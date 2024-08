10 melhores softwares organizadores de arquivos em 2024

Já passou horas vasculhando seu armazenamento digital, procurando aquele arquivo que você se lembra claramente de ter salvo?

Esses casos acontecem mais do que gostaríamos. Não conseguimos encontrar os arquivos de que precisamos em lugar nenhum, e nossa equipe se cansa de esperar por nós.

Não precisa ser assim. Um software de organização de arquivos pode ajudá-lo a resolver o curioso caso do arquivo perdido. Essa ferramenta permite que você gerencie, salve e pesquise ativos digitais com base em uma nomenclatura e estrutura de organização específicas, para que seus arquivos estejam sempre ao seu alcance.

Vamos dar uma olhada nos 10 principais softwares de gerenciamento de arquivos de 2024, analisar seus recursos, prós e contras e explorar como eles podem ajudar você a mais organizado no trabalho .

O que você deve procurar em um software para organizar arquivos?

Seu software de organização de arquivos digitais deve atender às suas necessidades comerciais específicas. Aqui estão alguns dos principais recursos que você deve procurar:

Interface amigável: Escolha um software de gerenciamento de arquivos com uma interface de usuário intuitiva, garantindo que todos os membros da equipe possam navegar pelos arquivos com facilidade Recursos de organização de arquivos: Procure recursos como criação de pastas, categorização e marcação de arquivos para manter um sistema de arquivos estruturado e organizado Funcionalidade de pesquisa: Um recurso de pesquisa robusto é essencial para localizar arquivos rapidamente. A ferramenta deve oferecer suporte a pesquisas por palavras-chave, filtros e opções avançadas de pesquisa Controle de versão: Ao colaborar em documentos, os recursos de controle de versão são essenciais para acompanhar as alterações, reverter para versões anteriores e evitar a perda de dados Medidas de segurança: Priorize softwares com criptografia, controles de acesso e opções de compartilhamento seguro para proteger arquivos confidenciais e garantir a privacidade dos dados Compatibilidade entre plataformas: Escolha uma solução de software que funcione perfeitamente em diferentes sistemas operacionais e dispositivos para aumentar a flexibilidade e a acessibilidade Sincronização de arquivos: Os recursos de sincronização fácil mantêm os arquivos atualizados em vários dispositivos, reduzindo o risco de discrepância de dados Modelos personalizáveis: Escolha uma ferramenta que ofereça modelos personalizáveis pré-formatados, comoModelos de POP ou modelos de marca. Eles economizam tempo e garantem a consistência em diferentes formatos de arquivo

Os 10 melhores softwares organizadores de arquivos para usar em 2024

Há muitos softwares de gerenciamento de arquivos disponíveis no mercado, mas nem todos conseguem organizar os arquivos da maneira que você deseja. Testamos várias ferramentas e encontramos nossas 10 melhores opções:

1. ClickUp

Pesquise e localize facilmente arquivos no ClickUp, em aplicativos conectados ou em sua unidade local com a Pesquisa Universal

Gerenciamento de projetos do ClickUp do ClickUp ajuda empresas de todos os tamanhos a organizar sistematicamente arquivos e documentos relacionados a projetos. Use Pesquisa universal do ClickUp do ClickUp para localizar qualquer arquivo, esteja ele no ClickUp, em um aplicativo conectado ou em sua unidade local. Com a Universal Search, você pode adicionar comandos de pesquisa personalizados, como atalhos para links, armazenar texto para depois e muito mais para pesquisar qualquer coisa em um só lugar.

O Universal Search pode ser acessado de qualquer lugar do seu espaço de trabalho, incluindo o Command Center, a Global Action Bar ou a área de trabalho - seus arquivos estão sempre a apenas um clique ou um toque de tecla de distância!

Para obter flexibilidade e melhor organização, você pode agrupar, classificar e filtrar seus arquivos externos e do ClickUp usando o List View ou organizá-los no estilo Kanban com o Board View. Para ter uma visão geral de todo o seu espaço de trabalho, use o Everything View.

