10 melhores aplicativos sem código - Criadores de aplicativos sem código para desenvolvedores em 2025

Os aplicativos sem código foram nada menos que revolucionários na última década, permitindo que os entusiastas da tecnologia criassem aplicativos nativos com menos barreiras de entrada.

A abordagem sem código para a criação de aplicativos é óbvia. Em vez de comandos de script, uma interface gráfica pode comunicar configurações. O resultado? Você pode desenvolver aplicativos corporativos lançar sites, automatizar fluxos de trabalho e tudo mais sem nenhum conhecimento de programação!

A não codificação traz os melhores resultados quando você é criativo e tem um poderoso construtor de aplicativos sem código para executar suas ideias - portanto, vamos descobrir o segundo. Discutiremos as melhores plataformas de desenvolvimento sem código para criar aplicativos confiáveis e de qualidade em pouco tempo!

O que é um criador de aplicativos sem código?

Um aplicativo sem código refere-se a um aplicativo que pode ser criado e implementado sem a necessidade de habilidades tradicionais de codificação ou programação. As plataformas sem código fornecem interfaces visuais intuitivas e ferramentas de arrastar e soltar que permitem aos usuários criar aplicativos funcionais e interativos usando componentes e modelos pré-criados.

O desenvolvimento de aplicativos sem código capacita as pessoas que não têm conhecimento de codificação a criar soluções de software personalizadas para várias finalidades, como a criação de sites, aplicativos móveis, ferramentas internas, painéis de controle e muito mais. Ele elimina a necessidade de escrever códigos complexos, tornando o desenvolvimento de aplicativos acessível a um público mais amplo.

O que você deve procurar em um criador de aplicativos sem código?

Navegar pelo mar de plataformas sem código e encontrar as que valem seu tempo pode ser um desafio - aqui está um resumo das principais qualidades que você deve procurar:

Facilidade de uso: Embora um aplicativo sem código elimine a codificação manual, ele ainda pode ser difícil de usar por causa de uma interface complicada. Os melhores aplicativos dessa categoria têm uma interface de arrastar e soltar para montar rapidamente elementos pré-configurados para o resultado desejado Personalização: A abundância de recursos de personalização permite que você crie um aplicativo que reflita sua visão. O aplicativo deve se adaptar às necessidades de diferentes setores e nichos e permitir que você incorpore elementos de marca exclusivos Recursos e funcionalidade: O aplicativo deve oferecer recursos como criadores de formulários, modelos pré-criados e ferramentas de visualização para ajudá-lo a atingir seu objetivo final mais rapidamente Integrações: A plataforma deve funcionar com aplicativos populares de gerenciamento de projetos, colaboração e CRM Escalabilidade: A plataforma deve suportar mais usuários e processos complexos à medida que sua empresa se expande

10 melhores criadores de aplicativos sem código para usar em 2024

No-code não é o mesmo que low-code - este último substitui a codificação até certo ponto, mas você ainda precisa investir em desenvolvedores para configurar e gerenciar esses aplicativos. O No-code torna toda a codificação obsoleta, o que o torna uma solução economicamente mais viável.

Compilamos os 10 aplicativos sem código mais eficientes em várias faixas de preço. Analise seus recursos, prós e contras e encontre o aplicativo perfeito para criar sua história de sucesso! 🌟

1. ClickUp #### Melhor para colaboração da equipe de desenvolvimento

Veja as mais de 15 exibições no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho da API de acordo com suas necessidades

O ClickUp é a melhor ferramenta sem código para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e produtividade. É adequado para solopreneurs, freelancers, grandes empresas e tudo mais! Qualquer pessoa pode facilmente personalizar e automatizar a plataforma para atender a suas iniciativas específicas. 🎨

O que torna o ClickUp sua solução sem código? A resposta é simples: Você pode configurar cada parte da plataforma usando suas ferramentas de arrastar e soltar.

Desenvolva aplicativos e integrações para criar tarefas e subtarefas, gerenciar recursos , rastreamento Teste de controle de qualidade monitoramento de desenvolvimento, marketing e muito mais. A funcionalidade de arrastar e soltar do ClickUp garante que até mesmo os recursos mais avançados sejam acessíveis sem nenhum conhecimento de programação.

