Exemplos de solicitações negativas de IA para melhorar a produção de conteúdo

Você finalmente escreveu o prompt de arte de IA perfeito. Você clica em "gerar" e espera, mas se depara com um pesadelo distorcido - membros desconectados, características faciais distorcidas e texturas estranhas.

Os modelos de IA não precisam apenas de bons prompts; eles também precisam de prompts negativos para filtrar elementos indesejados. Se você já se perguntou por que seus resultados têm artefatos estranhos ou estilos indesejados, provavelmente é porque você está perdendo essa etapa crucial.

Neste guia, você encontrará exemplos de solicitações negativas de IA que ajudam a refinar o conteúdo gerado, garantindo que suas criações fiquem nítidas, limpas e exatamente como você imaginou.

Resumo de 60 segundos Veja por que os prompts negativos são fundamentais para melhorar o conteúdo gerado por IA: Os prompts negativos são essenciais para a precisão: Eles refinam imagens e textos gerados por IA, removendo distorções, estilos incorretos e textos irrelevantes para obter resultados profissionais

Use prompts negativos específicos para cada caso: Seja na criação de retratos realistas, arte de anime, fotos realistas, um artigo ou um script Python, adaptar seus prompts negativos garante consistência e menos erros de IA

O equilíbrio é fundamental na elaboração de prompts: A sobrecarga de prompts negativos pode confundir a IA, portanto, teste iterativamente e use técnicas de ponderação para controle

Diferentes plataformas de IA lidam com prompts de forma exclusiva: Por exemplo, a Stable Diffusion permite o ajuste fino avançado de prompts negativos, enquanto a MidJourney não usa comandos para excluir elementos

A solicitação negativa da IA é apenas uma parte do processo: A otimização das solicitações ao longo do tempo é crucial para a eficiência. Ferramentas como ClickUp Brain e Whiteboards ajudam a rastrear projetos gerados por IA

O que são prompts negativos de IA?

Os prompts negativos de IA informam a um modelo de IA o que deve ser evitado ao gerar imagens ou texto. Assim como um prompt regular orienta a IA sobre o que incluir, um prompt negativo refina o resultado removendo elementos indesejados.

Um prompt negativo é comumente usado em modelos de geração de texto, imagem e vídeo para refinar os resultados e excluir elementos indesejados. Isso é especialmente útil ao lidar com modelos de IA que geram detalhes borrados, recursos mal renderizados, distorções estranhas, detalhes supérfluos ou estilos incorretos.

Exemplo Se você estiver gerando um retrato realista, mas continuar obtendo fundos desfocados e características faciais muito nítidas, seu prompt pode ser: prompt regular: "Um retrato hiper-realista de uma mulher com iluminação suave" prompt negativo: "Fundo embaçado, iluminação forte, rosto distorcido, membros extras, cores não naturais"

Ao adicionar prompts negativos, a IA se concentra em melhorar a qualidade dos elementos desejados, eliminando falhas comuns. Esse simples ajuste pode aumentar drasticamente a precisão e ajudar a gerar fotos e textos realistas.

Os prompts negativos são usados principalmente com modelos de IA generativa, especialmente aqueles relacionados à geração de texto para imagem ou texto para texto.

Ao usar um modelo que oferece suporte a solicitações negativas (especialmente na geração de imagens), a IA ajusta a representação do espaço latente para minimizar a presença dos elementos indesejados especificados.

Por que usar prompts negativos na geração de imagens com IA?

As solicitações negativas evitam elementos indesejados em imagens geradas por IA, tornando-as mais refinadas e precisas. A remoção de distorções e detalhes irrelevantes pode economizar tempo e melhorar a qualidade. Veja por que eles são essenciais:

1. Evite recursos distorcidos ou não naturais

Os modelos de IA às vezes geram membros desconectados, rostos mal desenhados ou partes do corpo incompatíveis, especialmente em retratos ou arte de personagens. Os prompts negativos ajudam a combater esses problemas.

Exemplo Prompt: "Um guerreiro de fantasia detalhado em uma armadura, iluminação cinematográfica"

Veja o que o ChatGPT fez com o prompt acima:

via ChatGPT

No entanto, o mesmo prompt com um prompt negativo adicional, como "Membros extras, rosto distorcido, proporções não naturais, detalhes borrados", dá o resultado:

Solicitação negativa usando o ChatGPT

A primeira imagem tinha variações criativas, como características exageradas ou menos foco nas proporções humanas padrão. Às vezes, isso pode se manifestar como elementos ligeiramente não naturais na representação da aparência ou da postura do guerreiro.

