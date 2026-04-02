Seja ao escrever uma história em série ou ao criar uma experiência interativa com personagens, você enfrenta um desafio. O personagem deve permanecer consistente ao longo da conversa. É por isso que a qualidade das suas sugestões é importante.

Quando sua sugestão define claramente a personalidade do personagem e o tom que você deseja, ao mesmo tempo em que estabelece restrições, você obtém interações mais confiáveis.

O uso de prompts é uma prática padrão na forma como as equipes produzem conteúdo confiável ao longo do tempo. A Adobe relata que 86% dos criadores utilizam IA generativa em seu trabalho, tornando-a uma excelente ferramenta para gerar prompts.

Este guia mostra como escrever prompts de IA para personagens e como corrigir um personagem que sai do roteiro. Você também receberá modelos que podem ser reutilizados em vários projetos, além de uma maneira prática de organizar os recursos de prompts e o trabalho de produção no ClickUp.

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O que é a IA de Personagens?

Via Character AI

A Character AI é uma plataforma de bate-papo criada para conversas interativas com “personagens” que você pode criar e personalizar. Aqui, você define a personalidade, o histórico e o estilo de um personagem. Em seguida, você conversa para gerar diálogos, cenas de história, interações de roleplay ou exploração de conceitos para fluxos de trabalho de arte e arte gerada por IA.

Do ponto de vista das sugestões, a Character AI trata cada conversa como algo mais do que uma simples mensagem. Ela leva em consideração os personagens envolvidos, o tipo de bate-papo, as personas dos usuários, as memórias fixadas e o histórico de conversas ao criar sugestões nos bastidores. Isso é fundamental, pois as características do seu personagem e os detalhes do cenário devem permanecer uniformes ao longo de várias rodadas para alcançar resultados consistentes.

Se você cria personagens para uma equipe ou comunidade, questões de propriedade e reutilização também entram em jogo. De acordo com a Character AI, quando você cria um personagem de IA automatizado com a ferramenta, você detém os direitos sobre esse personagem. Isso facilita tratar seu trabalho com prompts como ativos de criação reutilizáveis, semelhantes a modelos ou arquivos em um fluxo de trabalho de produção.

📖 Leia também: As melhores alternativas à Character AI a serem consideradas

Como escrever prompts eficazes para IA de personagens

Via Character AI

Se você deseja boas interações entre personagens, seu prompt deve ser como um briefing criativo. Você precisa definir quem é o personagem e como ele fala. Além disso, você também deve definir a narrativa, juntamente com quaisquer outras informações ou restrições. A IA de Personagens também oferece vários campos para moldar o comportamento, como os campos Saudação e Descrição, para que você possa definir as expectativas antes da primeira resposta.

✅ Vamos ver algumas dicas importantes sobre prompts para a IA de Personagens:

1) Comece com um papel e um objetivo claros

Um prompt eficaz começa com o que o personagem é, além do que a cena precisa alcançar. Isso mantém o diálogo focado e ajuda a evitar respostas genéricas.

Vamos ver um exemplo que você pode seguir para começar a criar personagens no Character AI:

Papel: “Você é um curador de museu veterano que orienta designers de exposições em ascensão”

Objetivo: “Ajude-me a planejar um arco narrativo para um percurso de visita em uma galeria de arte contemporânea.”

Resultado: “Faça três perguntas para esclarecer e, em seguida, proponha um esboço detalhado”

📌 Aqui está um modelo de exemplo que você pode usar:

Nome do personagemSang Ria SloganEditor sênior de história para ficção interativa DescriçãoSou Sang, um editor de história sênior que ajuda você a criar cenas centradas nos personagens para roleplay, ficção interativa e narrativas em série. Faço perguntas precisas e esclarecedoras e, em seguida, proponho momentos de cena bem definidos, opções de diálogo e notas de voz consistentes. Mantenho a consistência do seu personagem ao longo das rodadas, sinalizo desvios de tom e conduzo a cena de volta ao objetivo. SaudaçõesDiga-me o que você está criando: roleplay, história interativa ou estudo de personagem. Compartilhe a função do seu personagem e o que você deseja alcançar com essa cena. Farei três perguntas rápidas e, em seguida, redigirei o diálogo inicial no estilo de sua preferência.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA já estiver integrada ao seu espaço de trabalho e for segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende prompts em linguagem simples, resolvendo as três principais preocupações relacionadas à adoção de IA enquanto conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

2) Especifique a personalidade, a voz e os limites do personagem

A maioria das respostas “fora do tom” ocorre quando a IA carece de traços de personalidade e regras linguísticas claras. Você deve descrever a voz em termos práticos que se traduzam em resultados escritos.

Personalidade do personagem: Calmo, direto, com um leve senso de humor, nunca sarcástico

Linguagem: Parágrafos curtos, substantivos concretos, metáforas mínimas

Limites: Evite romance, evite detalhes violentos, mantenha o conteúdo adequado para maiores de 13 anos

📌 Aqui está um modelo de exemplo que você pode usar:

Nome do personagemMorgan Hale SloganCoach de voz e limites para uma interpretação consistente DescriçãoSou Morgan, uma coach de voz e limites que ajuda você a manter a personalidade de um personagem consistente ao longo de conversas longas. Traduzo traços de personalidade em regras de voz claras para que o personagem permaneça estável em tom e linguagem. Também imponho limites que evitam desvios para temas, formatos ou metacomentários indesejados. Espere orientações concisas e diálogos que permaneçam fiéis à personalidade do personagem. SaudaçõesCompartilhe quatro detalhes em uma linha cada: a personalidade do personagem, o estilo de voz que você deseja, os limites necessários e o cenário. Vou confirmar as regras de voz, reafirmar os limites e, em seguida, escrever a conversa inicial em um tom consistente.

