Mais de 50 prompts de imagem com IA para criar visuais impressionantes

Imagine o seguinte: é tarde da noite e você está em um ciclo de esboçar, apagar e pensar demais. Você tenta um esquema de cores, depois outro, ajusta a composição, e sua imagem ainda não parece certa.

Os geradores de imagens com IA capacitam artistas e aqueles de nós sem habilidades de design a criar visuais impressionantes simplesmente descrevendo seus conceitos em palavras.

No entanto, assim como outras ferramentas de IA, seus visuais dependem dos prompts que você fornece. De retratos realistas a paisagens abstratas oníricas, você pode criar visuais infinitos.

Neste blog, exploraremos mais de 50 prompts de imagens gerados por IA para ajudá-lo a dar vida à sua visão em vários casos de uso. 🎯

Você pode criar imagens para design profissional, arte, desenhos animados, videogames, brochuras de marketing, eventos e muito mais!

Priorize tarefas com o ClickUp Tasks, faça brainstorming com o Whiteboards, armazene prompts no Docs e colabore através do ClickUp Chat para obter feedback em tempo real.

O que são prompts de imagem com IA?

Um prompt de imagem de IA é uma instrução ou descrição clara usada para gerar uma imagem visual. É um guia detalhado para a ferramenta de IA, descrevendo aspectos como tema, estilo, iluminação, paleta de cores e clima.

A qualidade da sugestão depende de quão bem você descreve sua visão. Uma sugestão clara e detalhada reduz a confusão e leva a melhores resultados.

Elementos essenciais de uma boa sugestão

Uma sugestão forte é clara, específica e envolvente, fornecendo à IA contexto suficiente para orientar sua resposta, ao mesmo tempo em que permite espaço para a criatividade.

Ele deve descrever o formato ou resultado desejado — seja um ensaio, uma lista ou uma narrativa — e incluir quaisquer detalhes importantes que ajudem a definir a direção da resposta.

Vamos explorar algumas dicas de prompts de imagem com IA. 👇

Tipo de imagem

Escolha o tipo de imagem que você deseja: um modelo 3D, ilustração, cena animada ou até mesmo um esboço feito à mão. Você também deve especificar quaisquer preferências sobre o estilo visual, como cartoon ou hiper-realista.

📌 Exemplo: “Crie um modelo 3D hiper-realista de um carro esportivo futurista com curvas elegantes e iluminação azul brilhante.”

Assunto principal

Indique claramente o tema principal da imagem. Pode ser um personagem, objeto, animal ou até mesmo uma cena, como uma cordilheira ou o horizonte de uma cidade. Seja o mais específico possível; se necessário, descreva a pose, a aparência ou o papel deles na cena.

📌 Exemplo: “Um personagem inspirado no cyberpunk, vestindo uma jaqueta de couro, com braços cibernéticos brilhantes, parado com confiança na chuva.”

Cena de fundo

Defina o ambiente para o seu tema. Seja uma rua movimentada da cidade, uma floresta tranquila ou algo abstrato, o fundo ajuda a moldar a imagem.

📌 Exemplo: “Um mercado futurista e movimentado com placas holográficas, vendedores robóticos e multidões vibrantes.”

Estilo de composição

Expresse como você deseja que a imagem seja organizada. É uma foto em close-up ou grande angular? Você quer um design clean e minimalista ou mais detalhado? Considere incluir elementos que criam clima, como sombras dramáticas ou iluminação suave e aconchegante, em suas ideias de prompts de arte com IA.

📌 Exemplo: “Um close-up dramático do olho de um dragão, refletindo a silhueta de um cavaleiro se aproximando com uma espada erguida.”

🔍 Você sabia? De acordo com uma pesquisa global da Adobe, 83% dos profissionais criativos usam IA generativa em seu trabalho. Enquanto 20% relatam que seus empregadores ou clientes solicitam o uso de IA em seu trabalho. Isso enfatiza a crescente expectativa de que os profissionais incorporem IA em seu processo de design.

