13 melhores softwares de agendamento do tipo arrastar e soltar em 2025

Você está cansado de gerenciar manualmente vários projetos, cada um com seu próprio conjunto de tarefas, prazos e recursos? Isso consome muito tempo e está sujeito a erros humanos e ineficiências.

É aqui que entra o software de agendamento do tipo arrastar e soltar. Ele permite que você visualize todo o cronograma do projeto, realoque recursos facilmente e altere prazos com apenas alguns cliques.

Neste artigo, exploraremos as 13 melhores opções de software de agendamento do tipo arrastar e soltar. Quer você esteja gerenciando sua própria agenda ou coordenando uma equipe, essas ferramentas podem ajudá-lo a se organizar, economizar tempo e manter as coisas funcionando sem problemas.

⏰ Resumo de 60 segundos Aqui estão os 13 principais softwares de agendamento de arrastar e soltar: ClickUp : Melhor para agendamento orientado por IA e gerenciamento de tarefas Melhor para agendamento orientado por IA e gerenciamento de tarefas Connecteam: O melhor para agendamento automático Sling: O melhor para criar modelos de cronograma Float: Melhor para planejamento de recursos QuickBooks Time: O melhor para criar programações recorrentes Homebase: O melhor para agendamento otimizado de turnos Resource Guru: O melhor para planejamento de capacidade de recursos Paycor: O melhor para criar agendas amigáveis para os funcionários 7Shifts: O melhor para programar turnos em restaurantes Previsão: O melhor para agendamento com código de cores Asana: O melhor para agendamento de tarefas Monday. com: O melhor para organizar uma lista de tarefas Trabalho em equipe: Melhor para previsão de recursos

O que você deve procurar em um software de agendamento do tipo arrastar e soltar?

Ao escolher um software de agendamento do tipo arrastar e soltar, é fundamental selecionar uma ferramenta que simplifique o gerenciamento de tarefas e compromissos. O software deve ajudá-lo a organizar e agendar com facilidade.

Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados ao escolher um software de agendamento:

Agendamento de vários recursos: O software deve ajudar a programar vários recursos (como salas de reunião, equipamentos ou membros da equipe para diferentes projetos) de uma só vez, facilitando o gerenciamento de programações complexas e a O software deve ajudar a programar vários recursos (como salas de reunião, equipamentos ou membros da equipe para diferentes projetos) de uma só vez, facilitando o gerenciamento de programações complexas e a criação de planilhas de horas automatizadas

Integração de calendário: Escolha uma ferramenta que se integre a sistemas de calendário populares, como o Google Calendar ou o Outlook

Código de cores: Selecione uma ferramenta que suporte codificação por cores ou indicadores visuais, como bandeiras ou ícones, para destacar detalhes importantes

⚠️ Detecção de conflitos: O software deve detectar automaticamente conflitos de agendamento (por exemplo, recursos com reserva dupla) e alertá-lo sobre a reserva dupla com dicas visuais, como destaques em vermelho ou notificações automáticas

Visualizações personalizadas: Deve permitir alternar entre várias visualizações (dia, semana, mês) para ver sua agenda de diferentes perspectivas

Recurso de comunicação integrado: Procure uma ferramenta com um recurso de comunicação integrado que envie atualizações e permita que você se comunique com os membros da equipe sobre alterações no cronograma diretamente na plataforma

Pesquisa e filtro: O software deve permitir opções avançadas de pesquisa e filtro para encontrar eventos ou tarefas específicas com base em critérios como data, recurso ou nome do cliente, facilitando a navegação em grandes agendas

Interface fácil de usar: Certifique-se de que o software tenha uma interface simples e fácil de usar para agendar tarefas e eventos rapidamente. Você deve ser capaz de mover tarefas, eventos e compromissos em seu calendário sem problemas

Esses fatores o ajudarão a selecionar uma ferramenta de agendamento que atenda às suas necessidades e torne a organização de tarefas simples e eficiente.

você sabia? O agendamento ineficiente de tarefas pode fazer com que as empresas percam até US$ 1,3 milhão em um ano.

1. ClickUp (melhor para agendamento orientado por IA e gerenciamento de tarefas)

Visualize o trabalho e agende tarefas facilmente com o Calendar View do ClickUp

As ferramentas de agendamento do tipo arrastar e soltar geralmente exigem ajustes manuais, o que pode ser um incômodo, especialmente para equipes grandes. Isso também afeta a escalabilidade. Mas não com o ClickUp.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, agendamento, rastreamento de tarefas, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar com mais rapidez e sabedoria.