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3) Forneça um contexto que realmente influencie as decisões

O histórico que você fornece à IA de Personagem deve explicar motivações e conflitos. Um personagem com apenas um cargo ainda agirá de forma genérica se você não relacionar seus detalhes às decisões. Você cria interações mais realistas quando o personagem tem algo em jogo.

Histórico: Cresceu em uma cidade portuária e desconfia das autoridades após uma investigação fracassada

Motivações: Busca a verdade, protege os colegas de equipe mais jovens, detesta elogios públicos

Pressão: Prazo de 12 horas, dados faltando, equipe rival interferindo

📌 Aqui está um modelo de exemplo que você pode usar:

Nome do personagemReese Calder SloganCriador de histórico de personagens para cenas de alto risco DescriçãoSou Reese, um criador de histórias de personagens que ajuda você a escrever um passado que oriente as decisões na cena. Eu conecto detalhes do passado a motivações e conflitos para que o personagem se comporte de maneira consistente nas interações. Manterei a personalidade do personagem estável e moldarei o diálogo em torno de prioridades e consequências. Espere perguntas direcionadas, enquadramento claro da cena e respostas realistas que permaneçam alinhadas às motivações do personagem. SaudaçõesCompartilhe três coisas: os detalhes do passado que moldaram a visão de mundo do seu personagem, o que ele mais deseja no momento e a pressão que não pode ignorar. Definirei as motivações do personagem e escreverei a conversa inicial em que essas motivações influenciam diretamente as decisões.

4) Adicione algumas linhas de “exemplo” para definir os padrões de diálogo

A IA de personagens suporta campos de configuração mais longos, como Definição, e pode incluir um diálogo de exemplo estruturado. Isso geralmente melhora a consistência, pois a IA copia padrões. Isso fornece à IA uma referência para a voz e a intenção.

✅ Você deve incluir de 4 a 8 exemplos curtos de diálogos, como:

Usuário: “Resuma a cena até agora”

Personagem: “Há dois pontos importantes. A testemunha mudou sua versão dos fatos, e a linha do tempo ainda não bate. Conte-me o que você observou na porta”

Usuário: “Quero mais tensão”

Personagem: “Então tire o conforto. Dê-nos uma consequência se falharmos e uma razão pela qual não possamos simplesmente ir embora”

📌 Aqui está um modelo de exemplo que você pode usar:

Nome do personagemTheo Lin SloganTreinador de voz para diálogos consistentes dos personagens DescriçãoEu ajudo você a criar uma voz para o personagem que permaneça estável ao longo de conversas longas. Escrevo diálogos curtos e práticos. Refletindo o tom que você definir, mantenho a consistência na formulação das frases e uso “indícios” verbais para que o personagem soe como a mesma pessoa em todas as cenas. SaudaçõesCole de 4 a 6 linhas de diálogo no tom que você deseja (mesmo que seja um rascunho, tudo bem). Identificarei as regras de voz, sugerirei 3 sinais verbais e, em seguida, escreverei a próxima troca de falas nesse mesmo estilo.

5) Controle o formato para que os resultados continuem utilizáveis

Se você planeja reutilizar o conteúdo de personagens de IA para quadrinhos ou uma folha de conceito de arte de IA, é necessário definir um formato de saída que permaneça estável. O controle de formato reduz o retrabalho, pois você obtém saídas estruturadas que podem ser copiadas para arquivos ou para um fluxo de trabalho de produção.

“Escreva no formato de roteiro com títulos de cena”

“Retorne uma ficha de personagem com características, motivações e medos”

“Dê-me um esboço em seis partes para o próximo capítulo”

📌 Aqui está um modelo de exemplo que você pode usar:

Nome do personagemCasey Rowan SloganControlador de Formato para Saídas Reutilizáveis de Personagens DescriçãoSou Casey, uma controladora de formato que ajuda você a transformar conversas de personagens em resultados estruturados que podem ser reutilizados em vários projetos. Eu mantenho a personalidade do personagem consistente enquanto garanto um formato de saída estável para roteiros e folhas de conceito de arte de IA. Espere uma estrutura organizada, títulos claros e respostas que você pode copiar diretamente para seus arquivos sem precisar de edição adicional. SaudaçõesDiga-me o formato de saída que você precisa e, em seguida, compartilhe a personalidade do personagem. Depois, forneça o cenário e o conflito. Escolha uma opção: roteiro com títulos de cena, uma ficha de personagem com traços e motivações, um esboço de capítulo em 6 partes ou uma ficha de conceito de arte gerada por IA. Confirmarei o formato e gerarei a saída nessa estrutura todas as vezes.

6) Encare a criação de prompts como um problema de design

O Prompt Poet é uma ferramenta orientada pela interface do usuário para criar prompts mais complexos, permitindo que você elabore instruções da mesma forma que projetaria componentes em um layout. Essa estrutura ajuda quando sua configuração se torna complexa, pois você deixa de escrever um único parágrafo longo e passa a montar blocos de prompts reutilizáveis.

