Programação em pares com IA: como melhorar a eficiência da codificação com IA

Em alguns dias, programar é como voar. Você está no clima, cada parte do código que você escreve se encaixa perfeitamente e você percebe por que se apaixonou por isso.

Nos outros dias? É você, uma pilha interminável de abas, um bug teimoso e a sensação crescente de que isso vai consumir o seu dia inteiro.

A programação em pares com IA é para aqueles dias (e, bem, para os bons também).

É o seu parceiro de codificação que nunca se cansa, capaz de detectar erros no seu código, sugerir uma abordagem alternativa quando você está empacado e até mesmo escrever casos de teste inteiros do zero!

Neste artigo, vamos detalhar a programação em pares com IA, seus benefícios e ver como ela se compara à sua contraparte tradicional. Também exploraremos algumas ferramentas populares de programação em pares com IA que facilitarão sua vida.

O que é programação em pares com IA?

A programação em pares com IA envolve colaborar com um assistente de IA dentro do seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) como se fosse um segundo engenheiro no teclado. É muito parecido com trabalhar com um parceiro humano, mas com modelos de aprendizado de máquina ocupando o outro “lugar”

Em sua essência, um programador em pares com IA faz três coisas bem:

Entende seu objetivo: Lê seu código e o contexto do projeto para compreender o panorama geral do que você está tentando construir ou corrigir

Propõe alterações: oferece sugestões inteligentes, que podem variar desde terminar a linha de código que você está digitando até a conclusão completa do código

Explica e critica: divide blocos complexos de código em linguagem simples, responde às suas perguntas e até explica por que suas sugestões são melhores

🚫 O que a programação em pares com IA não é: Piloto automático. A IA não decidirá sua arquitetura nem definirá sua postura de segurança. Ela apenas fará sugestões — você é quem decide o que incluir no seu código e o que rejeitar.

Programação em pares com IA x Programação em pares com humanos

Na programação em pares tradicional, dois desenvolvedores compartilham uma única tela — um digita o código (também conhecido como “motorista”) e o outro o revisa (também conhecido como “navegador”). É colaborativo, com certeza, mas também demorado. Além disso, nem sempre é fácil encontrar um parceiro que acompanhe seu ritmo (e paciência).

A programação em pares com IA segue a mesma ideia de dois cérebros trabalhando juntos em um problema simultaneamente, mas troca o segundo humano (ou o navegador) por um modelo de IA.

A vantagem? O navegador de IA está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nunca se cansa.

E como ela é treinada em uma enorme base de código, pode oferecer sugestões altamente relevantes, fornecer diversas soluções para um problema, gerar código e identificar erros sutis que um ser humano pode deixar passar.

Aspect Programação em pares tradicional Programação em pares com IA Participantes Dois desenvolvedores humanos trabalhando juntos Um desenvolvedor trabalhando com um assistente de codificação de IA Estilo de colaboração Discussão verbal contínua, tomada de decisão compartilhada, alternância entre as funções de “motorista” e “navegador” O ser humano lidera o contexto e a intenção; a IA sugere código, explicações ou alternativas instantaneamente Compartilhamento de conhecimento Forte transferência de conhecimento de domínio, práticas de codificação e abordagens de resolução de problemas entre humanos A IA fornece sugestões e explicações de codificação, mas é limitada na transferência de conhecimento humano ou empresarial Disponibilidade Requer coordenação de tempo e esforço entre dois desenvolvedores Disponível sob demanda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem restrições de agendamento Benefício de aprendizagem Desenvolve habilidades de trabalho em equipe, comunicação e mentoria Acelera o aprendizado individual, fornecendo feedback rápido e trechos de código Velocidade e produtividade Pode ser mais lento devido a discussões e construção de consenso Normalmente mais rápido para escrever e depurar código, embora a revisão ainda seja necessária Garantia de qualidade Os colegas revisam continuamente o código quanto ao design, estilo e correção A IA analisa padrões e sintaxe, mas pode deixar passar problemas específicos do contexto ou da arquitetura Melhores casos de uso Resolução de problemas complexos, integração de juniores, melhoria da coesão da equipe Prototipagem rápida, depuração, geração de boilerplate, aumento da produtividade individual