Calendário ClickUp

O Calendar do ClickUp integra perfeitamente suas tarefas e sua agenda, proporcionando uma visão unificada do seu dia. Ao conectar seu calendário existente, você pode aproveitar recursos como suporte a vários fusos horários e bloqueio automático de tempo para tarefas prioritárias, tudo na mesma plataforma.

Dê uma olhada em algumas vantagens de usar o ClickUp para suas necessidades de agendamento:

Acesso instantâneo às informações: Peça ao ClickUp Brain detalhes em tempo real sobre sua agenda a qualquer momento e receba respostas imediatas. Além disso, visualize a disponibilidade da equipe para simplificar o processo de agendamento

Gerenciamento unificado de tarefas e programações: O ClickUp Calendar mescla suas tarefas e sua agenda em uma única interface perfeita, fornecendo uma visão geral completa do seu dia. Aproveite os recursos como suporte a vários fusos horários e bloqueio automático de tempo para suas principais prioridades

Agendamento de reuniões sem esforço: Avalie rapidamente a disponibilidade da sua equipe e organize reuniões com integração automática de detalhes de plataformas como Zoom, Teams ou Google Meet

Barra lateral do hub de tarefas: Gerencie suas tarefas de forma conveniente na barra lateral do calendário. Você pode priorizar, planejar e visualizar tarefas junto com a agenda, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo

Bloqueio de tempo inteligente: Garanta tempo concentrado para tarefas essenciais com o bloqueio automático inteligente de tempo. O ClickUp sugere os períodos ideais para seus itens prioritários e reagenda automaticamente os que ainda não foram concluídos

Filtragem eficaz: Cansado de um calendário bagunçado? As robustas opções de filtragem do ClickUp permitem que você se concentre apenas no que é mais importante, mostrando apenas as tarefas relevantes para você ou sua equipe e mantendo sua agenda organizada

Fácil compartilhamento público: Precisa compartilhar seu calendário com clientes ou colaboradores externos? O ClickUp permite que você compartilhe sem esforço a visualização do seu calendário, promovendo a transparência e mantendo todos atualizados

Integração bidirecional com o Google Calendar: Otimize seu fluxo de trabalho sincronizando o calendário do ClickUp com o Google Calendar. Essa integração permite que você visualize suas tarefas junto com as reuniões agendadas para uma experiência de agendamento mais coesa

Bloqueie automaticamente o tempo de foco para tarefas prioritárias e planeje sua agenda de forma inteligente com o ClickUp Calendar

ClickUp Brain

E se você ainda estiver em dúvida, aqui está o ClickUp Brain para convencê-lo. O poderoso assistente de IA do ClickUp fornece resumos de projetos, atualizações de status de tarefas, itens de ação e as próximas etapas para que você possa sempre planejar com antecedência e ficar em dia com sua agenda.

Você pode até pedir ao ClickUp Brain para criar um cronograma personalizado para você.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Crie agendas de funcionários com o ClickUp Brain

Modelo de bloqueio de cronograma do ClickUp

Deseja simplificar ainda mais o processo de agendamento? Experimente o ClickUp Schedule Blocking Template. Ele ajuda a entender as dependências das tarefas, organizar os blocos de tarefas de forma intuitiva e planejar cronogramas eficientes.

Você pode ver uma linha do tempo clara de quando cada tarefa precisa ser concluída e evitar a alocação excessiva de recursos. O modelo também oferece uma Visão de formulário de agendamento, permitindo que você crie um cronograma facilmente.

Você também pode explorar outros modelos para uma programação de equipe perfeita. O ClickUp Shift Schedule Template representa visualmente todas as tarefas e a programação fácil de arrastar e soltar para fazer alterações rápidas. O ClickUp Team Scheduling Template é outro recurso amigável para iniciantes para começar a agendar e monitorar tarefas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A plataforma tem uma curva de aprendizado acentuada devido aos inúmeros recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês Business: US$ 12/mês

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Nós o usamos diariamente para fornecer o pano de fundo para a organização de todas as reuniões de projeto com os clientes, reuniões internas de planejamento de projetos, reuniões internas de andamento de projetos e sessões de agendamento de recursos. Também o usamos para promover a propriedade das tarefas com os clientes finais, o que, por sua vez, ajuda a esclarecer as responsabilidades.

Nós o usamos diariamente para fornecer o pano de fundo para a organização de todas as reuniões de projeto com os clientes, reuniões internas de planejamento de projetos, reuniões internas de andamento de projetos e sessões de agendamento de recursos. Também o usamos para promover a propriedade das tarefas com os clientes finais, o que, por sua vez, ajuda a esclarecer as responsabilidades.

