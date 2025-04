As 25 principais ferramentas de gerenciamento de dados para empresas modernas

Os dados estão em toda parte, mas dar sentido a eles? Esse é o verdadeiro desafio.

Com sistemas que não se comunicam entre si e processos que consomem muito tempo, os analistas de negócios e os gerentes de TI muitas vezes se veem lutando contra incêndios em vez de inovar.

Entre as ferramentas de gerenciamento de dados. 📊

Neste guia, destacamos 25 dessas soluções modernas de software que podem simplificar seu fluxo de trabalho e manter seus dados sob controle.

Vamos começar explicando como escolher a ferramenta perfeita para suas necessidades.

Resumo de 60 segundos Aqui está nosso resumo das 25 melhores ferramentas de gerenciamento de dados disponíveis atualmente: 1. ClickUp: Melhor para gerenciamento de dados centrado na equipe e com tecnologia de IA 2. Informatica: melhor para integração e governança de dados escalonáveis 3. Talend: Melhor para integração versátil de dados baseada em nuvem 4. IBM Cloud Pak for Data: Melhor para soluções de dados nativas da nuvem e orientadas por IA 5. Amazon Web Services: O melhor para armazenamento e análise de dados em nuvem escalonáveis 6. Google Cloud: Melhor para pipelines de dados em tempo real e análise de IA 7. Banco de dados autônomo da Oracle: O melhor para o gerenciamento automatizado de dados mestres 8. Snowflake: Melhor para armazenamento de dados em várias nuvens e compartilhamento de dados 9. Plataforma Denodo 9. 1: melhor para virtualização de dados e acesso unificado 10. SAP Data Intelligence: Melhor para orquestração de dados complexos 11. Microsoft Purview: Melhor para governança de dados híbridos 12. Collibra Data Intelligence Cloud: Melhor para catalogação de dados e rastreamento de linhagem 13. Refinaria de dados da Veritone: Melhor para análise de dados não estruturados orientada por IA 14. Microsoft Azure AI Foundry: Melhor para integração de modelos de IA em pipelines de dados 15. Tableau: Melhor para visualização intuitiva de dados e BI de autoatendimento 16. Qlik Sense: melhor para exploração de dados associativos e análises avançadas 17. Alteryx: melhor para automatizar a preparação de dados e a análise avançada 18. KNIME: melhor para desenvolver pipelines de ciência de dados e modelos de ML 19. Looker do Google: Melhor para exploração ilimitada de dados e BI na nuvem 20. Polymer: Melhor para transformar dados brutos em painéis de controle acionáveis 21: ASK BOSCO©: A melhor para análise de conversação e assistida por voz 22. DataRobot: Melhor para automatizar o desenvolvimento de modelos de IA 23. H2O. ai: melhor para estruturas de IA de código aberto e ML dimensionável 24. Akkio: Melhor para previsões de IA sem código e análises em tempo real 25. MonkeyLearn: Melhor para análise de dados de texto usando NLP

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de dados?

Uma excelente ferramenta de dados não apenas organiza as informações, mas também permite uma tomada de decisão mais rápida. Os principais recursos a serem procurados são:

Recursos de automação : Selecione uma ferramenta que lide com tarefas repetitivas, como limpeza de dados ou geração de relatórios

Insights em tempo real : Procure uma ferramenta que forneça análises de dados atualizadas para manter suas decisões relevantes

Interface amigável ao usuário : Escolha uma ferramenta que seja intuitiva para usuários não técnicos, mas robusta o suficiente para profissionais de TI

Forte segurança: Encontre uma ferramenta que tome : Encontre uma ferramenta que tome as precauções de segurança de dados necessárias para suas informações confidenciais

dica profissional: Saiba como usar a IA para automatizar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de dados. Veja como! 👇🏼

Explore as principais ferramentas de gerenciamento de dados mestres para fazer mais com seus dados.

Primeiramente, vamos dar uma olhada em uma lista de ferramentas abrangentes de integração e gerenciamento de dados:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de dados centrado na equipe e alimentado por IA)

Personalize a forma como você visualiza seus fluxos de trabalho de dados com as mais de 15 opções de visualização do ClickUp

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, traz a estratégia de gerenciamento de dados e a colaboração da equipe sob o mesmo teto. Sua rede neural alimentada por IA, ClickUp Brain , automatiza tarefas repetitivas, como entrada de dados e relatórios em tempo real, enquanto analisa dados históricos de projetos para prever cronogramas futuros.

Você também pode fazer perguntas ao Brain sobre projetos existentes e ele extrairá dados de tarefas, documentos e bate-papos relevantes para fornecer as informações mais recentes e relevantes.

Receba atualizações sobre tarefas, marcos, cargas de trabalho da equipe e muito mais com o ClickUp Brain

As visualizações personalizadas e os painéis do ClickUp facilitam a organização e a visualização das principais métricas, desde a alocação da carga de trabalho até o gerenciamento do orçamento. Ele se integra facilmente a outras ferramentas, como Tableau e Salesforce, reunindo diversos conjuntos de dados.

Além disso, as políticas de segurança do ClickUp garantem uma forte governança de dados e conformidade usando controle de acesso baseado em função e logs de auditoria.

