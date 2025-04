11 melhores alternativas ao Cursor AI

Se você usa o Cursor AI para codificação, provavelmente já desfrutou de recursos importantes, como autocompletar código, depuração e geração de documentação.

Mas vamos ser honestos: ele não é perfeito.

Seja por dificuldades em lidar com códigos complexos ou por suporte limitado a idiomas, você pode estar pensando em explorar opções que atendam melhor às suas necessidades.

Nesta postagem do blog, vamos nos aprofundar em algumas das melhores alternativas ao Cursor AI, mostrando como elas se comparam e por que podem ser a atualização que você estava procurando. 👀

Aqui estão as 11 principais alternativas ao Cursor AI para você explorar: ClickUp (melhor para gerenciar projetos de desenvolvimento de software e colaboração em equipe em uma única plataforma) TabNine (melhor para desenvolvedores que procuram um recurso de autocompletar código rápido e alimentado por IA em vários IDEs) GitHub Copilot (melhor para sugestões de código contínuas diretamente nos fluxos de trabalho do GitHub) Codeium (melhor para conclusão de código em tempo real com suporte para vários idiomas) OpenAI Codex (melhor para tarefas de codificação complexas e trabalho com APIs) CodeT5 (melhor para grandes bases de código e análise de código com IA) IntelliCode (melhor para usuários do Visual Studio que buscam sugestões baseadas em IA para melhorar a eficiência e a precisão da codificação) DeepCode (melhor para identificar e corrigir possíveis bugs ou problemas de segurança com revisões e insights de código em tempo real) Replit Ghostwriter (melhor para assistente de codificação baseado em nuvem com recursos colaborativos) Eclipse Che (melhor para IDE baseado em nuvem e gerenciamento de espaço de trabalho) Bolt. new (melhor para codificação leve e baseada em nuvem para simplificar o desenvolvimento)

Limitações do Cursor AI

O Cursor AI é uma grande promessa para os desenvolvedores, mas tem várias limitações que podem apresentar desafios no desenvolvimento de software, levando você a buscar alternativas.

Limite mensal de 500 consultas: Isso impede que os desenvolvedores trabalhem em projetos maiores ou mais complexos, causando frustração e forçando-os a explorar ferramentas com menos restrições

Desempenho lento com grandes bases de código: O Cursor AI tende a ficar lento ao lidar com projetos complexos e com vários arquivos, o que o torna ineficiente para equipes de desenvolvimento maiores

Sugestões imprecisas: Os usuários relataram que o Cursor AI às vezes gera trechos de código irrelevantes ou incorretos, o que interrompe o fluxo de desenvolvimento e leva a correções demoradas

Falta de percepção do contexto: Embora o Cursor AI possa sugerir códigos, ele tem dificuldade para manter o contexto em projetos maiores, o que leva a resultados inconsistentes

Integrações limitadas: As opções de integração do Cursor AI são menos extensas em comparação com alguns concorrentes, o que limita a flexibilidade em determinados ambientes de desenvolvimento

Alternativas ao Cursor AI em resumo

Os problemas e as limitações do Cursor AI fizeram com que muitos buscassem alternativas mais confiáveis e repletas de recursos. Aqui está uma rápida visão geral das principais alternativas ao Cursor AI, cada uma delas oferecendo recursos exclusivos adaptados para aprimorar sua experiência de codificação. 💻

