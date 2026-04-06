Como usar o IBM Watsonx para análise preditiva

Prever os resultados do seu negócio costumava exigir uma equipe de ciência de dados, meses de desenvolvimento de modelos e muita fé.

Mas agora, com 78% das organizações utilizando IA em pelo menos uma função de negócios, de acordo com a McKinsey, esse tempo diminuiu de meses para insights quase instantâneos.

Com essa mudança, a pressão para lançar modelos preditivos rapidamente nunca foi tão grande.

O IBM Watsonx compacta o processo de criação e implantação de modelos preditivos em um fluxo de trabalho unificado baseado em navegador que sua equipe de desenvolvimento pode executar em minutos. Mas velocidade por si só não é suficiente. Se as previsões geradas por esses modelos não se conectarem aos fluxos de trabalho executivos que influenciam, elas não geram impacto real.

Este guia abrange todas as etapas, desde o upload do seu primeiro conjunto de dados e o treinamento do modelo até a implantação dele como uma API ativa e, mais importante ainda, a conexão dos insights gerados com fluxos de trabalho executivos em ferramentas como o ClickUp. 🔨

Você aprenderá tanto a construir o modelo no Watsonx quanto a colocar em prática seus resultados, para que as previsões levem à ação em toda a sua equipe.

Você aprenderá tanto a construir o modelo no Watsonx quanto a colocar em prática seus resultados, para que as previsões levem à ação em toda a sua equipe.

O que é o IBM Watsonx e como ele auxilia na análise preditiva?

Implementar modelos de IA para sua empresa pode significar treinar seus modelos em um lugar, gerenciar seus dados em outro e lidar com governança ou conformidade em mais uma ferramenta.

IBM Watsonx é a plataforma empresarial de IA e dados da IBM — projetada para resolver o lado técnico dessa fragmentação. Trata-se basicamente de um conjunto de produtos de IA para criar, treinar e executar IA dentro de uma empresa, sem que tudo pareça disperso ou experimental.

A plataforma resolve o problema dos fluxos de trabalho fragmentados ao oferecer um único espaço de trabalho para projetos. Você pode carregar dados, executar experimentos e configurar monitores sem sair do ambiente.

O pacote Watsonx inclui três componentes principais:

Watsonx.ai: Crie e treine modelos preditivos usando o AutoAI ou notebooks personalizados

Watsonx. data: Conecte e prepare dados de várias fontes em uma arquitetura lakehouse

Governança do Watsonx: Acompanhe o desempenho dos modelos e aplique regras de equidade

Especificamente para análise preditiva, o watsonx.ai é a principal interface que você utilizará. Ele inclui o AutoAI, um criador de experimentos sem código que seleciona automaticamente algoritmos e classifica modelos candidatos.

O restante deste guia concentra-se no fluxo de trabalho do AutoAI dentro do watsonx.ai. Este é o caminho mais rápido para colocar em prática um modelo preditivo funcional.

Guia passo a passo para criar um modelo preditivo no Watsonx

Este passo a passo pressupõe que você já tenha uma conta no IBM Cloud e um projeto Watsonx criado. Todo o fluxo pode ser concluído diretamente no seu navegador, sem a necessidade de configurar nenhum ambiente local. Veja como:

Passo 1: Prepare e envie seus dados

Comece organizando seus dados em um formato tabular, como um arquivo CSV. Esse arquivo deve ter uma coluna de destino claramente definida que especifique exatamente o que você deseja prever. Ele também precisa de colunas de características, que são as entradas a partir das quais o modelo aprende.

Para carregar seus dados, acesse seu projeto Watsonx e abra a guia “Ativos”. A partir daí, você pode carregar um arquivo CSV diretamente ou conectar-se a uma fonte de dados via watsonx.data.

Certifique-se de estar atento a alguns problemas comuns de dados antes de começar:

Valores ausentes: Limpe grandes lacunas em colunas críticas antes do upload para garantir alta precisão

Tipo de coluna de destino: Certifique-se de que os destinos de classificação sejam categóricos e os de regressão sejam numéricos

Etapa 2: Treinar um modelo preditivo com o AutoAI

É aqui que começa o treinamento do modelo. Na área de trabalho do seu projeto, clique em “Criar novo experimento do AutoAI”.