👀 Você sabia? Um experimento controlado no Google, envolvendo 96 engenheiros em tempo integral, descobriu que a assistência da IA reduziu o tempo de conclusão das tarefas em cerca de 21% — embora com um amplo intervalo de confiança. O estudo sugere ganhos melhores para aqueles que passam mais tempo codificando diariamente

Como funciona a programação em pares com IA?

Começar a usar um programador em pares com IA não é nada difícil. Funciona da mesma forma que adicionar qualquer outro plugin ou extensão. Basta instalá-lo, configurá-lo e você estará pronto para começar a programar.

Vamos entender isso passo a passo:

Escolha o assistente de IA adequado para você: Encontre uma ferramenta de programação em pares com IA que funcione para o seu projeto e se integre facilmente à sua configuração. Escolha uma ferramenta com reputação de forte integridade e segurança de dados Instale e faça login: Adicione a extensão ou o plug-in à sua configuração e, em seguida, crie uma conta para fazer login. Certifique-se de autorizá-lo a acessar seu código/mídia/arquivos (limite cuidadosamente o acesso, se necessário) Comece a programar: Comece digitando suas dúvidas ou solicitações. Seja o mais claro e específico possível, pois quanto mais detalhes você fornecer, melhor será o resultado Sugestões de revisão: você pode aceitar e ajustar ou até mesmo rejeitar as sugestões de código geradas pela IA. Não existe uma regra rígida que diga que você precisa adaptar seu código ao que a IA diz. Lembre-se de que você tem controle total Faça perguntas complementares: muitas plataformas de IA suportam conversas interativas. Portanto, se você não conseguir entender uma sugestão, faça uma pergunta complementar ou dê uma dica na direção certa Teste, itere e finalize: Quando estiver satisfeito com o código, execute seus testes para verificar sua eficiência. Ajuste suas instruções se o teste falhar e refine seu código Incorpore isso ao seu ciclo de hábitos: Comece gradualmente. Use-a primeiro para Comece gradualmente. Use-a primeiro para escrever documentação para código ou testes de unidade. À medida que você se sentir mais confortável, naturalmente passará a usar a IA para tarefas mais complexas, como depuração ou até mesmo sugestão de padrões arquitetônicos

Benefícios da programação em pares com IA

Abaixo, veja cinco benefícios claros da programação em pares com IA para aprimorar seu processo de desenvolvimento:

Acelere a codificação sem comprometer a qualidade: os programadores em pares com IA geram sugestões de código em tempo real, o que permite que os desenvolvedores passem da ideia à execução com menos esforço

Melhore a qualidade do código em todos os aspectos: Modelos de linguagem grandes (LLMs) são treinados em bancos de dados extensos e de alta qualidade. Isso significa que sua ferramenta de IA pode recomendar soluções que seguem as melhores práticas. O resultado? Seu código ficou mais limpo e menos propenso a erros

Aprenda mais rápido enquanto programa: para desenvolvedores novatos ou mesmo experientes que estão se aventurando em linguagens de programação desconhecidas, a IA atua como um mentor. Ela explica sugestões, fornece sugestões contextuais e responde às suas dúvidas

Mantenha os projetos em andamento mesmo quando os colegas de equipe não estiverem por perto: a IA não sai do trabalho às 18h nem precisa de uma pausa para o café. Você pode continuar trabalhando de forma produtiva sem esperar que um parceiro humano revise seu código

