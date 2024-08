10 melhores ferramentas de software de podcasting para planejar, gravar e editar em 2024

As pessoas que fazem podcasts são pessoas apaixonadas. Você encontrou um tópico sobre o qual está disposto a contar para o mundo inteiro. E se o seu podcast envolve a recapitulação do seu reality show favorito, a simplificação de conceitos obscuros de física quântica ou a caça a fantasmas em toda a América, somos todos ouvidos. 👂

Porque quando você é apaixonado por um assunto, você torna esse assunto irresistível. Mas só porque você é apaixonado o suficiente para fazer um podcast sobre culturas de café em todo o mundo ou sobre a estranha história de sua cidade natal, isso não significa que você seja apaixonado por software de podcasting.

Bem, nós somos. 🤸

Nós o ajudaremos a entender os diferentes tipos de software de gravação de podcast e os melhores programas para ajudá-lo a planejar, desenvolver, gravar em várias faixas e distribuir um podcast. E vamos nos divertir fazendo isso.

Pronto? Vamos fazer isso!

O que é software de podcasting?

O software de podcast é uma categoria ampla. Há software para planejamento, gravação multitrilha, edição, distribuição e monetização do seu podcast. É possível encontrar um software que faça algumas coisas em um único programa, mas é raro encontrar um software que faça tudo isso.

Mesmo que um programa faça tudo, talvez você não o queira. Geralmente, é melhor usar um software que faça uma ou duas coisas muito bem, em vez de fazer cinco coisas medíocres.

Portanto, se você for iniciante na hospedagem de podcasts, precisará de alguns softwares para ajudá-lo em todo o processo. Abaixo estão as opções que abrangem o processo de desenvolvimento de podcasts, desde a concepção até a publicação.

Como escolher o melhor software de gravação de podcast

Certifique-se de que o software de gravação de podcast atenda às suas necessidades, considerando o seguinte:

Seu fluxo de trabalho: O software está disponível na forma de aplicativos de desktop (acessíveis somente a partir de um computador doméstico), aplicativos da Web (acessíveis a partir de qualquer dispositivo com conexão à Internet) ou aplicativos móveis em seu telefone. Alguns programas oferecem as três opções para máxima flexibilidade. Considere onde você fará a maior parte do seu trabalho antes de escolher o software de gravação de podcast

Se você nunca usou um software de edição de áudio, vai querer uma ferramenta mais simples. Se você tem experiência em engenharia de áudio, vai querer recursos mais avançados Seu orçamento: Há programas de software de gravação de podcast gratuitos, mas eles geralmente contêm menos recursos do que as opções pagas. Considere os custos e os benefícios do software gratuito em relação ao pago e aproveite os testes gratuitos para garantir que as ferramentas pagas valham a pena

10 melhores opções de software de podcast para planejar, gravar e editar conteúdo

Agora que você tem sua lista de verificação mental em mente, coloque-a em ação comparando esses 10 programas de software de gravação de podcast que atendem a todos os requisitos. ✅

1. ClickUp #### Melhor para planejamento de conteúdo

Crie um calendário de produção de podcast e arraste e solte tarefas na visualização de calendário do ClickUp

Claro, alguns podcasts são apenas um par de co-apresentadores fazendo uma série de coisas... hum... brisa. 💩

Mas muitos exigem um planejamento extenso - desde decidir os tópicos dos episódios e marcar entrevistas até pesquisar, escrever, gravar, editar, publicar e promover. (Ufa. Até nós estamos começando a nos sentir sobrecarregados e administramos nossa própria podcast de produtividade !)

Gerencie os conceitos, o alcance, a programação e os convidados dos episódios de seu podcast usando o Modelo de calendário de podcast por ClickUp

Com o ClickUp, você pode acompanhar todas as pequenas tarefas que fazem parte de cada episódio de podcast. Temos ferramentas para ajudá-lo a fazer brainstorming e escrever, bem como modelos para criar o calendário de conteúdo do seu podcast, planejar suas tarefas e acompanhar seus linha do tempo do projeto .

Você pode até mesmo criar um calendário de marketing para promover seus episódios depois de lançá-los.

