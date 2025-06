As 10 melhores alternativas ao Lovable AI para o crescimento dos negócios em 2025

Precisa de uma página de destino para aquele lançamento de última hora? Ou um microsite elegante para captar leads do seu próximo webinar? A Lovable AI entra em ação como o seu desenvolvedor mais rápido; sem código, apenas vibrações.

É inteligente, escalável e encantadoramente simples. O que há para não gostar, certo?

A promessa de “da ideia ao aplicativo em segundos” começa a desaparecer quando você se depara com obstáculos de personalização. E se você gosta de controle prático, pode se sentir um pouco limitado.

Em pouco tempo, você estará pensando em sair. A boa notícia? Existe todo um mundo de ferramentas de IA que oferecem mais flexibilidade sem perder a facilidade de uso.

O verdadeiro desafio é saber onde procurar. Não se preocupe; reunimos as principais alternativas ao Lovable AI, seus recursos de destaque, opções de preços e avaliações de usuários.

As melhores alternativas ao Lovable num relance

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – IA para redação, codificação, resumos, automações – Quadros brancos, documentos, blocos de notas, formulários, calendário, CRM – Brain + Autopilot Agents para fluxos de trabalho proativos Ideal para equipes de pequeno a grande porte que buscam automação completa de marketing, desenvolvimento e fluxo de trabalho com tecnologia de IA Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Uizard – Captura de tela para maquete e wireframe para protótipo – Geração de interface de usuário em linguagem natural – Ferramentas de design interativas e editáveis Ideal para equipes de marketing e vendas em startups ou pequenas e médias empresas que precisam de modelos rápidos de páginas de destino e campanhas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês/usuário; preços personalizados para empresas Deco. cx – Edição em tempo real com controle em nível de código – Armazenamento integrado de formulários/dados e testes A/B – Componentes reutilizáveis para personalização rápida Ideal para equipes de marketing de comércio eletrônico e empresas de médio porte que desejam criar sites rápidos e interativos Plano gratuito disponível (2 usuários); planos pagos a partir de US$ 9/mês/usuário Reflex – Desenvolvimento Python completo com implantação em um clique – Mais de 60 componentes de interface do usuário personalizáveis – Autenticação integrada e infraestrutura em nuvem Ideal para fundadores e profissionais de marketing em equipes de médio porte que desejam protótipos de aplicativos completos com configuração mínima Nível Hobby gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês/usuário; preços personalizados para empresas Windsurf (anteriormente Codeium) – Autocompletar código e chat contextual com IA – Suporte para mais de 70 idiomas – Sugestões de DevOps e integrações IDE Ideal para equipes de marketing e desenvolvimento em startups que automatizam modelos de e-mail, trechos de código e ajustes de campanha Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês/usuário Jitter – Animação baseada em navegador com recurso de arrastar e soltar – Predefinições para redes sociais e tela infinita – Controle da linha do tempo e compartilhamento de feedback Ideal para designers e equipes sociais em startups/PMEs que criam visuais para redes sociais e animações de marca Plano gratuito disponível; plano Studio por US$ 19/mês/usuário; preços personalizados para empresas Rosebud AI – Animações geradas por IA, minijogos, fluxos de chat – Prototipagem visual para campanhas – Remix instantâneo e compartilhamento baseado no Discord Ideal para equipes de marketing criativas e de crescimento em pequenas empresas que precisam de recursos visuais para anúncios e conteúdo interativo Plano gratuito disponível; planos pagos de US$ 10 a US$ 50/mês/usuário LocoKit – Construtor de aplicativos baseado em lógica e geografia – PostGIS e modelagem de dados para fluxos de trabalho personalizados – Back-end visual sem SQL para aplicativos Ideal para desenvolvedores e equipes de operações de campo em organizações de médio porte que precisam de mapeamento e fluxos de aplicativos geopersonalizados Gratuito e de código aberto WebSim. ai – Simulação de site com IA – Histórico de revisões e interação na página – Corrige e gera código HTML para experiência do usuário na web Ideal para proprietários de pequenas empresas e desenvolvedores front-end que simulam jornadas do usuário e fluxos de checkout Plano gratuito disponível Tabnine – Sugestões de código de IA e treinamento de modelo privado – Implantação segura e teste automático – Verificações de proveniência para resultados seguros para IP Ideal para equipes de software e organizações centradas em desenvolvimento que automatizam códigos e personalizam integrações web Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9 a US$ 20/mês/usuário

