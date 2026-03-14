10 modelos gratuitos de pontuação de leads (e como criar um)

Se sua equipe está trabalhando todos os leads da mesma maneira, seu funil já está perdendo tempo. 🕰️

Afinal, hoje em dia, a pontuação de leads tem como objetivo garantir que os leads certos recebam atenção em primeiro lugar e que os acompanhamentos ocorram no momento certo.

E, para fazer isso bem, você precisa de um sistema de pontuação consistente que sua equipe possa usar em várias fontes e campanhas.

Nesta publicação, compartilharemos 10 modelos gratuitos de pontuação de leads, para que cada um deles é mais adequado e como escolher a configuração certa para o seu funil.

O que é um modelo de pontuação de leads?

Um modelo de pontuação de leads é uma estrutura organizada que ajuda as equipes de vendas e marketing a atribuir valores numéricos aos leads com base na probabilidade de se tornarem clientes. Ele organiza os critérios usados para avaliar os leads, como dados demográficos, informações sobre a empresa, comportamento de engajamento e intenção de compra.

Por exemplo, um lead pode receber pontos por abrir e-mails de marketing, visitar páginas de preços, baixar recursos ou corresponder a um perfil de cliente ideal (ICP). Quanto maior a pontuação, mais qualificado o lead está para contato comercial.

Essa estrutura também avalia os clientes potenciais em duas dimensões principais:

Dados explícitos: Informações fornecidas diretamente pelo lead, como cargo, tamanho da empresa e setor

Dados implícitos: sinais comportamentais que você monitora, como aberturas de e-mail, visitas a páginas e downloads de conteúdo

Como criar um modelo de pontuação de leads com modelos

Você encontrou um modelo de pontuação de leads, mas ele está em branco.

Para que um modelo seja eficaz, você precisa personalizá-lo de acordo com seus dados de vendas e seu ICP. Agora, vamos ver como criar um modelo de pontuação de leads que gere resultados. 🛠️

1. Defina seu ICP

A qualidade do seu modelo de pontuação de leads depende do seu conhecimento sobre seus melhores clientes. Comece listando as características firmográficas e demográficas dos negócios fechados mais bem-sucedidos.

Analise seus dados de clientes existentes para identificar padrões em relação ao tamanho da empresa, setor, cargos e localização geográfica.

📝 Exemplo: Uma empresa de SaaS de gerenciamento de projetos pode definir seu ICP como gerentes de marketing ou líderes de operações em empresas de SaaS B2B com 50 a 500 funcionários. Um lead que corresponda a esses atributos receberia uma pontuação de adequação mais alta no modelo de pontuação de leads.

2. Identifique os principais sinais comportamentais

Nem todas as ações são iguais.

Identifique os comportamentos específicos que se correlacionam com a jornada de um lead até a conversão. Sinais de alta intenção, como solicitar demonstrações ou visitar páginas de preços, devem receber maior peso do que sinais de baixa intenção, como a abertura de um único e-mail ou uma breve visita ao site.

📝 Exemplo: Suponha que um lead do seu ICP visite seu site e baixe um guia do produto (+5 pontos). Alguns dias depois, ele participa de um webinar sobre o seu produto (+10 pontos) e, em seguida, visita a página de preços (+15 pontos). Essas ações indicam um interesse crescente, portanto, sua pontuação de lead aumenta à medida que ele se aproxima de se tornar um lead qualificado.

3. Atribua valores em pontos

Depois de identificar seus critérios principais, é hora de atribuir pontos. Pondere cada critério com base em sua correlação com uma conversão bem-sucedida.

Por exemplo, um lead com o cargo de “Diretor” no seu setor-alvo pode valer 20 pontos, enquanto uma visita a uma postagem de blog pode valer apenas dois. Você também precisa implementar pontuação negativa para fatores de desqualificação, como leads provenientes do domínio de e-mail de um concorrente ou aqueles de um setor que você não atende.

💡 Dica profissional: Atribua pontuações exponencialmente mais altas para ações baseadas em intenção do que para ações meramente informativas. Uma solicitação de demonstração (50 pontos) deve superar significativamente uma visita ao blog (2 pontos), pois a diferença de comportamento é enorme.

