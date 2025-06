As 15 melhores alternativas ao Replit para desenvolvimento em nuvem em 2025

O Replit é uma plataforma de codificação sólida, até você atingir seus limites. À medida que você cria e executa seu código, pode precisar de ferramentas de depuração e suporte mais avançadas.

Se você gerencia aplicativos em ambientes de computação em nuvem, precisa de assistência em programação que simplifique o desenvolvimento, aprimore a depuração e otimize o desempenho sem obstáculos.

Vamos explorar 15 alternativas ao Replit para ajudá-lo a codificar com mais eficiência, colaborar de forma integrada e encontrar a melhor opção para você! 💻

O que é o Replit?

O Replit é um ambiente de codificação baseado em nuvem que permite aos desenvolvedores escrever, executar e compartilhar códigos diretamente de seus navegadores. Ele suporta várias linguagens de programação, oferece colaboração em tempo real e possui uma interface intuitiva que torna o desenvolvimento contínuo.

Com hospedagem integrada, um assistente com inteligência artificial e implantação com um clique, o Replit simplifica a codificação para desenvolvedores iniciantes e experientes.

Conclusão: a solução oferece uma experiência quase sem complicações para dar vida ao seu código.

Por que escolher alternativas ao Replit?

O Replit é uma ferramenta muito boa, mas deixa os desenvolvedores querendo uma mudança. Aqui estão algumas razões:

Plano gratuito restrito: O plano gratuito do Replit tem inúmeras restrições que atrapalham o desenvolvimento contínuo de aplicativos. Os usuários podem trabalhar com apenas 2 GB de RAM, 1.200 minutos de tempo de desenvolvimento e um colaborador

Ferramentas básicas de depuração: O Replit não possui ferramentas avançadas, como análise profunda de código para depuração completa. Isso torna o troubleshooting mais demorado para aplicativos complexos

Opções de personalização limitadas: O ambiente pré-configurado do Replit limita o controle sobre dependências, gerenciamento de pacotes e configurações do servidor. Isso cria gargalos para empresas que precisam de uma configuração personalizada

Dificuldades com projetos grandes: Se você lida com tarefas que exigem muitos recursos, espere lentidão. Para usuários com projetos em equipe que exigem muitos recursos regularmente, isso é um sinal de que é hora de escolher uma alternativa melhor

🧠 Curiosidade: Replit empresta seu nome do REPL (Read-Eval-Print-Loop), um ambiente de codificação popular para programação interativa e experimentação.

15 alternativas ao Replit em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das principais alternativas ao Replit, seus recursos de destaque, base de usuários ideal e detalhes de preços para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para suas necessidades de desenvolvimento.

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços* ClickUp – Gerenciamento de tarefas com IA – Integração perfeita com GitHub e GitLab – Visualizações personalizadas (Kanban, Gantt) – Documentação com ClickUp Docs Mais adequado para indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes empresas Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas GitHub Codespaces – Integrado com GitHub – Configurações de VM pré-configuradas – Copilot para codificação assistida por IA Mais adequado para usuários do GitHub e desenvolvedores remotos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 0,07/mês por usuário CodePen – Visualização ao vivo do front-end – Ambiente interativo de programação – Colaboração em tempo real Mais adequado para desenvolvedores front-end e designers Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Visual Studio Code (VSC Online) – Integrações personalizadas – IntelliSense para sugestões de código – Ferramentas avançadas de depuração Mais adequado para usuários do VS Code e desenvolvedores web Profissional: US$ 45/mês; Empresarial: US$ 250/mês por usuário CodeSandbox – Prototipagem rápida de aplicativos web – Colaboração instantânea – Integração com GitHub Mais adequado para desenvolvedores web e startups Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por área de trabalho AWS Cloud9 – Integração com serviços AWS – Colaboração em tempo real – Acesso a terminais baseado em nuvem Mais adequado para equipes e desenvolvedores remotos Preços personalizados Glitch – Atualizações de codificação em tempo real – Suporte integrado para SQLite – Recurso de implantação instantânea Mais adequado para programadores colaborativos e educadores Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário Eclipse Che – Integração com Kubernetes/OpenShift – Espaços de desenvolvimento pré-configurados – Integração com um clique Mais adequado para desenvolvedores empresariais e equipes de DevOps Gratuito e de código aberto Cody AI – Refatoração de código orientada por IA – Pesquisa inteligente de código – Preenchimento automático em bases de código Mais adequado para entusiastas de IA e programadores Básico: US$ 29/mês (3 usuários); Premium: US$ 99/mês (10 usuários) ChatGPT – Suporte a vários idiomas – Depuração com inteligência artificial – Assistência na geração de código Mais adequado para programadores, desenvolvimento com IA Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário Codeanywhere – Suporte à programação em pares – Integração com Git/GitHub – Espaços de trabalho personalizáveis Mais adequado para equipes remotas e freelancers Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Blackbox – Sugestões de código baseadas em IA – Histórico de versões em tempo real – Simulação de códigos de teste Mais adequado para codificação com IA e automação Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19,99/mês por usuário Koding – Simulação de ambiente local – Análise de desempenho – Scripts de pilha versionáveis Mais adequado para equipes de DevOps e engenheiros de software Nuvem única: US$ 9,90/mês; Ambiente de desenvolvimento: US$ 29,90/mês IntelliJ IDEA – Ferramentas avançadas de depuração – Conclusão de código – Testes unitários integrados Mais adequado para desenvolvedores Java e equipes empresariais IntelliJ Ultimate: US$ 19,94/mês; Pacote com todos os produtos: US$ 34,10/mês JSFiddle – Teste instantâneo de código – Suporte a vários idiomas – Flexibilidade do pré-processador Mais adequado para desenvolvedores e testadores de JavaScript Gratuito; Pro: US$ 8/mês por usuário