Os dados dos clientes são hospedados pela Amazon Web Services (AWS), que possui certificação SOC 2 Tipo 2 e adere a padrões de segurança específicos do setor para manter a segurança e a conformidade da nuvem. Além disso, as equipes de segurança da ClickUp realizam rotineiramente testes de aplicativos, desempenho e penetração para reduzir os riscos e o roubo de dados.

Melhores recursos do ClickUp

50+ atributos personalizados Rastreia os dados do projeto por meio de ClickUp Dashboards usando

KPIs por meio de Oferece rastreamento robusto de ClickUp Templates para gerenciar o desempenho dos dados

Permite a colaboração tranquila da equipe por meio do ClickUp Chat sem alternar entre aplicativos

Limitações do ClickUp

Oferece uma grande variedade de recursos, o que pode ser um pouco cansativo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Enterprise : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Informatica (melhor para integração e governança de dados escalonáveis)

via Informatica

A Informatica é uma das mais populares ferramentas de gerenciamento de dados escaláveis que ajudam as empresas a transformar fontes de dados dispersas em insights claros e acionáveis. Graças ao seu design nativo da nuvem e às funções low-code/no-code, ela é flexível o suficiente para funcionar para todos - de pequenas startups a grandes empresas.

A plataforma facilita a combinação de recursos no local e na nuvem com suas opções de implementação híbrida. Além disso, recursos como a captura de dados alterados (CDC) e a arquitetura orientada por eventos garantem uma conectividade de várias fontes* sem problemas.

Melhores recursos da Informatica

As ferramentas de integração unificada de dados ajudam a conectar dados de várias fontes, incluindo bancos de dados tradicionais, como Oracle, plataformas de nuvem, como Salesforce, e sistemas de big data, como Hadoop, tudo em tempo real

Gerenciamento avançado da qualidade dos dados identifica inconsistências em conjuntos de dados usando perfil de dados , com o suporte de limpeza automatizada de dados e regras de qualidade personalizadas

Regras claras para acesso aos dados garantem o uso com rastreamento de linhagem de dados, conformidade com regulamentos como GDPR e HIPAA e controle de acesso baseado em função

Limitações da Informatica

Não funciona bem com conjuntos de dados dinâmicos

Preços da Informatica

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Informatica

G2: 4. 3/5 (mais de 100 avaliações)

3. Talend (melhor para integração versátil de dados baseada em nuvem)

via Talend

Talend é uma plataforma de integração de dados baseada na nuvem para empresas de médio porte para conectar e gerenciar dados de diversas fontes em um formato unificado e acionável, simplificando a criação de pipeline de dados.

Sua base de código aberto permite a personalização e a colaboração de dados por meio de repositórios compartilhados e controle de versão.

Melhores recursos do Talend

Amplos recursos de integração de dados com mais de 1.000 conectores pré-construídos para bancos de dados, serviços em nuvem e aplicativos, com suporte a processos ETL e ELT

Gerenciamento abrangente da qualidade dos dados com verificações de qualidade incorporadas que permitem definir regras personalizadas para limpar e validar dados durante a integração

Solução de gerenciamento de dados mestre (MDM) que o ajuda a controlar dados críticos, fornecendo uma visão única e confiável para melhorar a qualidade dos dados

Limitações do Talend

Curva de aprendizado acentuada de sua interface gráfica

Preços da Talend

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Talend

G2 : 4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 20 avaliações)

ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

4. IBM Cloud Pak for Data (melhor para soluções de dados nativas da nuvem e orientadas por IA)

via IBM Cloud Pak for Data

O IBM Cloud Pak for Data foi projetado para facilitar soluções de dados e análises orientadas por IA em ambientes de nuvem híbrida. É ideal para setores que precisam de forte conformidade em bancos de dados de gerenciamento de projetos.

Essa plataforma modular ajuda você a criar um tecido de dados que conecta dados isolados em todo o ciclo de vida dos dados - desde a coleta e a organização até a análise e a implementação de modelos.

A plataforma é construída no Red Hat OpenShift, garantindo que possa ser executada em vários ambientes, inclusive no local, em nuvens privadas e em nuvens públicas como AWS, Azure e Google Cloud.

Melhores recursos do IBM Cloud Pak for Data

Tecido de dados integrado que oferece virtualização avançada de dados, ajudando a sua equipe a acessar e consultar dados de várias fontes sem precisar movê-los

Análise orientada por IA integrando o IBM Watson AI para ML e NLP avançados e avaliação automatizada de modelos usando ferramentas como o Watson OpenScale

Governança de dados suportada pelo IBM Knowledge Catalog, que o ajuda a criar um repositório centralizado de metadados para classificar, catalogar e gerenciar o acesso aos dados

IBM Cloud Pak para limitações de dados

A configuração inicial pode ser complexa

Preços do IBM Cloud Pak for Data

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do IBM Cloud Pak for Data

G2: 4. 3/5 (90 avaliações)

5. Amazon Web Services (melhor para armazenamento e análise de dados em nuvem escalonáveis)

via Amazon Web Services

O Amazon Web Services (AWS) é uma plataforma de computação em nuvem feita sob medida para organizações de todos os tamanhos.

A arquitetura do AWS foi criada para oferecer flexibilidade, permitindo que você escolha entre uma variedade de opções de armazenamento, incluindo armazenamento de objetos com o Amazon S3, bancos de dados relacionais com o Amazon RDS e soluções NoSQL com o Amazon DynamoDB.

