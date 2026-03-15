As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para escritores em 2026

Hoje em dia, um único artigo pode envolver pesquisas em cinco abas, entrevistas no Zoom, rascunhos compartilhados para revisão, edições de SEO, coordenação de design, aprovações do cliente e acompanhamento de desempenho.

E é aí que as coisas começam a dar errado.

Você cria rascunhos em uma ferramenta, acompanha tarefas em outra e faz brainstorming em uma terceira. A redação em si se torna a parte fácil, mas gerenciar tudo isso é que é o verdadeiro trabalho.

O gerenciamento de projetos para escritores tem tudo a ver com clareza. Algumas ferramentas são feitas para planejadores visuais, outras são melhores para manuscritos longos, enquanto outras se destacam em equipes editoriais colaborativas.

Neste guia, reunimos as 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para escritores, para que você possa dedicar menos tempo à organização do seu trabalho e mais tempo à redação propriamente dita. ✍️

Aqui está uma tabela comparando todas as ferramentas de gerenciamento de projetos para escritores mencionadas neste blog. 📊

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento completo de conhecimento e tarefas com automação aprimorada por IA e fluxos de trabalho entre ferramentas para escritores independentes, pequenas equipes e organizações corporativas que coordenam projetos, tickets e documentos Uma única plataforma com Tarefas, listas, Documentos e metas, ClickUp Brain, vários modelos de IA, gerenciamento de tempo e automações personalizadas Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Notion Criando um espaço de trabalho de redação personalizável com IA integrada para escritores que desejam construir um espaço de trabalho totalmente personalizável do zero Visualizações de banco de dados (tabela, quadro, linha do tempo, calendário), blocos sincronizados, assistente de redação com IA do Notion, notas de reunião com IA e itens de ação para ajudar você a se manter organizado Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Scrivener Gerenciamento de manuscritos longos, desde o rascunho até a exportação, para romancistas que estruturam manuscritos complexos com vários capítulos Organização de manuscritos no estilo de fichário, quadro de cortiça com fichas virtuais, esboçador com reestruturação por arrastar e soltar, visualização de pesquisa em tela dividida Os planos pagos custam a partir de US$ 23,99/mês por usuário Trello Fluxos de trabalho de redação visuais no estilo Kanban para escritores que pensam visualmente e preferem fluxos de trabalho no estilo Kanban Quadros Kanban visuais, automação Butler (regras e comandos), Power-Ups para funcionalidades estendidas, visualização de calendário e planejador Gratuito; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário Google Workspace Escrita colaborativa e operações editoriais na nuvem para equipes editoriais distribuídas que precisam de colaboração em tempo real Colaboração em tempo real no Google Docs (modo de sugestões e histórico de versões), Gemini AI no Docs/Gmail/Drive, armazenamento em nuvem do Google Drive O plano pago custa a partir de US$ 5,60 por mês por usuário Asana Fluxos de trabalho editoriais estruturados com dependências de tarefas para editores e gerentes de projeto que supervisionam fluxos de trabalho de publicação em várias etapas Dependências de tarefas para fluxos de trabalho estruturados, campos personalizados para acompanhamento editorial, criador de fluxos de trabalho e automação de regras, visualizações de gestão de carga de trabalho e recursos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 30,49/mês por usuário Airtable Criação de sistemas de conteúdo baseados em dados sem código para equipes de operações que gerenciam bancos de dados editoriais estruturados Bancos de dados relacionais com registros vinculados, automações baseadas em gatilhos, campos e agentes de IA do Airtable, formulários de cadastro personalizáveis com lógica de roteamento Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário Monday.com Gerenciamento de trabalho flexível e visual com IA integrada para gerentes que precisam de visibilidade da carga de trabalho e painéis entre projetos Quadros visuais com fluxos de trabalho personalizáveis, Blocos de IA (resumir, traduzir, categorizar), Workdocs para colaboração em tempo real, visualizações de carga de trabalho e recursos em uma interface fácil de usar Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Milanote Brainstorming visual e planejamento criativo de projetos para contadores de histórias que mapeiam personagens e enredos espacialmente Quadros visuais ilimitados, recortador da web para capturar inspiração instantânea, modelos de esboço de personagens e enredo, incorporação de mídia (imagem, vídeo, links) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12,50/mês por usuário Evernote Criando um “segundo cérebro” pesquisável para escritores, destinado a profissionais que desejam registrar ideias rapidamente em todos os dispositivos Cadernos com pilhas aninhadas e marcação, recortador da web para captura de pesquisas, tarefas integradas nas notas, digitalização de documentos com OCR Os planos pagos custam a partir de US$ 14,99/mês por usuário

Como avaliamos softwares no ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de projetos para escritores?

Os escritores conduzem suas ideias por etapas: pesquisa, esboço, rascunho, revisão e publicação. Isso significa que a ferramenta certa precisa atender às realidades do trabalho editorial. Aqui estão os principais recursos a serem avaliados ao escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos criativos. 👇

Torna os prazos visíveis e gerenciáveis: Exibe datas de vencimento, cronogramas de publicação e marcos de verificação por meio de visualizações Exibe datas de vencimento, cronogramas de publicação e marcos de verificação por meio de visualizações de calendário editorial , linha do tempo ou estilo Gantt

Estruturas de trabalho por etapas de redação: Divide os projetos em fases claras, como esboço, rascunho, edição, aprovação e publicação, com acompanhamento de status que mostra o progresso

Centraliza a colaboração e o feedback editorial: Permite comentários embutidos, discussões em fóruns e compartilhamento de rascunhos para que as revisões ocorram dentro do contexto