Detalhes adicionais

Adicione detalhes exclusivos aos prompts do gerador de arte com IA e dê mais personalidade à sua imagem. Isso pode incluir texturas como a rugosidade de uma parede de pedra ou a suavidade de uma superfície de vidro.

Você também pode descrever esquemas de cores, a energia da cena ou até mesmo influências artísticas, como cores vibrantes inspiradas na arte pop ou um visual suave e desbotado semelhante a fotos vintage.

📌 Exemplo: “As penas da fênix devem brilhar com tons de arco-íris, e seus olhos devem brilhar como lava derretida.”

Por que dominar os prompts de imagem de IA é importante

Dominar os prompts de IA permite que você libere todo o potencial dos geradores de imagens, preenchendo a lacuna entre ideias vagas e visuais impressionantes. Isso lhe dá controle sobre o estilo, o clima e outros detalhes complexos para atender à sua visão artística.

Veja como essas sugestões podem ajudar:

Criatividade aprimorada: você pode explorar rapidamente uma gama mais ampla de conceitos e estilos para gerar ideias visuais não convencionais e experimentais.

Maior eficiência: as ferramentas de IA automatizam e aceleram o processo de design para fluxos de trabalho ágeis, como campanhas de marketing.

Melhoria na tomada de decisões: a engenharia de prompts facilita o feedback rápido e insights visuais sobre as opções de design, permitindo que as partes interessadas avaliem diferentes conceitos rapidamente.

Custo-benefício: a criação de imagens com prompts de IA reduz a dependência de recursos tradicionais de design gráfico, que podem ser caros e demorados.

Exemplos de prompts de imagem de IA eficazes

Para criar obras de arte inspiradoras e únicas, o prompt certo pode fazer toda a diferença. Vamos explorar alguns exemplos de prompts de arte com IA para um ótimo prompt de imagem com IA. Também veremos alguns outros casos de uso. 💁

l. Arte

Aqui estão alguns prompts de arte eficazes para criar obras de arte impressionantes geradas por IA :

Criação de storyboard: gere painéis de storyboard para [tipo de filme], ilustrando momentos importantes, como [descrição da cena]. Concentre-se em [emoções] com um estilo que combine [estilo visual]* Ilustrações editoriais: Crie uma ilustração editorial para [tipo de publicação] sobre [tópico, por exemplo, saúde mental]. Use [elementos artísticos] para representar visualmente [conceito]

Ilustrações para livros infantis: Crie personagens divertidos para uma história infantil sobre [tema], com [detalhes]. Inclua cenários como [localização] com um [estilo] consistente. Arte surreal: gere imagens surreais que representem [conceito] com [elementos-chave]. Use uma combinação de [esquemas de cores] para criar um [clima]* Arte abstrata: gere imagens surreais que representem [conceito] com [elementos-chave]. Use uma combinação de [esquemas de cores] para criar um [clima]. Arte experimental: Produza uma obra experimental em que [elemento] seja combinado com [formas inesperadas], em uma fusão surreal, mas harmoniosa.

Crie imagens personalizadas usando prompts em linguagem natural com o ClickUp Brain.

Arte paisagística: gere uma representação em estilo impressionista de [cenário], com pinceladas grossas e tons quentes para evocar [emoção]. Arte de retrato: crie um retrato caprichoso de [personagem], incorporando elementos surreais como lanternas flutuantes ou animais de estimação com expressões humanas. Arte conceitual: crie uma obra conceitual que represente [ideia], combinando elementos como arquitetura antiga entrelaçada com fios e telas iluminados por neon.