Selecione o conjunto de dados que você carregou e escolha a coluna de destino. A partir daí, você pode configurar o tipo de experimento e quaisquer configurações opcionais, como a divisão dos dados entre treinamento e teste.

Execute o experimento para que o AutoAI gere automaticamente um ranking de pipeline. Esse ranking classifica os modelos candidatos de acordo com a métrica escolhida, como precisão ou pontuação F1.

Cada linha na tabela de classificação representa uma combinação única de algoritmos de aprendizado de máquina e engenharia de recursos. O pipeline com a melhor classificação é geralmente aquele que o AutoAI recomenda para o seu conjunto de dados específico.

Não presuma que o pipeline com a melhor classificação seja automaticamente a escolha certa. Vale a pena comparar os dois ou três primeiros pipelines, em vez de escolher o primeiro sem questionar. Você pode clicar em qualquer um deles para verificar aspectos como quais características são mais importantes ou como o modelo está cometendo erros usando matrizes de confusão.

Etapa 3: Implemente seu modelo preditivo

Depois de escolher um pipeline vencedor, salve-o como um modelo em seu projeto. Em seguida, você deve promover esse modelo salvo para um espaço de implantação. Um espaço de implantação é um ambiente separado, projetado especificamente para cargas de trabalho de produção.

Você pode escolher entre implantação online e em lote. Uma implantação online oferece uma API REST em tempo real para previsões sob demanda. Uma implantação em lote avalia grandes conjuntos de dados em um cronograma definido.

Use a guia de testes integrada para enviar uma amostra de carga de entrada. Isso permite que você verifique o resultado da previsão antes de integrá-lo a sistemas posteriores. A implantação gera um endpoint de API e uma URL de pontuação para que aplicativos externos possam acessá-los.

Etapa 4: Monitore e avalie o desempenho do modelo

Um modelo treinado com dados históricos pode se deteriorar com o tempo, à medida que os padrões do mundo real mudam. Essa deterioração é chamada de desvio e pode reduzir silenciosamente a qualidade do modelo ao longo do tempo.

Para acompanhar continuamente o desempenho do seu modelo no mundo real e detectar falhas antes que se tornem um problema, habilite o monitoramento por meio do componente Watson OpenScale, vincule sua implantação à ferramenta de monitoramento e configure seus limites de qualidade para exatidão e precisão.

Se sua previsão envolver atributos confidenciais, certifique-se de configurar monitores de imparcialidade para garantir que tudo seja imparcial.

O sistema pode gerar explicações por previsão, mostrando exatamente quais características levaram a um resultado específico. A partir daí, você pode definir uma frequência mensal para revisar esses painéis de monitoramento e retreinar o modelo caso a qualidade diminua.

Antes de encerrarmos esta seção, é importante entender que cada etapa desse processo envolve pessoas diferentes. Sem um sistema para acompanhar a execução, o processo pode ficar lento rapidamente e sair do controle.

Um analista de dados é responsável por limpar e validar o conjunto de dados antes de enviá-lo

Um engenheiro de aprendizado de máquina executa o experimento do AutoAI e compara os principais pipelines

O mesmo engenheiro (ou um especialista em operações de ML) cuida da implantação do modelo e da configuração da API

Um cientista de dados ou líder de IA monitora o desempenho, analisa relatórios de desvio e decide quando é necessário um novo treinamento

Sem uma maneira estruturada de gerenciar isso, você pode rapidamente acabar dependendo de anotações dispersas, mensagens do Slack, e-mails ou da própria memória, e é aí que ocorrem atrasos e omissões. O gerenciamento de tarefas torna-se, portanto, fundamental.

Em vez de deixar essas etapas isoladas, o ClickUp Tasks oferece um sistema onde:

Cada etapa se torna uma tarefa rastreável

Cada tarefa é atribuída à pessoa certa

O progresso é visível em todo o fluxo de trabalho

Transforme cada etapa em uma tarefa clara e rastreável com o ClickUp Tasks

Mas não é só isso. Cada tarefa também conta com o contexto e os dados estruturados que sustentam sua execução.