4. Estabeleça pontuações mínimas

Com seu sistema de pontuação em vigor, você precisa definir o que as pontuações realmente significam. Estabeleça pontuações-limite claras que determinem quando um lead se torna um lead qualificado para marketing (MQL) ou um lead qualificado para vendas (SQL).

Você pode criar níveis para segmentar ainda mais seus leads — por exemplo, leads “quentes” (mais de 80 pontos), leads “mornos” (50 a 79 pontos) e leads “frios” (menos de 50 pontos). No ClickUp, você pode usar os Status Personalizados para representar visualmente esses níveis em seu funil de vendas.

Crie status personalizados no ClickUp para acompanhar as tarefas e manter a clareza

📚 Leia também: Métricas de geração de demanda

5. Teste e itere

Uma das práticas recomendadas mais importantes para a pontuação de leads é validar e refinar regularmente seu modelo. Após 30 a 60 dias, compare seus leads pontuados com os dados reais de conversão. Se você perceber que os leads com pontuação alta não estão convertendo na taxa esperada, é hora de ajustar seus critérios e valores de pontuação.

Use os painéis do ClickUp para acompanhar as taxas de conversão de diferentes níveis de pontuação e garantir que seu modelo continue sendo um indicador preciso de sucesso.

Acompanhe as taxas de conversão por nível de pontuação com os painéis do ClickUp

Visão geral dos modelos de pontuação de leads

Aqui está uma rápida visão geral dos modelos de pontuação de leads abordados neste guia e para que cada um deles é mais adequado:

Os 10 melhores modelos de pontuação de leads

Você sabe o que é um modelo de pontuação de leads e como criar um modelo, mas onde encontrar o modelo certo para começar? As opções podem ser esmagadoras, e você pode perder horas procurando um modelo apenas para descobrir que se trata de uma planilha desorganizada ou bloqueada por um software caro.

Essa busca gera mais trabalho, afastando você da priorização de leads.

Para ajudar você a parar de procurar e começar a criar, compilamos uma lista dos melhores modelos de pontuação de leads. Esta seleção inclui desde sistemas de CRM totalmente integrados no ClickUp até planilhas simples e planilhas especializadas, garantindo que você encontre um modelo que se adapte perfeitamente ao fluxo de trabalho da sua equipe.

Vamos dar uma olhada:

1. Modelo de CRM de vendas da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Gerencie o acompanhamento de leads, funis de vendas e contatos com o modelo de CRM de vendas da ClickUp

Tentar conciliar uma planilha para pontuação, um CRM separado para contatos e uma ferramenta de gerenciamento de projetos para tarefas cria silos de informação e atrasa sua equipe. Essa constante alternância de contexto faz com que detalhes e leads promissores sejam sempre perdidos.

Concentre todo o seu processo de vendas em um único espaço de trabalho com o modelo de CRM de vendas da ClickUp. Trata-se de um sistema de CRM completo que combina pontuação de leads, acompanhamento, gerenciamento de pipeline e gerenciamento de contatos, eliminando a necessidade de várias ferramentas desconectadas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use os campos personalizados do ClickUp para registrar e acompanhar todos os seus atributos de pontuação, incluindo fonte do lead, nível de engajamento, tamanho da empresa e pontuação de adequação, juntamente com os detalhes de contato e informações sobre o negócio

Veja seus leads organizados por pontuação, status ou prioridade usando visualizações flexíveis do ClickUp , como listas, tabelas, quadros Kanban e muito mais

Capture novos leads por meio dos formulários do ClickUp e encaminhe-os para o CRM com dados mais organizados e consistentes

✅ Ideal para: Equipes de vendas e gerentes de operações de receita que estão construindo um funil de leads com critérios de pontuação simples.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Super Agents para classificar e encaminhar automaticamente os leads recebidos. Você pode designar um agente para monitorar novas entradas no CRM, analisar atributos dos leads, como fonte ou atividade de engajamento, e atualizar campos ou atribuir tarefas de acompanhamento ao vendedor certo. E isso não é tudo. O Segmentador de Listas de E-mail pode analisar o histórico de engajamento e os atributos e segmentar a lista para campanhas direcionadas

O Drip Campaign Builder pode criar sequências de e-mails em várias etapas para nutrir e levar seus leads mais adiante no funil Confira toda a Biblioteca de Agentes de IA do ClickUp para ver o que mais você pode delegar ao seu colega de equipe de IA.