II. Designs profissionais

Aqui estão alguns exemplos de prompts de IA para designs profissionais:

Layout de site de comércio eletrônico: Crie um layout [adjetivo] para um site de comércio eletrônico que vende [categoria de produto]. A página inicial deve apresentar uma imagem grande do [produto em destaque] e incluir uma navegação clara com seções para [categorias específicas]. Use uma paleta de cores moderna e certifique-se de que o layout seja fácil de navegar, com foco na experiência do usuário. Design de folheto corporativo: Crie um folheto corporativo para [nome da empresa], uma [tipo de indústria]. O folheto deve incluir seções com uma visão geral da empresa, serviços oferecidos e depoimentos de clientes. Use [paleta de cores] e integre [elementos visuais específicos]

Design de logotipo para [Nome da empresa]: Crie um logotipo maximalista para [nome da empresa], uma [indústria]. O logotipo deve usar [estilo de fonte] e incluir um elemento gráfico sutil que reflita os [valores] da empresa. A paleta de cores deve ser [cores] para um visual moderno e clean Design da interface do usuário do aplicativo móvel: crie uma interface elegante e intuitiva para um aplicativo móvel para [nome do aplicativo], um [função do aplicativo]. O aplicativo deve apresentar um [esquema de cores] e incluir guias, botões e notificações fáceis de navegar. A tela inicial deve exibir [recursos principais] e o aplicativo deve ter [elementos de design específicos]. Renderização 3D do produto [Nome do produto]: Crie uma renderização 3D fotorrealista do [nome do produto], mostrando suas características em [configuração]. O [produto] deve ser posicionado em uma superfície lisa com reflexos de luz. A renderização deve destacar [características específicas], com [iluminação] que enfatize as texturas e contornos do produto.

através do gerador de imagens com IA no ClickUp Brain

Design de embalagem do produto: Crie uma embalagem elegante e moderna para [nome do produto]. Ela deve apresentar [material específico] e uma [paleta de cores]. O logotipo do produto deve ter uma tipografia minimalista; qualquer texto adicional deve estar em [fonte]. O design deve transmitir [atributos da marca].

III. Fotografia

Aqui estão alguns prompts de imagem com IA para diferentes tipos de fotografia:

Blogs/sites de viagem: Gere fotos do pôr do sol sobre [destino de viagem específico], capturando o brilho quente do crepúsculo. Inclua [detalhes como estruturas em silhueta ou céus coloridos com gradientes de laranja, rosa e roxo] Apresentação do produto: Tire uma foto em alta resolução de [tipo de produto] colocado em uma [superfície] em um [cenário de estúdio]. Estilize a composição em um [estilo de composição] para enfatizar [características do produto], como [características específicas] Revistas de estilo de vida: Gere fotos de [ambiente doméstico], repletas de luz natural que entra por [tipo de janelas]. Destaque [elementos-chave da decoração], com pequenos detalhes como [toques decorativos] Blogs de bem-estar: Crie imagens serenas de pessoas praticando [atividade de bem-estar] em [local] durante [hora do dia]. Use uma paleta de [tons específicos] para evocar [sensação]

Uso do produto no estilo de vida: Capture uma imagem de [pessoa, por exemplo, um homem, uma mulher ou uma criança] usando [tipo de produto] em um [local específico, por exemplo, cozinha, sala de estar]. Mostre-os [ação específica, por exemplo, saboreando uma xícara de café, usando o produto] com iluminação suave e natural proveniente de uma [fonte de luz, por exemplo, janela, lâmpada] Editorial de moda: Gere uma sessão fotográfica editorial de alta costura com [tema] em [local]. Inclua modelos com [elementos] no estilo, posando em [posturas dinâmicas]. Use iluminação que enfatize [clima] para destacar [características principais]

IV. Desenhos animados e caricaturas

Aqui estão alguns prompts de imagem com IA para criar desenhos animados e caricaturas:

Design de personagens para séries da web: Crie personagens exclusivos para [tema da série], incorporando [características de design]. Enfatize [tom específico] com um [estilo] Caricaturas promocionais: Crie caricaturas humorísticas para [tipo de evento], com [expressões exageradas, adereços importantes ou cenários divertidos] que se alinhem com o [tema] da campanha

Lembranças personalizadas: Gere caricaturas de [pessoas específicas], capturando [detalhes importantes] que refletem suas [experiências ou personalidades] Murais de arte pública: Crie um conceito de mural vibrante que celebre [tema], incorporando [elementos-chave]. Certifique-se de que o design transmita [mensagens específicas] em um [estilo]

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de geradores de imagens com IA deve crescer para US$ 917.448 mil nos próximos cinco anos.

