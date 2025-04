10 melhores detectores de voz de IA para identificar e analisar a fala gerada por IA

A tecnologia de IA atenuou a distinção entre vozes autênticas e artificiais. Agora você pode criar clipes de voz realistas que imitam os tons de indivíduos reais.

No entanto, essas vozes geradas por IA também representam uma séria ameaça porque a pessoa comum não consegue distinguir vozes reais de fala gerada por IA. Isso representa um risco de desinformação, fraudes e fraudes financeiras.

Você sabia? As fraudes deepfake aumentaram 1740% e 1530% somente nas regiões da América do Norte e APAC.

Portanto, seja você um criador de conteúdo, um entusiasta de IA ou um especialista em segurança cibernética, você se beneficiará do uso de um detector de voz de IA para se manter seguro. Você ficará satisfeito em saber que reunimos 10 detectores de voz de IA para você experimentar!

O que são detectores de voz de IA e por que usá-los?

Os detectores de voz de IA são ferramentas sofisticadas que diferenciam as vozes humanas das vozes geradas por IA. Esse mecanismo é apoiado por um algoritmo de aprendizado de máquina que analisa variações de tom, timbre e ritmo ou padrões para detectar vozes de IA.

Veja por que indivíduos e empresas devem usar ferramentas de detecção de voz com IA:

Proteja-se contra fraudes ou desinformações identificando vozes sintéticas ou áudio deepfake

Proteja a reputação de sua marca garantindo que o conteúdo de áudio associado à sua empresa seja confiável

Proteja as comunicações confidenciais contra acesso ou manipulação não autorizados

Cumpra os padrões legais e éticos do uso de IA em seu setor

Fique à frente de todos os desafios e ameaças de IA, acompanhando a área de áudio sintético em constante mudança e mitigando proativamente todos os riscos

O que você deve procurar em um detector de voz de IA?

Devido à sua função crucial, a seleção da ferramenta correta de detector de voz de IA deve envolver muito tato. Para garantir que você selecione a solução mais eficaz, considere os seguintes recursos:

Precisão : Procure ferramentas com altas taxas de precisão ao distinguir entre vozes humanas e geradas por IA

Análise em tempo real : Selecione uma ferramenta que analise o áudio em tempo real e forneça feedback instantâneo sobre sua autenticidade

Suporte multilíngue : Ter um software compatível com mais de um idioma amplia seu uso

Interface amigável ao usuário : Priorize ferramentas com uma interface simples para tornar a detecção de voz com IA acessível a todos da sua equipe

Recursos de integração : Escolha uma ferramenta que se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente

Atualizações regulares : Procure um detector de voz com IA que acompanhe as mudanças na tecnologia de IA

Relatórios e análises: Escolha uma ferramenta que gere relatórios detalhados e ofereça insights mais profundos sobre anomalias detectadas e possíveis ameaças

Os 10 melhores aplicativos de detecção de voz com IA

Agora que você sabe o que precisa priorizar, aqui estão as 10 principais ferramentas de detecção de IA para deepfakes:

1. ElevenLabs (melhor para clonagem e detecção avançadas de voz)

via ElevenLabs

A ElevenLabs usa um modelo avançado de IA capaz de clonar vozes humanas com apenas alguns minutos de áudio. Isso permite gerar vozes realistas e dublar conteúdo de áudio em 29 idiomas. A ElevenLabs também lançou um classificador de fala que identifica vozes geradas por IA para evitar o uso indevido de sua ferramenta.