Mantenha seus arquivos acessíveis o tempo todo com o List View personalizável do ClickUp

O ClickUp dá um passo à frente para reduzir a carga de trabalho de equipes ocupadas e aumentar sua produtividade, oferecendo modelos prontos para uso.

Por exemplo, Modelo de estrutura de pastas de gerenciamento de projetos do ClickUp permite configurar uma estrutura uniforme para todos os seus projetos, organizar diferentes versões de arquivos e registros e colaborar com os membros da equipe.

Mantenha um sistema de pastas abrangente, aumente a responsabilidade da equipe e monitore o progresso do projeto sem problemas com o modelo de estrutura de pastas de gerenciamento de projetos do ClickUp

Você pode adicionar até oito atributos personalizados, como Data de Revisão, Departamento, Notas, Progresso, Tipo de Recurso e outros, para salvar informações vitais sobre projetos e visualizar facilmente os dados do projeto.

Isso o ajuda a monitorar melhor os projetos e economiza tempo na procura de documentos.

melhores recursos do #### ClickUp

Organização de arquivos e pastas com tags e rótulos para aumentar a capacidade de descoberta

Escolha entre mais de 15 exibições personalizáveis para organizar e visualizar seus arquivos e pastas da maneira que desejar

Aplique zoom em tarefas individuais para localizar rapidamente os arquivos relacionados

Diminua o zoom para ter uma visão geral abrangente do andamento do projeto egargalos com os Dashboards ágeis do ClickUp

Crie listas de tarefas, trace planos de projeto e elabore relatórios de status do projeto de forma eficaz com oOs modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp* Aproveite uma interface de usuário fácil de usar, adequada para equipes com diferentes níveis de conhecimento técnico

Escreva, edite, colabore em documentos e verifique o histórico de versões com oClickUp Docsum poderosoAlternativa ao Google Docs* Automatize tarefas repetitivas e obtenha insights de seus arquivos e dados com oClickUp Brain Limitações do ClickUp

Pequena curva de aprendizado para iniciantes

Alguns dos recursos ainda não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. OneDrive

via Microsoft OneDrive O OneDrive está entre os softwares de organização de arquivos mais populares para empresas e profissionais. Como parte do ecossistema da Microsoft, ele organiza seus arquivos em todos os dispositivos e em tempo real.

O OneDrive oferece um painel de controle personalizado para compartilhar arquivos, colaborar com outras pessoas e acompanhar seus arquivos de outras ferramentas da Microsoft. Você pode organizar melhor seus arquivos codificando-os por cores, criando atalhos e trabalhando off-line para arquivos no dispositivo.

A assinatura do OneDrive funciona em todos os dispositivos e versões do Windows, portanto, você não precisa se preocupar com a disponibilidade da interface do usuário ou dos arquivos.

Melhores recursos do OneDrive

Mantenha uma sincronização perfeita de arquivos entre dispositivos

Use o recurso de histórico de versões para rastrear ou restaurar arquivos antigos

Aproveite o modo off-line para organizar arquivos locais

Limitações do OneDrive

Problemas ocasionais com a sincronização de arquivos

Alguns usuários acham que o recurso de pesquisa é ineficiente, especialmente quando há um grande número de arquivos

Preços do OneDrive

OneDrive para Empresas (Plano 1): US$ 5/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 5/usuário por mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Basic: $6/usuário por mês (cobrado anualmente)

$6/usuário por mês (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do OneDrive

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

3. Abelssoft

via Organizador de arquivos da Abelssoft O software de gerenciamento de arquivos digitais da Abelssoft mantém cada arquivo em seu devido lugar e deixa sua área de trabalho livre de bagunça.

Você pode definir regras ilimitadas para classificar arquivos PDF, imagens, arquivos de áudio, documentos, vídeos e outros tipos de mídia no seu computador. Depois de definir a regra, você pode classificar automaticamente os arquivos nas pastas certas com apenas um clique. Isso também facilita muito a localização dos arquivos certos no momento certo!

