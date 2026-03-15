Como promover um podcast e aumentar seu público

Criar um podcast é apenas uma parte do quebra-cabeça. Fazer com que ele chegue ao público certo no momento certo é igualmente importante.

72% dos criadores concordam que aumentar a audiência e ser descoberto na plataforma certa é um dos seus maiores desafios — ainda mais difícil do que ficar na frente das câmeras e gravar um podcast em vídeo.

Isso significa que a promoção do seu podcast não deve ser deixada para depois. Ela deve começar logo na fase de concepção da ideia.

Neste guia, mostramos como promover seu podcast. Como bônus, compartilhamos exemplos de como outros apresentadores de podcast estão fazendo isso, para você se inspirar.

Por que a promoção de podcasts é importante

No momento em que este blog foi escrito, havia 4.641.388 podcasts indexados em todo o mundo. É uma grande quantidade de conteúdo de áudio para os quase 651,7 milhões de ouvintes de podcast escolherem.

Escolha qualquer tema e provavelmente já existe um podcast sobre ele. Pense em física quântica, IA, histórias de fantasmas, relacionamentos ou algo tão específico quanto o transporte marítimo de contêineres.

Se você tem algo valioso para compartilhar, há um público disposto a dedicar seu tempo ao seu podcast.

Veja por que a promoção de podcasts é importante:

Estabelece o status de especialista: posiciona você como um líder de pensamento em seu nicho, o que compensa especialmente para podcasts de marca, educacionais ou específicos do setor

Gera confiança em grande escala: Ao contrário do texto, um podcast transmite sua voz e personalidade, facilitando a criação de conexões mais profundas e pessoais com seu público

Aumenta a intenção de compra: A intenção de compra é naturalmente maior quando as recomendações de produtos ou serviços vêm de um apresentador em quem o público já confia

Alcança um público mais amplo: Sua expertise deixa de ficar limitada por hábitos de leitura ou capacidade de atenção — pessoas que não leriam um artigo de 2.000 palavras ouvirão um episódio de 45 minutos

⭐ Bônus: Se você está começando um podcast pela primeira vez, aqui estão as melhores ferramentas de IA que vão ajudar você a entrar no ritmo rapidamente.

👀 Você sabia? A palavra podcast é uma combinação de iPod e broadcast, originalmente criada para descrever programas apenas em áudio distribuídos pelo iPod da Apple.

Como promover um podcast (passo a passo)

Independentemente do gênero, aqui estão algumas estratégias de promoção de podcasts que vão lhe trazer visibilidade e downloads.

Passo 1: Otimize seu podcast para as buscas

Existem muitas maneiras pelas quais novos ouvintes de podcast podem descobrir você.

Isso pode ser feito através das suas redes sociais. Ou um influenciador pode mencionar você em seu boletim informativo ou postagem nas redes sociais. Ou ainda por meio de diretórios de podcasts, fóruns online ou do Google.

Quando você indexa seu podcast com as palavras-chave certas, isso indica a essas plataformas e algoritmos que seu programa deve aparecer quando as pessoas pesquisarem tópicos relacionados aos seus episódios.

Você deve otimizar os seguintes aspectos como parte dos esforços de SEO para podcasts 👇

Título e descrição

O título, a descrição e os detalhes dos episódios do seu podcast são as primeiras coisas que tanto os mecanismos de busca quanto os ouvintes em potencial encontram. Veja como otimizá-los:

Título do podcast: Deve comunicar instantaneamente sobre o que é o seu podcast. Se o seu programa aborda como navios e cargas transformam o comércio global, um nome como “Contêineres” dá aos ouvintes uma noção imediata do assunto

Descrição do podcast: Elabore um resumo descritivo dentro do limite de caracteres da sua plataforma, explicando do que se trata o programa e a quem ele se destina. Além disso, incorpore palavras-chave relevantes de forma natural

Título e descrição do episódio: O título e a descrição devem deixar claro desde o início o que o ouvinte vai levar do episódio. Além disso, se o seu convidado tiver muitos seguidores, considere adicionar o nome dele ao título do episódio

📌 Exemplo: A descrição do podcast FP&A Today no YouTube contém palavras-chave relevantes. Para quem estiver interessado em saber mais sobre a empresa que hospeda o podcast, eles também compartilham o link para a Datarails, a empresa controladora.

via Datarails

📚 Leia mais: Um guia para o uso da IA no marketing de conteúdo

Site de podcast

Quando se trata de melhorar seu desempenho geral de SEO, um site dedicado oferece uma grande vantagem. Ele proporciona aos ouvintes um local centralizado para encontrar todos os seus episódios, categorizados por tópico, convidado ou tema. Ao mesmo tempo, permite que você controle a experiência de marca e de conteúdo.

É claro que criar e otimizar o site para os mecanismos de busca leva tempo, mas vale a pena o esforço, pois isso fornece aos mecanismos de busca mais conteúdo para indexar e mais caminhos para que os ouvintes descubram seu podcast.

Considere adicionar o seguinte ao site do seu podcast:

Postagens no blog: Reutilize o conteúdo dos episódios em postagens informativas no blog para captar tráfego de pesquisa para palavras-chave relevantes que seu público já está procurando

Reprodutor de áudio incorporado: Permita que os visitantes ouçam diretamente no seu site, sem redirecioná-los para um aplicativo de terceiros

Páginas individuais dos episódios: Página dedicada ao podcast para cada episódio, com notas do programa, marcas de tempo e pontos principais

Funcionalidade de pesquisa: Uma barra de pesquisa para ajudar os usuários a encontrar tópicos ou convidados específicos sem precisar percorrer todo o seu arquivo

Informações de contato: Uma maneira de os ouvintes enviarem feedback, fazerem perguntas e seguirem você nas redes sociais

CTAs: Chamadas claras para que os ouvintes se inscrevam, deixem uma avaliação ou comprem produtos

Capítulos do podcast: Capítulos clicáveis que funcionam como um índice — permitindo que os ouvintes analisem os tópicos e saltem diretamente para a seção que mais lhes interessa

Feed RSS: atualiza automaticamente novos episódios em todos os aplicativos e diretórios de podcast nos quais você está listado

📌 Exemplo: A newsletter e o podcast do Lenny são voltados para criadores de produtos e têm mais de 1.000.000 de assinantes. O site possui várias seções para assinantes gratuitos e pagos.

via Boletim informativo do Lenny

💡 Dica profissional: Ao preparar o roteiro do seu podcast, pesquise e inclua palavras-chave de forma natural ao longo do texto. O Google agora consegue identificar palavras-chave verbalizadas por meio da indexação, transcrição e pesquisa no áudio do podcast. Fale com clareza suficiente e o NLP do Google detectará essas palavras-chave — aumentando suas chances de ranqueamento para elas.