Além disso, ele fornece ferramentas como computação sem servidor com o AWS Lambda e escalonamento automatizado com o EC2 para dar suporte a uma ampla gama de necessidades operacionais.

Melhores recursos do AWS

Armazenamento escalável com o Amazon S3, incluindo várias classes como Standard e Glacier, recursos avançados como versioning e lifecycle policies e S3 Storage Lens para insights

Serviços de análise de dados, incluindo Amazon Athena para consultas interativas, Amazon Redshift para armazenamento de dados e Amazon Kinesis para processamento de dados em tempo real

Criptografia de dados para dados em repouso e em trânsito, gerenciamento seguro de chaves por meio do AWS KMS e rastreamento de atividades com o AWS CloudTrail

Limitações da AWS

A estrutura complexa de preços pode levar a custos inesperados

Preços da AWS

Níveis gratuitos

Pagamento conforme o uso: O preço varia de acordo com o uso e o tipo de instância

Classificações e análises da AWS

G2: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

6. Google Cloud (melhor para pipelines de dados em tempo real e análise de IA)

via Google Cloud

O Google Cloud é ideal para setores que precisam de processamento de dados de alta velocidade e baixa latência para análises em grande escala.

A plataforma integra ferramentas avançadas de IA, como AutoML e TensorFlow, ajudando você a usar dados para análises preditivas e aplicativos inteligentes. Além disso, a arquitetura sem servidor do Google Cloud simplifica a implantação de aplicativos e fluxos de trabalho.

Outra oferta do Google Cloud é a integração de recursos de IA de geração e modelos de linguagem ampla (LLMs), que permitem que as equipes interajam com os dados usando linguagem natural. Os LLMs também aumentam a produtividade fornecendo recomendações de código.

Melhores recursos do Google Cloud

Funcionalidades Pub/Sub para comunicação assíncrona entre componentes de aplicativos independentes, projetadas para alta taxa de transferência e baixa latência

Análises avançadas com o BigQuery oferecendo um data warehouse totalmente gerenciado para consultas SQL rápidas em grandes conjuntos de dados, processando petabytes com recursos integrados de aprendizado de máquina (ML)

O IAM (Identity and Access Management, gerenciamento de identidade e acesso) garante o controle refinado do acesso a recursos, enquanto a DLP (Data Loss Prevention, prevenção contra perda de dados) ajuda a descobrir, classificar e proteger informações confidenciais

Limitações do Google Cloud

A configuração de permissões pode ser complicada ao gerenciar o acesso de uma equipe

Preços do Google Cloud

Plano gratuito

Pagamento conforme o uso: O preço varia de acordo com o uso e o tipo de instância

Avaliações e opiniões sobre o Google Cloud

G2: 4. 5/5 (mais de 51.000 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Oracle Autonomous Database (melhor para gerenciamento automatizado de dados mestres)

via Banco de dados autônomo da Oracle

O Oracle Autonomous Database automatiza muitas das tarefas tradicionais de gerenciamento de banco de dados, tornando-o ideal para organizações que buscam simplificar seus processos de MDM.

Projetada para cargas de trabalho transacionais (OLTP) e analíticas (OLAP) , essa plataforma unificada oferece suporte a uma ampla variedade de tipos de dados. Esse recurso o ajuda a executar uma variedade de aplicativos - de sistemas de processamento de transações on-line a consultas analíticas complexas - sem a necessidade de ambientes de banco de dados separados.

Melhores recursos do Oracle Autonomous Database

MDM automatizado com recursos autônomos que automatizam tarefas , como backups e dimensionamento, integram dados de várias fontes e manter a qualidade dos dados com ferramentas integradas de criação de perfil e limpeza

Recursos integrados de ML que permitem a análise de tendências em texto , gráficos e dados espaciais usando consultas baseadas em SQL

Uma arquitetura de autossegurança com proteção contínua por meio de atualizações automáticas, criptografia robusta e controles de acesso refinados

Limitações do banco de dados autônomo da Oracle

Normalmente, usa muita memória

Preços do Oracle Autonomous Database

Nível gratuito

Pagamento conforme o uso: O preço varia de acordo com o produto e o uso

Avaliações e resenhas de Oracle Autonomous Database

G2: 4. 3/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

8. Snowflake (melhor para armazenamento de dados em várias nuvens e compartilhamento de dados)

via Snowflake

O Snowflake é uma plataforma nativa da nuvem que ajuda no acesso em tempo real e no armazenamento de dados tabulares em um data warehouse unificado.

Projetada para lidar com grandes volumes de dados estruturados e semiestruturados, a arquitetura do Snowflake oferece suporte ao escalonamento independente para atender às diferentes demandas de carga de trabalho.

A plataforma também está em conformidade com padrões como HIPAA, PCI DSS e GDPR, garantindo que as organizações atendam aos requisitos regulamentares para a transferência de dados na nuvem.