O Abelssoft funciona no Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7.

Melhores recursos do Abelssoft

Defina regras para decidir quais arquivos devem ser movidos para onde

Use a função de funil de arrastar e soltar para atribuir arquivos à pasta correta automaticamente, economizando tempo valioso

Obtenha pelo menos seis meses de atualizações gratuitas

Localize rapidamente qualquer tipo de arquivo salvo em seu computador

Limitações da Abelssoft

Funciona somente em PCs com Windows. Não é adequado para nenhum outro sistema operacional

Não oferece suporte à organização de arquivos localizados na nuvem

Preços da Abelssoft

Versão de teste: Gratuita

Gratuita Versão completa: $29,95

Avaliações e resenhas da Abelssoft

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

4. Tabbles

via Tabelas O Tabbles é um gerenciador de arquivos e software de colaboração de documentos com foco na estruturação de arquivos por meio de marcação.

Ele permite adicionar tags a qualquer tipo de arquivo, inclusive arquivos de imagem e arquivos de música, localizados em discos locais, unidades de rede ou na nuvem. Você também pode usar o recurso de marcação automática para marcar automaticamente seus arquivos com base no nome, no conteúdo ou no caminho.

O Tabbles oferece recursos de colaboração: adicione comentários a arquivos ou marcadores e comunique-se com sua equipe. Além das etiquetas e do conteúdo dos arquivos, os comentários também podem ser pesquisados, o que torna a recuperação de arquivos rápida e perfeita.

Melhores recursos do Tabbles

Organize arquivos com marcação automática

Pesquise arquivos com base em tags, comentários e conteúdo do arquivo com uma caixa de pesquisa unificada

Marque arquivos salvos em pastas na nuvem do Google Drive ou Dropbox com serviços de sincronização de arquivos

limitações do #### Tabbles

Falta de uma interface de usuário moderna

Tem uma ligeira curva de aprendizado

Preços do Tabbles

Gratuito para sempre

Basic: € 3/usuário por mês (cobrado anualmente)

€ 3/usuário por mês (cobrado anualmente) Pro: € 5/usuário por mês (cobrado anualmente)

€ 5/usuário por mês (cobrado anualmente) Corporate: € 6/usuário por mês

Tabbles classificações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4.3/5 (20+ avaliações)

5. DocuWare

via DocuWare O DocuWare foi criado para reduzir os rastros de papel por meio do upload e da organização inteligente de documentos pesados na nuvem.

Ele tem uma função de OCR (reconhecimento óptico de caracteres) para ajudá-lo a digitalizar documentos antigos e armazená-los para facilitar o acesso. As equipes podem implementar o DocuWare em vários dispositivos para facilitar a colaboração e o rastreamento de arquivos. Ele também oferece segurança e conformidade de nível empresarial para manter seus arquivos seguros.

A poderosa indexação, a digitalização no dispositivo e o controle de versões do DocuWare fazem dele um dos softwares organizadores de arquivos mais intuitivos para empresas.

Melhores recursos do DocuWare

Digitalize e classifique arquivos físicos para reduzir os riscos e a carga de papel

Economize tempo pesquisando com filtros granulares

Implemente a solução em nuvem para ter flexibilidade e acessibilidade

Integração com outras ferramentas de negócios para aumentar a produtividade

Limitações do DocuWare

A curva de aprendizado íngreme pode parecer esmagadora para equipes não técnicas

O aplicativo móvel não oferece todos os recursos e funcionalidades

Preços do DocuWare

DocuWare Cloud 4: Preços personalizados

Preços personalizados DocuWare Cloud 15: Preços personalizados

Preços personalizados DocuWare Cloud 40: Preços personalizados

Preços personalizados DocuWare Cloud 100: Preços personalizados

DocuWare ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

6. Bynder

via Gerenciamento de ativos digitais da Bynder O Bynder é um software de gerenciamento de arquivos e ativos para empresas.