Aprenda hoje mesmo como criar seu primeiro Super Agente:

2. Modelo de funil de vendas da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Visualize as etapas do negócio e identifique gargalos rapidamente com o modelo de funil de vendas do ClickUp

Sem uma visão clara do seu processo de vendas, é impossível saber onde os leads estão estagnados. Os leads podem se acumular em uma etapa, enquanto outra permanece vazia. E sem uma representação visual, você fica apenas tentando adivinhar onde estão os gargalos.

Obtenha a clareza visual de que precisa com o modelo de funil de vendas da ClickUp. Ele foi projetado para equipes que desejam ver a evolução dos leads rapidamente e identificar onde os negócios estão estagnando.

Por que você vai gostar deste modelo:

Arraste e solte leads de uma etapa para a próxima na visualização de quadro do ClickUp , tornando o gerenciamento do funil intuitivo e eficiente

Crie status personalizados como “Novo lead”, “MQL”, “SQL” e “Oportunidade” para ver quantos leads existem em cada categoria de qualificação

Use as Dependências do ClickUp para garantir que as etapas críticas de qualificação sejam concluídas na ordem correta, como impedir o encerramento de uma tarefa de chamada de descoberta até que a lista de verificação de qualificação esteja concluída

✅ Ideal para: Gerentes de SDR que supervisionam as etapas de qualificação de leads.

📮ClickUp Insight: 16% dos profissionais desejam administrar uma pequena empresa como parte de seu portfólio, mas apenas 7% o fazem atualmente. O medo de ter que fazer tudo sozinho é uma das muitas razões pelas quais as pessoas muitas vezes hesitam. Se você é um fundador independente, o ClickUp Brain MAX atua como seu parceiro de negócios. Peça para ele priorizar leads de vendas, redigir e-mails de divulgação ou acompanhar o estoque — enquanto seus agentes de IA cuidam das tarefas rotineiras. Todas as tarefas, desde o marketing de seus serviços até o atendimento de pedidos, podem ser gerenciadas por meio de fluxos de trabalho baseados em IA — liberando você para se concentrar no crescimento do seu negócio, e não apenas em administrá-lo.

3. Introdução rápida: modelo de vendas e CRM da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Comece a trabalhar rapidamente com o Guia de Início Rápido: Modelo de Vendas e CRM da ClickUp

Criar um sistema de CRM e pontuação de leads do zero pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente para equipes pequenas ou que estão começando. A complexidade de configurar campos personalizados, funis e automações pode causar atrasos, forçando sua equipe a depender de métodos manuais ineficientes por muito tempo.

Faça com que sua equipe gerencie e avalie leads em poucos minutos com o Guia de Início Rápido: Modelo de Vendas e CRM da ClickUp.

Por que você vai gostar deste modelo:

Campos pré-configurados para dados básicos de leads e pontuação, para que você possa começar a inserir e priorizar leads imediatamente

Evite a paralisia de análise causada por personalizações extensas. Este modelo oferece uma estrutura simples e eficaz que funciona imediatamente

Com critérios de pontuação, automações e integrações mais complexos à medida que sua equipe e seus processos amadurecem

✅ Ideal para: Pequenas equipes de vendas que estão configurando a pontuação de leads pela primeira vez.

🧠 Curiosidades: Uma das estruturas de vendas mais utilizadas, o SPIN Selling, foi desenvolvida com base em uma pesquisa com 35.000 ligações de vendas. O método consiste literalmente em “vender, mas com base em evidências”.