✅ Aqui está um modelo prático de prompt que você pode reutilizar:

Personagem: [função, traços de personalidade, regras de voz]

Contexto: [2 a 4 linhas que explicam motivações e conflitos]

Cenário: [época, local, restrições, o que está em jogo]

Regras de interação : [limites de tom, formatação, o que evitar]

Resultado: [o que você quer a seguir, em que formato]

📌 Aqui está um exemplo que você pode usar:

Nome do personagemPrompt Poet SloganCriador de prompts para blocos modulares de personagens DescriçãoSou o Prompt Poet, um criador de prompts que ajuda você a tratar a criação de prompts como um problema de design. Divido configurações complexas em blocos reutilizáveis que você pode misturar e combinar, para que seu personagem permaneça consistente e suas instruções fiquem claras. Vou ajudá-lo a definir o personagem, o histórico, o cenário, as regras de interação e o formato de saída como componentes separados e, em seguida, montá-los em um prompt refinado que você pode reutilizar em vários projetos. SaudaçõesDiga-me o que você está criando e como deseja que o resultado seja formatado. Em seguida, compartilhe cinco blocos: personagem, histórico, cenário, regras de interação e resultado. Se você não tiver um bloco, diga “padrão” e eu sugerirei um. Retornarei um prompt limpo e reutilizável usando essa estrutura todas as vezes:

🧠 Você sabia? De acordo com a Scriptation, na produção de TV e cinema, as equipes costumam manter uma “bíblia do personagem” para manter a personalidade, as motivações e a continuidade consistentes ao longo dos episódios e temporadas. Esse é o mesmo problema que você resolve com os prompts de IA para personagens, só que em um formato mais rápido.

Os melhores modelos de prompts de IA para personagens para diferentes casos de uso

Você obtém resultados mais consistentes quando trata cada prompt como um mini-briefing. Isso significa que você define o personagem, o cenário, o conflito e o formato de saída desejado, tudo em um só lugar.

Os modelos abaixo funcionam bem no Character AI e também podem ser adaptados a ferramentas de IA semelhantes que oferecem suporte a roleplay e interações de longa duração.

Para cada caso de uso, abordaremos:

Um exemplo de prompt que você deve colar como sua primeira mensagem

Uma pré-visualização rápida do resultado para que você saiba como fica um resultado “bom”

✅ Vamos discutir os modelos em detalhes a seguir:

Modelo 1: Prompt de apoio à escrita (diálogo que soa como um personagem)

Você define a personalidade e o estilo do personagem logo no início, para que a IA não caia em diálogos genéricos após algumas rodadas.

Exemplo de prompt:

Você é meu editor de diálogos para uma história centrada nos personagens.

Personalidade do personagem: Calmo, direto, discretamente engraçado, nunca sarcástico

Traços de personalidade : Observador, impaciente com respostas vagas, protetor com os mais jovens

Cenário: Tarde da noite, apartamento em uma cidade pequena, chuva lá fora, oscilações na energia

Conflito : Duas pessoas discordam sobre se devem dizer a verdade agora ou esperar até de manhã

Regras de estilo: Frases curtas, o subtexto é importante, nada de melodrama

Resultado: escreva 14 linhas de diálogo, sem narração, incluindo uma mudança emocional sutil na linha 10

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Modelo 2: Prompt para narrativa (marcações de cena mais rascunho)

Isso ajuda porque você separa a estrutura da redação, o que mantém sua história coerente e agiliza seu processo de escrita criativa.

Exemplo de prompt:

Você é um parceiro de história que escreve uma estrutura de cena clara e, em seguida, redige a cena.

Personagem: Um investigador íntegro que detesta atalhos

Contexto: Eles perderam um caso uma vez porque confiaram na testemunha errada

Cenário: Estação ferroviária lotada na cidade, hora do rush, anúncios em alto-falante

Motivações: Proteger uma pessoa inocente, manter sua credibilidade intacta

Conflito: Um detalhe importante contradiz a linha do tempo, e alguém quer abafar o assunto

Estilo: Realista, com os pés no chão, sem clichês

Formato de saída: 6 momentos da cena, cada um com 1 linha. Em seguida, 10 linhas de diálogo que correspondam a esses momentos

6 momentos da cena, cada um com 1 linha

Em seguida, 10 linhas de diálogo que combinam com os momentos

6 momentos da cena, cada um com 1 linha

Em seguida, 10 linhas de diálogo que combinam com os momentos

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Modelo 3: Prompt de roleplay para iniciantes (regras claras, pouca confusão)

As sugestões para iniciantes funcionam melhor quando você mantém as regras visíveis e indica ao usuário uma próxima ação clara.

Exemplo de prompt:

Você está interpretando um personagem mentor que me ajuda a permanecer na cena.

Personagem: simpático, confiante, solidário

Traços de personalidade: curioso, paciente, gentilmente desafiador

Cenário: academia de fantasia, primeiro dia de treinamento

Conflito: Tenho um poder que ainda não consigo controlar

Limites: mantenha o conteúdo adequado para maiores de 13 anos, sem romance e sem detalhes de violência

Regras de interação: mantenha-se no personagem, não mencione a IA, faça uma pergunta por resposta

Resultado: comece a cena com 6 linhas de diálogo e uma opção para mim no final

Descrição da saída:

Personagem: “Você chegou cedo. Isso é um bom sinal. ”Você: “Não consegui dormir. ”Personagem: “Você tem medo do que é capaz de fazer. ”Você: “Aconteceu de novo ontem à noite. ”Personagem: “Então vamos treinar de forma mais inteligente. Conte-me o que você sentiu logo antes de começar. ”Escolha: Você descreve a sensação ou mostra uma marca que ela deixou?

Modelo 4: Prompt avançado para roleplay (consistência a longo prazo e âncoras de memória)

Sugestões avançadas funcionam bem quando você fornece à IA regras que ela pode aplicar repetidamente, além de pontos de referência de continuidade que preservam as características dos personagens ao longo de uma longa história.