A segunda imagem, criada com o prompt negativo, evita especificamente essas características. Ela mantém as proporções humanas padrão, garantindo que o rosto e os membros pareçam naturais e realistas.

Os detalhes são mantidos nítidos e claros, sem qualquer desfoque que prejudique a complexidade da armadura ou a clareza geral da cena.

2. Refine os estilos de arte e a consistência

A IA pode misturar estilos de forma não intencional - misturando realismo com anime ou adicionando texturas de pintura quando você deseja um visual digital limpo. Os prompts negativos forçam a consistência.

Exemplo Prompt: "Uma ilustração limpa em estilo vetorial de um gato. "

Ilustração em estilo vetorial de um gato

O mesmo prompt quando dado junto com um prompt negativo, como: "Aquarela, pintura a óleo, renderização 3D, ruído, textura áspera. "O resultado muda para:

Prompt negativo

Embora limpa e moderna, a primeira ilustração vetorial foi criada sem restrições. Isso pode levar a variações não intencionais de textura ou estilo que se assemelham a formas de arte não vetoriais.

Por outro lado, a segunda ilustração foi deliberadamente criada para excluir determinadas características, como efeitos de aquarela, texturas de pintura a óleo, aparências de renderização em 3D, ruído e texturas ásperas.

Isso resultou em um gráfico mais refinado e estritamente em estilo vetorial, garantindo que o design permanecesse nítido, claro e com cores sólidas.

3. Eliminação de cores indesejadas e problemas de iluminação

Às vezes, a IA satura demais as cores ou introduz efeitos de iluminação severos que atrapalham o clima desejado. Os prompts negativos ajudam a controlar isso.

Exemplo Prompt: "Uma rua cyberpunk mal-humorada com luzes de neon. "

Uma rua cyberpunk mal-humorada com luzes de neon

O mesmo prompt com uma adição de prompt negativo: "Tons desbotados, saturação excessiva, brilho excessivo, neblina" dá:

Prompt negativo

Normalmente, os visuais cyberpunk irrestritos podem se apoiar muito em efeitos atmosféricos, como neblina e brilho, para transmitir humor e uma sensação de outro mundo. Isso resulta em uma aparência embaçada ou menos detalhada, com cores vibrantes que se misturam umas às outras, criando um visual mais abstrato.

Em contraste, a imagem com um prompt negativo oferece um retrato nitidamente mais nítido e definido de uma cena de rua cyberpunk do que se poderia esperar de uma imagem gerada sem essas restrições.

Dica profissional: Um prompt bem estruturado garante melhores resultados de IA. Em vez de escrever entradas vagas, use frases claras e detalhadas para evitar a aleatoriedade. Veja exemplos reais de engenharia de prompts aqui.

Por que usar prompts negativos na geração de texto com IA?

As solicitações negativas (ou restrições de orientação) na geração de texto ajudam a ajustar as respostas, garantindo que elas atendam a requisitos específicos e evitando conteúdo indesejado. Eles são especialmente úteis para refinar os resultados em ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini e Codex.

Aqui está uma análise detalhada de por que os prompts negativos são valiosos na geração de texto de IA:

1. Melhorar a relevância e a precisão

As respostas geradas por IA às vezes incluem detalhes fora do tópico, informações redundantes ou suposições que reduzem a precisão. O uso de prompts negativos ajuda a filtrar o conteúdo irrelevante, tornando a resposta mais focada e precisa.

Exemplo Efeito: Garante que o resumo permaneça histórico sem conteúdo futuro especulativo

Prompt: "Resuma a história da inteligência artificial"

Prompt negativo: "Não inclua previsões futuristas ou opiniões pessoais"

2. Controle do estilo e do tom da redação

A IA pode gerar respostas que sejam muito formais, informais, excessivamente detalhadas ou técnicas para suas necessidades. As solicitações negativas podem orientar o tom, a legibilidade e a profundidade do conteúdo.

Exemplo Efeito: Garante que a explicação seja simples e amigável para iniciantes

Prompt: "Explique a tecnologia blockchain para iniciantes"

Prompt negativo: "Evite jargões técnicos e explicações matemáticas complexas"

via Perplexity

3. Evitar conteúdo redundante ou repetitivo e incentivar a criatividade

A IA às vezes repete os mesmos pontos usando frases diferentes, tornando as respostas desnecessariamente longas. Às vezes, ela pode produzir frases genéricas ou usadas em excesso em vez de conteúdo exclusivo e envolvente.

As solicitações negativas ajudam a manter uma redação concisa e envolvente e levam a IA à originalidade.