Conecta a pesquisa diretamente aos projetos: armazena notas, links de fontes, briefings e arquivos de referência junto com o trabalho relacionado, evitando a necessidade de procurar em pastas e aplicativos separados

Mantém um histórico de versões organizado: Rastreia revisões e preserva rascunhos anteriores para que as alterações fiquem documentadas, sejam recuperáveis e fáceis de comparar

Oferece visualizações flexíveis do fluxo de trabalho: alterna entre listas, quadros e calendários, dependendo se você está planejando conteúdo, gerenciando edições ou revisando prazos

Permite trabalhar de qualquer lugar: sincroniza em tempo real entre computadores e dispositivos móveis para que os escritores possam registrar ideias, atualizar tarefas ou responder a comentários em qualquer lugar

📮 ClickUp Insight: Você sabia que 45% das pessoas verificam seus celulares a cada poucos minutos — muitas vezes em busca de respostas rápidas ou para dar uma pausa mental? Mas essas verificações constantes do celular, como dar uma olhada no e-mail enquanto escreve um relatório, na verdade fragmentam sua atenção e prejudicam o trabalho profundo. 🖤 É aí que entra o ClickUp Brain MAX. Como seu assistente de desktop com inteligência artificial, o Brain MAX permite que você converse, planeje, crie tarefas e pesquise aplicativos de terceiros sem sair do seu espaço de trabalho ou precisar pegar o celular. Precisa de um estímulo criativo? Use sua voz para escrever um haicai, gerar conteúdo com vários modelos de IA ou lidar com tarefas administrativas — dando aos seus olhos (e à sua concentração) uma pausa muito necessária.

A melhor gestão de projetos para escritores

Seja você um freelancer autônomo lidando com vários clientes ou parte de uma equipe editorial dinâmica, essas ferramentas foram criadas para trazer clareza, visibilidade e agilidade ao seu fluxo de trabalho de redação. 💁

1. ClickUp (Ideal para escritores que desejam um espaço de trabalho convergente com IA)

O ClickUp para Equipes de Gerenciamento de Projetos é o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, um ambiente digital que reúne tarefas, documentos, chat, metas, painéis e IA.

Isso elimina a dispersão de tarefas, o que significa que você não precisa mais redigir em um aplicativo, acompanhar prazos em outro, gerenciar feedback por e-mail e fazer brainstorming em uma terceira ferramenta. Tudo fica em um único ecossistema, e a IA entende tudo.

Veja como isso funciona na prática:

Organize seu conteúdo com o ClickUp Docs

Pense no ClickUp Docs como sua central de redação para esboços, rascunhos, pesquisas, guias de estilo, materiais de referência, calendários editoriais e até mesmo feedback da equipe. Os documentos estão conectados diretamente aos seus fluxos de trabalho, para que você possa vincular um briefing a uma tarefa do ClickUp, incorporar um guia de estilo dentro de um fluxo de trabalho ou gerar índices automaticamente.

Estruture o conteúdo com títulos, crie tabelas, incorpore mídia, insira blocos de código e organize rascunhos longos de forma organizada usando o ClickUp Docs

Por exemplo, você pode criar um documento chamado “Rascunhos do Boletim Semanal”, incorporar links de pesquisa, notas editoriais e @menções para colegas de equipe. Você pode vincular tarefas diretamente dentro de um documento, converter texto em itens de ação e definir prazos também.

Acelere a redação com o ClickUp Brain

Parte do fluxo de trabalho de gerenciamento de conhecimento do ClickUp, o ClickUp Brain é a IA contextual integrada ao seu espaço de trabalho, incluindo documentos, tarefas, comentários e bate-papos, o que significa que ele funciona com o contexto completo dos seus projetos.

Para escritores, ele atua tanto como um parceiro criativo quanto como um assistente de produtividade.

Você pode criar rascunhos diretamente em qualquer campo de texto. Para posts de blog, esboços, textos de páginas de destino, publicações em redes sociais e roteiros de vídeo, basta digitar um prompt e o Brain gera um rascunho. Selecione o texto existente e escolha entre:

Melhore a redação

Corrija a ortografia e a gramática

Aumente ou reduza o tamanho

Simplifique conteúdos complexos

Continue escrevendo de onde parou

Gere itens de ação a partir de um rascunho

Traduza para vários idiomas

Peça ao ClickUp Brain resumos, sugestões criativas e itens de ação, diretamente no ClickUp Docs

Se você gerar itens de ação a partir de um documento de briefing de conteúdo, ele transforma esse briefing em uma tarefa estruturada no ClickUp. Você também pode usar prompts personalizados ou comandos de barra /write para editar, reescrever ou criar conteúdo rapidamente em um tom específico (profissional, coloquial, bem-humorado) e ajustar os níveis de criatividade dependendo se você está escrevendo um relatório ou uma postagem de blog.

📌 Exemplo de solicitação: Refine este parágrafo para torná-lo mais envolvente para o nosso público e sugira três opções de títulos atraentes.

Um guia rápido para usuários iniciantes:

Amplie a pesquisa e a produtividade com o ClickUp Brain MAX

Para levar a redação com IA além da elaboração de rascunhos e transformá-la em um mecanismo de pesquisa completo, use o ClickUp Brain MAX, seu avançado assistente de IA para desktop. Ele expande o ClickUp Brain para além da assistência à redação e o transforma em um mecanismo de pesquisa e produtividade mais avançado.

O Brain MAX oferece:

Pesquisa avançada em todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados, além da web

Acesso a modelos de IA premium para brainstorming e edição mais refinados

Respostas contextuais sobre seus projetos e documentos

Para escritores, esta é uma ferramenta poderosa durante as fases de pesquisa. Em vez de vasculhar pastas ou abas do navegador, você pode pedir ao Brain MAX para exibir notas relevantes, resumir feedbacks de clientes anteriores ou encontrar rascunhos relacionados instantaneamente.