O que você deve procurar em uma alternativa ao Lovable AI?

O Lovable AI pode deixar você querendo mais controle ou flexibilidade, mas a alternativa certa deve fazer mais do que apenas construir. Ela deve capacitá-lo a combinar produtos relevantes e marketing impactante.

Aqui estão alguns elementos que são essenciais na solução que você escolher:

Personalização mais profunda: Procure plataformas que permitam ir além dos modelos básicos e ajustar cada detalhe das suas páginas de destino, campanhas e fluxos de usuários. Uma personalização eficaz também significa um trabalho personalizado, garantindo que o seu alcance seja único

Integrações diversificadas: opte por alternativas que se conectam perfeitamente a serviços externos e plataformas de CRM, e-mail e ferramentas de análise existentes. Dessa forma, um melhor engajamento não virá à custa de fluxos de trabalho interrompidos

Alcance multicanal: opte por soluções que envolvam seu público em vários pontos de contato, incluindo e-mail, SMS, redes sociais e chat ao vivo. Priorize sair dos silos de comunicação unidirecionais

Suporte rápido para testes A/B: priorize ferramentas que executam testes A/B detalhados em diferentes páginas da web, sequências de e-mail e elementos de campanha. Quanto mais rápido você testar, mais rápido poderá otimizar sua abordagem e maximizar o engajamento

Preços e suporte ao cliente: Escolha um software com suporte ágil e estruturas de preços claras. Evite taxas ocultas e mantenha o atendimento ao cliente, para que você nunca fique desamparado quando precisar de ajuda

As 10 melhores alternativas ao Lovable AI

Com os olhos postos no que você precisa, vamos conhecer as principais alternativas ao Lovable disponíveis no mercado.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de marketing versátil e automação de fluxo de trabalho)

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Melhore os fluxos de trabalho de marketing com o ClickUp Brain

A Lovable AI se concentra na geração de aplicativos e códigos usando bate-papo em linguagem natural, mas é só isso. Muitas vezes, isso deixa as empresas tendo que lidar com pontos da história, código do aplicativo e outros resultados em plataformas desconectadas.

O ClickUp, por outro lado, é o aplicativo completo para o trabalho com inteligência artificial que reúne todas as soluções de produtividade em um único espaço para profissionais de marketing e desenvolvedores.

Além de mais de 30 ferramentas para tudo, desde a preparação de pesquisas até a visualização analítica, o ClickUp também oferece uma solução de IA dedicada para todas as questões relacionadas ao trabalho, desde gerenciamento de projetos e gerenciamento de conhecimento até criação de conteúdo e automação de agentes.

Escreva textos para melhorar o engajamento, debata estratégias para lançamentos de produtos e gere códigos instantâneos para atualizações de recursos com o ClickUp Brain

No centro dos recursos de IA do ClickUp está o ClickUp Brain, a “rede neural” que entende o contexto do seu espaço de trabalho, conectando suas tarefas, documentos, comentários, clipes de áudio e vídeo, painéis e wikis do ClickUp para fornecer respostas instantâneas e relevantes.

Desde a geração de stand-ups personalizados, atualizações de projetos e listas de itens de ação — até mesmo documentação técnica, como PRDs e planos de teste —, passando pela síntese de longas discussões e transcrição de clipes de áudio/vídeo, ele foi projetado para funcionar de maneira inteligente e atender às suas necessidades diárias.