As melhores alternativas ao Replit para usar

As limitações do Replit destacam o que você deve procurar em um ambiente de desenvolvimento baseado em nuvem. Agora, vamos explorar as 15 principais ferramentas de conclusão e edição de código projetadas para aprimorar seu fluxo de trabalho.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento e documentação de projetos de software com tecnologia de IA)

Crie, otimize e entregue o melhor software com eficiência com o ClickUp para equipes de software

Para empresas que gostam de software e gerenciamento de codificação de ponta a ponta, o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que você vai adorar.

É especializada em gerenciamento de tarefas, documentação e colaboração sem interrupções. Além disso, com mais de 30 ferramentas e mais de 1.000 integrações, elimina a necessidade de alternar entre guias e aplicativos.

O ClickUp para gerenciamento de projetos de equipes de software foi projetado especificamente para ajudá-lo a planejar, construir e entregar software sem esforço. Ele une equipes multifuncionais com compartilhamento de acesso personalizado e centros de recursos de codificação, simplificando todo o ciclo de vida do desenvolvimento.

Se você está pensando em melhorar a visibilidade, esta solução oferece visualizações personalizadas, como o quadro Kanban. Essas visualizações podem ser usadas para tornar a delegação clara e o acompanhamento do progresso muito fácil com flashcards elegantes.

Para equipes ágeis, seus Sprints de Software trazem estrutura ao caos da codificação, não importa quantos recursos de última hora cheguem à sua mesa. Além disso, quando chegar a hora das reuniões de revisão, ferramentas de relatórios exportáveis e análises fornecem insights nítidos que seu CTO vai adorar.

Precisa dos dados mais recentes do seu projeto? A plataforma também usa a pesquisa conectada ClickUp, impulsionada por IA, para extrair instantaneamente arquivos e tarefas do seu drive, plataforma e aplicativos integrados. Em suma, o ClickUp cria um hub unificado para todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento, desde a criação de gráficos de burndown até a execução da priorização de backlogs.

E mais? A plataforma também se conecta nativamente ao GitHub e ao GitLab para sincronizar commits, ramificações e pull requests diretamente nas tarefas. Isso é que é gerenciamento de software sem interrupções, eficiência de fluxo de trabalho altíssima e controle de versão sem esforço!

Refine o código, automatize o fluxo de trabalho e gere estratégias de desenvolvimento de produtos com o ClickUp Brain

Com o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo, você pode obter ajuda com brainstorming e melhoria de codificação, reduzindo tarefas manuais. Se você é um desenvolvedor, ele elimina instantaneamente o compartilhamento de código e as estratégias de desenvolvimento da sua lista de tarefas.

O ClickUp Brain gera trechos de código e roteiros de projetos com o mínimo de entrada. Use IA na codificação para refinar explicações e melhorar o código. Com ele, as equipes podem automatizar atualizações de tarefas, movimentação de arquivos e notificações com fluxos de trabalho condicionais.

⭐️ Bônus: Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo ChatGPT, o3-mini, o1, Claude e Gemini para várias tarefas de redação, raciocínio e codificação!