A ferramenta permite pesquisar arquivos com filtros personalizados, controlar as permissões de acesso e compartilhá-los com partes interessadas internas ou externas. Você pode controlar os arquivos mesmo depois de compartilhá-los, adicionando datas de validade às permissões e rastreando o histórico de compartilhamento.

A Bynder usa IA para remover arquivos duplicados e adicionar metadados aos ativos digitais para melhorar a capacidade de pesquisa. Ele permite que você baixe arquivos em formatos específicos do canal e os recorte ou edite para manter a uniformidade em diferentes pontos de contato.

Melhores recursos do Bynder

Encontre documentos importantes em segundos com a estrutura intuitiva de filtros do Bynder

Compartilhe arquivos diretamente do seu sistema de gerenciamento de ativos digitais (DAM)

Proteja os ativos digitais limitando o acesso e os direitos de uso dos arquivos compartilhados

Integre a API do Bynder ao seu software de planejamento de recursos empresariais (ERP)

Limitações do Bynder

Tem uma curva de aprendizado significativa

A interface do usuário poderia ser melhor

Preços da Bynder

Gerenciamento de ativos digitais (DAM): Preços personalizados

Preços personalizados DAM + Dimensionamento de suas operações de conteúdo: Preços personalizados

Preços personalizados DAM + ecossistema digital integrado: Preços personalizados

Bynder ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

7. Dokmee

via Dokmee O Dokmee Document Management System (Dokmee DMS) oferece uma solução perfeita para capturar, armazenar, pesquisar, recuperar e compartilhar arquivos.

Adequada para empresas de todos os tamanhos, essa ferramenta permite organizar arquivos em diferentes pastas, manualmente ou com a ajuda da automação. Ela permite que você controle seus ativos digitais - compartilhe qualquer tipo de arquivo, colabore com os membros da equipe e aproveite ao máximo o controle de versão para editar documentos.

Você pode personalizar seu fluxo de trabalho para atender às suas necessidades comerciais. A caixa de entrada do fluxo de trabalho está disponível para as versões de software da Web e móvel, permitindo que você aprove e gerencie arquivos em qualquer lugar.

Melhores recursos do Dokmee

Acompanhe a atividade dos arquivos com um registro de auditoria incorporado

Classifique os arquivos em pastas e níveis, manualmente ou com automação

Adicione anotações aos arquivos e compartilhe-as com a sua equipe

Configure regras personalizadas para facilitar seu fluxo de trabalho

Limitações do Dokmee

Alguns usuários acham a interface do usuário difícil de navegar

A função de pesquisa precisa ser mais eficiente

Preços do Dokmee

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Dokmee

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

8. Google Drive

via Google Drive Parte do ecossistema do Google Workspace, o Google Drive está entre as mais populares soluções de organização de arquivos baseadas na nuvem. O Drive permite que você acesse documentos, fotos e outros arquivos de seus dispositivos sincronizados conectados à Internet.

Você pode criar pastas, categorizar arquivos e empregar funcionalidades avançadas de pesquisa para simplificar a recuperação. Seus recursos colaborativos permitem a edição e o compartilhamento em tempo real, aprimorando o trabalho em equipe e a produtividade.

Os melhores recursos do Google Drive

Integração com outras ferramentas poderosas do ecossistema do Google

Identifique arquivos importantes marcando-os com uma estrela ou adicionando-os à página Prioridade

Use o histórico de versões para obter um registro detalhado das alterações

Controle quem pode visualizar, editar ou comentar seus arquivos e mantenha a privacidade dos dados

Limitações do Google Drive

Não funciona bem off-line

Falta de opções de personalização

Preços do Google Drive

Business Starter: US$ 7,20/usuário por mês

US$ 7,20/usuário por mês Business Standard: US$ 14,40/usuário por mês

US$ 14,40/usuário por mês Business Plus: US$ 21,60/usuário por mês

US$ 21,60/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Google Drive

G2 (para Google Workspace): 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 42.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 27.000 avaliações)

9. Dropbox

via Dropbox O Dropbox é um software de compartilhamento de arquivos com recursos robustos de armazenamento em nuvem e organização de arquivos. É adequado para indivíduos e equipes de todos os tamanhos.