Como administrador do ClickUp, assuma o controle de seu espaço de trabalho aproveitando ClickApps e API do ClickUp . 🦾

O ClickApps permite que você personalize seu espaço de trabalho com a ajuda de ferramentas visuais - configure aplicativos internos sem código para gerenciamento de trabalho, colaboração, organização e geração de relatórios - tudo em uma única plataforma. Por exemplo, você pode usar o ClickUp AI para fazer brainstorming de ideias e preparar comunicações ou o Recurso de automação para agilizar processos repetitivos. Alguns ClickApps úteis incluem:

Sprints

Dependências de tarefas

Edição colaborativa

Campos personalizados

IDs de tarefas personalizadas

Se você quiser usar o ClickUp com seu outros aplicativos favoritos aproveite o suporte da API. Ele permite que você crie aplicativos e scripts para integrar a plataforma com mais de 1.000 outras ferramentas . Isso permite que você automatize processos fora do ClickUp, crie e gerencie tarefas e listas, e controle de tempo !

Está criando aplicativos e sites voltados para o cliente? Use os modelos predefinidos do ClickUp para criar páginas da Web , páginas de destino , relatórios de bugs , lançamentos de produtos e projetos gráficos . 🌻

Melhores recursos do ClickUp

Crie aplicativos internos com o ClickApps

Fácil automação de processos complicados

Ampla seleção de modelos para economizar tempo

Integrações externas sem esforço (mais de 1.000) com a API do ClickUp

Interface de arrastar e soltar

Alta escalabilidade

Limitações do ClickUp

Descobrir como organizar o espaço de trabalho leva tempo

Alguns usuários dizem que a plataforma poderia ter mais recursos de automação

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Make (Integromat)

Melhor para automação de fluxo de trabalho

via Criar O Make (anteriormente conhecido como Integromat) é um programa sem código automação de fluxo de trabalho que leva a simplicidade ao próximo nível para sua próxima ideia de aplicativo. Seu design intuitivo a torna perfeita para a criação de soluções internas de alto nível que simplificam o seu trabalho e aumentam a eficiência da sua equipe. Você pode criar aplicativos que fazem maravilhas para todos os departamentos da sua empresa, inclusive:

Marketing: Suporte à geração de leads mais rápida e eficiente **Vendas: Gerenciar contratos e fornecer atendimento ao cliente Operações: Centralizar informações sobre os processos cotidianos Gerenciamento de TI : Identificar possíveis ameaças à segurança para minimizar o risco de violações RH: Fazer integração de novos contratados um processo colaborativo e processo produtivo ClickUp e Make é a combinação vencedora para automatizar fluxos de trabalho complexos entre o ClickUp e seus outros aplicativos de trabalho.

Esse integração que economiza tempo permite conectar o ClickUp a outros aplicativos on-line ou APIs e remover o atrito de seus processos sem nenhum conhecimento de programação. O Make lhe oferece milhares de modelos para criar e automatizar tarefas, o que só torna o negócio mais agradável! 🍬🍭

Melhores recursos do Make

Oferece suporte a fluxos de trabalho em vários departamentos

Ajuda a decompor processos complexos

Construtor de arrastar e soltar

Modelos fáceis de seguir para automatizar tarefas

Integra-se perfeitamente com o ClickUp

Limitações do Make

A documentação da API poderia ser mais completa

O entendimento de todas as funções disponíveis pode levar tempo

Preços do Make

Gratuito : $0

: $0 Core : $9/mês para 10.000 operações

: $9/mês para 10.000 operações Pro : $16/mês para 10.000 operações

: $16/mês para 10.000 operações Equipes : uS$ 29/mês para 10.000 operações

: uS$ 29/mês para 10.000 operações Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Faça avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

3. Quixy

Melhor para gerenciamento de processos

via Quixy O Quixy é um construtor de aplicativos versátil e sem código que ajuda você a projetar soluções de nível empresarial para automatizar processos de negócios complicados. A plataforma permite que você configure aplicativos personalizados cerca de 10 vezes mais rápido em comparação com a abordagem tradicional e escreva códigos.

O design de arrastar e soltar do Quixy e a variedade de componentes pré-construídos o tornam adequado para a criação de aplicativos para qualquer nicho. Desenvolva seu aplicativo do zero ou use modelos para casos de uso específicos para dar mais estrutura e precisão ao seu trabalho.