Concentre-se mais na inovação e menos no trabalho pesado: é mais fácil para os desenvolvedores permanecerem em um estado de fluxo criativo por mais tempo quando há menos trabalho repetitivo a ser feito. Ao lidar com tarefas rotineiras, como escrever documentação, a IA alivia sua carga de trabalho, o que é mais fácil para os desenvolvedores permanecerem em um estado de fluxo criativo por mais tempo quando há menos trabalho repetitivo a ser feito. Ao lidar com tarefas rotineiras, como escrever documentação, a IA alivia sua carga de trabalho, o que aumenta a produtividade do desenvolvedor

🔍 Você sabia? Uma pesquisa do GitHub revelou que os desenvolvedores que usaram o GitHub Copilot concluíram suas tarefas 55% mais rápido do que aqueles que não o usaram. Eles levaram apenas 1 hora e 11 minutos (em média) para concluir suas tarefas, enquanto os desenvolvedores que não usaram o GitHub Copilot levaram 2 horas e 41 minutos!

Ferramenta Principais recursos Ideal para ClickUp 🌟 Escreva código mais rapidamente, obtenha sugestões de preenchimento automático e explicações de código com o ClickUp Brain🌟 Organize tarefas de desenvolvimento em sprints, defina prazos e acompanhe status🌟 Escreva, armazene e colabore em documentação de API, instruções de configuração, trechos de código reutilizáveis, melhores práticas de codificação, etc. , com o ClickUp Docs🌟 Discuta detalhes de implementação ou peça feedback usando os Comentários Atribuídos🌟 Integre com GitHub, GitLab e outras ferramentas🌟 Acompanhe a velocidade do sprint, a contagem de bugs ou o status da implantação Desenvolvedores e equipes que desejam codificação + gerenciamento de projetos em um só lugar GitHub Copilot 🌟 Atribua problemas diretamente ao Copilot🌟 Aprove/rejeite sugestões de código usando as Sugestões de Próxima Edição🌟 Alterne entre diferentes modelos de chatbot, como Claude, Gemini e ChatGPT, para escrever código🌟 Use agentes de IA para extrair automaticamente o contexto de repositórios + servidores MCP🌟 Trabalhe em vários IDEs e linguagens Desenvolvedores que já utilizam o GitHub e desejam sugestões rápidas de código por IA e integrações mais estreitas com repositórios Cursor 🌟 Obtenha sugestões automáticas de edição em várias linhas🌟 Corrija erros de codificação com reescritas inteligentes🌟 Extraia automaticamente o contexto da sua base de código com modelos de recuperação personalizados🌟 Insira imagens no chat para adicionar contexto visual Desenvolvedores de software que desejam um copiloto de codificação profundamente integrado, capaz de depurar, refatorar e adaptar código em escala Qodo 🌟 Crie testes guiados por chat dentro do seu IDE🌟 Gere, sugira e edite código usando IA em segundos🌟 Automatize a execução de tarefas com codificação agente inteligente🌟 Alterne facilmente entre modelos de IA dependendo da tarefa Desenvolvedores individuais e equipes que desejam uma geração de código poderosa, guiada por chat e sensível ao contexto Tabnine 🌟 Obtenha sugestões de código geradas por IA sensíveis ao contexto🌟 Implante com segurança via VPC, SaaS ou no local🌟 Automatize a geração de código diretamente a partir dos requisitos do JIRA🌟 Explique seu projeto em linguagem natural para integrar rapidamente o agente de IA Empresas com necessidades rigorosas de dados/privacidade que desejam assistência de IA no desenvolvimento de software Bolt 🌟 Desenvolva aplicativos full-stack com IA (também conhecido como prompt-to-app)🌟 Ajuste rapidamente a interface do usuário do seu aplicativo com um poderoso editor visual 🌟 Personalize os detalhes com acesso total ao código-fonte do seu aplicativo🌟 Adicione código personalizado de forma flexível Startups, desenvolvedores de aplicativos e freelancers que desejam criar aplicativos full-stack a partir de um prompt em poucos minutos AskCodi 🌟 Gere, revise e corrija seu código com IA🌟 Refatore rapidamente o código existente🌟 Traduza código entre diferentes linguagens de programação usando o tradutor de idiomas🌟 Decifre códigos/erros complexos com explicadores de código e erros Estudantes, desenvolvedores juniores e qualquer pessoa que precise aprimorar suas habilidades de codificação com explicações rápidas