Crie roteiros de produtos, documente práticas de codificação e compartilhe relatórios de bugs de maneira integrada com o ClickUp Docs

Pronto para exportar tudo isso? O ClickUp Docs é a sua solução completa de documentação, seja você um gerente de projetos, programador back-end ou especialista em IDE. Sua rica linguagem de marcação ajuda qualquer equipe a mapear com precisão projetos, tutoriais e notas técnicas.

Além disso, a formatação de blocos de código do ClickUp simplifica o compartilhamento de trechos de código dentro do Docs. Seja trabalhando com sua equipe ou revisando código durante um sprint, o ClickUp mantém seu código organizado com destaque de sintaxe claro.

O ClickUp também vem com modelos de desenvolvimento pré-configurados e prontos a usar para um acompanhamento eficiente das atividades. O modelo de desenvolvimento de software do ClickUp é um excelente exemplo disso, com priorização MoSCoW, visualizações em quadro branco e etiquetas de tarefas para acompanhar o progresso em todas as fases.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Uma curva de aprendizado mais íngreme devido à grande quantidade de recursos

Não possui recursos dedicados à produção de aplicativos sem integrações externas

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Giovanny G., desenvolvedor Full-Stack, diz:

Funciona muito bem para tarefas, documentação e colaboração. Como desenvolvedor, as integrações do Bitbucket e do Github para PR e rastreamento de commits são incríveis e podem funcionar bidirecionalmente, para que você tenha seu código no Bitbucket com um link para a tarefa do ClickUp.

Funciona muito bem para tarefas, documentação e colaboração. Como desenvolvedor, as integrações do Bitbucket e do Github para PR e rastreamento de commits são incríveis e podem funcionar bidirecionalmente, para que você tenha seu código no Bitbucket com um link para a tarefa do ClickUp.

💡 Dica profissional: use a extensão ClickUp Chrome no seu navegador para controlar o tempo, enviar tarefas diretamente para o ClickUp, anexar e-mails às tarefas e muito mais.

2. GitHub Codespaces (ideal para desenvolvimento com repositórios GitHub)

via GitHub Codespaces

Quer um IDE que se integre perfeitamente ao GitHub? O Codespaces é a solução completa da plataforma. Além da integração perfeita com o GitHub, ele também possui um espaço de trabalho VS Code totalmente personalizável, projetado para desenvolvedores profissionais.

A solução vem com uma opção Copilot para promover uma codificação eficiente assistida por IA. Em resumo, sua flexibilidade e design a tornam uma escolha sólida para projetos sérios.

Principais recursos do GitHub Codespaces

Expanda suas capacidades de codificação com configurações de máquina virtual pré-definidas

Resolva um bug ou problema de segurança instantaneamente com pull requests bem integrados

Acesse e atualize segmentos de código específicos dentro do IDE com ferramentas de pesquisa e revisão de código

Limitações do GitHub Codespaces

Os usuários consideram que o plano gratuito é limitado e menos ideal para usuários regulares

Redes lentas podem causar problemas frequentes de latência

Preços do GitHub Codespaces

A partir de US$ 0,07/mês por usuário

Avaliações e comentários do GitHub Codespaces

G2: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 6.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitHub Codespaces?

Uma avaliação do G2 diz:

O GitHub se torna uma plataforma completa para desenvolvimento de software, equipada com muitos recursos, como hospedagem de códigos-fonte, ações para CICD, Codespaces e Copilot com toda a magia da IA

O GitHub se torna uma plataforma completa para desenvolvimento de software, equipada com muitos recursos, como hospedagem de códigos-fonte, ações para CICD, Codespaces e Copilot com toda a magia da IA

💡 Dica profissional: Use o recurso GitHub Classroom para minimizar o tempo de aprendizagem dos novos programadores da sua equipe.

3. CodePen (ideal para desenvolvimento front-end e visualização ao vivo)

via CodePen

O CodePen é um playground para desenvolvedores front-end, perfeito para testar, ajustar e compartilhar trechos de HTML, CSS e JavaScript (“Pens”) com uma visualização ao vivo. Seja para criar animações, experimentar JavaScript ou construir componentes de interface do usuário impressionantes, ele oferece uma experiência interativa e perfeita.

Os usuários também podem explorar projetos da comunidade de desenvolvedores e aprender com desafios de codificação. Além disso, o CodePen possui uma interface elegante e visualização instantânea para tornar o processo mais divertido, colaborativo e inspirador.