2. Connecteam (melhor para agendamento automático)

via Connecteam

O Connecteam oferece visibilidade total da disponibilidade, das qualificações e das folgas de seus funcionários para que você possa planejar e programar turnos com eficiência. Você pode arrastar os cartões dos funcionários e soltá-los nos espaços do calendário para atribuir ou reatribuir turnos. O Connecteam também permite o agendamento automático com base nos conjuntos de habilidades e preferências dos funcionários, cobertura de turnos e turnos sobrepostos para garantir a distribuição igualitária de turnos entre os funcionários e reduzir o risco de esgotamento.

Melhores recursos do Connecteam

Crie modelos de agendamento diários ou semanais e automatize a rotação de turnos

Agende tarefas, envie lembretes e acompanhe o andamento das tarefas em tempo real

Permita a programação de turnos em vários locais para funcionários que trabalham em locais diferentes

Acesse e edite facilmente as escalas de turnos no aplicativo móvel

Limitações do Connecteam

O atendimento ao cliente só está disponível por e-mail, o que pode ser mais lento em comparação com o suporte por bate-papo ao vivo

Preços do Connecteam

Grátis

Básico: A partir de US$ 35/mês

Avançado: A partir de US$ 59/mês

Expert: A partir de $119/mês para 30 usuários (com $3,6 extras por usuário)

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Connecteam

G2: Mais de 1.700 avaliações

Capítulo: 3. 7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

A funcionalidade de agendamento é excelente. Posso replicar semanas, ver facilmente quando tenho conflitos de agenda e os membros da equipe podem solicitar folga. Isso me poupa muito tempo. Gostaria que os novos membros da equipe de um grupo fossem adicionados aos bate-papos existentes.

A funcionalidade de agendamento é excelente. Posso replicar semanas, ver facilmente quando tenho conflitos de agenda e os membros da equipe podem solicitar folga. Isso me poupa muito tempo. Gostaria que os novos membros da equipe de um grupo fossem adicionados aos bate-papos existentes.

3. Sling (melhor para criar modelos de cronograma)

via Sling

O Sling é uma ferramenta de agendamento fácil de usar com uma interface de arrastar e soltar para gerenciar turnos de funcionários. Ele permite que você crie modelos de programação de funcionários para turnos recorrentes e economize tempo em tarefas administrativas. Também ajuda a controlar as licenças ou solicitações de turnos dos funcionários e a atribuir turnos com base no local de trabalho.

O Sling pode se conectar a outras ferramentas, como folha de pagamento e sistemas de controle de tempo, facilitando a manutenção da precisão de tudo. Ele inclui um recurso de mensagem para ajudar as equipes a se manterem em contato, especialmente para mudanças de turno ou atualizações importantes.

Melhores recursos do Sling

Registre o ponto sem esforço com turnos pré-programados, simplificando o processo

Filtre facilmente os cronogramas com campos personalizáveis para acesso rápido

Troque de turnos sem problemas, permitindo que a equipe assuma os turnos em aberto

Monitore as tarefas atuais dos funcionários e acompanhe o tempo gasto em cada uma delas para aumentar a produtividade e a eficiência

Limitações do Sling

Opções limitadas de personalização, integrações e escalabilidade para equipes maiores devido ao preço por usuário

Preços do Sling

Gratuito

Premium: $2 por usuário/mês

Empresarial: A partir de US$ 4 por usuário/mês

Avaliações e opiniões sobre o Sling

G2: 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sling?

Software extremamente útil; eu o utilizo para agendar todas as necessidades de recursos em minha empresa atual. Ele aumentou a eficiência e reduziu os erros de sobreposição na programação de tempo.

Software extremamente útil; eu o utilizo para agendar todas as necessidades de recursos em minha empresa atual. Ele aumentou a eficiência e reduziu os erros de sobreposição na programação de tempo.

fato interessante: Um estudo sobre programação de turnos afirma que a programação estável leva a uma melhor produtividade da mão de obra, a um aumento nas vendas e a um melhor ROI para as empresas.

4. Float (melhor para planejamento de recursos)

via Float

O Float é um software de agendamento de recursos criado para ajudar as equipes a gerenciar projetos e alocar recursos com eficiência. Com sua interface de arrastar e soltar, você pode atribuir tarefas facilmente, ajustar cronogramas e acompanhar o progresso do projeto. O Float fornece atualizações em tempo real, facilitando o monitoramento da capacidade da equipe, dos cronogramas do projeto e dos orçamentos.

O software também suporta planejamento, previsão e relatórios de vários projetos, oferecendo integração com ferramentas como o Google Calendar e o Slack.