Como o ClickUp complementa a programação em pares com IA

Quando você está programando, a parte difícil muitas vezes não é escrever o código, mas tudo o que acontece ao redor dele: planejar sprints, rastrear bugs, documentar alterações e manter a equipe alinhada.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma solução tudo-em-um para sua equipe de desenvolvimento de software.

Veja como você pode usar a plataforma de gerenciamento de projetos de software da ClickUp para centralizar todo o seu ciclo de vida de engenharia.

Visualize seus fluxos de trabalho com o ClickUp Views

Veja as cadeias de dependência para evitar gargalos e planeje o trabalho na ordem correta com o ClickUp Views

Com mais de 15 visualizações personalizadas, incluindo Lista, Quadro, Gantt, Calendário, Mapa Mental, Carga de Trabalho e muito mais, todos na equipe podem alternar instantaneamente para a visualização que melhor se adapta à sua tarefa.

Gerencie tarefas de sprint visualmente em um quadro Kanban, faça previsões de cronogramas com gráficos de Gantt e equilibre a capacidade usando a Visualização de carga de trabalho.

Centralize a documentação usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs oferece às equipes de desenvolvimento um espaço único e conectado para criar, organizar e colaborar na documentação.

Os desenvolvedores podem criar documentos, wikis e bases de conhecimento ilimitadas diretamente no ClickUp. Com a colaboração em tempo real, você pode marcar colegas de equipe, comentar em linha e até mesmo transformar seções de texto em tarefas acionáveis.

Documente seus pontos finais de API usando o ClickUp Docs

Como os documentos acompanham as tarefas e os projetos, eles permanecem conectados ao trabalho em andamento. Esteja você documentando pontos finais de API, registrando retrospectivas de sprint ou criando uma base de conhecimento, tudo permanece acessível e atualizado.

Acompanhe o progresso com o ClickUp Sprints

Gerenciar sprints em planilhas ou várias ferramentas faz com que as equipes de desenvolvimento percam visibilidade rapidamente. Os gráficos de burndown não refletem a realidade, os bloqueadores aparecem tarde demais e as prioridades do backlog ficam enterradas.

Acompanhe o progresso de cada sprint, defina metas claras e ajuste os prazos conforme necessário, tudo isso sem sair da plataforma com o ClickUp Sprints

Com o ClickUp Sprints, suas equipes de desenvolvimento podem gerenciar todos os ciclos de sprint em um único espaço de trabalho. Defina datas de sprint, atribua tarefas com pontos de história ou estimativas de tempo, acompanhe os resultados com gráficos de burndown e velocidade em tempo real e transfira automaticamente itens não concluídos para o próximo sprint.

Ela oferece aos desenvolvedores e gerentes de projeto uma visão clara e unificada de todo o SDLC.

💡 Dica profissional: registre discussões de planejamento de sprints, standups, revisões de código ou debates sobre arquitetura instantaneamente como notas estruturadas com o AI Notetaker no ClickUp.

Automatize a documentação, as revisões e as reuniões diárias usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain reformula a maneira como as equipes de desenvolvimento gerenciam o SDLC, desde o planejamento até o lançamento.

Deixe sua equipe se concentrar em escrever e enviar códigos de qualidade, enquanto o Brain cuida de:

Documentação automatizada: gere especificações, notas de arquitetura e resumos de recursos em segundos

Revisões de código mais rápidas: crie casos de teste rápidos e identifique casos extremos instantaneamente

Atualizações de sprint e standups: resuma o progresso, os bloqueadores e as próximas etapas sem esforço manual

Respostas a comentários e notas: Redija respostas e resuma as discussões em conclusões claras

O ClickUp Brain ajuda a gerar documentação do produto

Quer saber as melhores práticas para usar IA para escrever documentação? Este vídeo ajuda.