O ClickUp está disponível como um aplicativo da Web ou um aplicativo móvel para iPad, iPhone ou Android. E com uma versão gratuita, esse programa é perfeito para qualquer orçamento de podcasting.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, há uma curva de aprendizado

Nem todos os recursos disponíveis no aplicativo Web estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (8.745+ avaliações)

4,7/5 (8.745+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.795+ avaliações)

2. Audácia

O melhor para gravação e edição gratuitas

via Audácia Esse software de código aberto para gravação e edição de áudio é totalmente gratuito. E se você gosta de fazer parte de uma comunidade, os usuários são bem-vindos para contribuir com código, documentação, tradução, suporte e testes. 🙌

O Audacity está disponível como um aplicativo de desktop para os sistemas operacionais Windows, macOS ou Linux.

Melhores recursos do Audacity

Grave arquivos de áudio de um microfone ou mixer

Realizar gravação multitrilha e importar, editar ou combinar simultaneamente faixas separadas

O software de edição vem com comandos de recortar, copiar, colar e excluir

Trabalhe com qualidade de som de 16 bits, 24 bits ou 32 bits

Emparelhe com plug-ins para LADSPA, LV2, Nyquist, VST ou Audio Units para adicionar efeitos sonoros

Limitações do Audacity

Alguns usuários acham que o Audacity não tem um layout fácil de usar, o que pode ser um desafio para iniciantes no mundo da gravação e edição

Não é compatível com todos os formatos de arquivos de áudio e alguns usuários relatam problemas ao importar arquivos

Preços do Audacity

**Gratuito

Audacity ratings and reviews

G2: 4,5/5 (435+ avaliações)

4,5/5 (435+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (390+ avaliações)

3. Hindenburg

O melhor para gravação e edição para iniciantes

via Hindenburg Ao contrário de muitas das outras ferramentas de gravação desta lista, que foram projetadas primeiramente para a produção musical, o Hindenburg Journalist Pro foi projetado especificamente como software de edição de voiceover e podcast.

Use-o para gravar podcasts, editá-los e publicá-los. Ele apresenta ferramentas intuitivas e fáceis de usar, como controles deslizantes unidirecionais para redução de ruído e equalização. 🙇‍♂️

Melhores recursos do Hindenburg

A transcrição transforma o áudio em texto para que você possa usar o modo manuscrito para editar como se fosse um documento escrito

A área de transferência permite que você mantenha seus soundbites, introduções e finalizações favoritos à mão para facilitar a edição

A biblioteca de sons inclui efeitos sonoros de alta qualidade para adicionar ambientação à sua gravação

O aplicativo Field Recorder permite capturar áudio do iPhone onde quer que você vá

Limitações do Hindenburg

Por ter sido projetado como um editor de áudio simplificado que qualquer pessoa pode usar, engenheiros de áudio experientes podem achar as ferramentas de edição muito limitadas

Alguns usuários relatam que a ferramenta de redução de áudio nem sempre funciona como pretendido

Preços do Hindenburg

Padrão: US$ 12 por mês

US$ 12 por mês Plus: US$ 15 por mês

US$ 15 por mês Premium: $30 por mês

Hindenburg avaliações e comentários

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

4. Ceifeira

Melhor para gravação e edição avançadas

via Ceifador Se você está procurando uma estação de trabalho de áudio digital (DAW) de nível profissional, esta é a opção certa. O Reaper tem usuários - de estúdios domésticos a redes de transmissão e instalações educacionais - que gravam todos os tipos de áudio.

Por ser executado de forma tão eficiente, você pode instalá-lo em um laptop e levá-lo consigo para gravar no local. Isso o torna excelente para jornalismo investigativo ou podcasts de viagem. 🏝️

O Reaper também tem um conjunto completo de ferramentas de produção musical para podcasts de música ou para qualquer pessoa que tenha conhecimento profundo de produção e edição de áudio. Ele também pode funcionar para iniciantes que desejam se tornar especialistas e querem uma ferramenta na qual possam se desenvolver.

O Reaper oferece uma avaliação gratuita de 60 dias antes que você tenha que comprar uma licença. Está disponível para os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux.