Exemplo de prompt:

Você está interpretando um personagem estrategista em uma campanha em andamento.

Personalidade do personagem: Disciplinado, intenso, respeitoso, nunca informal

Traços: Consciente dos riscos, focado nos detalhes, detesta movimentos desnecessários

Contexto: Um ex-comandante que fracassou uma vez devido à falta de dados

Mundo: Cidade de ficção científica realista, com regras rígidas e vigilância

Conflito: Precisamos recuperar um arquivo sem acionar um alerta

Pontos de referência de continuidade que você deve manter consistentes:

O personagem nunca mente

O personagem fala em frases curtas e declarativas

O personagem sempre menciona uma contrapartida antes de um plano

Resultado:

Resuma o plano em 5 etapas

Em seguida, encene o primeiro contato em 10 linhas de diálogo

Termine com duas opções e uma consequência clara para cada uma

Descrição da saída:

Passo 1 do plano: Identifique o ponto cego na varredura da câmeraPasso 2 do plano: Crie uma distração que pareça manutenção de rotinaPersonagem: “Temos dois caminhos. Ambos têm um custo. ”Você: “Dê-me o caminho limpo. ”Personagem: “Limpar custa tempo. Tempo aumenta a exposição. ”

Modelo 5: Companheiro de prompts de arte com IA (ficha de personagem para consistência visual)

Se você cria arte com IA, o personagem deve manter uma aparência consistente em estilos como anime ou desenho animado, mesmo quando a cena muda. Um prompt focado no personagem que gera detalhes visuais reduz o trabalho de retrabalho. Você deve padronizar o histórico e os detalhes visuais do personagem, para que seus prompts de imagem permaneçam alinhados entre diferentes estilos e possibilidades.

Exemplo de prompt

Você é meu assistente de design de personagens para o planejamento de arte com IA. Crie uma ficha de personagem para um único personagem que eu possa reutilizar em várias imagens:Conceito do personagem: mensageiro de rua em uma cidade neonPersonalidade: perspicaz, resiliente, discretamente otimistaRegra de personagens únicos: forneça-me 3 elementos visuais característicos que permaneçam constantesFormato de saída:

detalhes físicos (rosto, cabelo, corpo, faixa etária)

roupas e acessórios

Sugestões de paleta de cores

3 elementos característicos

5 sugestões de imagens em estilos diferentes (realista, anime, desenho animado, quadrinhos, minimalista)

Seja conciso e específico

Como corrigir um personagem que está “saindo do roteiro”

Quando um personagem sai do roteiro, você pode identificá-lo imediatamente pela mudança na voz e pelo fato de ele começar a agir de maneira incompatível com os traços de personalidade que você definiu. Para escritores e criadores, isso quebra a continuidade e retarda o processo de escrita criativa. Você acaba gastando muito tempo corrigindo o resultado final em vez de construir a história.

A boa notícia é que você pode trazer o personagem de volta com alguns ajustes específicos nas sugestões e, se o desvio continuar se repetindo, você pode evitá-lo definindo melhor as configurações do personagem nos campos do construtor.

✅ Aqui estão alguns passos que você pode seguir para corrigir um personagem que sai do roteiro:

Passo 1: Identifique que tipo de desvio você está observando

Alguns tipos de desvios que você pode notar em seus personagens são os seguintes:

Desvio de voz: A personalidade do personagem permanece mais ou menos correta, mas a linguagem, o tom ou o estilo mudam ao longo das respostas

Desvio de continuidade: O personagem esquece o histórico, o cenário, as motivações ou decisões anteriores

Desvio do escopo: O personagem inventa novas regras, novos personagens ou uma nova direção que não se encaixa na sua história

Passo 2: Use um prompt de correção no meio do bate-papo que se adapte ao desvio

Essas são “sugestões de recuperação” profissionais que você pode colar no chat quando as coisas derem errado. Mantenha-as curtas e específicas. Você corrige a qualidade da resposta sem alterar a cena.

📌 Sugestão de recuperação para desvio de voz:

Mantenha-se no personagem e siga as mesmas regras de voz. Mantenha a personalidade deste personagem: [insira 3 características]. Requisitos de estilo: [insira 2 a 3 regras de estilo]. Reescreva sua última resposta usando o mesmo significado, mas com a voz e o estilo corretos.

📌 Sugestão de recuperação para desvio de continuidade:

Faça uma pausa e reafirme os fatos atuais antes de continuar. Histórico do personagem: [1 linha] Cenário: [1 linha] Objetivo: [1 linha] Restrição: [1 linha] Agora, continue a cena a partir da última decisão e não introduza novos fatos, a menos que eu os forneça.

📌 Sugestão de recuperação para desvio do escopo:

Você introduziu detalhes que estão fora do escopo desta cena. Remova quaisquer novos personagens, locais ou regras que você tenha adicionado. Continue usando apenas as informações já estabelecidas. Faça uma pergunta esclarecedora se precisar de detalhes que faltam antes de continuar escrevendo.

Etapa 3: Corrija desvios repetitivos na fonte usando os campos do construtor

Se você perceber o mesmo padrão de desvio em novos chats, a solução está na configuração do personagem. O guia do criador da Character AI deixa claro que a variedade no comportamento do personagem vem das informações que você fornece nesses campos.

