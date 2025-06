2022 foi um ano significativo para a inteligência artificial. Ela explodiu na consciência pública com o lançamento do ChatGPT da OpenAI. Hoje, a IA é indiscutivelmente o tema mais quente do planeta, que está na boca de todos.

Mas você já se perguntou quem são os verdadeiros MVPs (jogadores mais valiosos) por trás de assistentes de IA inteligentes e conversacionais como Claude, ChatGPT e Google Gemini?

Engenheiros de prompt.

Eles escrevem prompts que ensinam modelos de linguagem como o ChatGPT a compreender e responder às entradas humanas. E eles estão em alta demanda.

Isso é um grande potencial de crescimento.

Então, como entrar no mundo da engenharia de prompts?

Abaixo, fornecemos um roteiro passo a passo sobre como se tornar um engenheiro de prompts. Seja você um entusiasta da IA ou um profissional com experiência em ciência de dados ou inteligência artificial, temos dicas práticas e lições prontas para você.

E se você é um estudante ou desenvolvedor curioso sobre o mundo da IA e as incríveis ferramentas de IA generativa que levam os engenheiros a ajudar a criar, não deixe de conferir nossos recursos gratuitos abaixo.

Quem é um engenheiro de prompts?

Um engenheiro de prompts é especializado em criar solicitações claras e eficazes, chamadas prompts, para modelos de linguagem como ChatGPT ou Claude. Embora qualquer pessoa possa digitar prompts, as organizações empregam engenheiros de prompts por suas habilidades únicas, que podem produzir resultados mais precisos e perspicazes.

Por exemplo, imagine que você está criando uma página de login usando Python por meio de modelos de linguagem grande (LLMs), como ChatGPT ou Perplexity.

Um usuário comum pode fornecer um comando simples como "Como criar uma página de login usando Python" para obter uma resposta genérica com informações básicas.

Por outro lado, um engenheiro de prompts com conhecimento de interações LLM e prompts específicos pode dizer algo como: "Forneça um guia passo a passo para criar uma página de login segura em Python usando Flask e SQLAlchemy, incluindo técnicas de autenticação e hash de senha. "

Naturalmente, o prompt detalhado do engenheiro de prompts produzirá resultados personalizados que são muito mais aprofundados e estruturados.

Por quê? Porque o engenheiro de prompts orientou o assistente de IA a se concentrar em aspectos específicos da tarefa.

Os engenheiros de prompt também sabem como usar o contexto e conduzir conversas para explorar ao máximo os recursos da IA. Além disso, eles estão cientes de que: Quando e onde usar palavras-chave específicas em prompts

Como criar prompts ideais para máxima compreensão

Quando fornecer contexto adicional ou limitações

A habilidade de um engenheiro de prompts em escrever instruções claras explora todo o potencial da IA para tarefas como revisão de documentos jurídicos ou redação de respostas de atendimento ao cliente, entre outras.

Assim, os engenheiros de prompts estudam o comportamento da inteligência artificial, buscando maneiras de melhorar o desempenho e reduzir preconceitos, refinando os prompts usados para interagir com esses sistemas.

O papel de um engenheiro de prompts

A função de um engenheiro de prompts é simples: criar e refinar prompts que ajudem grandes modelos de linguagem a realizar tarefas com precisão e consistência.

Algumas das responsabilidades de engenharia de prompts e tarefas diárias incluem:

Criação de prompts claros, concisos e específicos que orientam os modelos de IA a produzir os resultados ou comportamentos desejados

Usando métodos avançados, como aprendizado com poucos exemplos, prompting de cadeia de pensamentos e IA constitucional para melhorar os LLMs

Trabalhando em estreita colaboração com equipes multifuncionais como cientistas de dados e designers de UX/UI para integrar e implementar o modelo de IA em diferentes plataformas

Aperfeiçoando e melhorando constantemente as instruções , ajustando-as para manter a precisão

Avaliando o desempenho imediato por meio da definição de métricas e benchmarks

Colaborando com especialistas no assunto em áreas específicas (como direito, finanças, saúde) para criar prompts especializados