Melhores recursos do Snowflake

Suporte entre nuvens ajuda você a operar em vários ambientes de nuvem, oferecendo a flexibilidade de selecionar o provedor

Separação de armazenamento e computação permite dimensionar o armazenamento e a computação de forma independente com base nas necessidades de carga de trabalho

Recursos integrados de compartilhamento de dados permitem o compartilhamento seguro de dados em tempo real com outras contas Snowflake sem processos complexos de ETL, juntamente com a integração do mercado de dados para compartilhar conjuntos de dados com parceiros externos

Limitações do Snowflake

Falta suporte nativo para dados não estruturados

Preços do Snowflake

Standard, Enterprise, Business Critical: A partir de US$ 2/crédito; o preço varia de acordo com a região e a plataforma

Armazenamento sob demanda: A partir de US$ 20/TB por mês; o preço varia de acordo com a região

Virtual Private Snowflake: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Snowflake

G2: 4. 6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 80 avaliações)

9. Denodo Platform 9. 1 (Melhor para virtualização de dados e acesso unificado)

via Denodo

A Denodo Platform 9. 1 é uma solução de virtualização de dados em tempo real para organizações que precisam trabalhar com uma variedade de conjuntos de dados - como JSON, XML e bancos de dados relacionais tradicionais - em uma única estrutura.

A plataforma usa uma camada semântica para ajudá-lo a interagir com os dados sem a necessidade de processos complexos de ETL.

A Denodo também garante a segurança dos dados com recursos robustos, como mascaramento de dados e criptografia. Além disso, inclui abrangentes trilhas de auditoria com recursos de registro para rastrear a atividade do usuário e aumentar a responsabilidade.

Plataforma Denodo 9. 1 melhores recursos

O acesso unificado aos dados ajuda você a se conectar a uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo bancos de dados, armazenamento em nuvem e APIs, sem a necessidade de replicar ou mover os dados

O Assistente Denodo com IA com recursos de PNL ajuda você a consultar dados usando linguagem natural e fornece recomendações inteligentes

A integração com o SDK de IA para o desenvolvimento de aplicativos simplifica a inclusão de dados estruturados e não estruturados nos modelos de dados de IA de gênero e oferece suporte à Geração Aumentada de Recuperação (RAG)

Plataforma Denodo 9. 1 limitações

Falta uma fila para transações, caso você queira salvá-las porque a fonte está inoperante

Plataforma Denodo 9. 1 preços

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Denodo

G2: 4. 1/5 (mais de 30 avaliações)

10. SAP Data Intelligence (melhor para orquestração de dados complexos)

via SAP Data Intelligence

O SAP Data Intelligence é um software de governança de dados feito sob medida para organizações que usam SAP ecosystems, oferecendo orquestração de dados em diversos sistemas.

Um de seus principais pontos fortes é a capacidade de gerenciar todo o ciclo de vida dos dados, desde a ingestão e o processamento até a análise e a governança.

Você pode automatizar fluxos de trabalho e garantir que os dados sejam processados de forma eficiente em diferentes sistemas. A plataforma também enfatiza a segurança e a conformidade, oferecendo recursos de governança como o rastreamento da linhagem de dados.

Melhores recursos do SAP Data Intelligence

Modelagem de pipeline conectando sistemas de origem SAP e não-SAP, permitindo a extração , transformação e enriquecimento de dados em tempo real

Descoberta e catalogação automatizadas de ativos de dados estruturados e semiestruturados, juntamente com uma conectividade suave com uma ampla variedade de fontes de dados (incluindo plataformas de streaming)

Gerenciamento integrado do fluxo de trabalho de ML em uma única interface, juntamente com uma funcionalidade AutoML que automatiza a seleção de algoritmos e hiperparâmetros

Limitações da inteligência de dados SAP

A integração com aplicativos que não são SAP é difícil

Preços da inteligência de dados da SAP

Preços personalizados

11. Microsoft Purview (melhor para governança de dados híbridos)

via Microsoft Purview

O Microsoft Purview oferece suporte a modelos de governança de dados de projeto e conformidade para setores regulamentados, ajudando a gerenciar dados mestres em ambientes híbridos e de várias nuvens.

A plataforma fornece uma plataforma unificada para descoberta de dados, classificação e aplicação de políticas, oferecendo às empresas visibilidade de seus patrimônios de dados.

Além disso, a integração com o ecossistema Microsoft, incluindo Azure Services, Microsoft 365 e Power BI, cria um ambiente coeso para iniciativas de governança de dados.

Melhores recursos do Microsoft Purview

Estrutura unificada de governança de dados , incluindo um catálogo de dados com metadados de várias fontes, descoberta automatizada de dados em ambientes locais e na nuvem e visualização da linhagem de dados

Classificação automatizada de dados usando algoritmos de ML, rótulos de sensibilidade personalizados e integrações com funções DLP para impedir o acesso não autorizado

Recursos do eDiscovery, como indexação avançada para conteúdo pesquisável, encadeamento de conversas para organizar mensagens do Microsoft Teams e codificação preditiva com base em decisões de codificação anteriores

Limitações do Microsoft Purview

A API poderia ser aprimorada para melhor conectividade com fontes de API que não sejam da Microsoft

Preços do Microsoft Purview

Grátis

Avaliações e resenhas do Microsoft Purview

G2: 4. 6/5 (20 avaliações)

12. Collibra Data Intelligence Cloud (melhor para catalogação de dados e rastreamento de linhagem)

via Collibra Data Intelligence Cloud

O Collibra Data Intelligence Cloud se concentra em privacidade de dados e gerenciamento de linhagem, o que é ideal para empresas que gerenciam conjuntos de dados complexos.