Ele une seus esforços de marketing, vendas e operacionais. Ele ajuda você a debater ideias de produtos e até mesmo cria documentos de lançamento abrangentes.

Depois de conectar seu CRM e seus dados de vendas, ele pode revelar tendências e lidar com uma grande parte da pesquisa de clientes.

Resuma threads, acompanhe conversas perdidas e crie tarefas automaticamente a partir de mensagens no ClickUp Chat usando o ClickUp Brain

Em descrições de tarefas, comentários, documentos e no chat nativo do ClickUp, você pode fazer perguntas, resumir automaticamente, melhorar a redação, verificar a ortografia ou traduzir conteúdo em segundos usando o ClickUp Brain. Além disso, os campos de IA podem gerar automaticamente resumos de tarefas e itens de ação diretamente em seu fluxo de trabalho.

Quer imagens ilimitadas geradas por IA? Acesse o ClickUp Whiteboards e dê vida às suas ideias usando comandos em inglês simples.

Quer gerar, depurar ou refinar código para criar seu próprio aplicativo? Basta descrever sua ideia de aplicativo e o ClickUp Brain gera um código personalizado de acordo com o tom, a funcionalidade e o design da sua marca. Não é necessário nenhum conhecimento técnico aprofundado; basta especificar o caso de uso para a IA e pronto.

Gere e depure códigos mais rapidamente usando o ClickUp Brain

O resultado final é que o Brain é o passe de acesso aos bastidores de todo profissional de marketing para o planejamento de produtos, desde pesquisas aprofundadas até soluções de implantação. Além disso, se houver algo restante para a equipe de desenvolvedores agir, o ClickUp Brain pode gerar e atribuir tarefas automaticamente a eles.

🧠 Curiosidade: Apenas 12% das pessoas utilizam regularmente os recursos de IA integrados em ferramentas de produtividade. Imagine o quanto você estaria à frente se fizesse parte desse grupo.

Configure o rastreamento de leads em tempo real, a delegação condicional de tarefas, cálculos de campos personalizados e fluxos de trabalho mais complexos com o ClickUp Automations

Você está preocupado que todos esses recursos poderosos signifiquem mais trabalho manual? Spoiler: não significam. Não com o ClickUp Automations fazendo o trabalho pesado.

Para equipes de vendas e marketing, isso significa marcar automaticamente leads com alta intenção, atribuir acompanhamentos com base em informações preenchidas em formulários ou acionar atualizações de campanhas à medida que os negócios avançam. Você pode definir condições inteligentes para atualizar tarefas, mover arquivos e atribuir pontos de ação automaticamente.

Quando usado em conjunto com o criador de automação de linguagem natural do ClickUp, você pode criar fluxos de trabalho complexos (“quando X acontecer, faça Y”) por meio de prompts intuitivos.

Crie automações no ClickUp usando prompts em linguagem natural

Você pode até criar fluxos de trabalho completos, como atualizações de CRM integradas ao seu pipeline de marketing ou automatização da transferência de clientes, desde o contato inicial até a integração. Seja para compartilhar briefings da agência ou sincronizar com sua integração GitHub, o Automations elimina a desorganização para que sua equipe possa se concentrar no que realmente importa.

💡 Dica profissional: Tenha alguns exemplos de automação prontos, com base no que sua equipe costuma levar mais tempo para fazer. Isso permite que você se concentre no desenvolvimento de produtos mais estratégicos e impactantes.

Quer uma automação ainda mais prática?

Os Autopilot Agents da ClickUp são companheiros de IA proativos que observam, decidem e agem com base em regras predefinidas ou personalizadas.