V. Design de videogames

Aqui estão alguns prompts de imagem com IA para design de videogames:

Esquemas de cores e temas: desenvolva uma paleta de cores para [tipo de jogo], com [tons específicos] que evocam [emoções]. Certifique-se de que a paleta complemente [elementos-chave]. Design de personagens: Crie designs para [tipo de personagem] em [cenário do jogo]. Concentre-se em [detalhes] que reflitam suas [funções] Conceitos de ambiente: Gere imagens de [local específico], destacando [detalhes]. Use [iluminação] para realçar o [tom] do ambiente Material promocional do jogo: Crie uma imagem de banner para [tipo de jogo] apresentando [personagem principal ou cena]. Inclua [detalhes] para chamar a atenção e destacar os [argumentos de venda exclusivos] do jogo.

O Brain pode até mesmo ajudá-lo a refinar suas sugestões e criar resultados mais definidos!

VI. Branding e identidade

Aqui estão alguns prompts de IA que você pode usar para imagens relacionadas a marcas e identidade:

Material de branding: Crie materiais visuais de branding, como cartões de visita e papéis timbrados, usando o logotipo e o esquema de cores da [marca]. Certifique-se de que tudo seja consistente e reflita a identidade da marca, com elementos como [por exemplo, linhas simples, fontes profissionais] Design de embalagens: Crie conceitos de embalagens para [tipo de produto], usando materiais ecológicos, como [por exemplo, papel reciclado, plástico biodegradável] e elementos de design modernos que reflitam [estilo da marca] Maquetes de produtos: Crie maquetes de produtos de marca, como camisetas ou canecas com o logotipo da [marca], para mostrar como seus produtos ficariam na vida real

Design de estande para evento: Crie visuais para um estande de evento que apresente produtos da [marca]. Inclua banners, configurações de exibição e elementos como [por exemplo, adereços da marca] para representar a marca de maneira eficaz

VII. Tipografia e design gráfico

Aqui estão alguns prompts que ajudarão você a usar a IA para design gráfico e tipografia :

Layouts tipográficos experimentais: Crie um design tipográfico arrojado e futurista com letras grandes e sobrepostas em [esquema de cores]. Integre padrões geométricos e formas abstratas como complementos visuais, garantindo um fluxo dinâmico dos elementos de texto Ilustrações com texto integrado: Crie uma peça tipográfica em que as letras façam parte de uma ilustração, como [tema de exemplo]. Use [estilo específico] para mesclar texto e imagens de maneira harmoniosa Design de pôster: gere um pôster de design gráfico [estilo] com foco em tipografia clean e espaço negativo ousado. Use um estilo de fonte simples com [paleta de cores específica] para enfatizar a clareza e o impacto. Padrões tipográficos: crie um padrão repetitivo feito inteiramente de tipografia, onde as letras são distorcidas, giradas ou abstraídas em motivos decorativos. Escolha um tema e uma paleta de cores harmoniosa para um design coeso.

via Adobe Firefly

VIII. Visuais de marketing

Aqui estão alguns prompts de imagem com IA para marketing:

Estilo de infográfico para redes sociais:* Crie um infográfico colorido que destaque os benefícios do [serviço/produto]. Use ícones como [exemplos de ícones] e textos curtos para mantê-lo visualmente atraente e fácil de entender. Temporizador de contagem regressiva para redes sociais: Crie um gráfico de contagem regressiva para a próxima promoção do [produto]. Use elementos dinâmicos, como relógios ou temporizadores, acompanhados de frases como “[nome da promoção]” ou “[detalhes da contagem regressiva]” para criar expectativa. Imagem de cabeçalho para marketing por e-mail: Crie um cabeçalho limpo e atraente para sua newsletter por e-mail, apresentando [tema ou produto], com seu logotipo de um lado e um fundo simples de [cor/textura] Banner promocional: Crie um banner para a campanha de e-mail do [produto] para promover o desconto no [produto/serviço]. Use tipografia em negrito com ênfase na [percentagem de desconto] e cores vibrantes para chamar a atenção Botão de call to action: Crie um botão brilhante e atraente para uma call to action. O texto deve ser "[frase de ação]" em negrito e cores brilhantes para incentivar cliques