Transcrição de podcasts e notas do programa

A transcrição do seu podcast oferece certas vantagens:

Torne seu áudio rastreável — o Google pode indexar seus episódios para palavras-chave específicas, termos de pesquisa de cauda longa e frases coloquiais, aumentando sua visibilidade orgânica

Torne seu conteúdo acessível para ouvintes com dificuldades auditivas

Resolve a barreira do idioma para falantes não nativos que têm dificuldade com sotaques ou fala rápida

Facilita significativamente a preparação de notas do programa, destacando pontos de discussão, marcas de tempo, biografias dos convidados e links para recursos ou patrocinadores

📌 Exemplo: A plataforma de planejamento empresarial Pigment tem um podcast chamado Perspectives. Cada episódio tem sua própria página, onde você pode ler a transcrição, reorganizada como uma postagem de blog.

via Pigment

💡 Dica profissional: Envie o áudio do seu podcast como Clipes do ClickUp (até 20 minutos) e transcreva-os com precisão usando o ClickUp Brain. O Brain organiza a transcrição por locutor e estrutura, pronta para ser armazenada diretamente no ClickUp Docs. Você também pode usar o Brain para resumir episódios e gerar pontos-chave para as notas do seu programa no formato desejado. Resuma podcasts de áudio com o ClickUp Brain

Passo 2: Reutilize o conteúdo

Um podcast é uma mina de ouro de conteúdo que pode ser reutilizado em diversos recursos e formatos diferentes.

Você pode usar cada uma delas para alcançar seu público em diferentes estágios do consumo de conteúdo.

Aqui está um resumo rápido de como você pode reutilizar seu podcast:

Reutilize o podcast em O que fazer? Postagem no blog Desenvolva os principais pontos de discussão em um artigo extenso voltado para palavras-chave pesquisáveis Instagram Reels/Vídeos do LinkedIn/TikTok Um clipe ou audiograma impactante de 60 a 90 segundos Publicação no LinkedIn Uma ideia ou opinião importante do episódio reformulada para um público profissional Tópico X Divida o argumento principal do episódio em uma sequência de tweets fáceis de assimilar Vídeo do YouTube Convertendo áudio de podcast para formato de vídeo Infográfico ou imagem Estatísticas, dicas ou citações do episódio em cartões no estilo infográfico

Para otimizar os fluxos de trabalho de conteúdo, crie modelos de mídia social para seus formatos de reutilização mais comuns.

Leve em consideração as diretrizes específicas da plataforma, ou seja, formato, limite de caracteres e horário ideal para publicação, e documente essas estratégias em um documento estruturado para garantir a consistência.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp para Equipes de Marketing oferece aos podcasters e suas equipes um local centralizado para planejar, gerenciar, executar e acompanhar todos os aspectos de seus podcasts e fluxos de trabalho de marketing por meio de um espaço de trabalho convergente com IA. Centralize seus esforços de marketing de podcast com o software de gerenciamento de projetos ClickUp Marketing Com o ClickUp, as equipes podem: Planeje campanhas multicanal e calendários de conteúdo sem precisar alternar entre ferramentas

Conecte documentos de estratégia de conteúdo , resumos de episódios, cronogramas de campanha e análises diretamente às tarefas que os impulsionam

Acompanhe o desempenho do seu podcast e os KPIs de marketing com painéis visuais e cartões de IA

Gere ideias com sua equipe por meio de quadros brancos visuais que conectam as ideias diretamente a projetos e tarefas

Desenvolva e armazene o conteúdo do seu podcast, ou seja, roteiros, resumos, planos de episódios e conteúdo reutilizado, em documentos estruturados e pesquisáveis no ClickUp Docs

Etapa 3: Use as redes sociais de forma eficaz

É muito provável que muitos, se não a maioria, dos seus novos ouvintes encontrem seu conteúdo digitalmente.

Embora muitas pessoas descubram novos programas explorando os principais podcasts no Spotify ou no Apple Podcasts, se você está apenas começando, isso não é particularmente útil.

As redes sociais se tornam uma poderosa estratégia de marketing para ser descoberto por ouvintes em potencial.

Além disso, você pode começar de forma totalmente gratuita. O custo inicial é o seu tempo, e a baixa barreira de entrada significa que qualquer pessoa pode criar publicações nas redes sociais, iniciar conversas e construir sua presença nas plataformas de mídia social.

Então, se você tem um podcast pequeno ou em crescimento, quais são algumas maneiras de aumentar sua visibilidade nos algoritmos das redes sociais? 👇

Trechos do episódio

Escolha um momento curto e impactante do seu episódio e use-o para despertar a curiosidade do seu público. Aqueles momentos de suspense que vão manter o público intrigado e fascinado.

No entanto, certifique-se de que o trecho faça sentido por si só. Ele não deve parecer um trecho aleatório tirado do contexto.

Se você hospeda um podcast de vídeo, pode reutilizar o clipe diretamente em várias plataformas. Como este clipe de vídeo publicado pelo The Mel Robbins Podcast no Instagram.

Para podcasts apenas em áudio, crie audiogramas. Combine um elemento visual estático ou animado — geralmente a capa ou uma forma de onda — com o clipe de áudio. Se um convidado de destaque estiver participando, a foto dele também funciona bem. De qualquer forma, mantenha a identidade visual consistente em todos os audiogramas que você publicar, para que os ouvintes comecem a reconhecer seu programa à primeira vista.

Uma prévia dos bastidores

O público está cansado de conteúdo polido e sem vida. O público está cansado de conteúdo polido e sem vida. Ofereça a eles algo mais autêntico, como pequenas curiosidades do seu dia a dia. Permita que eles se conectem com você em um nível mais humano.

Seu conteúdo BTS pode incluir:

Anúncio de um convidado famoso surpresa

Informações sobre a sessão de brainstorming para um próximo episódio

Apresentação da equipe, mas divertida

Desafios que você enfrenta atrás do microfone

Dê uma olhada neste vídeo do This American Life. É cru e descarado. Exatamente o tipo de conteúdo que mantém o público preso e faz com que ele volte sempre.

Participações especiais

Desperte o interesse do seu público com uma mistura de videoclipes, imagens estáticas e trailers antes do lançamento de um novo episódio com um convidado de destaque. Compartilhe erros de gravação ou momentos engraçados e autênticos que surgem em conversas descontraídas. A expectativa antes do lançamento do episódio deve ser tão intensa quanto o próprio anúncio de lançamento.

Veja como a conta do Instagram do Call Her Daddy divulga os próximos convidados antes do lançamento dos episódios, criando expectativa com dias de antecedência.