Responda a perguntas repetitivas nos canais do ClickUp Chat, automatize relatórios diários e semanais, classifique e atribua mensagens, adicione lembretes e muito mais com o ClickUp Autopilot Agents

Os agentes pré-configurados incluem relatórios diários/semanais programados, resumos rápidos ou “respostas automáticas” nos canais de chat

Os agentes personalizados podem ser acionados por eventos, como envios de formulários, e gerar tarefas de forma autônoma, responder em threads, resumir conteúdos ou escalar problemas

Eles usam construtores sem código com gatilhos, condições, ações, ferramentas e fontes de conhecimento, tornando-os ideais para automação inteligente e adaptável.

Desde responder perguntas até resumir trabalhos, redigir conteúdos e acionar fluxos de trabalho, a camada de IA do ClickUp está profundamente integrada em todos os pontos de contato, unindo inteligência e execução e tornando a produtividade alegre e humana.

💡 Dica profissional: Ao usar o ClickUp AI (ClickUp Brain), você pode alternar facilmente entre diferentes LLMs — GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet e Gemini 2. 0 Flash‑Lite — diretamente no menu suspenso do assistente Brain. Alterne entre vários LLMs usando o ClickUp Brain e otimize o modelo para a tarefa em questão Alinhe os pontos fortes do modelo com sua tarefa: Use o3‑mini ou Flash‑Lite para rascunhos rápidos, resumos simples e edições em linha

Escolha Claude 3. 7 Sonnet quando precisar de uma redação forte, tom sutil ou ajuda com código

Mude para o GPT‑4o para raciocínio complexo, tratamento de contextos pesados ou fluxos de trabalho com várias etapas ✅ Resultado: você evita sobrecarregar os custos ou a latência, ao mesmo tempo que continua a desbloquear as capacidades do GPT‑4o ou do Claude quando necessário, tudo sem sair do seu espaço de trabalho ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Algumas de suas visualizações avançadas, como as visualizações de tabela e carga de trabalho, não são otimizadas para o aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Um avaliador do G2 compartilha:

Não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho dos clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos que o ClickUp esteja em constante evolução e que eles ouçam seus clientes!

Não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho dos clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos que o ClickUp esteja em constante evolução e que eles ouçam seus clientes!

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

2. Uizard (ideal para a criação de páginas de destino com marca)

via Uizard

Já imaginou se você poderia transformar um rabisco em um protótipo funcional? O Uizard faz isso em um piscar de olhos. Com sua ferramenta de design de interface do usuário baseada em IA, as equipes podem criar maquetes, wireframes e protótipos interativos simplesmente descrevendo suas ideias ou enviando capturas de tela.

É ideal para equipes de marketing e vendas que precisam visualizar campanhas rapidamente, testar e aprender fluxos de usuários ou desenvolver páginas de destino sem a ajuda de equipes de desenvolvimento.

Seja em brainstorming ou apresentações, o Uizard mantém sua criatividade fluindo, tornando o design tão fácil quanto escrever uma frase.

🔎 Você sabia? A Uizard começou como um projeto de ML chamado pix2code em 2017. Como muitos clichês do Vale do Silício, foi fundada quase um ano depois, após um hackathon em uma garagem em Mountain View.

Melhores recursos do Uizard

Transforme imagens de aplicativos, recursos ou produtos digitais em maquetes editáveis com um scanner de capturas de tela integrado

Digitalize wireframes desenhados à mão e obtenha controle de fidelidade com o modo wireframe

Reduza o tempo de lançamento de produtos e aumente as iterações com protótipos interativos

Limitações do Uizard

Alguns usuários acham que o código React e CSS para componentes individuais em uma tela torna o processo mais lento

Não possui todos os recursos e funcionalidades necessários para um projeto abrangente

Preços do Uizard

Gratuito

Pro: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Uizard

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre a Uizard

Um usuário do G2 diz:

Basta descrever a sua ideia e a Uizard cria um design sofisticado que pode ser facilmente transformado em um protótipo ou código.

Basta descrever a sua ideia e a Uizard cria um design sofisticado que pode ser facilmente transformado em um protótipo ou código.

