As 10 principais ferramentas de Big Data para análises e relatórios de negócios em 2024

Os dados são responsáveis por decisões e estratégias na maioria das empresas em praticamente todos os principais setores. A dependência dos dados está se multiplicando em um ritmo sem precedentes.

E não estamos mais falando de gigabytes. A maioria das empresas gera dados que valem terabytes ou mais! E todos esses dados podem conter percepções ocultas, sinais de alarme para riscos e oportunidades que valem a pena ser aproveitadas. Isso é big data! E seu potencial para orientar decisões de negócios é imenso.

O Apache Cassandra é um sistema de banco de dados distribuído de código aberto de primeira linha, conhecido por sua excepcional escalabilidade e alta disponibilidade sem um único ponto de falha.

Ele se destaca por lidar com grandes quantidades de dados em vários servidores de commodities, garantindo tolerância robusta a falhas e replicação contínua de dados em data centers distribuídos geograficamente.

O Cassandra foi projetado para atender às demandas dos mais rigorosos aplicativos de big data. Ele oferece escalabilidade linear e excelente desempenho sob cargas pesadas, o que o torna a escolha ideal para empresas que precisam de soluções de gerenciamento de dados eficientes e escaláveis.

Sua arquitetura descentralizada oferece suporte a implantações globais e distribuídas, ao mesmo tempo em que fornece um design de esquema flexível e opções de consistência fortes.

Essa combinação de recursos posiciona o Cassandra como uma ferramenta indispensável no kit de ferramentas de big data, atendendo a aplicativos que exigem confiabilidade, flexibilidade e serviço ininterrupto.

Melhores recursos do Cassandra

Implemente seus projetos com replicação avançada de dados entre centros de dados

Permite alterações no esquema do banco de dados sem bloquear o sistema

Otimizar o acesso e o armazenamento de grandes conjuntos de dados

Limitações do Cassandra

Requer um planejamento cuidadoso da modelagem de dados para evitar problemas de desempenho

Preços do Cassandra

Gratuito

Cassandra ratings & reviews

G2: 4.1/5 (mais de 30 avaliações)

4.1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

3. Cloudera

via Cloudera_

A Cloudera é uma plataforma abrangente para gerenciar e analisar dados, integrando um conjunto de tecnologias de processamento e análise de dados em uma única estrutura.

Ela aproveita o sistema de arquivos distribuídos Hadoop da Apache em seu núcleo, aprimorando-o com ferramentas adicionais para facilitar o processamento de dados, a análise e o aprendizado de máquina em escala.

Conhecida por seus recursos de nível empresarial, a Cloudera oferece recursos robustos de segurança, governança e gerenciamento, o que a torna uma das favoritas das empresas que buscam liberar o valor de seus dados.

Sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados em diversos ambientes - no local, na nuvem ou híbridos - permite que as organizações obtenham insights úteis e impulsionem a inovação.

Ao se integrar a várias fontes de dados e oferecer suporte a análises avançadas, a Cloudera capacita as empresas a navegar facilmente pelas complexidades do Big Data.

Melhores recursos do Cloudera

Aprimore a análise com recursos integrados de aprendizado de máquina e IA

Acomodar volumes de dados crescentes com armazenamento escalável

Escolha entre uma variedade de componentes, como Apache Kafka, Apache HBase, Apache Solr e Apache Impala, e execute-os em um cluster compartilhado

Limitações do Cloudera

Apresenta uma curva de aprendizado complexa para novos usuários não familiarizados com seu amplo conjunto de ferramentas

Preços da Cloudera

CDP Public Cloud:

Engenharia de dados : uS$ 0,07/CCU (taxa por hora)

: uS$ 0,07/CCU (taxa por hora) Armazém de dados : uS$ 0,07/CCU (taxa por hora)

: uS$ 0,07/CCU (taxa por hora) Banco de dados operacional : uS$ 0,08/CCU (taxa por hora)

: uS$ 0,08/CCU (taxa por hora) Aprendizado de máquina : uS$ 0,20/CCU (taxa por hora)

: uS$ 0,20/CCU (taxa por hora) Hub de dados : uS$ 0,04/CCU (taxa por hora)

: uS$ 0,04/CCU (taxa por hora) Gerenciamento de fluxo : uS$ 0,15/CCU (taxa por hora)

: uS$ 0,15/CCU (taxa por hora) Implantações de fluxo de dados e sessões de teste: uS$ 0,30/CCU (taxa por hora)

Nuvem privada CDP:

Edição Base: US$ 10.000/nó + variável (assinatura anual)

US$ 10.000/nó + variável (assinatura anual) Serviços de dados: uS$ 650/CCU (assinatura anual)

Cloudera ratings & reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Hadoop

via Hadoop_

O Apache Hadoop revolucionou a forma como lidamos com big data, oferecendo uma estrutura robusta para armazenar e processar grandes conjuntos de dados em clusters de computadores usando modelos de programação simples.