Principais recursos do CodePen

Personalize fluxos de trabalho com os padrões inteligentes e o preenchimento automático do CodePen

Personalize códigos e conteúdos com canetas incorporadas para um estilo uniforme

Arraste e solte imagens com hospedagem de ativos integrada

Limitações do CodePen

A adaptação à interface leva tempo, especialmente para novos usuários

A interface intensiva pode parecer apertada em telas pequenas

Os projetos exportados podem precisar de ajustes para dependências de JavaScript

Preços do CodePen

Gratuito

Inicial: US$ 12/mês por usuário

Desenvolvedor: US$ 19/mês por usuário

Super: US$ 39/mês por usuário

Equipe: A partir de US$ 19/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o CodePen

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CodePen?

Uma avaliação do G2 diz:

É uma maneira maravilhosa de codificar algo rapidamente, como provas de conceito ou algoritmos, que você pode salvar, editar e compartilhar com sua equipe.

É uma maneira maravilhosa de codificar algo rapidamente, como provas de conceito ou algoritmos, que você pode salvar, editar e compartilhar com sua equipe.

🧠 Curiosidade: HTML, a linguagem que alimenta os aplicativos da web, foi criada por Tim Berners-Lee, o inventor da World Wide Web.

4. Visual Studio Code (VSC Online) (Ideal para personalização por meio de integrações)

via Visual Studio Code

O próximo da nossa lista é o VSC Online da Microsoft (vscode.dev ou através de integrações como GitHub Codespaces), uma versão leve e baseada em navegador do popular editor Visual Studio Code. É uma opção de IDE relativamente popular entre os desenvolvedores. A solução apresenta um editor de código online que suporta todas as linguagens populares e uma interface intuitiva e fácil de navegar.

Além da base leve, o recurso de destaque do Visual Studio Code é a ampla variedade de extensões disponíveis em seu marketplace.

Melhores recursos do Visual Studio Code (VSC Online)

Otimize o fluxo de trabalho com recursos de produtividade para desenvolvedores, como IntelliSense, depuração e refatoração

Reconheça e corrija problemas com pontos de interrupção, janelas de observação e ferramentas passo a passo

Melhore a rastreabilidade integrando arquivos de trabalhos anteriores

Limitações do Visual Studio Code (VSC Online)

Apresenta uma curva de aprendizado íngreme, especialmente para programadores iniciantes

Exige muita RAM e CPU para um desempenho suave

Preços do Visual Studio Code (VSC Online)

Plano mensal profissional: US$ 45/mês por usuário

Plano mensal para empresas: US$ 250/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Visual Studio Code (VSC Online)

G2: 4,7/5 (mais de 2.300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Visual Studio Code (VSC Online)?

Uma avaliação da Capterra diz:

O VS Code é um dos melhores IDEs leves disponíveis no mercado. Ele funciona perfeitamente na maioria dos sistemas e oferece uma enorme coleção de extensões.

O VS Code é um dos melhores IDEs leves disponíveis no mercado. Ele funciona perfeitamente na maioria dos sistemas e oferece uma enorme coleção de extensões.

🧠 Curiosidade: O termo “depuração” tem origem em um bug real, uma mariposa encontrada em um computador Harvard Mark I.

5. CodeSandbox (ideal para prototipagem rápida de aplicativos web)

via CodeSandbox

O CodeSandbox é a ferramenta que os desenvolvedores utilizam para codificação rápida. Ele fornece ambientes de desenvolvimento instantâneos e compartilháveis, principalmente para tecnologias da web (React, Vue, Angular, Node.js). Oferece colaboração, hospedagem integrada e integração perfeita com o GitHub.

Seu editor baseado em navegador e visualizações ao vivo também aceleram o teste de ideias, o compartilhamento de código e a repetição de iterações. No geral, a simplicidade e a velocidade do CodeSandbox o tornam uma escolha popular para o desenvolvimento eficiente de aplicativos da web.

Principais recursos do CodeSandbox

Configure qualquer ambiente de desenvolvimento, linguagem, servidor ou banco de dados com integrações nativas

Execute qualquer comando, seja na inicialização, na alteração de arquivos ou com seus diversos atalhos personalizáveis

Execute códigos não confiáveis em escala com sandboxes instantâneas, seguras e completamente isoladas

Limitações do CodeSandbox

Não oferece suporte a servidores ao codificar em uma área restrita pré-programada

Os usuários relatam problemas de desempenho com projetos complexos ou grandes

Preços do CodeSandbox

Gratuito

Prós: A partir de R$ 12/mês por espaço de trabalho

Construtor: A partir de US$ 170/mês por espaço de trabalho

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CodeSandbox

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Documente os resultados do Sandbox separadamente para agilizar o troubleshooting. Isso ajuda novos programadores e especialistas a corrigir bugs mais rapidamente.