Dite suas ideias, crie rascunhos iniciais mais rapidamente e tenha cada palavra transcrita automaticamente com o ClickUp Talk to Text

E se você pensa mais rápido do que digita, pode ditar ideias diretamente no Docs ou no Tasks com o ClickUp Talk to Text. A ferramenta transcreve automaticamente sua fala em texto estruturado, que você pode editar imediatamente com o ClickUp Brain.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos e opções de personalização, os novos usuários podem se sentir sobrecarregados no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação diz tudo:

O que mais gosto no ClickUp é como ele substitui várias ferramentas em um único lugar. Chega de alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número incomparável de recursos em relação a outros softwares. Também é altamente personalizável para se adequar a qualquer fluxo de trabalho, graças a recursos como várias visualizações que me permitem configurar projetos exatamente como preciso, painéis que me dão uma visão clara de relatórios e estatísticas, e automações que me poupam horas ao lidar com tarefas repetitivas.

O que mais gosto no ClickUp é como ele substitui várias ferramentas em um único lugar. Chega de alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número incomparável de recursos em relação a outros softwares. Também é altamente personalizável para se adequar a qualquer fluxo de trabalho, graças a recursos como várias visualizações que me permitem configurar projetos exatamente como preciso, painéis que me dão uma visão clara de relatórios e estatísticas, e automações que me poupam horas ao lidar com tarefas repetitivas.

🚀 Vantagem do ClickUp: Automatize seu fluxo de trabalho de redação com os Super Agentes do ClickUp. Ao contrário das ferramentas comuns que apenas respondem, esses colegas de equipe de IA planejam, dividem o trabalho, executam as tarefas e mantêm você atualizado à medida que os projetos evoluem. Eles combinam contexto, raciocínio em várias etapas e memória para gerenciar fluxos de trabalho completos, desde a elaboração do conteúdo até a atribuição de tarefas. Automatize tarefas repetitivas para que você possa se concentrar na escrita com o ClickUp Super Agents Use-as para: Transforme automaticamente notas breves em esboços de conteúdo estruturados

Garanta o cumprimento dos prazos e envie resumos de status antes das reuniões editoriais

Extraia insights de campanhas anteriores e elabore resumos de desempenho Por exemplo, você pode atribuir ao Super Agent a meta “Preparar relatório semanal de progresso editorial”, e ele analisará as atividades, detectará trabalhos atrasados, redigirá resumos, criará tarefas de acompanhamento e entregará um relatório. Crie seu primeiro agente:

2. Notion (Ideal para criar um espaço de trabalho de redação personalizável com IA integrada)

via Notion

O Notion reúne seus projetos de redação, pesquisas, calendários editoriais e documentação em um espaço de trabalho flexível. Ele permite que você crie tudo dentro de páginas que podem conter texto, bancos de dados, quadros Kanban, tabelas, linhas do tempo e elementos incorporados.

Além disso, o Notion AI e o Notion Agent podem pesquisar em suas páginas, PDFs e ferramentas de documentação conectadas para exibir o contexto instantaneamente. Isso significa que os redatores podem transformar transcrições de reuniões desorganizadas em esboços estruturados, gerar rascunhos iniciais com base nas diretrizes da marca armazenadas ou transformar notas de pesquisa em resumos prontos para publicação.

Você também pode contar com o AI Meeting Notes para registrar discussões e extrair automaticamente itens de ação, o que é especialmente útil ao coordenar colaboradores, editores e partes interessadas em diferentes projetos.

Principais recursos do Notion

Crie fluxos de conteúdo estruturados usando Visualizações de Banco de Dados (Tabela, Quadro, Linha do Tempo, Calendário)

Mantenha as informações consistentes entre as páginas com Blocos Sincronizados

Crie rascunhos, resumos e reescritas com o Notion AI Writing Assistant

Controle o acesso com permissões avançadas e configurações de verificação

Limitações do Notion

A estrutura do espaço de trabalho pode parecer desorganizada devido à falta de uma hierarquia tradicional de pastas

Automação nativa limitada em comparação com ferramentas dedicadas à gestão de projetos de marketing

Preços do Notion

Gratuito

Plus: US$ 12/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 24/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Veja o que um cliente destacou:

Cada página do Notion parece uma tela em branco que você pode moldar da maneira que precisar. Algumas páginas se transformam em gráficos, outras são listas e algumas são documentos de trabalho compartilhados entre diferentes pessoas. Essa flexibilidade é uma grande vantagem, e também é fácil de aprender e usar imediatamente para praticamente qualquer pessoa… A falta de uma estrutura de pastas e a organização geral são realmente frustrantes. Quando tenho dois documentos relacionados, quero poder colocá-los em uma pasta sem alterar a forma como esses documentos são dispostos ou exibidos para outras pessoas…

Cada página do Notion parece uma tela em branco que você pode moldar da maneira que precisar. Algumas páginas se transformam em gráficos, outras são listas e algumas são documentos de trabalho compartilhados entre diferentes pessoas. Essa flexibilidade é uma grande vantagem, e também é fácil de aprender e usar imediatamente para praticamente qualquer pessoa… A falta de uma estrutura de pastas e a organização geral são realmente frustrantes. Quando tenho dois documentos relacionados, quero poder colocá-los em uma pasta sem alterar a forma como esses documentos são dispostos ou exibidos para outras pessoas…

Se você é um redator técnico, isso é para você!