Melhores recursos do Float

Simplifique a programação de projetos com a interface de arrastar e soltar do Float para facilitar a programação e a alocação de recursos.

Acompanhe o uso da capacidade dos recursos em tempo real e receba alertas de excesso de capacidade

Aloque tarefas e recursos em horas ou porcentagens

Limitações do Float

Pode ser difícil navegar até a seção de tarefas no Float

Preço do Float

Inicial: US$ 7,50 por usuário/mês

Pro: US$ 12,50 por usuário/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Float

G2: 4. 3/5 (mais de 1.580 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Float?

O Float é altamente fácil de usar, o que o torna uma das principais opções para equipes que precisam de agendamento eficiente. Sua interface intuitiva permite que os usuários naveguem facilmente pelas linhas do tempo do projeto, atribuam tarefas e ajustem os cronogramas com a funcionalidade de arrastar e soltar. Uma desvantagem do uso do Float é que suas notificações não são instantâneas, o que pode ser frustrante quando são necessárias atualizações rápidas.

O Float é altamente fácil de usar, o que o torna uma das principais opções para equipes que precisam de agendamento eficiente. Sua interface intuitiva permite que os usuários naveguem facilmente pelas linhas do tempo do projeto, atribuam tarefas e ajustem os cronogramas com a funcionalidade de arrastar e soltar. Uma desvantagem do uso do Float é que suas notificações não são instantâneas, o que pode ser frustrante quando são necessárias atualizações rápidas.

5. QuickBooks Time (melhor para criar programações recorrentes)

via Quick Books Time

O QuickBooks Time oferece um recurso de agendamento do tipo arrastar e soltar que torna a atribuição de turnos rápida e direta. Os gerentes podem rapidamente mudar os turnos dos funcionários arrastando seus nomes ou intervalos de tempo, economizando tempo nas tarefas de agendamento. Isso é especialmente útil para equipes que trabalham em campo ou com horários flutuantes.

Você também pode definir programações recorrentes arrastando e soltando trabalhos de programações anteriores. No entanto, o QuickBooks Time não oferece suporte à troca de turnos, de modo que o gerente deve ajustar a programação manualmente se um funcionário precisar trocar de turno.

Melhores recursos do QuickBooks Time

Rastreie as horas e os intervalos dos funcionários e evite o roubo de tempo com geofencing e reconhecimento facial

Atribua turnos rapidamente usando o agendador de arrastar e soltar

Envie alertas automáticos para atualizar as alterações na programação

Gerencie projetos e controle orçamentos para aumentar a lucratividade

Crie modelos de agendamento ou copie os agendamentos da semana anterior

Limitações de tempo do QuickBooks

O QuickBooks Time pode ser caro para pequenas empresas

Alguns usuários relatam que o aplicativo móvel tem bugs e pode ser frustrante de usar

Preços do QuickBooks Time

Simple Start: US$ 17,50/mês

Itens essenciais: $32. 50/mês

Mais: $49. 50/mês

Avançado: $117. 50/mês

Avaliações e resenhas do QuickBooks Time

G2: 4. 5/5 (mais de 1.430 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (6900+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuickBooks Time?

O QuickBooks Time ajuda a obter relatórios detalhados, facilita o agendamento e também oferece o recurso de acompanhamento em tempo real. Às vezes, a personalização da plataforma de acordo com a necessidade específica é difícil.

O QuickBooks Time ajuda a obter relatórios detalhados, facilita o agendamento e também oferece o recurso de acompanhamento em tempo real. Às vezes, a personalização da plataforma de acordo com a necessidade específica é difícil.

6. Homebase (melhor para otimizar a programação de turnos)

via Homebase

O Homebase é um software de RH abrangente que oferece soluções de agendamento, folha de pagamento, contratação e integração, conformidade e outras. Ele permite que você gerencie facilmente turnos, duplique programações e notifique automaticamente os funcionários sobre a próxima programação.

Um de seus recursos exclusivos é a capacidade de rastrear previsões de vendas e metas de trabalho para que você possa otimizar cada turno. Além disso, você pode definir limites para solicitações de folga com datas de bloqueio para que sua programação não seja afetada por solicitações imprevistas.