Ferramenta Recurso de destaque Melhor para ClickUp Gerenciamento abrangente de projetos com fluxos de trabalho e integrações personalizáveis Equipes que buscam uma plataforma completa para gerenciamento de tarefas, colaboração e acompanhamento de projetos TabNine Autocompletar código orientado por IA com suporte a várias linguagens e ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs) Desenvolvedores que desejam aumentar a eficiência da codificação com sugestões sensíveis ao contexto em vários idiomas Copiloto do GitHub Sugestões de código com IA integradas em IDEs populares Técnicos que buscam assistência de código em tempo real e preenchimento automático em seu ambiente de desenvolvimento Codeium Conclusão de código de IA com suporte para vários idiomas e IDEs Desenvolvedores que buscam um assistente de código versátil que se integre perfeitamente ao seu fluxo de trabalho Codex OpenAI IA avançada capaz de compreender e gerar códigos complexos Desenvolvedores e equipes que precisam de uma ferramenta avançada para criar aplicativos e lidar com a geração de códigos complexos CodeT5 Modelo otimizado para geração e compreensão de código em várias linguagens Codificadores que precisam de uma ferramenta especializada para geração de código a partir de descrições simples ou compreensão de código IntelliCode Sugestões de código orientadas por IA e refatoração no Visual Studio Desenvolvedores que usam o Visual Studio ou o VS Code e desejam recomendações inteligentes de código e correções de erros DeepCode Análise de código estático com tecnologia de IA para identificar vulnerabilidades e bugs Equipes de desenvolvimento e segurança com o objetivo de detectar e corrigir problemas em sua base de código automaticamente Replit Ghostwriter Codificação assistida por IA diretamente na plataforma Replit Alunos e desenvolvedores que usam o Replit e desejam sugestões orientadas por IA para escrever, depurar e aprender códigos mais rapidamente Eclipse Che IDE baseado em nuvem com espaços de trabalho colaborativos e em contêineres Equipes que precisam de uma solução baseada em nuvem para desenvolvimento colaborativo com fluxos de trabalho CI/CD integrados Bolt. novo Ambientes de desenvolvimento instantâneos baseados na nuvem com modelos pré-configurados Desenvolvedores que precisam de configuração rápida de ambientes de desenvolvimento sem instalação ou configuração local

As 11 melhores alternativas ao Cursor AI para usar

Se você estiver explorando opções além do Cursor AI, essas 11 ferramentas alternativas de IA para equipes de software oferecem uma variedade de recursos adaptados para aprimorar seu fluxo de trabalho de codificação e desenvolvimento.

Vamos nos aprofundar. 👇

1. ClickUp (melhor para gerenciar projetos de desenvolvimento de software e colaboração em equipe em uma única plataforma)

Clique no cérebro

Gere código sem esforço usando entradas de linguagem natural com o ClickUp Brain

O ClickUp for Software Teams é uma alternativa dinâmica ao Cursor AI. Ele combina inteligência artificial, integrações perfeitas e ferramentas flexíveis de gerenciamento de projetos para aprimorar seu fluxo de trabalho de codificação. Desde a geração de trechos de código e o acompanhamento do progresso até a sincronização com ferramentas como o GitHub, o ClickUp garante que seu processo de codificação seja eficiente e organizado.

No centro dessa funcionalidade está o ClickUp Brain, uma ferramenta com tecnologia de IA que fornece trechos de código precisos, economizando tempo e reduzindo erros. Criada especificamente para desenvolvedores de software, ela apresenta centenas de prompts artesanais e apoiados por pesquisas para gerar código, revisá-lo ou executar testes de unidade.

Faça o download deste modelo Crie, acompanhe e envie projetos com o modelo de processo de desenvolvimento de software ClickUp

O modelo de desenvolvimento de software ClickUp oferece uma solução prática para unificar o fluxo de trabalho da sua equipe e eliminar as falhas de comunicação. Em vez de depender de reuniões intermináveis e atualizações de status, esse modelo centraliza seu processo de desenvolvimento, garantindo uma colaboração tranquila desde a concepção até a entrega.

Com suas pastas pré-criadas e fluxos de trabalho personalizáveis, o modelo foi projetado para dar suporte a todas as fases do desenvolvimento de software. Além disso, esse modelo ajuda você:

Planeje e organize: Crie roteiros de produtos, backlogs e fluxos de trabalho adaptados às necessidades da sua equipe

Simplifique a execução: Gerencie sprints, acompanhe lançamentos e realize pesquisas com usuários em uma única plataforma

Melhore a comunicação: Compartilhe o progresso sem esforço com as partes interessadas e os membros da equipe

Metodologias flexíveis: Adapte-se ao Scrum, Kanban ou fluxos de trabalho híbridos com estruturas pré-construídas

Melhores recursos do ClickUp

Integração perfeita com o GitHub e o GitLab: Vincule seus repositórios ao ClickUp para sincronizar automaticamente commits, branches e pull requests diretamente nas tarefas com o Vincule seus repositórios ao ClickUp para sincronizar automaticamente commits, branches e pull requests diretamente nas tarefas com o ClickUp Integrations