Exemplo Efeito: Força a IA a listar benefícios exclusivos em vez de reformular os mesmos pontos e evitar frases previsíveis

Prompt: "Descreva os benefícios do exercício"

Prompt negativo: "Não repita o mesmo benefício com palavras diferentes e evite clichês como 'Nunca desista'"

4. Filtragem de preconceitos e subjetividade

Os modelos de IA são treinados em vastos conjuntos de dados, o que às vezes pode introduzir vieses ou opiniões subjetivas nas respostas. As solicitações negativas ajudam a manter as respostas neutras e baseadas em fatos.

Exemplo Efeito: Garante que a resposta seja objetiva e orientada por dados, em vez de especulativa

Prompt: "Discuta o impacto da IA nos empregos"

Prompt negativo: "Não expresse opiniões pessoais nem faça afirmações sem embasamento"

5. Exclusão de tópicos indesejados ou informações confidenciais

Às vezes, o conteúdo gerado por IA inclui tópicos controversos, detalhes sensíveis ou temas indesejados que são irrelevantes para a solicitação. Os prompts negativos podem filtrar explicitamente esse tipo de conteúdo.

Exemplo Efeito: Mantém o foco nas técnicas de produtividade sem discutir fatores relacionados à saúde

Prompt: "Escreva um blog sobre estratégias de gerenciamento de tempo"

Prompt negativo: "Não mencione dieta ou exercícios"

Exemplos de prompts negativos de IA por caso de uso

As solicitações negativas ajudam a ajustar o conteúdo gerado por IA, eliminando distorções, elementos indesejados, tendências e inconsistências. Não importa se você está trabalhando em retratos realistas, arte de anime, paisagens, fotografia de produtos, textos publicitários ou um blog, os prompts negativos certos fazem toda a diferença.

Abaixo estão exemplos práticos de solicitações negativas adaptadas a diferentes necessidades criativas.

1. Retratos humanos realistas

A IA tem dificuldades com a anatomia, a simetria facial e os recursos de aparência natural. Esses prompts negativos ajudam a manter o realismo.

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "Membros extras, dedos extras, braços extras, rosto mal desenhado, características assimétricas, anatomia ruim, olhos distorcidos, detalhes borrados, textura plástica, uncanny valley, excesso de nitidez, músculos exagerados, pele granulada. "

dica profissional: Se a IA continuar gerando mãos assustadoras, adicione "mãos ruins, dedos extras, muitos dedos, dedos fundidos, aperto não natural" ao seu prompt negativo.

2. Personagens de anime e desenho animado

A IA pode misturar estilos ou gerar erros anatômicos estranhos ao criar arte de anime. Use-os para manter seus personagens limpos e nítidos:

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "Detalhes realistas, texturas excessivamente detalhadas, elementos 3D, hiper-realismo, linhas borradas, bordas irregulares, proporções ruins, olhos extras, mãos mal desenhadas, proporções erradas de anime, ruído, cores desbotadas, filtro de realismo"

Fato curioso: Alguns modelos de IA adicionam acidentalmente narizes a personagens de anime porque têm dificuldade com a estilização 2D!

3. Fotografia de produtos e imagens de comércio eletrônico

Para imagens focadas em produtos, a IA geralmente adiciona reflexos indesejados, fundos desordenados ou entediantes ou iluminação inconsistente. Os prompts negativos a seguir podem superar isso:

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "Texto, marca d'água, logotipo, objetos extras, sombras, desordem, fundo chato, reflexos incorretos, iluminação irregular, baixa qualidade, pior qualidade, distorção de lente, resolução ruim, superexposição, borrão, dedos feios, qualidade normal, baixa resolução"

Dica profissional: Os gráficos gerados por IA precisam ser refinados. Os prompts negativos ajudam a remover elementos indesejados, garantindo composições mais limpas. Saiba como a IA pode aprimorar o design gráfico aqui.

4. Paisagens e paisagens urbanas

Em imagens ambientais, a IA pode, às vezes, gerar objetos flutuantes, iluminação irrealista ou multidões indesejadas.

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "Sombras não naturais, saturação excessiva, objetos flutuantes, edifícios distorcidos, texturas ausentes, reflexos irreais, baixo contraste, iluminação incorreta, artefatos de falhas, céu desbotado, destaques superexpostos, elementos duplicados"

5. Arte de ficção científica futurista e cyberpunk

A IA pode exagerar na iluminação neon, em esquemas de cores não naturais ou em elementos distorcidos em composições de ficção científica.