3. Scrivener (Ideal para gerenciar manuscritos longos, do rascunho à exportação)

via Scrivener

O Scrivener foi desenvolvido especificamente para projetos de redação longos que não se encaixam perfeitamente em um único documento. Em vez de forçá-lo a percorrer centenas de páginas, ele permite que você divida seu manuscrito em pequenas seções móveis dentro de uma “barra lateral no estilo de uma pasta de arquivos”. Você pode redigir cenas fora de ordem, guardar ideias inacabadas em pastas separadas e reorganizar capítulos inteiros com o recurso de arrastar e soltar.

Para romancistas, autores de não ficção e escritores acadêmicos, esta ferramenta de redação de conteúdo torna as edições estruturais muito menos trabalhosas do que em um processador de texto tradicional.

Você pode dividir a janela do editor para visualizar material de referência ao lado do seu texto, o que é especialmente útil para jornalistas, biógrafos e pesquisadores que verificam fatos enquanto redigem. Quando chega a hora de compartilhar, o Scrivener compila suas seções dispersas em um manuscrito organizado, formatado para Word, PDF ou até mesmo Final Draft.

Principais recursos do Scrivener

Organize capítulos e cenas visualmente usando o quadro de cortiça com fichas virtuais

Reestruture manuscritos inteiros com o Outliner e pastas de arrastar e soltar

Defina metas de manuscrito e sessão com Metas de palavras e caracteres

Acompanhe as etapas dos rascunhos usando metadados personalizados, etiquetas e marcadores de status

Limitações do Scrivener

Ferramentas de colaboração ineficazes para redação em equipe

É necessário ler guias/tutoriais para compreender totalmente a funcionalidade

Preços do Scrivener

iOS e iPadOS: US$ 23,99

MacOS: US$ 59,99

Windows: US$ 59,99

Avaliações e comentários sobre o Scrivener

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scrivener?

Um avaliador do G2 colocou da seguinte forma:

Normalmente, lido com várias tarefas de redação e organização, e o que mais valorizo no Scrivener é que ele mantém meus textos estruturados em uma única ferramenta, desde o esboço inicial até o conteúdo final. E, graças à sua flexibilidade, posso usar a versão para desktop para tarefas mais intensivas e o aplicativo móvel para fazer ajustes rápidos ou tomar notas quando estou em trânsito. Embora ofereça ferramentas básicas para detectar erros, a integração de um sistema de revisão em tempo real mais avançado seria um grande passo à frente para quem busca aperfeiçoar textos dentro do mesmo aplicativo.

Normalmente, lido com várias tarefas de redação e organização, e o que mais valorizo no Scrivener é que ele mantém meus textos estruturados em uma única ferramenta, desde o esboço inicial até o conteúdo final. E, graças à sua flexibilidade, posso usar a versão para desktop para tarefas mais intensivas e o aplicativo móvel para fazer ajustes rápidos ou tomar notas quando estou em trânsito.

Embora ofereça ferramentas básicas para detectar erros, a integração de um sistema de revisão em tempo real mais avançado seria um grande avanço para quem busca aperfeiçoar textos dentro do mesmo aplicativo.

🧠 Curiosidade: A escrita cuneiforme é reconhecida como um dos primeiros, se não o primeiro, sistemas de escrita, desenvolvido na antiga Mesopotâmia (especificamente na Suméria, no atual Iraque) por volta de 3400-3100 a.C. Ela foi criada por administradores e funcionários do templo para atender a necessidades práticas e econômicas, como o acompanhamento do comércio, a gestão de grãos e a contabilidade do gado.

4. Trello (Ideal para fluxos de trabalho de redação visuais no estilo Kanban)

via Trello

O Trello é uma ferramenta Kanban baseada na web usada para gerenciamento de projetos por iniciantes. Foi desenvolvido pela Atlassian e usa quadros, listas e cartões para organizar visualmente o trabalho. Você pode criar um quadro para um projeto, dividi-lo em listas (como Ideias, Rascunho, Edição, Publicado) e mover os cartões entre as etapas à medida que o trabalho avança. Isso facilita ver exatamente o que está em andamento com uma rápida olhada.

Cada cartão pode conter listas de verificação, anexos, links, comentários e prazos, o que o torna prático para gerenciar trabalhos que exigem muita pesquisa. Os escritores podem armazenar links de fontes diretamente dentro do cartão relevante, anotar observações importantes na descrição e acompanhar as rodadas de revisão.

O Trello também permite transformar e-mails e mensagens do Slack em tarefas, o que é útil quando os detalhes das tarefas chegam por meio de conversas dispersas.

Principais recursos do Trello

Automatize ações repetitivas com o Butler Automation (Regras, Botões, Comandos)

Amplie a funcionalidade usando Power-Ups para calendários, campos personalizados e muito mais

Planeje prazos juntamente com tarefas usando o Trello Planner (Visualização de calendário e agendamento)

Espelhe tarefas em vários quadros usando o Espelhamento de Cartões

Limitações do Trello

Fica confuso e mais difícil de gerenciar à medida que os painéis crescem

Não é ideal para projetos complexos ou com várias camadas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Este feedback vem diretamente de um usuário:

Gosto de usar o Trello para gerenciamento de projetos e tarefas, pois ele ajuda a lidar com várias tarefas ao mesmo tempo e facilita a revisão. Gosto dos espaços de trabalho e dos recursos de controle de tempo. Gerenciamos vários projetos simultaneamente criando espaços de trabalho diferentes para cada cliente e, para várias tarefas, criamos quadros diferentes para gerenciar tudo com facilidade… Às vezes, é difícil gerenciar projetos complexos e de longo prazo. Em projetos complexos, fica difícil gerenciar cronogramas, marcos e tarefas. Para várias tarefas, precisamos criar vários quadros, e isso consome tempo.