💡 Dica profissional: As automações do ClickUp podem agilizar o gerenciamento de CRM e o acompanhamento de leads, eliminando etapas manuais como atualizações de status, transferências entre listas e lembretes de acompanhamento. Em vez de alguém precisar se lembrar de “quando X acontecer, faça Y”, as automações aplicam essas regras de forma consistente. Automatize atribuições de tarefas, notificações e fluxos de trabalho usando o ClickUp Automations Use-os para: Avance os leads pelo seu funil automaticamente, atualizando automaticamente o status das tarefas

Padronize os acompanhamentos para que nada seja esquecido

Notifique as partes interessadas relevantes sobre leads promissores ou qualquer situação que exija ação imediata

4. Modelo de KPI de vendas da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Acompanhe os KPIs de vendas para validar seu modelo de pontuação de leads com o modelo de KPIs de vendas da ClickUp

Você implementou um modelo de pontuação de leads, mas como saber se ele está funcionando?

O modelo de KPIs de vendas da ClickUp ajuda você a acompanhar os KPIs de vendas que serão usados para avaliar um modelo de pontuação de leads, incluindo atividades de cotação, sinais de receita e desempenho de vendas adicionais. Cada KPI é configurado como uma tarefa da ClickUp, com status personalizados para acompanhar o progresso.

Ele foi desenvolvido para equipes que precisam medir a eficácia de sua pontuação de leads e vinculá-la diretamente ao desempenho de vendas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use os widgets do painel do ClickUp para criar uma visão geral das suas métricas de vendas mais importantes, como taxas de conversão de leads em oportunidades, duração do ciclo de vendas e taxas de fechamento de negócios

Acompanhe as taxas de conversão de leads de diferentes níveis de pontuação. Se seus leads quentes não estiverem convertendo a uma taxa maior do que os leads frios, você sabe que é hora de ajustar seu modelo

Use campos personalizados para acompanhar o tamanho do negócio associado a leads em diferentes níveis de pontuação, ajudando você a entender quais critérios indicam os clientes de maior valor

✅ Ideal para: Gerentes de operações de vendas que realizam análises semanais de KPIs vinculadas ao desempenho do funil de vendas e da receita.

5. Modelo de Guia de Estratégia de Vendas da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Crie um manual de vendas com estratégias e tarefas interligadas usando o modelo de Guia de Estratégia de Vendas do ClickUp

O modelo de Guia de Estratégia de Vendas da ClickUp é um manual que prioriza a documentação para a elaboração de uma estratégia de vendas para sua equipe.

E como ele foi criado no ClickUp Docs, você pode manter a estratégia e a execução conectadas no mesmo espaço de trabalho. Adicione subpáginas para segmentos ou regiões e vincule tarefas relacionadas do ClickUp dentro do documento à medida que sua estratégia evolui.

Por que você vai gostar deste modelo:

Atualize o documento à medida que você descobre o que funciona, com histórico de versões e edição colaborativa

Elabore sua estratégia com páginas dedicadas para inbound x outbound, elementos essenciais, um processo de desenvolvimento em 7 etapas e práticas recomendadas

Use os comentários atribuídos do ClickUp para coletar contribuições das equipes de vendas, marketing e produto na seção exata à qual se referem

✅ Ideal para: Gerentes de vendas e líderes de RevOps que estão criando um processo de vendas replicável e implementando-o em uma equipe em crescimento.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para acelerar a elaboração da estratégia quando a página estiver cheia de ideias, mas nada parecer estruturado ainda. Ele pode ajudar você a resumir notas, refinar seções e transformar as decisões do seu documento em próximos passos, tudo dentro do mesmo espaço de trabalho do ClickUp. Isso é que é convergência! Resuma notas estratégicas e transforme decisões em próximos passos com o ClickUp Brain

6. Modelo de Balanced Scorecards da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Visualize a pontuação multidimensional de leads em um quadro branco com o modelo de Balanced Scorecards do ClickUp

Um sistema de pontuação simples e unidimensional às vezes é muito inflexível. Ele pode não refletir as nuances de um lead que se encaixa perfeitamente no perfil demográfico, mas apresenta baixo engajamento, ou vice-versa.