Melhores recursos do Homebase

Crie e atribua turnos com base na disponibilidade e nos orçamentos, com opções para os funcionários escolherem ou trocarem de turnos

Adicione notas pessoais ao turno para que os membros da sua equipe fiquem cientes das tarefas importantes

Registre a entrada e a saída de qualquer dispositivo com rastreamento por GPS

Permita que os funcionários atualizem sua própria disponibilidade para otimizar a programação

Limitações do Homebase

Nenhum recurso de gerenciamento de tarefas ou projetos está disponível

A folha de pagamento é um complemento, e muitos recursos estão disponíveis apenas em planos mais caros

Preços da Homebase

Básico: Gratuito

Essenciais: US$ 24,95 por local/mês

Mais: US$ 59,95 por local/mês

Tudo em um: $99. 95 por local/mês

Avaliações e resenhas da Homebase

G2: 4. 2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Homebase?

Gosto de abrir o aplicativo e ver uma visão diária completa de todos os que estão trabalhando, seus turnos e o departamento. O layout da programação facilita a visualização e permite ver se há tempo extra disponível para trabalhar. Precisa ser um pouco mais fácil de acessar para solicitar tempo para aqueles que trabalham durante a noite.

Gosto de abrir o aplicativo e ver uma visão diária completa de todos os que estão trabalhando, seus turnos e o departamento. O layout da programação facilita a visualização e permite ver se há tempo extra disponível para trabalhar. Precisa ser um pouco mais fácil de acessar para solicitar tempo para aqueles que trabalham durante a noite.

Fato curioso: A própria NASA depende de sistemas avançados de programação para o treinamento da tripulação, o gerenciamento das atividades da Estação Espacial Internacional e as comunicações da Deep Space Network.

7. Resource Guru (melhor para planejamento de capacidade de recursos)

via Resource Guru

O Resource Guru oferece recursos de agendamento de recursos e projetos. Você pode arrastar, soltar, estender ou duplicar tarefas e cronogramas de projetos. Ele permite que você filtre recursos com base em habilidades, departamentos, locais ou outros campos personalizados para um agendamento eficiente.

A melhor parte é que você pode configurar uma barra de utilização máxima para evitar a alocação excessiva de funcionários ou freelancers. Isso permite o planejamento estratégico da capacidade de recursos.

Além disso, recursos como controle de tempo, gerenciamento de recursos e relatórios detalhados facilitam o controle do progresso do projeto e do uso de recursos.

Melhores recursos do Resource Guru

Simplifique a programação alocando recursos rapidamente e ajustando os cronogramas do projeto com facilidade

Aumente a visibilidade mostrando quem está trabalhando em quê e quando, garantindo uma melhor coordenação da equipe

Agende tarefas e recursos para vários projetos simultaneamente

Obtenha insights com poderosas ferramentas de relatórios que rastreiam o uso de recursos e monitoram o progresso do projeto de forma eficaz

Automatize a criação de planilhas de horas extraindo eventos e tarefas do seu calendário

Limitações do Resource Guru

Falta de recursos avançados de gerenciamento de tarefas, concentrando-se mais na programação de recursos do que no tratamento detalhado das tarefas

Preços do Resource Guru

Plano Grasshopper: US$ 5 por pessoa/mês

Plano Blackbelt: US$ 8 por pessoa/mês

Plano Master: US$ 12 por pessoa/mês

Avaliações e resenhas do Resource Guru

G2 : 4. 7/5 (mais de 350 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resource Guru?

Gosto de poder visualizar todos os cronogramas de vários projetos na ponta dos dedos, mesmo quando estou em um avião ou em um aeroporto. Também sou notificado se meu cronograma for alterado pelos gerentes de projeto, pelo meu gerente ou por outras pessoas que tenham permissão para fazer ajustes.

Gosto de poder visualizar todos os cronogramas de vários projetos na ponta dos dedos, mesmo quando estou em um avião ou em um aeroporto. Também sou notificado se meu cronograma for alterado pelos gerentes de projeto, pelo meu gerente ou por outras pessoas que tenham permissão para fazer ajustes.

8. Paycor (melhor para criar agendas amigáveis para os funcionários)

via Paycor

O Paycor é um software de gerenciamento da folha de pagamento e da força de trabalho. Com sua solução de gerenciamento de turnos, você pode arrastar e soltar turnos no calendário, criar modelos semanais e atualizar seus funcionários com notificações push em tempo real.

Ele também permite que você defina regras de agendamento personalizadas, como limitar o número de horas de trabalho dos funcionários. A melhor parte do Paycor é sua programação de trabalho preditiva, que ajuda a criar programações compatíveis e amigáveis aos funcionários. Ele envia avisos caso o turno de um funcionário esteja aumentando além do número máximo de horas.