3. Deco. cx (Ideal para personalização em tempo real de sites de marketing)

A Deco. cx é uma plataforma front-end extremamente rápida que permite às equipes de vendas e marketing criar experiências de alta conversão, especialmente no comércio eletrônico. De páginas de destino dinâmicas a vitrines personalizadas, sua interface sem código foi criada para oferecer velocidade, flexibilidade e desempenho.

O Deco.cx também se integra perfeitamente com pilhas modernas e oferece às equipes controle total sobre o conteúdo voltado para o cliente. Seja para testes A/B de ofertas ou localização de campanhas, o Deco.cx permite que você lance rapidamente, itere com frequência e se envolva de forma mais eficaz.

Melhores recursos do Deco. cx

Acelere o lançamento de campanhas com edição em tempo real e flexibilidade total de código

Gere formulários e capture dados instantaneamente com o banco de dados SQLite integrado e distribuído em borda da Deco em todos os sites

Personalize rapidamente a identidade da sua marca com componentes, estilos e modelos reutilizáveis para ajustes fáceis em cores, botões e tipografia

Limitações do Deco. cx

Alternar entre os modos sem código e com código completo muitas vezes leva à substituição ou perda de alterações

Suporta um número limitado de opções de hospedagem, restringindo a flexibilidade de implantação para algumas equipes

Preços da Deco. cx

Plano gratuito (apenas 2 usuários)

CMS baseado em GIT: US$ 9/mês por usuário e custo adicional de US$ 2/mês para mais usuários

Pro: US$ 99/mês por usuário e US$ 8 por cada 10 mil visualizações de página

Classificações e avaliações da Deco. cx

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Um dia na vida de um designer de experiência do usuário: responsabilidades, desafios e ferramentas indispensáveis

4. Reflex (Ideal para criar e testar protótipos de marketing)

via Reflex

O Reflex é uma solução popular para equipes que desenvolvem seus softwares em Python. Sua estrutura lógica de back-end e front-end é ideal para fundadores e profissionais de marketing que desejam ferramentas personalizadas sem precisar lidar com várias linguagens.

A solução tem mais de 60 componentes de interface do usuário personalizáveis e oferece rápida implantação na nuvem. Isso torna o Reflex especializado em prototipagem rápida e lançamentos de aplicativos com inteligência artificial.

Além disso, desde painéis e CRMs até portais de clientes, esta ferramenta ajuda você a entregar projetos mais rápidos e inovadores.

Melhores recursos do Reflex

Simplifique a lógica do seu aplicativo com o desenvolvimento full-stack em um único idioma

Lance ferramentas prontas para produção instantaneamente com suporte para implantação na nuvem com um clique

Gerencie usuários sem esforço com opções de autenticação integradas, como Google, Magic Link e Captcha

Limitações do Reflex

Ecossistema de plug-ins limitado devido ao seu status de estrutura mais recente e em rápida evolução

Alguns usuários relatam que as frequentes alterações na API podem causar interrupções

Preços reflexivos

Hobby: Gratuito

Pro: A partir de US$ 20/mês por usuário

Equipe: A partir de US$ 49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários reflexos

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Reflex

Veja como uma avaliação da ferramenta no Reddit descreve:

Na verdade, é muito simples quando você entende o ecossistema. Eu criei um aplicativo para nossa equipe de segurança que está implantado em um grupo de autoescala atrás de um balanceador de carga.

Na verdade, é muito simples quando você entende o ecossistema. Eu criei um aplicativo para nossa equipe de segurança que está implantado em um grupo de autoescala atrás de um balanceador de carga.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de prototipagem para designers

5. Windsurf — anteriormente Codeium (ideal para codificação automatizada de páginas de campanha)

via Windsurf

Você gostaria de ter um colega de programação que lesse sua mente? O Windsurf (anteriormente Codeium) pode parecer isso, especialmente para equipes de vendas e marketing que desejam ajustar os produtos finais sem precisar recorrer aos desenvolvedores.