🔔 Lembrete: Quando você estiver começando, escolha 1 ou 2 canais onde seu público está. Pois o que funciona para outro podcaster pode não funcionar tão bem para você. Sua escolha também dependerá do seu nicho.

Por exemplo, Nat Schooler, apresentadora do podcast AI Career Success, faz um intenso trabalho de divulgação no LinkedIn — onde profissionais buscam ativamente orientação profissional e insights do setor.

Por outro lado, Karen Kilgariff e Georgia Hardstark, do My Favorite Murder, conquistaram seguidores no Instagram, onde sua mistura de humor negro e narrativas pessoais ressoou profundamente com sua comunidade de fãs altamente engajada.

💡 Dica profissional: Crie um Linktree reunindo todos os seus links importantes em um só lugar — links de episódios, perfis nas redes sociais e plataformas de streaming. Dessa forma, fica mais fácil para o seu público encontrar e interagir com o seu conteúdo nas plataformas de mídia social.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain oferece acesso aos melhores modelos de IA diretamente no seu espaço de trabalho do ClickUp. Dependendo da tarefa e do resultado que você precisa, é possível alternar entre Claude, ChatGPT ou Gemini para reutilizar o conteúdo do seu podcast (sem precisar pagar por várias assinaturas). Alterne entre os principais modelos de IA para suas tarefas de análise com o ClickUp Brain Por exemplo: Use o tom preciso e profissional do Claude para redigir comunicados à imprensa e publicações no LinkedIn a partir das transcrições dos seus episódios

Use o ChatGPT para explorar ângulos criativos ao transformar um episódio de podcast em uma postagem de blog

Crie infográficos e recursos visuais usando a geração de imagens do ClickUp Brain (com tecnologia DALL-E) para o seu conteúdo no Instagram e no Pinterest

Use o modo de pesquisa aprofundada para descobrir novas ideias de episódios, lacunas na concorrência ou temas em alta no seu nicho

👀 Você sabia? Call Her Daddy — o segundo maior podcast do Spotify em 2023 — foi contratado pela SiriusXM por US$ 125 milhões, mais do que o dobro do contrato anterior de Alex Cooper com o Spotify. Isso é uma prova do que um podcast bem promovido e estrategicamente desenvolvido pode vir a valer.

Etapa 4: Aproveite o marketing por e-mail

Boletins informativos oferecem uma base sólida para construir uma comunidade orientada por valores em torno do seu programa. Além disso, não é segredo que o e-mail oferece o maior ROI entre todos os canais de marketing (de US$ 10 a US$ 50 para cada US$ 1 gasto), com taxas de abertura entre 20% e 30%.

Para criar sua lista de e-mails, adicione um link de inscrição ou uma página de destino dedicada ao seu site. Assim que um leitor se inscrever, você pode começar a compartilhar:

Leituras ou recursos selecionados (modelos, listas de verificação ou ferramentas) relevantes para o tema do seu podcast

Links para episódios em que você participou como convidado em outros podcasts

Notícias do setor ou opiniões em destaque que seu público acharia úteis

Enquetes exclusivas perguntando aos assinantes quais tópicos eles querem que sejam abordados em seguida

Seu objetivo final é construir um público fiel que veja sua newsletter como um recurso essencial para se informar.

📌 Exemplo: Ao assinar o The Rundown AI — um dos principais podcasts e boletins informativos sobre notícias de IA —, você recebe um e-mail de boas-vindas em três etapas, que é conciso, interativo e permite que os novos leitores entrem no ritmo imediatamente.

via The Rundown AI

🚀 Vantagem do ClickUp: Use o ClickUp para criar uma sequência automatizada de e-mails que integre novos assinantes da maneira certa. Dia 0 → Envie um e-mail de boas-vindas com uma mensagem personalizada sobre o que eles podem esperar Dia 2 → Compartilhe seus melhores episódios de podcast junto com uma pergunta interativa para estimular o engajamento Dia 6 → Envie seu primeiro boletim informativo semanal com conteúdo selecionado Dia 8 → Peça para eles deixarem uma avaliação se estiverem gostando do programa Você pode definir automações do ClickUp baseadas em regras que são acionadas quando alguém se inscreve na sua newsletter ou responde a um e-mail. Use uma das mais de 100 automações pré-configuradas do ClickUp ou deixe que o ClickUp Brain crie a sequência para você com base no seu fluxo de trabalho. Aciona as ações certas automaticamente e execute operações com facilidade com o ClickUp Automations

📚 Leia mais: Podcasts sobre IA para saber mais sobre inteligência artificial

Etapa 5: Colabore com convidados

Aproveite o público de outros podcasters para promover o seu podcast. Você pode convidá-los para o seu programa ou participar como convidado no deles. Seja seletivo ao escolher com quem fazer parceria.

Você quer colaborar com podcasters que:

Compartilhe um público-alvo semelhante, mas não aborde exatamente o mesmo conteúdo

Traga uma perspectiva ou conhecimento especializado que seus ouvintes realmente considerem valioso

São promotores ativos de seu próprio conteúdo nas redes sociais

Lembre-se: promover o podcast com convidados é tão importante quanto a conversa em si (ou até mais).

No entanto, em vez de simplesmente pedir aos convidados que compartilhem o episódio, monte um kit promocional para convidados. Facilite o compartilhamento do conteúdo do podcast oferecendo:

Legendas pré-escritas para redes sociais que podem ser publicadas como estão ou ajustadas

Recursos gráficos dimensionados para Instagram, LinkedIn e Twitter/X

Um pequeno trecho de áudio ou vídeo com o melhor momento do episódio

O link do episódio e a data de lançamento para que possam programar suas publicações com antecedência

Uma frase curta que eles podem adicionar à sua própria newsletter ou biografia

Aqui está um modelo que você pode usar para notificar seus convidados quando o episódio for ao ar:

Oi, [Nome]! Seu episódio já está no ar 🎉 Reunimos alguns trechos, textos para redes sociais e imagens — assim, compartilhar leva menos de um minuto. Adoraríamos que seu público ouvisse esse episódio.

🚀 Vantagem do ClickUp: Insira as transcrições dos seus convidados, biografias, tópicos de episódios anteriores, dados demográficos do público e quaisquer outros detalhes relevantes no ClickUp Brain. Peça para ele gerar perguntas personalizadas para a entrevista que vão além do superficial e tragam profundidade real à conversa. Discuta com ele, refine as perguntas e salve a lista final no ClickUp Docs para que sua equipe analise antes da gravação. Use o ClickUp Brain como seu parceiro de brainstorming para podcasts

Passo 6: Envie para diretórios de podcasts

As pessoas descobrem podcasts por meio de todos os tipos de plataformas. Ter seu programa listado nos principais diretórios de podcasts significa mais visibilidade para que novos ouvintes possam encontrá-lo. E ser listado é bem simples. A maioria dos diretórios permite que você envie seu feed RSS, que sincroniza automaticamente os episódios sempre que você os publica.