Gosto de usar o Trello para gerenciamento de projetos e tarefas, pois ele ajuda a lidar com várias tarefas ao mesmo tempo e facilita a revisão. Gosto dos espaços de trabalho e dos recursos de controle de tempo. Gerenciamos vários projetos simultaneamente criando espaços de trabalho diferentes para cada cliente e, para várias tarefas, criamos quadros diferentes para gerenciar tudo com facilidade… Às vezes, é difícil gerenciar projetos complexos e de longo prazo. Em projetos complexos, fica difícil gerenciar cronogramas, marcos e tarefas. Para várias tarefas, precisamos criar vários quadros, e isso consome muito tempo.

🔍 Você sabia? O que hoje chamamos de The Chicago Manual of Style foi publicado pela primeira vez em 1906 como um simples manual de regras tipográficas e, ao longo de décadas, tornou-se uma das referências mais influentes para editores e autores nos Estados Unidos.

5. Google Workspace (Ideal para redação colaborativa e operações editoriais na nuvem)

via Google Workspace

O Google Workspace é um pacote de produtividade e colaboração baseado na nuvem desenvolvido pelo Google que combina comunicação, criação de documentos, armazenamento e gerenciamento de tarefas. Ele inclui Gmail, Agenda, Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações, Meet, Chat e Tarefas, todos projetados para funcionar em conjunto em tempo real.

O Docs funciona como o principal ambiente de redação, oferecendo suporte à colaboração em tempo real, comentários, modo de sugestões e criação de documentos estruturados.

O Gemini AI está integrado diretamente ao Gmail, Docs e Drive para resumir longas cadeias de e-mails, gerar rascunhos estruturados, extrair insights de arquivos de pesquisa e até mesmo fazer anotações de reuniões no Meet. Como tudo é nativo da nuvem, os colaboradores podem editar simultaneamente de qualquer lugar, o que o torna prático para equipes editoriais distribuídas.

Os melhores recursos do Google Workspace

Elabore e refine o conteúdo de forma colaborativa usando o Google Docs ( Modo de sugestões e histórico de versões )

Armazene e organize pesquisas com segurança usando o Google Drive (até 5 TB por usuário em planos selecionados)

Registre automaticamente as discussões das reuniões com a função “ Tome notas para mim ” no Google Meet

Extraia insights de materiais enviados usando o NotebookLM com respostas respaldadas por citações

Limitações do Google Workspace

Não é adequado para lidar com arquivos de log grandes ou dados técnicos complexos

Gerenciar permissões do Drive em grande escala pode se tornar confuso

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 5,60/mês por usuário

Business Standard: US$ 13,44/mês por usuário

Business Plus: US$ 21,12/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 47.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Workspace?

Um usuário resumiu assim:

O que mais gosto no Google Workspace é como ele facilita a colaboração, mantendo as campanhas de marketing e as iniciativas de vendas em andamento sem atrasos ou confusão de versões. Tudo, desde e-mail e calendário até documentos e compartilhamento de arquivos, está em um único ecossistema conectado, o que aumenta a eficiência e a visibilidade em toda a equipe. Para uma pequena empresa, ele oferece funcionalidades de nível empresarial sem complexidade desnecessária… A organização precisa ser deliberada e intencional para evitar que as coisas se transformem em caos criativo. Dito isso, não há muitas opções avançadas de personalização para ajudá-lo a configurá-lo da maneira que você deseja.

O que mais gosto no Google Workspace é como ele facilita a colaboração, mantendo as campanhas de marketing e as iniciativas de vendas em andamento sem atrasos ou confusão de versões. Tudo, desde e-mail e calendário até documentos e compartilhamento de arquivos, está em um único ecossistema conectado, o que aumenta a eficiência e a visibilidade em toda a equipe. Para uma pequena empresa, ele oferece funcionalidades de nível empresarial sem complexidade desnecessária… A organização precisa ser deliberada e intencional para evitar que as coisas se transformem em caos criativo. Dito isso, não há muitas opções avançadas de personalização para ajudá-lo a configurá-lo da maneira que você deseja.

🧠 Curiosidade: A autora mais antiga conhecida identificada pelo nome é Enheduanna, uma poetisa e sacerdotisa mesopotâmica que viveu por volta de 2285-2250 a.C. e compôs hinos e poemas que sobreviveram ao longo da história.

6. Asana (Ideal para fluxos de trabalho editoriais estruturados com dependências de tarefas)

via Asana

Outra plataforma de gerenciamento de trabalho baseada na nuvem nesta lista é o Asana. Ele oferece várias maneiras de visualizar o trabalho como listas, quadros Kanban, linhas do tempo (estilo Gantt) ou calendários, para que você possa gerenciar projetos no formato que melhor se adapte ao seu processo de escrita.

Você pode dividir um artigo em subtarefas (esboço, rascunho, edição, revisão de SEO, publicação), atribuir cada etapa a diferentes colaboradores e definir dependências para que nada avance antes de estar pronto. As atualizações de status mantêm as partes interessadas informadas sem a necessidade de reuniões extras, e as tarefas recorrentes facilitam o gerenciamento de boletins informativos semanais, relatórios mensais ou fluxos contínuos de publicações no blog.