Ele foi projetado para ser dimensionado de servidores individuais a milhares de máquinas, cada uma oferecendo computação e armazenamento locais. Os principais recursos, como seu sistema de arquivos distribuídos (HDFS) e o modelo de programação MapReduce, permitem o processamento e a análise eficientes de dados em grande escala.

A capacidade do Hadoop de armazenar e analisar dados em qualquer formato e sua alta tolerância a falhas o tornam uma ferramenta indispensável para empresas que lidam com grandes quantidades de dados estruturados.

Sua natureza de código aberto e o suporte da comunidade aumentam ainda mais seu apelo, oferecendo uma solução econômica para os desafios de Big Data.

Melhores recursos do Hadoop

Processar dados em paralelo em várias máquinas usando o modelo MapReduce

Escalar linearmente para lidar com petabytes de dados em milhares de servidores

Oferecer alta tolerância a falhas por meio de replicação de dados e recuperação automática

Beneficiar-se de um grande ecossistema de ferramentas e extensões para aprimorar a funcionalidade

Limitações do Hadoop

Requer configuração e manutenção extensas, especialmente para grandes clusters

Apresenta uma curva de aprendizado acentuada para quem não está familiarizado com sua arquitetura e ecossistema

Preços do Hadoop

**Gratuito

Avaliações e opiniões sobre o Hadoop

G2: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

4,4/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: N/A

5. Tempestade Apache

via Tempestade Apache_

O Apache Storm é outro sistema de computação avançado e de código aberto que se destaca no processamento de fluxos de dados ilimitados em tempo real.

Ao contrário dos modelos de dados de processamento em lote, o Storm processa os dados instantaneamente à medida que eles chegam, permitindo que você gere insights imediatamente.

O design escalável e tolerante a falhas do Storm permite que ele processe milhões de tuplas por segundo por nó. Ele é adequado para aplicativos que exigem análise em tempo real, aprendizado de máquina on-line, computação contínua e RPC (Remote Procedure Call) distribuído.

As APIs fáceis de usar, a estrutura de código aberto e o modelo de programação simples do Storm facilitam o desenvolvimento e a implantação rápidos de aplicativos de análise em tempo real, integrando-se perfeitamente ao ecossistema mais amplo do Hadoop e a várias fontes de dados para soluções abrangentes de Big Data.

Os melhores recursos do Apache Storm

Lidar com fluxos de dados maciços em ambientes distribuídos

Garantir o processamento de dados com arquitetura tolerante a falhas, mesmo após falhas nos nós

Desenvolver aplicativos de forma flexível com suporte a diversas linguagens de programação

Processar dados sensíveis ao tempo com eficiência e baixa latência

Limitações do Apache Storm

Oferece suporte limitado para processamento em lote, concentrando-se principalmente em fluxos de dados em tempo real

Requer ajuste manual para otimização, o que pode ser complexo e demorado

Preços do Apache Storm

**Gratuito

Apache Storm ratings & reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. HPCC

via HPCC_

O HPCC Systems, desenvolvido pela LexisNexis Risk Solutions, é uma poderosa ferramenta de big data reconhecida por sua capacidade de lidar com volumes substanciais de dados sem esforço, o que o torna uma solução ideal para aplicativos de big data.

Essa plataforma atende às organizações que lidam com vastos conjuntos de dados e demandas complexas de processamento de Big Data - ela oferece escalabilidade, flexibilidade e desempenho.

O HPCC funciona com uma arquitetura exclusiva e uma linguagem de programação centrada em dados chamada ECL (Enterprise Control Language). Com seus recursos eficientes de processamento e análise, os sistemas HPCC facilitam o manuseio de grandes volumes de dados, oferecendo uma alternativa robusta às soluções tradicionais de RDBMS (Relational Database Management System) e baseadas em Hadoop.

Além disso, o HPCC Systems inclui ferramentas robustas de criação de perfil, limpeza e transformação de dados - uma vantagem para o gerenciamento de dados.

Além disso, a plataforma integra algoritmos avançados de aprendizado de máquina para análise preditiva de ponta, permitindo que as organizações extraiam insights valiosos de seus dados.