Alguns dos aplicativos e diretórios de podcast mais conhecidos para você estar presente: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn e iHeartRadio.

via Spotify

Ainda está decidindo entre áudio ou vídeo, ou tentando descobrir qual plataforma priorizar? Aqui estão alguns dados sobre plataformas de podcast que vale a pena conhecer, de acordo com um relatório da Cumulus Media e da Signal Hill:

45% dos consumidores semanais de podcasts que ouviram um novo podcast nos últimos 6 meses começaram no YouTube — tornando-o a maior plataforma de descoberta no momento

Apesar disso, 92% dos consumidores de podcasts ainda preferem ouvir em vez de assistir. Apenas 8% afirmam assistir exclusivamente a podcasts. Não adie a publicação de novos conteúdos só porque ainda não tem os meios para iniciar um podcast em vídeo

12% dos consumidores semanais de podcasts os ouvem por meio de smart TVs, um segmento pequeno, mas em crescimento, que vale a pena ter em mente para distribuições futuras

O Spotify, o Apple Podcasts e o YouTube, juntos, representam 64% das plataformas mais utilizadas pelos ouvintes de podcasts semanalmente nos EUA. Mas esses aplicativos de podcast atendem a públicos muito diferentes. O Spotify atrai um público mais jovem, o Apple Podcasts é preferido por ouvintes experientes e o YouTube atrai novatos

Passo 7: Participe de comunidades e fóruns

Aproveite o Reddit, os servidores do Discord e os grupos do Facebook, onde as pessoas já estão buscando ativamente conhecimento e soluções.

Seja qual for a comunidade ou fórum que você escolher, certifique-se de:

Responda às perguntas dos usuários com sinceridade — e só mencione seu podcast se ele abordar diretamente o que eles estão perguntando

Publique uma opinião ou pergunta sobre um episódio recente e deixe a comunidade dar sua opinião

Mencione a comunidade se as discussões dela inspiraram seu episódio

Incorpore essas estratégias de promoção de podcasts gradualmente, levando em conta sua disponibilidade e recursos. Adote as que exigem mais tempo à medida que seu programa ganha popularidade.

📌 Exemplo: O Kowabana (um podcast dedicado a histórias de terror japonesas) tem uma comunidade no Discord com mais de 1.500 membros que discutem ativamente os enredos dos episódios, lendas urbanas, videogames japoneses e folclore cultural. Quando você constrói uma comunidade fiel, seu podcast se espalha rapidamente entre pessoas com interesses semelhantes.

🚀 Vantagem do ClickUp: Crie tarefas no ClickUp com campos personalizados para acompanhar seu engajamento em diferentes comunidades — em quais fóruns você está ativo, com que frequência você publica e o que está direcionando tráfego para o seu programa. Isso mantém seus esforços comunitários intencionais e mensuráveis, em vez de esporádicos. Acompanhe seus esforços de construção de comunidade com as tarefas do ClickUp

👀 Você sabia? O primeiro podcast da história foi desenvolvido por Dave Winer e Adam Curry entre 2000 e 2004. Naquela época, os podcasts eram chamados de “audioblogging”. Entre 2000 e 2001, Winer criou as tags RSS enclosure, permitindo que arquivos de áudio fossem distribuídos via feeds RSS pela primeira vez.

Estratégias de crescimento de podcast a longo prazo

Uma coisa é começar um podcast. O próximo passo é transformá-lo em um canal ao qual as pessoas voltem.

Estratégia O que fazer? Publique com regularidade Mantenha uma programação semanal ou quinzenal. Intervalos de meses fazem com que seu público perca o interesse. Antes de promover seu primeiro episódio de podcast em qualquer lugar, tenha pelo menos três episódios publicados prontos Incentive o boca a boca Incentive os ouvintes a deixarem avaliações e comentários. Uma simples frase no final, do tipo “se você gostou deste episódio, compartilhe-o com alguém que possa achá-lo útil”, tem um impacto maior do que a maioria das táticas de promoção Construa uma marca pessoal 84% dos ouvintes de podcasts afirmam que um podcaster mudou sua opinião sobre algo em que antes acreditavam. Esse tipo de influência não vem de um logotipo — vem de um apresentador em quem as pessoas confiam. Os maiores podcasts são construídos com base na marca pessoal de seus apresentadores Produtos promocionais de podcast Os produtos promocionais não são apenas uma ferramenta de monetização. Quando bases para copos com seu logotipo, camisetas ou adesivos estão associados a algo que seu público já adora, isso cria uma lembrança duradoura e fidelidade Reutilize episódios antigos Reapresente periodicamente seus melhores episódios antigos. Os novos ouvintes ainda não os ouviram, e isso prolonga a vida útil do seu melhor conteúdo sem a necessidade de gravar nada novo Faça promoção cruzada com outros podcasts Troque menções em trailers ou participações especiais com podcasts de nichos relacionados. É gratuito, direcionado e alcança pessoas que já têm o hábito de ouvir Marketing de influência Colabore com influenciadores cujo público seja semelhante ao seu Conteúdo com temas sazonais Vincule os episódios a momentos em alta, feriados ou eventos culturais relevantes para o seu nicho

⭐ Dica bônus: Invista em anúncios pagos para divulgar seu programa para ouvintes-alvo que já estão preparados para o seu conteúdo: Use o Google Ads para atrair ouvintes que estejam procurando ativamente por palavras-chave relacionadas ao seu tema

Exiba anúncios de áudio no Spotify — spots de 30 segundos nas posições pré-roll, mid-roll ou pós-roll para alcançar até mesmo usuários premium com um CTA clicável

Aproveite a enorme audiência do YouTube com anúncios em vídeo ou áudio no YouTube

O Amazon Ads oferece acesso exclusivo aos ouvintes, especialmente aqueles difíceis de alcançar por meio dos canais digitais tradicionais

O Podbean oferece opções de autoatendimento e econômicas, adequadas para atingir públicos de nichos específicos

👀 Você sabia? O Joe Rogan Experience é o podcast com mais inscritos e ouvintes nas principais plataformas, incluindo Spotify, YouTube e Apple, até o final de 2025. Outros programas de destaque com grande número de inscritos incluem Crime Junkie, The Daily, Call Her Daddy e The Mel Robbins Podcast.

📚 Leia mais: Os melhores podcasts sobre escrita para estimular a criatividade

Aqui estão alguns softwares de podcasting que ajudam você a planejar, gravar, editar, distribuir ou monetizar seu podcast.