Melhores recursos do Reaper

o processamento de áudio de 64 bits permite renderizar vários tipos de arquivos de áudio em praticamente qualquer profundidade de bits e taxa de amostragem

A compatibilidade com plug-ins e instrumentos digitais de terceiros - incluindo VST, VST3, LV2, AU, DX e JS - oferece muitas opções para adicionar efeitos sonoros e ambientação

O tempo de carregamento rápido e a codificação eficiente significam que esse programa não usará uma quantidade absurda de RAM

As opções de personalização permitem adicionar skins ou ajustar o layout com as ferramentas que você usa com mais frequência

Limitações do Reaper

Vários usuários relatam que os recursos de edição de áudio são difíceis de usar e exigem conhecimento avançado

Embora haja um período de avaliação gratuita de 60 dias, você terá de enviar um cheque ou ordem de pagamento pelo correio para adquirir uma licença após o término da avaliação 🐌

Preços do Reaper

Licença com desconto: US$ 60

US$ 60 Licença comercial: $225

Avaliações e resenhas do Reaper

G2: 4,4/5 (mais de 25 avaliações)

4,4/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

5. Auphonic

Melhor para edição e publicação assistida por IA

via Auphonic Ao contrário das ferramentas de áudio multifuncionais que vimos até agora, o Auphonic não tem nenhum recurso de gravação. Mas é possivelmente a ferramenta de pós-produção mais fácil de usar que existe - fácil porque você deixará um robô mágico fazer o trabalho por você. 🤖

Projetado especificamente para podcasting, o Auphonic usa IA para editar automaticamente seu áudio, nivelando, cortando o silêncio, reduzindo o ruído de fundo e assim por diante. (Ele pode até mesmo retocar o áudio que você já tenha ajustado no Hindenburg ou no Adobe Audition)

Em seguida, ele publicará automaticamente seu conteúdo em sua plataforma de hospedagem de podcast favorita. Mágico! 🧙

Melhores recursos do Auphonic

Os algoritmos de várias faixas criam uma mixagem equilibrada para garantir que ambas as faixas tenham níveis e redução de ruído semelhantes

As especificações de intensidade de som garantem que sua mixagem atenda aos requisitos do Audible, Spotify e outras plataformas importantes

O corte de silêncio remove o ar morto

O Speech2Text divide automaticamente o podcast em capítulos e cria transcrições

A publicação automática carrega seu conteúdo para o YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean e muito mais, à sua escolha

Limitações do Auphonic

O plano gratuito inclui apenas 2 horas de gravação por mês, portanto, pode não ser uma opção para podcasts mais longos ou publicados com mais frequência

Alguns usuários relatam que o nível automático nem sempre fornece resultados bem-sucedidos

Preços do Auphonic

Gratuito

Créditos recorrentes: €10 por mês

€10 por mês Créditos únicos: 11 euros

Auphonic ratings and reviews

G2: 4,5/5 (6+ avaliações)

4,5/5 (6+ avaliações) Capterra: 5/5 (3+ avaliações)

6. Transmissão por fio

Melhor para podcasting de vídeo

via Transmissão eletrônica Se você quiser oferecer seu conteúdo no maior número possível de plataformas diferentes e atingir o maior público possível, poderá criar conteúdo de podcast de áudio e vídeo simultaneamente com o Wirecast da Telestream.

Disponível para os sistemas operacionais Mac e Windows, o Wirecast é um conjunto personalizável de ferramentas de produção para gravação de áudio multitrack e transmissão de conteúdo de vídeo ao vivo. Você pode até mesmo configurá-lo com vários microfones e câmeras. 🎥

Melhores recursos do Wirecast

Misture até 8 trilhas separadas e adicione efeitos sonoros

Mostre vários convidados ou anfitriões, mesmo durante a gravação remota, com os recursos de conferência

Adicione música de fundo, efeitos sonoros, terços inferiores, planos de fundo e muito mais com a biblioteca de mídia de estoque integrada

Exiba comentários de mídia social ou enquetes do Facebook, X e YouTube

Transmita ao vivo para mais de uma plataforma de hospedagem de podcast de vídeo, como Facebook Live, YouTube ou Vimeo Live, e grave ao mesmo tempo