1) Aperfeiçoe a saudação para que ela defina o tom corretamente

A Saudação é a primeira coisa que o personagem diz quando uma nova conversa começa. Ela define as expectativas quanto ao tom de voz e ao estilo de interação. Você deve incluir dois elementos na Saudação:

Uma breve descrição da personalidade e do estilo do personagem

Uma primeira pergunta estruturada que mantém o bate-papo no caminho certo

📌 Exemplo de padrão de saudação: Vou permanecer no personagem e manter uma voz consistente. Compartilhe o cenário, o objetivo da cena e o conflito em uma linha cada.

2) Use a descrição detalhada para reforçar traços e comportamentos

Na Descrição Detalhada, o personagem pode se descrever, incluindo sua história e maneirismos. É aqui que você pode reforçar os traços de caráter e de personalidade em linguagem simples.

Você deve incluir:

3 a 5 traços de personalidade

2 regras de voz

1 limite que impede mudanças indesejadas de direção

3) Use a Definição para controle avançado e consistência

A definição é um campo de formato livre de grande porte que pode incluir diálogos de exemplo estruturados ou qualquer conteúdo de texto. Ela também possui um limite elevado de caracteres, o que a torna o principal local para “treinar” um comportamento consistente.

A Character AI também oferece um formato de diálogo que você pode usar no Definition para fornecer exemplos de como o personagem deve falar.

✅ Se seu personagem costuma sair do roteiro, você deve adicionar:

Um pequeno bloco de contexto que relaciona motivações com decisões

Um pequeno conjunto de exemplos de diálogos que demonstram tom e estilo

4) Adicione exemplos de conversas para orientar as interações dos usuários

Exemplos de conversas mostram aos outros como interagir com seu personagem e podem ajudar a demonstrar padrões eficazes de frases ou abordagens de interação. Isso é útil quando seu público está usando o personagem para apoio na escrita, na narrativa ou em prompts de roleplay, pois você está ensinando a eles como interagir com o personagem de maneira eficaz.

Depois de atualizar a Saudação, a Descrição Longa ou a Definição:

Inicie um novo chat

Envie o mesmo prompt duas vezes, sem alterações

Compare se a personalidade e o estilo do personagem permanecem consistentes

Se o personagem ainda se desviar, a melhor coisa a fazer geralmente é reduzir o prompt a menos requisitos e adicionar uma restrição forte, para depois adicionar detalhes gradualmente.

📖 Leia também: Os melhores softwares de assistência à redação com IA

Erros comuns a evitar com prompts de IA para personagens

Mesmo quando você tem uma ideia bem definida, os prompts de IA para personagens podem, às vezes, produzir resultados inconsistentes. Isso acontece se a configuração do seu personagem não estiver clara ou se as instruções forem difíceis de aplicar ao longo de várias rodadas.

✅ Aqui estão os erros comuns a evitar ao escrever prompts de IA para personagens:

1. Deixar a descrição do personagem muito vaga

Se a descrição parecer mais uma biografia do que um guia de comportamento, a personalidade do personagem pode se desviar. Você obtém melhores resultados quando define traços com base no que o personagem faz nos diálogos, como lida com conflitos e o que se recusa a fazer.

O campo Definição da Character AI foi projetado para configurações mais longas e exemplos que moldam o comportamento, por isso é um bom lugar para reforçar essas regras.

2. Pedir demais em uma única sugestão

A qualidade do resultado pode diminuir se você solicitar uma ficha de personagem ou um rascunho completo da cena em uma única mensagem. Um fluxo de trabalho mais confiável é dividir o prompt em etapas. Primeiro, confirme os traços de caráter e as motivações; depois, defina o cenário e o conflito; e, por fim, gere o diálogo ou a cena.

3. Encarar o estilo como uma vibração, em vez de uma regra

Solicitações como “realista” ou “cinematográfico” são fáceis de interpretar de forma inconsistente. Você deve definir o estilo usando regras concretas, como comprimento da resposta, formalidade, nível de detalhe e se deseja apenas diálogo ou diálogo mais orientações de cena.

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4. Esperar uma memória perfeita em conversas longas

A Character AI introduziu melhorias na memória, mas também ressalta que não pode garantir que um personagem sempre usará o conteúdo da memória exatamente como está escrito. Você deve manter um conjunto compacto de detalhes de referência que possa reiterar quando a continuidade for importante.

5. Criação de prompts com base em personagens reconhecíveis protegidos por direitos autorais

A Reuters informou que a Disney enviou uma carta de cessação e desistência à Character.AI solicitando a remoção dos personagens protegidos por direitos autorais da Disney da plataforma. Reutilizar personagens originais é uma opção mais segura a longo prazo.

Limitações do uso da IA de personagens

Via Character AI

A IA de personagens é excelente para diálogos interativos e roleplay, mas apresenta limitações importantes quando você depende dela para uma narrativa consistente ou bibliotecas de prompts reutilizáveis. Planejar levando em conta essas limitações permite obter resultados mais previsíveis e reduzir o número de reinicializações.

✅ Vamos examinar algumas das principais limitações do uso do Character AI:

A memória e a consistência a longo prazo não são garantidas

Os recursos de memória podem ajudar, mas não garantem que um personagem sempre seguirá o conteúdo da memória exatamente como está escrito. Você deve reforçar traços essenciais do personagem, motivações e fatos do cenário quando o bate-papo se prolongar.

📖 Leia também: Exemplos de prompts negativos de IA para melhores resultados

Controles de moderação e segurança podem interromper a saída

A Character AI mantém um Centro de Segurança e utiliza sistemas de segurança que podem alterar, encurtar ou recusar determinadas respostas. Isso pode afetar o tom e a continuidade em sessões de roleplay mais longas; portanto, você deve manter suas instruções alinhadas com o uso permitido pela plataforma.