A plataforma facilita a criação de uma visão completa dos dados, garantindo que você possa encontrar, entender e confiar rapidamente nas informações de que precisa. Além disso, ela inclui ferramentas de colaboração como comentários e compartilhamento para que as equipes possam trabalhar juntas com mais eficiência.

O Workflow Designer atualizado aumenta ainda mais a automação de processos de negócios, facilitando ainda mais a consolidação do gerenciamento de dados.

Melhores recursos do Collibra Data Intelligence Cloud

Catalogação de dados em uma interface intuitiva para acessar facilmente conjuntos de dados, capturar metadados automaticamente e enriquecer o catálogo com contexto sobre propriedade e uso

Visualização de linhagem de ponta a ponta rastreamento de dados da origem ao destino, mostrando as transformações e os processos pelos quais passam, juntamente com a análise de impacto

Integração de modelos de IA com conjuntos de dados confiáveis, juntamente com ferramentas como Power BI e Tableau para análises avançadas e acesso a um mercado de dados para conjuntos de dados selecionados

Limitações do Collibra Data Intelligence Cloud

A implantação em toda a organização pode ser um desafio

Preços do Collibra Data Intelligence Cloud

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Collibra Data Intelligence Cloud

G2: 4. 3/5 (mais de 80 avaliações)

13. Veritone Data Refinery (melhor para análise de dados não estruturados orientada por IA)

via Refinaria de Dados Veritone

O Veritone Data Refinery foi projetado para transformar grandes volumes de dados brutos e não estruturados - como vídeo, áudio e texto - em conjuntos de dados estruturados ideais para o treinamento de modelos avançados de IA, como LMMs e LLMs.

Ao aplicar etiquetas de metadados específicas do domínio, a plataforma aumenta a capacidade de pesquisa e fornece contexto adicional, facilitando aos usuários encontrar e usar os conjuntos de dados certos para suas necessidades específicas.

Melhores recursos do Veritone Data Refinery

Consolidação de silos de dados em um único repositório acionável, garantindo a conformidade com os padrões GDPR e SOC2 , juntamente com a otimização da propriedade intelectual

Oportunidades aprimoradas de monetização usando o licenciamento de dados de terceiros de conjuntos de dados refinados, soluções personalizadas de IA e um conjunto de mais de 20 aplicativos em vários setores

Integração com a plataforma aiWARE™ para um ecossistema de IA abrangente que ajuda na implantação de soluções de IA em diferentes aplicativos com análise em tempo real

Limitações do Veritone Data Refinery

Por ser uma plataforma nova, seu sucesso depende da rapidez com que as empresas a adotam

Preços do Veritone Data Refinery

Preços personalizados

14. Microsoft Azure AI Foundry (melhor para integração de modelos de IA em pipelines de dados)

via Microsoft Azure AI Foundry

O Microsoft Azure AI Foundry ajuda a simplificar a integração de modelos de IA em um pipeline de dados totalmente gerenciado, perfeito para organizações que buscam aproveitar a IA de forma eficaz.

A plataforma oferece suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativos de IA, criando colaboração entre cientistas de dados, desenvolvedores e profissionais de TI.

Ele também incorpora diretrizes éticas para atenuar os riscos relacionados à parcialidade e à injustiça nas soluções de IA e inclui filtros de segurança que avaliam a precisão dos resultados do modelo.

Melhores recursos do Microsoft Azure AI Foundry

Ambiente de desenvolvimento unificado com uma cadeia de ferramentas integrada que combina serviços do Azure, modelos de aplicativos pré-criados e recursos de colaboração

Gerenciamento avançado de modelos com um catálogo de modelos para explorar modelos pré-treinados, completo com ferramentas de avaliação e controle de versão

Conexão com os Serviços do Azure como o Azure OpenAI, o Azure Machine Learning e o Azure Data Factory, integrando pipelines de dados aos fluxos de trabalho de IA

Limitações do Microsoft Azure AI Foundry

Atualmente, as avaliações de segurança não permitem plug-ins ou extensibilidade

Preços do Microsoft Azure AI Foundry

Preços personalizados

15. Tableau (melhor para visualização intuitiva de dados e BI de autoatendimento)

via Tableau

O Tableau é uma das principais ferramentas de visualização de dados para análise de autosserviço, oferecendo informações rápidas e acionáveis.

A plataforma ajuda com o BI (business intelligence) de autoatendimento, que não requer codificação - você pode criar facilmente visualizações complexas arrastando e soltando campos na tela.

Com as integrações do Tableau Server e do Tableau Cloud, os painéis podem ser publicados com segurança, fornecendo acesso consistente aos dados para os membros da equipe em toda a organização.

Além disso, recursos como comentários e anotações ajudam as equipes a fornecer feedback direto sobre as visualizações, enquanto o aplicativo móvel garante que os painéis sejam acessíveis.

Melhores recursos do Tableau

Visualizações interativas com recursos como filtragem e detalhamento de pontos de dados específicos e painéis personalizáveis para uma visão abrangente dos dados

Ampla conectividade de dados com suporte a serviços em nuvem, bancos de dados, planilhas e plataformas de big data, com acesso em tempo real a fontes de dados em tempo real

Recursos analíticos avançados, incluindo análise preditiva para previsão e análise de tendências, análise geoespacial e funções estatísticas como regressão ou agrupamento em visualizações

Limitações do Tableau

Opções de colaboração limitadas além do Tableau Server ou do Tableau Online

Preços do Tableau

Tableau Creator: US$ 75/mês por usuário

Tableau Explorer: US$ 42/mês por usuário

Tableau Viewer: $15/mês por usuário

Enterprise: A partir de US$ 35/mês por usuário

Tableau+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Tableau

G2: 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 2.000 avaliações)

16. Qlik Sense (melhor para exploração de dados associativos e análises avançadas)

via Qlik Sense

O Qlik Sense oferece exploração e análise de dados associativos, ideal para empresas que buscam navegar pelos dados sem as limitações das ferramentas tradicionais baseadas em consultas.