Limitações do Wirecast

Vários usuários relatam que a conexão do Wirecast com seu servidor ou serviço de transmissão ao vivo não é confiável

Outros usuários gostariam de ter mais tutoriais e recursos educacionais para facilitar a curva de aprendizado

Preços do Wirecast

Wirecast Studio: $599 licença vitalícia

$599 licença vitalícia Wirecast Pro: Licença vitalícia de $799

Avaliações e críticas do Wirecast

G2: 4,2/5 (mais de 35 avaliações)

4,2/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 14 avaliações)

7. OBS

O melhor para podcasting de vídeo gratuito

via OBS OBS ou open broadcaster software é uma plataforma de transmissão ao vivo de código aberto com uma impressionante variedade de patrocinadores. Empresas como YouTube, Logitech, Twitch e Facebook fizeram doações para manter esse software gratuito para o público.

Faça o download em qualquer sistema operacional Windows, MacOS ou Linux. Comece a hospedar podcasts de vídeo ao vivo e a gravar seu conteúdo simultaneamente para poder publicá-lo em suas plataformas favoritas posteriormente.

melhores recursos do #### OBS

A mixagem e a gravação de vídeo e áudio em tempo real permitem que você transmita ao vivo e grave suas sessões ao mesmo tempo

As transições personalizadas permitem alternar entre várias cenas, como sua webcam e a webcam de seus convidados durante entrevistas remotas

O mixer de áudio integrado inclui slides intuitivos para facilitar a edição de som

Um dock personalizável permite que você mantenha seus recursos favoritos na frente e no centro

Limitações do OBS

Alguns usuários relatam que esse software usa muita memória RAM e pode levar muito tempo para ser processado

Não é amigável para iniciantes e tem uma curva de aprendizado acentuada para novos podcasters

Preços do OBS

**Gratuito

Avaliações e resenhas de OBS

G2: 4,6/5 (115+ avaliações)

4,6/5 (115+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (965+ avaliações)

8. PodBean

O melhor para distribuição, promoção e monetização

via PodBean O PodBean não só se integra ao Auphonic, nosso software de edição de IA mencionado anteriormente, como também é uma plataforma completa de hospedagem e monetização de podcasts. Embora talvez você não tenha se dedicado ao podcasting para ficar rico, é bom ganhar um pouco de dinheiro por seus esforços. 🤑

Essa plataforma também tem ferramentas para ajudá-lo a promover seu podcast e alcançar mais ouvintes. Você pode publicar automaticamente seus novos episódios em suas páginas de mídia social.

O PodBean está disponível como um aplicativo da Web ou um aplicativo móvel para iOS ou Android.

Melhores recursos do PodBean

Carregue seu podcast e programe a publicação para lançar automaticamente seus episódios no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros aplicativos de podcast simultaneamente

Crie um site de podcast gratuito com sua conta do PodBean

Crie arte de capa personalizada para cada episódio combinando imagens e fontes com apenas alguns cliques

O Analytics permite que você acompanhe as audições, os downloads, os principais episódios e os dados demográficos dos ouvintes

Faça contato com possíveis anunciantes e permita que seus ouvintes façam doações

Limitações do PodBean

Podcasts de vídeo e podcasts somente de áudio não podem ser carregados juntos, portanto, você precisará publicá-los separadamente

Pode levar até uma semana para que seu feed RSS seja aprovado

Preços do PodBean

Básico: Gratuito

Gratuito Áudio ilimitado: US$ 9 por mês

US$ 9 por mês Ilimitado Plus: $29 por mês

$29 por mês Network: $79 por mês

PodBean avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

9. Libsyn

O melhor para criação e distribuição tudo em um

via Libsyn Abreviação de Liberated Syndication, o Libsyn é considerado uma plataforma de podcasting tudo-em-um, mas é mais como quase tudo-em-um.

Ela não tem um calendário de conteúdo nem gerenciamento de tarefas recursos, portanto, você ainda precisará de um software de gerenciamento de projetos. Embora você possa escrever, gravar e adicionar músicas isentas de royalties, os recursos de edição de áudio são um pouco básicos, mas isso os torna excelentes para iniciantes.