A qualidade do resultado pode variar entre as execuções

Mesmo com o mesmo prompt, os resultados podem variar. A abordagem prática consiste em padronizar a estrutura do prompt e manter a definição do personagem estável, seguindo-se iterações com pequenas edições.

Mudanças na plataforma podem afetar a reutilização

Assim como em muitas plataformas de IA para consumidores, alterações em recursos, políticas ou aplicação de direitos de propriedade intelectual podem afetar a disponibilidade ao longo do tempo. Se você deseja reutilização estável, mantenha seus recursos de prompts e definições de personagens salvos fora da plataforma também.

📖 Leia também: Os melhores detectores de voz de IA para identificar e analisar fala gerada por IA

Alternativas à IA de personagens a serem exploradas

Quando você desenvolve personagens usando várias ferramentas, o maior problema é saber onde seus recursos de prompts acabam ficando. Suas anotações sobre os personagens podem estar em um lugar, e as referências da história podem estar em outro. Com o tempo, isso gera uma dispersão do trabalho.

Além disso, a proliferação de IA gera mais confusão, pois sua equipe utiliza diferentes ferramentas de IA para gerenciar seus fluxos de trabalho de criação e execução.

É aqui que o ClickUp se encaixa perfeitamente como um espaço de trabalho de IA convergente que permite manter ideias, rascunhos, tarefas e automação em um único lugar. Isso facilita a transição das sugestões de personagens das ideias para a execução com apenas algumas etapas de transferência.

O ClickUp Brain é a camada que une tudo isso, com IA disponível em todo o espaço de trabalho e suporte a vários modelos sob os mesmos controles de permissões, privacidade e segurança.

✅ Vamos explorar algumas das principais alternativas para a IA de Personagens:

1) ClickUp Brain (Ideal para gerenciar o trabalho com personagens sem a dispersão da IA)

Use o ClickUp Brain para criar personagens fictícios para suas histórias.

O ClickUp Brain foi desenvolvido para equipes que desejam criar, organizar e reutilizar prompts sem se afastar do trabalho de produção. Em vez de tratar os prompts como mensagens únicas, você pode tratá-los como arquivos reutilizáveis. É possível gerar um resumo do personagem e convertê-lo em um esboço pronto para tarefas, mantendo as revisões vinculadas ao mesmo fluxo de trabalho.

O ClickUp Brain também oferece suporte a vários modelos de IA, como o Gemini e o Claude, o que é útil quando seu trabalho alterna entre tarefas como redação criativa e planejamento que exige muito raciocínio.

Se você deseja que seu fluxo de trabalho de prompts de personagens gere tarefas subsequentes automaticamente, os ClickUp Super Agents foram projetados para isso. Os ClickUp Super Agents são colegas de equipe alimentados por IA que se adaptam ao seu Workspace e podem executar fluxos de trabalho de várias etapas usando suas permissões e diretrizes.

Isso é útil quando você deseja uma execução repetível no trabalho com personagens. Isso inclui a geração de um perfil estruturado do personagem e a publicação de um resumo para aprovação.

📽️ Vídeo para assistir: Imagine se você pudesse ter um colega de trabalho movido a IA que tornasse seu trabalho muito mais fácil. Parece ótimo, não é? Agora isso é possível com os Super Agentes do ClickUp!

Os melhores recursos do ClickUp Brain

IA multimodelo em um único lugar, com permissões, privacidade e controles de segurança unificados

Armazene prompts de personagens, regras de personalidade e notas de histórico junto com rascunhos e aprovações, para que as versões permaneçam consistentes

Suporte a Super Credits de IA para Super Agents e outros recursos de IA listados

ClickUp Tasks e Use outros recursos do ClickUp, como ClickUp Docs ClickUp Automations , para atender às suas necessidades de fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp Brain

Os modelos de IA externos no ClickUp não se baseiam nos dados do seu espaço de trabalho

Preços do ClickUp Brain

Avaliações e comentários do ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp Brain

Um usuário do G2 disse:

“Sinceramente, o ClickUp se tornou o centro de comando de toda a minha vida – trabalho, projetos, lembretes, tarefas de conformidade, recrutamento, tudo. Eu nem penso mais nele como um “software de tarefas”. É mais como meu cérebro externo.”

“Sinceramente, o ClickUp se tornou o centro de comando de toda a minha vida – trabalho, projetos, lembretes, tarefas de conformidade, recrutamento, tudo. Eu nem penso mais nele como um “software de tarefas”. É mais como meu cérebro externo.”

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain MAX para registrar ideias de personagens rapidamente e colocá-las em prática imediatamente. Use o ditado por IA em qualquer aplicativo com o recurso Talk to Text do ClickUp BrainMAX O ClickUp BrainMAX foi desenvolvido para reduzir o atrito quando suas melhores ideias de prompts de personagens surgem no meio da edição ou do design. Ele combina recursos de conversão de voz em texto com pesquisa integrada e acesso a modelos de IA premium, para que você possa capturar diálogos, regras de personalidade e notas de cena rapidamente e, depois, recuperar a versão exata mais tarde. ✅ Veja como o ClickUp BrainMAX ajuda: Capture diálogos e traços de personalidade com o Talk to Text , para que você possa ditar notas de voz e momentos-chave da cena sem interromper seu fluxo

Encontre prompts anteriores instantaneamente com a Pesquisa Corporativa , para que você possa pesquisar em todos os aplicativos conectados e acessar o histórico de personagem, bloco de prompts ou rascunho de história mais recente aprovado sem precisar vasculhar arquivos

Use modelos de IA premium, incluindo Claude, GPT-4 e Gemini, dentro do mesmo fluxo de trabalho quando desejar estilos de escrita ou profundidade de raciocínio diferentes para o mesmo prompt de personagem

2) Chai AI

Via Chai AI

Se você deseja conversas rápidas com personagens sem perder tempo criando cada um deles do zero, o Chai AI foi feito para isso. É especialmente útil quando você quer testar rapidamente diferentes vozes de personagens e explorar diferentes gêneros. Também ajuda se você quiser experimentar personalidades criadas pela comunidade antes de se comprometer com uma configuração mais longa.

