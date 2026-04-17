As 10 melhores alternativas ao Base44 em 2026

A maioria dos criadores de aplicativos com IA resolve o problema de “como faço para criar isso?”, mas uma pesquisa da Bain mostra que escrever e testar código representa apenas 25% a 35% do tempo desde a ideia inicial até o lançamento do produto.

No momento em que seu aplicativo é lançado, você de repente se vê lidando com o planejamento de sprints em uma aba, a documentação em outra e as atualizações da equipe em uma terceira. Esse é exatamente o tipo de dispersão do trabalho — a fragmentação das tarefas entre várias ferramentas e plataformas desconectadas que não se comunicam entre si — que retarda o lançamento.

Este guia abrange as 10 melhores alternativas ao Base44 para todos os casos de uso, desde criadores de aplicativos instantâneos e IDEs baseados em navegador até assistentes de programação com IA e espaços de trabalho convergentes como o ClickUp.

Alternativas ao Base44 em resumo

Aqui está uma rápida comparação lado a lado das melhores alternativas ao Base44, com base em para quem elas são mais adequadas e em que aspectos se destacam mais.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de trabalho com tecnologia de IA, da ideia ao produto final ClickUp Brain, Tarefas, Documentos, Chat, Automações, Painéis Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Lovable Fundadores sem conhecimentos técnicos criando aplicativos full-stack a partir de prompts Geração de aplicativos a partir de prompts, pilha React + Supabase, sincronização com o GitHub Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês Bolt. novo Prototipagem baseada em navegador em várias estruturas IDE no navegador, WebContainers, suporte a múltiplas estruturas, implantação instantânea Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês Vercel v0 Equipes de front-end criando e implantando aplicativos Next.js rapidamente Geração de interface de usuário em linguagem natural, implantação com um clique, fluxos de trabalho autônomos Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 30/usuário/mês Cursor Desenvolvedores que desejam um assistente de programação com IA dentro de seu IDE Chat de IA com reconhecimento de código-fonte, Agent Composer, editor baseado no VS Code Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês Replit Criação e implantação de aplicativos full-stack inteiramente no navegador Agente de IA autônomo, mais de 50 idiomas, programação multijogador, implantação integrada Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês Bubble Equipes sem código criando aplicativos de nível de produção sem desenvolvedores Construtor do tipo arrastar e soltar, banco de dados integrado, mecanismo de fluxo de trabalho Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 59/mês Emergent Ferramentas internas com dados estruturados e lógica que prioriza o backend Geração de esquemas, RBAC, arquitetura orientada a banco de dados Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês Claude Code Desenvolvedores resolvendo problemas complexos de programação com raciocínio profundo de IA Agente baseado em terminal, raciocínio avançado, contexto compatível com Git Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês Glide Transformando planilhas em aplicativos otimizados para dispositivos móveis rapidamente Conversão de planilhas em aplicativos, sincronização em tempo real, permissões por linha Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 199/mês

Como avaliamos softwares no ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares no ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais chances de ter que lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu conjunto de ferramentas a 9 plataformas ou menos. Essa diferença geralmente se traduz em sobrecarga de ferramentas. O ClickUp ajuda a reduzir essa dispersão ao reunir tarefas, documentos, chat e fluxos de trabalho de IA no mesmo espaço de trabalho.

Por que optar por alternativas ao Base44

As alternativas ao Base44 incluem criadores de aplicativos com inteligência artificial, plataformas sem código e ferramentas de geração de código que ajudam as equipes a desenvolver software com menos programação manual. Elas funcionam de maneira semelhante ao software Base44, mas oferecem diferentes pontos fortes, opções de implantação ou recursos de colaboração em equipe.

Você pode ser um fundador criando um protótipo de MVP, um desenvolvedor que deseja mais controle sobre o código gerado ou um líder de operações que precisa gerenciar todo o ciclo de vida de um projeto — não apenas a fase de construção. O Base44 é um criador de aplicativos com IA competente, mas as equipes muitas vezes superam suas capacidades.

Aqui estão os motivos mais comuns pelos quais as pessoas procuram concorrentes do Base44. 👀

Personalização limitada: os aplicativos gerados podem não oferecer suporte a lógica avançada, back-ends personalizados ou controle granular da interface do usuário

Sem gerenciamento de projetos integrado: Depois que o aplicativo é criado, não há uma maneira nativa de acompanhar tarefas, atribuir trabalhos ou gerenciar iterações Depois que o aplicativo é criado, não há uma maneira nativa de acompanhar tarefas, atribuir trabalhos ou gerenciar iterações

Lacunas na colaboração: Equipes com partes interessadas sem conhecimentos técnicos precisam de ferramentas que facilitem a criação e o gerenciamento do trabalho

Preocupações com a dependência de um único fornecedor: Alguns usuários desejam opções de exportação de código-fonte ou de auto-hospedagem

Requisitos empresariais: a conformidade com SOC 2 , o SSO e as trilhas de auditoria podem estar ausentes ou incompletas

A alternativa certa depende de você precisar de um ambiente de desenvolvimento completo, um criador visual sem código, um assistente de programação com IA ou um espaço de trabalho convergente que lide tanto com a criação quanto com o gerenciamento do trabalho.

📘 Leia também: Os melhores aplicativos sem código

🎥 Antes de entrarmos na lista, este vídeo oferece uma visão geral útil sobre por que a IA se torna muito mais valiosa quando está conectada ao seu trabalho real, e não é usada como uma ferramenta independente.