6. AWS Cloud9 (Melhor para codificação colaborativa baseada em nuvem)

via AWS Cloud9

O AWS Cloud9 é como um dojo de codificação na nuvem — perfeito para programação em pares e fluxos de trabalho estruturados. Seu acesso contínuo a outros serviços da AWS é um recurso de destaque que facilita o desenvolvimento de software.

Ele também oferece uma função de chat, atualizações de código em tempo real e depuração instantânea antes de você entrar na produção do aplicativo ou site.

Principais recursos do AWS Cloud9

Aumente a legibilidade com diversos temas e opções de layout

Reduza custos com o desligamento programado para evitar uso excessivo

Depure PHP, Python e JavaScript com pontos de interrupção, passo a passo e inspeção de variáveis

Limitações do AWS Cloud9

Não possui um modelo gratuito para usuários que desejam experimentar antes de escolher

Oferece uma interface básica que pode parecer muito confusa

Requer algum conhecimento técnico para ser usado de forma eficiente

Preços do AWS Cloud9

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AWS Cloud9

G2: 4,3/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AWS Cloud9?

Uma avaliação do G2 diz:

A integração perfeita com os serviços AWS e o ambiente pré-configurado tornam o desenvolvimento e a implantação incrivelmente eficientes.

A integração perfeita com os serviços AWS e o ambiente pré-configurado tornam o desenvolvimento e a implantação incrivelmente eficientes.

📖 Leia também: Desbloqueando o poder da IA do ClickUp para equipes de software

7. Glitch (ideal para codificação em tempo real e colaboração em equipe)

via Glitch

Quer uma solução sem configuração, sem espera, apenas pura criatividade? O Glitch oferece isso de forma funcional e visual. Ele permite que você “remixe” (bifurque instantaneamente) projetos, clone do GitHub ou experimente frameworks JavaScript.

O Glitch também permite que você torne seu trabalho público ou privado e compartilhe aplicativos como programadores experientes. Além disso, ele vem com integrações de API personalizadas e programação segura que combina liberdade e segurança.

Principais recursos do Glitch

Veja as alterações em tempo real, sem compilações manuais ou reinicializações, com o recurso de implantação instantânea

Armazene dados facilmente com o SQLite integrado e outros bancos de dados

Depure e corrija problemas de forma sistemática com logs em tempo real e rastreamento de erros

Limitações do Glitch

Limita aplicações em grande escala devido a restrições de tamanho de armazenamento do banco de dados

Suporta apenas Node.js para desenvolvimento backend, restringindo outras tecnologias do lado do servidor

Os projetos gratuitos têm tempo de execução limitado por dia

Preços do Glitch

Gratuito

Pro: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre falhas

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Glitch?

Uma avaliação da Capterra diz:

A integração e o upload de ativos também são muito intuitivos, e a função “prettier” é muito útil

A integração e o upload de ativos também são muito intuitivos, e a função “prettier” é muito útil

💡 Dica profissional: adote a biblioteca Prettier no recurso “Formatar este arquivo” do Glitch para personalizar a aparência do seu código.

8. Eclipse Che (ideal para desenvolvimento em nuvem empresarial)

via Eclipse Che

O Eclipse Che é um IDE desenvolvido para organizações de grande porte que precisam de potência e eficiência. Ele é executado em ambientes em contêineres no Kubernetes ou OpenShift, tornando a configuração e o dimensionamento perfeitos.

A solução também se integra a pipelines de CI/CD e oferece suporte à colaboração com espaços de desenvolvimento pré-configurados.

Principais recursos do Eclipse Che

Trabalhe em tipos de projetos semelhantes com uma coleção de visualizações e editores

Mantenha-se produtivo em qualquer lugar com a opção de ambiente offline

Obtenha integração com um clique para novos desenvolvedores com pilha e URL configurado para GIT

Limitações do Eclipse Che

Interrompe automaticamente os espaços de trabalho que funcionam por mais de 12 horas, independentemente da atividade

Configurar e gerenciar o Eclipse Che, especialmente em um ambiente com vários usuários, é complexo

Vem com limitações de uso em termos de armazenamento, RAM e espaços de trabalho simultâneos

Preços do Eclipse Che

Gratuito e de código aberto

Avaliações e comentários sobre o Eclipse Che

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Eclipse Che?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da personalização do espaço de trabalho e da estrutura dinâmica do IDE. A possibilidade de executar comandos Linux personalizados com um único clique tem se mostrado muito útil.