Isso garante que nenhum dado seja ignorado, retendo todos os valores na análise para descobrir oportunidades ocultas.

A plataforma capacita os usuários de várias funções com capacidades de autoatendimento, democratizando o acesso a insights valiosos.

Além disso, sua integração avançada com R e Python permite o uso de modelos de ML e análise preditiva diretamente no Qlik, enquanto seus insights alimentados por IA ajudam ainda mais na tomada de decisões.

Melhores recursos do Qlik Sense

Relacionamentos dinâmicos de dados que destacam os dados relacionados e deixam em cinza as informações não relacionadas, juntamente com a análise exploratória

Painéis e visualizações interativos com interface de arrastar e soltar, atualizações de dados em tempo real e recursos de narração

Conectividade de dados suave com amplo suporte a vários bancos de dados, serviços de nuvem e plataformas de big data, aprimorada por combinação de dados e preparação automatizada de dados

Limitações do Qlik Sense

Requer recarregamento ou atualização manual dos dados

Preços do Qlik Sense

Serviços gerenciados pelo cliente: Preços personalizados

Qlik Cloud Analytics: Standard: A partir de US$ 825/mês com 25 GB para 20 usuários Premium: A partir de US$ 2500/mês com 50 GB para 20 usuários Enterprise: Preços personalizados

Padrão: A partir de US$ 825/mês com 25 GB para 20 usuários

Premium: A partir de US$ 2.500/mês com 50 GB para 20 usuários

Enterprise: Preços personalizados

Padrão: A partir de US$ 825/mês com 25 GB para 20 usuários

Premium: A partir de US$ 2.500/mês com 50 GB para 20 usuários

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Qlik Sense

G2: 4. 4/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

17. Alteryx (melhor para automatizar a preparação de dados e a análise avançada)

via Alteryx

O Alteryx foi desenvolvido para automatizar a preparação de dados e a análise avançada, ajudando as organizações a preparar, combinar e analisar com eficiência os dados de várias fontes.

A plataforma ajuda os usuários, de analistas de dados a executivos de negócios, a simplificar os fluxos de trabalho e os insights sem a necessidade de um amplo conhecimento de programação.

Além disso, a integração com ferramentas de visualização populares, como Tableau e Power BI, permite publicar insights diretamente em painéis para um compartilhamento organizacional mais amplo.

Melhores recursos do Alteryx

Preparação automatizada de dados com uma interface visual sem código , ferramentas abrangentes de limpeza de dados e automação de fluxo de trabalho para tarefas repetitivas

Ferramentas de análise avançada para modelagem preditiva usando técnicas de regressão e classificação, análise espacial e integração com R e Python para ampliar a funcionalidade

Preparação unificada de dados para juntar, unir ou anexar conjuntos de dados de várias fontes e ferramentas de correspondência e junção difusas com base em atributos semelhantes

Limitações do Alteryx

Não possui recursos robustos de colaboração multiusuário em tempo real

Preços do Alteryx

Designer Cloud Professional: $4950/ano por usuário Enterprise: Preço personalizado

Profissional: US$ 4950/ano por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Designer Desktop: Preços personalizados

Profissional: US$ 4950/ano por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Alteryx

G2: 4. 6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 90 avaliações)

18. KNIME (melhor para desenvolver pipelines de ciência de dados e modelos de ML)

via KNIME

O KNIME é uma plataforma de código aberto para o desenvolvimento de pipelines de ciência de dados e modelos de ML, adequada para a administração de dados em todos os setores.

Oferece uma interface visual amigável, permitindo que os cientistas e analistas de dados criem fluxos de trabalho complexos sem a necessidade de um amplo conhecimento de codificação.

A plataforma garante a rastreabilidade e a reprodutibilidade dos fluxos de trabalho de dados, facilitando o rastreamento e a replicação de análises.

Além disso, o KNIME oferece suporte avançado de ML, incluindo recursos AutoML para automatizar o treinamento e a avaliação de modelos.

Melhores recursos do KNIME

Design de fluxo de trabalho visual conectando vários nós que representam diferentes operações de dados para uma visão geral clara de todo o processo

Integração extensiva com diversas fontes de dados , incluindo estruturas de big data como o Apache Spark

Os recursos de produção e implementação, disponíveis por meio do KNIME Business Hub, ajudam na transição de fluxos de trabalho com ferramentas para agendamento, monitoramento e automação de processos

Limitações do KNIME

Requer configuração extensiva para tarefas simples do Excel

Preços do KNIME

KNIME Community Hub Plano pessoal: Gratuito Plano de equipe: US$ 99/mês

Plano Pessoal: Gratuito

Plano de Equipe: $99/mês

Enterprise: Preços personalizados

Plano Pessoal: Gratuito

Plano de Equipe: $99/mês

Avaliações e resenhas do KNIME

G2: 4. 4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

19. Looker by Google (melhor para exploração ilimitada de dados e BI na nuvem)

via Looker by Google

O Looker by Google é uma plataforma de BI baseada na nuvem com uma interface amigável. Adquirida pelo Google em 2019, ela se integra à Google Cloud Platform, fornecendo a você um hub centralizado e interativo para análise de dados e relatórios.