As melhores alternativas ao Base44 para usar

Aqui estão as melhores alternativas ao Base44, dependendo se você precisa de uma geração mais rápida de aplicativos, maior controle de programação ou um sistema melhor para gerenciar o trabalho em torno da construção.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de tarefas com IA que leva você da ideia ao produto final)

Crie Super Agentes de IA personalizados no ClickUp com um criador intuitivo sem código

O Base44 ajuda você a criar um aplicativo. O ClickUp ajuda você a gerenciar tudo o que é necessário para realmente lançá-lo.

Se você está comparando alternativas ao Base44, essa diferença é importante. Muitos criadores de aplicativos com IA são ótimos para ajudar a criar um protótipo ou gerar código, mas ficam aquém quando o trabalho de verdade começa. Você ainda precisa de um lugar para planejar recursos, documentar requisitos, atribuir tarefas, acompanhar o progresso e manter todos alinhados, desde a construção até o lançamento.

É aí que o ClickUp se destaca.

Em vez de se concentrar exclusivamente no desenvolvimento de aplicativos, o ClickUp oferece às equipes um espaço de trabalho com inteligência artificial para gerenciar todo o ciclo de vida do produto em um único lugar. Você pode usar a IA para elaborar briefings de produto, transformar ideias preliminares em requisitos estruturados, criar histórias de usuário, organizar planos de sprint e manter a execução alinhada ao contexto original.

Para equipes que estão explorando fluxos de trabalho baseados em agentes, os Super Agentes do ClickUp ajudam a levar o trabalho adiante em todo o espaço de trabalho, coordenando ações em várias etapas, exibindo atualizações e acelerando o processo das equipes, desde a discussão até a execução.

Super Agente de Lançamento de Produtos

Isso é especialmente útil quando seu projeto sai da fase de ideia. Em muitas equipes, a construção ocorre em uma ferramenta, o acompanhamento do projeto em outra, a documentação em outro lugar, e as atualizações ficam perdidas em conversas de chat e reuniões. Esse tipo de fragmentação atrasa o lançamento, gera trabalho duplicado e torna mais difícil manter o alinhamento.

O ClickUp resolve isso ao reconectar todo o fluxo de trabalho de entrega de software — produto, engenharia e design — dentro de um único espaço de trabalho. Como um Espaço de Trabalho de IA Convergente, ele oferece às equipes um único local para gerenciar o trabalho, o conhecimento e as conversas, para que possam gastar menos tempo alternando entre ferramentas e mais tempo entregando resultados.

Uma das maiores vantagens aqui é o ClickUp Brain. Ele funciona em tarefas, documentos e chat, de modo que o suporte de IA aparece exatamente onde o trabalho já está acontecendo. Você pode usá-lo para gerar briefings de projeto, redigir critérios de aceitação, resumir discussões, responder a perguntas no contexto do espaço de trabalho e sugerir próximos passos com base no trabalho em andamento.

O ClickUp Brain no ClickUp Chat resume conversas e cria tarefas a partir de mensagens

O ClickUp Docs ajuda você a manter especificações, planos de produto e documentação interna vinculados às tarefas que eles apoiam, em vez de ficarem espalhados por ferramentas separadas. O ClickUp Automations reduz as transferências manuais, encaminhando automaticamente o trabalho, atualizando os responsáveis e acionando as próximas etapas à medida que os projetos avançam.

E quando sua equipe estiver em ação, as Visualizações e os Painéis do ClickUp facilitam a visualização do trabalho sob todos os ângulos. Você pode gerenciar sprints na visualização Quadro, mapear cronogramas no Gantt, equilibrar recursos na Carga de Trabalho e acompanhar a entrega por meio de painéis em tempo real, sem precisar juntar várias ferramentas de relatórios.

Se você quer uma alternativa ao Base44 que ofereça suporte além da própria criação, o ClickUp é uma das melhores opções disponíveis. Ele oferece às equipes um sistema integrado para planejar, coordenar e entregar trabalhos sem perder o contexto ao longo do processo.

Principais recursos do ClickUp

Mantenha as conversas sobre lançamentos vinculadas ao trabalho real: o ClickUp Chat ajuda as equipes a discutir mudanças, compartilhar atualizações e acompanhar o andamento sem perder o contexto entre ferramentas de mensagens separadas.

Transforme ideias iniciais em algo que a equipe possa colocar em prática: o ClickUp Whiteboards facilita o mapeamento de fluxos, o planejamento de recursos e a conversão de brainstorms em tarefas rastreáveis.

Torne a responsabilidade e as transferências de tarefas mais claras: O ClickUp Tasks ajuda as equipes a dividir o trabalho de desenvolvimento de produtos com responsáveis, prioridades, dependências e prazos, para que menos coisas fiquem de lado.

Padronize fluxos de trabalho de produtos repetíveis: os modelos do ClickUp ajudam as equipes a trabalhar mais rápido com configurações prontas para planejamento de sprints, rastreamento de bugs, listas de verificação de lançamento e documentação de produtos.