Criação e gerenciamento de bibliotecas de modelos de prompts reutilizáveis para acelerar o desenvolvimento de várias aplicações

Participar de discussões em equipe, revisões de código e sessões de compartilhamento de conhecimento

Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências em tecnologias de IA, PNL (Programação de Linguagem Natural) e NLU (Compreensão de Linguagem Natural)

Habilidades necessárias para se tornar um engenheiro de prompts

Se você tem interesse em uma função de engenheiro de prompt, deve desenvolver as seguintes habilidades:

Análise de dados

Os engenheiros de prompt precisam ter excelentes habilidades analíticas para interpretar dados, avaliar o desempenho do prompt e tomar decisões informadas.

Para otimizar a eficácia das respostas, eles devem analisar informações complexas, identificar padrões e extrair insights significativos dos dados da plataforma de IA.

Aqui, ter conhecimento prévio de técnicas e ferramentas de análise de dados é uma grande vantagem.

Pensamento estratégico

Para ter sucesso como engenheiro de prompts de IA, você deve ter uma mentalidade estratégica para alinhar o desenvolvimento de prompts com os objetivos organizacionais e as necessidades dos usuários.

O pensamento estratégico permite planejar e executar iniciativas de engenharia imediatas que melhoram o desempenho do sistema de IA e o envolvimento do usuário.

Se você já criou e testou prompts de IA antes, especialmente com modelos importantes como GPT e plataformas como ChatGPT, isso ajudará você a desenvolver essas habilidades rapidamente.

Resolução de problemas e conhecimento em IA

Para superar os desafios no desenvolvimento de prompts e no treinamento de modelos de IA, você precisará de fortes habilidades de resolução de problemas e um bom domínio das tecnologias de IA, como Processamento de Linguagem Natural (NLP), Aprendizado de Máquina (ML) e Aprendizado Profundo (DL).

Conceitos de PNL, como tokenização, análise de sentimentos e reconhecimento de entidades nomeadas, fornecem insights sobre como modelos como o ChatGPT funcionam. Enquanto isso, os princípios e algoritmos de aprendizado de máquina, incluindo redes neurais usadas em PNL, ajudam a entender o comportamento do modelo de IA.

Além disso, se você conhece estruturas de aprendizado profundo, como TensorFlow e PyTorch, poderá criar prompts que complementam os pontos fortes do modelo e produzem respostas de alta qualidade.

Com habilidades de resolução de problemas, você será capaz de identificar questões, propor soluções e melhorar os prompts gerados pela IA sem suar a camisa.

Criatividade

Conhecimento técnico por si só não é suficiente para ser um engenheiro de prompts; você também precisa ser criativo.

Os engenheiros de prompts simplificam problemas complexos do mundo real em formatos que grandes modelos de linguagem podem lidar, usando prompts bem elaborados. Você também precisa de habilidades criativas para analisar os resultados dos modelos, encontrar novas maneiras de melhorar o desempenho e reduzir os vieses nesses modelos.

Em áreas especializadas como direito ou saúde, a criatividade é importante para adaptar as respostas com precisão. Ela também ajuda a decompor ideias complexas para públicos diversos, usando narrativas e linguagem simples.

Negociação com equipes multifuncionais

Engenheiros de prompts experientes colaboram frequentemente com equipes diversificadas, incluindo gerentes de produto, especialistas no assunto e cientistas de dados, para compreender os requisitos e criar prompts eficazes.

Portanto, você deve negociar prioridades, prazos e recursos com várias partes interessadas para garantir que o desenvolvimento rápido ocorra sem problemas.

Também é crucial que os engenheiros discutam diretrizes éticas com a liderança para minimizar riscos, como preconceitos ou resultados prejudiciais.

Habilidades de liderança

À medida que a engenharia de prompts se torna cada vez mais importante no desenvolvimento de produtos de IA, os engenheiros de prompts podem precisar liderar equipes ou iniciativas nessa área.