Principais recursos do Asana

Padronize os fluxos de trabalho com Campos Personalizados , incluindo 17 tipos de campos nos planos pagos

Automatize etapas repetitivas por meio do Workflow Builder e da Automação de Regras

Monitore a capacidade com ferramentas de Gerenciamento de Carga de Trabalho e Recursos

Limitações do Asana

Recursos avançados (linha do tempo, relatórios, carga de trabalho, metas, automação) estão disponíveis apenas nos planos pagos

A mesma tarefa não pode ser atribuída a várias pessoas

Preços do Asana

Pessoal: Plano gratuito

Starter : US$ 13,49/mês

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Aqui está uma opinião sincera do G2:

Permite configurar tarefas repetitivas e automatizar fluxos de trabalho complexos em questão de segundos, o que ajuda a economizar tempo. Além disso, sua interface é limpa, organizada e visualmente atraente, de modo que as equipes podem começar a usá-la rapidamente e sem uma curva de aprendizado íngreme… A mesma tarefa não pode ser atribuída a várias pessoas, o que complica o trabalho compartilhado e a coordenação da equipe. Além disso, a estrutura de tarefas, subtarefas e projetos pode se tornar confusa e desorganizada rapidamente se não for gerenciada com cuidado.

Permite configurar tarefas repetitivas e automatizar fluxos de trabalho complexos em questão de segundos, o que ajuda a economizar tempo. Além disso, sua interface é limpa, organizada e visualmente atraente, de modo que as equipes podem começar a usá-la rapidamente e sem uma curva de aprendizado íngreme… A mesma tarefa não pode ser atribuída a várias pessoas, o que complica o trabalho compartilhado e a coordenação da equipe. Além disso, a estrutura de tarefas, subtarefas e projetos pode se tornar confusa e desorganizada rapidamente se não for gerenciada com cuidado.

🔍 Você sabia? Antes da impressão, a rubricação — a prática de escrever títulos e seções importantes com tinta vermelha — ajudava os leitores a navegar pelos manuscritos. Essa tradição teve início já no antigo Egito, quando os escribas marcavam as partes principais dos textos em vermelho.

7. Airtable (Ideal para criar sistemas de conteúdo baseados em dados sem código)

via Airtable

O Airtable é um aplicativo de gerenciamento de tarefas sem código que combina a flexibilidade de uma planilha com a estrutura de um banco de dados relacional. Ele permite criar aplicativos personalizados que centralizam ideias, briefings, colaboradores, prazos, recursos e dados de desempenho. Dessa forma, você pode construir um banco de dados de conteúdo dinâmico onde cada artigo, campanha e recurso é estruturado e pesquisável.

O que torna o Airtable útil é sua capacidade de transformar dados estruturados em fluxos de trabalho totalmente operacionais. Você pode criar formulários de solicitação para novos conteúdos, encaminhá-los automaticamente ao editor certo e acompanhar o progresso em várias visualizações. Você pode até mesmo integrar IA para resumir briefings, gerar ideias de campanha ou analisar feedback em grande escala.

Principais recursos do Airtable

Estruture dados editoriais usando bases relacionais com registros vinculados

Automatize fluxos de trabalho editoriais com gatilhos e automações condicionais

Gere resumos e insights usando o Airtable AI (Agentes e campos de IA)

Recolha solicitações estruturadas por meio de formulários personalizáveis com a Lógica de Roteamento

Limitações do Airtable

Limites rígidos de registros por plano (por exemplo, 1.000 no plano Gratuito, 50.000 no plano Team)

A configuração de fórmulas pode ser confusa para iniciantes

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 20/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plano Empresarial: US$ 45/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Veja a opinião de um usuário:

Como uma startup de serviços, utilizamos o Airtable ao máximo para gerenciar o fluxo de trabalho da nossa empresa e realizamos todo o trabalho de entrada de dados relacionado a estoques em seu software. Essa ferramenta nos ajuda a garantir que todas as compras de suprimentos da nossa empresa sejam feitas corretamente, dentro do prazo, e mantidas com a planilha que ela fornece. Uma das principais reclamações que tenho em relação ao software Airtable é que sua interface de usuário é bastante complexa e também não é compatível com meu celular.

Como uma startup de serviços, utilizamos o Airtable ao máximo para gerenciar o fluxo de trabalho da nossa empresa e realizamos todo o trabalho de entrada de dados relacionado a estoques em seu software. Essa ferramenta nos ajuda a garantir que todas as compras de suprimentos da nossa empresa sejam feitas corretamente, dentro do prazo, e mantidas com a planilha que ela fornece. Uma das principais reclamações que tenho em relação ao software Airtable é que sua interface de usuário é bastante complexa e também não é compatível com o meu celular.

🧠 Curiosidade: Muitos escritores famosos dependiam de máquinas de escrever mecânicas; por exemplo, Ernest Hemingway escreveu romances inteiros em sua Olivetti Lettera 22, valorizando o ritmo deliberado e a disciplina que ela trazia à sua prosa.

8. Monday.com (Ideal para gerenciamento de trabalho flexível e visual com IA integrada)

O Monday.com oferece um espaço de trabalho altamente visual onde tudo — ideias, rascunhos, prazos, feedback e aprovações — fica reunido. Em vez de adaptar o fluxo de trabalho de redação do seu blog a um sistema rígido, você cria painéis que correspondem à forma como sua equipe realmente trabalha.

A plataforma é um “Sistema Operacional de Trabalho” baseado na nuvem que permite que as equipes gerenciem projetos, processos, recursos e metas com sucesso. Ela funciona como um rastreador de clientes, pipeline de propostas e quadro de produção, ao mesmo tempo em que oferece suporte à automação, ações impulsionadas por IA, painéis, visualizações de carga de trabalho, gráficos de Gantt e documentos integrados (Workdocs).