Operacionalize a IA além dos comandos: os Super Agents do ClickUp podem entrar em ação quando acionados, trabalhar de acordo com uma programação, reter memória e realizar ações em várias etapas em todo o espaço de trabalho

Registre decisões e atualizações sem trabalho administrativo extra: o ClickUp AI Notetaker grava reuniões, resume os pontos principais e destaca itens de ação para que as equipes gastem menos tempo escrevendo resumos.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Forte coordenação pós-desenvolvimento: O ClickUp ajuda as equipes a lidar com o planejamento, as transferências de tarefas, a documentação e a visibilidade das partes interessadas após a conclusão do protótipo inicial do aplicativo

Útil para trabalhos multifuncionais de produto: as equipes de produto, engenharia, design e controle de qualidade podem trabalhar no mesmo sistema, em vez de dividir as atualizações entre ferramentas separadas

Flexível o suficiente para diferentes estilos de entrega: As equipes podem adaptar fluxos de trabalho, campos e visualizações para se adequarem a ciclos de sprint, processos de lançamento ou operações internas de produto sem a necessidade de um suporte técnico pesado

Contras:

A complexidade dos recursos pode parecer um pouco assustadora durante a configuração inicial, especialmente para equipes menores

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao configurar automações complexas e visualizações personalizadas pela primeira vez

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

2. Lovable (Ideal para fundadores sem conhecimentos técnicos que desejam transformar uma ideia em um aplicativo full-stack)

via Fonte

O Lovable permite que você descreva o que deseja em linguagem simples e obtenha um aplicativo full-stack funcional — completo com front-end React, back-end Supabase e autenticação — em poucos minutos. Para quem procura alternativas ao Base44, o Lovable é o concorrente direto mais próximo em termos de fluxo de trabalho “prompt-to-app”.

Ele gera código com qualidade de produção (não apenas protótipos) e sincroniza diretamente com o GitHub. Isso significa que os desenvolvedores podem clonar, criar ramificações e ampliar a base de código usando fluxos de trabalho padrão. O editor visual permite que usuários sem conhecimentos técnicos ajustem layouts sem mexer no código, enquanto a base de código subjacente permanece organizada e exportável.

Os melhores recursos do Lovable

Geração de aplicativos a partir de prompts: Descreva o que você deseja em linguagem simples e receba um aplicativo full-stack funcional com front-end React, back-end Supabase e autenticação já configurada

Sincronização com o GitHub: O código gerado é sincronizado diretamente com o GitHub para que os desenvolvedores possam clonar, criar ramificações e ampliar o código usando fluxos de trabalho padrão, sem dependência de um único fornecedor

Editor visual: Usuários sem conhecimentos técnicos podem ajustar layouts e elementos da interface do usuário sem mexer no código, enquanto a base de código subjacente permanece organizada e exportável

Prós e contras adoráveis

Prós:

Resultado com qualidade de produção: gera código real e exportável, em vez de protótipos restritos a um ambiente proprietário

Acessível para quem não é desenvolvedor: o editor visual permite que designers e fundadores façam iterações na interface do usuário sem precisar de um desenvolvedor para cada alteração

Equivalente mais próximo do Base44: o fluxo de trabalho que vai do prompt ao full-stack torna-o a alternativa mais direta para equipes já familiarizadas com o Base44

Contras:

Lógicas personalizadas complexas ou requisitos de interface do usuário altamente específicos podem ainda exigir um desenvolvedor após a geração inicial

A dependência do backend do Supabase pode não ser adequada para equipes com infraestrutura de banco de dados já existente

Menos adequado para equipes que precisam de gerenciamento de projetos ou documentação além da criação

Preços acessíveis

Plano gratuito

Pro: US$ 25/mês

Empresas: US$ 50/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários adoráveis

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lovable?

Avaliação de um usuário:

O Lovable me ajuda a transformar rapidamente ideias de produtos em fluxos de aplicativos funcionais usando IA. Eu o utilizo para definir recursos como jornadas do usuário, painéis e fluxos de trabalho por meio de prompts, e ele gera uma interface de usuário estruturada e lógica de back-end. É especialmente útil para testar ideias, iterar rapidamente e visualizar como o aplicativo funcionará antes do desenvolvimento, tornando a prototipagem mais rápida e eficiente.

O Lovable me ajuda a transformar rapidamente ideias de produtos em fluxos de aplicativos funcionais usando IA. Eu o utilizo para definir recursos como jornadas do usuário, painéis e fluxos de trabalho por meio de prompts, e ele gera uma interface de usuário estruturada e lógica de back-end. É especialmente útil para testar ideias, iterar rapidamente e visualizar como o aplicativo funcionará antes do desenvolvimento, tornando a prototipagem mais rápida e eficiente.

📘 Leia também: As melhores alternativas de IA para o crescimento dos negócios

3. Bolt. novo (Ideal para prototipagem baseada em navegador em várias estruturas)

via Fonte

O Bolt. new oferece um ambiente de desenvolvimento completo dentro do seu navegador — sem configuração local, sem gerenciamento de dependências, sem comandos de terminal. Ao contrário de muitos aplicativos como o Base44, ele não limita você a uma única pilha de tecnologias.

O IDE no navegador usa a tecnologia WebContainers para executar um explorador de arquivos, um terminal e uma visualização ao vivo. Você pode especificar sua estrutura preferida no prompt — React, Vue, Svelte ou Astro — e a IA gera o código de acordo com isso. Você pode começar com um prompt e mudar para a edição manual de código a qualquer momento.