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "Superexposição, brilho irreal, neon excessivo, perspectiva errada, reflexos de lente, bordas borradas, contraste ruim, luzes extras, artefatos de falhas, geometria pixelada e distorcida, edifícios duplicados. "

Fato curioso: Às vezes, os modelos de IA não têm dados para determinadas imagens de saída e, nesse caso, muitas vezes "alucinam" respostas, pois interpretam mal os dados ou fabricam respostas!

6. Arte de fantasia e criaturas míticas

As gerações com tema de fantasia às vezes adicionam detalhes inconsistentes, membros extras ou anatomia incorreta a criaturas míticas.

Exemplos de avisos negativos: *❌ Exemplos de avisos negativos "Asas extras, partes do corpo desproporcionais, elementos brilhantes aleatórios, textura plástica, cores saturadas demais, pernas deformadas, assimetria, sombras mal posicionadas, perspectiva errada, detalhes mal combinados"

dica de bônus: Evite o realismo da IA para obter uma aparência de fantasia pintada adicionando "fotorrealista, renderização em 3D, hiperdetalhado, realista" ao prompt negativo.

7. Estilos de arte vintage e retrô

Às vezes, a IA adiciona texturas modernas ou paletas de cores incorretas ao tentar usar estilos vintage.

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "HD, alta definição, bordas nítidas, artefatos digitais, estilo moderno, saturação excessiva, detalhes da nova era, era incorreta, elementos futuristas, textura plástica"

8. Horror e arte com tema sombrio

Imagens de terror com IA podem, às vezes, gerar comédia não intencional ou sangue exagerado. Os prompts negativos ajudam a refinar o efeito assustador.

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "Caricatural, pateta, horror exagerado, sangue excessivo, detalhes exagerados, gradação de cores não natural, expressões irreais, rosto mal desenhado, contraste ruim, tons desbotados, fundo em branco, corpo desfocado. "

➡️ Leia mais: Alternativas do Dall-E para criar imagens de IA!

9. Renderizações arquitetônicas e interiores

A IA geralmente adiciona iluminação incorreta, móveis extras ou estruturas distorcidas em imagens arquitetônicas.

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "Iluminação irregular, paredes deformadas, reflexos irrealistas, objetos flutuantes, perspectiva ruim, móveis extras, fundo desordenado, proporções distorcidas, sombras incorretas, detalhes ausentes, distorção olho de peixe, proporções grosseiras"

10. Fotografia de alimentos e arte culinária

As imagens de alimentos com IA às vezes parecem muito artificiais, excessivamente brilhantes ou com uma textura estranha.

Exemplos de solicitações negativas: *❌ Exemplos de solicitações negativas "Textura plástica, brilho irrealista, proporções incorretas de alimentos, objetos extras, desordem, texto, marca d'água, logotipo, ingredientes errados, elementos flutuantes, saturados demais, bordas borradas, desenho animado, renderização em 3D"

11. Redação de anúncios

A IA pode gerar uma linguagem muito genérica, exagerada ou excessivamente vendedora que pode reduzir a credibilidade. Esses prompts negativos ajudam a criar anúncios persuasivos e realistas.

Exemplos de avisos negativos: "Clickbait, afirmações exageradas, promoção excessiva, frases repetitivas, entusiasmo não natural, chavões genéricos, benefícios vagos, tom robótico, urgência forçada, uso excessivo de pontos de exclamação, detalhes irrelevantes. "

12. Criação de e-mails de contato com o cliente

Os e-mails gerados por IA podem parecer muito robóticos, impessoais ou excessivamente formais, o que os torna menos eficazes para o engajamento. Esses prompts negativos ajudam a manter os e-mails naturais e relacionáveis.

❌ Exemplos de solicitação negativa: "Saudação genérica, formalidade excessiva, linguagem robótica, fraseologia não natural, tom excessivamente apologético, linha de assunto vaga, abordagem impessoal, bajulação excessiva, parágrafos excessivamente longos, informações irrelevantes, CTA no estilo clickbait. "

13. Relatórios comerciais

Os relatórios comerciais gerados por IA podem, às vezes, incluir conteúdo de preenchimento, conclusões vagas ou um tom excessivamente casual. Esses prompts negativos ajudam a manter uma abordagem profissional e orientada por dados.

❌ Exemplos de solicitações negativas: "Afirmações sem fundamento, linguagem casual, adjetivos excessivos, informações redundantes, conclusões vagas, narração desnecessária, excesso de palavras, opiniões sem fundamento, estatísticas excessivamente gerais, linguagem de estilo de marketing. "

14. Redação de histórias

A IA pode introduzir clichês, pontos de enredo repetitivos ou desenvolvimento de personagens excessivamente simplista. Esses prompts negativos ajudam a incentivar a originalidade e a profundidade na narrativa.