Visuais da página inicial:* Crie visuais para a página inicial do [nome do site], destacando os principais recursos do [produto/serviço]. Use ícones e textos curtos como “[Recurso 1], [Recurso 2], [Recurso 3]” para manter a simplicidade e o impacto. Ilustrações personalizadas: Desenvolva ilustrações exclusivas para [nome do site] que representem [os valores fundamentais da sua marca], com fundos relevantes que se encaixem na mensagem, como [por exemplo, horizonte da cidade, motivos inspirados na natureza] Imagem do anúncio gráfico: Crie um anúncio gráfico apresentando [tipo de produto] em um fundo simples. Use texto em negrito, como “[principal benefício do produto]”, e cores chamativas, como [laranja brilhante, azul, etc.], para destacá-lo. Miniatura de vídeo: Gere uma miniatura atraente para seu anúncio em vídeo sobre [serviço/produto]. Use visuais envolventes, como [por exemplo, produto em ação, texto animado] e sobreposições de texto para chamar a atenção Folheto promocional: Crie um folheto atraente para promover seu evento ou promoção. Inclua imagens dos [produtos em destaque] e todos os detalhes importantes do evento, como [data e local do evento], em um formato claro e fácil de ler. Infográfico de estudo de caso: Crie um infográfico resumindo as principais conclusões de um estudo de caso sobre [tópico ou produto], tornando-o fácil de assimilar visualmente Visuais para white papers: Crie gráficos para um white paper sobre [assunto], dividindo ideias complexas em elementos visuais simples para facilitar a compreensão

IX. Marketing de eventos

Aqui estão alguns prompts do gerador de imagens com IA para marketing de eventos:

Banner de conferência: Crie visuais para banners de conferência, promovendo sessões sobre tópicos relacionados a [setor ou assunto] para que eles se destaquem Gráfico de convite para evento: Crie um gráfico de convite para o seu evento, mostrando claramente a data, hora, local e detalhes de RSVP com um design atraente

Sinalização de reconhecimento de patrocínio: Crie sinalizações que reconheçam os patrocinadores do seu evento, incorporando seus logotipos e elementos de marca em um layout limpo e profissional Design de fundo para cabine fotográfica: Crie um design divertido para o fundo da cabine fotográfica do seu evento, incorporando o tema do evento e deixando espaço para o seu logotipo Gráfico de recapitulação pós-evento: Crie gráficos que resumam os destaques do seu evento, incluindo citações importantes, insights dos palestrantes e depoimentos dos participantes

Gere recursos de marketing facilmente com o ClickUp Brain.

🔍 Você sabia? Nos Estados Unidos, 71% das imagens compartilhadas nas redes sociais são geradas por IA. O número é ainda maior no Canadá e na região Ásia-Pacífico, chegando a 77%, enquanto na Europa é de 68%.

Antes de entendermos como escrever um prompt de imagem de IA, vamos nos familiarizar com as ferramentas geradoras de arte de IA.

Aqui estão alguns que você pode usar: DALL. E 3: Integrado ao ChatGPT, oferece uma experiência perfeita para criar prompts e gerá-los. Midjourney: Reconhecida por seus resultados artísticos, a Midjourney gera imagens que muitas vezes se assemelham a ilustrações profissionais e arte conceitual. Stable Diffusion: Adequado para desenvolvedores e criadores por sua flexibilidade e personalização, é uma ferramenta de IA de código aberto usada para ajustes finos. Adobe Firefly: integrado ao Adobe Creative Suite, o Firefly é ideal para profissionais de marketing e designers que trabalham com conteúdo refinado.