Bolt. Novos recursos

Tecnologia WebContainers: Um ambiente de desenvolvimento completo é executado inteiramente no navegador — incluindo explorador de arquivos, terminal e visualização ao vivo — sem necessidade de instalação local

Suporte a múltiplas estruturas: especifique React, Vue, Svelte ou Astro em seu prompt, e a IA gera código adequado à estrutura, ao contrário de ferramentas limitadas a uma única pilha

Implantação com um clique: Integra-se com o Netlify e o Vercel para publicação instantânea, tornando-o ideal para prototipagem rápida, onde a velocidade é mais importante do que a arquitetura de longo prazo

Bolt. novos prós e contras

Prós:

Sem complicações na configuração: sem ambiente local, sem conflitos de dependências e sem necessidade de conhecimento de terminal para começar a criar

Flexibilidade de framework: oferece suporte a vários frameworks de front-end, proporcionando às equipes mais liberdade arquitetônica do que alternativas de pilha única

Transferência de código sem interrupções: você pode alternar da geração por IA para a edição manual a qualquer momento, para que os desenvolvedores não fiquem impedidos de acessar o código gerado

Contras:

Mais adequado para prototipagem do que para aplicativos de produção que exigem lógica de back-end complexa

O ambiente baseado em navegador tem limites de recursos que podem afetar projetos maiores

Sem recursos integrados de gerenciamento de projetos ou coordenação de equipe

Bolt. novos preços

Plano gratuito

Pro: US$ 25/mês

Equipes: US$ 30/mês por membro

Empresa: Personalizado

Bolt. novas avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bolt.new?

Avaliação de um usuário:

O que mais gosto no Bolt.new é a rapidez com que ele consegue transformar uma ideia em um aplicativo funcional. Posso descrever o que quero em linguagem natural, e ele gera um aplicativo full-stack (front-end, back-end e banco de dados) diretamente no navegador.

O que mais gosto no Bolt.new é a rapidez com que ele consegue transformar uma ideia em um aplicativo funcional. Posso descrever o que quero em linguagem natural, e ele gera um aplicativo full-stack (front-end, back-end e banco de dados) diretamente no navegador.

📘 Leia também: Guia definitivo para o desenvolvimento ágil de produtos

4. Vercel v0 (Ideal para equipes de front-end que desenvolvem interfaces Next.js a partir de linguagem natural)

via Fonte

O v0 transforma descrições em inglês simples em componentes de interface do usuário prontos para produção, desenvolvidos com Next.js e Tailwind CSS. Com um clique, você implanta o aplicativo gerado na infraestrutura da Vercel, com domínios personalizados e SSL já configurados.

Os recursos de automação autônoma podem planejar tarefas, pesquisar na web por códigos de referência e inspecionar sites ativos para orientar a geração, indo além da simples resposta a comandos para a execução autônoma do fluxo de trabalho.

Principais recursos do Vercel v0

Geração de interface de usuário em linguagem natural: Descreva uma interface em linguagem simples e receba componentes prontos para produção, desenvolvidos com Next.js e Tailwind CSS, prontos para serem implantados imediatamente

Implantação no Vercel com um clique: os aplicativos gerados são implantados na infraestrutura do Vercel com domínios personalizados e SSL já configurados com um único clique

Automação Agentic: A ferramenta pode planejar tarefas, pesquisar na web por códigos de referência e inspecionar sites ativos para orientar a geração — não apenas responder a solicitações

Prós e contras do Vercel v0

Prós:

O caminho mais rápido da solicitação à interface de usuário implantada: a integração estreita com a infraestrutura da Vercel elimina a lacuna entre a geração e a produção

Recursos do Agentic: vai além da resposta imediata, abrangendo o planejamento autônomo de tarefas e a pesquisa na web durante a geração

Componentes com qualidade de produção: o resultado é código Next.js e Tailwind que se integra diretamente em bases de código profissionais existentes

Contras:

Muito inclinado para a pilha Next.js/React/Tailwind, o que cria atrito para equipes que usam Vue ou que não utilizam o Vercel

O faturamento baseado em tokens pode gerar custos imprevisíveis para gerações complexas

Menos útil como ferramenta independente para equipes que ainda não investiram no ecossistema Vercel

Preços do Vercel v0

Plano gratuito

Equipe: US$ 30/usuário/mês

Empresas: US$ 100/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Vercel v0

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vercel v0?

Avaliação de um usuário:

O v0 facilita muito a geração rápida de componentes de interface do usuário e protótipos usando linguagem natural. Ele agiliza as etapas iniciais do desenvolvimento e ajuda a explorar ideias mais rapidamente, sem gastar muito tempo na implementação inicial.

O v0 facilita muito a geração rápida de componentes de interface do usuário e protótipos usando linguagem natural. Ele agiliza as etapas iniciais do desenvolvimento e ajuda a explorar ideias mais rapidamente, sem gastar muito tempo na implementação inicial.

📘 Leia também: As melhores ferramentas de programação da Vibe para otimizar seu fluxo de trabalho de desenvolvimento

5. Cursor (Ideal para desenvolvedores profissionais que desejam um programador de IA como parceiro em seu IDE)

via Fonte

O Cursor é um fork do VS Code e um programador de pares com IA que incorpora grandes modelos de linguagem diretamente na experiência de edição. O chat com IA indexa todo o seu repositório; assim, quando você pergunta sobre seu middleware de autenticação, ele responde com o contexto do seu código real — e não com documentação genérica.

O Agent Composer lida com tarefas autônomas de várias etapas, como estruturação de projetos, refatoração de vários arquivos e geração de testes. Para equipes corporativas, o Cursor possui certificação SOC 2 Tipo II e oferece RBAC, SSO e um Modo de Privacidade.