Gosto da personalização do espaço de trabalho e da estrutura dinâmica do IDE. A possibilidade de executar comandos Linux personalizados com um único clique tem se mostrado muito útil.

👀 Você sabia? Eclipse “Che” recebeu esse nome em homenagem à cidade de Cherkasy, onde residem muitos de seus desenvolvedores.

9. Cody AI (Melhor para assistência em código em grande escala)

via Sourcegraph

Cody é um assistente de codificação com inteligência artificial desenvolvido pela Sourcegraph para otimizar seu fluxo de trabalho. Precisa autocompletar, refatorar ou depurar? Cody está aqui para ajudar. Ele também entende toda a sua base de código para criar sugestões mais relevantes.

Além disso, ele se integra perfeitamente aos seus editores favoritos. Seja para lidar com um bug complicado ou debater a próxima grande funcionalidade, o Cody mantém você em movimento.

Melhores recursos do Cody AI

Melhore a estrutura e a eficiência do código com sugestões de refatoração baseadas em IA

Encontre e modifique códigos em todos os seus repositórios com uma estrutura de alterações definida

Encontre rapidamente trechos e funções relevantes em grandes bases de código com a pesquisa inteligente de código

Limitações do Cody AI

Não é possível automatizar alterações em várias partes de uma solução

Requer treinamento intensivo para encontrar dependências relevantes e compreender as relações entre os códigos

Preços do Cody AI

Básico: US$ 29/mês (3 usuários)

Premium: US$ 99/mês (10 usuários)

Avançado: US$ 249/mês (30 usuários)

Avaliações e comentários da Cody AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cody AI?

Uma avaliação do G2 diz:

Isso me ajuda a ser mais eficiente quando escrevo código, pois permite configurar comandos para automatizar tarefas simples e cotidianas. É também um software fácil de instalar e usar, a ferramenta de pesquisa é muito útil e se integra perfeitamente ao GitLab.

Isso me ajuda a ser mais eficiente quando escrevo código, pois permite configurar comandos para automatizar tarefas simples e cotidianas. É também um software fácil de instalar e usar, a ferramenta de pesquisa é muito útil e se integra perfeitamente ao GitLab.

10. ChatGPT (Melhor para assistência à codificação com IA)

via ChatGPT

O ChatGPT se destaca com algoritmos inteligentes e explicações claras para usuários que refinam códigos ou criam estruturas. Seu modelo de linguagem grande (LLM) otimiza a lógica, sugere melhorias e gera trechos de código completos que você pode ajustar sem esforço.

Em resumo, essa IA conversacional da OpenAI torna a codificação mais intuitiva e criativa, perfeita tanto para iniciantes quanto para especialistas.

Melhores recursos do ChatGPT

Codifique em várias pilhas de tecnologia com suporte a vários idiomas

Acelere a depuração com detecção de erros personalizada e sugestões de correção

Aumente a legibilidade com documentação e comentários claros e concisos

Limitações do ChatGPT

Dificuldades com bases de código altamente complexas devido à falta de contexto do projeto em tempo real

Pode gerar código incorreto ou desatualizado sem verificar as práticas recomendadas

Não possui integração direta com IDEs para colaboração e execução em tempo real

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês por usuário

Pro: US$ 200/mês por usuário

Equipe: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 720 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Uma avaliação da G2 diz:

Escrever código é mais eficiente e fácil com o ChatGPT. Eu escrevi meu projeto Flutter com ele. Na verdade, quase todo o aplicativo é feito pelo GPT agora.

Escrever código é mais eficiente e fácil com o ChatGPT. Eu escrevi meu projeto Flutter com ele. Na verdade, quase todo o aplicativo é feito pelo GPT agora.

📖 Leia também: Como usar o ChatGPT para escrever código

11. Codeanywhere (Melhor para desenvolvimento colaborativo remoto)

via Codyanwhere

Projetado para uma colaboração perfeita, o Codeanywhere é o IDE em nuvem ideal para profissionais que lidam com grandes equipes. Seu recurso SSH se destaca por simplificar o compartilhamento de códigos personalizados — basta gerar um token e pronto.