Destaque de sintaxe: Use a formatação de blocos de código no Use a formatação de blocos de código no ClickUp Docs para compartilhar e organizar trechos de código com destaque de sintaxe para mais de 30 linguagens de programação

Simplifique o compartilhamento de código com destaque de sintaxe no ClickUp Docs

Painéis personalizáveis: Acompanhe e compartilhe o progresso do desenvolvimento com o Acompanhe e compartilhe o progresso do desenvolvimento com o ClickUp Dashboards , definindo metas de codificação e adicionando cartões personalizados para obter insights sobre tarefas, commits e marcos do projeto

Informações organizadas: Acompanhe os principais detalhes de codificação adicionando Acompanhe os principais detalhes de codificação adicionando campos personalizados do ClickUp às tarefas, como linguagens de programação, status de revisão de código ou fases de teste, para uma melhor organização do projeto

Modelos pré-criados: Utilize vários Utilize vários modelos de desenvolvimento de software para otimizar o planejamento de projetos, o gerenciamento de sprints e o acompanhamento de lançamentos

Limitações do ClickUp

Requer tempo para utilizar os recursos avançados de IA de forma eficaz

Alguns recursos avançados podem não estar acessíveis no aplicativo móvel

Preço do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Gosto muito da versatilidade do ClickUp. Ele tem uma ampla gama de recursos e pode substituir muitas outras soluções de software. Para equipes pequenas e em crescimento, ele oferece uma ótima maneira de organizar e visualizar o trabalho. Por fim, a IA do ClickUp é uma ótima ferramenta para ajudar minha equipe a procurar itens.

Gosto muito da versatilidade do ClickUp. Ele tem uma ampla gama de recursos e pode substituir muitas outras soluções de software. Para equipes pequenas e em crescimento, ele oferece uma ótima maneira de organizar e visualizar o trabalho. Por fim, a IA do ClickUp é uma ótima ferramenta para ajudar minha equipe a procurar itens.

2. TabNine (melhor para desenvolvedores que buscam um recurso de autocompletar código rápido e alimentado por IA em vários IDEs)

via TabNine

O TabNine é um assistente de codificação com IA projetado para ajudar os desenvolvedores de software a acelerar os fluxos de trabalho e melhorar a qualidade do código. Com seus recursos avançados de autocompletar código, o TabNine prevê e sugere funções completas ou linhas inteiras de código à medida que você digita, reduzindo significativamente o tempo gasto em tarefas repetitivas.

Ele oferece mais privacidade, flexibilidade e opções de personalização além das sugestões básicas de código. Independentemente de você estar trabalhando com JavaScript, Python ou linguagens mais específicas, como Rust ou Go, esse programador de pares de IA se integra perfeitamente ao seu ambiente, mantendo protocolos de segurança rigorosos.

Melhores recursos do TabNine

Acelere seu fluxo de trabalho com sugestões baseadas em aprendizado de máquina que antecipam sua próxima linha de código

Escolha entre hospedagem no local, na nuvem ou no servidor para se alinhar aos requisitos de segurança da sua empresa

Treine modelos de IA em sua base de código para obter sugestões altamente personalizadas e precisas

Obtenha privacidade total do código com retenção zero de dados e proteção contra riscos de responsabilidade de IP

Limitações do TabNine

O programa consome uma quantidade significativa de RAM, muitas vezes exigindo mais de 1 GB de memória para ser executado com eficiência

Ao trabalhar com estruturas de UI JavaScript, as sugestões tendem a ser menos precisas ou, às vezes, incorretas

Preços do TabNine

Básico: Gratuito

Desenvolvimento: $9/mês por usuário

Enterprise: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e resenhas do TabNine

G2: 4. 2/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TabNine?

Adapta-se rapidamente ao estilo e aos formatos do meu código, atualizando-se para acomodar as variáveis e funções que defini.

Adapta-se rapidamente ao estilo e aos formatos do meu código, atualizando-se para acomodar as variáveis e funções que defini.