Os campos personalizados podem capturar dados estruturados, como versão do modelo, fonte do conjunto de dados, métricas de avaliação, tipo de implantação ou frequência de retreinamento

Adicione estrutura a cada tarefa com detalhes importantes, como prioridades, métricas e categorias, usando os campos personalizados do ClickUp

O ClickUp Docs pode armazenar documentação de apoio, como diretrizes de preparação de dados, premissas do modelo, notas de experimentos ou instruções de implantação

Mantenha toda a sua documentação conectada ao trabalho que ela apoia com o ClickUp Docs

Assim, em vez de tarefas vagas, elas se tornam unidades de trabalho totalmente contextualizadas, claras, atribuídas e prontas para execução.

Mas isso não se limita apenas ao acompanhamento de tarefas; essas tarefas não são ações pontuais. São fluxos de trabalho contínuos que exigem constantemente um certo nível de ação manual repetitiva.

Por exemplo:

Se a precisão do modelo cair abaixo do seu limite, alguém precisa ser designado para retreiná-lo

Se o OpenScale sinalizar um desvio, esse alerta precisa ser transformado em uma tarefa com um responsável definido

Se uma implantação falhar durante o teste, ela precisa ser registrada, atribuída e resolvida rapidamente

O ClickUp Automations vai um passo além, eliminando as transferências manuais entre esses fluxos de trabalho ao acionar ações automáticas com base em condições predefinidas.

Se um novo conjunto de dados for carregado, uma tarefa de validação é criada automaticamente e atribuída ao analista de dados. Assim que for marcada como “Pronta”, uma tarefa de treinamento de modelo é automaticamente atribuída ao engenheiro de aprendizado de máquina. Quando o treinamento estiver concluído, uma tarefa de implantação é acionada para o especialista em operações de aprendizado de máquina.

Acionar automaticamente a próxima etapa do seu fluxo de trabalho — atribuir tarefas, atualizar status e manter o trabalho em andamento com as automações do ClickUp

Dessa forma, cada etapa flui para a seguinte sem transferências manuais. As tarefas são criadas, atribuídas e enriquecidas com contexto automaticamente, de modo que todo o fluxo de trabalho continua sem interrupções.

Casos de uso de análise preditiva para equipes

Estas são as formas mais comuns como as equipes estão utilizando a análise preditiva:

Previsão de demanda : Prevê a demanda por seus produtos no próximo trimestre para que sua equipe de operações possa estocar com antecedência e evitar faltas Prevê a demanda por seus produtos no próximo trimestre para que sua equipe de operações possa estocar com antecedência e evitar faltas

Previsão de rotatividade de clientes : Classifica seus clientes atuais de acordo com a probabilidade de eles deixarem a empresa e encaminha as contas de alto risco para fluxos de trabalho de retenção Classifica seus clientes atuais de acordo com a probabilidade de eles deixarem a empresa e encaminha as contas de alto risco para fluxos de trabalho de retenção

Pontuação de risco do projeto : sinaliza os projetos que provavelmente não cumprirão os prazos com base em padrões históricos, como alterações no escopo sinaliza os projetos que provavelmente não cumprirão os prazos com base em padrões históricos, como alterações no escopo

Previsão do funil de vendas : Prevê quais negócios têm maior probabilidade de serem fechados e fornece às suas equipes de receita uma previsão confiável Prevê quais negócios têm maior probabilidade de serem fechados e fornece às suas equipes de receita uma previsão confiável

Previsão de incidentes de TI : Identifica componentes da infraestrutura com probabilidade de falha com base em padrões de log Identifica componentes da infraestrutura com probabilidade de falha com base em padrões de log

Em tudo isso, é importante observar que o valor dessas previsões só se multiplica quando os resultados são incorporados diretamente às ferramentas nas quais sua equipe já executa as decisões que elas influenciam.

🎯 Nossa sugestão: traga esses insights para um espaço de trabalho de IA convergente, como o ClickUp.

Com o ClickUp, você não está apenas gerenciando fluxos de trabalho de treinamento de modelos. Você também está executando suas operações diárias no mesmo lugar, para que essas previsões possam acionar diretamente o trabalho real entre as equipes.

Para marketing , uma previsão de segmento de alta intenção pode criar automaticamente tarefas de campanha

Para vendas , os resultados da pontuação de leads podem se transformar em tarefas de abordagem priorizadas

Para operações, previsões de risco (como rotatividade ou falhas) podem acionar acompanhamentos ou intervenções

Cada equipe pode estruturar seus próprios fluxos de trabalho dentro do ClickUp Tasks, assim como sua equipe de ML faz para treinamento e implantação. É o mesmo sistema, apenas com casos de uso diferentes.