Principais recursos do Cursor

Chat de IA com reconhecimento de código-fonte: A IA indexa todo o seu repositório, de modo que as respostas fazem referência ao seu código e arquitetura reais — e não a documentação genérica ou padrões inventados

Agent Composer: Lida com tarefas autônomas de várias etapas, incluindo estruturação de projetos, refatoração de vários arquivos e geração de testes sem a necessidade de instruções manuais passo a passo

Segurança empresarial: Certificação SOC 2 Tipo II com RBAC, SSO e Modo de Privacidade para equipes com requisitos rigorosos de conformidade

Prós e contras do Cursor

Prós:

Contexto de código aprofundado: a indexação da base de código significa que as sugestões de IA se baseiam na sua arquitetura real, reduzindo resultados irrelevantes ou incorretos

Ambiente familiar: desenvolvido com base no VS Code, para que os desenvolvedores possam adotá-lo sem precisar reaprender a usar seu editor ou perder extensões existentes

Pronto para uso corporativo: SOC 2 Tipo II, RBAC e SSO atendem aos requisitos de segurança de grandes organizações de engenharia

Contras:

Uma ferramenta exclusivamente para desenvolvedores, sem recursos integrados de gerenciamento de projetos ou coordenação de equipe

De acordo com a pesquisa de 2025 do Stack Overflow, apenas 17% dos usuários relatam uma melhoria na colaboração graças aos agentes de IA — as equipes ainda precisam de um sistema separado para o planejamento de sprints

O custo da assinatura aumenta os gastos com ferramentas para equipes que já pagam por software de gerenciamento de projetos

Preços do Cursor

Plano gratuito

Pro: US$ 20/mês

Pro+: US$ 60/mês

Ultra: US$ 200/mês

Equipes: US$ 40/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Cursor

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cursor?

Avaliação de um usuário:

Eu realmente adoro o Cursor por sua poderosa codificação assistida por IA, especialmente pela forma como ele consegue entender minha base de código e gerar sugestões ou edições de código relevantes instantaneamente. No meu trabalho diário, ele me poupa muito tempo, ajudando-me na depuração, na escrita do código padrão e até mesmo explicando a lógica complexa passo a passo de maneira simples. A interface do usuário é limpa e familiar (como a do VS Code), o que facilitou meu início sem uma curva de aprendizado íngreme, ao mesmo tempo em que aumentou significativamente minha produtividade

Eu realmente adoro o Cursor por sua poderosa codificação assistida por IA, especialmente pela forma como ele consegue entender minha base de código e gerar sugestões ou edições de código relevantes instantaneamente. No meu trabalho diário, ele me poupa muito tempo, ajudando-me na depuração, na escrita do código padrão e até mesmo explicando a lógica complexa passo a passo de maneira simples. A interface do usuário é limpa e familiar (como a do VS Code), o que facilitou meu início sem uma curva de aprendizado íngreme, ao mesmo tempo em que aumentou significativamente minha produtividade

📘 Leia também: Como o ClickUp usa quadros de sprint para o desenvolvimento ágil de produtos

📮 ClickUp Insight: A alternância de tarefas está minando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da necessidade de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular de uma reunião para outra. E se você pudesse eliminar essas interrupções que custam caro? O ClickUp ajuda a reduzir essa alternância de contexto ao reunir tarefas, documentos, chat e IA no mesmo espaço de trabalho, para que as equipes possam gerenciar o trabalho de produto sem precisar espalhá-lo por várias ferramentas.

6. Replit (ideal para criar e implantar aplicativos full-stack inteiramente no navegador)

via Fonte

Ao comparar o Base44 com o Replit, a principal diferença é a flexibilidade. O Replit oferece um IDE completo na nuvem com suporte a mais de 50 linguagens, enquanto o software Base44 se concentra em aplicativos gerados por prompts, com menos controle manual de programação.

O Agente de IA do Replit cria, testa e aprimora recursos de forma autônoma a partir de comandos em linguagem natural. Ele não se limita a gerar código — ele cria arquivos, instala dependências, executa testes e itera até que o recurso funcione. A edição multijogador em tempo real permite que várias pessoas programem o mesmo arquivo simultaneamente.

Principais recursos do Replit

Agente de IA: Cria, testa e aprimora recursos de forma autônoma a partir de comandos em linguagem natural — criando arquivos, instalando dependências, executando testes e iterando até que o recurso funcione

Suporte a mais de 50 linguagens: Um IDE completo na nuvem que abrange praticamente todas as principais linguagens de programação, ao contrário do foco do Base44 em prompts para aplicativos

Edição multijogador em tempo real: Vários desenvolvedores podem editar o mesmo arquivo simultaneamente, o que o torna ideal para sessões de programação colaborativa

Prós e contras do Replit

Prós:

Construtor de aplicativos de IA mais flexível: a combinação de acesso total ao IDE e um agente autônomo oferece aos desenvolvedores tanto assistência de IA quanto controle manual

Implantação integrada: a implantação com um clique inclui bancos de dados PostgreSQL integrados e autoescala sem a necessidade de configuração de infraestrutura adicional

Colaboração multijogador: a coedição em tempo real é rara entre IDEs baseadas em navegador e útil para programação em pares ou revisões ao vivo

Contras:

A tarifação de agentes com base no esforço pode gerar faturamento imprevisível, já que tarefas complexas consomem mais pontos de verificação

Menos adequado para usuários sem conhecimentos técnicos que desejam uma experiência direta de prompt para aplicativo, sem a complexidade de um IDE

O desempenho pode variar em projetos que exigem muitos recursos no ambiente do navegador

Preços do Replit

Plano gratuito

Core: US$ 25/mês

Pro: US$ 100/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Replit

G2: 4,5/5 (330 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Replit?