❌ Exemplos de dicas negativas: "Reviravoltas clichês na trama, enredo previsível, personagens unidimensionais, exposição excessiva, diálogo irrealista, excesso de informações, frases repetitivas, tropos usados em excesso, finais felizes forçados, falta de profundidade emocional. "

15. Trechos de código

A IA pode gerar códigos ineficientes, desatualizados ou desnecessariamente complexos. Esses prompts negativos ajudam a garantir um código limpo, moderno e legível.

❌ Exemplos de avisos negativos: "Funções obsoletas, loops ineficientes, lógica excessivamente complexa, comentários desnecessários, indentação ruim, aninhamento excessivo, práticas inseguras, bibliotecas desatualizadas, código redundante, falta de tratamento de erros. "

16. Resumos de notícias

A IA pode introduzir preconceitos, opiniões desnecessárias ou detalhes excessivos nos resumos de notícias. Esses prompts negativos ajudam a manter os resumos factuais, concisos e neutros.

❌ Exemplos de solicitações negativas: "Especulação, opiniões pessoais, linguagem exagerada, frases tendenciosas, detalhes excessivos sobre o contexto, palavras com carga emocional, manchetes enganosas, repetição desnecessária, conteúdo de preenchimento, tom casual. "

17. Legendas de mídia social

As legendas geradas por IA podem ser muito genéricas, excessivamente promocionais ou não ter engajamento. Esses prompts negativos ajudam a criar conteúdo conciso, relacionável e envolvente.

❌ Exemplos de solicitação negativa:"Clickbait, emojis excessivos, todas as letras maiúsculas, entusiasmo forçado, frases genéricas, tom robótico, formal demais, mensagens vagas, legendas excessivamente longas, hashtags desnecessárias. "

➡️ Leia mais: Melhores alternativas de difusão estável para geração de arte

Melhores práticas para criar prompts negativos eficazes

As solicitações negativas ajudam a refinar imagens e textos gerados por IA, mas sua elaboração requer estratégia. Em vez de simplesmente despejar uma lista de termos genéricos, o ajuste fino de sua abordagem pode ajudá-lo a obter resultados precisos e de alta qualidade.

Aqui estão algumas práticas recomendadas prontas para melhorar seus prompts negativos básicos.

1. Evite sobrecarregar seu prompt negativo com muitos termos

Jogar todos os elementos indesejados no prompt negativo é tentador, mas o excesso de restrições pode confundir a IA.

Isso pode achatar os detalhes ou tornar os resultados imprevisíveis. Em vez disso, comece com termos-chave que visem a problemas específicos, como "membros extras" ou "detalhes borrados". "Se o problema persistir, refine-o adicionando gradualmente mais termos.

Dica profissional: Salve e categorize os prompts bem-sucedidos para aumentar a eficiência. O ClickUp ajuda a rastreá-los e refiná-los para uso futuro. Encontre modelos prontos de prompts de IA aqui.

2. Use ajustes de peso para um controle mais preciso

Muitas ferramentas de IA para geração de imagens permitem que os termos de ponderação controlem sua influência. Ao ajustar a importância usando sintaxe como (palavra:1. 5) ou [palavra], você pode priorizar as principais falhas sem remover completamente os elementos menores.

exemplo: Se a IA continuar gerando sombras fortes, experimente "sombras fortes: (1,5), fundo desfocado: (0,8)" para minimizar o desfoque e, ao mesmo tempo, reduzir bastante as sombras.

por que funciona: Ele ajusta a interpretação da IA em vez de bloquear completamente um elemento, o que às vezes pode criar resultados inesperados.

3. Os prompts negativos funcionam melhor quando combinados com prompts principais precisos

Um prompt principal forte é tão importante quanto um prompt negativo. Se o prompt positivo for vago, a IA terá mais espaço para a aleatoriedade, tornando o prompt negativo menos eficaz. Seja o mais detalhado possível no prompt principal antes de ajustar os termos negativos.

exemplo ruim: "Uma linda mulher em uma cidade" + "anatomia ruim, desfocada" melhor: "Um retrato altamente detalhado e simétrico de uma mulher, iluminação suave, pose natural" + "anatomia ruim, muitos dedos, assimetria, saturação excessiva, artefatos jpeg. "

Dica profissional: Um prompt principal focado reduz a tentativa e o erro ao refinar as imagens.

4. Teste uma alteração de cada vez em vez de tentar adivinhar às cegas

Não envie imediatamente spam de prompts negativos se uma imagem ou um texto gerado por IA não estiver dando certo. Em vez disso, mude uma coisa de cada vez para ver o que está afetando o resultado.