Principais recursos do Monday.com

Gere resumos e categorize o conteúdo com AI Blocks (Resumo, Tradução, Detecção de Sentimento, Prompts Personalizados)

Centralize a documentação com o Workdocs (colaboração em tempo real, marcação, widgets incorporados)

Monitore a capacidade por meio das visualizações de carga de trabalho e alocação de recursos

Conecte sua pilha de ferramentas usando mais de 200 integrações e recursos avançados

Limitações do Monday.com

São necessários no mínimo três membros pagantes, e os controles de segurança avançados estão disponíveis apenas para assinantes, o que representa um problema para escritores freelancers

Trocar de modelos ou reorganizar quadros não é intuitivo

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 19/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Um cliente compartilhou este feedback:

O Monday Work Management é uma excelente plataforma para organizar projetos, acompanhar o trabalho e manter as equipes alinhadas em um único lugar. A interface é limpa, flexível e fácil de personalizar. Com quadros, automações, painéis e modelos, é simples criar fluxos de trabalho que reflitam como uma equipe realmente opera… Como a plataforma é altamente flexível, pode levar algum tempo para projetar a estrutura “certa” para quadros e fluxos de trabalho, especialmente para equipes novas. Além disso, alguns dos principais recursos mais avançados — como automações mais complexas, permissões ou relatórios — podem estar restritos a planos de nível superior, o que pode aumentar os custos para equipes maiores.

O Monday Work Management é uma excelente plataforma para organizar projetos, acompanhar o trabalho e manter as equipes alinhadas em um único lugar. A interface é limpa, flexível e fácil de personalizar. Com quadros, automações, painéis e modelos, é simples criar fluxos de trabalho que reflitam como uma equipe realmente opera… Como a plataforma é altamente flexível, pode levar algum tempo para projetar a estrutura “certa” para quadros e fluxos de trabalho, especialmente para equipes novas. Além disso, alguns dos principais recursos mais avançados — como automações mais complexas, permissões ou relatórios — podem estar restritos a planos de nível superior, o que pode aumentar os custos para equipes maiores.

🧠 Curiosidade: Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, detém o recorde de um dos romances mais longos já escritos, demonstrando como a narrativa pode se estender tanto em escala quanto em profundidade.

9. Milanote (Ideal para brainstorming visual e planejamento criativo de projetos)

via Milanote

O Milanote foi criado para pessoas que pensam visualmente. Em vez de listas e linhas rígidas, você tem quadros flexíveis onde pode arrastar, soltar, agrupar e reorganizar ideias naturalmente.

Com essa ferramenta de colaboração visual, você pode combinar notas de texto, imagens, vídeos, links, listas de tarefas e esboços em quadros brancos infinitos. Trace estruturas de enredo, crie perfis de personagens e esboce cenas.

Para equipes de conteúdo, a plataforma oferece moodboards, planejamento de campanhas e briefings criativos. Além disso, ela oferece suporte à colaboração remota, comentários e sincronização na nuvem, para que as equipes possam debater e refinar ideias em conjunto sem perder o contexto.

Principais recursos do Milanote

Capture inspiração instantaneamente com o Milanote Web Clipper (extensão do Chrome)

Estruture histórias usando o Perfil do Personagem e modelos de esboço de história

Combine mídias de forma integrada por meio da incorporação de imagens, vídeos, links e arquivos

Colabore com mentores usando edição e comentários em tempo real

Limitações do Milanote

Não possui recurso de calendário integrado (soluções alternativas necessárias)

Alguns usuários relatam que as atualizações afetam a formatação dos dados existentes

Preços do Milanote

Gratuito

Preço por pessoa: US$ 12,50/mês por usuário

Atualize sua equipe: US$ 49/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Milanote

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Milanote?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

O Milanote é um dos sistemas de gerenciamento de projetos e conteúdo mais simples e fáceis de usar que já tive o prazer de utilizar para criar e gerenciar calendários de mídias sociais… Algumas de suas funcionalidades deixam a desejar (especificamente a impossibilidade de rastrear o histórico de edições, o que faz com que vários clientes sejam excluídos dos painéis por falta de confiança), e no aplicativo móvel há algumas restrições de conteúdo que tornam ineficientes as publicações nativas no TikTok e no Instagram.

O Milanote é um dos sistemas de gerenciamento de projetos e conteúdo mais simples e fáceis de usar que já tive o prazer de utilizar para criar e gerenciar calendários de mídias sociais… Algumas funcionalidades estão ausentes (especificamente a impossibilidade de rastrear o histórico de edições, o que faz com que vários clientes sejam excluídos dos painéis por falta de confiança), e no aplicativo móvel há algumas restrições de conteúdo que tornam ineficientes as publicações nativas no TikTok e no Instagram.

🔍 Você sabia? A impressora com tipos móveis de Johannes Gutenberg, desenvolvida por volta de 1440-1450, ajudou a difundir a alfabetização e as ideias por toda a Europa, estabelecendo as bases para o Renascimento e a indústria editorial moderna.

10. Evernote (Ideal para criar um “segundo cérebro” pesquisável para escritores)

via Evernote

Se você tem ideias surgindo constantemente, como ângulos para artigos, trechos de pesquisa, notas de voz e capturas de tela, este software wiki foi criado para registrá-las antes que desapareçam. Ele funciona como um segundo cérebro digital, oferecendo um único local para armazenar notas, recortes da web, documentos, tarefas e até mesmo transcrições de reuniões, para que nada se perca.

É uma plataforma de anotações e organização compatível com vários dispositivos que ajuda escritores, estudantes e profissionais a registrar informações em qualquer formato e acessá-las instantaneamente.

Você pode organizar o conteúdo em cadernos, adicionar tags para uma melhor organização, incorporar tarefas diretamente nas notas e sincronizar tudo entre o desktop e o celular. Seus novos recursos de IA ajudam a resumir notas longas, transcrever reuniões e destacar informações relevantes usando a pesquisa em linguagem natural.