Em geral, o Libsyn é uma boa plataforma para começar. Ela tem recursos para criação, gravação remota, publicação, publicidade, promoção e análise. Portanto, embora não tenha tudo, tem muitas coisas. É como a caixa de bento do podcasting. 🍱

Melhores recursos do Libsyn

Os recursos de gravação incorporados permitem a gravação local e a gravação remota para capturar seu áudio e o áudio de convidados distantes

Os recursos de edição do tipo arrastar e soltar facilitam a inserção de uma introdução, outro, teaser ou música de fundo

Os anúncios dinâmicos permitem a inserção de anúncios das categorias selecionadas em tempo real, para que os ouvintes ouçam seus patrocinadores mais recentes, independentemente de estarem ouvindo episódios novos ou antigos

Os recursos de distribuição enviam seu podcast para os aplicativos de podcast mais populares

Os recursos de análise fornecem estatísticas de download e informações sobre o público

Limitações do Libsyn

Alguns clientes reclamam que a interface do usuário parece ultrapassada

Outros gostariam que o programa incluísse recursos de relatório mais avançados

Preços do Libsyn

Até 3 horas de novos uploads: US$ 5 por mês

US$ 5 por mês Até 6 horas de novos uploads: $15 por mês

$15 por mês Até 10 horas de novos uploads: US$ 20 por mês

US$ 20 por mês Até 14 horas de novos uploads: US$ 40 por mês

US$ 40 por mês Até 27 horas de novos uploads: US$ 75 por mês

US$ 75 por mês Até 55 horas de novos uploads: US$ 150 por mês

Libsyn ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (4+ avaliações)

10. Lontra

Melhor para transcrição

via Lontra O Otter é um aplicativo de anotações que transcreve automaticamente palavras faladas em texto escrito. É popular em reuniões de negócios e na sala de aula, mas vale a pena considerá-lo em seu processo de produção de podcast.

Use-o para fazer anotações durante a fase de pesquisa, resumir seus episódios para criar recapitulações rápidas e transcrever seus episódios para torná-los mais acessíveis. Esse aplicativo eliminará algumas das partes menos divertidas do podcasting. 🍽️

O Otter está disponível como um aplicativo da Web ou um aplicativo móvel para iOS ou Android.

Melhores recursos do Otter

Use o Otter para transcrever todo o áudio do seu podcast e criar um script com áudio atribuído a diferentes locutores se você tiver vários apresentadores ou convidados

Resuma automaticamente todo o seu programa para criar rapidamente descrições dos episódios do seu podcast

Convide-o para reuniões no Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet para transcrever automaticamente tudo o que for dito nas entrevistas

Limitações do Otter

Alguns usuários relatam que a qualidade da transcrição não é tão boa quando há ruído de fundo, duas pessoas falando uma sobre a outra ou pessoas falando com sotaques não americanos

Embora o programa possa rotular vários oradores - como você, seu co-apresentador e seu convidado - os rótulos nem sempre são precisos, portanto, talvez seja necessário editar manualmente a transcrição final

Preços da lontra

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Business: US$ 20 por usuário por mês

US$ 20 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Otter avaliações e comentários

G2: 4/5 (mais de 115 avaliações)

4/5 (mais de 115 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 65 avaliações)

Planeje seu podcast como um profissional

Quando se trata do melhor software de gravação de podcast, você precisará de vários programas diferentes para cobrir o planejamento, a gravação, a edição, a distribuição e a monetização - o que significa que você tem algumas decisões a tomar. Elimine o cansaço das decisões no processo, abordando-as passo a passo. 👣

O primeiro passo é o planejamento. O ClickUp pode ajudá-lo a planejar seu podcast do início ao fim com modelos de calendário de conteúdo , modelos de podcast e mapeamento de processos ferramentas.

Em breve, você saberá tanto sobre a execução do podcast quanto sobre o tema do podcast. Talvez você até se torne tão apaixonado por software de gravação de podcast quanto nós. Mas, se não for o caso, estamos aqui para você. Nós o ajudaremos a seguir suas paixões onde quer que elas o levem. Experimente o ClickUp agora gratuitamente !