Melhores recursos do ElevenLabs

Converta prompts baseados em texto em discurso de fluxo livre em diferentes vozes

Treine o modelo de IA usando entradas de voz. Altere facilmente vários clipes de áudio para sua voz

Duble clipes de vídeo e áudio em vários idiomas para acessibilidade universal

Insira texto para criar SFX (efeitos especiais) e incorpore-o ao seu áudio para torná-lo dinâmico

Limitações do ElevenLabs

Oferece controle limitado sobre a pronúncia, especialmente em determinados idiomas

O suporte a vários idiomas exige prompts alterados para obter resultados precisos

Preços da ElevenLabs

Gratuito

Inicial : $5

Criador : uS$ 22/mês

Pro: uS$ 99/mês

Escala : uS$ 330/mês

Negócios : uS$ 1.320/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ElevenLabs

G2 : 4. 7/5 (mais de 160 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a ElevenLabs

Eu uso o ElevenLabs das seguintes maneiras:Um clone profissional de minha própria voz. Isso me permite fazer conversão de texto em fala em tempo real de uma forma que soa 90-95% como se fosse eu falando, incluindo meus maneirismos e sotaque. Tenho um sotaque profundo dos Apalaches, o que não é comum. O ElevenLabs lida com isso de forma impecável.

Eu uso o ElevenLabs das seguintes maneiras:Um clone profissional de minha própria voz. Isso me permite fazer conversão de texto em fala em tempo real de uma forma que soa 90-95% como se fosse eu falando, incluindo meus maneirismos e sotaque. Tenho um sotaque profundo dos Apalaches, o que não é comum. O ElevenLabs lida com isso de forma impecável.

2. Resemble. AI (melhor para geração de voz de IA e detecção de deepfake)

Assemelhar-se. A IA desempenha uma função dupla nos clipes de voz. Primeiro, sua IA generativa converte a entrada baseada em texto em fala. Em segundo lugar, seu detector de deepfake permite que você carregue áudio, vídeo e imagens para detectar qualquer tipo de manipulação.

Os dois serviços complementares fazem do Resemble. AI uma solução completa para criação de conteúdo de IA e detecção de deepfake de áudio.

Assemelham-se. AI

Clone a voz humana com base em amostras de áudio ou selecione entre vozes predefinidas geradas por IA

Obtenha suporte para mais de 60 idiomas, como inglês, japonês, bangla, vietnamita, dinamarquês e muito mais

Detecte mídia deepfake usando inspeção de ondas sonoras multimodais em tempo real

Adicione uma marca d'água de IA às suas criações para proteger a propriedade intelectual

Memória. Limitações de IA

A qualidade da voz gerada por IA não é consistente

Suporta integrações limitadas

Semelhante. Preços de IA

Criador : uS$ 20/mês

Profissional : uS$ 99/mês

Empresarial : uS$ 499/mês

Empresa: Preços personalizados

Semelhante. Classificações e avaliações de IA

G2 : Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

Você sabia? Há uma maior conscientização sobre a clonagem de voz do que sobre os deepfakes. No entanto, as pessoas estão mais preocupadas com deepfakes do que com clones de voz.

3. PlayHT Voice Classifier (melhor para gerar vozes sintéticas versáteis)

via PlayHT

O PlayHT produz áudio gerado por IA ultrarrealista, com suporte para mais de 800 vozes geradas por IA com som natural em mais de 130 idiomas e sotaques. Esses recursos avançados oferecem imensa flexibilidade na criação de arquivos de áudio de alta qualidade.

Além disso, a API Voice Generation ajuda na clonagem e geração de voz em tempo real para aplicativos como e-learning, podcasting e IA de conversação.

Melhores recursos do PlayHT Voice Classifier

Incorporar elementos humanos, como emoções, nas vozes geradas por IA

Adicione pronúncias personalizadas de termos de nicho e acrônimos à sua biblioteca

Gere e publique podcasts diretamente em plataformas como iTunes, Spotify e Google Podcasts

Crie agentes de voz com IA para suporte ao cliente, funções de recepção, assistência pessoal e muito mais

Limitações do classificador de voz PlayHT

A interface do usuário não é muito intuitiva, o que torna a curva de aprendizado íngreme

Talvez seja necessário mexer nas configurações do arquivo de áudio para obter a naturalidade desejada