Essa liderança envolve fornecer visão, direção e planejamento estratégico para esforços de engenharia imediatos dentro de uma organização.

Um engenheiro de prompts experiente deve demonstrar liderança inovadora, mantendo-se atualizado com as técnicas mais recentes, compartilhando conhecimento e impulsionando a inovação em métodos de desenvolvimento de prompts.

Além das habilidades técnicas, as habilidades de liderança são essenciais para inspirar equipes, gerenciar fluxos de trabalho de maneira eficaz e manter altos padrões de produção rápida em todos os projetos.

Como desenvolver essas habilidades

Se você já possui as habilidades mencionadas acima, pode continuar no caminho para se tornar um engenheiro de prompts. Se não possui, veja como cultivá-las e aprimorá-las:

Desenvolva um conjunto sólido de habilidades interpessoais: Desenvolva suas habilidades interpessoais para se comunicar, projetar e colaborar de forma eficaz. Aprenda a escrever prompts claros, concisos e envolventes para sistemas de IA e refine seu pensamento criativo por meio da experimentação com palavras e frases Construa uma base sólida em NLP e ML: Estude conceitos-chave do processamento de linguagem natural, como pré-processamento de texto, modelos de linguagem e modelos sequência a sequência. Explore vários modelos de linguagem (por exemplo, GPT, BERT, T5) e suas arquiteturas e compreenda os princípios do aprendizado de máquina com algoritmos comuns Aprenda sobre técnicas de engenharia de prompts: Estude métodos como aprendizado com poucos exemplos, prompts em cadeia de pensamentos e IA constitucional. Trabalhe seu pensamento estratégico por meio de princípios eficazes de design de prompts e estratégias de divisão de tarefas. Além disso, analise bibliotecas e modelos de prompts para obter as melhores práticas

À medida que você aprende engenharia de prompts, usar as ferramentas certas pode aumentar muito sua produtividade. Uma dessas ferramentas feita sob medida para engenheiros de prompts é o ClickUp Brain, a rede neural de IA nativa da plataforma de produtividade ClickUp.

Ele oferece suporte aos engenheiros de prompt, simplificando as tarefas e responsabilidades diárias por meio de automação e recursos de gerenciamento de conhecimento.

ClickUp Brain para engenheiros de prompt

O assistente de IA generativa da ClickUp ajuda sem esforço na criação de conteúdo, geração de ideias e gestão do conhecimento.

Use o ClickUp Brain para obter respostas rápidas e precisas com base no contexto do seu trabalho no ClickUp e em aplicativos conectados

Com ele, os engenheiros de prompts podem acessar mais de 100 prompts específicos do setor e respaldados por pesquisas, adequados para várias funções da equipe de projeto. Basta iniciar a ferramenta de IA e selecionar os prompts para criar cronogramas de projetos, relatórios e agendas de reuniões.

Navegue pelas mais de 100 sugestões do ClickUp Brain para vários processos e funções de projetos

Além disso, a rede neural do ClickUp Brain integra todas as tarefas, processos, documentos e comunicação do fluxo de trabalho, servindo como uma base de conhecimento interativa. Você pode usá-la para extrair informações fazendo perguntas diretas sobre os objetivos das tarefas, atualizações recentes do trabalho, processos da empresa e procedimentos de avaliação de qualidade.

Resuma notas de reuniões, pesquise informações específicas e automatize tarefas manuais com o ClickUp Brain

Para engenheiros de prompt, o ClickUp Brain é um assistente de trabalho que automatiza tarefas manuais, tarefas recorrentes e lembretes. Essa automação permite que os engenheiros de prompt se concentrem no desenvolvimento do prompt principal, sem se distrair com tarefas menos críticas.