Visualize várias dimensões de pontuação com o modelo de Balanced Scorecards da ClickUp. Ele apresenta sua lógica de pontuação em um único quadro branco da ClickUp, com Visão e Estratégia no centro e quatro blocos de scorecard ao redor — Cliente, Financeiro, Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento.

Por que você vai gostar deste modelo:

Adapte os quatro quadrantes do modelo para representar diferentes dimensões de pontuação, como adequação demográfica, nível de engajamento, intenção de compra e autoridade orçamentária

Defina as métricas que validam sua pontuação — conversão de MQL para SQL, taxa de desqualificação, pipeline criado, taxa de conversão e velocidade de resposta ao lead

Conecte seu quadro de pontuação aos painéis do ClickUp para ter uma visão geral de como seus leads estão distribuídos pelos diferentes quadrantes

✅ Ideal para: Equipes de geração de demanda que precisam de uma forma visual de comprovar se seu modelo de pontuação de leads está melhorando a qualidade do funil de vendas.

👀 Você sabia? Os famosos 4 Ps (Produto, Preço, Praça, Promoção) foram introduzidos em 1960 pelo professor de marketing E. Jerome McCarthy.

7. Modelo de pontuação de leads da HubSpot

via HubSpot

Para equipes já integradas ao ecossistema da HubSpot, criar um modelo de pontuação em uma ferramenta externa pode parecer algo desconexo.

É nesse momento que você precisará do modelo de pontuação de leads da HubSpot. Ele oferece uma ferramenta estruturada e offline para planejar seu modelo de pontuação antes de implementá-lo diretamente no HubSpot CRM.

Por que você vai gostar deste modelo:

As planilhas para download orientam você passo a passo pelo processo de definição de seus critérios de pontuação e atribuição de pesos

Use a calculadora que acompanha o artigo para testar diferentes cenários de pontuação e ver como várias combinações de atributos e comportamentos afetam a pontuação final de um lead

A lógica e a terminologia utilizadas nas planilhas estão alinhadas com os recursos nativos de pontuação de leads da HubSpot

✅ Ideal para: Administradores do HubSpot que estão criando ou revisando regras de pontuação de leads.

8. Modelo de pontuação de leads da Demand Metric

via Demand Metric

Às vezes, você só precisa de uma ferramenta simples e independente de plataforma para dar início ao seu processo de pontuação de leads.

Obtenha uma solução clássica baseada em planilhas, perfeita para necessidades independentes de plataforma, com o Modelo de Pontuação de Leads da Demand Metric. Ele oferece uma estrutura pronta para uso no formato familiar do Excel ou do Google Sheets.

Por que você vai gostar deste modelo:

Categorias de pontuação predefinidas para critérios demográficos, firmográficos e comportamentais, para que você não precise começar do zero

Ajuste os valores em pontos e a ponderação de cada critério para atender às necessidades específicas da sua empresa

Por se tratar de uma planilha simples, você pode exportar os dados e usá-los com praticamente qualquer CRM ou plataforma de automação de marketing

✅ Ideal para: Gerentes de operações de marketing que precisam de uma planilha de pontuação de leads independente de CRM.

💡 Dica profissional: Atribua pontos negativos de forma agressiva para critérios de desqualificação claros, como domínios de e-mail de estudantes ou ações de cancelamento de inscrição. Subtraia 50 a 100 pontos imediatamente, em vez de pequenas deduções — você quer que esses leads saiam rapidamente do seu funil, e não fiquem por lá como contatos de prioridade média.

9. Planilha automatizada de pontuação de leads da Belkins

via Belkins

Embora as planilhas básicas sejam flexíveis, elas também são totalmente manuais. Atualizar constantemente as pontuações manualmente é demorado e propenso a erros, o que acaba por anular o propósito de se ter um sistema de pontuação.

Aproveite a simplicidade de uma planilha com cálculos automatizados usando o modelo de planilha de pontuação automatizada de leads da Belkins. Trata-se de um modelo do Google Sheets com fórmulas integradas para realizar os cálculos de pontuação para você.