Melhores recursos do Paycor

Gerencie solicitações de folga no mesmo local para uma programação de tempo eficiente

Atribua códigos de trabalho e categorias de trabalho aos turnos

Acompanhe relatórios de turnos em painéis interativos

Limitações do Paycor

O Paycor oferece opções de personalização limitadas, dificultando a adaptação do software para atender a necessidades comerciais específicas

Preços do Paycor

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Paycor

G2: 3. 9/5 (mais de 800 avaliações)

Capturar: 4. 4/5 (mais de 2900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paycor?

O Paycor, em sua maior parte, é uma plataforma fácil de usar. Como administrador, consigo gerenciar os funcionários com muita facilidade no sistema. Do lado dos funcionários, descobrimos que a experiência também é fácil de usar e o aplicativo móvel funciona bem. Ocasionalmente, há dificuldades no uso da plataforma Paycor, mas nenhuma fora do normal do que se espera. Um item digno de nota é a falta de personalização em algumas áreas.

O Paycor, em sua maior parte, é uma plataforma fácil de usar. Como administrador, consigo gerenciar os funcionários com muita facilidade no sistema. Do lado dos funcionários, descobrimos que a experiência também é fácil de usar e que o aplicativo móvel funciona bem. Ocasionalmente, há dificuldades no uso da plataforma Paycor, mas nenhuma fora do normal do que se espera. Um item digno de nota é a falta de personalização em algumas áreas.

9. 7shifts (melhor para programar turnos em restaurantes)

via 7shifts

o 7shifts é um software de programação de arrastar e soltar feito sob medida para o setor de restaurantes. Ele permite que os gerentes criem e ajustem rapidamente as programações, levando em conta as previsões de mão de obra e as vendas projetadas, garantindo uma equipe eficiente e um melhor controle financeiro.

O recurso de destaque é o seu agendador automático com aprendizado de máquina, que aprende com os padrões anteriores a criar programações otimizadas para a mão de obra com base na sazonalidade e no fluxo de hóspedes.

Os funcionários também se beneficiam da capacidade de solicitar mudanças de turno e enviar solicitações de folga com facilidade. Com seu design fácil de usar e foco na eficiência do trabalho, o 7shifts ajuda os gerentes de restaurantes a economizar tempo, reduzir custos e melhorar a precisão geral da programação.

melhores recursos do 7shifts

Simplifique a programação com o recurso de arrastar e soltar, permitindo ajustes de turnos rápidos e fáceis

Aumente a precisão do agendamento usando o agendador automático de aprendizado de máquina, que aprende com os padrões anteriores para otimizar a mão de obra

Atualize cronogramas, gerencie folgas e troque turnos de qualquer lugar usando o aplicativo móvel

Acompanhe a presença dos funcionários com um aplicativo de registro de ponto

limitações do 7shifts

Não fornece lembretes para os funcionários fazerem intervalos e permite que eles terminem os intervalos mais cedo, o que pode afetar a conformidade

preços do 7shifts

Comp: Gratuito

Entrada: US$ 29,99 por local/mês, cobrado anualmente

The Works: $69. 99 por local/mês, cobrado anualmente

Gourmet: $135. 00 por mês, cobrado anualmente

avaliações e resenhas do 7shifts

G2: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 1100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 7Shifts?

Ele facilita a comunicação com a equipe, todos sabem quais são as tarefas que têm, além de ter muitas ferramentas para negociar, pedir folga, revisar turnos etc. o 7shifts economizou muito tempo com agendamento e também é uma ótima forma de comunicação com a equipe. É preciso fazer alguns ajustes para aprender as coisas, mas é muito intuitivo e fácil de usar depois que você o descobre.

Ele facilita a comunicação com a equipe, todos sabem quais são as tarefas que têm, bem como muitas ferramentas para negociar, pedir folga, revisar turnos, etc. o 7shifts economizou muito tempo com agendamento e também é uma ótima forma de comunicação com a equipe. É preciso fazer alguns ajustes para aprender as coisas, mas é muito intuitivo e fácil de usar depois que você o descobre.

Você sabia? Um estudo recente revelou que 38% dos turnos em restaurantes não são adequadamente preenchidos em uma determinada semana, com alguns turnos com falta ou excesso de pessoal. Esse desalinhamento pode levar a um serviço mais lento, aumento dos custos de mão de obra e esgotamento dos funcionários.

10. Forecast (melhor para agendamento com código de cores)

via Forecast

O Forecast simplifica a programação de projetos e recursos codificando as tarefas por cores. Isso facilita o mapeamento dos cronogramas do projeto, o acompanhamento das atribuições da equipe e a identificação de funcionários com excesso de reservas.

Com o Forecast, você pode rapidamente detectar quando alguém está disponível para novas tarefas e garantir cargas de trabalho equilibradas para evitar o esgotamento.