Preços do PlayHT Voice Classifier

PlayHT Studio

Plano gratuito

Creator : uS$ 39/mês

Ilimitado : uS$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

API PlayHT

Plano gratuito

Hacker : uS$ 5/mês

Pro uS$ 49/mês

Inicialização : uS$ 299/mês

Crescimento : uS$ 999/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do PlayHT Voice Classifier

G2 : 4. 5/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PlayHT Voice Classifier

O Play. ht me impressiona com sua ampla seleção de vozes realistas, oferecendo uma variedade de sotaques e idiomas que realmente elevam meu/nosso conteúdo. A interface é intuitiva, facilitando a conversão de texto em fala sem problemas. Essa variedade e facilidade de uso são inestimáveis para a criação de conteúdo de áudio diversificado e envolvente

O Play. ht me impressiona com sua ampla seleção de vozes realistas, oferecendo uma variedade de sotaques e idiomas que realmente elevam meu/nosso conteúdo. A interface é intuitiva, facilitando a conversão de texto em fala sem problemas. Essa variedade e facilidade de uso são inestimáveis para a criação de conteúdo de áudio diversificado e envolvente

4. Detector de voz de IA (melhor para análise abrangente de autenticidade de áudio)

via Detector de voz de IA

Como o próprio nome indica, o AI Voice Detector identifica se um arquivo de áudio é real ou gerado por IA.

A ferramenta tem recursos integrados para eliminar ruídos de fundo, remover músicas e melhorar a precisão da detecção. Ela está disponível na Web e como uma extensão de navegador.

Melhores recursos do detector de voz de IA

Remove ruído de fundo e música para maior precisão na detecção de voz de IA

Funciona mesmo com clipes de áudio de até sete segundos de duração

Detecta vozes clonadas de várias plataformas de geração de voz de IA

Adicione a extensão do navegador para escanear vozes de plataformas como YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom e Google Meet

Limitações do detector de voz de IA

Um pouco não confiável ao trabalhar com arquivos de áudio e dialetos que não sejam do inglês

O pré-processamento de áudio devido a ruído de fundo ou música afeta a precisão

Preços do detector de voz de IA

Assinatura mensal : uS$ 12,99/mês

Assinatura anual : uS$ 130/ano

Solução empresarial e API: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do detector de voz de IA

G2 : Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

5. Veritone (melhor para detecção de deepfake em nível empresarial)

via Voz em tom de voz

A Veritone fornece software, aplicativos e serviços de inteligência artificial de nível empresarial. Sua principal oferta é o aiWARE, um sistema operacional de IA personalizável com alta flexibilidade para acomodar necessidades comerciais específicas.

o aiWARE tem mecanismos de fala com IA que identificam os falantes usando sinais reveladores, como tom, tom, pausas naturais e muito mais. Ele também gera vozes realistas para diferentes setores e aplicativos.

Melhores recursos do Veritone

Explore um conjunto abrangente de ferramentas, aplicativos e serviços baseados em voz de IA

Crie vozes de IA personalizadas ou clone as vozes de celebridades e figuras públicas

Escolha em uma biblioteca de mais de 300 vozes de estoque e traduza o conteúdo em mais de 150 idiomas

Incorpore uma voz de marca gerada por IA em todos os produtos e projetos com a API

Limitações de veritons

Destina-se principalmente a empresas com conhecimento técnico para utilizar seus vários recursos

Oferece transparência limitada nos preços

Preço por Veritone

Vozes personalizadas : A partir de US$ 9 mil/voz

Vozes de estoque e premium : uS$ 500/mês

Fluxos de trabalho empresariais : Preços personalizados

API e voz em tempo real: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Veritone

G2 : 4. 2/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: Não disponível

Fato curioso: A palavra "deepfake" foi cunhada em 2017 por um usuário do Reddit conhecido como "u/deepfakes". O usuário do Reddit era famoso por criar conteúdo questionável usando tecnologia de troca de rosto de código aberto.