Experimente ferramentas e estruturas de engenharia de prompts: Ganhe experiência prática usando ferramentas como GPT-3 e Claude e experimente diferentes técnicas de prompts para geração e resumo de texto. Analise os resultados do modelo, itere os designs dos prompts e refine-os com base nos resultados

Participe de eventos de engenharia de prompts: Mantenha-se informado participando de fóruns ou grupos de discussão online e participando de conferências ou workshops sobre modelos de linguagem

O ClickUp Brain também pode servir como um playground para você experimentar vários prompts e comparar os resultados entre várias versões do prompt. A prática leva à perfeição, e a engenharia de prompts não é exceção.

Como se tornar um engenheiro de prompts

Com tanto para aprender e tantas habilidades para adquirir, o caminho para se tornar um engenheiro de prompts pode não ser imediatamente claro. Aqui está um roteiro simples para você seguir:

1. Pense nos seus objetivos de carreira

Antes de iniciar sua jornada na engenharia de prompts, considere seus objetivos com muito cuidado.

Você quer integrar a engenharia de prompts à sua função atual e apoiar o crescimento dos negócios? Ou dominar as habilidades de engenharia de prompts para avançar no campo da tecnologia de IA? Saber o que você quer vai ajudar a desenvolver habilidades específicas que se alinham aos seus objetivos de carreira.

Em vez de seguir um caminho geral de "tecnologia de IA", identifique um nicho específico dentro da engenharia de prompts. Isso pode ser geração de texto criativo, sistemas de diálogo, geração de código ou tarefas de linguagem factual.

Adapte seu aprendizado a esse nicho. Para a geração de textos criativos, concentre-se na fluência e na imaginação. Para tarefas factuais, priorize a precisão e o fundamentação em dados do mundo real.

2. Obtenha as credenciais corretas

Você precisará de certificações educacionais ou diplomas em áreas relevantes para se candidatar a vagas de engenheiro de prompt.

Um diploma de bacharel em Ciência da Computação, Ciência de Dados ou Linguística é uma base sólida. No entanto, o campo está evoluindo rapidamente. Considere caminhos alternativos, como bootcamps ou cursos online especializados em engenharia de prompts. Obter as credenciais certas mostra sua dedicação em dominar as técnicas mais recentes.

Recursos: Explore cursos online oferecidos por plataformas como Coursera, Udacity ou Fast. ai com foco em engenharia de prompts e LLMs específicos como LaMDA ou Jurassic-1 Jumbo.

3. Aprenda linguagens de programação

Domine linguagens de programação amplamente utilizadas, especialmente Python. É a língua franca da IA e da PNL, com bibliotecas como TensorFlow e PyTorch projetadas especificamente para trabalhar com LLMs.

Você também deve aprender linguagens complementares para tarefas específicas. Para análise e manipulação de dados, considere R ou Julia. Para aplicativos baseados na web que usam prompts, explore frameworks JavaScript como React.

Você pode melhorar suas habilidades de codificação em linguagens específicas participando de competições de codificação, contribuindo para projetos de código aberto ou trabalhando em aplicativos baseados em IA.

4. Especialize-se em tecnologias de IA como NLP e ML

Tornar-se hábil em engenharia de prompts pode ser difícil sem uma compreensão sólida de IA, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

Vá além de um entendimento geral. Compreenda conceitos essenciais de PNL, como tokenização, transformadores e mecanismos de atenção. Ganhe experiência prática trabalhando em projetos e aplicando conceitos e ferramentas importantes em cenários reais.

Use seus conceitos básicos para praticar técnicas eficientes e eficazes de engenharia de prompts. Se possível, participe de projetos práticos que permitam aplicar os conceitos básicos.

Recursos: Use o Curso Intensivo de Aprendizado de Máquina do Google e estes tutoriais do TensorFlow para desenvolver suas habilidades em tecnologias de IA.

5. Domine as técnicas de prompting

Explore diferentes métodos de prompting, como aprendizado com poucos exemplos, exclusão de cloze e controle de temperatura. Cada um influencia a saída do LLM de maneiras únicas.

Experimente modelos pré-treinados disponíveis em plataformas como Hugging Face Transformers. Tente ajustá-los para tarefas específicas usando técnicas de engenharia de prompt.