Principais recursos do Evernote

Organize informações usando Notebooks , Pilhas Aninhadas e Tags Personalizadas

Capture pesquisas instantaneamente com o Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Incorpore itens de ação usando tarefas integradas em suas notas

Digitalize e armazene documentos físicos com Digitalização de Documentos e OCR

Limitações do Evernote

Problemas de interoperabilidade ao transferir notas (por exemplo, tags que causam erros)

Alguns usuários reclamam que os recursos de IA são decepcionantes

Preços do Evernote

Starter: US$ 14,99/mês por usuário

Avançado: US$ 24,99/mês por usuário

Plano Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Relato em primeira mão de um cliente:

Aprecio o Evernote por ser rápido e confiável, com uma interface intuitiva. Acho que o recurso de sincronização funciona bem, tornando minhas anotações facilmente acessíveis sempre que preciso. É simples criar e salvar anotações instantaneamente sem me preocupar com estrutura ou formatação. Além disso, a configuração inicial foi muito fácil, e nunca tive nenhum problema ao usar o Evernote no meu celular para fazer anotações rápidas… A versão gratuita parece bastante limitada agora, o que reduz sua utilidade para anotações básicas. Um plano gratuito mais generoso ou uma estrutura de preços mais simples tornariam o aplicativo mais atraente para usuários casuais.

Aprecio o Evernote por ser rápido e confiável, com uma interface intuitiva. Acho que o recurso de sincronização funciona bem, tornando minhas anotações facilmente acessíveis sempre que preciso. É simples criar e salvar anotações instantaneamente sem se preocupar com estrutura ou formatação. Além disso, a configuração inicial foi muito fácil, e nunca tive nenhum problema ao usar o Evernote no meu celular para fazer anotações rápidas… A versão gratuita parece bastante limitada agora, o que reduz sua utilidade para anotações básicas. Um plano gratuito mais generoso ou uma estrutura de preços mais simples tornariam o aplicativo mais atraente para usuários casuais.

📮 ClickUp Insight: Enquanto 46% dos participantes da nossa pesquisa afirmam ter um ritual sólido que os ajuda a entrar no “modo de trabalho”, 11% dizem que começam a maioria dos dias no modo de sobrevivência, reagindo às mensagens e aos prazos à medida que eles surgem. Isso geralmente acontece quando não há um ponto de partida claro para o dia. Você abre o laptop, as notificações começam a chegar e, antes que você consiga se orientar, o dia já está tomando decisões por você. Em um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp, tarefas inacabadas, comentários recentes, prioridades e discussões em andamento já estão conectadas em um único lugar, para que você possa abrir o espaço de trabalho e ver imediatamente o que está ativo, o que mudou e o que precisa de atenção. Em vez de vasculhar e-mails, chats e notas para reconstruir o contexto, o sistema oferece um ponto de partida claro, permitindo que você comece o dia de forma mais consciente.

Algumas sugestões extras para quando você estiver usando o ChatGPT no ClickUp Brain MAX. 💁

Resumindo, escolha o ClickUp

A ferramenta de gerenciamento de projetos certa determina a fluidez com que suas ideias passam do esboço à publicação. Algumas ferramentas se destacam no planejamento visual. A melhor escolha depende se você está gerenciando um fluxo de trabalho de redação individual, coordenando colaboradores ou administrando uma operação completa de conteúdo.

Dito isso, se o seu maior desafio é conciliar rascunhos, feedback, pesquisa, prazos e comunicação entre vários aplicativos, então um espaço de trabalho unificado se torna uma grande vantagem.

É aí que o ClickUp se destaca. Ao reunir redação, colaboração, automação e IA em um único ambiente, ele reduz o atrito que geralmente retarda as equipes criativas. Em vez de acumular ferramentas desconexas, você cria seu fluxo de trabalho uma vez, e tudo passa por ele.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

Os escritores costumam usar ferramentas de gerenciamento de projetos como Trello, Asana e Notion. No entanto, uma ferramenta que se destaca é o ClickUp, que ajuda a criar hierarquias personalizáveis em projetos complexos. Ele se destaca para escritores com a geração de tarefas impulsionada por IA a partir de notas e feedback, além de documentos colaborativos criados no contexto de trabalho.

Os escritores dividem os projetos em etapas, como esboço, rascunho e revisão, enquanto reservam tempo para escrever e utilizam o método Pomodoro para manter o ritmo. A priorização por meio da Matriz de Eisenhower ajuda a lidar primeiro com os trabalhos urgentes, com lembretes automáticos que evitam atrasos. Os gráficos de Gantt e as automações de prazos do ClickUp facilitam o cumprimento das metas para os escritores.

O Grammarly é uma boa ferramenta para sugestões em tempo real sobre gramática, tom e clareza, enquanto o Hemingway App simplifica a prosa ao sinalizar advérbios e voz passiva. Além disso, o ClickUp é uma ótima ferramenta para rascunhar e editar com o ClickUp Docs, que oferece edição colaborativa, detecção de cursor em tempo real e atribuição de comentários. Você também pode usar o ClickUp Brain integrado aos seus documentos para gerar primeiros rascunhos, melhorar a redação e resumir o conteúdo.

Os escritores acompanham revisões e feedback usando ferramentas com histórico de versões, comentários embutidos e comentários vinculados a tarefas. Ferramentas como ClickUp, Google Docs e Notion permitem reverter versões e exibir threads de feedback claros vinculados a rascunhos ou tarefas específicas.

Comece a escrever com ferramentas intuitivas e de fácil acesso, como o ClickUp ou o Google Workspace, pois são simples de configurar e usar. Essas plataformas utilizam quadros visuais ou documentos compartilhados que exigem configuração mínima, ao mesmo tempo em que organizam o trabalho de forma eficiente.