de dados e a conformidade com os principais padrões, integrando-se perfeitamente aos nossos serviços de nuvem existentes. Ele ajuda as organizações a aumentar a eficiência operacional e a melhorar a segurança dos dados.

Melhores recursos do Axway MFT

Garanta alta disponibilidade com até 99,99% de tempo de atividade em implantações de nuvem

Mantenha controles de segurança rigorosos em um ambiente de nuvem privado e gerenciado por um único locatário

Automatize o monitoramento e os alertas para proteção ininterrupta contra ameaças

Terceirizar a manutenção da infraestrutura, do software e da segurança

Limitações do Axway MFT

As opções de personalização podem ser limitadas devido à natureza gerenciada do serviço de nuvem

A transição para um serviço de nuvem gerenciado pode exigir ajustes nos fluxos de trabalho e processos de TI

A dependência dos contratos de nível de serviço pode variar, exigindo uma seleção cuidadosa para atender às necessidades organizacionais

Preços do Axway MFT

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Axway MFT

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Sharefile by Citrix (melhor para portais de clientes seguros)

via ShareFile O ShareFile simplifica o compartilhamento seguro de arquivos para as necessidades de negócios e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade e a colaboração entre as equipes. Ele otimiza as tarefas de rotina e se integra perfeitamente às ferramentas populares do local de trabalho para garantir um fluxo de trabalho tranquilo.

Com recursos como compartilhamento e colaboração seguros, portais intuitivos para clientes e recursos rápidos de assinatura eletrônica, o ShareFile foi projetado para melhorar a experiência do cliente. Além disso, com modelos de impostos personalizados prontos para uso, ele otimiza os processos financeiros e ajuda os usuários a atender aos requisitos de conformidade com eficiência.

Melhores recursos do ShareFile

Compartilhe documentos de forma segura com criptografia avançada

Obtenha suporte abrangente de conformidade para setores como saúde e finanças

Automatize tarefas de rotina para aumentar a eficiência e o atendimento ao cliente

Limitações do ShareFile

Os usuários não familiarizados com a tecnologia de nuvem podem precisar de tempo para se adaptar aos recursos do ShareFile

Editar o mesmo documento de uma só vez pode causar conflitos, o que pode levar à perda de dados ou confusão

Preços do ShareFile

Avançado: US$ 17,60/mês

US$ 17,60/mês Premium: US$ 27,50/mês

US$ 27,50/mês Industry Advantage for Accounting : uS$ 45,83/mês

: uS$ 45,83/mês Virtual Data Room: $75/mês

ShareFile ratings and reviews

G2: 4,2/5 (1.422 avaliações)

4,2/5 (1.422 avaliações) Capterra: 4,5/5 (398 avaliações)

Outros softwares de gerenciamento e colaboração de arquivos

Embora existam muitas ferramentas disponíveis para gerenciamento de arquivos e colaboração, o ClickUp se destaca por seus recursos versáteis, adaptados para melhorar o fluxo de trabalho e a produtividade.

Aproveite o compartilhamento seguro de arquivos para necessidades comerciais com o ClickUp

O ClickUp oferece recursos robustos de colaboração em que você pode editar em tempo real, comentar e converter texto em tarefas rastreáveis. Isso melhora a comunicação e o gerenciamento de projetos em sua equipe. O ClickUp centraliza a comunicação e o gerenciamento de arquivos com a garantia adicional de segurança de dados.

Por exemplo, com o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode criar, gerenciar e compartilhar documentos e wikis com segurança, conectando-os diretamente aos seus fluxos de trabalho. Essa integração ajuda a sua equipe a executar ideias com eficiência, tornando os roteiros e as bases de conhecimento fáceis de acessar e usar.

Acesso personalizado para membros da equipe no ClickUp Docs para proteger dados confidenciais

Além disso, **Pesquisa conectada do ClickUp simplifica a localização de arquivos no ClickUp e em qualquer aplicativo conectado. Sua poderosa funcionalidade de pesquisa reduz o tempo gasto com a navegação em diferentes plataformas, facilitando a localização e o compartilhamento das informações necessárias.

Encontre arquivos rapidamente em todos os aplicativos usando o ClickUp

Com a documentação colaborativa do ClickUp, você pode::

Colaborar em tempo real, editando documentos simultaneamente e marcando os membros da equipe para uma comunicação eficiente

Proteger seus dados com configurações avançadas de permissão e recursos de segurança prontos para conformidade para proteger informações confidenciais

Vincular documentos diretamente a tarefas ou projetos específicos, garantindo que todos os arquivos relevantes estejam acessíveis no contexto do fluxo de trabalho

Além disso, **Detecção de colaboração do ClickUp aprimora o compartilhamento de arquivos permitindo que você veja se os colegas de equipe estão simultaneamente visualizando ou editando uma tarefa, adicionando comentários ou fazendo alterações em tempo real. Isso proporciona uma experiência de colaboração perfeita e o mantém informado sobre as atividades simultâneas.

Adicione formas à sua tela, vincule-as ao seu fluxo de trabalho e compartilhe-as facilmente com sua equipe usando o ClickUp Whiteboards

Além disso, com Quadros brancos ClickUp você e sua equipe podem colaborar em tempo real, fazer brainstorming de ideias e planejar projetos juntos. Isso é particularmente útil para alunos visuais que se beneficiam da visualização de ideias em vez de apenas lê-las.

Ele oferece recursos dinâmicos para capturar e desenvolver ideias instantaneamente. Você pode desenhar maquetes, criar fluxogramas e transformar conceitos em tarefas acionáveis ou fluxos de trabalho diretamente do quadro. Com o salvamento automático, você pode retornar ao seu trabalho a qualquer momento sem perder o progresso.

O ClickUp oferece recursos avançados de segurança com seus recursos de compartilhamento de arquivos baseados em nuvem

Melhores recursos do ClickUp

Compartilhe arquivos facilmente com sua equipe e acompanhe-os usando várias visualizações e ferramentas

Crie e gerencie documentos e wikis, integrando-os a fluxos de trabalho para uma melhor execução do projeto

Colabore em tempo real, editando documentos em conjunto e marcando os membros da equipe

Garanta a segurança dos dados com configurações avançadas de permissão e recursos de conformidade

Vincule documentos a tarefas para facilitar o acesso e o contexto em seus projetos

Acompanhe as atualizações e alterações feitas pelos membros da equipe com notificações em tempo real

Crie e compartilhe conteúdo visual para brainstorming e planejamento

Salve o trabalho automaticamente para evitar a perda de dados e retomar facilmente as tarefas

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos avançados de colaboração pode ser difícil de ser dominada por alguns usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.200 avaliações)

Leia mais: 10 melhores alternativas e concorrentes do SharePoint em 2024

Otimize seu processo de compartilhamento de arquivos com o ClickUp

A escolha do sistema de gerenciamento de documentos correto é essencial para o compartilhamento e a criação seguros de documentos.

O ClickUp se destaca como uma plataforma segura que simplifica seu fluxo de trabalho, combinando gerenciamento de documentos, acompanhamento de projetos e colaboração em equipe em uma única plataforma. Com seus recursos seguros de compartilhamento de arquivos, as equipes que priorizam a segurança dos dados podem trabalhar sem estresse.

Com uma ampla variedade de recursos e modelos personalizáveis e prontos para uso, ele ajuda a simplificar processos, automatizar tarefas e manter a sua equipe organizada - tudo isso garantindo a segurança dos seus dados. Pronto para aumentar sua produtividade e proteger suas informações? Registre-se no ClickUp e experimente os benefícios hoje mesmo!