3. GitHub Copilot (melhor para sugestões de código contínuas diretamente nos fluxos de trabalho do GitHub)

via GitHub Copilot

O GitHub Copilot, com tecnologia OpenAI, oferece suporte a uma variedade maior de linguagens de programação e gera códigos precisos e completos, o que o torna uma ferramenta produtiva para desenvolvedores. Como uma alternativa confiável ao ChatGPT, o Copilot permite que você lide com novas linguagens de programação e estruturas mais rapidamente, enquanto desfruta de uma integração perfeita em seu ambiente de codificação existente.

Desde a escrita de código até a criação de testes, documentação e até mesmo atualizações de vários arquivos, o Copilot ajuda você a se concentrar no que mais importa: resolver problemas e enviar códigos melhores. Sua capacidade de entender avisos de linguagem natural significa que você pode trabalhar mais rápido.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Gere código em várias linguagens de programação, incluindo Python, JavaScript, C++, Go e TypeScript

Integre-se perfeitamente a editores de código populares, como Visual Studio Code, JetBrains IDEs e Neovim

Detecte e corrija bugs com antecedência revisando as detecções e sugestões de erros geradas pela IA

Personalize as sugestões de codificação ensinando à ferramenta seu estilo e padrões de projeto

Limitações do GitHub Copilot

Tem dificuldade para compreender solicitações complexas e pode ignorar informações

Não é possível analisar toda uma base de código no Visual Studio, limitando seu escopo a arquivos individuais

Preços do GitHub Copilot

Profissional: US$ 10/mês por usuário

Para empresas: US$ 19/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Classificações e análises do GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (mais de 140 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitHub Copilot?

A capacidade de completar a sintaxe ao escrever código, analisar mensagens de erro e quase 100% me dá um caminho a seguir, para explicar e discutir opções de arquitetura.

A capacidade de completar a sintaxe ao escrever código, analisar mensagens de erro e quase 100% me dá um caminho a seguir, para explicar e discutir opções de arquitetura.

📖 Leia também: Guia de 9 etapas sobre como escrever documentação para código

4. Codeium (o melhor para conclusão de código em tempo real com suporte para vários idiomas)

via Codeium

O Codeium é um assistente de codificação avançado que usa IA no desenvolvimento de software para gerar sugestões de código com reconhecimento de contexto. Seu exclusivo recurso "Supercomplete" prevê sua próxima ação, não apenas sua próxima linha de código, tornando-o mais intuitivo e com visão de futuro do que as ferramentas tradicionais de autocompletar.

Com suporte para mais de 70 linguagens de programação e compatibilidade com os principais IDEs e plataformas, o Codeium se adapta às necessidades individuais, da equipe e da empresa.

Melhores recursos do Codeium

Crie blocos de código de várias linhas, incluindo chamadas de função e manipuladores de eventos, com o mínimo de entrada

Renomeie variáveis, elimine erros de digitação e vincule manipuladores de eventos automaticamente em seu editor

Aproveite a conformidade com o SOC2 Tipo 2 para fluxos de trabalho de codificação seguros e confiáveis

Integre-se a IDEs e plataformas como Chrome, Safari, MacOS, iOS e Android para obter ambientes de codificação flexíveis

Limitações do Codeium

Assistência de depuração limitada para erros lógicos complexos

Ocasionalmente, fornece sugestões irrelevantes, interrompendo o fluxo de trabalho em códigos complexos ou não convencionais

Preços do Codeium

Profissional: US$ 15/mês por usuário

Pro Ultimate: US$ 60/mês por usuário

Equipes: US$ 35/mês por usuário

Equipe Ultimate: US$ 90/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Codeium

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Codeium?

Estou usando o Codeium há algum tempo e ele se tornou rapidamente uma ferramenta indispensável em meu fluxo de trabalho de desenvolvimento. O recurso de autocompletar código com IA é incrivelmente intuitivo e acelera significativamente meu processo de codificação.

Estou usando o Codeium há algum tempo e ele se tornou rapidamente uma ferramenta indispensável em meu fluxo de trabalho de desenvolvimento. O recurso de autocompletar código com IA é incrivelmente intuitivo e acelera significativamente meu processo de codificação.