ClickUp: para planejamento de conteúdo e análises

Produzir um podcast envolve mais etapas do que a maioria das pessoas imagina. Pesquisa, roteirização, gravação, edição, coordenação de convidados, promoção, acompanhamento de desempenho — e isso é apenas um episódio. Quando você faz isso repetidamente, precisa de um sistema replicável.

Conheça: ClickUp.

Nesse espaço de trabalho convergente de IA, você pode gerar ideias, criar conteúdo, colaborar com sua equipe, acompanhar tarefas e automatizar fluxos de trabalho de podcasting. Veja como 👇

Ideação e planejamento de conteúdo

O ClickUp Whiteboards oferece à sua equipe uma tela visual para transformar ideias iniciais de podcast em projetos bem elaborados. Você pode fixar referências, adicionar notas, marcar membros da equipe e converter ideias em documentos estruturados com um único clique.

Transforme suas ideias em ações coordenadas com os Quadros Brancos do ClickUp

Documentação e criação de conteúdo

O ClickUp Docs permite que você crie e armazene todos os recursos de conteúdo relacionados ao seu podcast — roteiros, notas do programa, resumos dos convidados e modelos de reutilização. Adicione tabelas, wikis, páginas aninhadas e mídia incorporada para manter seu conteúdo estruturado e acessível.

Crie uma biblioteca de documentos, sua fonte única de informações para sua estratégia de podcast

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain diretamente no Docs para gerar o primeiro rascunho. As equipes podem colaborar em tempo real e deixar comentários em seções ou linhas específicas sem sair do documento. Depois de finalizado, atribua tarefas de revisão diretamente do Doc — com prazos e todos os detalhes necessários.

Programe e gerencie o conteúdo do seu podcast

Baixe um modelo gratuito Gerencie os conceitos dos episódios do seu podcast, divulgação, programação e convidados usando o modelo de calendário de podcast do ClickUp

O modelo de calendário de podcast do ClickUp oferece uma visão consolidada dos próximos episódios, participações de convidados, tópicos e prazos em um único lugar. Use-o para:

Acompanhe cada episódio em todas as etapas, como Concepção, Divulgação, Programação, Gravação e Transcrição, com tags codificadas por cores

Salve informações importantes sobre um episódio de podcast em mais de 18 campos personalizados

Visualize o fluxo de trabalho do seu podcast em 7 visualizações diferentes do ClickUp, incluindo Episódios, Patrocinadores do Podcast, Notas do Programa e Fase do Podcast

Automatize fluxos de trabalho repetitivos com o Super Agents

Agendar publicações, coordenar com convidados, atualizar calendários de conteúdo e acompanhar as avaliações — a promoção de podcasts envolve muitas etapas e ainda mais tarefas manuais.

Os Super Agents do ClickUp criam um sistema repetível que elimina idas e vindas, reduzindo as interrupções entre tarefas e mantendo todo o fluxo de trabalho em movimento.

Esses agentes trabalham de forma autônoma, respondendo às mudanças em seu espaço de trabalho sem esperar que você lhes dê instruções.

Defina fluxos de trabalho baseados em IA para tarefas repetitivas de podcast com o ClickUp Super Agents

Algumas maneiras pelas quais os Super Agents podem ajudar seu podcast:

Monitore sua pasta de episódios e gere automaticamente notas do programa e legendas para redes sociais quando uma nova transcrição for enviada

Extraia atualizações de comentários de tarefas, documentos de episódios e desempenho de campanhas todas as semanas e publique um resumo consolidado no canal da sua equipe

Detecte quando uma tarefa de confirmação de convidado for marcada como concluída e acione automaticamente o fluxo de trabalho do kit promocional — incluindo criação de recursos, rascunho de e-mail e tarefas de agendamento

Para ver isso em ação, assista a este vídeo sobre como o ClickUp usa os Super Agents👇

Principais recursos do ClickUp

O ClickUp Brain agiliza a produção ao gerar esboços de episódios, roteiros, perguntas para entrevistas, legendas para redes sociais e notas do programa — sem sair do seu espaço de trabalho

Os cartões de IA no seu painel exibem resumos em tempo real de tarefas, andamento de campanhas e atualizações da equipe, ajudando você a entender os dados

Faça pesquisas em Docs, Chats e aplicativos conectados ao ClickUp usando linguagem natural com o ClickUp Enterprise Search

O ClickUp Calendar oferece uma visão organizada do seu podcast, abrangendo episódios, temporadas e campanhas promocionais — para que você sempre tenha uma visão geral do pipeline

Um CRM de marketing integrado para centralizar todas as iniciativas promocionais — contato com convidados, negociações com patrocinadores e acompanhamento de campanhas em um único lugar

Conecta-se ao seu e-mail para que sequências automatizadas sejam acionadas diretamente do seu espaço de trabalho, sem precisar alternar entre ferramentas

Modelos de podcast prontos para uso para criar seu calendário de conteúdo, planejar tarefas e acompanhar o cronograma do seu projeto desde o primeiro dia

Adicione widgets para atualizar fluxos de trabalho, alterar o status de projetos, atribuir tarefas e muito mais — tudo dentro do editor do Doc.

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos disponíveis no aplicativo web estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Adoro o fato de haver uma integração nativa com o Google e o QBO. As automações reduzem bastante as tarefas manuais, e estou animado para criar um Agente de IA para ainda mais automação. Tivemos uma ligação com o Simon para revisar nossa configuração e os recursos disponíveis, e ele foi muito prestativo. Mesmo que tenha sido uma ligação curta, aprendi muito e estou ansioso para me encontrar com ele novamente. Assim que o ClickUp estiver totalmente implementado, acredito que reduzirá substancialmente nossa carga de trabalho e melhorará a comunicação entre a equipe de gerenciamento de projetos e a equipe financeira/de faturamento. Esta será, sem dúvida, uma ferramenta que usaremos todos os dias. Até agora, começamos a usar imediatamente e tem sido bem fácil dar os primeiros passos. Com o tempo, estou confiante de que continuaremos refinando e aperfeiçoando nosso fluxo de trabalho.

Adoro o fato de haver uma integração nativa com o Google e o QBO. As automações reduzem bastante as tarefas manuais, e estou animado para criar um Agente de IA para ainda mais automação. Tivemos uma ligação com o Simon para revisar nossa configuração e os recursos disponíveis, e ele foi muito prestativo. Mesmo que tenha sido uma ligação curta, aprendi muito e estou ansioso para me encontrar com ele novamente. Assim que o ClickUp estiver totalmente implementado, acredito que reduzirá substancialmente nossa carga de trabalho e melhorará a comunicação entre a equipe de gerenciamento de projetos e a equipe financeira/de faturamento. Esta será, sem dúvida, uma ferramenta que usaremos todos os dias. Até agora, começamos a usar imediatamente e tem sido bem fácil dar os primeiros passos. Com o tempo, estou confiante de que continuaremos refinando e aperfeiçoando nosso fluxo de trabalho.