Reduza o trabalho manual com as automações do ClickUp

Os desenvolvedores não devem perder tempo movendo tarefas, atualizando status ou gerenciando tarefas repetitivas de sprint.

Automatize tarefas repetitivas para simplificar a programação com mais de 100 automações integradas do ClickUp

As automações do ClickUp cuidam do trabalho rotineiro para que sua equipe possa se concentrar na criação, no teste e na entrega de software. Alguns casos de uso incluem:

Ciclos de sprint otimizados: mova automaticamente as tarefas prontas do backlog para o sprint, atribua-as e atualize os status à medida que o progresso é feito

Rastreamento de bugs facilitado: marque, atribua e priorize tickets de bug automaticamente assim que eles forem relatados

Revisões de código mais inteligentes: acione notificações para revisores quando uma tarefa vinculada a PR mudar de status, reduzindo atrasos

Transferências mais rápidas: atribua tarefas automaticamente quando o trabalho for encaminhado para o controle de qualidade e defina prazos para manter os ciclos de teste previsíveis

Fluxos de trabalho consistentes: padronize processos recorrentes, como fechar problemas resolvidos, arquivar sprints concluídos ou atualizar documentação, sem intervenção manual

🌟 Bônus: enquanto as automações lidam com fluxos de trabalho previsíveis, os agentes de piloto automático pré-construídos do ClickUp são executados em segundo plano e tomam decisões proativas para sua equipe de desenvolvimento. Um agente pode não apenas atribuir um bug, mas também ajustar as prioridades do sprint quando os bloqueadores se acumulam. As equipes também podem criar agentes personalizados adaptados ao seu fluxo de trabalho, como um agente que monitora solicitações de pull, sinaliza padrões de código de alto risco ou gera notas de lançamento automaticamente. Juntas, elas transformam o gerenciamento do fluxo de trabalho de atualizações reativas em um sistema adaptável e inteligente que evolui com o seu processo.

Acompanhe a velocidade, os bugs e a capacidade com os painéis do ClickUp

O ClickUp Dashboards reúne todas as métricas da sua equipe em um centro de comando ao vivo. Acompanhe a velocidade do sprint, bugs abertos, tarefas vinculadas a PR, cronogramas de implantação e cargas de trabalho da equipe — tudo em tempo real.

Os painéis do ClickUp rastreiam a velocidade do sprint, a contagem de bugs ou o status da implantação

Widgets personalizados permitem adicionar gráficos de burndown, acompanhar prazos ou comparar a capacidade da equipe com a produção real. Em vez de ficar atrás de relatórios, sua equipe de desenvolvimento tem acesso a uma única fonte de verdade para todo o SDLC.

Unifique sua pilha de tecnologia com as integrações do ClickUp

Com as integrações do ClickUp, seu código, conversas e tarefas permanecem conectados. Os desenvolvedores podem vincular commits a tarefas, acionar automações em mesclagens de PR e receber notificações do Slack.

Dessa forma, os gerentes de produto visualizam o progresso do desenvolvimento no ClickUp, enquanto os engenheiros permanecem focados em seus IDEs, garantindo menos mudanças de contexto, menos atualizações perdidas e um processo de lançamento mais tranquilo.

📮 ClickUp Insight: 74% dos funcionários usam duas ou mais ferramentas apenas para encontrar as informações de que precisam, alternando entre e-mails, bate-papos, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação. Essa constante mudança de contexto desperdiça tempo e diminui a produtividade. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica todo o seu trabalho — e-mails, bate-papos, documentos, tarefas e notas — em um único espaço de trabalho pesquisável, para que tudo esteja exatamente onde você precisa.