As ferramentas certas simplificam esse processo, tornando a criação de prompts mais intuitiva e eficiente.

Ferramentas de engenharia de prompts como o ChatGPT podem ajudá-lo a refinar e debater prompts criativos, enquanto plataformas como o Canva ajustam os conceitos gerados.

Mas há algo melhor por aí.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, permite que você gere prompts exclusivos com base em parâmetros definidos pelo usuário, como estilo artístico, tema e preferências de cor.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua sugestão. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite que você crie ideias, visualize e execute mais rapidamente!

ClickUp Brain

A sugestão de IA é muito mais fácil com o ClickUp Brain.

Diferentemente das ferramentas genéricas de IA, o ClickUp Brain entende o contexto do seu trabalho, para que você não precise pensar demais nas sugestões ou usar instruções complicadas.

Entregue o kit da sua marca e deixe a IA trabalhar!

Seja para resumir reuniões, gerar conteúdo ou automatizar tarefas rotineiras, basta digitar o que você precisa em linguagem simples e o ClickUp Brain fornecerá resultados inteligentes e relevantes. Ele elimina as suposições dos prompts de IA, tornando-os acessíveis e poderosos para todos em sua equipe.

Além disso, ele ajuda você a criar prompts precisos e eficazes para alcançar os resultados desejados. Esse recurso é particularmente valioso para aqueles que têm dificuldade em traduzir ideias abstratas em descrições práticas.

💟 Quer capturar ideias no momento em que elas surgem? O Brain MAX, o companheiro de IA para desktop do ClickUp, permite que você acione a IA com sua voz — perfeito para o pensamento em fluxo de consciência e a criatividade em estado de fluxo. Basta falar, e o Brain MAX transforma seus pensamentos em arte de tirar o fôlego, sem o incômodo de ter que digitá-los!

O ClickUp também oferece recursos de gerenciamento de tarefas e projetos. Ele fornece tudo o que seu fluxo de trabalho de design precisa, desde modelos de brainstorming até ferramentas de colaboração eficazes.

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que você pode usar para suas necessidades artísticas e gráficas. 📃

Tarefas do ClickUp

Otimize seu fluxo de trabalho de design com o ClickUp Tasks.

As tarefas do ClickUp simplificam seu fluxo de trabalho criativo, permitindo que você crie visuais envolventes e mantenha-se organizado. Divida seu cronograma de design em tarefas menores e mais fáceis de gerenciar.

Cada tarefa captura detalhes como descrições de projetos, prazos e níveis de prioridade para ajudá-lo a manter-se no caminho certo.

Por exemplo, ao fazer um brainstorming de visuais gerados por IA, você pode criar tarefas para listar conceitos para estilos específicos, como tipografia, arte conceitual ou design gráfico. Adicione prioridades claras para lidar primeiro com os projetos mais urgentes.

Quadros brancos ClickUp

Mapeie visualmente projetos e colabore com sua equipe em tempo real com os quadros brancos do ClickUp.

Os quadros brancos do ClickUp são uma ótima maneira de criar um quadro de ideias, fazer brainstorming e planejar ideias de prompts de IA, oferecendo um ambiente de equipe dinâmico e colaborativo. Você pode mapear visualmente seus pensamentos usando várias ferramentas criativas, como notas adesivas, mapas mentais e fluxogramas para organizar e refinar ideias.

Com seus recursos de colaboração em tempo real, vários membros da equipe podem adicionar e editar ideias simultaneamente, deixar comentários e expandir as sugestões uns dos outros. Isso garante que todas as contribuições sejam capturadas com eficiência.

Por exemplo, se você estiver planejando uma série de arte surrealista, pode criar seções para temas como “paisagens oníricas”, “híbridos natureza-tecnologia” e “figuras abstratas”.