6. Detector de deepfake (melhor para identificação rápida de áudio/vídeo deepfake)

via Deepfake Detector

Se você deseja detectar deepfakes gerados por IA, a ferramenta Deepfake Detector é a ideal. Ela permite que você carregue arquivos de áudio e vídeo para executar uma análise rápida e determinar a probabilidade de mídia sintética.

Também está disponível como uma extensão de navegador, que permite executar a ferramenta diretamente em sites como o YouTube e o TikTok.

Melhores recursos do Detector de deepfake

Use o removedor integrado de ruído de fundo e música para obter maior precisão

Adicione a extensão do navegador para executar o detector de deepfake diretamente em diferentes plataformas

Acesse a API para facilitar a integração em seus sistemas de negócios

Limitações do detector de deepfake

Tende a apresentar falsos positivos e falsos negativos

Não é compatível com todos os formatos de arquivo

Preços do detector de deepfake

Assinatura mensal: US$ 16,80/mês

Avaliações e resenhas do Detector de deepfake

G2 : Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Deseja acelerar seu fluxo de trabalho com IA, mas não sabe por onde começar? Dê uma olhada nos modelos de IA para ajudá-lo a gerar diferentes tipos de conteúdo, imagens ou códigos. Eles são fáceis de modificar e oferecem o fluxo estruturado de que você precisa para fazer as coisas com mais rapidez!

7. Otter. ai (melhor para transcrição precisa de fala gerada por IA)

O Otter. ai é um software de conversão de voz em texto que converte palavras faladas em texto escrito em tempo real. É uma ótima ferramenta para gerar transcrições de podcasts, reuniões, palestras ou entrevistas.

Além de transcrever áudio, o Otter.ai usa aprendizado de máquina para seu método de detecção de locutor para identificar locutores com base em sua voz, tonalidade e estilos de fala.

Melhores recursos do Otter. ai

Preencher transcrições de IA altamente precisas a partir de arquivos de áudio/vídeo

Obtenha anotações e resumos automatizados de reuniões com o OtterPilot, o assistente de reuniões com IA

Gere conteúdo usando o Otter AI Chat para obter ou compartilhar atualizações instantâneas

Integre-se a plataformas como Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint, etc.

Limitações do Otter. ai

Às vezes, pode haver dificuldades com a identificação precisa do locutor

Compartilhar gravações entre equipes pode ser um desafio às vezes

Preços do Otter. ai

Básico: Gratuito

Pro : uS$ 16,99/mês por usuário

Negócios : uS$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (mais de 290 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter. ai

Otter. ai é uma excelente ferramenta de IA para transcrever áudio e vídeos. A versão premium é excelente, pois permite que você carregue mais minutos de áudio. A melhor parte é o registro de data e hora e a precisão. Uso a versão premium há muito tempo e a recente atualização, na qual a IA o ajuda a extrair as informações necessárias da conversa, é extremamente útil.

Otter. ai é uma excelente ferramenta de IA para transcrever áudio e vídeos. A versão premium é excelente, pois permite que você carregue mais minutos de áudio. A melhor parte é o registro de data e hora e a precisão. Uso a versão premium há muito tempo e a recente atualização, na qual a IA o ajuda a extrair as informações necessárias da conversa, é extremamente útil.

8. Murf (melhor para geração de voz de IA de alta qualidade para podcasts)

O Murf é um gerador de voz versátil e um software de conversão de texto em fala. Por isso, não é nenhuma surpresa que ele seja uma das melhores ferramentas de IA tudo-em-um para podcasters. Quer você esteja fazendo uma narração ou dublando seu conteúdo em mais de 20 idiomas, o Murf dá conta do recado.