Por que você vai gostar deste modelo:

Fórmulas pré-definidas calculam automaticamente a pontuação de um lead à medida que você insere seus dados

Adicione, remova ou modifique as colunas de critérios para se adequar ao seu modelo de pontuação exclusivo

Por ser um Google Sheet, ele é facilmente acessível a qualquer pessoa com uma conta do Google e pode ser compartilhado e editado em conjunto com sua equipe

✅ Ideal para: Gerentes de vendas e líderes de RevOps que estão criando um processo de vendas replicável e implementando-o em uma equipe em crescimento.

10. Matriz de qualificação de leads de vendas da Template.net

Pontuações numéricas nem sempre são a maneira mais intuitiva de comunicar a prioridade de um lead, especialmente em reuniões de vendas dinâmicas. Um lead com pontuação de 78 pode não parecer muito diferente de um com pontuação de 81, mesmo que esse seja o seu limite de SQL.

Obtenha uma alternativa simples e visual à pontuação baseada em pontos com o modelo de matriz de qualificação de leads de vendas da Template.net. É ideal para equipes que preferem uma abordagem baseada em quadrantes para a qualificação de leads.

Por que você vai gostar deste modelo:

Matriz de dois eixos para mapear leads com base em sua adequação (por exemplo, o quanto eles correspondem ao seu ICP) e seu nível de interesse (por exemplo, seu engajamento)

Classifique os clientes potenciais em níveis de prioridade claros: alta adequação/alto interesse (prioridade máxima), alta adequação/baixo interesse (cultivar), baixa adequação/alto interesse (monitorar) e baixa adequação/baixo interesse (desqualificar)

Use a área de gráficos incluída para destacar seus leads de maior prioridade durante reuniões diárias ou análises do pipeline

✅ Ideal para: Gerentes de vendas que realizam análises semanais do pipeline e desejam uma matriz visual no estilo de planilha.

💡 Dica profissional: Ainda está gerenciando seus processos de gestão de leads e vendas da maneira antiga? Este vídeo mostra quatro maneiras fáceis de aprimorar seus processos com IA!

Comece a pontuar leads mais rapidamente com o ClickUp

É claro que os critérios de pontuação e a ponderação são importantes na hora de escolher um modelo de pontuação de leads. Mas é a forma como essa pontuação se traduz em um acompanhamento efetivo que realmente impacta seu funil de vendas.

Com o ClickUp, as pontuações de leads permanecem diretamente ligadas à execução. Assim que um lead atinge o limite certo, você pode encaminhá-lo ao responsável certo, acionar a próxima etapa e manter todos os pontos de contato vinculados ao mesmo registro, tudo dentro do seu espaço de trabalho.

Em vez de gerenciar a pontuação em um lugar e os acompanhamentos em outro, tudo fica conectado, desde a primeira captura até a próxima ação e o andamento do funil de vendas.

Vá além da pontuação de leads estática e comece a utilizar um sistema que sua equipe possa realmente seguir.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp. ✅

Perguntas frequentes

Um modelo é um esboço em branco com campos e categorias predefinidos. Um modelo é o sistema totalmente construído, personalizado com seus critérios específicos, valores de pontuação e limites que refletem o seu negócio.

A melhor abordagem é analisar os dados de seus negócios fechados com sucesso no passado para identificar características demográficas e firmográficas comuns. Em seguida, mapeie esses atributos vencedores aos critérios do seu modelo e atribua valores de pontuação mais altos àqueles que apresentam maior correlação com uma venda bem-sucedida.

Planilhas são ótimas para equipes pequenas ou para realizar experimentos iniciais de pontuação de leads. No entanto, à medida que o volume de leads e o tamanho da equipe crescem, um sistema baseado em CRM torna-se essencial para automatizar atualizações de pontuação em tempo real e escalar seu processo sem se sobrecarregar com a entrada manual de dados.

Você deve revisar seu modelo de pontuação pelo menos uma vez por trimestre. Mais importante ainda, planeje uma revisão sempre que notar uma queda na qualidade de conversão de seus leads com pontuação alta ou quando a estratégia de entrada no mercado da sua empresa mudar.