🧠 Curiosidade: A obra de arte de IA mais cara foi vendida por US$ 432.000. Ela é conhecida como Retrato de Edmond de Belamy e mostra o retrato de uma pessoa imaginária criada por uma IA chamada Rede Adversária Generativa. Ela foi criada por membros do coletivo de arte francês “Obvious Art”.

ClickUp Docs

Crie um banco de dados centralizado de prompts de imagens com IA no ClickUp Docs.

O ClickUp Docs é uma excelente ferramenta para criar e armazenar um repositório centralizado de prompts de arte com IA para organizar e acessar suas ideias criativas em um só lugar.

As equipes podem colaborar de forma integrada, criando, editando e refinando prompts para várias tarefas artísticas e de design.

Você organiza esses prompts em páginas, pastas ou espaços aninhados com base em categorias, como “Criação de arte com IA”, “Fotografia de produtos” ou “Gráficos para mídias sociais”. Além disso, ele se conecta perfeitamente com Tarefas e Quadros brancos para manter todas as suas informações centralizadas.

ClickUp Chat

Obtenha feedback da equipe e pense em mudanças com ela usando o ClickUp Chat.

O ClickUp Chat oferece ferramentas de colaboração robustas para promover a comunicação e o feedback da equipe em tempo real. Você pode usar o Chat para discutir ideias, compartilhar insights ou criticar o trabalho uns dos outros ao trabalhar em projetos de arte.

Você também pode configurar canais dedicados para projetos específicos ou integrá-los ao Tasks e ao Docs, permitindo que todos participem de discussões e tenham acesso direto aos prompts e recursos relevantes.

Use o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp para marcar partes interessadas específicas e solicitar feedback.

Além disso, o ClickUp Assign Comments aprimora o processo de feedback, transformando comentários em tarefas acionáveis. Por exemplo, durante uma revisão de design, você pode marcar diretamente o designer para um ajuste de layout.

Ele enviará um alerta instantâneo para que haja uma responsabilidade clara.

Melhores práticas e dicas para refinar suas sugestões

Criar prompts eficazes para a geração de imagens por IA é fundamental para alcançar os resultados visuais desejados.

Aqui estão algumas estratégias importantes para aprimorar suas sugestões: Humor e estilo: Os adjetivos são uma ótima maneira de transmitir o humor ou a estética desejados. Se você estiver procurando por um visual moderno e clean, pode especificar: “Crie um design minimalista com linhas nítidas e uma paleta de cores neutras”. Referências artísticas: Faça referência a artistas ou movimentos famosos. Por exemplo, peça “uma imagem impressionista” ou “que lembre a obra abstrata de Picasso”. Equilibre o comprimento e os detalhes: uma boa sugestão deve ser detalhada, mas não deve sobrecarregar o gerador de imagens. Para conceitos simples, 5 a 7 palavras funcionam bem, enquanto sugestões complexas podem exigir um pouco mais de explicação. Refinar por meio de iterações: se a IA não capturar sua visão na primeira tentativa, ajuste sua sugestão e tente novamente. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença, e manter um registro das sugestões bem-sucedidas ajuda a melhorar os resultados futuros. Experimente variações: tente alterar adjetivos ou adicionar novos elementos para explorar resultados diferentes. Experimentar diferentes formulações ou detalhes ajuda a descobrir novas interpretações visuais e a aproximar-se do resultado perfeito.

Transforme suas ideias em imagens impressionantes com o ClickUp

Com mais de 50 prompts de imagem com IA em seu kit de ferramentas desta postagem do blog, as possibilidades de criar visuais impressionantes são infinitas. Da fotografia de produtos a postagens envolventes nas redes sociais, a IA pode levar seu processo criativo a novos patamares.

Mas, embora a IA ofereça inspiração infinita, manter seus projetos criativos organizados e dentro do prazo é fundamental para o sucesso. É aí que entra o ClickUp.

O ClickUp organiza suas tarefas, define prazos e colabora sem esforço, garantindo que suas ideias não fiquem apenas no papel, mas ganhem vida da maneira mais eficiente possível.

Quer melhorar suas imagens geradas por IA e projetos de arte? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