Melhores recursos do Murf

Escolha entre mais de 120 vozes geradas por IA ou crie vozes clonadas

Controle a entonação, o ritmo, o tom e outros padrões de fala de vozes clonadas para imitar falantes reais

Enfatize palavras específicas em seu script para transmitir a intenção exata

Integre-se a ferramentas como PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe e muito mais

Limitações do Murf

A personalização da voz é limitada em comparação com outras ferramentas desta lista

A pronúncia da IA pode ser imprecisa às vezes e precisa ser corrigida

Preço do Murf

Estúdio Murf

Gratuito

Creator : uS$ 29/mês (Lite); US$ 49/mês (Plus+)

Empresarial : uS$ 99/mês (Lite); US$ 199/mês (Plus+)

Empresa: Preços personalizados

Dub Dub de surfe

Gratuito

Pague conforme o uso : uS$ 1/crédito

Empresa: Preços personalizados

API do Murf

Gratuito

Pague conforme o uso : uS$ 1/10.000 caracteres

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Murf

G2 : 4. 7/5 (mais de 1.320 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

9. Listnr AI (melhor para conversão de texto em fala ou vídeo)

via Listnr AI

O Listnr AI é um gerador de voz de IA ultrarrealista. Ele oferece mais de 1.000 vozes realistas em mais de 142 idiomas.

Ele também permite que você crie um clone de sua voz para manter a familiaridade com a voz de sua marca. Você pode até mesmo usá-lo para gerar vídeos de IA sem rosto com base em uma solicitação baseada em texto.

Lista dos melhores recursos de IA

Selecione entre mais de 1.000 vozes em 142 idiomas e sotaques

Crie clones de voz usando uma simples amostra de 5 segundos, mesmo que não seja de alta qualidade

Gere vídeos sem rosto com narrações por apenas alguns dólares

Use os recursos de pausa e pontuação para dar ao seu áudio o ritmo e o fluxo desejados

Listar limitações de IA

A voz não parece tão natural, o que pode ser limitante para alguns usuários

Não tem um plano gratuito ou freemium, o que o torna uma opção mais cara

Lista de preços de IA

Individual : uS$ 19/mês

Solo : uS$ 39/mês

Agência: uS$ 99/mês

Listar classificações e resenhas de IA

G2 : Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Listnr AI

É fácil de testar, e há uma tonelada de idiomas e sotaques para escolher e, recentemente, eles adicionaram o estilo de leitura, o que torna o vídeo ainda mais fácil de entender e acreditar.

É fácil de testar, e há uma tonelada de idiomas e sotaques para escolher e, recentemente, eles adicionaram o estilo de leitura, o que torna o vídeo ainda mais fácil de entender e acreditar.

10. Deepware Scanner (melhor para varredura e detecção de vídeos deepfake)

Desenvolvido pela Deepware. ai, o Deepware Scanner ajuda a detectar vozes de IA e vídeos deepfake.

Execute a verificação fazendo upload de um arquivo ou compartilhando o URL do vídeo diretamente na plataforma para uma análise rápida. O serviço está atualmente na fase Beta e espera-se que se torne mais refinado com o tempo.

Melhores recursos do Deepware Scanner

Detecte clones de voz e deepfakes fazendo upload de arquivos ou compartilhando links de vídeo

Incorpore as ferramentas de detecção de deepfake em seu fluxo de trabalho usando a API

Limitações do scanner de deepware

Atualmente em fase Beta e levará tempo para melhorar a precisão

Preços do scanner Deepware

Gratuito

Avaliações e resenhas do Deepware Scanner

G2 : Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

Aqui estão algumas outras ferramentas a serem consideradas ao escolher um detector de voz com IA:

KnowBe4 : Treine seus funcionários para detectar vozes de IA e áudio falso para minimizar o risco humano

Deepgram : Use APIs para agentes de voz de fala para texto, de texto para fala e de fala para fala

Soiniox: Use a ferramenta para entender as nuances das conversas, como emoções e sinais não verbais

ClickUp (Melhor para aumentar a produtividade usando IA)

Embora o ClickUp não seja um detector de voz com IA, ele usa um forte assistente de IA nativo para aumentar a produtividade e tornar mais eficientes seus fluxos de trabalho diários, desde a criação de documentação até o relatório de progresso.