Casos de uso reais da programação em pares com IA

As empresas já estão contando com assistentes de IA para automatizar partes da codificação e tarefas repetitivas relacionadas ao desenvolvimento. Vamos explorar cinco casos de uso em que a IA está fazendo a diferença:

Escrevendo testes unitários automaticamente ✍🏼

Acredite ou não, mas uma ferramenta de IA leva apenas alguns minutos para analisar funções/módulos inteiros e sugerir testes de unidade bem estruturados! Você pode então revisar o caso de teste e personalizá-lo conforme necessário, em vez de escrevê-lo do zero.

📌 Exemplo: a Goldman Sachs, uma empresa líder global em investimentos bancários, usou a IA da Diffblue para gerar testes de unidade Java em grande escala. Isso transformou o que os engenheiros chamavam de “um ano de escrita de testes de unidade” em um trabalho que pode ser feito da noite para o dia. Eles conseguiram reduzir o tempo médio para escrever cada caso de teste de 30 minutos para apenas 10 segundos.

Reestruturação de código legado 👩‍💻

O código legado é o pesadelo do progresso. Felizmente, os assistentes de IA podem revisar instantaneamente seu código, identificar padrões de codificação vulneráveis comuns e propor refatorações limpas em pouco tempo.

📌 Exemplo: a StratusNex, uma empresa de software, tinha uma base de código Java monolítica repleta de lógica confusa, um destino comum para aplicativos legados. O uso de ferramentas de IA como o GitHub Copilot ajudou a reduzir o esforço manual em 70% e diminuiu os custos de migração em 60%, de € 1,2 milhão para € 360 mil. Também melhorou a integração dos desenvolvedores em 40%, reduzindo o tempo de inatividade.

Gerando documentação e arquivos README 🗂️

Criar documentação de código é uma tarefa crítica, mas tediosa. Um assistente de IA pode analisar seu código, comentários e toda a estrutura do projeto para gerar automaticamente arquivos de documentação/README de API precisos e bem formatados.

📌 Exemplo: Durante o IBM WatsonxTM Challenge 2024, mais de 150 equipes internas testaram o assistente de codificação de IA da IBM e reduziram o tempo de geração de documentação em 59%. Na verdade, um desenvolvedor usou prompts de linguagem natural para gerar um código que automaticamente revelou vários arquivos sem documentação. Em poucos minutos, eles sinalizaram mais de 750 arquivos JavaScript, uma tarefa que, de outra forma, levaria semanas de busca manual.

Depuração com explicações de IA 🪲

Em vez de alternar entre guias para entender o que há de errado com seu código, você pode simplesmente pedir à IA para explicar o erro/bug, por que ele pode ter ocorrido e como você pode corrigi-lo.

🛠️ Na prática: Os desenvolvedores da AWS que utilizam o Amazon Q descobriram que a IA pode explicar erros em linguagem simples, revelar as causas principais e até mesmo gerar automaticamente casos de teste, poupando às equipes horas de pesquisa em arquivos de log.

Planejamento de sprint assistido por IA 🤖

Além da programação hardcore, as ferramentas de IA para desenvolvimento também podem ajudá-lo a planejar e acompanhar o status de suas tarefas/projetos.

📌 Exemplo: Para a Atrato, uma startup em crescimento, gerenciar projetos com ferramentas dispersas como Notion e Google Drive funcionou até que não funcionou mais. Ao consolidar tarefas, pontos de sprint e acompanhamento de velocidade na plataforma fácil de usar e alimentada por IA do ClickUp, a equipe ganhou visibilidade tanto das tarefas imediatas quanto do roteiro mais amplo. Os resultados foram difíceis de ignorar: um aumento de 30% na velocidade de desenvolvimento e uma redução de 20% na sobrecarga dos desenvolvedores.