Confira alguns exemplos de opções de automação baseadas no Quixy em cinco categorias:

Suporte de help desk: Para automatizar solicitações de tíquetes para reclamações de clientes Gerenciamento de projetos: Para rastreamento cada estágio de um projeto , automatizar e gerenciar tarefas e agendar reuniões Gerenciamento do relacionamento com o cliente: Para automatizar comunicação com o cliente e capturar e gerenciar leads Gerenciamento de viagens e despesas: Para contabilizar as despesas de escritório e de viagem Gerenciamento do desempenho dos funcionários: Para monitorar a presença e acompanhar as realizações

Melhores recursos do Quixy

Permite que você crie aplicativos de nível empresarial sem conhecimento de programação

Recursos de segurança robustos que minimizam violações e roubo de dados

Permite a automação de vários departamentos

Excelente equipe de suporte

Limitações do Quixy

A UI/UX pode ser melhorada

Falta de dicas e manuais adequados sobre como usar a plataforma em comparação com outros softwares sem código

Preços do Quixy

Solução : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Plataforma : uS$ 20/mês por usuário (mínimo de 20 usuários)

: uS$ 20/mês por usuário (mínimo de 20 usuários) Empresa: Entre em contato para saber o preço

Quixy avaliações e comentários

G2 : 5/5 (mais de 100 avaliações)

: 5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

4. Deslizar

Melhor para criação de aplicativos móveis

via Glide Obtenha informações de fontes como o Google Sheets e o Excel ou crie uma fonte de dados na plataforma com o Glide Tables. Tudo o que você precisa fazer é adicionar alguns elementos visuais usando a interface de arrastar e soltar, e você alquimizará seus dados sem graça em um aplicativo interativo que funciona em todos os dispositivos! 🧙

A jornada da planilha para o aplicativo é divertida, graças aos recursos personalizáveis, às integrações e aos modelos incorporados da plataforma. Preocupado com aplicativos obsoletos? O Glide atualiza automaticamente o design dos aplicativos existentes para atender às últimas tendências do setor.

O Glide é o caminho a seguir se você for um iniciante ou quiser apenas um aplicativo simples. No entanto, a plataforma pode não ser a melhor opção para criar aplicativos com recursos avançados.

Melhores recursos do Glide

Interface de arrastar e soltar

Diversas personalizações, integrações e modelos

Implementação rápida de aplicativos

Materiais de suporte valiosos

Os aplicativos ficam incríveis em todos os dispositivos porque os designs são atualizados automaticamente

Limitações do Glide

O editor da interface do usuário pode ser aprimorado

A interface pode ser confusa, e o suporte técnico nem sempre está disponível

Preços do Glide

Gratuito : $0

: $0 Inicial : uS$ 25 por mês

: uS$ 25 por mês Pro : $99 por mês

: $99 por mês Business : $249 por mês

: $249 por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Glide ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

5. Software

Melhor para criação de sites

via Software O Softr é um criador de aplicativos sem código para dados provenientes do Airtable ou do Google Sheets. A plataforma tem tudo a ver com simplicidade - sua interface intuitiva e baseada em lógica garante que você será capaz de embarcar sem precisar ler aqueles guias de instruções enfadonhos.

Com o Softr, você pode desenvolver seus aplicativos e sites pouco a pouco, graças a um kit de ferramentas bem completo. Todas as principais configurações do aplicativo estão localizadas no lado esquerdo da tela - use-as para personalizar os controles de gerenciamento de usuários, adicionar páginas ao seu aplicativo e escolher os melhores temas. O centro é a tela em branco onde você constrói o aplicativo a partir de status ou blocos dinâmicos. ⚙️

O processo de criação é muito fácil graças aos modelos personalizáveis e aos recursos de edição, portanto, você está pronto para criar um aplicativo funcional e de aparência profissional.

Lembre-se de que o Softr não é o criador de aplicativos mais avançado que existe. Ele carece de funcionalidades essenciais para a criação de aplicativos moderadamente complexos, como formulários dinâmicos e condicionais.

Melhores recursos do Softr

Funciona com dados do Airtable e do Google Sheets

Incrivelmente simples de usar

Modelos de portal do cliente

Nível gratuito generoso

Limitações do Softr

Alguns componentes de design apresentam falhas

Recursos limitados

Preços da Softr

Gratuito : $0

: $0 Básico : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Profissional : $139/mês

: $139/mês Business : $269/mês

: $269/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Softr classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

6. Bolha

Melhor para desenvolvimento de aplicativos personalizados

via Bolha O Bubble funciona igualmente bem para construir protótipos e aplicativos com recursos completos. A plataforma é usada até mesmo por muitas agências de desenvolvimento de aplicativos que desejam acelerar a entrega de serviços a seus clientes! 🧑‍💻

Se você está familiarizado com ferramentas como Excel ou Canva, vai se sentir em casa com a interface amigável do Bubble. Esse construtor de aplicativos tem um editor de arrastar e soltar, permitindo que você personalize aplicativos com facilidade. O Bubble também oferece uma comunidade vibrante na qual você pode aproveitar mais de 1.200 modelos prontos. Desde a criação de um Mercado imobiliário para projetar uma plataforma de entrega de alimentos, você encontrará modelos para vários setores para acelerar sua jornada de desenvolvimento de aplicativos. 📱

O Bubble se integra a dezenas de outros aplicativos e plug-ins para centralizar seu trabalho. É fácil entender os fundamentos da plataforma e, se você não conseguir entender alguns recursos, participe da comunidade superativa do Bubble para obter apoio dos colegas!

Melhores recursos do Bubble

Interface familiar para Excel e Usuários do Canva Comunidade ativa para suporte de colegas

Modelos para quase todos os setores

Dezenas de integrações

Limitações do Bubble

Usuários de longa data expressaram preocupação com as recentes alterações de preços da plataforma

Pode ser lento às vezes

Preços do Bubble

Gratuito : $0

: $0 Inicial : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Growth : $119/mês

: $119/mês Equipe : $349/mês

: $349/mês Personalizado: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Bubble classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

7. Thunkable

Melhor para desenvolvimento de aplicativos multiplataforma

via Thunkable Desfrute de um código sem problemas experiência de desenvolvimento de produtos e lance seu aplicativo o mais rápido possível sem economizar na qualidade com a Thunkable.

A interface de arrastar e soltar do Thunkable e os componentes pré-criados são seus ingredientes para preparar um aplicativo perfeito. Use caixas de texto, players de mídia e outros ferramentas de design para temperar seu aplicativo para os clientes-alvo!

O Thunkable é anunciado como um construtor de aplicativos sem código, mas alguns usuários o consideram mais low-code do que no-code pois você precisa entender as operações lógicas para navegar na plataforma com confiança. Embora seja uma excelente opção para desenvolver um MVP (produto mínimo viável) ou um protótipo com funções básicas para investidores, a criação de aplicativos empresariais complexos pode ser um desafio devido à limitação dos recursos avançados.

Melhores recursos do Thunkable

Lançamento rápido de aplicativos móveis

Componentes pré-construídos impressionantes

Publicação direta de aplicativos para iOS e Android simultaneamente

Adições de mídia personalizáveis

Versão gratuita para usuários de nível pessoal

Limitações do Thunkable

O formato do designer do banco de dados pode ser complicado

Alguns usuários não estão muito entusiasmados com a relação entre preço e recursos

Preços do Thunkable (nível Business)

Empresarial : A partir de US$ 200/mês

: A partir de US$ 200/mês Equipes : A partir de US$ 500/mês

: A partir de US$ 500/mês Personalizado: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Thunkable ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (4 avaliações)

8. Progressista

Melhor para o envolvimento do usuário

via Progressista O Progressier é uma ferramenta útil para ter em sua caixa de ferramentas sem código se você quiser criar um aplicativo da Web progressivo (PWA) - um site que se parece e funciona como aplicativos móveis. Esses aplicativos são criados com base em tecnologias da Web, como HTML, CSS e JavaScript, e têm os mesmos conjuntos de recursos que seus equivalentes nativos, mas com melhor capacidade de resposta.

Com o Progressier, você obtém uma solução completa para PWAs com recursos como:

Painel de controle do PWA

Manifesto de aplicativo da Web sem código

Avaliações centralizadas de aplicativos

Designer de capturas de tela

telas iniciais do iOS

O aplicativo é amigável para iniciantes e compatível com vários criadores de aplicativos sem código. O Progressier tem uma equipe de suporte técnico super prestativa, portanto, espere resoluções rápidas caso tenha problemas! 🆘

Melhores recursos do Progressier

Transforma aplicativos sem código em PWAs

Funciona com criadores de aplicativos sem código, como Softr, Bubble e Webflow

Painel de controle interativo com uma interface limpa

Adequado para iniciantes

Oferece uma avaliação gratuita de 14 dias

Limitações do Progressier

Sem notificações específicas do dispositivo e cache de rede off-line

Os usuários da Apple têm recursos limitados

Preços do Progressier

Fundador : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Growth : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Escala: $149/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Progressier classificações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5/5 (5 avaliações)

9. Grito

Melhor para monetização de aplicativos móveis

via Shoutem O Shoutem torna o desenvolvimento de aplicativos DIY acessível a todos, graças a uma interface confiável de arrastar e soltar para conceituar e conectar elementos em seu aplicativo. Use a opção de visualização para verificar a aparência do aplicativo antes de publicá-lo, o que ajuda a detectar bugs e problemas de compatibilidade.

Os recursos de análise do Shoutem permitem que você analise os comportamentos dos clientes, os pontos problemáticos e o tráfego do aplicativo e obtenha ideias para otimizar seu aplicativo.

Alguns dos recursos mais populares da plataforma incluem:

Integrações com WordPress, Shopify e redes de mídia social

Notificações push ilimitadas

Módulos de áudio e vídeo

Você pode adicionar programas de fidelidade personalizados aos seus aplicativos baseados no Shoutem para atrair grupos de clientes com alto poder de compra. 🤑

Melhores recursos do Shoutem

Recursos fáceis de aprender para criar aplicativos móveis

Integrações úteis para aplicativos voltados para o cliente

Atualizações de segurança constantes

Atualizações em tempo real para uma experiência positiva do usuário (notificações push, atualizações de feed, transmissão ao vivo etc.)

limitações do #### Shoutem

A equipe de suporte ao cliente poderia ser mais ágil

Espaço de armazenamento relativamente limitado, mesmo no plano mais caro (10 GB)

Preços da Shoutem

Android : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Padrão : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Profissional: $149/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Shoutem classificações e comentários

G2 : 3.7/5 (5 avaliações)

: 3.7/5 (5 avaliações) Capterra: 3.8/5 (12 avaliações)

10. Gappsy

Melhor para desenvolvimento rápido de aplicativos

via Gappsy A Gappsy é uma plataforma simples de desenvolvimento sem código para equipes que desejam criar aplicativos da Web totalmente funcionais com o mínimo de esforço de TI. A plataforma elimina as complexidades frequentemente vistas em plataformas semelhantes e permite que você construa seu aplicativo móvel em quatro etapas:

Pague pelo contrato vitalício Crie seu layout (você pode escolher entre mais de 100 designs personalizados) Adicione os recursos desejados Publicar o produto final Personalize a categoria do aplicativo, como Organização, Monetização, Comunicação e Local, para garantir que o produto final tenha o máximo de funcionalidade e facilidade de uso. Integre o aplicativo aos seus perfis sociais para aumentar a visibilidade para seus clientes.

A Gappsy oferece serviços adicionais para proprietários de aplicativos comerciais, como IA, análise e conversão de leads, que podem aumentar seus números de receita.

Os aplicativos criados com a plataforma normalmente seguem as diretrizes de publicação do Google Play e da Apple Store por padrão.

Melhores recursos do Gappsy

Taxa única para acesso vitalício

Interface sem confusão

Publicação direta de aplicativos

Ferramentas de IA e análise

Limitações do Gappsy

Alguns clientes reclamaram que é difícil entrar em contato com o suporte técnico

Novos usuários podem ter dificuldades devido à falta de tutoriais

Preços do Gappsy

Básico : $87

: $87 Pro : $167

: $167 Business: $287

Gappsy ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Comece a criar com os criadores de aplicativos sem código

Lembre-se de que os criadores de aplicativos sem código não servem apenas para criar aplicativos - eles permitem que você dê vida às suas visões criativas, automatize fluxos de trabalho e, por fim, impulsione a produtividade e o crescimento.

Com as interfaces fáceis de usar dos aplicativos, a funcionalidade de arrastar e soltar e os modelos predefinidos, o caminho entre a sua ideia e o sucesso não passa mais por equipes de desenvolvimento e especialistas em tecnologia. Escolha uma das ferramentas de nossa lista, libere sua criatividade e realize seus sonhos de empreendedorismo! 🌠