A ferramenta integra-se com o VS Code e o PyCharm, fornecendo automações DevOps e sugestões inteligentes em mais de 70 idiomas para acelerar a sua edição. O Windsurf também possui um chat com IA que lida de forma eficiente com correções na página de destino e atualizações de modelos de e-mail.

Melhores recursos do Windsurf (anteriormente Codeium)

Corrija problemas de código rapidamente com algoritmos de edição de código contextual

Acelere as tarefas rotineiras de codificação e reduza a carga sobre usuários não técnicos com um conjunto diversificado de opções de preenchimento automático

Mantenha seu código privado e seguro, sem necessidade de treinamento sobre dados não permissivos

Limitações do Windsurf (anteriormente Codeium)

Os usuários consideram que o produto está aquém em termos de automação de fluxos de trabalho, personalização de código e suporte quando comparado com os concorrentes

Os algoritmos de IA não são tão eficazes ao lidar com blocos de código não convencionais ou complexos

Preços do Windsurf (anteriormente Codeium)

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

Equipes: US$ 30/mês por usuário

Empresa: A partir de US$ 60/mês por usuário

Avaliações e comentários do Windsurf (anteriormente Codeium)

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Windsurf (anteriormente Codeium)

Um usuário do Reddit diz:

Hoje estive brincando com o Windsurf. É muito rápido iniciar um projeto. Até agora, trabalhando em um projeto Laravel, percebi que ele consegue fazer a maioria das coisas que peço sem que eu precise pedir para corrigir nada. Quando peço para corrigir algo, ele é muito bom em identificar quais arquivos precisam ser editados. Tive que reiniciar o projeto do início porque deixei ele avançar sem verificar se estava fazendo a coisa certa.

Hoje estive brincando com o Windsurf. É muito rápido iniciar um projeto. Até agora, trabalhando em um projeto Laravel, percebi que ele consegue fazer a maioria das coisas que peço sem que eu precise pedir para corrigir nada. Quando peço para corrigir algo, ele é muito bom em identificar quais arquivos precisam ser editados. Tive que reiniciar o projeto do início porque deixei ele avançar sem verificar se estava fazendo a coisa certa.

6. Jitter (ideal para design e animação em redes sociais)

via Jitter

O Jitter é uma solução de design para animações rápidas, divertidas e sem frustrações. Seu editor baseado em navegador é elegante, simples e inclui elementos de redes sociais.

Ele também oferece uma tela infinita para testar versões e layouts ilimitados até que o visual da sua marca fique perfeito. É extremamente rápido, com visualizações em tempo real que mantêm seu fluxo criativo em movimento.

Além disso, o Jitter possui predefinições de tamanho integradas para Instagram, YouTube, Facebook e muito mais, o que significa que não é mais necessário redimensionar manualmente as campanhas. Basta escolher, animar e publicar.

Principais recursos do Jitter

Adicione e compartilhe feedback instantâneo para impulsionar o design colaborativo com seus links de acesso simples

Mantenha a consistência em todo o seu conteúdo de mídia social com o recurso de copiar e colar para animações entre camadas

Programe e organize suas animações com o recurso de linha do tempo

Limitações de jitter

Opções limitadas de formatos de exportação em comparação com softwares de animação para desktop

Sem opção de acesso offline, pois é baseado em navegador

Preços variáveis

Gratuito

Studio: US$ 19/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jitter

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Jitter

Uma avaliação da G2 diz:

O Jitter provou ser útil para criar animações curtas e fluidas, úteis em redes sociais e vídeos explicativos. Não é necessário praticamente nenhum conhecimento técnico para começar, pois o programa é intuitivo e vem com recursos pré-construídos.

O Jitter provou ser útil para criar animações curtas e fluidas, úteis em redes sociais e vídeos explicativos. Não é necessário praticamente nenhum conhecimento técnico para começar, pois o programa é intuitivo e vem com recursos pré-construídos.