A ferramenta oferece uma variedade de filtros para gerenciar vários arquivos. Você pode organizar o conteúdo usando palavras-chave, agrupar arquivos com base na atividade ou no período de tempo ou categorizar arquivos em subpastas existentes com base nas recomendações inteligentes do Dropbox.

Para colaborar em arquivos, você pode compartilhar pastas com membros da equipe e controlar quem pode visualizá-las ou editá-las. Você pode adaptar a estrutura do seu sistema de arquivamento para que os membros permitidos da equipe possam acessar os arquivos necessários.

Melhores recursos do Dropbox

Organize e compartilhe arquivos entre dispositivos conectados à Internet

Edite arquivos diretamente no Dropbox sem mudar de plataforma

Mantenha-se atualizado sobre as alterações recentes feitas nos arquivos

Controle quem pode acessar seus arquivos com recursos como proteção por senha, permissões de download e links expirados

Limitações do Dropbox

A sincronização de arquivos entre dispositivos é um processo demorado

Assinaturas caras

Preços do Dropbox

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: US$ 11,99/usuário por mês

US$ 11,99/usuário por mês Profissional: $22/usuário por mês

$22/usuário por mês Standard: $24/usuário por mês

$24/usuário por mês Avançado: $32/usuário por mês

$32/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 21.000 avaliações)

10. WinZip

via WinZip Adequado para uso pessoal e comercial, o WinZip oferece uma maneira simples de pesquisar, abrir, editar, mover e compartilhar arquivos do seu computador, rede ou armazenamento em nuvem.

A ferramenta pode descompactar diferentes formatos de compactação, como Zip, Zipx, RAR, VHD e outros, e criar arquivos Zip ou Zipx criptografados. Você pode transformar arquivos em PDFs, adicionar marcas d'água e compartilhar arquivos de forma conveniente, tudo isso usando uma única plataforma.

O WinZip Enterprise vem com opções de personalização robustas. Empresas de diferentes portes podem adaptar os recursos e as integrações com base em suas necessidades comerciais.

Melhores recursos do WinZip

Compacte, descompacte e organize ativos digitais para acelerar a produtividade

Proteja informações confidenciais, como senhas e dados pessoais, com os recursos de criptografia do WinZip

Obtenha opções avançadas de segurança e licenciamento com o WinZip Enterprise

Aproveite a integração do SharePoint e do armazenamento em nuvem na configuração Enterprise

Limitações do WinZip

Caro para os recursos que oferece

Não tem o refinamento e as opções avançadas de segurança que outras ferramentas modernas oferecem

Preços do WinZip

WinZip Standard: $29,95

$29,95 WinZip Pro Combo: $59,95

$59,95 Big Zipper: $84,95

WinZip ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Fique por dentro de seus arquivos com o software organizador de arquivos digitais

Os sistemas de organização de arquivos garantem acesso rápido aos arquivos certos no momento certo, economizam tempo e tornam as equipes mais funcionais. Escolha uma ferramenta para gerenciar seu fluxo de trabalho e os arquivos relacionados em um só lugar, sem alternar entre aplicativos.

E o que pode ser uma opção melhor do que o ClickUp?

Este software gratuito de gerenciamento de projetos o ClickUp organiza os arquivos em uma estrutura hierárquica, permitindo visualizar o fluxo de trabalho, localizar arquivos e compartilhá-los com as equipes sem problemas. O ClickUp é altamente personalizável, portanto, você pode adaptá-lo às necessidades de suas equipes e aumentar a produtividade. Diga adeus à bagunça e nunca mais perca um arquivo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo .