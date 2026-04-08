As 10 melhores alternativas ao Outmarket AI em 2026

Talvez você tenha superado o Outmarket AI porque uma ferramenta de propostas com finalidade única não consegue acompanhar o ritmo quando sua equipe também precisa acompanhar tarefas de clientes, encaminhar acompanhamentos e gerenciar operações entre departamentos.

🧠 Curiosidade: os funcionários alternam entre aplicativos 1.200 vezes por dia, o que equivale a quase 4 horas por semana gastas em reajustar a atenção, ou 9% do tempo de trabalho anual.

Isso representa um enorme desperdício de tempo e recursos, algo que muitos usuários do Outmarket AI também enfrentam. É por isso que este artigo detalha as principais alternativas ao Outmarket AI, desde ferramentas de automação de seguros de nicho até sistemas totalmente conectados. 👇

Alternativas ao Outmarket AI em resumo

ClickUp Equipes que precisam de um espaço de trabalho completo para passar dos fluxos de trabalho de seguros para a execução de tarefas ClickUp Brain para conhecimento contextual da agência e Automations para gerenciamento do pipeline de apólices Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Cara da Oyster Technologies Corretores de seguros que precisam de geração rápida de propostas e comparações de apólices com base em IA Extração automatizada de dados de apólices e mapeamento comparativo lado a lado da cobertura Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês 1Fort Agências comerciais automatizando envios para vários mercados e portais de clientes Distribuição de envios para vários mercados e portais de autoatendimento para clientes com marca branca Gratuito; Preços personalizados Sonant AI Agências que precisam de atendimento por voz com IA 24 horas por dia, 7 dias por semana, e gerenciamento automatizado de chamadas IA de voz específica para o setor de seguros, para qualificação de leads e agendamento automatizado de consultas Preços personalizados Gaya AI Agentes que desejam eliminar a entrada manual de dados em diversos portais de seguradoras Área de transferência com tecnologia de IA e visão computacional para mapeamento dinâmico de campos em diferentes portais Preços personalizados Informer da Entrinsik Gerentes sem conhecimentos técnicos que precisam de inteligência de negócios self-service e relatórios em tempo real Relatórios ad hoc com um clique e distribuição automatizada de relatórios de desempenho Preços personalizados Neural Earth Subscritores e seguradoras que precisam de inteligência em tempo real sobre riscos climáticos globais Avaliação de risco multirisco em nível de propriedade e análise ambiental baseada em imagens de satélite Preços personalizados Acolite AI Agents Equipes operacionais que implementam agentes de IA personalizados para tarefas especializadas em seguros Agentes de comparação automatizada de cotações e mapeamento de tabelas de valores (SOV) Preços personalizados LinqCo-Pilot Profissionais de vendas que precisam de networking digital e acompanhamento automatizado de leads Compartilhamento digital de contatos habilitado para NFC e captura de leads assistida por IA a partir de cartões físicos O Plus custa a partir de US$ 25/mês Indemn AI Agências que estão desenvolvendo uma estratégia de conversação omnicanal por voz e chat Unified AI Associates para atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e AI Studio para jornadas personalizadas de seguros Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Por que optar pelas alternativas ao Outmarket AI

Se sua equipe está gastando mais tempo mudando de tarefa do que executando o trabalho, é hora de analisar por que uma alternativa unificada pode ser a melhor opção.

Centralize todo o seu fluxo de trabalho reunindo propostas de seguros, dados de clientes e gerenciamento de tarefas em um único espaço de trabalho, em vez de alternar entre silos desconectados

Reduza o excesso de assinaturas usando uma plataforma tudo-em-um que substitui a necessidade de soluções pontuais de IA de nicho, ao mesmo tempo em que reduz os custos por usuário

Aproveite o contexto multifuncional para extrair dados em tempo real de suas tarefas, documentos e wikis, de modo que seu conteúdo gerado por IA seja baseado em seus dados comerciais reais

Automatize tarefas administrativas repetitivas com com agentes de IA que lidam com atualizações de status, reuniões diárias e transferências de projetos sem intervenção manual

Expanda suas operações de forma previsível usando uma plataforma que cresce junto com sua equipe, sem esbarrar nos limites técnicos das ferramentas específicas do setor

🔎 Você sabia? 81% das seguradoras agora priorizam a gestão de riscos em toda a empresa com GenAI, indo muito além da simples geração de propostas.

As melhores alternativas ao Outmarket AI

Encontrar o substituto certo significa navegar por uma mistura confusa de plataformas amplas e soluções pontuais hiperespecíficas. Escolha a opção errada e você acabará com uma ferramenta que é muito limitada para o seu crescimento ou muito complexa para suas necessidades específicas de cotação e atendimento por voz.

Classificamos as principais alternativas ao Outmarket AI com base em seus principais pontos fortes.

Experimente o ClickUp gratuitamente! Mantenha seus projetos e tarefas visíveis em um espaço de trabalho conectado com o ClickUp

O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho Convergente com IA do mundo, mantendo seus chats, documentos e tarefas centralizados em um ecossistema habilitado para IA. Ele ajuda você a evitar a dispersão do trabalho e a passar de uma consulta inicial do cliente até uma apólice finalizada em um único fluxo ininterrupto.

Embora o Outmarket AI e outras ferramentas de seguros independentes se concentrem na geração de uma proposta de projeto rápida ou na automação de um documento específico, elas carecem do contexto operacional circundante. O plano de projeto propriamente dito, as atribuições de tarefas de renovação, as transferências entre equipes internas e o acompanhamento geral do progresso da agência geralmente acabam ficando isolados em um silo desconectado.

O ClickUp aborda a automação de seguros de um ângulo diferente das ferramentas criadas exclusivamente para a geração de propostas ou tarefas de atendimento a nichos específicos.

Vamos ver como!

Conecte o conhecimento da agência à execução usando Docs e Tasks

O ClickUp Docs funciona como uma base de conhecimento que se atualiza automaticamente com as informações da sua empresa. Ele garante que todos os procedimentos operacionais padrão (SOPs), resumos de apólices e briefings de clientes fiquem exatamente onde o trabalho é realizado. Como se trata de um recurso colaborativo, sua equipe pode editar em tempo real, deixar comentários diretamente no texto para esclarecimentos e usar o histórico de versões para garantir que ninguém esteja consultando uma tabela de comissões desatualizada.

A melhor parte? Você pode armazenar informações no ClickUp Docs e usar essas informações para criar diretamente tarefas rastreáveis no ClickUp.

Cada tarefa é mais do que uma simples lista de afazeres; é um repositório de dados personalizados. Usando os Campos Personalizados, você pode acompanhar metadados específicos de seguros, como números de apólices, nomes de seguradoras ou datas de renovação, diretamente na visualização da tarefa.

Isso garante que, quando um corretor abre uma tarefa do tipo “Renovar ABC Corp”, ele possa visualizar todo o contexto técnico da conta em que está trabalhando.

Você também pode usar o ClickUp para incorporar um documento diretamente em uma tarefa ou pasta.

📌 Por exemplo: Se uma equipe de liderança decidir mudar uma estratégia durante uma reunião, você não precisa enviar um e-mail de acompanhamento. Você pode destacar qualquer texto em um Doc e convertê-lo em uma tarefa rastreável com um único clique. Isso atribui instantaneamente a ação a um produtor com uma data de vencimento e prioridade definidas, garantindo que uma decisão tomada em um documento resulte em um progresso imediato e rastreável.

Acelere o ciclo de vida dos seus seguros com o ClickUp Brain

Assim que seu conhecimento e suas tarefas estiverem conectados, o ClickUp Brain atua como o fio condutor inteligente que elimina as missões de busca e resgate normalmente necessárias para encontrar dados da agência. É uma IA integrada que compreende o contexto específico dos seus fluxos de trabalho de seguros.

Use o ClickUp Brain para redigir e editar e-mails ou documentos de apólices em segundos

Por exemplo, quando um cliente liga inesperadamente, você não precisa alternar entre abas ou procurar um limite de cobertura específico. Basta pedir à IA para exibir esse contexto. Isso permite que você chegue a cada reunião de renovação ou análise de sinistros com um histórico completo da conta ao seu alcance, em vez de algumas anotações desconexas.

Principais recursos do ClickUp:

ClickUp Automations : mova apólices pelo funil automaticamente, reatribuindo tarefas às equipes de integração e atualizando os status no momento em que um contrato preliminar é assinado : mova apólices pelo funil automaticamente, reatribuindo tarefas às equipes de integração e atualizando os status no momento em que um contrato preliminar é assinado

Painéis do ClickUp: Monitore o desempenho da agência rapidamente, criando relatórios visuais em tempo real sobre o volume de sinistros ativos e as próximas datas de renovação em toda a carteira de negócios Monitore o desempenho da agência rapidamente, criando relatórios visuais em tempo real sobre o volume de sinistros ativos e as próximas datas de renovação em toda a carteira de negócios

ClickUp Chat: Centralize a comunicação interna, mantendo as discussões sobre apólices e as atualizações das seguradoras vinculadas diretamente à tarefa relevante para preservar o histórico completo de um arquivo Centralize a comunicação interna, mantendo as discussões sobre apólices e as atualizações das seguradoras vinculadas diretamente à tarefa relevante para preservar o histórico completo de um arquivo

Visualizações do ClickUp: Personalize o espaço de trabalho para funções específicas do setor de seguros, permitindo que os avaliadores usem a visualização em quadro para pipelines, enquanto os responsáveis pela conformidade usam a visualização em tabela para auditorias de apólices Personalize o espaço de trabalho para funções específicas do setor de seguros, permitindo que os avaliadores usem a visualização em quadro para pipelines, enquanto os responsáveis pela conformidade usam a visualização em tabela para auditorias de apólices

Integrações do ClickUp: Sincronize as comunicações com os clientes conectando o Gmail ou o Outlook diretamente ao ClickUp para que todos os e-mails fiquem visíveis na tarefa da apólice, garantindo um contexto completo Sincronize as comunicações com os clientes conectando o Gmail ou o Outlook diretamente ao ClickUp para que todos os e-mails fiquem visíveis na tarefa da apólice, garantindo um contexto completo

Prós do ClickUp:

Recursos visuais, tarefas, documentos e chat em tempo real em uma única plataforma para eliminar a troca de contexto

Permissões detalhadas permitem que você controle o acesso individual a locais e itens específicos do espaço de trabalho

A personalização avançada por meio de campos personalizados e pastas aninhadas permite que as equipes criem um espaço de trabalho que se adapte perfeitamente aos seus fluxos de trabalho técnicos específicos

Contras do ClickUp:

O amplo conjunto de recursos da plataforma pode exigir um investimento inicial de tempo para a integração da equipe

O quadro branco móvel oferece menos recursos de edição do que a versão para desktop

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários sobre o ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta é a opinião de um avaliador da Capterra:

“Gosto muito da forma como o ClickUp permite colaborar em projetos, e a automação deles facilita muito as coisas. ”

“Gosto muito da forma como o ClickUp permite colaborar em projetos, e a automação deles facilita muito as coisas. ”

💡Dica profissional: Você pode ampliar ainda mais essas vantagens usando Super Agents — colegas de equipe autônomos que fazem parte do seu organograma e gerenciam o ciclo de vida dos seguros. Em vez de passar a tarde redigindo e-mails de acompanhamento, um Super Agent pode gerenciar, redigir e enviar e-mails claros e precisos. Como esses agentes têm memória infinita e acesso aos seus documentos privados e histórico de tarefas, eles operam com uma compreensão comparável à humana dos objetivos da sua agência. Enquanto você se concentra em fechar contas de alto valor, seus Super Agentes trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, em segundo plano, auditando apólices existentes quanto à conformidade ou preparando relatórios complexos de renovação.

2. Cara da Oyster Technologies (Ideal para geração de propostas de seguro baseadas em IA)

via Cara

É natural se cansar do ciclo de copiar, colar e repetir toda vez que um cliente solicita uma proposta. O Cara, da Oyster Technologies, evita isso. Ele elimina o trabalho manual, transformando os dados da sua apólice em apresentações profissionais sem a típica dor de cabeça com formatação.

A ferramenta foi criada para aqueles momentos em que você precisa mostrar a um cliente em potencial exatamente por que sua cobertura é a melhor, sem precisar passar três horas fazendo malabarismos com planilhas. Ela também identifica as nuances da linguagem das apólices, como exclusões específicas ou sublimites, e as mapeia diretamente em um formato de proposta lado a lado.

Principais recursos do Cara da Oyster Technologies:

Extraia dados de apólices a partir de cotações de seguradoras usando IA que reconhece terminologia de seguros e limites de cobertura para eliminar a transcrição manual

Crie comparações lado a lado de coberturas que destacam automaticamente as diferenças em exclusões e cláusulas adicionais entre várias opções de seguradoras

Mapeie os dados dos clientes do seu AMS diretamente para formulários ACORD e modelos de propostas para evitar erros de dupla entrada

Gere propostas de seguro com a marca da sua agência, importando informações das seguradoras para layouts personalizados da agência em poucos minutos

Prós do Cara da Oyster Technologies:

Altamente focado no fluxo de trabalho de propostas de seguros para comparações precisas de coberturas

Reduz significativamente o tempo de resposta das propostas ao automatizar as etapas de extração de dados

Resultados organizados que as agências podem enviar diretamente aos clientes

Contras do Cara da Oyster Technologies:

Limitado à geração de propostas e não abrange operações mais amplas da agência

O ecossistema de integração é mais restrito do que o das plataformas de uso geral

Preços do Cara da Oyster Technologies:

Gratuito

Preço normal: US$ 29,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Cara da Oyster Technologies:

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: Os profissionais do setor de seguros dedicam mais de 50% do seu tempo apenas à preparação de dados, enquanto 69% prefeririam dedicar menos de 25%.

3. 1Fort (Ideal para automação completa de agências de seguros comerciais)

via 1Fort

As agências de seguros comerciais frequentemente lidam com uma confusão de ferramentas de cotação, envio e faturamento. Inserir os mesmos dados de solicitação em vários portais de seguradoras cria enormes gargalos, limitando o número de cotações que um agente pode processar por dia.

O 1Fort consolida esse caos. Ele foi desenvolvido para funcionar como um mecanismo comercial que conduz uma solicitação desde o recebimento até a emissão da apólice, sem a necessidade de alternar entre várias ferramentas. Ele utiliza IA para automatizar o processo de envio e gerar automaticamente propostas comparativas. Isso elimina efetivamente o trabalho administrativo rotineiro que normalmente limita o número de contas que um agente pode gerenciar, facilitando o gerenciamento de tarefas.

Principais recursos do 1Fort:

Automatize envios para vários mercados distribuindo um único conjunto de dados de solicitação por mais de 500 operadoras simultaneamente, eliminando a necessidade de inserção manual no portal

Analise cotações com IA para gerar comparações lado a lado de coberturas e preços que destacam discrepâncias na redação das apólices em segundos

Implemente um portal do cliente com marca branca onde os segurados possam visualizar propostas, assinar documentos e gerenciar seus próprios certificados em um ambiente de autoatendimento com a marca da sua empresa

Otimize o faturamento e a cobrança usando ferramentas de processamento automatizado de pagamentos e financiamento de prêmios que reduzem as despesas administrativas de contabilidade

Prós do 1Fort:

Ganhos significativos de eficiência, com usuários relatando uma economia de até 8 horas por semana em tarefas administrativas manuais

Afirma ganhos significativos de eficiência na capacidade de envio e nas taxas de aceitação

Em conformidade com a norma SOC 2 Tipo II e licenciada em todos os 50 estados dos EUA

1. Pontos negativos:

Focado exclusivamente em seguros comerciais de bens e responsabilidade civil, o que o torna uma opção inadequada para agências que também lidam com linhas de seguros pessoais de grande volume ou seguros de vida e saúde

A integração com sistemas de gestão de agências (AMS) mais antigos e legados ainda está em fase de amadurecimento em comparação com plataformas já estabelecidas

Preços do 1Fort:

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do 1Fort:

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 1Fort?

Esta é a opinião de um avaliador da Capterra:

“A facilidade e rapidez de configuração e uso, bem como a interface de usuário simples e intuitiva. Muito visual para identificar onde há uma ameaça ou um problema que requer atenção. “

“A facilidade e rapidez de configuração e uso, bem como a interface de usuário simples e intuitiva. Muito visual para identificar onde há uma ameaça ou um problema que requer atenção. “

4. Sonant AI (Ideal para atendimento de voz e gerenciamento de chamadas com tecnologia de IA)

via Sonant AI

A Sonant AI resolve a perda imediata de receita causada por chamadas perdidas e recepções sobrecarregadas. Em vez de um IVR genérico que obriga os clientes a passar por um menu do tipo “digite 1 para vendas”, essa IA de voz compreende o contexto específico do setor de seguros. Por exemplo, a diferença entre uma consulta sobre franquia e uma Notificação Inicial de Sinistro (FNOL).

Ele gerencia o tráfego de entrada 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualifica leads e lida com tarefas de atendimento de rotina, como solicitações de certificados ou dúvidas sobre cobrança. Tudo isso acontece sem que um agente de call center precise atender o telefone. Isso garante que cada pessoa que liga receba uma resposta instantânea, enquanto seus corretores licenciados permanecem focados no fechamento de contas complexas.

Principais recursos do Sonant AI:

Ofereça atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para consultas de rotina, como status de apólices, pagamentos de prêmios e dúvidas básicas sobre cobertura, sem intervenção humana

Sincronize dados de chamadas com seu AMS/CRM, incluindo transcrições completas e resumos gerados por IA que atualizam os arquivos dos clientes automaticamente após cada interação

Qualifique e encaminhe leads em tempo real, identificando chamadores com alta intenção de compra e realizando transferências diretas para o agente licenciado apropriado

Agende compromissos de forma autônoma por meio da integração com os calendários da agência para marcar acompanhamentos, renovações ou análises de sinistros com base na disponibilidade dos agentes

Prós do Sonant AI:

O pré-treinamento específico para seguros significa uma implantação mais rápida do que as plataformas genéricas de IA de voz

Integrações nativas com plataformas AMS de seguros amplamente utilizadas reduzem os atritos na implementação

Certificado SOC 2 Tipo II e em conformidade com o GDPR

Contras do Sonant AI:

O agente de IA pode, ocasionalmente, se desviar dos scripts personalizados

A transferência de chamadas da IA para um agente humano nem sempre é perfeita

Preços do Sonant AI:

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sonant AI:

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sonant AI?

Veja o que diz um avaliador do G2:

“O sistema é muito intuitivo e funciona de forma eficaz e eficiente para encaminhar as chamadas para onde elas precisam ir. Isso permite que nossa equipe se dedique a tarefas de maior valor agregado. A equipe de suporte nos ajuda a ajustar constantemente nosso agente para que ele funcione de maneira personalizada, de acordo com as necessidades da nossa agência. “

“O sistema é muito intuitivo e funciona de forma eficaz e eficiente para encaminhar as chamadas para onde elas precisam ir. Isso permite que nossa equipe se dedique a tarefas de maior valor agregado. A equipe de suporte nos ajuda a ajustar constantemente nosso agente para que ele funcione de maneira personalizada, de acordo com as necessidades da nossa agência. “

5. Gaya AI (Ideal para eliminar a entrada manual de dados em portais de seguradoras)

via Gaya AI

Tarefas repetitivas, como reinserir as mesmas informações do cliente em diferentes portais de seguradoras, são um trabalho entediante. Isso esgota sua equipe e gera erros de digitação que podem comprometer a precisão de uma cotação. O Gaya AI foi desenvolvido para o corretor que passa 50% do dia atuando como uma ponte humana entre um AMS e uma dúzia de portais de seguradoras.

Ele funciona como uma área de transferência alimentada por IA que elimina a necessidade de redigitar manualmente os mesmos mais de 200 campos para cada cotação. Ao contrário de ferramentas genéricas de preenchimento automático, o Gaya usa visão computacional e LLMs específicos para seguros para compreender o significado semântico por trás dos campos. Ele reconhece que a Data de Vigor em um portal é a mesma que o Início da Apólice em outro.

Principais recursos do Gaya AI:

Extraia dados de fontes não estruturadas, incluindo páginas de declaração de seguradoras, capturas de tela e até mesmo fotos de carteiras de habilitação, utilizando OCR avançado e visão computacional

Mapeie campos dinamicamente usando um dicionário específico para seguros que compreenda a terminologia técnica, garantindo que os dados sejam direcionados para a caixa de seleção ou botão de opção correta, independentemente da interface do usuário do portal

Exporte registros para CSV para extrair rapidamente listas de motoristas ou veículos de documentos das seguradoras sem precisar fazer a limpeza manual das planilhas

Sincronize com APIs públicas e webhooks para enviar dados extraídos de documentos diretamente para o seu CRM interno ou sistemas proprietários da agência

Prós do Gaya AI:

Minimiza erros de digitação, como números de identificação do veículo (VIN) ou datas de nascimento trocados, que levam a cotações imprecisas e atrasos na subscrição

A implantação leve da extensão do Chrome significa que sua equipe pode começar a usá-la imediatamente, sem uma migração complexa do backend

Adapta-se automaticamente às mudanças no layout do portal da seguradora, evitando as falhas frequentes comuns nas ferramentas tradicionais de RPA (Automação Robótica de Processos)

Contras do Gaya AI:

As taxas de erro podem se acumular em fluxos de trabalho com várias páginas

Apenas navegadores Chromium para desktop, sem suporte para dispositivos móveis

Preços do Gaya AI:

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Gaya AI:

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📮 ClickUp Insight: 43% das pessoas afirmam que tarefas repetitivas proporcionam uma estrutura útil para o seu dia de trabalho, mas 48% consideram-nas desgastantes e uma distração do trabalho significativo. Embora a rotina possa oferecer uma sensação de produtividade, muitas vezes ela limita a criatividade e impede que você alcance um progresso significativo. O ClickUp ajuda você a romper esse ciclo, automatizando tarefas rotineiras por meio de agentes de IA inteligentes, para que você possa se concentrar em tarefas de maior profundidade. Automatize lembretes, atualizações e atribuições de tarefas, e deixe que recursos como o Bloqueio Automático de Horário e as Prioridades de Tarefas protejam seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que levou a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

6. Informer da Entrinsik (Ideal para inteligência de negócios self-service)

via Informer da Entrinsik

Depender de um analista de dados para cada relatório operacional retarda a tomada de decisões. Você pode quebrar essa dependência com o Informer da Entrinsik. Isso porque ele oferece aos gerentes sem conhecimentos técnicos uma interface do tipo apontar e clicar para acessar seus próprios números.

Ele funciona como uma camada de análise de autoatendimento que se integra aos seus sistemas existentes, como o AMS360 ou o Sagitta. Em última análise, isso permite que você combine dados de várias fontes em um único relatório em tempo real. Isso faz com que a agência passe de um modelo reativo de relatórios no final do mês para um modelo proativo.

Nesse caso, cada corretor pode ver suas próprias taxas de retenção, divisão de comissões e o estado do pipeline em tempo real, sem precisar esperar que um analista de dados gere um arquivo personalizado.

Principais recursos do Informer da Entrinsik:

Crie relatórios ad hoc com uma interface do tipo apontar e clicar que permite que usuários sem conhecimentos técnicos consultem bancos de dados e planilhas em tempo real sem precisar escrever uma única linha de SQL

Crie painéis interativos e recursos visuais impressionantes usando ferramentas assistidas por IA que transformam dados brutos em gráficos de tendências, mapas de calor e tabelas comparativas automaticamente

Controle a visibilidade dos dados com segurança por linha, garantindo que os corretores vejam apenas sua carteira específica, enquanto a liderança mantém uma visão global de todas as contas

Automatize a distribuição de relatórios agendando envios diários ou semanais de e-mails que enviam resumos personalizados de desempenho a todos os membros da equipe

Prós do Informer da Entrinsik:

A conectividade nativa exclusiva com o Ellucian Colleague torna-o uma escolha de destaque para o ensino superior

Alta satisfação dos usuários nas principais plataformas de avaliação

Opções flexíveis de implantação atendem a requisitos rigorosos de residência de dados

Contras do Informer da Entrinsik:

Fica atrás dos concorrentes em profundidade de visualização e opções de personalização do painel

Os recursos avançados dependem fortemente de scripts em JavaScript

Preços do Informer da Entrinsik:

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Informer da Entrinsik:

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

7. Neural Earth (Ideal para inteligência de risco climático baseada em IA)

via Neural Earth

Os modelos tradicionais de catástrofes são essencialmente instantâneos históricos — eles mostram o que aconteceu no passado. Mas têm dificuldade em prever como as mudanças climáticas afetarão um telhado específico no futuro. O Neural Earth substitui mapas estáticos por uma camada de decisão em tempo real que combina imagens de satélite, sensores ambientais e IA proprietária para quantificar o risco em tempo real.

Em vez de um subscritor passar dias cruzando manualmente dados de zonas de inundação e perímetros de incêndios florestais, a plataforma fornece pontuações de risco por propriedade para múltiplos perigos em segundos. Ela foi projetada para transformar dados ambientais abstratos em um sinal operacional claro. Isso ajuda agências e resseguradoras a ajustar sua exposição antes que o próximo evento ocorra.

Principais recursos do Neural Earth:

Gere pontuações de risco para múltiplos perigos, como inundações, incêndios florestais e ventos fortes, utilizando modelos de IA que analisam vulnerabilidades específicas de cada imóvel, em vez de médias gerais por CEP

Agregue a exposição da carteira para identificar e priorizar ativos de alto risco em grandes carteiras imobiliárias para investidores institucionais e seguradoras

Automatize a diligência de subscrição enviando sinais de risco ambiental em tempo real diretamente para os fluxos de trabalho de envio existentes por meio de uma arquitetura centrada em API

Orquestre dados planetários unificando conjuntos de dados dispersos provenientes de imagens de satélite, registros governamentais e sensores ambientais em uma única plataforma de inteligência de decisão

Prós do Neural Earth:

Cobertura multirriscos mais ampla do que a oferecida por concorrentes especializados

A interface em linguagem natural reduz a barreira técnica para a análise geoespacial

Forte validação do setor por meio de parcerias estratégicas com operadoras como a Orion180 para análises avançadas de incêndios florestais

Contras do Neural Earth:

Os principais módulos do produto são rotulados como “acesso antecipado”, indicando uma possível instabilidade da plataforma

Não há SLAs definidos publicamente para tempo de atividade ou tempos de resposta

Preços do Neural Earth:

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Neural Earth:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Acolite AI Agents (Ideal para a implantação de agentes de IA personalizados para o setor de seguros)

via Acolite AI Agents

O Acolite AI Agents foi desenvolvido para agências que já superaram a RPA tradicional, mas não dispõem de recursos de desenvolvimento para criar fluxos de trabalho LLM personalizados do zero. Ele funciona como um colega de equipe de IA que você pode utilizar em lacunas operacionais específicas e de alto atrito — como a emissão de certificados de seguro (COI) ou o mapeamento de tabelas de valores (SOV).

Ao contrário de um chatbot genérico, esses agentes são pré-treinados para ler documentos de seguros e interagir com seu AMS exatamente como um gerente de contas humano faria. Basta encaminhar um e-mail ou uma cotação da seguradora para o agente, e ele cuida da extração de dados, do preenchimento de formulários e das atualizações do sistema em segundo plano.

Principais recursos do Acolite AI Agents:

Automatize a comparação de cotações utilizando agentes para extrair prêmios, limites e franquias dos PDFs das seguradoras e normalize-os em uma proposta lado a lado para o cliente

Processe a Tabela de Valores (SOV) com agentes que validam e padronizam planilhas com várias propriedades, sinalizando dados ausentes ou discrepâncias para os subscritores

Atualize seu AMS automaticamente, fazendo com que agentes de IA extraiam dados de apólices dos portais das seguradoras durante as renovações, para garantir que seu sistema de registros permaneça preciso

Coordene o envio de propostas às seguradoras utilizando agentes que preenchem previamente os formulários ACORD e validam as solicitações antes de serem enviadas ao mercado

Prós do Acolite AI Agents:

Projetado especificamente para fluxos de trabalho de seguros, pronto para uso

Configurável sem necessidade de profundo conhecimento técnico

Foca em aprimorar a tomada de decisões humana, em vez de substituí-la totalmente

Contras do Acolite AI Agents:

A documentação pública limitada e as avaliações de usuários terceirizados dificultam a comparação de desempenho com os concorrentes mais antigos

A estabilidade a longo prazo e a qualidade do suporte são menos comprovadas do que as alternativas já estabelecidas

Preços do Acolite AI:

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acolite AI Agents:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. LinqCo-Pilot (Ideal para networking digital e acompanhamento de leads)

Esquecer de fazer o acompanhamento de um cliente em potencial significa jogar fora receita potencial e desperdiçar o dinheiro gasto para participar da conferência. O LinqCo-Pilot impede que você cometa esse erro. Ele substitui cartões de visita físicos por dispositivos com NFC que acionam ações digitais imediatas.

Em termos simples, basta um único toque no seu crachá ou cartão Linq para enviar suas informações de contato, links de redes sociais e ferramentas de agendamento diretamente para o celular de um cliente em potencial. A camada Co-Pilot usa então IA para cuidar da organização administrativa, transcrevendo suas notas rápidas de reunião e sugerindo o melhor momento para entrar em contato novamente com base em suas interações recentes. Isso simplifica o gerenciamento de clientes.

Principais recursos do LinqCo-Pilot:

Compartilhe detalhes de contato via NFC usando cartões físicos, crachás ou hubs que permitem que os clientes em potencial salvem suas informações instantaneamente, sem precisar baixar um aplicativo

Automatize o acompanhamento de leads com um assistente de IA que o incentiva a entrar em contato com novos contatos e fornece modelos de mensagens contextuais com base nas suas anotações de reuniões

Capture leads com formulários assistidos por IA que permitem digitalizar cartões de visita ou crachás em papel e sincronizar automaticamente os dados extraídos com seu CRM

Acompanhe as análises de engajamento para ver exatamente quando e onde seu perfil digital foi visualizado, incluindo quais links ou arquivos específicos foram clicados por seus novos contatos

Prós do LinqCo-Pilot:

A forte aceitação no mercado indica uma comprovada adequação do produto ao mercado

Análises mais aprofundadas e automação de acompanhamento por IA em comparação com os concorrentes diretos

Certificação SOC 2 Tipo II com SSO de nível empresarial

Contras do LinqCo-Pilot:

Alguns usuários relatam problemas de compatibilidade com dispositivos NFC

Equipes grandes não podem fazer o autoatendimento e precisam passar pelo departamento de vendas

Preços do LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: US$ 25/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o LinqCo-Pilot:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Indemn AI (Ideal para agentes de IA conversacional omnicanal)

via Indemn AI

Gerenciar conversas com clientes por voz, chat, SMS e e-mail sem uma estratégia de comunicação multicanal unificada cria enormes silos de comunicação. Os clientes ficam frustrados quando precisam repetir seu problema ao telefone depois de já terem explicado de forma assíncrona, fazendo com que sua agência pareça desorganizada.

O Indemn AI unifica os chats com clientes externos, garantindo que o contexto da conversa acompanhe o cliente. Em vez de gerenciar quatro ferramentas isoladas diferentes, sua equipe conta com um assistente de IA unificado. Ele pode lidar de forma autônoma com serviços rotineiros de apólices ou com o recebimento inicial de leads, mas sabe exatamente quando passar a conversa para um profissional licenciado, com um resumo completo do que já foi discutido.

Principais recursos do Indemn AI:

Analise o comportamento dos corretores e as tendências do mercado com a categorização automatizada de cada interação, transformando dados de conversas em insights úteis para o crescimento da agência

Capture e amplie o conhecimento institucional treinando a IA com seus materiais de marketing específicos, documentos de avaliação de risco e roteiros internos para garantir que ela “fale” como sua agência

Implemente o AI Associates em todos os canais, incluindo telefone, e-mail, mensagens de texto e chat na web, oferecendo uma experiência de atendimento consistente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Personalize fluxos de trabalho no AI Studio para criar jornadas específicas de seguros, como verificações de interesse para corretores ou triagem de sinistros para segurados, sem precisar escrever código

Prós do Indemn AI:

Resultados de estudos de caso publicados demonstram impacto operacional real

A especificidade do setor de seguros permite uma implantação mais rápida do que plataformas de uso geral

A cobertura omnicanal reduz a complexidade da integração na gestão de ferramentas separadas

Contras do Indemn AI:

Carece de conectores pré-configurados prontos para uso para muitos sistemas AMS

Depende de provedores terceirizados de LLM que processam dados de clientes

Preços do Indemn AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Indemn AI:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Qual alternativa ao Outmarket AI é a mais adequada para você?

Cada vez que você adiciona outra solução pontual para resolver um único problema, torna sua pilha de tecnologias mais complicada, cara e difícil de usar para sua equipe. Isso não só leva à proliferação de ferramentas, como também aumenta o risco de escolher o software errado, afetando toda a pilha.

Eventualmente, esse processo deixará sua equipe presa em um ciclo de migrações intermináveis.

Você pode quebrar esse ciclo escolhendo uma plataforma que se adapte a todo o seu negócio. Um espaço de trabalho conectado, como o ClickUp, substitui as ferramentas dispersas que atrasam seu trabalho. Sua equipe gasta menos tempo gerenciando softwares e mais tempo realizando o trabalho que gera receita.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja como ele se adapta ao seu fluxo de trabalho. ✅

Perguntas frequentes (FAQs)

Um espaço de trabalho convergente unifica tarefas, documentos e comunicações em uma única plataforma, enquanto uma solução pontual é uma ferramenta de nicho projetada para resolver apenas um problema específico. Ao centralizar suas operações, um espaço de trabalho convergente elimina a necessidade de alternar entre aplicativos desconectados, reduzindo o trabalho fragmentado e melhorando o alinhamento da equipe.

Os agentes de IA melhoram a gestão do fluxo de trabalho ao executar autonomamente tarefas repetitivas com base em gatilhos específicos e eventos no espaço de trabalho. Ao contrário da automação básica, a tecnologia de agentes segue instruções complexas para lidar com tarefas administrativas rotineiras, como redigir atualizações de apólices ou encaminhar leads, permitindo que sua equipe se concentre em estratégias de alto valor e no relacionamento com os clientes.

A dispersão de contextos ocorre quando dados de projetos, anotações de clientes e comunicações internas ficam espalhados por vários aplicativos desconectados. Essa fragmentação é prejudicial, pois leva à perda de informações, ao não cumprimento de prazos e a uma perda significativa de tempo em missões de busca e resgate para encontrar os documentos certos.