Os recursos robustos da plataforma atendem a empresas de todos os tamanhos, ajudando-as a aproveitar todo o potencial dos dados.

Melhores recursos do Looker by Google

A modelagem avançada de dados com LookML , a linguagem de modelagem exclusiva da Looker, ajuda a definir relacionamentos dentro dos dados e a criar métricas personalizadas

Integração com o Google Cloud Services oferece escalabilidade, recursos de segurança e acesso às ferramentas de IA e ML do Google para mapeamento de dados e configurações personalizadas

Conexão nativa com o Google BigQuery para análise em tempo real, o que ajuda a realizar análises em tempo real diretamente no seu data warehouse

Looker por limitações do Google

A dependência do LookML pode criar gargalos para ferramentas de relatórios de clientes de autoatendimento

Preços do Looker by Google

Edição para plataforma: Preços personalizados

Licenciamento do usuário: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Looker by Google

G2: 4. 4/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

20. Polymer (melhor para transformar dados brutos em painéis de controle acionáveis)

via Polymer

O Polymer é uma plataforma de visualização de dados em tempo real projetada para empresas de vários setores, incluindo comércio eletrônico, marketing e empresa.

Ela ajuda a integrar diversas fontes de dados com a análise de gerenciamento de projetos. Além disso, sua interface fácil de usar permite que qualquer pessoa explore dados, crie relatórios e gere visualizações sem uma curva de aprendizado acentuada.

A plataforma também apresenta um mecanismo de política dinâmica que ajuda a personalizar a segurança, incluindo a identificação e a remediação de dados expostos, além de fornecer alertas sobre atividades arriscadas de compartilhamento de dados.

Melhores recursos do Polymer

A geração de painéis com tecnologia de IA cria automaticamente painéis perspicazes, permitindo que você visualize rapidamente os dados e preveja os resultados com base em dados históricos e em tempo real

A integração com fontes de dados populares, como Google Analytics, Shopify e Facebook Ads , ajuda você a reunir e sincronizar dados de várias plataformas

Recursos de segurança robustos que protegem dados confidenciais como informações de identificação pessoal (PII) e informações de saúde protegidas (PHI) em plataformas SaaS

Limitações de polímeros

Falta de conectores de dados essenciais

Preços de polímeros

Inicial: US$ 50/mês por usuário

Profissional: US$ 100/mês por usuário

Equipes: US$ 250/mês para 3 usuários

Empresarial: Preços personalizados

21. ASK BOSCO® (Melhor para análise de conversação e assistida por voz)

via ASK BOSCO

ASK BOSCO® é uma plataforma de análise com IA projetada para impulsionar a conversação e os relatórios assistidos por voz para profissionais de marketing e agências, oferecendo uma interface amigável e recursos avançados de ML.

Os recursos de análise preditiva da plataforma ajudam a prever o desempenho futuro e a alocar gastos com mídia, ajudando as empresas a tomar decisões orientadas por dados sobre seu orçamento de marketing.

Melhores recursos do ASK BOSCO

O AI reporting suite automatiza a geração de relatórios, ajudando-o a fazer perguntas sobre os dados e a receber insights, tendências e recomendações com base em modelagem algorítmica

O rastreamento de conversões, como o rastreamento baseado em pixels e a integração de servidor para servidor, ajuda no monitoramento detalhado do desempenho

A segmentação de público e a análise de tráfego ajudam a direcionar dados demográficos específicos com base no comportamento ou nas preferências e a avaliar as fontes de tráfego para avaliar o desempenho em todos os canais

Limitações do ASK BOSCO

Nem sempre obtém os dados corretamente

Preços ASK BOSCO

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ASK BOSCO

G2: 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

Procurando ajuda com análise preditiva e aprendizado de máquina? Essas ferramentas podem ajudar você:

22. DataRobot (melhor para automatizar o desenvolvimento de modelos de IA)

via DataRobot

O DataRobot é uma plataforma automatizada de ML que simplifica o desenvolvimento e a implantação de modelos preditivos. Sua interface de fácil utilização ajuda a integrar modelos aos sistemas existentes por meio de APIs REST.

A plataforma oferece suporte a previsões em lote e em tempo real, proporcionando a flexibilidade necessária para atender a diversas necessidades de aplicativos. É particularmente benéfica para organizações que buscam aproveitar a IA sem precisar de amplo conhecimento em ciência de dados.

Melhores recursos do DataRobot

Seleção e treinamento automatizados de modelos que avaliam centenas de algoritmos em paralelo após o upload de um conjunto de dados

A engenharia avançada de recursos gera novos recursos a partir de dados existentes para aumentar o desempenho do modelo

Otimização contínua por meio do rastreamento de métricas como precisão de previsão e desvio de dados, garantindo que os modelos se adaptem às condições variáveis e permaneçam confiáveis em ambientes dinâmicos

Limitações do DataRobot

Não possui recursos de ETL (Extrair, Transformar, Carregar)

Preços do DataRobot

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o DataRobot

G2: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

23. H2O. ai (melhor para estruturas de IA de código aberto e ML dimensionável)

O H2O. ai é uma plataforma de código aberto projetada para o desenvolvimento de modelos de IA e ML, útil para setores em que a IA rápida e explicável é necessária para personalização e avaliação de riscos.