🌟 Bônus: Para desenvolvedores, algumas das ideias mais importantes surgem fora do IDE — durante o planejamento de sprints, retrospectivas ou sessões ad hoc no quadro branco. O desafio? Traduzir essas conversas em tarefas acionáveis sem perder detalhes. Com o Talk-to-Text da Brain MAX, em vez de digitar atualizações ou escrever manualmente comentários sobre tarefas, os engenheiros apenas falam, e a Brain MAX transforma suas palavras em documentação clara — pronta para ser atribuída, rastreada e executada.

Limitações e desafios do uso da IA na programação em pares

É claro que a IA potencializa sua codificação, mas ela não é um super-herói. Como qualquer outra ferramenta, os assistentes de IA e editores de código têm pontos cegos que todo desenvolvedor deve conhecer:

Lacunas de contexto

Um assistente de IA é tão bom quanto o que ele sabe. Compartilhar arquivos parciais ou fornecer uma solicitação vaga com detalhes ausentes produzirá uma resposta confiante, mas incompleta.

✅ Solução: sempre forneça o contexto antecipadamente (e de forma clara). Inclua commits recentes, comentários de funções ou notas de arquitetura em suas solicitações para que a IA gere um código contextualizado.

Preconceito herdado do código público

Os modelos de IA usam código público como dados de treinamento, o que pode incluir práticas desatualizadas e padrões de código tendenciosos (por exemplo, escolher bibliotecas que são populares, mas não seguras). Como resultado, há uma boa chance de que as sugestões de código da IA reflitam essa tendência.

✅ Solução: Equilibre a assistência da IA ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software com o julgamento humano. As equipes devem revisar regularmente o código sugerido pela IA em relação às melhores práticas atuais para garantir que ele esteja alinhado com os padrões do setor.

Confiança excessiva nas sugestões da IA

É tentador pedir tudo à IA (e aceitar suas sugestões cegamente), especialmente quando você está sob pressão. No entanto, os resultados da IA podem estar repletos de erros, especialmente quando você está lidando com lógica de alto risco ou tarefas específicas do domínio.

✅ Solução: estabeleça limites ao usar IA para codificação e desenvolvimento. Reserve-a para tarefas repetitivas e demoradas, como escrever casos de teste de unidade ou gerar documentação. Mais importante ainda, sempre revise as sugestões da IA antes de aceitá-las.

Protegendo dados confidenciais

O envio de código proprietário para IA hospedada na nuvem pode expor dados confidenciais e violar seus requisitos de conformidade.

✅ Solução: escolha ferramentas de IA que tenham políticas robustas de tratamento de dados para garantir a retenção zero de dados e hospedagem segura.

Propriedade intelectual e questões éticas

Como os LLMs são treinados com códigos disponíveis publicamente, os trechos de código sugeridos podem, sem querer, duplicar códigos protegidos por direitos autorais, o que pode lhe causar problemas.

✅ Solução: os desenvolvedores podem evitar problemas de direitos autorais executando trechos gerados por IA em verificadores de plágio de código. Também é importante que as empresas apliquem políticas de revisão claras para evitar violações não intencionais de propriedade intelectual.

Veja como um usuário do Reddit resume sua experiência com a programação em pares com IA:

O futuro da programação em pares com IA

Nos próximos anos, a programação em pares com IA será muito mais do que apenas “velocidade”. Ela remodelará a maneira como os desenvolvedores criam, depuram, colaboram e inovam. Como? Vamos descobrir:

Um parceiro de programação criado especialmente para você

Cada desenvolvedor tem um estilo de trabalho e preferências únicos. As ferramentas de desenvolvimento de software do futuro aprenderão esses padrões e adaptarão suas sugestões de acordo com eles. Para novos colegas de equipe, essas ferramentas também podem servir como guias de repositório, explicando por que as coisas são construídas da maneira que são.