Os recursos com tecnologia de IA da plataforma ajudam a gerenciar todo o ciclo de vida do projeto, de cotações a faturas, reduzindo o trabalho administrativo. Você pode visualizar os planos por projeto ou por membro individual da equipe e compartilhar os cronogramas com a equipe para melhorar a comunicação.

Melhores recursos do Forecast

Programe cronogramas de projetos e acompanhe a disponibilidade da equipe usando gráficos de capacidade codificados por cores para tomar decisões mais inteligentes sobre recursos

Aloque recursos de forma eficiente, equilibrando as cargas de trabalho e evitando atrasos, garantindo que os projetos permaneçam no caminho certo e os prazos sejam cumpridos

Acompanhe e otimize o andamento do projeto em tempo real, fazendo ajustes rápidos com percepções instantâneas para evitar gargalos e aumentar a produtividade

Limitações da previsão

O Forecast não credita depósitos em relação ao trabalho concluído, o que pode levar a discrepâncias na contabilidade do projeto

Previsão de preços

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Forecast

G2: 4. 2/5 (mais de 130 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Forecast?

A interface do usuário é amigável. A criação de um novo projeto é rápida. O gerenciamento e a programação de tarefas são simples e rápidos. A interface do usuário também tem um bom tempo de resposta.

A interface do usuário é amigável. A criação de um novo projeto é rápida. O gerenciamento e a programação de tarefas são simples e rápidos. A interface do usuário também tem um bom tempo de resposta.

11. Asana (melhor para agendamento de tarefas)

via Asana

O Asana é um software de gerenciamento de projetos com várias visualizações para agendamento de projetos, incluindo visualizações de lista, quadro e calendário. Você pode rapidamente criar tarefas, atribuí-las a membros da equipe e definir prazos usando um layout simples e visual. O recurso de arrastar e soltar facilita o ajuste de tarefas e prioridades, garantindo que tudo permaneça no caminho certo.

Além do gerenciamento de tarefas, a Asana vincula suas atividades diárias a metas comerciais maiores. Ela ajuda a manter as equipes alinhadas com os objetivos da empresa, facilitando o acompanhamento do progresso e garantindo que os projetos estejam no caminho certo.

Melhores recursos da Asana

Visualizar tarefas agendadas para até sete dias

Acompanhe atividades ilimitadas e armazene arquivos (até 100 MB por arquivo) para melhorar o gerenciamento de projetos

Use várias metodologias de gerenciamento de projetos com recursos como colaboração no aplicativo e fluxos de trabalho de aprovação

Limitações do Asana

O recurso de exportação de dados da Asana poderia ser melhorado, e faltam guias de instruções

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Starter: US$ 8,50/mês

Avançado: US$ 19,21/mês

Empresarial: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Asana?

Gosto muito dele porque oferece um sistema dinâmico de gerenciamento de tarefas que integra prazos, níveis de prioridade e ferramentas de colaboração. Os recursos de calendário e notificação garantem que nenhum prazo seja perdido e que as tarefas sejam delegadas com eficiência entre as equipes. Às vezes, a personalização de fluxos de trabalho, tarefas e a navegação no sistema podem ser complicadas, exigindo muito tempo e esforço para configurar e dominar as tarefas configuradas e as datas de acompanhamento, mas depois que alguém dedica algum tempo, fica mais fácil de usar.

Gosto muito dele porque oferece um sistema dinâmico de gerenciamento de tarefas que integra prazos, níveis de prioridade e ferramentas de colaboração. Os recursos de calendário e notificação garantem que nenhum prazo seja perdido e que as tarefas sejam delegadas com eficiência entre as equipes. Às vezes, a personalização de fluxos de trabalho, tarefas e a navegação no sistema podem ser complicadas, exigindo muito tempo e esforço para configurar e dominar as tarefas configuradas e as datas de acompanhamento, mas depois que alguém dedica algum tempo, fica mais fácil de usar.

você sabia que o cronograma de trabalho cronológico é a nova tendência viral que está reformulando o futuro do trabalho para a maioria das empresas? Em vez de se ater aos horários tradicionais das 9 às 5, o chronoworking incentiva os funcionários a alinhar suas horas de trabalho com seus ritmos biológicos naturais. Essa abordagem flexível permite que os funcionários escolham horários que correspondam a seus níveis de energia, sejam eles madrugadores ou noturnos.