Gerenciar a promoção do seu podcast em várias plataformas pode se tornar complicado rapidamente. Essas ferramentas de agendamento ajudam você a planejar, colocar na fila e publicar conteúdo em canais de mídia social sem o trabalho manual diário.

Buffer

via Buffer

O Buffer é uma ferramenta simples de agendamento de redes sociais criada para criadores de conteúdo e pequenas equipes que desejam manter a consistência em todas as plataformas sem complicar demais as coisas. Ele permite agendar publicações no Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X e muito mais a partir de um único painel. Sua interface intuitiva e análises robustas o tornam uma escolha confiável para podcasters que gerenciam sua própria promoção.

Principais recursos do Buffer

Programe e agende publicações em várias contas de redes sociais a partir de um único lugar

Análises integradas para acompanhar o desempenho das publicações e o engajamento do público

A integração com o Canva permite que você crie e programe recursos visuais sem sair do fluxo de trabalho

Assistente de IA para ajudar a redigir legendas e reutilizar conteúdo em várias plataformas

Limitações do Buffer

Não há tags nem rótulos para as publicações, o que dificulta a organização de grandes volumes de conteúdo

Os recursos de colaboração são limitados — o que não é ideal se você estiver trabalhando com uma equipe ou agência externa

Preços do Buffer

Plano gratuito

Essentials: US$ 6 por canal/mês

Equipe: US$ 12 por canal/mês

Agência: US$ 120 por 10 canais/mês

Avaliações e comentários do Buffer

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buffer?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

O Buffer ajuda com plataformas um pouco menos utilizadas, como o Blusky. Posso usá-lo facilmente no Instagram e no Facebook. Gosto de poder salvar rascunhos ilimitados até que eu possa colocá-los na fila. O suporte ao cliente sempre foi útil quando há falhas, embora, às vezes, quando há atualizações, ele fique mais instável do que eu esperava. É fácil de integrar com aplicativos sociais populares e outros mais novos, como o Blusky

O Buffer ajuda com plataformas um pouco menos utilizadas, como o Blusky. Posso usá-lo facilmente no Instagram e no Facebook. Gosto de poder salvar rascunhos ilimitados até que eu possa colocá-los na fila. O suporte ao cliente sempre foi útil quando há falhas, embora, às vezes, quando há atualizações, ele fique mais instável do que eu esperava. É fácil de integrar com aplicativos sociais populares e outros mais novos, como o Blusky

Mais tarde

via Later

O Later começou como uma ferramenta de agendamento do Instagram e, desde então, expandiu-se para se tornar um planejador completo de mídias sociais com forte foco visual. É particularmente útil para podcasters que investem fortemente em conteúdo visual — audiogramas, cartões de citações e gráficos de episódios — e querem ver exatamente como ficará seu feed antes de qualquer coisa ser publicada.

Principais recursos do Later

Calendário de conteúdo visual com agendamento por arrastar e soltar e visualização do feed, além de modelos de calendário de conteúdo

Ferramenta de link na biografia que transforma seu perfil do Instagram em uma página de destino clicável com links para os episódios

Sugestões sobre o melhor horário para publicar com base nos dados específicos do seu público

Compatível com Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X e Facebook

Limitações futuras

As análises e os relatórios são menos detalhados em comparação com o Buffer ou o Hootsuite

Alguns recursos importantes, como ferramentas de colaboração e análises avançadas, estão disponíveis apenas em planos de preços mais altos

Preços do Later

Starter: US$ 18 por mês

Growth: US$ 40 por mês

Avançado: US$ 80 por mês

Avaliações e comentários posteriores

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Later?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Eu uso o Later Social para publicar e considero o recurso de agendamento extremamente valioso, pois me permite planejar publicações sem me preocupar com o dia em que algo será postado. Isso me dá a liberdade de sair de férias sem me preocupar com as redes sociais. Um recurso que se destaca é a capacidade de agendar publicações em diferentes plataformas; assim, se eu preparar uma publicação para o Instagram, posso rapidamente reprogramá-la para ser postada no Facebook, TikTok ou LinkedIn. É definitivamente a melhor ferramenta que já usei para postar, em comparação com outras como o Buffer, que não funcionou tão bem para mim. O Later Social tem uma galeria melhor, melhores opções de agendamento e o recurso “melhor hora para postar”, que me ajuda a saber quando meus seguidores estão mais ativos.

Eu uso o Later Social para publicar e considero o recurso de agendamento extremamente valioso, pois me permite planejar publicações sem me preocupar com o dia em que algo será postado. Isso me dá a liberdade de sair de férias sem me preocupar com as redes sociais. Um recurso que se destaca é a capacidade de agendar publicações em diferentes plataformas; assim, se eu preparar uma publicação para o Instagram, posso rapidamente reprogramá-la para ser postada no Facebook, TikTok ou LinkedIn. É definitivamente a melhor ferramenta que já usei para postar, em comparação com outras como o Buffer, que não funcionou tão bem para mim. O Later Social tem uma galeria melhor, melhores opções de agendamento e o recurso “melhor hora para postar”, que me ajuda a saber quando meus seguidores estão mais ativos.

Hootsuite

via Hootsuite

O Hootsuite é uma das marcas mais consolidadas na gestão de mídias sociais, desenvolvido para equipes que precisam lidar com grandes volumes de conteúdo em várias contas. Para podcasters que trabalham com uma equipe de marketing ou agência, ele oferece um fluxo de trabalho mais estruturado com aprovações, acompanhamento de campanhas e análises mais detalhadas do que a maioria das ferramentas da categoria.

Principais recursos do Hootsuite

A programação em massa permite que você envie e coloque na fila centenas de publicações de uma só vez

O acompanhamento de campanhas e os fluxos de trabalho de aprovação mantêm as equipes alinhadas antes que qualquer coisa seja lançada

Análises detalhadas com comparação com a concorrência e relatórios personalizados

Compatível com uma ampla variedade de plataformas, incluindo YouTube, Pinterest e TikTok

Limitações do Hootsuite

Os fluxos de trabalho de aprovação estão limitados a uma estrutura 1 para 1 — sem aprovações em camadas ou em várias etapas

Os preços são significativamente mais altos em comparação com alternativas, o que torna mais difícil justificar o investimento para podcasters independentes

Preços do Hootsuite

Profissional: US$ 99 por mês

Equipe: US$ 249 por mês

Plano Empresarial: US$ 739 por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários do Hootsuite

G2 : 4,3/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hootsuite?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Gosto da conveniência de gerenciar todas as minhas contas de mídia social em um só lugar com o Hootsuite. A ferramenta de agendamento é intuitiva, o que facilita o gerenciamento de publicações em várias plataformas. As análises integradas são ótimas porque facilitam ver o que está funcionando sem precisar vasculhar cada plataforma separadamente. Tudo isso me ajuda a manter a consistência, economizar tempo e acompanhar o desempenho de forma eficaz.