Avaliação de um usuário:

Fácil de usar. Muitos recursos: programação, programação dinâmica, design de sites, criação de aplicativos, armazenamento em servidor com diferentes configurações dependendo da quantidade necessária, criação de nomes de domínio. Ainda sou um usuário novo, mas criei 3 sites de aplicativos em um mês e tenho mais 4 ideias para desenvolver! Criações lindas! Meu segundo aplicativo era um pouco complicado, com muitas partes móveis no programa, e ele fez as alterações com bastante facilidade.

Fácil de usar. Muitos recursos: programação, programação dinâmica, design de sites, criação de aplicativos, armazenamento em servidor com diferentes configurações dependendo da quantidade necessária, criação de nomes de domínio. Ainda sou um usuário novo, mas criei 3 sites de aplicativos em um mês e tenho mais 4 ideias para desenvolver! Criações lindas! Meu segundo aplicativo era um pouco complicado, com muitas partes móveis no programa, e ele fez as alterações com bastante facilidade.

📘 Leia também: As melhores alternativas ao Replit para desenvolvimento em nuvem

7. Bubble (ideal para criar aplicativos web e móveis de nível profissional sem escrever código)

via Fonte

O Bubble permite que equipes sem conhecimentos técnicos criem aplicativos complexos para web e dispositivos móveis usando um editor visual do tipo arrastar e soltar — sem necessidade de código, nunca. Essa é a opção mais madura para quem não quer lidar com código de forma alguma, incluindo código gerado por IA.

Ela inclui um banco de dados integrado, um mecanismo de fluxo de trabalho do tipo apontar e clicar para lógica de negócios e um mercado de plug-ins para integrações de terceiros. A plataforma também gera aplicativos móveis nativos juntamente com aplicativos web a partir de um único backend.

A desvantagem: forte dependência do fornecedor. Não há exportação de código-fonte nem opção de auto-hospedagem, portanto, migrar do Bubble significa reconstruir tudo do zero.

Principais recursos do Bubble

Editor visual de arrastar e soltar: Crie aplicativos complexos para web e dispositivos móveis sem escrever ou revisar nenhum código — cada elemento do aplicativo é construído visualmente

Banco de dados e mecanismo de fluxo de trabalho integrados: lógica de negócios do tipo apontar e clicar, modelagem de dados e automação de fluxo de trabalho estão todos incluídos, sem a necessidade de serviços externos

Marketplace de plugins: integrações de terceiros ampliam a funcionalidade em pagamentos, autenticação, análises e muito mais, sem a necessidade de desenvolvimento personalizado

Prós e contras do Bubble

Prós:

Verdadeiramente sem código: ao contrário dos criadores de IA que geram código que você talvez ainda precise entender, o Bubble não exige nenhum conhecimento de programação em nenhuma etapa

A plataforma sem código mais madura: anos de desenvolvimento garantem que casos extremos, lógica complexa e aplicativos em escala de produção tenham suporte adequado

Back-end único para web e dispositivos móveis: desenvolva uma vez e gere aplicativos web e móveis nativos sem precisar manter bases de código separadas

Contras:

Vinculação significativa ao fornecedor: sem exportação de código-fonte e sem opção de auto-hospedagem, portanto, migrar do Bubble significa reconstruir do zero

O desempenho pode ficar aquém em comparação com aplicativos codificados manualmente para aplicações complexas ou que exigem grande volume de dados

Os custos mensais aumentam significativamente à medida que os aplicativos crescem em número de usuários e operações de dados

Preços do Bubble

Plano gratuito

Starter: US$ 59/mês

Growth: US$ 209/mês

Equipe: US$ 549/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Bubble

G2: 4,4/5 (180 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 330 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bubble?

Avaliação de um usuário:

A velocidade com que você pode criar aplicativos web totalmente funcionais e escaláveis é incrível. Não é tão rápido quanto usar a codificação AI Vibe para criar um aplicativo, mas a vantagem é que, depois de criado, é muito fácil editá-lo de acordo com suas especificações exatas. Por outro lado, você precisaria realmente saber programar para fazer edições usando ferramentas de codificação AI Vibe.

A velocidade com que você pode criar aplicativos web totalmente funcionais e escaláveis é incrível. Não é tão rápido quanto usar a codificação AI Vibe para criar um aplicativo, mas a vantagem é que, depois de criado, é muito fácil editá-lo de acordo com suas especificações exatas. Por outro lado, você precisaria realmente saber programar para fazer edições usando ferramentas de codificação AI Vibe.

via Fonte

O Emergent adota uma abordagem centrada no banco de dados para a criação de aplicativos de IA. Você descreve a ferramenta de que precisa, e ele gera tanto o esquema de dados quanto a interface administrativa para gerenciá-la. Isso o torna uma forte alternativa gratuita ao Base44 para equipes que precisam de rastreadores de estoque, painéis de CRM ou fluxos de trabalho de aprovação.

Os aplicativos gerados incluem validação de dados integrada, acesso baseado em funções e modelos de dados relacionais. A IA é otimizada para aplicativos de dados estruturados, em vez da criação de aplicativos de uso geral.

Trata-se de um participante mais recente com uma comunidade menor; portanto, as equipes devem verificar se o conjunto de recursos atual atende às suas necessidades específicas antes de se comprometerem.