Recursos: Para aprofundar seus conhecimentos, inscreva-se em cursos online ou adquira livros sobre PNL, como "Speech and Language Processing", de Jurafsky e Martin. Participe de comunidades online como r/PromptEngineering ou fóruns. A OpenAI também oferece bons recursos.

6. Interaja com profissionais da área

É fundamental ter uma rede de contatos adequada com profissionais de IA, especialmente quando se está procurando emprego. Construa relacionamentos com especialistas em IA, participe de conferências e fóruns online para discutir ideias e desafios com colegas.

Eventos como a Conferência Norte-Americana sobre Aprendizagem de Línguas (NAACL) ou a Conferência da AAAI (Associação para o Avanço da Inteligência Artificial) são bons pontos de partida.

As colaborações dentro da comunidade de IA e PNL promovem o aprendizado e mantêm você atualizado com os últimos desenvolvimentos em engenharia de prompts.

Baixe este modelo Mantenha-se atualizado com sua busca por empregos na área de engenharia de prompts usando o modelo de busca de empregos do ClickUp

Para ajudar nos seus esforços de procura de emprego, considere usar ferramentas de produtividade como o modelo de procura de emprego do ClickUp. Este modelo prático mantém você organizado, ajudando a acompanhar candidaturas, vagas de emprego, avaliações de empresas, entrevistas e muito mais, tudo num só lugar.

6. Crie um portfólio que mostre sua experiência

Concentre-se em criar projetos impressionantes para construir um profundo conhecimento das tecnologias de IA e um portfólio sólido que mostre suas habilidades de engenharia rápida a potenciais empregadores e à comunidade de IA.

Você também pode impulsionar suas credenciais e demonstrar sua experiência obtendo certificações relevantes em engenharia de prompt.

Experimente LLMs de código aberto: plataformas como Playground da OpenAI e Hugging Face oferecem acesso a vários LLMs para experimentação. Pratique a criação de prompts para obter os resultados desejados

Contribua para projetos de código aberto: Participe de projetos no Github que exploram aplicações de engenharia de prompts. Isso proporciona uma experiência valiosa e mostra suas habilidades a potenciais empregadores

Desenvolva projetos pessoais: Crie projetos que demonstrem suas habilidades de engenharia de prompts. Isso pode envolver a construção de um chatbot usando prompts, a geração de diferentes formatos de texto criativos ou a síntese de tópicos factuais

O campo da engenharia de prompts está evoluindo rapidamente. Siga blogs, artigos de pesquisa e notícias do setor relevantes para se manter à frente da curva. Embora não sejam obrigatórias, as certificações em engenharia de prompts podem demonstrar seu compromisso com o campo e fornecer um caminho de aprendizagem estruturado.

Ao se concentrar nessas habilidades, recursos e estratégias específicas, você estará no caminho certo para se tornar um engenheiro de prompts proficiente.

Superando obstáculos para entrar na engenharia de prompts

Como qualquer área, a engenharia de prompts também tem seus desafios.

Como essa disciplina é nova, você precisa desenvolver habilidades específicas (como mencionamos acima).

Aqui está um rápido resumo das habilidades necessárias para entrar na área de engenharia de prompts: Habilidades analíticas para interpretar o comportamento do modelo de IA e o sucesso dos resultados

Uma base sólida de conceitos de IA, como aprendizado de máquina, PLN e aprendizado profundo

Habilidades criativas de resolução de problemas para projetar e refinar prompts

A capacidade de colaborar e negociar com equipes multifuncionais

Uma propensão para a liderança para orientar e gerenciar projetos de alto nível

É bom ter habilidades. Mas também é importante estar ciente dos possíveis obstáculos que você pode enfrentar ao se tornar um engenheiro de prompts.