5. OpenAI Codex (melhor para tarefas de codificação complexas e trabalho com APIs)

via OpenAI Codex

O OpenAI Codex, desenvolvido pelos criadores do ChatGPT, faz a ponte entre a linguagem natural e a programação, transformando prompts escritos em código executável. Aproveitando os recursos avançados de processamento de linguagem do GPT-3 e bilhões de linhas de código de fontes públicas, o Codex simplifica as tarefas de codificação para desenvolvedores de todos os níveis.

Sua capacidade de gerar trechos de código relevantes rapidamente o torna um assistente útil para a produtividade do desenvolvedor.

Melhores recursos do OpenAI Codex

Trabalhe com mais de uma dúzia de linguagens de programação, incluindo JavaScript, PHP, Swift e scripts de shell

Aplique o Codex para tarefas como transpilar código, explicar trechos ou refatorar projetos

Utilize sua memória de 14 KB para Python, proporcionando uma compreensão contextual mais profunda do que o GPT-3

Use o Codex para sugerir bibliotecas, APIs ou funções para tarefas específicas, acelerando o desenvolvimento

Limitações do OpenAI Codex

As saídas de código do Codex podem conter erros ou podem não ser funcionais em alguns momentos

Ele costuma ter dificuldades com tarefas de codificação complexas que exigem a síntese de vários componentes

Preços do OpenAI Codex

Preços personalizados

Classificações e análises do OpenAI Codex

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OpenAI Codex?

Estou acostumado com IAs de codificação, como o Github Copilot, que não oferecem suporte ao R. Hoje obtive acesso à versão beta do Codex e estou maravilhado. Ele entende o R sem nem mesmo precisar ser informado de que você está usando o R.

Estou acostumado com IAs de codificação, como o Github Copilot, que não oferecem suporte ao R. Hoje obtive acesso à versão beta do Codex e estou maravilhado. Ele entende o R sem nem mesmo precisar ser informado de que você está usando o R.

6. CodeT5 (melhor para grandes bases de código e análise de código com IA)

via CodeT5

O CodeT5 é um modelo de código aberto baseado em transformadores, projetado especificamente para tarefas de programação.

Desenvolvido por pesquisadores da Salesforce, ele se baseia nos princípios do T5 (Transformador de transferência de texto para texto) do Google e os adapta a tarefas relacionadas a código.

Essa ferramenta de desenvolvimento de software se destaca na sumarização, geração, refinamento e até mesmo na tradução de código para código. Isso permite que ela processe elementos específicos do idioma, como nomes de variáveis e identificadores de funções, com precisão.

Melhores recursos do CodeT5

Identifique seções de código duplicadas em grandes projetos para manter sua base de código limpa

Obtenha explicações claras sobre o que um trecho de código faz, facilitando o aprendizado de novas linguagens ou estruturas

Converta perfeitamente o código de uma linguagem, como Python, em outra, como JavaScript

Melhore a legibilidade ou otimize a funcionalidade usando seus recursos de refinamento inteligente

Limitações do CodeT5

O CodeT5 pode ter dificuldades para compreender bases de código complexas, o que leva a sugestões menos precisas

A adaptabilidade do modelo a estilos de codificação específicos ou linguagens de programação de nicho pode ser limitada

Preços do CodeT5

Grátis

Avaliações e resenhas do CodeT5

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CodeT5?

Não há avaliações suficientes

7. IntelliCode (melhor para usuários do Visual Studio que buscam sugestões com IA para melhorar a eficiência e a precisão da codificação)

via IntelliCode

O Intellicode é um assistente com tecnologia de IA criado para o Visual Studio e o Visual Studio Code, simplificando a codificação em grandes projetos. Ele usa o aprendizado de máquina para analisar padrões de código de repositórios do mundo real.

Ele classifica as conclusões mais relevantes no topo da lista do IntelliSense para que você se concentre no desenvolvimento em vez de pesquisar funções inteiras. O que torna o Intellicode único é sua capacidade de se adaptar ao seu estilo de codificação e fornecer exemplos de uso de API de projetos de código aberto.