O Codeanywhere, desenvolvido pela Continue, oferece um espaço de edição de código ao vivo para uma colaboração perfeita. Sua interface também destaca usuários ativos e gera automaticamente threads de bate-papo para manter as equipes sincronizadas.

Melhores recursos do Codeanywhere

Permita uma colaboração imersiva com programação entre pares

Conecte a codificação e as práticas do mundo real com Git/GitHub e um terminal integrado

Personalize espaços de trabalho para qualquer caso de uso com suporte à especificação Dev Container

Limitações do Codeanywhere

A interface e o painel de visualização integrado podem parecer desajeitados e desatualizados

Os usuários relatam que o suporte ao cliente não é confiável

Preços do Codeanywhere

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Premium: US$ 29/mês por usuário

GPU Premium: US$ 55/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Codeanywhere

G2 : 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Codeanywhere?

Uma avaliação da Capterra diz:

É um editor decente e permite conexões com diferentes fontes remotas, além de seu próprio sistema de contêiner de desenvolvimento integrado. Funciona muito bem em diferentes navegadores (embora algumas teclas de atalho possam interferir).

É um editor decente e permite conexões com diferentes fontes remotas, além de seu próprio sistema de contêiner de desenvolvimento integrado. Funciona muito bem em diferentes navegadores (embora algumas teclas de atalho possam interferir).

12. Blackbox (melhor para sugestões de código baseadas em IA)

via Blackbox

Tem uma ideia para transformar em código? O Blackbox é um agente de codificação com IA que prepara seu código para publicação. Entre todos os seus recursos, incluindo pesquisa de código e preenchimento automático, sua IA conversacional o torna uma escolha realmente eficiente.

Além de criar códigos rápidos para aplicativos, o Blackbox também ajuda a otimizar seu desenvolvimento especificamente para telas de desktop e dispositivos móveis. Ele ainda vem com temas de cores inteligentes que permitem aos usuários acompanhar e identificar segmentos de código instantaneamente.

Melhores recursos do Blackbox

Compare as alterações no código com seu histórico de versões em tempo real

Execute códigos de teste antes de compartilhar com a simulação de um clique

Melhore os recursos gerais do produto com sugestões de código baseadas em IA

Limitações do Blackbox

As sugestões básicas de código carecem de profundidade contextual

O processo de tomada de decisão pode ser confuso

Ideal para programadores experientes na resolução de erros

Preços Blackbox

Gratuito

PRO Plus: US$ 19,99/mês por usuário

Avaliações e comentários da Blackbox

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Blackbox?

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto é o preenchimento automático de código. É uma grande vantagem para desenvolvedores iniciantes, pois ajuda a obter sugestões para escrever novos componentes ou converter lógica em código.

O que mais gosto é o preenchimento automático de código. É uma grande vantagem para desenvolvedores iniciantes, pois ajuda a obter sugestões para escrever novos componentes ou converter lógica em código.

13. Koding (Melhor para análise de ambiente de desenvolvimento)

via Koding

Quer otimizar seu fluxo de trabalho de codificação? O Koding é uma das principais opções desta lista. Com comandos curl simples, este software IDE permite conectar grandes ferramentas e ambientes locais à sua conta na nuvem.

O Koding também mantém sua equipe atualizada com recursos de notificação que enviam atualizações para sua equipe quando qualquer alteração é feita na pilha. Além disso, você pode executar seu aplicativo em uma rede inteira de máquinas com apenas algumas linhas de código em seu script de pilha.

Principais recursos do Koding

Simule um ambiente local com um sistema de arquivos baseado em FUSE

Analise o desempenho anterior e detecte padrões de erros com análises de ambiente

Controle o armazenamento e a rede com scripts de pilha versionáveis

Limitações do Koding

As opções de preços são caras, especialmente para equipes pequenas e profissionais

Alguns usuários relatam problemas de desempenho ao trabalhar com projetos grandes e vários terminais

Preços do Koding

Koding Single Cloud: US$ 9,90/mês por usuário

Automação do ambiente de desenvolvimento: US$ 29,90/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Automação de vendas de software: US$ 29,90 por avaliação + US$ 5.000/mês de taxa fixa

Plataforma de treinamento em software: US$ 29,90 por trainee + US$ 5.000/mês de taxa fixa

Avaliações e comentários sobre Koding

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Koding?