Detectando erros antes que eles aconteçam

Os assistentes de codificação atuais detectam problemas depois que você escreve o código. As ferramentas de IA do futuro identificarão padrões que normalmente levam a bugs e os sinalizarão antecipadamente. Ao prever caminhos de código arriscados, a IA reduzirá significativamente os ciclos de depuração e dará aos desenvolvedores mais confiança em seus rascunhos iniciais.

🧠 Curiosidade: O primeiro “bug” em 1947 foi uma mariposa real presa em um relé do Harvard Mark II. Naquela época, depurar significava literalmente remover insetos. As ferramentas de IA do futuro darão continuidade a esse legado, detectando possíveis bugs antes que eles se infiltrem em seu código e evitando horas de solução de problemas.

⚡ Arquivo de modelos: Precisa de uma maneira estruturada de gerenciar bugs? Esses modelos de relatório de bugs facilitam a documentação de erros, a priorização de correções e a otimização do controle de qualidade.

Código que se repara sozinho

Em vez de esperar que os desenvolvedores revisem os logs após uma falha, as futuras ferramentas de IA poderão monitorar o software em tempo real e implementar correções de código automaticamente. Por exemplo, uma plataforma de IA será capaz de detectar um vazamento de memória em um aplicativo de produção e corrigi-lo instantaneamente, reduzindo o tempo de inatividade e economizando horas de engenharia.

Desenvolvedores como orquestradores, não apenas programadores

No futuro, os desenvolvedores não passarão a maior parte do tempo escrevendo código. Em vez disso, eles orientarão vários sistemas de IA e desempenharão o papel de navegadores, atribuindo tarefas, validando resultados e se concentrando em arquiteturas de nível superior.

ClickUp: o novo assistente favorito da sua equipe de desenvolvimento

Uma coisa é certa: a IA não está aqui para substituir os desenvolvedores, mas para capacitá-los.

Desde escrever códigos mais limpos até manter os projetos em dia, as ferramentas certas de programação em pares com IA ajudam os desenvolvedores a se concentrarem no trabalho que realmente faz a diferença. O ClickUp é o ajudante favorito da sua equipe de desenvolvimento aqui.

Desde automatizar atualizações de sprint com o Brain até otimizar o rastreamento de bugs por meio de automações, desde visualizar o SDLC em painéis até conectar códigos com integrações, o ClickUp reúne tudo o que sua equipe precisa em um só lugar. Além disso, com o Brain MAX, você pode escolher seu modelo de linguagem grande preferido.

Quando essa sobrecarga é resolvida, sua equipe pode se concentrar no que é mais importante: impulsionar a inovação e melhorar a qualidade do código.

Pronto para ver como a IA se encaixa nos fluxos de trabalho de desenvolvimento de software da sua equipe? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.

Perguntas frequentes (FAQ)

As equipes empresariais podem adotar a programação em pares com IA com segurança, escolhendo uma ferramenta que ofereça conformidade com SOC 2, implantações seguras na nuvem, criptografia em repouso e em trânsito e controles rígidos de privacidade de dados.

Embora a IA seja excelente para detectar problemas comuns, como erros de sintaxe ou sinais de alerta de desempenho, ela carece do julgamento e da tomada de decisões sutis de um desenvolvedor experiente. As revisões humanas ainda desempenham um papel insubstituível na avaliação da arquitetura, da lógica de negócios e dos casos extremos que a IA não consegue compreender totalmente.

A maioria das ferramentas de IA oferece suporte a várias linguagens de programação, incluindo Python, JavaScript, C#, Java, TypeScript, Go e outras. No entanto, essa cobertura não é universal. Existem ferramentas especializadas em linguagens de desenvolvimento web, enquanto outras oferecem suporte a frameworks de nicho ou emergentes.

Surpreendentemente pequeno. A maioria das ferramentas se integra diretamente aos IDEs que os desenvolvedores já utilizam, portanto, o fluxo de trabalho é semelhante. Basta começar a digitar e as sugestões ou trechos de código da IA aparecerão conforme necessário.