Melhores recursos do IntelliCode

Use a ferramenta no Visual Studio ou no Visual Studio Code sem interromper seus processos

Simplifique sua base de código identificando blocos repetitivos e melhorando a capacidade de manutenção

Obtenha conclusões de código inteligentes classificadas por relevância, adaptadas ao seu projeto

Saiba como os desenvolvedores usam APIs específicas com exemplos reais do GitHub

Limitações do IntelliCode

Suporte limitado para idiomas menos comuns

Para determinadas linguagens, como Python, o IntelliCode requer o Microsoft Python Language Server para funcionar corretamente

Preços do IntelliCode

Grátis

Avaliações e resenhas do IntelliCode

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IntelliCode?

*Os aprimoramentos do IntelliCode não se referem apenas ao preenchimento de instruções. O IntelliCode também fornece orientação quanto à sobrecarga mais adequada para essa API, considerando o contexto atual do código. Chega de rolagem desnecessária!

*Os aprimoramentos do IntelliCode não se referem apenas ao preenchimento de instruções. O IntelliCode também fornece orientação quanto à sobrecarga mais adequada para essa API, considerando o contexto atual do código. Chega de rolagem desnecessária!

8. DeepCode (melhor para identificar e corrigir possíveis bugs ou problemas de segurança com revisões e insights de código em tempo real)

via DeepCode

O DeepCode, agora integrado como Snyk Code, é uma ferramenta de revisão de código orientada por IA que se concentra no aprimoramento da segurança e da qualidade do seu código. Com suporte para linguagens de programação como JavaScript, TypeScript, Python, Java e C/C++, o DeepCode usa o aprendizado de máquina para analisar seu código em busca de vulnerabilidades de segurança e problemas de qualidade em tempo real.

Sua abordagem de privacidade em primeiro lugar garante que seus dados permaneçam seguros enquanto você se beneficia de insights de alto nível orientados por IA, o que o torna uma boa ferramenta de IA para desenvolvedores.

Melhores recursos do DeepCode

Use uma combinação de modelos de IA simbólicos e generativos para examinar e editar códigos em busca de vulnerabilidades

Desfrute de um ciclo de desenvolvimento acelerado enquanto o DeepCode AI garante a segurança do seu código com recomendações instantâneas e relevantes

Beneficie-se de modelos de IA auto-hospedados que priorizam a privacidade e evitam o uso de dados de clientes para treinamento

Escreva e teste suas próprias regras de segurança de código usando a lógica de IA do DeepCode com preenchimento automático

Limitações do DeepCode

Embora o DeepCode tenha como objetivo identificar vulnerabilidades, ele pode ocasionalmente sinalizar não problemas, exigindo verificação manual

A ferramenta depende de uma conexão com a Internet para funcionar plenamente, o que pode ser uma limitação em ambientes com acesso restrito ou sem acesso à Internet

Preços do DeepCode

Equipe: US$ 25/mês (5-10 usuários)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do DeepCode

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DeepCode?

Não há avaliações suficientes

9. Replit Ghostwriter (melhor para assistente de codificação baseado em nuvem com recursos colaborativos)

via Replit Ghostwriter

O Ghostwriter da Replit foi projetado para ajudar você a se tornar um programador melhor, concentrando-se na criatividade e automatizando tarefas de codificação repetitivas. Ele funciona como mentor e colaborador, compreendendo o contexto de seu projeto e oferecendo soluções relevantes.

A alternativa do Cursor AI oferece suporte a 16 linguagens de programação e se integra perfeitamente ao IDE on-line do Replit para uma codificação rápida e em movimento.

Replique os melhores recursos do Ghostwriter

Descreva suas necessidades em inglês simples para gerar funções completas

Destaque códigos desconhecidos para receber explicações claras e passo a passo

Grave memorandos de voz para iniciar projetos rapidamente enquanto estiver longe do teclado

Obtenha assistência personalizada para códigos complexos ou para aprender novos conceitos de programação

Limitações do Ghostwriter de Replit

Embora geralmente útil, o Ghostwriter pode ocasionalmente fornecer sugestões que não se alinham com a intenção do usuário

Alguns usuários relataram que o Ghostwriter pode ser lento às vezes, afetando potencialmente a experiência de codificação

Preços do Replit Ghostwriter

Replit Core: US$ 25/mês por usuário

Equipes: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Replit Ghostwriter

G2: 4. 5/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Replit Ghostwriter?