E não para na execução. Com os painéis do ClickUp, você pode:

Visualize insights preditivos (por exemplo, segmentos de alto risco versus baixo risco)

Acompanhe o andamento das tarefas criadas a partir desses insights nas diferentes equipes

Monitore a carga de trabalho entre as equipes

Veja como as previsões estão se traduzindo em resultados

Visualize seus dados e acompanhe o progresso em tempo real — transforme insights em visualizações claras e acionáveis em todo o seu fluxo de trabalho, com os painéis do ClickUp

Tudo o que você precisa fazer é escolher o widget de sua preferência, seja gráficos de barras, gráficos de pizza, gráficos de linhas ou indicadores de progresso. Dessa forma, seu modelo não fica restrito a uma ferramenta e sua execução não fica restrita a outra; tudo permanece conectado em um único lugar.

Suas percepções também não servem apenas para informar decisões; elas as desencadeiam, são atribuídas, acompanhadas e, de fato, executadas.

💡 Dica profissional: Você pode usar o ClickUp Brain como seu assistente de IA integrado em todo o seu espaço de trabalho. Não se trata de uma ferramenta separada; é a camada de inteligência dentro do seu espaço de trabalho do ClickUp, o que significa que ela já possui o contexto para suas tarefas, dados e fluxos de trabalho. Assim, em vez de apenas acompanhar tarefas, você tem um assistente de IA trabalhando ao seu lado, ajudando-o a entender o que está acontecendo e a agir mais rapidamente no que precisa ser feito a seguir. Por exemplo, você pode @mencionar o Brain em um comentário de tarefa, assim como faria com um colega de equipe, e perguntar: “Resuma o relatório de desvio mais recente e destaque o que requer atenção.”

“O que mudou no desempenho do nosso modelo nos últimos 30 dias?” Experimente o ClickUp Brain Obtenha respostas instantâneas, gere conteúdo e descubra insights sem sair do seu fluxo de trabalho com o ClickUp Brain Ele extrairá dados da sua área de trabalho e fornecerá uma resposta clara e instantânea. Ele também pode gerar tarefas para você. Você pode pedir para ele: Escreva uma breve atualização para as partes interessadas explicando por que um modelo foi reimplantado

Elabore um plano de retreinamento com base nas recentes quedas de desempenho

Crie uma lista de verificação para validar um novo conjunto de dados antes do treinamento

Como o ClickUp oferece um Espaço de Trabalho Convergente, sua equipe não precisa mais lidar com ferramentas separadas para comunicação e execução.

Todas as suas conversas podem ocorrer diretamente no ClickUp Chat, seja para discutir uma queda na precisão do modelo, analisar um alerta de desvio sinalizado ou decidir os próximos passos após uma implantação malsucedida.

Mas, mais importante ainda, essas conversas não ficam paradas.

Para garantir que as discussões resultem em ações, use a função “Atribuir comentários”. No meio de qualquer conversa, você pode atribuir uma mensagem a um membro específico da equipe, transformando-a instantaneamente em uma tarefa clara a ser executada.

Transforme as conversas da equipe em ação atribuindo comentários e acompanhando as próximas etapas com o ClickUp Chat

Assim, em vez de as conversas ficarem esquecidas ou terminarem com um “devemos fazer isso”, elas se transformam em tarefas que são realmente executadas e acompanhadas do início ao fim, tudo dentro do ClickUp Chat.

🎥 Para entender melhor o panorama geral das aplicações de IA nos negócios, assista a esta visão geral de casos de uso reais de IA que demonstram como as organizações estão aplicando inteligência artificial em diferentes funções e setores. ✨

Limitações do uso do IBM Watsonx para análise preditiva

Toda ferramenta tem suas vantagens e desvantagens, e o Watsonx não é exceção. Ele é poderoso, sim, mas considere estas limitações antes de adotar a plataforma:

Curva de aprendizado: a configuração de espaços de implantação e monitores de governança ainda exige um bom entendimento dos conceitos de plataforma em nuvem; portanto, pode não ser a melhor opção se sua equipe ainda não tiver muita experiência com ferramentas ou infraestrutura em nuvem