Uma avaliação do G2 diz:

No passado, configurar o ambiente de desenvolvimento levava muito tempo. Mas agora, o Koding me permite ter todas as opções prontas em questão de minutos. O suporte para diferentes IDEs também é um recurso incrível.

No passado, configurar o ambiente de desenvolvimento levava muito tempo. Mas agora, o Koding me permite ter todas as opções prontas em questão de minutos. O suporte para diferentes IDEs também é um recurso incrível.

14. IntelliJ IDEA (Melhor para desenvolvimento Java profissional)

via IntelliJ IDEA

Desenvolvido pela JetBrains, o IntelliJ IDEA é um IDE poderoso para desenvolvimento em Java e Kotlin. Ele aumenta a produtividade com preenchimento inteligente de código, depuração avançada e testes de unidade contínuos. Com suporte integrado para frameworks populares, ele se adapta a diversas necessidades de projetos.

Ele foi desenvolvido para oferecer flexibilidade, com várias integrações de controle de versão e plug-ins de terceiros. Ele também oferece um fluxo de trabalho intuitivo, segurança robusta e configurações personalizáveis — tudo o que você precisa para criar aplicativos de alto desempenho com confiança.

Melhores recursos do IntelliJ IDEA

Localize componentes de codificação com uma árvore de projetos fácil de estruturar

Aumente a eficiência com diretórios e repositórios organizados

Identifique problemas de desempenho com insights do profiler integrado

Limitações do IntelliJ IDEA

Alto uso de memória, menos ideal para dispositivos com menos de 16 GB de RAM

Reduza a desorganização com plug-ins integrados

Curva de aprendizado íngreme, exigindo tempo para dominar

Preços do IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA Ultimate: US$ 19,94/mês por usuário (para uso individual) e US$ 70,68/mês por usuário (para organizações)

Pacote com todos os produtos: US$ 34,10/mês por usuário (para uso individual) e US$ 91,92/mês por usuário (para organizações)

JetBrains AI Pro: US$ 23,60/mês por usuário como complemento

Avaliações e comentários sobre o IntelliJ IDEA

G2: 4,6/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IntelliJ IDEA?

Uma avaliação da Capterra diz:

Os atalhos e sugestões para o código tornam a jornada de codificação muito fácil. A interface é agradável aos olhos, o que torna a depuração do código rápida e eficaz.

Os atalhos e sugestões para o código tornam a jornada de codificação muito fácil. A interface é agradável aos olhos, o que torna a depuração do código rápida e eficaz.

15. JSFiddle (ideal para testes rápidos e compartilhamento de JavaScript)

via JSFiddle

O JSFiddle é um editor online rápido e interativo para testar e compartilhar JavaScript, HTML e CSS. Ele possui um layout baseado em painéis para escrever e visualizar código em tempo real. Com suporte para pré-processadores como SCSS e frameworks JavaScript, é ótimo para prototipagem rápida.

Os usuários podem colaborar e incorporar projetos sem esforço. Layouts personalizáveis, visualizações ao vivo e controle de versão integrado tornam essa ferramenta essencial para desenvolvedores web que desejam experimentar e refinar seu código.

Melhores recursos do JSFiddle

Clone projetos instantaneamente para experimentação sem riscos

Compartilhe trechos interativos por meio de fiddles especializados e compartilháveis

Misture SCSS, TypeScript e CoffeeScript com a flexibilidade do pré-processador

Limitações do JSFiddle

Limitado a um único arquivo HTML, desafiador para projetos com várias páginas

Sem suporte direto para upload ou gerenciamento de vários arquivos

A versão gratuita inclui anúncios e não possui ferramentas de depuração

Preços do JSFiddle

Gratuito

Pro: US$ 8/mês por usuário ou US$ 90 por uma licença de 1 ano

Avaliações e comentários sobre o JSFiddle

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Domine o desenvolvimento de código sem esforço com o ClickUp

IDEs baseados em nuvem são essenciais para codificação, seja para solucionar problemas no código-fonte ou criar aplicativos em uma linguagem de programação. Mas você está perdendo tempo e dinheiro se o Replit não estiver maximizando a produtividade.

Embora tenhamos abordado opções para todos os cenários, também é importante priorizar a produtividade, automatizar fluxos de trabalho e impulsionar a colaboração. O ClickUp é um ótimo parceiro e a combinação perfeita de tudo isso e muito mais, com suas sugestões baseadas em IA, documentação integrada e relatórios detalhados.

Além disso, ele ainda registra hacks e explica as melhores práticas de codificação para manter seus projetos em dia.