Principais recursos emergentes

Geração de esquema com foco no banco de dados: Descreva a ferramenta de que você precisa, e o Emergent gera tanto o esquema de dados quanto a interface de administração, garantindo que seu aplicativo seja construído sobre uma base de dados sólida

Validação de dados integrada e RBAC: Os aplicativos gerados incluem validação de dados adequada, controle de acesso baseado em funções e modelos de dados relacionais sem necessidade de configuração adicional

Otimização de dados estruturados: A IA é especificamente ajustada para ferramentas internas com back-ends estruturados — rastreadores de estoque, painéis de CRM, fluxos de trabalho de aprovação — em vez de aplicativos de uso geral

Prós e contras emergentes

Prós:

Abordagem “schema-first”: Começar pela estrutura de dados em vez da interface do usuário resulta em ferramentas internas mais confiáveis e fáceis de manter

Configurações padrão prontas para produção: acesso baseado em funções, validação de dados e modelos relacionais estão incluídos por padrão, não são adicionados posteriormente

Ótima opção para ferramentas internas: o foco em dados estruturados torna-o particularmente eficaz para as ferramentas operacionais de que a maioria das empresas realmente precisa

Contras:

Recém-chegado com uma comunidade menor, portanto, os recursos e tutoriais de terceiros são limitados

Menos adequado para aplicativos voltados para o cliente ou casos de uso de finalidade geral fora do gerenciamento de dados estruturados

As equipes devem verificar se o conjunto de recursos atual atende às suas necessidades específicas antes de se comprometerem

Preços do Emergent

Plano gratuito

Padrão: US$ 20/mês

Pro: US$ 200/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários recentes

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Emergent?

Avaliação de um usuário:

O Emergent é muito fácil de usar, mesmo para quem não tem experiência em programação. Basta descrever o que quero criar e a plataforma ajuda a gerar a estrutura e o código necessários. Já o usei para criar sites simples e pequenas experiências interativas, como jogos para ativações, e o processo tem sido surpreendentemente tranquilo. O sistema de créditos também parece eficiente, pois os créditos duram bastante tempo em comparação com outras ferramentas.

O Emergent é muito fácil de usar, mesmo para quem não tem experiência em programação. Basta descrever o que quero criar e a plataforma ajuda a gerar a estrutura e o código necessários. Já o usei para criar sites simples e pequenas experiências interativas, como jogos para ativações, e o processo tem sido surpreendentemente tranquilo. O sistema de créditos também parece eficiente, pois os créditos duram bastante tempo em comparação com outras ferramentas.

9. Claude Code (ideal para desenvolvedores que precisam de raciocínio profundo de IA para tarefas complexas de programação)

via Fonte

O Claude Code é uma ferramenta de codificação agênica baseada em terminal da Anthropic. Ele é executado no seu terminal, compreende seu histórico do Git e usa raciocínio avançado para analisar problemas com várias etapas antes de gerar código.

Este não é um criador de aplicativos: é um mecanismo de raciocínio de IA para desenvolvedores que desejam aprimorar fluxos de trabalho existentes. O Claude Code possui as certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001, com autorização FedRAMP High para casos de uso governamentais.

Principais recursos do Claude Code

Pensamento ampliado: analise problemas em várias etapas antes de gerar código, produzindo resultados significativamente melhores para tarefas complexas como projeto de algoritmos, refatoração de múltiplos arquivos e depuração de condições de corrida

Conhecimento do histórico do Git: Executa-se no seu terminal com total compreensão do histórico do seu repositório, de modo que o contexto inclui não apenas o código atual, mas também como ele evoluiu

Certificações empresariais e governamentais: as certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001, além da autorização FedRAMP High, tornam-no adequado para setores regulamentados e casos de uso governamentais

Prós e contras do Claude Code

Prós:

Raciocínio de ponta: a capacidade de raciocínio avançada supera a geração de código padrão em tarefas genuinamente complexas que exigem resolução de problemas em várias etapas

Funciona em fluxos de trabalho existentes: a operação baseada em terminal significa que ele se adapta ao ambiente existente de qualquer desenvolvedor sem a necessidade de trocar de ferramentas ou editores

Sólida postura de conformidade: a autorização FedRAMP High abre caminho para casos de uso em órgãos governamentais e empresas regulamentadas; a maioria dos concorrentes não consegue atender a essas necessidades

Contras:

Não é um criador de aplicativos: requer conhecimento de desenvolvimento para ser usado de forma eficaz — usuários sem conhecimentos técnicos vão achá-lo inacessível

A interface exclusiva para terminal tem uma curva de aprendizado mais íngreme do que as alternativas baseadas em GUI

Sem recursos de gerenciamento de projetos, colaboração ou documentação

Preços do Claude Code

Plano gratuito

Pro: US$ 20/mês

Max: A partir de US$ 100/mês

Equipe: US$ 25 por usuário por mês

Empresa: US$ 20 por licença + uso de acordo com as tarifas da API

Avaliações e comentários sobre o Claude Code

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude Code?

Avaliação de um usuário:

Ele oferece suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde o planejamento até a implantação, e fica cada vez melhor a cada dia. O Claude Code mudou fundamentalmente a maneira como escrevemos código e criamos aplicativos, e as falhas no sistema estão sendo, lenta mas seguramente, corrigidas e aprimoradas ao longo do tempo.

Ele oferece suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde o planejamento até a implantação, e fica cada vez melhor a cada dia. O Claude Code mudou fundamentalmente a maneira como escrevemos código e criamos aplicativos, e as falhas no sistema estão sendo, lenta mas seguramente, corrigidas e aprimoradas ao longo do tempo.

10. Glide (ideal para transformar planilhas em aplicativos de negócios otimizados para dispositivos móveis sem código)

via Fonte

O Glide converte suas planilhas do Google Sheets, bases do Airtable ou arquivos do Excel existentes em aplicativos de negócios responsivos e otimizados para dispositivos móveis. Conecte uma planilha e o Glide gera automaticamente uma interface de aplicativo com listas, visualizações detalhadas, formulários e gráficos.