➡️ Leia mais: Principais ferramentas para gerar ideias de produtos de IA

Veja nossas melhores dicas sobre como usar IA para marketing neste vídeo:

7. Rosebud AI (ideal para anúncios e visuais de persona)

via Rosebud AI

A Rosebud AI oferece aos profissionais de marketing e equipes criativas uma nova maneira ousada de criar conteúdo interativo, visuais para anúncios e personagens animados, sem precisar escrever código. Basta descrever o que você deseja; a plataforma dá vida à sua ideia com animações de personagens, jogos ou fluxos de chatbot gerados por IA.

A Rosebud AI sempre entrega com o mínimo de esforço, seja você precisando de uma campanha, um minijogo com a sua marca ou uma página de destino imersiva. Conclusão: essa ferramenta ajuda você a se concentrar em ideias, não em integrações, para oferecer experiências digitais diferenciadas.

🔎 Você sabia? Rosebud AI recebeu esse nome em homenagem ao código secreto do jogo The Sims, que dava aos jogadores recursos ilimitados para jogar no modo construção.

Melhores recursos do Rosebud AI

Crie animações dinâmicas de personagens para anúncios e conteúdo de marketing usando prompts de texto simples

Lance aplicativos e jogos sem esforço com a configuração em um clique e a capacidade de remixar projetos existentes

Compartilhe ideias instantaneamente com um link direto do Discord na página inicial para facilitar o acesso e a colaboração da comunidade

Limitações do Rosebud AI

Carece da precisão e do controle criativo que os designers profissionais precisam para criar estilos específicos para cada marca

Foca mais na criação de aplicativos do que no lançamento, tornando tedioso medir as vendas e o engajamento do cliente após a entrega

Preços da Rosebud AI

Iniciante: Grátis

Desenvolvedor independente: US$ 10/mês por usuário

10X Dev: US$ 30/mês por usuário

Pro: US$ 50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Rosebud AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre a Rosebud AI

Veja o que um usuário do Reddit tem a dizer:

“É incrível como consigo fazer muito mais dessa forma do que usando o GameMaker. É muito mais fácil criar elementos e recursos complexos para jogos usando a IA.”

“É incrível como consigo fazer muito mais dessa forma do que usando o GameMaker. É muito mais fácil criar elementos e recursos complexos para jogos usando a IA.”

8. LocoKit (ideal para criar aplicativos de fluxo de trabalho geográficos e personalizados)

via LocoKit

O LocoKit foi projetado para criar aplicativos sofisticados e baseados em bancos de dados em minutos, que precisam seguir uma lógica personalizada. Esta ferramenta é especializada em aplicativos web full-stack, como mapeamento de territórios e otimização de rotas, alcançando alto nível de personalização e engajamento contextual. Sua interface intuitiva, semelhante a uma planilha, e a modelagem de dados personalizável mantêm o layout familiar e evitam add-ons SQL

Melhores recursos do LocoKit

Trace elementos geográficos precisos em seus aplicativos com os recursos integrados do PostGIS

Estruture os dados em torno da sua estratégia de alcance, vincule leads a campanhas, acompanhe follow-ups ou conecte as ações dos usuários em todo o seu funil com modelagem visual e relacional

Defina permissões detalhadas no nível da tabela com funções baseadas em usuários e grupos

Limitações do LocoKit

Focado principalmente em dispositivos iOS, o que pode limitar a acessibilidade entre plataformas

Preços do LocoKit

Gratuito e de código aberto

Avaliações e comentários do LocoKit

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. WebSim. ai (Ideal para simular jornadas do usuário em sites)

Outra ferramenta especializada em simulações é o WebSim.ai. A solução se destaca por suas experiências interativas na web sob demanda e cria sites HTML funcionais com base em seus temas ou URLs. É alimentada por modelos de IA como Sonnet 3.5 e DeepSeek R1.

Pequenas empresas e desenvolvedores de aplicativos web podem rapidamente criar modelos de diferentes caminhos do usuário e interações com o cliente com vários layouts de página ou fluxos de checkout.