12. Monday. com (melhor para organizar listas de tarefas)

O Monday. com oferece uma ferramenta intuitiva de agendamento de arrastar e soltar para ajudá-lo a planejar seu dia ou semana. Você pode facilmente reorganizar e codificar as tarefas por cores. Ele também fornece lembretes automáticos quando os prazos estão se aproximando, para que você continue produtivo.

Com o recurso de controle de tempo do Monday.com, você pode monitorar onde você gasta mais o seu tempo e priorizar o seu trabalho. A plataforma foi projetada tendo em mente as pequenas e médias empresas (SMBs), oferecendo uma interface intuitiva e visualmente atraente.

Melhores recursos do Monday. com

Visualize todas as suas tarefas e projetos em um só lugar com a integração com o Google Calendar

Adicione status de prioridade às tarefas para garantir a responsabilidade da equipe

Crie um painel de controle personalizado com mais de 200 modelos para facilitar o gerenciamento de projetos

Limitações do Monday.com

As ferramentas de filtragem de tarefas podem ser restritivas, e a área "My Work" não é muito útil

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12 por assento/mês

Padrão: US$ 14 por assento/mês

Pro: US$ 24 por assento/mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Monday. com

G2: 4. 7/5 (12800+ avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 5300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday. com?

Uma das minhas partes favoritas do Monday é a capacidade de personalizar os quadros de acordo com meu projeto. Quer eu precise simplesmente acompanhar alguns números ou monitorar um projeto em andamento, posso alterar títulos, cores, tipos e praticamente qualquer outra coisa que eu possa imaginar na visualização principal. Há também muitas opções de visualizações personalizáveis, dependendo de como você deseja monitorar algo ou apresentá-lo, se necessário. A única desvantagem que vejo é que, às vezes, o visualizador de formulários e as tabelas apresentam falhas, como estar fora de ordem ou anexar uploads do formulário de outra pessoa.

Uma das minhas partes favoritas do Monday é a capacidade de personalizar os quadros de acordo com meu projeto. Quer eu precise simplesmente acompanhar alguns números ou monitorar um projeto em andamento, posso alterar títulos, cores, tipos e praticamente qualquer outra coisa que eu possa imaginar na visualização principal. Há também muitas opções de visualizações personalizáveis, dependendo de como você deseja monitorar algo ou apresentá-lo, se necessário. A única desvantagem que vejo é que, às vezes, o visualizador de formulários e as tabelas apresentam falhas, como estar fora de ordem ou anexar uploads do formulário de outra pessoa.

13. Trabalho em equipe (melhor para previsão de recursos)

via Teamwork

O Teamwork é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que permite alocar recursos ou tempo a qualquer projeto por meio de agendamento de arrastar e soltar. Com o Teamwork, você pode prever os recursos necessários para projetos futuros e ajustar as alocações de acordo. Isso facilita o controle das despesas potenciais de qualquer projeto e a previsão de seus lucros.

O Teamwork também funciona como um planejador de força de trabalho, proporcionando visibilidade da carga de trabalho da sua equipe. Esse recurso de agendamento de arrastar e soltar permite que você tenha uma visão geral imediata da disponibilidade dos membros da sua equipe, reatribua tarefas e ajuste turnos facilmente.

Melhores recursos do trabalho em equipe

Ajuste os prazos ou o escopo do projeto com a programação de arrastar e soltar

Crie fluxos de trabalho personalizados, automatize tarefas e gere relatórios adaptados às suas necessidades de agendamento

Gerencie projetos, controle o tempo faturável e colabore com os clientes usando modelos personalizáveis

Limitações do trabalho em equipe

A maioria dos recursos só é desbloqueada com o plano de preço mais alto ou superior

Preços do trabalho em equipe

Básico: Gratuito

Entrega: US$ 13,99 por usuário/mês

Crescer: $25. 99 por usuário/mês

Escala: US$ 69,99 por usuário/mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Teamwork

G2: 4. 4/5 (mais de 1150 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork?

"Para praticamente qualquer coisa que eu queira organizar ou agendar em meu fluxo de trabalho, o Teamwork tem funcionalidade para isso. Além disso, ele tem uma equipe de desenvolvimento muito ativa que está sempre pesquisando, absorvendo feedback e adicionando recursos e correções novos e aprimorados. De vez em quando, encontro uma pequena falha. As falhas quase nunca são substanciais.

"Para praticamente qualquer coisa que eu queira organizar ou agendar em meu fluxo de trabalho, o Teamwork tem funcionalidade para isso. Além disso, ele tem uma equipe de desenvolvimento muito ativa que está sempre pesquisando, absorvendo feedback e adicionando recursos e correções novos e aprimorados. De vez em quando, encontro uma pequena falha. As falhas quase nunca são substanciais.