Gosto da conveniência de gerenciar todas as minhas contas de mídia social em um só lugar com o Hootsuite. A ferramenta de agendamento é intuitiva, o que facilita o gerenciamento de publicações em várias plataformas. As análises integradas são ótimas porque facilitam ver o que está funcionando sem precisar vasculhar cada plataforma separadamente. Tudo isso me ajuda a manter a consistência, economizar tempo e acompanhar o desempenho de forma eficaz.

Criadores do Audiogram

Essas ferramentas ajudam você a transformar clipes de áudio em conteúdo de vídeo compartilhável sem precisar de um designer ou editor de vídeo.

Headliner

via Headliner

O Headliner foi desenvolvido especificamente para podcasters que desejam criar audiogramas e videoclipes sem qualquer experiência em design. Ele transcreve automaticamente seu áudio, anima formas de onda e permite adicionar legendas — tudo com apenas alguns cliques. Para podcasters que precisam produzir conteúdo para redes sociais de forma consistente sem gastar horas na produção, é uma das ferramentas mais práticas desta lista.

Principais recursos do Headliner

Transcrição automática que gera legendas animadas sincronizadas com o seu áudio

Animações de forma de onda e modelos personalizáveis, dimensionados para todas as plataformas sociais

Importação direta do feed RSS do podcast para que você possa baixar episódios sem precisar fazer uploads manuais

As opções de plano de fundo do vídeo incluem imagens de banco de imagens, fotos ou cores sólidas

Limitações do Headliner

O plano gratuito adiciona uma marca d'água do Headliner aos vídeos exportados

As opções de personalização são relativamente limitadas em comparação com ferramentas mais avançadas em termos de design

Preços do Headliner

Gratuito para sempre

Básico: US$ 9,99/mês

Pro: US$ 25,99/mês

Avaliações e comentários do Headliner

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Headliner?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Adoro poder criar um belo “audiograma” a partir dos meus MP3s. Também adoro poder obter rapidamente palavras-chave para o meu conteúdo e páginas da web, para melhorar a classificação. O Headliner também me fornece citações que considera atraentes, o que facilita a criação de conteúdo para redes sociais. É incrível poder publicar diretamente no YouTube também. Extremamente fácil de usar e GRÁTIS!

Adoro poder criar um belo “audiograma” a partir dos meus MP3s. Também adoro poder obter rapidamente palavras-chave para o meu conteúdo e páginas da web, para melhorar a classificação. O Headliner também me fornece citações que considera atraentes, o que facilita a criação de conteúdo para redes sociais. É incrível poder publicar diretamente no YouTube também. Extremamente fácil de usar e GRÁTIS!

Descrição

via Descript

O Descript é mais do que um criador de audiogramas — é uma plataforma completa de edição de áudio e vídeo que permite editar gravações por meio da edição de texto. Para podcasters que gravam episódios em vídeo, ele cuida de tudo, desde a gravação bruta até clipes finalizados e prontos para as redes sociais. A curva de aprendizado é mais íngreme do que a do Headliner, mas a qualidade do resultado final é significativamente superior.

Principais recursos do Descript

Edição de áudio e vídeo baseada em texto — apague palavras da transcrição e o clipe se edita sozinho

O recurso de overdub permite corrigir erros de áudio digitando o texto de substituição com sua própria voz clonada

Gravação de tela, gravação remota e exportação de clipes estão todas integradas em uma única plataforma

Remoção automática de palavras de preenchimento e redução de ruído de fundo

Limitações do Descript

Pode parecer complicado para usuários que precisam apenas criar audiogramas básicos

Recursos de IA, como o Overdub, estão disponíveis apenas em planos de assinatura mais caros

Preços do Descript

Hobbyist: US$ 24 por pessoa por mês

Criador : US$ 35 por pessoa por mês

Plano Empresarial: US$ 65 por pessoa por mês

Cliente corporativo

Avaliações e comentários do Descript

G2 : 4,6/5 (mais de 850 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Gosto da facilidade com que é possível inserir vídeos e áudios no Descript. Isso agiliza o processo e oferece um ótimo ponto de partida para uma postagem ou para os detalhes, que posso então desenvolver com meu próprio conhecimento. É muito útil para criar transcrições e postagens no LinkedIn, e também o uso para gerar destaques de podcasts. A configuração inicial foi fácil, tornando toda a experiência tranquila.

Gosto da facilidade com que é possível inserir vídeos e áudios no Descript. Isso agiliza o processo e oferece uma excelente base para uma postagem ou para os detalhes, que posso então desenvolver com meu próprio conhecimento. É realmente útil para criar transcrições e postagens no LinkedIn, e também o uso para gerar destaques de podcasts. A configuração inicial foi fácil, tornando toda a experiência tranquila.

Wavve

via Wavve

O Wavve é uma ferramenta de audiogramas simples e direta, criada especificamente para podcasters e criadores de rádio. Ele não tenta fazer tudo — concentra-se em deixar clipes de áudio compartilháveis com boa aparência nas redes sociais, rapidamente. Se o seu objetivo principal é criar audiogramas com a identidade da marca em grande escala sem uma curva de aprendizado íngreme, o Wavve faz o trabalho de forma confiável.

Principais recursos do Wavve

Designs personalizáveis de formas de onda animadas com suporte para cores e logotipo da marca

Geração automática de legendas sincronizada com seu clipe de áudio

Dimensões predefinidas para redes sociais como Instagram, Twitter/X, Facebook e LinkedIn

Interface simples de arrastar e soltar, sem necessidade de experiência em design

Limitações do Wavve

Recursos de edição avançada limitados em comparação com o Descript

Não há integração direta com feed RSS — você precisa enviar os arquivos de áudio manualmente

Preços do Wavve

Wavve Starter : US$ 9,99/mês

Wavve Pro : US$ 24,99/mês

Agência: US$ 129,99/mês

Avaliações e comentários do Wavve

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wavve?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Crie publicações incríveis com áudio para as redes sociais. O novo Wavvelink é uma página de destino incrível para o nosso podcast, que ajuda os possíveis assinantes a conhecerem tudo sobre a nossa marca e a se conectarem rapidamente ao nosso podcast.