Melhores recursos da HPCC

Obtenha suporte para vários formatos e tipos de dados, como dados estruturados e não estruturados

Acelere o processamento e a análise de dados com o processamento paralelo

Conecte-se a várias ferramentas de visualização de dados para transformar dados complexos em recursos visuais fáceis de entender

Aproveite os recursos de nível empresarial, como segurança, governança e gerenciamento

Limitações do HPCC

O ECL pode não ser familiar para novos usuários e exigir uma curva de aprendizado em comparação com as linguagens de processamento de dados mais comumente usadas

A integração com ferramentas e sistemas de terceiros pode ser desafiadora

Preços do HPCC

**Gratuito

Avaliações e opiniões sobre HPCC

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Tabela

via Tableau_

O Tableau ganhou ampla aceitação como uma ferramenta de visualização de dados que permite aos usuários transformar conjuntos de dados grandes e complexos em visualizações intuitivas e interativas_

.

Sua interface amigável e recursos analíticos avançados o tornam acessível a usuários técnicos e não técnicos, promovendo a tomada de decisões orientada por dados.

Essa ferramenta também é compatível com várias fontes de dados, incluindo feeds de dados em tempo real.

Com recursos como a funcionalidade de arrastar e soltar, análises avançadas e ferramentas de colaboração, o Tableau permite que os usuários descubram informações facilmente e as compartilhem entre organizações, aprimorando as estratégias de business intelligence.

Melhores recursos do Tableau

Analise várias fontes de dados, desde planilhas autônomas até bancos de dados completos e serviços em nuvem

Analisar dados em tempo real para tomar decisões rápidas

Aproveite a análise avançada, incluindo modelagem preditiva e análise de tendências

Colaborar e compartilhar insights com painéis e relatórios interativos

Personalize amplamente as visualizações para atender a necessidades comerciais específicas

Limitações do Tableau

Os controles de formatação poderiam ser melhorados

Alguns usuários dizem que o Tableau não tem o ecossistema e o suporte generalizados encontrados em plataformas de Big Data mais populares, como o Hadoop, o que pode limitar os recursos para solução de problemas e aprendizado

Preços do Tableau

Gratuito

Tableau Creator: Preço personalizado

Preço personalizado Tableau Explorer: Preço personalizado

Preço personalizado Tableau Viewer: Preço personalizado

Classificações e resenhas do Tableau

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. Estatísticas iQ

via Estatísticas iQ_

O Stats iQ do Qualtrics está entre as ferramentas de análise estatística mais poderosas do mundo e também entre as mais fáceis de usar.

A ferramenta transforma a forma como os dados são analisados, simplificando análises estatísticas complexas, permitindo que iniciantes e especialistas obtenham percepções significativas de seus dados.

Sua integração com plataformas como a Qualtrics e outras ferramentas de análise de dados permite que os usuários identifiquem automaticamente tendências, relacionamentos e padrões nas respostas de suas pesquisas sem a necessidade de conhecimento estatístico profundo.

O Stats iQ pode executar um Teste Exato de Fisher ou um Teste Qui-Quadrado quando duas variáveis categóricas estão relacionadas. Ele também pode decidir e aplicar automaticamente o método de regressão mais preciso.

Ao usar várias fontes de dados e aproveitar os recursos avançados de análise, ele democratiza a análise de dados, garantindo que os insights acionáveis sejam acessíveis a todos os usuários. Com esses recursos, ele ajuda as organizações a aprimorar seus processos de tomada de decisão e planejamento estratégico.

Os melhores recursos do Stats iQ

Identifique os principais fatores dos resultados da pesquisa por meio de análises de regressão e correlação

Simplificar a interpretação dos resultados com resumos em linguagem simples

Visualize e compreenda conjuntos de dados complexos por meio de gráficos e quadros claros e intuitivos

Limitações do Stats iQ

O desbloqueio de recursos avançados pode exigir a assinatura de planos Qualtrics de nível superior

Preços do Stats iQ

**Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Stats iQ

G2 : 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

9. Kafka

via Kafka_

O Apache Kafka é uma importante plataforma de processamento de fluxo de código aberto que lida com feeds de dados em tempo real com alta taxa de transferência e escalabilidade.

Ele tem a capacidade de processar e gerenciar fluxos maciços de dados de forma eficiente, o que o torna uma ferramenta indispensável para empresas que precisam de monitoramento em tempo real, fornecimento de eventos e agregação de registros.

A arquitetura distribuída, a tolerância a falhas e a alta disponibilidade do Kafka garantem que os dados fluam sem problemas entre produtores e consumidores, facilitando facilmente pipelines de processamento complexos.

Seus recursos de desempenho oferecem suporte a vários casos de uso, desde mensagens até rastreamento de atividades de sites, permitindo que as organizações obtenham insights instantâneos e respondam aos eventos à medida que eles ocorrem.