Estou fascinado com o fato de que finalmente é possível criar código usando IA diretamente no repositório. Isso acontece rapidamente, dá bons resultados e, acima de tudo, é uma solução que pode ser implantada imediatamente e não executada posteriormente em servidores externos que você precisa configurar.

Estou fascinado com o fato de que finalmente é possível criar código usando IA diretamente no repositório. Isso acontece rapidamente, dá bons resultados e, acima de tudo, é uma solução que pode ser implantada imediatamente e não executada posteriormente em servidores externos que você precisa configurar.

10. Eclipse Che (melhor para IDE baseado em nuvem e gerenciamento de espaço de trabalho)

via Eclipse Che

O Eclipse Che é um espaço de trabalho para desenvolvedores baseado em nuvem e um IDE que simplifica a codificação, os testes e a depuração, o que o torna um candidato a melhor editor de código no desenvolvimento baseado em nuvem.

Projetado como uma plataforma de código aberto, ele oferece espaços de trabalho remotos que podem ser acessados de qualquer navegador, eliminando a necessidade de instalações locais. Com sua arquitetura baseada em Kubernetes, o Eclipse Che permite o desenvolvimento remoto escalável e seguro.

Melhores recursos do Eclipse Che

Conecte-se diretamente ao GitHub, GitLab ou Bitbucket para obter um controle de versão perfeito

Configure IDEs para trabalhar em redes com air-gap e cumprir os padrões FIPS

Use o VS Code ou os IDEs da JetBrains remotamente por meio de configurações seguras e dimensionáveis do Kubernetes

Autentique o acesso dos membros da equipe usando o OpenID Connect e o Kubernetes RBAC

Limitações do Eclipse Che

Os usuários relataram que o Eclipse Che pode apresentar atraso e congelamento

Os espaços de trabalho do Eclipse Che têm limites de memória por padrão, o que pode restringir o desenvolvimento de aplicativos com uso intensivo de recursos

Preço do Eclipse Che

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Eclipse Che

G2: 4. 3/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Eclipse Che?

É um bom IDE se você souber o que está fazendo. Funciona muito bem com Java, mas, para que outras linguagens funcionem, é necessário instalar vários plug-ins para que elas sejam compatíveis. Demora um pouco para se acostumar com a interface, mas depois de se acostumar, há muitas coisas que podem ser feitas com ela! Ele é muito orientado por recursos e tem muitas opções e configurações para melhor habilitar seu fluxo de trabalho.

É um bom IDE se você souber o que está fazendo. Funciona muito bem com Java, mas, para que outras linguagens funcionem, é necessário instalar vários plug-ins para que elas sejam compatíveis. Demora um pouco para se acostumar com a interface, mas depois de se acostumar, há muitas coisas que podem ser feitas com ela! Ele é muito orientado por recursos e tem muitas opções e configurações para melhor habilitar seu fluxo de trabalho.

11. Bolt. new (melhor para codificação leve e baseada em nuvem para agilizar o desenvolvimento)

O Bolt. new é uma plataforma de desenvolvimento da Web orientada por IA que simplifica a criação e a implantação de aplicativos de pilha completa diretamente no navegador. Integrando a assistência de IA com o ambiente de desenvolvimento no navegador do StackBlitz, o Bolt. new permite gerar código, executar aplicativos e implantá-los sem a necessidade de configurações locais.

Ele também permite a instalação de pacotes npm, a configuração de back-ends e a integração com bancos de dados como o Supabase.

Novos melhores recursos do Bolt

Modifique e refine seu código diretamente no IDE baseado em navegador

Lance seus aplicativos em ambientes de produção com ferramentas de implantação integradas

Compartilhe seu trabalho com as partes interessadas via URL para facilitar a colaboração e o feedback

Adicione pacotes npm e gerencie dependências sem sair da plataforma

Novas limitações do Bolt

Os usuários relataram possíveis problemas de segurança

Alguns usuários observaram que o Bolt. new pode adicionar dependências desnecessárias aos projetos, o que pode complicar o processo de desenvolvimento

Bolt. novo preço

Profissional: US$ 9/mês por usuário

Equipes: US$ 29/mês por usuário

Novas classificações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bolt. new?

Não há avaliações suficientes