Aqui estão os desafios comuns que você pode encontrar:

A engenharia de prompts é um campo novo e em rápida evolução , o que torna difícil acompanhar as técnicas e ferramentas mais recentes

O acesso a modelos de linguagem poderosos é frequentemente restrito e pode exigir licença de grandes empresas de tecnologia, o que representa uma barreira para indivíduos e startups

Como a engenharia de prompts é relativamente nova, não há especialistas suficientes disponíveis para orientar os novatos

Sem regras e práticas consistentes, a colaboração e o compartilhamento de conhecimento podem ser afetados

Usar uma linguagem justa e segura em prompts ou resultados requer compreensão e cuidado

Ainda não há muitas funções específicas para engenheiros de prompt, embora haja cada vez mais pessoas interessadas nessa área

Dica profissional: Uma maneira de indivíduos, startups e pequenas empresas superarem as barreiras de licenciamento e desenvolvimento em IA é explorando ferramentas e recursos de IA fáceis de usar para iniciantes, que não exigem investimento significativo ou conhecimento especializado.

As vantagens e desvantagens de ser um engenheiro de prompts

A engenharia de prompts é realmente uma opção de carreira empolgante, mas, como tudo na vida, tem seus prós e contras.

Benefícios

Alguns dos principais benefícios de seguir uma carreira em engenharia de prompts são:

Perspectivas de carreira

A demanda por engenheiros prompt está crescendo constantemente, à medida que as empresas dependem cada vez mais de software para aprimorar suas operações e a experiência do usuário.

O mercado global de engenharia de prompts deve crescer a uma taxa anual de 32,8% entre 2024 e 2030, comprovando a necessidade de engenheiros de prompts qualificados nos próximos anos.

Expectativas salariais

De acordo com uma pesquisa realizada pela Velents AI, os engenheiros de prompt nos Estados Unidos estão entre os profissionais mais bem pagos do setor de IA, com uma média de cerca de US$ 300.000 por ano.

Esses números mostram que a engenharia rápida pode ser uma carreira altamente gratificante.

Oportunidades de emprego em potencial

A melhor parte?

Os engenheiros de prompt podem encontrar trabalho em qualquer setor ou área em diversas organizações, incluindo:

Empresas de tecnologia como Google, OpenAI, Anthropic e Microsoft

Laboratórios de pesquisa em IA e instituições acadêmicas

Empresas de consultoria com foco em soluções de IA e PNL

Instituições financeiras e empresas de fintech

Organizações de saúde e ciências da vida

Escritórios de advocacia e empresas de tecnologia que atendem ao setor jurídico

Construtores de sites e plataformas sem código

Desvantagens

Ser um engenheiro de prompts pode ser uma carreira gratificante, mas também tem suas desvantagens. Veja como você pode superá-las:

Acesso limitado a modelos de linguagem

Muitos modelos de linguagem avançados são inacessíveis para engenheiros sem licença.

A solução? Use modelos de linguagem de código aberto e estruturas de prompting, colabore com instituições de pesquisa ou junte-se a empresas com acesso a esses recursos.

E lembre-se: defenda tecnologias de IA mais abertas e acessíveis.

Considerações éticas

Resultados injustos e inseguros dos modelos são uma preocupação real na engenharia de prompts.

Para superar esse desafio, você deve aprender os princípios éticos da IA, trabalhar com especialistas em ética e especialistas na área e dominar técnicas para promover o desenvolvimento responsável da IA.

Um exemplo popular de IA ética é o Claude, da Anthropic, que segue uma abordagem dinâmica para mitigar preconceitos.

Problemas de escalabilidade e desempenho

Gerenciar modelos de linguagem grandes e complexos com eficiência e precisão pode ser difícil. Mas lembre-se: o aprendizado contínuo é a chave para o sucesso na engenharia de prompts.

Continue explorando métodos como ajuste de prompts ou encadeamento para otimizar o desempenho dos prompts.

Um mercado de trabalho incerto

Atualmente, há poucas vagas para engenheiros de prompt dedicados no mercado de trabalho.

Isso é mais um motivo para ter experiência relacionada ao processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina ou engenharia de software. Além disso, uma habilidade versátil como a engenharia de prompts mantém você em alta demanda.