Você pode personalizar o layout com componentes de interface do usuário pré-construídos, adicionar fluxos de trabalho acionados e definir permissões detalhadas com controles de propriedade no nível da linha. O Glide AI também pode gerar estruturas completas de aplicativos a partir de comandos em linguagem natural.

A desvantagem: o Glide gera apenas Progressive Web Apps: não há publicação em lojas de aplicativos nativas. O modelo de cota de atualizações (cada gravação de dados conta como uma atualização) pode ficar caro em grande escala. 📚

Principais recursos do Glide

Conversão de planilhas em aplicativos: conecte uma planilha do Google Sheets, uma base do Airtable ou um arquivo do Excel, e o Glide gera automaticamente uma interface completa de aplicativo com listas, visualizações detalhadas, formulários e gráficos

Sincronização em tempo real: as alterações na sua planilha são refletidas instantaneamente no aplicativo, e os envios do aplicativo são gravados de volta na sua fonte de dados sem a necessidade de exportações ou importações manuais

Permissões por linha: controles de acesso granulares permitem restringir o que cada usuário vê com base em sua linha de dados, o que é útil para equipes de campo ou ferramentas voltadas para o cliente

Prós e contras do Glide

Prós:

Baixa barreira de entrada: se seus dados já estiverem em uma planilha, você pode ter um aplicativo funcional em minutos sem precisar aprender novos conceitos de modelagem de dados

Sincronização de dados em tempo real: a sincronização bidirecional entre o aplicativo e a planilha elimina atrasos nos dados ou a necessidade de reconciliação manual

Ideal para casos de uso em campo e em dispositivos móveis: a abordagem que prioriza os dispositivos móveis é perfeita para equipes que precisam de aplicativos em smartphones, em vez de painéis de controle em computadores

Contras:

Gera apenas aplicativos web progressivos — sem publicação em lojas de aplicativos nativas

O modelo de cota de atualizações (cada gravação de dados conta como uma atualização) pode se tornar caro em grande escala

Menos adequado para aplicativos que exigem dados relacionais complexos ou lógica de back-end além do que as planilhas suportam

Preços do Glide

Plano gratuito

Empresarial: US$ 199/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Glide

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Glide?

Avaliação de um usuário:

O Glide elimina com maestria a maior barreira à criação de aplicativos: escrever código. Ele funciona como um tradutor poderoso, transformando seus dados estruturados do Google Sheets, Airtable ou Excel em um aplicativo móvel e web totalmente funcional e com aparência nativa em minutos, em vez de meses.

O Glide elimina com maestria a maior barreira à criação de aplicativos: escrever código. Ele funciona como um tradutor poderoso, transformando seus dados estruturados do Google Sheets, Airtable ou Excel em um aplicativo móvel e web totalmente funcional e com aparência nativa em minutos, em vez de meses.

A ferramenta certa é aquela que mantém o trabalho em andamento

A melhor alternativa ao Base44 depende da parte do trabalho que você está tentando resolver.

Se você precisa criar um aplicativo rapidamente, há ótimas opções nesta lista. Se você deseja um controle mais profundo do código, desenvolvimento baseado em navegador ou um criador visual sem código, também há opções para tudo isso.

Mas se o seu maior gargalo não é criar o aplicativo, e sim gerenciar tudo o que acontece depois disso, então a melhor opção é uma plataforma que ofereça suporte a todo o fluxo de trabalho relacionado à criação.

É aí que o ClickUp se destaca. Ele oferece às equipes um único local para transformar ideias de produtos em planos, planos em tarefas e tarefas em trabalho concluído, sem dividir a documentação, a comunicação e a entrega entre várias ferramentas. Em vez de adicionar mais um produto isolado à sua pilha de ferramentas, ele ajuda a reduzir a fragmentação que, em primeiro lugar, atrasa as equipes.

Portanto, se você está procurando mais do que um criador de aplicativos e deseja um sistema que ajude sua equipe a realmente entregar resultados, o ClickUp é uma das alternativas mais práticas ao Base44.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente. ✅

Perguntas frequentes

Posso migrar um projeto existente do Base44 para outra plataforma?

Depende do objetivo: ferramentas com sincronização com o GitHub, como Lovable e Bolt.new, facilitam a migração porque permitem exportar o código, enquanto plataformas sem código, como Bubble ou Glide, exigem a reconstrução do aplicativo usando seus editores visuais.

Qual é a diferença entre o Base44 e o Replit para a criação de aplicativos?

O Base44 se concentra na geração de aplicativos completos a partir de prompts com o mínimo de programação manual. Ao mesmo tempo, o Replit oferece um IDE completo na nuvem com um agente de IA, mais de 50 linguagens de programação e um controle mais granular para desenvolvedores, tornando-o mais adequado para usuários que desejam escrever ou personalizar código com a assistência da IA.

Sim: o Bubble e o Glide utilizam criadores visuais do tipo arrastar e soltar, sem necessidade de código; o Emergent gera ferramentas internas a partir de prompts; e o ClickUp permite que as equipes gerenciem todo o fluxo de trabalho para a criação de ferramentas sem precisar de um aplicativo de gerenciamento de projetos separado.

Quais alternativas ao Base44 oferecem certificações de segurança de nível empresarial?

Entre as alternativas abordadas aqui, Cursor, Replit, Bubble, Claude Code e Glide possuem certificação SOC 2 Tipo II, e o Claude Code oferece adicionalmente autorização FedRAMP High para casos de uso governamentais.