Gerenciamento manual de dados : a plataforma não automatiza a parte mais difícil da limpeza e estruturação de dados brutos, o que significa que sua equipe ainda precisa lidar manualmente com uma grande quantidade de preparação de dados antes que você possa obter resultados confiáveis

Custos de computação: Os experimentos de treinamento e a hospedagem de implantações ativas no IBM Watsonx são cobrados com base no uso; portanto, para cargas de trabalho em crescimento, os recursos de nuvem podem ser rapidamente consumidos à medida que você expande, resultando em custos mais elevados

Integração de fluxo de trabalho: Para agir com base nas previsões, é necessário conectar-se a ferramentas externas de gerenciamento de projetos

Complexidade da governança : A configuração de monitores de equidade e desvio envolve várias etapas que podem parecer pesadas para equipes menores A configuração de monitores de equidade e desvio envolve várias etapas que podem parecer pesadas para equipes menores

Essas limitações apenas destacam onde ferramentas complementares devem entrar em ação. Isso é especialmente verdadeiro na parte de ação do pipeline de previsão.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. Quais são as três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA já estivesse integrada ao seu espaço de trabalho e fosse segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele compreende comandos em linguagem simples, resolvendo as três principais preocupações relacionadas à adoção de IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

O Watsonx não é a única opção disponível no mercado para modelagem preditiva. Dependendo do seu nível de conhecimento técnico, outras plataformas podem se adequar melhor à sua pilha de tecnologias. A tabela abaixo apresenta uma comparação rápida entre elas.

Ferramenta Ideal para Principal diferencial IBM Watsonx Equipes empresariais que precisam de IA regulamentada e auditável AutoAI + governança integrada e monitoramento de desvios Google Vertex AI Equipes que já estão no Google Cloud Integração estreita com o BigQuery e os serviços do GCP Azure Machine Learning Organizações do ecossistema da Microsoft Conexão nativa com o Power BI e o Azure DevOps Amazon SageMaker Equipes nativas da AWS com recursos de engenharia de ML Ampla biblioteca de algoritmos e ambiente de notebook flexível DataRobot Analistas de negócios que desejam um ML totalmente automatizado Automação de ponta a ponta com padrões de explicabilidade robustos ClickUp Brain Equipes que precisam de insights baseados em IA integrados diretamente em seus fluxos de trabalho de projetos IA sensível ao contexto que funciona em tarefas, documentos e painéis sem a necessidade de alternar entre ferramentas

📮 ClickUp Insight: A alternância de tarefas está minando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da necessidade de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular de uma reunião para outra. E se você pudesse eliminar essas interrupções que custam caro? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e chat) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir do chat, documentos, quadros brancos e muito mais — enquanto os recursos baseados em IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Não se limite a prever, execute com o ClickUp

O uso do IBM Watsonx para análise preditiva segue um caminho claro, desde a preparação dos dados até o monitoramento de desvios, mas essa é a parte mais simples. O verdadeiro trabalho está em garantir que essas previsões realmente mudem a forma como sua equipe trabalha.

Previsões que ficam em painéis que ninguém verifica são simplesmente um desperdício de recursos computacionais, e as equipes que estão obtendo valor real conectam os resultados de seus modelos diretamente aos fluxos de trabalho de execução por meio de alertas automatizados e tarefas reordenadas por prioridade.

Se você deseja um único espaço de trabalho onde insights de IA, execução de projetos e comunicação da equipe já estejam integrados, comece hoje mesmo gratuitamente com o ClickUp. ✨

Perguntas frequentes

Trata-se de uma plataforma empresarial de dados e IA para a criação, o treinamento e a implantação de modelos de aprendizado de máquina. As equipes a utilizam para gerenciar seus data lakehouses e monitorar a governança de IA a partir de um único ambiente de nuvem.

O AutoAI é uma ferramenta sem código que analisa automaticamente seus dados tabulares para selecionar os melhores algoritmos de aprendizado de máquina. Ele cria características e classifica os modelos candidatos em um ranking para que você possa implantar a opção mais precisa.

A plataforma requer um conhecimento sólido dos conceitos de nuvem para configurar espaços de implantação e monitores de governança. Além disso, ela não automatiza o processo manual de limpeza e estruturação dos dados brutos antes do upload.