Como resultado do uso do ClickUp: 87. 5% das equipes relatam maior visibilidade

87. 9% relatam melhor colaboração

96. 7% relatam melhor eficiência

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp Brain e o ClickUp Clips trabalham juntos para simplificar os fluxos de trabalho baseados em vídeo e voz.

Grave voz e vídeo facilmente sem alternar entre aplicativos usando o ClickUp Clips

O ClickUp Clips permite capturar gravações de vídeo/tela e mensagens de voz. Use-os para criar orientações sobre produtos, transmitir conceitos complexos com facilidade e deixar um feedback detalhado para sua equipe.

Você pode compartilhar essas gravações instantaneamente por meio de links públicos ou privados e até mesmo anexá-las às ClickUp Tasks relevantes para manter o contexto centralizado. Não importa se você está capturando ideias ou documentando discussões, o ClickUp Clips garante que cada detalhe seja documentado com precisão.

Transcreva clipes de voz e vídeo automaticamente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain elimina o incômodo da transcrição de voz e vídeo, trabalhando perfeitamente com o ClickUp Clips para transformar palavras faladas em texto acionável. Os clipes capturam áudio e vídeo, enquanto o Brain transcreve e refina automaticamente o conteúdo para melhorar a acessibilidade.

Não é mais necessário analisar gravações - basta pesquisar a transcrição em busca de detalhes importantes, extrair itens de ação e convertê-los em tarefas instantaneamente. Precisa compartilhar insights? Gere resumos, destaque decisões e mantenha todos alinhados sem esforço manual.

Resuma o conteúdo de seus clipes do ClickUp e encontre qualquer coisa na transcrição com instruções simples usando o ClickUp Brain

Você pode até transformar essas gravações em conteúdo escrito, solicitando ao ClickUp Brain que gere o material necessário com base nos insights compartilhados. É perfeito para criadores de conteúdo, podcasters, YouTubers, etc.

Ao integrar a IA ao seu fluxo de trabalho, o ClickUp elimina o trabalho pesado, para que você possa se concentrar no que mais importa: fazer as coisas.

Insight do ClickUp: Apenas 12% dos entrevistados da nossa pesquisa usam recursos de IA incorporados em suítes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem não ter a integração contextual perfeita que obrigaria os usuários a fazer a transição de suas plataformas de conversação autônomas preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, mas não se limitando a, resumir tópicos de bate-papo, redigir ou polir texto, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% de clientes do ClickUp que substituíram mais de 3 aplicativos pelo nosso aplicativo para o trabalho!

O ClickUp nos ajudou a aumentar a transparência e a visibilidade. Também nos permitiu eliminar processos que eram redundantes e nos tornar mais eficientes.

O ClickUp nos ajudou a aumentar a transparência e a visibilidade. Também nos permitiu eliminar processos que eram redundantes e nos tornar mais eficientes.

Crie e compartilhe arquivos de áudio sem precisar de ajuda usando o ClickUp

À medida que a tecnologia de IA avança, precisamos determinar como usá-la. Os agentes mal-intencionados descobriram maneiras de usá-la para causar danos, mas os bons samaritanos também desenvolveram ferramentas de escuta e sinalização de áudio sintético.

Abordamos vários detectores de voz com IA que indicam a probabilidade de um som ser autêntico ou sintético. Também vimos um exemplo brilhante de como a IA pode ser usada para o bem - para complementar a produtividade e a eficiência. Ferramentas como o ClickUp Brain são um exemplo de como podemos alcançar a grandeza com a IA.

Pronto para experimentar você mesmo? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e sinta a diferença que a IA pode fazer em sua produtividade diária!