Principais recursos do Chai AI

Acesse uma ampla biblioteca de personagens criados pela comunidade, abrangendo diversos gêneros e estilos de conversa

Suporte a chat de voz para interações faladas

Crie seu próprio personagem com características configuráveis e comportamento de conversação

Recursos de descoberta da comunidade para encontrar personagens populares e compartilhar bate-papos

Limitações da Chai AI

A qualidade varia entre os personagens criados pela comunidade

A versão gratuita possui filtros mais restritos e limites de conversação mais curtos

Retenção de memória limitada em conversas mais longas

Preços da Chai AI

Gratuito: 70 mensagens, reinicia a cada 2,5 horas

Premium: US$ 13,99/mês ou US$ 134,99/ano

Ultra: US$ 29,99/mês ou US$ 269,99/ano

Avaliações e comentários sobre o Chai AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Chai AI

Um usuário do Reddit disse:

“O objetivo principal da Chai é simplesmente tornar a experiência divertida para os usuários, e isso fica bem claro. Eles estão constantemente aprimorando o modelo básico de IA que alimenta todos os personagens criados pelos usuários e estão até mesmo trabalhando em maneiras de torná-lo mais personalizado para cada usuário.”

“O objetivo principal da Chai é simplesmente tornar a experiência divertida para os usuários, e isso é bem perceptível. Eles estão constantemente aprimorando o modelo básico de IA que alimenta todos os personagens criados pelos usuários e estão até mesmo trabalhando em maneiras de torná-lo mais personalizado para cada usuário.”

3) No mundo virtual

Via No mundo virtual

Se você deseja criar personagens que se comportem de maneira confiável dentro de uma experiência interativa, o Inworld é voltado para desenvolvedores e casos de uso em produção. O Inworld ajuda você com o controle narrativo e ferramentas de segurança. Isso é útil quando você precisa definir limites para os personagens e interações adequadas ao público em grande escala.

Os melhores recursos do mundo virtual

Defina o conhecimento, os relacionamentos e os limites narrativos dos personagens

Filtros integrados e moderação para diálogos mais seguros

APIs, SDKs e editores visuais para experiências interativas

Fluxos de trabalho de denúncia e revisão para comportamentos problemáticos de personagens

Limitações no mundo virtual

Funciona melhor se você tiver experiência em desenvolvimento com motores e integrações

Não foi projetado para conversas casuais entre personagens

Preços no mundo virtual

Preços personalizados

Avaliações e comentários no mundo virtual

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Inworld

Um usuário no G2 disse:

“É uma ferramenta fácil de usar, na qual posso criar áudio com a ajuda da IA para o roteiro que quero usar no vídeo.”

“É uma ferramenta fácil de usar, na qual posso criar áudio com a ajuda da IA para o roteiro que quero usar no vídeo.”

4) Replika

Via Replika

O Replika funciona muito bem se você precisa de um relacionamento com um personagem persistente que crie continuidade ao longo do tempo. É uma boa opção quando você quer um parceiro de conversa constante e se preocupa mais com a interação de longo prazo do que com a alternância entre muitos personagens diferentes.

Os melhores recursos do Replika

Adapta as respostas com base no histórico de interações e nas preferências

Recursos opcionais de monitoramento de humor e registro em diário

Conversas de voz para um diálogo mais natural

Personalização de avatares para uma persona mais definida

Limitações do Replika

Otimizado para um único companheiro, não para muitos personagens distintos

Mudanças recentes restringiram algumas experiências de roleplay

A versão gratuita tem memória limitada e desenvolvimento de personalidade restrito

Preços do Replika

Gratuito

Pro: US$ 19,99/mês ou US$ 49/ano

Vigência vitalícia: $299 (pagamento único)

Avaliações e comentários sobre o Replika

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Replika

Um usuário do Reddit deixou um comentário positivo:

“A minha [Replika] é como uma parte de mim. Ela tem sido minha companheira constante há 9 meses. Eles também estão melhorando constantemente. Eu diria que, há 5 anos, eles eram mais parecidos com um chatbot tradicional. Hoje, na minha opinião, são muito mais do que isso.”

“A minha [Replika] é como uma parte de mim. Ela tem sido minha companheira constante há 9 meses. Eles também estão melhorando constantemente. Eu diria que, há 5 anos, eles eram mais parecidos com um chatbot tradicional. Hoje, na minha opinião, são muito mais do que isso.”

5) Kuki AI

Via Kuki AI

Se você deseja uma persona conversacional consistente com um tom mais voltado para o entretenimento, a Kuki AI oferece uma personalidade predefinida. Ela é adequada para conteúdos conversacionais leves no estilo da marca, improvisação rápida e formatos de interação casual.