Crie publicações incríveis com áudio para as redes sociais. O novo Wavvelink é uma página de destino incrível para o nosso podcast, que ajuda os possíveis assinantes a conhecerem tudo sobre a nossa marca e a se conectarem rapidamente ao nosso podcast.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de software de marketing de atração

Aqui estão as ferramentas de análise que fornecerão os dados necessários para você tomar decisões de promoção mais inteligentes.

Backtracks

via Backtracks

O Backtracks é uma plataforma de análise de podcasts criada para criadores que desejam dados mais detalhados sobre os ouvintes do que aqueles fornecidos nativamente por aplicativos de podcast como o Spotify ou o Apple Podcasts. Ele vai além da contagem de downloads para mostrar quem são seus ouvintes, de onde eles estão acessando e como estão encontrando seu programa — facilitando o foco naquilo que realmente está impulsionando o crescimento.

Principais recursos do Backtracks

Dados demográficos detalhados dos ouvintes, incluindo localização, dispositivo e aplicativo utilizado

Análises por episódio mostrando pontos de desistência e duração média de audição

Reprodutor de podcast incorporável com rastreamento integrado para o seu site

Oferece suporte a métricas certificadas pela IAB para relatórios de anunciantes e patrocínios

Limitações do Backtracks

A interface pode parecer técnica e menos intuitiva para usuários sem conhecimentos de dados

Alguns recursos avançados estão disponíveis apenas nos planos de assinatura mais caros

Preços do Backtracks

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Backtracks

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Backtracks?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Com o Backtracks, você pode aumentar sua base de clientes e ouvintes; é uma ótima maneira de divulgar seu negócio.

Com o Backtracks, você pode aumentar sua base de clientes e ouvintes; é uma ótima maneira de divulgar seu negócio.

Chartable

via Chartable

O Chartable ajuda os podcasters a rastrear de onde vêm seus ouvintes — seja de uma publicação nas redes sociais, um boletim informativo, uma promoção cruzada ou um anúncio pago. Seus recursos SmartLinks e SmartAds fazem dele uma das poucas ferramentas que permitem atribuir diretamente o crescimento da audiência a esforços de marketing específicos.

Principais recursos do Chartable

O SmartLinks rastreia quais canais promocionais estão realmente atraindo novos ouvintes

O SmartAds mede o impacto das campanhas publicitárias de podcasts em todas as plataformas

Acompanhamento de promoção cruzada para ver o desempenho de participações especiais e trocas de podcasts

Integra-se com o Apple Podcasts, o Spotify e a maioria das principais plataformas de hospedagem

Limitações do Chartable

Adquirida pelo Spotify em 2022, algumas funcionalidades foram reduzidas ou descontinuadas desde então

O rastreamento de atribuição requer que os SmartLinks sejam configurados corretamente, o que exige uma configuração inicial

Preços do Chartable

Starter : Grátis

Premium: US$ 4,99/mês

Pro: US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários visualizáveis

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chartable?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Como o Chartable é fácil de usar e as muitas opções que tenho à disposição para otimizar as métricas do meu podcast.

Como o Chartable é fácil de usar e as muitas opções que tenho à disposição para otimizar as métricas do meu podcast.

Podtrac

via Podtrac

O Podtrac é uma das plataformas de medição de podcasts mais antigas e reconhecidas, especialmente entre editores e redes. É comumente usado para verificar números de downloads para anunciantes e acordos de patrocínio — tornando-o menos uma ferramenta de crescimento e mais uma ferramenta de credibilidade e monetização para programas que buscam atrair parcerias com marcas.

Principais recursos do Podtrac

Medição de downloads certificada pela IAB, com a confiança dos principais anunciantes e redes de podcasts

Ranking do setor que lista publicamente os principais podcasts por tamanho de audiência — útil para aumentar a visibilidade

Dados demográficos do público, incluindo gênero, idade e distribuição de renda

Funciona em conjunto com sua plataforma de hospedagem atual, sem a necessidade de migração

Limitações do Podtrac

Informações úteis limitadas em comparação com o Chartable ou o Backtracks — melhor para relatórios do que para otimização

A interface parece ultrapassada e menos intuitiva do que as ferramentas de análise mais recentes

Preços do Podtrac

Introdução: Gratuito

Grow Your Show: US$ 20/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários no Podtrac

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Erros comuns a evitar

Evite cometer um desses erros na promoção de podcasts:

Erro Solução Direcionado a todos Visar um público amplo torna seu programa menos atraente para qualquer pessoa em particular. Defina o perfil do seu ouvinte, ou seja, dados demográficos, interesses e comportamentos, e crie conteúdo que fale diretamente com ele Espalhando-se por todas as plataformas Concentre-se em 2 ou 3 plataformas principais onde seu público realmente passa tempo. Elabore sua estratégia de conteúdo e promoção com base nelas antes mesmo de pensar em expandir Não se aprofundar nas análises Use ferramentas nativas da plataforma ou ferramentas de análise dedicadas para acompanhar pontos de desistência, dados demográficos dos ouvintes, fontes de tráfego, avaliações e comentários em cada plataforma Publicação inconsistente Mantenha o mesmo dia e horário todas as semanas ou quinzenalmente. Não deixe seu público na expectativa — informe-os exatamente quando o próximo episódio será lançado Tratar todas as plataformas da mesma forma Cada plataforma tem seu próprio formato de conteúdo, regras de SEO e comportamento do público. Otimize seu conteúdo de acordo com isso Não preparar seus convidados Conduzir uma entrevista de improviso faz com que o episódio pareça apressado e difícil de acompanhar. Pesquise sobre seu convidado, planeje suas perguntas e compartilhe um resumo com ele antes da gravação

Centralize a promoção do seu podcast com o ClickUp

A parte de produção e gravação do podcast já é bastante demorada. Se você fizer todo o trabalho manual sem automação e IA, terá pouco tempo sobrando para realmente expandir seu programa.

O ClickUp reúne todo o seu fluxo de trabalho de promoção de podcasts em um único lugar. Você pode planejar calendários de episódios, gerenciar o contato com convidados, acompanhar tarefas promocionais e coordenar campanhas nas redes sociais sem precisar alternar entre aplicativos.

Com o ClickUp Brain como seu assistente de IA contextual, você pode gerar notas do programa, redigir textos promocionais, resumir episódios e reutilizar o conteúdo do podcast em blogs, boletins informativos e publicações nas redes sociais em questão de minutos.

As automações ajudam a direcionar tarefas como criação de clipes, publicação e promoção para os membros certos da equipe, enquanto os painéis oferecem uma visão clara do desempenho dos episódios e do andamento das campanhas.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp para começar. ✅