Melhores recursos do Kafka

Processar grandes volumes de fluxos de dados em tempo real para um processamento de dados eficiente

Dimensionar horizontalmente para acomodar as crescentes necessidades da ciência de dados

Garantir tolerância a falhas e alta disponibilidade por meio de uma arquitetura distribuída

Facilitar a integração confiável de dados entre diferentes sistemas e aplicativos

Acesse o armazenamento durável de fluxos de dados para análise de dados históricos

Limitações do Kafka

Não possui um sistema de monitoramento integrado e abrangente e requer ferramentas externas para o acompanhamento detalhado do desempenho

Requer um conhecimento operacional significativo para gerenciar e otimizar sua infraestrutura

Preços do Kafka

**Gratuito

Kafka ratings & reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Zoho Analytics

via Zoho Analytics_

O Zoho Analytics é uma sofisticada plataforma de análise e business intelligence (BI).

Essa ferramenta baseada na nuvem oferece um conjunto abrangente de recursos para integração, processamento e visualização de dados, permitindo que os usuários criem facilmente painéis e relatórios perspicazes.

Além disso, ela suporta uma ampla gama de fontes de dados, incluindo arquivos, feeds, bancos de dados, armazenamento em nuvem e aplicativos on-line/off-line. O Zoho Analytics aproveita as tecnologias de IA e aprendizado de máquina para fornecer análises inteligentes, insights preditivos e preparação automatizada de dados.

Sua interface intuitiva de arrastar e soltar simplifica a criação de relatórios complexos, tornando a análise avançada acessível a usuários de todos os níveis de habilidade. Seus robustos recursos de colaboração facilitam o compartilhamento e a discussão de insights nas equipes.

Os melhores recursos do Zoho Analytics

Permita a análise colaborativa por meio de compartilhamento, comentários e discussões

Automatizar a preparação de dados e a geração de relatórios para economizar tempo

Garanta o manuseio e a análise seguros dos dados com medidas robustas de privacidade

Limitações do Zoho Analytics

A integração com produtos que não são da Zoho, embora possível, pode não ser tão perfeita quanto a dos produtos do ecossistema Zoho

As opções de personalização podem ser esmagadoras e complexas de navegar para iniciantes

Preços do Zoho Analytics

**Nuvem

Basic US$ 30/mês por 3 usuários (para 0,5 milhão de linhas)

Standard US$ 60/mês por 5 usuários (para 1 milhão de linhas)

Premium US$ 145/mês por 15 usuários (para 5 milhões de linhas)

Enterprise US$ 575/mês por 50 usuários (para 50 milhões de linhas)

Personalizado opções de preços

**No local

Professional US$ 30 por usuário por mês (cobrado anualmente)



Zoho Analytics ratings & reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 290 avaliações)

Outras ferramentas de visualização e gerenciamento de dados de IA

Enquanto o Apache Kafka e plataformas semelhantes se concentram na análise de big data para simplificar as decisões orientadas por dados, software de relatórios comerciais_

tais como ClickUp_

oferece recursos mais abrangentes para aumentar a produtividade e otimizar os processos de gerenciamento de projetos.

ClickUp

O ClickUp, com seus recursos inovadores de IA, oferece uma abordagem transformadora para relatórios de dados, resumindo pesquisas e gerando insights a partir de documentos. Ele foi projetado para revolucionar a eficiência e a produtividade do trabalho em várias funções e setores.

Visualize seus dados

Obtenha uma visão geral de alto nível do progresso de seu projeto em Dashboards no ClickUp

O software de relatórios permite que os gerentes criem painéis de controle abrangentes Dashboards do ClickUp_

como seu centro de controle de missão. É fácil adicionar widgets, inserir seus dados e personalizar os recursos visuais. Você pode ter uma visão geral de seus projetos em um único lugar para gerenciar pessoas, tarefas, tempo, documentos, incorporações e sprints com mais eficiência.

Além disso, o ClickUp permite que você defina suas metas anuais, mensais e metas trimestrais_

e controlar o tempo de cada funcionário em um único painel. Plataforma de gerenciamento de recursos do ClickUp_

reúne os ativos da sua empresa, o controle de tempo e o gerenciamento de formulários em um único local para uma alocação de recursos mais inteligente. Ela o ajuda a visualizar o grau de aproveitamento da sua equipe.

Simplifique o gerenciamento de capacidade e a alocação de carga de trabalho usando o widget de carga de trabalho do ClickUp Dashboards

Da mesma forma, Visualização da carga de trabalho do ClickUp_

mostra a produtividade da sua equipe, acompanhando a conclusão das tarefas atribuídas a ela em relação ao conjunto de capacidades.