⚒️ Como solucionar problemas:

Execute seu prompt sem nenhum termo negativo e observe os erros

Adicione um termo negativo que tenha como alvo o maior problema

Gere novamente e compare as alterações

Repita adicionando ou ajustando os termos gradualmente

Por que funciona: Essa abordagem isola o que funciona e o que não funciona, tornando o refinamento mais rápido e intencional.

5. Não remova apenas elementos - use prompts negativos para orientar o estilo

Os prompts negativos não servem apenas para corrigir erros - eles podem refinar o estilo e o clima artísticos. Se quiser um visual artístico, você pode solicitar negativamente o realismo. Se você preferir arte digital suave, remova texturas ásperas e detalhes ruidosos.

Da mesma forma, ao gerar um texto, se você precisar de uma cópia que seja leve e alegre, experimente usar uma linguagem formal com prompt negativo.

exemplo: 🎨 Exemplo: Para uma estética de anime limpa: Prompt negativo: "realismo, fotorrealismo, renderização em 3D, pintura a óleo, texturas duras" Para um visual de filme vintage: Negative Prompt: "digital, foco nítido, supersaturado, estilo moderno"

Dica bônus: Pense no que você não quer em termos de estilo, não apenas em falhas técnicas. Os prompts negativos são tão úteis para a curadoria de estética quanto para a filtragem de erros.

Como usar prompts negativos em plataformas de IA

As solicitações negativas ajudam a refinar o conteúdo gerado por IA, removendo elementos indesejados. Diferentes ferramentas de IA para imagens, como Stable Diffusion e Midjourney, permitem que os usuários adicionem prompts negativos para controlar o resultado final. Da mesma forma, as ferramentas de IA para geração de texto, como ChatGPT e Claude, também reconhecem prompts negativos.

Abaixo estão guias passo a passo para o uso eficaz de prompts negativos nas principais plataformas de IA generativa.

Usando prompts negativos de difusão estável

O Stable Diffusion oferece aos usuários um controle preciso da saída, permitindo uma solicitação negativa detalhada.

⚒️ Etapas para usar prompts negativos no Stable Diffusion:

Etapa 1: Abra a Stable Diffusion UI

Use plataformas como Automatic1111, InvokeAI ou ComfyUI para acessar o Stable Diffusion. Vamos usar o HuggingFace para acessar o modelo 3.5 do Stable Diffusion e entender como dar prompts.

Etapa 2: Digite seu prompt principal

Seja o mais detalhado possível para garantir que a IA entenda o estilo e o assunto. Aqui está um exemplo de um prompt que você pode dar:

"Gere um retrato hiper-realista de uma mulher com iluminação suave, profundidade de campo cinematográfica, textura de pele detalhada e fluxo natural de cabelo. O plano de fundo deve ser uma paisagem urbana desfocada com tons dourados quentes ao pôr do sol. "

Etapa 3: adicionar um prompt negativo

Procure a caixa de entrada "Negative Prompt" e digite os elementos a serem removidos (por exemplo, "borrado, dedos extras, rosto deformado, texto, marca d'água. "

Aqui está o Prompt Negativo que você pode dar:

"Borrado, dedos extras, braços ausentes, pernas ausentes, mãos mal desenhadas, dedos ausentes, iluminação não natural, textura semelhante a plástico, granulado, supernítido, marca d'água, texto, logotipo, membros extras. "

Etapa 4: Ajuste o método de amostragem e as configurações

Amostradores diferentes (Euler, DDIM, etc.) processam prompts negativos de forma diferente, portanto, teste variações.

Configurações em plataformas de IA

Etapa 5: Use a escala e as etapas do CFG

Uma escala CFG mais alta (7-12) garante que a IA siga rigorosamente os avisos, enquanto mais etapas refinam os detalhes.

Etapa 6: Gerar e refinar

Execute o prompt, verifique se há elementos indesejados e ajuste o prompt negativo conforme necessário. Veja a seguir a aparência do resultado final:

Imagem gerada por IA

Dica profissional: Se persistirem artefatos ou detalhes indesejados, experimente usar embeddings negativos (como o EasyNegative) para ajustar os resultados.

Usando prompts negativos no Midjourney

O Midjourney tem uma abordagem mais simples, mas ainda permite prompts negativos para melhor controle.