Melhores recursos do WebSim.ai

Implemente uma adição de recurso de usuário remixado de volta ao seu aplicativo com a opção de adotar o histórico de revisões

Encontre e corrija erros de código corrigíveis com soluções rápidas e correção automática com IA

Habilite recursos interativos de IA em sua página existente com a integração do modelo de linguagem do WebSim.ai

Limitações do WebSim. ai

Atualmente, concentra-se na simulação de sites, em vez de recursos mais amplos de comunicação com IA

Opções limitadas de integração com outras ferramentas de marketing

Preços do WebSim. ai

Gratuito

Avaliações e comentários sobre WebSim.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o WebSim.ai

Uma avaliação no Reddit diz:

Estou impressionado com a capacidade do WebSim de transformar a criatividade em realidade para pessoas sem conhecimentos técnicos. Não acredito que não seja mais popular.

Estou impressionado com a capacidade do WebSim de transformar a criatividade em realidade para pessoas sem conhecimentos técnicos. Não acredito que não seja mais popular.

10. Tabnine (Ideal para personalização automatizada de código e integração com a web)

via Tabnine

O Tabnine é uma joia escondida para empresas de software que desejam avançar rapidamente, especialmente equipes de marketing. Seu recurso de destaque, a personalização de código com IA, ajuda a fornecer ferramentas da web rápidas, scripts de pontuação de leads ou painéis personalizados sem esperar pelos desenvolvedores.

Seja para automatizar o alcance ou personalizar a jornada do cliente, as sugestões de IA da Tabnine completam trechos de código enquanto você digita. Ela também possui uma implantação segura que mantém os dados privados enquanto você expande seus negócios.

Melhores recursos do Tabnine

Gere padrões específicos para cada domínio com recursos de treinamento de base de código privada

Minimize os riscos de violação de propriedade intelectual e direitos autorais com o recurso de proveniência e atribuição da Tabnine, que verifica o código gerado por IA em relação ao código visível publicamente

Acelere o desenvolvimento com a criação automatizada de testes e a síntese de documentação

Limitações do Tabnine

Alguns usuários consideram o Tabnine um recurso pesado e que causa problemas de memória em grandes bases de código

Pode tender a gerar mais linhas de código do que o necessário, tornando a edição um pouco tediosa

Preços do Tabnine

Básico: Gratuito

Desenvolvimento: US$ 9/mês por usuário

Negócios: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários da Tabnine

G2: 4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Tabnine

Um usuário do G2 compartilha:

Ele fornece sugestões de código com base na linguagem de programação que usamos. Como desenvolvedor, trabalho com muitas linguagens e fico confuso com a sintaxe, mas isso me ajuda muito.

Ele fornece sugestões de código com base na linguagem de programação que usamos. Como desenvolvedor, trabalho com muitas linguagens e fico confuso com a sintaxe, mas isso me ajuda muito.

➡️ Leia mais: Como usar IA no desenvolvimento de software

Domine o marketing e o desenvolvimento de produtos com o ClickUp

Minimizar o tempo de desenvolvimento de aplicativos permite que as empresas respondam mais rapidamente às necessidades específicas de seus clientes. Mas escolher os criadores de aplicativos de IA certos não significa ficar com a Lovable AI só porque ela é popular.

As equipes de marketing precisam de soluções com pouco código que ofereçam agilidade sem complicações técnicas. Com o ClickUp, você obtém análises em tempo real, implantação com um clique e integrações perfeitas, além da geração de código de IA.

Mais do que apenas uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos, o ClickUp simplifica o gerenciamento de tarefas, a colaboração em equipe e a supervisão de campanhas. Sua assistência alimentada por IA e ferramentas de fluxo de trabalho proporcionam uma experiência excepcional ao cliente do início ao fim.

Pronto para arrasar nas campanhas de marketing e no gerenciamento de software de uma só vez? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!