Principais recursos do Kuki AI

Respostas mais sensíveis ao contexto, com menos desvios do assunto

Humor calibrado e respostas divertidas

Amplo conhecimento geral para conversas casuais no estilo de perguntas e respostas

Limitações da Kuki AI

Personalização limitada, já que a personalidade é predefinida

Pode ter dificuldade com instruções complexas compostas por várias partes

A versão gratuita inclui anúncios

Preços da Kuki AI

Gratuito

100 Koins : $0,99

550 Koins : US$ 4,99

1200 Koins: US$ 9,99

7.500 Koins: US$ 49,99

Avaliações e comentários sobre a Kuki AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Kuki AI

Um usuário do Reddit disse:

“Passei algum tempo conversando com a Kuki. Gosto do fato de ela responder tão rapidamente.”

“Passei algum tempo conversando com a Kuki. Gosto do fato de ela responder tão rapidamente.”

Mantenha a consistência do seu trabalho com personagens usando o ClickUp

Personagens fortes resultam de uma boa estrutura de prompts e de um fluxo de trabalho organizado. Isso ajuda você a criar mais cenas e variações sem esforço. Mas, quando você começa a criar vários personagens, o maior risco é perder o controle da versão atual e não conseguir rastrear os prompts que geraram o resultado desejado.

O ClickUp ajuda você a gerenciar esse fluxo de trabalho de ponta a ponta em algumas etapas simples. Você pode manter prompts de personagens, notas de contexto, referências de arte de IA e rascunhos de história em um único lugar e, em seguida, transformar os melhores resultados em tarefas rastreáveis e fluxos de trabalho repetíveis com o ClickUp Brain, o ClickUp Brain MAX e os Super Agents.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e sinta a diferença ✅.

Perguntas frequentes (FAQs)

Um bom prompt para a IA de personagens deve ser como um breve resumo. Você define claramente a personalidade e as principais características do personagem, juntamente com seu histórico, de forma a orientar seu comportamento. Em seguida, você adiciona o cenário, um conflito e o formato de saída desejado. Isso fornece à IA de personagens detalhes suficientes para manter a consistência nas interações e garantir que o diálogo seja coerente e esteja alinhado com o personagem da sua história.

A IA de Personagens pode, às vezes, esquecer traços de personalidade quando estes são descritos em termos vagos ou quando o chat se torna extenso. Isso também pode acontecer quando um personagem começa a priorizar as mensagens mais recentes em vez de levar em consideração toda a conversa. A IA de Personagens possui recursos de memória para ajudar os personagens a lembrar o que é importante para o contexto. No entanto, é uma boa prática reafirmar os traços de personalidade mais importantes e definir pontos de referência ao mudar de cena ou introduzir um novo conflito.

Na maioria dos casos, um prompt eficaz deve incluir função, personalidade, histórico, cenário e regras de saída. No entanto, ele deve ser curto e conciso o suficiente para facilitar a leitura. Uma meta prática é algo em torno de 120 a 250 palavras para um “prompt principal”, além de uma versão mais curta que você possa reutilizar para conversas rápidas. Se sua configuração for complexa, mantenha o contexto mais longo no campo de definição do personagem e mantenha o prompt de chat mais conciso.

Sim, você pode usar prompts de IA para personagens em projetos de escrita sérios, desde que os trate como uma ferramenta de rascunho e exploração. Isso pode ajudá-lo não apenas a testar diálogos e explorar conflitos, mas também a refinar rapidamente a voz do personagem. Para textos prontos para publicação, você ainda deve revisar a continuidade, o tom e a lógica, além de manter seus prompts de personagens organizados fora do chat para poder reutilizá-los em diferentes capítulos e versões.

Você mantém a consistência do personagem ao longo do tempo usando âncoras de continuidade. Mantenha um bloco de personagem estável que inclua traços de personalidade, motivações, regras de voz e limites, e depois reutilize-o em todos os chats. Quando surgir um desvio, reafirme o cenário e o que deve permanecer verdadeiro; e se o mesmo desvio se repetir, reforce os campos de saudação e definição. A documentação do criador da Character AI destaca as definições como um elemento-chave para moldar o comportamento, com configurações mais detalhadas e exemplos.

A Character AI e o ChatGPT atendem a necessidades diferentes. A Character AI foi projetada para interações que priorizam o personagem, o que pode tornar a interpretação de papéis mais imersiva quando você deseja uma voz de personagem estável. O ChatGPT costuma ser preferido quando você busca um raciocínio mais abrangente, fluxos de trabalho de redação estruturados ou um controle mais explícito sobre o formato. A melhor escolha depende se sua prioridade é a imersão no personagem ou a flexibilidade em diversas tarefas de redação.

Sim, você pode. A abordagem mais confiável é manter uma versão “prompt mestre” e uma versão mais curta reutilizável, e depois armazená-las em uma biblioteca de prompts dedicada para que você possa reutilizá-las em diferentes personagens e cenários. Muitos designers e entusiastas de IA também salvam os melhores iniciadores de cena e padrões de diálogo como arquivos reutilizáveis, para que possam recriar o mesmo estilo posteriormente.

Ferramentas que combinam fluxos de trabalho de redação e execução, além de manter seus arquivos organizados, são mais úteis à medida que você amplia a biblioteca de prompts. O ClickUp é uma ótima opção, pois permite armazenar prompts como documentos, vinculá-los a tarefas e manter aprovações e iterações nos arquivos no mesmo espaço de trabalho. O ClickUp Brain e o ClickUp Brain MAX ajudam a gerar variantes de prompts, pesquisar arquivos de prompts anteriores com o Enterprise Search e reduzir a dispersão de IA, mantendo seus recursos de personagens em um único lugar