Ele se integra a linguagens de programação populares, como Python e R, e apresenta uma GUI da Web fácil de usar chamada Flow, tornando-o acessível a cientistas de dados e desenvolvedores de todos os níveis de habilidade.

O H2O Wave aprimora ainda mais a plataforma, ajudando no desenvolvimento de aplicativos interativos de IA, simplificando a criação e a implementação de modelos em tempo real.

Melhores recursos do H2O. ai

Funcionalidade AutoML avançada que automatiza a seleção de algoritmos, o ajuste de hiperparâmetros e a avaliação de modelos, gerando uma tabela de classificação para ajudá-lo a identificar rapidamente o melhor modelo

Flexibilidade no suporte a ambientes de computação distribuída , como Hadoop e Spark, com uma arquitetura em memória que é escalonada linearmente para aplicativos de nível empresarial

Suporte abrangente a algoritmos para uma ampla gama de algoritmos de ML, incluindo máquinas de aumento de gradiente, modelos lineares generalizados e estruturas de aprendizagem profunda

Limitações da H2O. ai

O dimensionamento de grandes conjuntos de dados introduz complexidades operacionais

Preços da H2O. ai

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do H2O. ai

G2: 4. 5/5 (mais de 20 avaliações)

24. Akkio (melhor para previsões de IA sem código e análises em tempo real)

via Akkio

Akkio é uma plataforma de IA sem código projetada para democratizar o acesso ao ML e à análise preditiva para empresas de todos os tamanhos.

Ele simplifica o processo de criação de modelos com uma interface intuitiva de arrastar e soltar, ajudando você a carregar facilmente conjuntos de dados e gerar previsões.

Além disso, o Akkio inclui monitoramento contínuo e reciclagem automática para manter a precisão do modelo ao longo do tempo.

Melhores recursos do Akkio

A tecnologia AutoML automatiza o fluxo de trabalho de ML, ajudando você a gerar rapidamente modelos precisos e adaptados às suas necessidades específicas

As opções flexíveis de implementação ajudam a integrar modelos de IA aos sistemas existentes , seja por meio de APIs ou da integração direta com aplicativos comerciais populares, como CRM e plataformas de comércio eletrônico

A ferramenta Chat Data Prep usa IA de gênero para automatizar as tarefas de preparação de dados, agindo como uma interface de bate-papo intuitiva que ajuda você a interagir com seus dados de maneira conversacional

Limitações do Akkio

Necessita da capacidade de reter o treinamento, evitando a necessidade de reinicialização a cada sessão de conversa

Preços do Akkio

Planos em nível de usuário Ver: Gratuito Basic: US$ 49/mês por usuário Professional: US$ 99/mês por usuário

Veja: Grátis

Básico: US$ 49/mês por usuário

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Planos para toda a organização Pacote integrado: A partir de US$ 999/mês Enterprise: Preços personalizados

Pacote integrado: A partir de $999/mês

Empresarial: Preços personalizados

Veja: Grátis

Básico: US$ 49/mês por usuário

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Pacote integrado: A partir de $999/mês

Empresarial: Preços personalizados

25. MonkeyLearn (melhor para análise de texto usando NLP)

via MonkeyLearn

A MonkeyLearn é especializada em análise de texto por meio de NLP, ajudando as empresas a extrair insights valiosos de dados de texto não estruturados como avaliações de clientes, publicações em mídias sociais e e-mails.

A interface gráfica de usuário intuitiva da plataforma simplifica o processo de criação de modelos, oferecendo tutoriais e um design simples que garante que os usuários possam navegar pela plataforma com facilidade.

Melhores recursos da MonkeyLearn

Análise avançada de sentimentos para avaliar as emoções e opiniões dos clientes expressas em texto, ajudando você a entender o sentimento do público sobre seus produtos ou serviços

o treinamento de modelos personalizados ajuda a usar seus conjuntos de dados exclusivos para criar modelos relevantes, enquanto os modelos pré-treinados para tarefas como extração de palavras-chave e classificação de tópicos proporcionam um início rápido e eficiente

A integração com ferramentas como Google Sheets, Excel, e Zapier simplifica a incorporação da análise de texto aos fluxos de trabalho existentes

Limitações da MonkeyLearn

Restringe o número de consultas com base no plano de assinatura

Preços da MonkeyLearn

A partir de US$ 299/mês por recurso

Tome melhores decisões sobre dados com o ClickUp

As ferramentas de gerenciamento de dados podem fazer com que as equipes fiquem alternando entre plataformas, concentrando-se na análise ou na automação, mas muitas vezes deixando de lado as principais integrações ou a colaboração. 🤷

O ClickUp inverte o roteiro ao combinar a automação alimentada por IA com o trabalho em equipe, tudo em um só lugar. Como o aplicativo completo para o trabalho, ele simplifica o manuseio de dados e a geração de relatórios, reunindo as equipes para rastrear, analisar e agir com base nos dados, tudo em um único espaço de trabalho!

Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp gratuitamente e experimente fluxos de dados perfeitos.