⚒️ Etapas para usar prompts negativos no Midjourney:

Digite seu prompt principal: Comece no Discord usando /imagine seguido de seu prompt descritivo

Adicione um prompt negativo: Use -no seguido dos termos que deseja remover (por exemplo, "-sem texto, marca d'água, membros extras, borrões, sombras escuras")

Ajuste a proporção e a qualidade: Use -ar para a proporção e -q para a qualidade da imagem para ajustar os resultados

Experimente versões e estilos: As diferentes versões do Midjourney (V5, V6, etc.) tratam os prompts de forma diferente, portanto, troque de versão se necessário

Aumentar e refinar: Se ainda aparecerem elementos indesejados, execute novamente com prompts negativos atualizados ou use Variations para ajustar a composição

Dica profissional: O MidJourney reage aos prompts de forma diferente do Stable Diffusion. Se os resultados parecerem incorretos, ajuste os prompts positivos e negativos para obter equilíbrio. Explore os principais exemplos de prompts do MidJourney aqui.

Uso de prompts negativos em DALL-E

Ao usar o DALL-E, você pode refinar seus resultados ajustando a estrutura dos prompts.

⚒️ Etapas para usar prompts negativos em DALL-E:

Reescreva seu prompt para excluir elementos indesejados: Em vez de "Uma cidade futurista com pessoas", tente "Uma cidade futurista, ruas vazias, sem pessoas, arquitetura limpa"

Especifique explicitamente os atributos desejados: Se o DALL-E tende a gerar algo indesejado (por exemplo, imagens borradas), enfatize palavras como "nítido, alto nível de detalhes, iluminação profissional"

Use descrições contrastantes: Em vez de dizer: "Não há cores escuras", diga: "Cores brilhantes e vibrantes dominam a cena"

Refinar e iterar: Se ainda aparecerem elementos indesejados, ajuste o texto do prompt e gere novamente a imagem para obter melhores resultados

Uso de prompts negativos no ChatGPT

Você pode orientar as respostas do ChatGPT, instruindo-o sobre o que evitar em seu prompt.

⚒️ Etapas para usar prompts negativos no ChatGPT:

Em vez de "Escreva um resumo sobre as mudanças climáticas", diga "Escreva um resumo sobre as mudanças climáticas sem opiniões ou especulações políticas"

Controle o tom e o estilo: Se quiser uma explicação neutra, diga: "Explique isso em termos simples, evitando jargões complexos"

Use exclusões explícitas: Se o ChatGPT fornecer muitos detalhes, solicite "Mantenha o texto com menos de 100 palavras, evite informações de fundo desnecessárias"

Refinar com acompanhamentos: Se o ChatGPT incluir algo indesejado, você pode dizer: "Reescreva isso, mas remova as opiniões pessoais ou a linguagem dramática"

Uso de prompts negativos na IA do Claude

A inteligência artificial de Claude, como o ChatGPT, responde bem a instruções estruturadas que informam o que deve ser evitado em suas respostas.

⚒️ Etapas para usar prompts negativos no Claude AI:

Seja direto em seu prompt: Em vez de "Explique o blockchain", diga: "Explique o blockchain em termos simples, evitando detalhes técnicos profundos"

Especifique os elementos indesejados: Se você quiser uma resposta focada, diga: "Resuma este artigo, mas exclua opiniões e detalhes repetitivos"

Limite o tamanho da resposta: Solicite "um resumo conciso com menos de 200 palavras, evitando contexto desnecessário"

Iterar com base nos resultados: Se o Claude incluir algo que você não quer, refine com um acompanhamento como "Isso é muito técnico - escreva em termos leigos"

➡️ Leia também: As melhores ferramentas de engenharia de prompts para IA generativa

As solicitações negativas ajudam a refinar o conteúdo gerado por IA, mas não são perfeitas. Os modelos de IA ainda interpretam mal as entradas, têm dificuldades com determinados detalhes e podem ignorar os prompts completamente. Aqui estão algumas das principais limitações dos geradores de texto e arte de IA usuais que você deve ter em mente:

A IA ainda pode gerar elementos indesejados: Alguns termos são ignorados, especialmente em prompts complexos

O uso excessivo de prompts negativos pode tornar as imagens planas: A remoção de muitos detalhes pode tirar a profundidade e o realismo

Diferentes modelos de IA interpretam os prompts de forma diferente: O que funciona no Stable Diffusion pode não funcionar no Midjourney, portanto, você pode testar diferentes exemplos de prompts negativos de IA com vários modelos

Os prompts negativos podem reduzir a criatividade: Muitas restrições podem limitar os resultados artísticos e exclusivos

Eficácia limitada para detalhes altamente específicos: A IA ainda pode gerar artefatos ou inconsistências

O desempenho varia de acordo com a versão do modelo: Algumas atualizações de IA podem lidar com solicitações negativas melhor do que outras

➡️ Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Midjourney para geração de imagens com IA

ClickUp como ferramenta alternativa de IA

Ferramentas de arte geradas por IA, como Stable Diffusion, Midjourney e DALL-E, e ferramentas de IA geradoras de texto, como Claude AI e Chat GPT, concentram-se na geração de imagens e texto, mas carecem de organização, colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho.