Melhore os relatórios comerciais com o ClickUp Brain ClickUp Brain _

fortalece os relatórios comerciais no ClickUp, combinando dados em silos para gerar insights acionáveis. Ele permite que os usuários tomem decisões orientadas por dados em praticamente todos os cenários de negócios.

Por exemplo, o ambiente orientado por IA da plataforma simplifica a análise de dados complexos, facilitando às equipes a visualização de fluxos de trabalho e a previsão de resultados com mais precisão.

Resuma dados e gere percepções a partir de seus documentos e pesquisas usando o ClickUp Brain

Veja como:

AI Knowledge Manager: Permite que os usuários façam perguntas e recebam respostas de seus documentos, tarefas e projetos, fornecendo respostas instantâneas e precisas com base no contexto de trabalho no ClickUp. Ele também pode resumir relatórios complexos e gerarmodelos de diagramas de fluxo de dados_ garantindo que as equipes tenham um roteiro claro para as tarefas de processamento e integração de dados

Permite que os usuários façam perguntas e recebam respostas de seus documentos, tarefas e projetos, fornecendo respostas instantâneas e precisas com base no contexto de trabalho no ClickUp. Ele também pode resumir relatórios complexos e gerarmodelos de diagramas de fluxo de dados_ garantindo que as equipes tenham um roteiro claro para as tarefas de processamento e integração de dados Escritor de IA para o trabalho : Ajuda a criar conteúdo e a responder rapidamente com um assistente adaptado para o trabalho. Ajuda a escrever relatórios precisos e a comunicar o progresso às partes interessadas do projeto com um assistente de redação integrado treinado em linguagem específica do local de trabalho

: Ajuda a criar conteúdo e a responder rapidamente com um assistente adaptado para o trabalho. Ajuda a escrever relatórios precisos e a comunicar o progresso às partes interessadas do projeto com um assistente de redação integrado treinado em linguagem específica do local de trabalho Gerenciador de projetos de IA: Automatiza resumos de projetos, atualizações de progresso e stand-ups, eliminando relatórios manuais e repetitivos por meio de atualizações precisas de IA e relatórios de status

Em essência, o ClickUp Brain facilita a identificação de tendências, padrões e exceções em seus dados. Isso permite o acesso rápido aos principais insights e à tomada de decisões informadas. Graças a seus poderosos recursos analíticos, você pode se aprofundar em pontos de dados específicos para descobrir a causa raiz dos problemas ou entender as tendências com mais detalhes.

melhores recursos do #### ClickUp

Use um painel centralizado para acompanhar as métricas, o progresso e os KPIs do projeto em uma única tela

Integre mais de 1.000 ferramentas, incluindo o Tableau, para simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade comIntegrações do ClickUp_

Automatize tarefas e processos de rotina por meio de integrações personalizadasAutomações do ClickUp_ economizando tempo e reduzindo erros

UseModelos ClickUp_ para criar relatórios e resumos digeríveis para dados complexos

Com o modelo de relatório de análise do ClickUp, você obterá os insights necessários para acompanhar seu progresso e tomar decisões mais inteligentes - tudo em um só lugar!

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado devido ao grande número de recursos disponíveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/ mês por usuário

$7/ mês por usuário Empresarial: $12/ mês por usuário

$12/ mês por usuário Empresa: Preço personalizado

Preço personalizado o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/usuário por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Escolhendo a ferramenta de Big Data certa para gerar decisões impactantes

As ferramentas de Big Data permitem que você extraia insights valiosos de conjuntos de dados enormes. Esses insights podem informar uma melhor tomada de decisão, otimizar processos e impulsionar a inovação em todas as áreas de sua empresa. Ao aproveitar o poder do Big Data, você pode obter uma vantagem competitiva significativa e alcançar resultados notáveis.

A seleção da ferramenta de Big Data correta depende de suas necessidades e objetivos específicos. Considere cuidadosamente seu volume de dados, orçamento, conhecimento técnico e funcionalidades desejadas antes de tomar uma decisão. Não tenha medo de pesquisar e comparar diferentes opções para encontrar a opção perfeita para sua organização.

Embora o ClickUp não seja uma ferramenta dedicada de análise de big data, ele pode desempenhar uma função vital em seu processo de tomada de decisão orientada por dados. O ClickUp se integra perfeitamente às ferramentas populares de big data, permitindo que você centralize seus dados e conecte seus insights com recursos acionáveis de gerenciamento de projetos. Registre-se no ClickUp_

hoje gratuitamente para potencializar sua análise de dados com recursos de IA e simplificar as operações de suas equipes de gerenciamento de dados!