O ClickUp se destaca nessa área.

O ClickUp Brain e o ClickUp Whiteboards oferecem um espaço de trabalho com tecnologia de IA que ajuda os artistas e engenheiros de prompts a simplificar seu processo criativo, refinar prompts e colaborar com eficiência.

O ClickUp preenche a lacuna ao:

Aprimoramento do refinamento do prompt: A escrita assistida por IA ajuda a ajustar os prompts negativos para obter melhores resultados de IA

Organização de ativos e versões: Mantenha o controle das gerações de IA bem-sucedidas, fracassadas e experimentais de forma estruturada

Aumento da colaboração em equipe: Ideal para freelancers e equipes criativas que trabalham em vários projetos de IA simultaneamente

ClickUp Brain: Gerenciamento de conteúdo e projetos com tecnologia de IA

Otimize, acompanhe e aperfeiçoe seus prompts de IA - tudo em um só lugar com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um assistente de IA integrado ao ClickUp, projetado para aprimorar o gerenciamento de projetos, o brainstorming e a criação de conteúdo. Para os criadores de IA, essa ferramenta simplifica o armazenamento, o refinamento e a otimização de prompts para melhorar a eficiência do processo de geração.

Com o ClickUp Brain, você pode:

Organize os prompts de IA: Em vez de perder o controle dos prompts eficazes, o ClickUp Brain ajuda a armazenar, categorizar e recuperá-los para uso futuro

Gerar prompts negativos estruturados: A IA pode sugerir frases otimizadas de prompts negativos para eliminar elementos indesejados em imagens e textos gerados

Resumir e refinar ideias: Os criadores podem dividir os fluxos de trabalho de IA em etapas claras, facilitando a iteração e o refinamento do conteúdo

Suponha que você tenha um prompt de IA funcional que ocasionalmente produz membros extras ou rostos distorcidos. O ClickUp Brain sugere prompts negativos otimizados com base em resultados anteriores, ajudando você a refinar o prompt em algo mais preciso, sem excesso de tentativa e erro.

Quadros brancos ClickUp: Planejamento visual para projetos de arte de IA

Planeje, acompanhe e aperfeiçoe visualmente seu fluxo de trabalho de arte de IA com o ClickUp Whiteboard

A arte gerada por IA geralmente requer experimentação com diferentes estilos, referências e iterações. Os quadros brancos do ClickUp funcionam como uma ferramenta de planejamento visual, ajudando os artistas a acompanhar o processo criativo, os resultados dos testes e os fluxos de trabalho do projeto em um só lugar.

Com o ClickUp Whiteboards, você pode:

Mapear estilos e referências artísticas: Use um layout visual para organizar diferentes influências artísticas, temas e estilos

Rastreie os resultados dos testes de prompts: Compare imagens geradas por IA, faça anotações sobre o que funciona e ajuste os prompts futuros de acordo

Colabore em projetos de IA: Compartilhe ideias com equipes, clientes ou colegas artistas sem perder o controle das revisões ou do feedback

Dica profissional: Em vez de acompanhar manualmente os prompts que falharam e as variações bem-sucedidas, use os quadros brancos do ClickUp para criar quadros interativos para controle de versão. Isso elimina a necessidade de pastas e documentos bagunçados espalhados por diferentes ferramentas.

Gerencie projetos de conteúdo de IA com o ClickUp

Os prompts negativos são ferramentas poderosas para refinar imagens e textos gerados por IA, seja para retratos realistas, textos curtos, relatórios formais ou obras de arte estilizadas. Ao remover estrategicamente elementos indesejados, você pode economizar tempo, reduzir erros e obter mais controle sobre seus resultados criativos.

No entanto, a criação do prompt negativo perfeito requer experimentação e refinamento, portanto, não tenha medo de testar e ajustar sua abordagem. Use os exemplos de prompt negativo de IA que compartilhamos como referência para fazer mais experiências.

Para aqueles que gerenciam vários projetos de IA, o ClickUp Brain e o ClickUp Whiteboards ajudam a simplificar o rastreamento de solicitações, o brainstorming e os fluxos de trabalho criativos. Não importa se você é um artista de IA, comerciante, designer ou engenheiro de prompt, o ClickUp facilita o gerenciamento de seus projetos orientados por IA.

Comece a usar o ClickUp para turbinar seu fluxo de trabalho. Experimente o ClickUp gratuitamente!